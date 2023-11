Códigos para saber se celular foi hackeado ou grampeado

O que é um código USSD?

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) é um protocolo baseado no Sistema Global de Comunicações Móveis (GSM), o qual permite o envio de mensagens de texto.

Ele funciona quase como um serviço de mensagens curtas (SMS). O USSD é aplicável em diversas áreas, como serviços de conteúdo baseados em localização, navegação Wireless Application Protocol (WAP), serviços de informação baseados em menu, etc.

Este protocolo funciona através de determinados códigos, conhecidos como códigos USSD, disponíveis em qualquer celular. Esses códigos apresentam um texto de até 182 caracteres alfanuméricos. Além disso, utilizam-se para estabelecer uma sessão de comunicação entre um telefone e um servidor ou rede, tudo em tempo real.

Usando este código, os usuários podem se comunicar facilmente entre si através de seus celulares ou smartphones após fazerem seleções nos menus disponíveis. Todavia, diferente de uma mensagem SMS, esses códigos permitem conexão em tempo real durante sessões de mensagens USSD.

Isso significa que enquanto a linha de comunicação permanecer aberta, o protocolo poderá manter uma interação bidirecional, tornando as consultas e respostas quase instantâneas.

Funções dos códigos USSD para saber se celular foi hackeado ou grampeado

Notavelmente, todo celular e smartphone possui o recurso de código USSD. Eles te permitem executar determinadas funções para saber se celular foi hackeado, incluindo:

Verificação de IMEI

Código de desvio de chamada

Código do Netmonitor

Redirecionamento de chamadas

A segurança dos telefones é poderosa, mas não perfeita o suficiente para resistir a um ataque de um hacker profissional. Em outras palavras, embora o design desses códigos se destine a você proprietário do telefone, eles não estão longe do alcance de hackers. Com isso, eles poderiam usá-los para encaminhar suas chamadas ou rastrear sua localização.

Embora vários usuários de telefone não estejam familiarizados com os códigos USSD, aplicá-los é bastante simples se você souber qual deles usar. Dito isto, vamos abordar detalhadamente alguns dos códigos USSD que você pode usar. Você também descobrirá como verificar sua funcionalidade em seu dispositivo.

Códigos USSD para verificar o status e saber se celular foi hackeado ou grampeado

Para verificar o IMEI do seu telefone, disque o código USSD *#06#

IMEI é a sigla para Identificador Internacional de Equipamento Móvel. Trata-se de um número de 15 dígitos usado para identificar um dispositivo específico.

É também um número codificado incorporado em cada telefone. No entanto, ele não fornece informações adicionais, como se o seu dispositivo se perdeu ou foi vítima de um hacker.

Se você quiser saber se celular foi hackeado aprenda mais sobre esses códigos, é importante saber o número IMEI do seu telefone. Isso porque, se você suspeitar de uma violação em seu telefone, precisará desse número para registrar um boletim de ocorrência ou tomar qualquer outra ação legal.

Além disso, também é útil para rastrear quando se perde um dispositivo. Como tal, você pode querer manter seu número IMEI seguro e fora do alcance de outras pessoas depois de discar o código (*#06#).

Você quer saber se celular foi hackeado ou está sendo rastreado?

É possível rastrear a localização do seu telefone usando certos códigos. Felizmente, existe um código (código netmonitor) que ajuda a identificar se você está ou não sendo rastreado, ou grampeado.

Para confirmar isso, disque qualquer um dos códigos abaixo para o sistema operacional do seu telefone:

Para dispositivos Android, disque: *#*#197328640#*#* ou *#*#4636#*#*

Para iPhones, disque: *3001#12345#*

Após discar o código, siga estas etapas para concluir a ação:

Passo 1:

Escolha a opção de menu UMTS Cell Environment e selecione UMTS RR info. Lembre-se do número de identificação da célula que representa as estações celulares básicas mais próximas de você. No entanto, o seu dispositivo sempre se conectará à estação celular com o sinal mais forte.

Passo 2:

Volte ao menu principal, toque no botão Informações MM e clique em Servindo PLMN. Então você deverá ver alguns números sob o Código de Área Local (LAC). Escreva esses números.

Etapa 3:

Com os dois números e um site simples, na quarta aba à esquerda, você pode encontrar no mapa a localização da estação básica à qual seu dispositivo está conectado.

Código USSD para redirecionamento de chamadas – *#62* ou *#062#

Modificar a configuração de encaminhamento de chamadas é outra maneira pela qual os hackers comprometem a funcionalidade do seu dispositivo. Eles fazem isso através de certos comandos de redirecionamento.

