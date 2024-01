Melhores Aplicativos de Gravador de Tela Espião 2024 Revisados e comparados

Os melhores aplicativos de gravador de tela espião para 2024: Resposta rápida Nossa pesquisa concluiu que o mSpy é o melhor gravador de tela espião do mercado atualmente. Pois, ele liderou as paradas em recursos, suporte ao cliente, facilidade de uso e preço com boa relação custo-benefício. Dessa forma, continue lendo para ver como o mSpy se compara à concorrência abaixo: mSpy: No geral, o melhor aplicativo de gravação de tela espião em tempo real em 2024. Aproveite a garantia de reembolso de 14 dias sem riscos do mSpy. Eyezy: Uma solução popular de controle dos pais para gravação de tela poderosa. Aproveite as vantagens da demonstração ao vivo, da avaliação gratuita e da garantia de devolução do dinheiro em 14 dias. KidsGuard Pro: O gravador de tela espião mais acessível para Android. Veja isso em ação com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Os melhores gravadores de tela espiões: Avaliações aprofundadas

Chegou a hora de você descobrir os detalhes mais importantes e cruciais em relação aos melhores gravadores de tela espião, nossa equipe mergulhou nos recursos oferecidos por cada um. Assim, discutiremos seus preços, prós e contras, além de outros pontos essenciais.

1. mSpy – No geral, o melhor aplicativo de gravação de tela espião em tempo real em 2024

A gravação de tela é um recurso raro na indústria de aplicativos espiões, a nossa lista se inicia com o nome líder neste ramo, o mSpy.

O recurso de gravador de tela é fácil de configurar, preciso e extremamente detalhado. Pois, ele é ativado por novas mensagens e respostas, quer você queira rastrear as redes sociais do alvo, o mSpy oferece informações sobre tudo. Outro benefício de usar o recurso de gravador de tela é que você pode baixar a captura de tela de cada conversa, (caso precise de provas para confrontá-las).

Se você está buscando um aplicativo de tela espião com um ótimo custo-benefício, o mSpy é um dos melhores no ramo de controle parental e seu melhor amigo para garantir total segurança de seus filhos, tanto online quanto offline. Desse modo, o aplicativo oferece o rastreamento de dispositivos mais extenso, cobrindo todos os canais de comunicação usados com frequência, atividades na web, localização em tempo real, e-mails e eventos de calendário.

Além disso, o mSpy também vem com outros recursos avançados de rastreamento de telefone para garantir que seus filhos não se desviem do caminho certo. Por exemplo, o painel de controle do mSpy abriga um gráfico abrangente da atividade geral do dispositivo do telefone alvo, sem mencionar que também fornecerá uma lista dos contatos e sites usados recentemente.



Preço Compatibilidade Plano gratuito/Teste Reembolso R$26,78/mês – Plano de 1 ano para todos os dispositivos Android 4+ iOS 11 – 14.8.1 – Com Jailbreak Todas as versões do iOS – sem Jailbreak Demonstração Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias de demonstração

💲 Preço

Mensal – R$ 125.30/mês

Trimestralmente – R$ 65.10/mês

Anual – $ 26.78/mês

Como o melhor gravador de tela espião para iOS e Android, R$ 125.30/mês é uma um investimento que vale muito a pena devido aos recursos oferecidos. Além disso, muitas vezes oferece descontos adicionais, portanto, fique atento a eles. Por fim, você pode experimentar o mSpy agora e, caso não goste, será reembolsado todo o dinheiro de volta em 14 dias.

2. Eyezy — Uma solução popular de controle parental para gravação de tela poderosa

Eyezy é um dos poucos principais aplicativos espiões de telefone que fornece gravação de tela e, assim como o mSpy, é incrivelmente fácil de configurar e simples de usar.

Tudo que você precisa fazer é criar sua conta e fazer login no painel de controle. Assim, o recurso de gravação de tela será ativado automaticamente e fará uma captura de tela sempre que seu telefone alvo receber ou enviar uma nova mensagem, obtendo informações sobre a atividade do usuário alvo nas redes sociais, pesquisas na Internet e muito mais.

Com o poderoso gravador de tela espião do Eyezy e um dos melhores aplicativos de keylogger, seja no YouTube, Instagram ou até mesmo pesquisas anônimas você obterá informações em tempo real sobre tudo o que o usuário está fazendo online.

Além disso, EyeZy é conhecido por sua implementação constante de tecnologias novas e aprimoradas, isso não apenas fornece aos seus usuários uma ampla relação custo-benefício, mas você poderá ter certeza de que ninguém poderá ser mais esperto ou esconder coisas de você com este espião. aplicativo.

O atendimento ao cliente também é impecável para atendimento 24 horas por dia, seja por chat ao vivo, e-mail ou ligação. Certamente, vale a pena experimentar agora com o reembolso de 14 dias e, se não ficar satisfeito, receba seu dinheiro de volta.



Preço Compatibilidade Plano gratuito/Teste Reembolso US$ 21.59/mês – Plano de 1 ano iPhones, iPads, telefones Android Demonstração ao vivo, avaliação gratuita Garantia de devolução do dinheiro por 14 dias

👍 Prós Altamente acessível

Altamente acessível Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana Opção para ativar alertas de pressionamento de tecla e localização

Opção para ativar alertas de pressionamento de tecla e localização Bloqueie o acesso a sites e aplicativos

Bloqueie o acesso a sites e aplicativos Monitore todas as atividades do dispositivo 👎 Contras Preço mensal caro

💲 Preço

Mensal: R$ 100.79/mês

Trimestralmente: R$ 52.79/mês

Anual: $ 21.59/mês

Por R$ 100.79/mês, EyeZy oferece a melhor proposta de custo-benefício em comparação com outros gravadores de tela espiões. Além disso, com uma demonstração gratuita, um teste gratuito de 3 dias e uma garantia de devolução do dinheiro de 14 dias ao seu lado, você pode ter uma boa ideia se EyeZy é a pessoa certa para você antes de investir algum dinheiro nele.

3. KidsGuard Pro – O gravador de tela espião mais acessível para Android

KidsGuard Pro é um campeão em descobrir como funciona a mente de seu filho e vem repleto de todas as ferramentas de monitoramento que os pais poderiam esperar.

Além de todos os recursos básicos de rastreamento de telefone e, claro, de um fantástico gravador de tela, KidsGuard Pro também ajuda a monitorar os arredores do seu alvo com seu recurso de gravação surround remota e capacidade de tirar fotos remotas.

Resumindo, KidsGuard Pro permite que você ligue remotamente (e discretamente) a camera traseira do dispositivo alvo para obter informações em tempo real sobre o ambiente ao seu redor e, ao contrário do mSpy e do EyeZy, o recurso de gravação de tela não é automático. Assim, você precisará ativá-lo no painel de controle.

Em segundo lugar, o recurso de gravação está disponível em dois formatos: vídeo e capturas de tela. Assim, para capturas de tela, você precisa ir até a aba “Controle Remoto” e clicar em “Capturar Capturas de Tela”. Já para ativar o recurso de gravação de tela, você precisa tocar na opção “Gravação ao vivo” e selecionar “Gravar tela”.

Embora a primeira peculiaridade possa ser uma falta para você, temos certeza de que a segunda é um grande sucesso. Além de uma relação custo-benefício fenomenal, KidsGuard Pro vai além e oferece uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias, em oposição à garantia de 14 dias que você verá com outros.



Preço Compatibilidade Plano gratuito/Teste Reembolso Aproximadamente R$ 45.00/mês – Plano de 1 ano Android 7 – 13 iOS 9.0-15 Demonstração, teste gratuito Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

👍 Prós Monitoramento multimídia

Monitoramento multimídia Captura remota de fotos/vídeos

Captura remota de fotos/vídeos Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias Uma delícia para iniciantes

Uma delícia para iniciantes Um dos melhores aplicativos de cerca geográfica 👎 Contras Suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana

💲 Preço

Mensal: R$ 200.00/mês

Plano de 3 meses: R$ 100.00/mês

Anual: R$ 45.00/mês

Com um plano anual que custa apenas R$ 45/mês, KidsGuard Pro ocupa o primeiro lugar em termos de acessibilidade. Além disso, você tem uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias para economizar seu dinheiro caso não encontre o serviço de sua preferência.

Como funciona um gravador de tela espião?

O aplicativo gravador de tela espião que você escolher virá com um painel de controle com opções sobre quais comandos você deseja enviar no menu da barra lateral. Dessa maneira, você pode selecionar a opção “Gravador de tela” e ter uma visão direta do que seus filhos estão fazendo.

Alguns aplicativos como mSpy e Eyezy tiram capturas de tela automaticamente e as salvam na guia ‘Gravador de tela’ sempre que há uma nova ação no dispositivo de destino. Já com aplicativos de gravação de tela espião como KidsGuard, isso precisará ser ativado manualmente.

O que você pode fazer com um aplicativo espião de gravação de tela?

Caso você ainda não saiba todas as funções essenciais de um aplicativo gravador de tela, aqui estão alguns dos principais pontos que esses aplicativos lhe darão:

1. Atualizações automatizadas

Muitos aplicativos gravador de tela espiões permitem que você configure a função de gravação de tela com base em gatilhos de ação. Ou seja, sempre que ele registra uma nova atividade, como uma resposta a um bate-papo ou uma pesquisa no Google, ele tira imediatamente um instantâneo para você verificar.

Assim, eventualmente, você terá um banco de dados visual completo de todas as atividades que seu filho realiza em seu dispositivo Android ou iOS. Ou seja, não há necessidade de monitoramento manual 24 horas por dia, 7 dias por semana.