Um dos sinais que você notará quando isso ocorrer é a impossibilidade de receber mensagens de texto e ligações de seus contatos, pois alguém deve tê-los redirecionado.

Notavelmente, este ato é mais comum do que muitos usuários de telefone pensam e está em andamento há mais de uma década, com hackers sequestrando mensagens de texto e chamadas de pessoas para roubar informações vitais.

Por falar nisso, você precisa verificar a configuração de encaminhamento do seu dispositivo para saber se celular foi hackeado. Para fazer isso, disque *#62* ou *#062#.

Por padrão, você não deve obter nenhuma informação se sua configuração de encaminhamento for segura. Por outro lado, depois de discar o código, você verá o número para o qual suas mensagens de texto e chamadas se redirecionam.

Além disso, você pode confirmar o status de redirecionamento do seu telefone nos registros de chamadas. Isso é possível no site do seu provedor de serviços.

Removendo uma configuração de redirecionamento em seu telefone

Para livrar seu dispositivo de todos os redirecionamentos para outros números de telefone, disque o código ##002#.

Disque o código USSD *#21# para verificar se há desvio

Embora se pareçam, há uma pequena diferença entre redirecionar e desviar chamadas, ambos enviam suas chamadas e mensagens de texto para um telefone diferente.

Enquanto um redirecionamento de chamada chegue primeiro ao seu telefone e apareça na sua conta telefônica antes de passar para a linha telefônica secundária, com o desvio de chamada isso não acontece. Ele cancela principalmente a chamada antes que ela chegue ao seu dispositivo e a envie para o número alternativo. Portanto, você não sabe se suas chamadas foram foram alvo de desvio ou se é apenas um desafio de rede.

Disque o código USSD “*#21#” para verificar o desvio de chamadas no seu dispositivo e saber se seu celular foi hackeado. A resposta que você obtém é semelhante à mencionada sobre o redirecionamento de chamadas.

Os desvios de chamadas ocorrem por erro?

Os desvios de chamadas são diferentes dos redirecionamentos. Eles exigem uma ação deliberada para ativarem. Em outras palavras, embora uma interferência possa causar um redirecionamento de chamada, alguém precisaria acessar o seu dispositivo para configurar o desvio de chamada.

Como tal, você deve ter cuidado com quem manuseia ou empresta seu telefone. No entanto, se você acha que seu celular foi hackeado e pretende saber se está configurado para desvio de chamadas, use este código (*#21#) para confirmar sua suspeita.

Código USSD para Utilitário Netmonitor – *#*#197328640#*#*

O código do utilitário Netmonitor pode parecer intrigante, especialmente se você estiver ouvindo falar dele pela primeira vez. Primeiramente, vamos abordar o termo netmonitor – um netmonitor simplesmente analisa dados de pacotes de rede.

Ele rastreia todas as ações e dados do seu telefone, como chamadas feitas e recebidas, mensagens de texto enviadas e recebidas, incluindo informações de localização do seu dispositivo.

Usando este código você pode rastrear facilmente a localização de quem pode estar acessando seu dispositivo. Acima de tudo porque lhe dá uma vantagem se você precisar acusar o culpado.

Saber se celular foi hackeado – Use o código do utilitário Netmonitor

Para acessar informações importantes do celular em seu telefone, disque *#*#197328640#*#*. Esta ação abrirá um menu onde você pode selecionar a opção UMTS Cell Environment e a seguir clicar em informações UMTS RR.

Seu aparelho revelará um ID de celular exclusivo ao selecionar essas opções. Certifique-se de anotar este número para referência futura. Depois, pressione a tecla Voltar do telefone duas vezes para acessar as informações do MM. A partir deste ponto, escolha Servindo PLMN, mas anote o código de área local que pode aparecer na tela.

Agora é hora de visitar o site do Netmonitor. Uma opção recomendada é o https://opencellid.org. Neste site, você precisará inserir o ID da célula e o código de área local que anotou anteriormente.

Depois de inserir essas informações, o site fornecerá dados de localização de todos os dispositivos conectados à sua rede.

Conclusão

A segurança do seu telefone é fundamental para evitar a possibilidade de um incidente de hacking. Embora a maioria desses códigos seja útil para confirmar o status do seu dispositivo, você ainda pode ter que se preocupar em recuperá-lo totalmente.

No entanto, esses códigos são fundamentais para evitar mais problemas, pois eles te permitem saber se hackearam ou grampearam seu celular.

FAQs – Como saber se celular foi hackeado