2. Veja as mensagens antes de serem excluídas

Quase todos os outros aplicativos de rastreamento de telefone monitoram as mensagens de texto no telefone de destino e mantêm você atualizado em todas as fases da conversa em tempo real. Mas, o que você faz se uma mensagem de texto for excluída antes da próxima atualização de atividade?

Neste ponto é onde entram os melhores aplicativos de gravadores de telas. Pois, esses gravadores de tela acionados por atividades tirarão imediatamente um print da nova mensagem antes que seu filho tenha tempo de excluí-la, por esse motivo todos os três estão na lista dos melhores aplicativos espiões do Snapchat. Isso significa que mesmo que toda a conversa seja encerrada, você ainda manterá a prova visual de cada mensagem.

3. Visão ao vivo

Qual é a utilidade de ter um aplicativo espião de telefone que leva 30 minutos ou mais para atualizá-lo sobre as atividades do seu filho? Se você está procurando algo que ofereça uma visão ao vivo da vida e das atividades de seu filho, ninguém pode fazer o trabalho melhor do que um aplicativo de gravador de tela espião. Ou seja, cada vez que seu filho recebe ou envia uma mensagem, o gravador de tela tira imediatamente uma foto para você verificar.

Um gravador de tela espião pode ser detetado?

É difícil detetar gravadores de tela espiões configurados por aplicativos confiáveis como mSpy e Eyezy. Pois, para começar, esses aplicativos podem ser ocultados logo após serem instalados no dispositivo de destino. Além disso, embora você seja notificado assim que uma nova atividade for registrada no telefone que você está rastreando, o proprietário do dispositivo rastreado não recebe nenhum alerta ou sinal da existência do aplicativo.

Além disso, com os melhores aplicativos espiões de telefone, além de não aparecerem notificações ou ícones de aplicativos, eles também não afetam negativamente o desempenho do dispositivo alvo.

Na verdade, este não é o caso de todos os aplicativos espiões. Pois, alguns tornam o dispositivo lento ou descarregam muita bateria. Mas os aplicativos escolhidos por nós foram otimizados para realizar o trabalho sem interferir nas funções internas do dispositivo.

Como usar um gravador de tela espião

Configurar um aplicativo de gravação de tela é muito fácil. Aqui está um exemplo de configuração rápida com mSpy:

1. Visite o mSpy e crie uma conta

Primeiramente, você precisa acessar o site do mSpy e, logo após, criar uma conta e escolher seu modelo de assinatura. Assim, você receberá um e-mail do mSpy que inclui etapas detalhadas para instalar o mSpy no dispositivo de destino.

2. Instalando o mSpy

Este é literalmente um processo simples de três etapas que levará apenas alguns minutos. Desse modo, no e-mail enviado a você pelo mSpy, receberá os detalhes da sua conta, um URL de download e orientações adicionais sobre como começar.

O primeiro passo será desativar o PlayProtect no dispositivo de destino. Em seguida, basta inserir o URL do e-mail no navegador do dispositivo de destino para iniciar o download.

3. Obtenha monitoramento

Depois de instalado, com um painel elegante, você verá rapidamente todas as atividades do dispositivo:

Para gravações de tela, basta clicar em “Gravação de tela” no menu do lado esquerdo e você poderá monitorar os dados que o mSpy coleta em tempo real.

Isso inclui quaisquer mensagens enviadas ou recebidas em aplicativos como WhatsApp, Messenger ou Snapchat e tudo o que você deseja monitorar.

Conclusão: Qual é o melhor aplicativo de gravador de tela espião para 2024?

Aqui está um resumo dos melhores gravadores de tela espiões que discutimos em nosso guia hoje. Nossa lista inclui gravadores de tela para Android e iPhone, então você pode escolher um aplicativo que seja o campeão do sistema operacional do seu dispositivo de destino.

Certamente, o mSpy lidera a lista e, no geral, é o melhor aplicativo de gravação de tela espião em tempo real em 2024. Além disso, oferece garantia de reembolso de 14 dias sem riscos.

Em seguida, o Eyezy oferece uma solução popular de controle dos pais para gravação de tela poderosa. Desse modo, aproveite as vantagens da demonstração ao vivo, da avaliação gratuita e da garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.

Por fim, temos o KidsGuard Pro, um gravador de tela espião com preços acessíveis para Android e ainda conta com uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

O mSpy ficou em primeiro lugar em nossos testes, com base nos parâmetros que testamos os três gravadores de tela espiões, ou seja, acessibilidade, compatibilidade de dispositivos, demonstração ao vivo e suporte ao cliente. Além disso, o mSpy tem uma garantia generosa de devolução do dinheiro em 14 dias, então teste-o sem qualquer risco de perder seu dinheiro.

Perguntas frequentes sobre aplicativos de gravador de tela espião