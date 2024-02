Como Clonar um Celular Android: métodos de clonagem sem acesso físico

O Dicionário Cambridge define clonagem como ‘o processo de criar uma cópia exata’. E é isso que a clonagem de telefone é: replicar tudo em um telefone e transferi-lo para outro.

Imagine levar toda a sua vida online – dados, aplicativos, mensagens, contatos, localização, tudo – e copiá-la para outro telefone. Isso é essencialmente a clonagem de telefone.

Se isso parece assustador, é porque é. Existem várias razões legítimas pelas quais alguém pode querer clonar um celular Android, mas também há muitas áreas cinzentas e algumas inquestionavelmente ilegais.

Mesmo que haja questões legais, éticas e técnicas associadas à cópia dos dados de um telefone (que abordaremos posteriormente), muitas pessoas ainda o fazem, geralmente por razões legítimas.

Sejamos honestos. Quem quer passar pelo incômodo de transferir manualmente todos os dados do seu telefone antigo para o novo? Com a clonagem, você pode transferir facilmente todas as configurações, aplicativos e dados do seu celular antigo.

Você também pode precisar fazer backup do seu telefone se ele contiver dados confidenciais, como documentos de trabalho sensíveis ou informações financeiras. Na verdade, algumas empresas podem insistir nisso se você tiver um telefone de trabalho.

Ao clonar seu celular Android ou outro, você tem a vantagem de salvar o dia caso ele seja perdido, roubado ou danificado. Isso possibilita a fácil restauração dos dados clonados em um novo dispositivo.

Infelizmente, o cyberbullying, especialmente entre os jovens, está aumentando. E apenas 40% dos que o experimentam relatam aos pais.

Não é de surpreender que os pais estejam cada vez mais preocupados com a segurança de seus filhos. A clonagem de celulares permite aos pais monitorar ativamente a atividade online de seus filhos, garantindo que não sejam expostos a nada inapropriado ou perigoso.

Muitas famílias usam a tecnologia de clonagem para rastrear a localização uns dos outros. Isso proporciona tranquilidade. Por exemplo, se o trabalho do seu parceiro envolve dirigir longas distâncias, seus filhos estão indo para concertos, saindo em uma viagem de estrada ou indo a encontros.

Especialistas técnicos e hackers white-hat e grey-hat clonam telefones para detectar quaisquer vulnerabilidades que criminosos possam explorar. Uma vez encontradas, eles podem desenvolver e testar soluções para corrigir esses bugs e lançar atualizações de software com segurança aprimorada.

Infelizmente, algumas pessoas têm motivos muito menos honrosos para clonar celulares:

Se acreditarmos em Hollywood, as pessoas clonam telefones o tempo todo. Parece ser uma ideia interessante, mas nem sempre é feito pelas razões certas, levantando preocupações éticas e de privacidade.

Eticamente, clonar o celular Android de outra pessoa sem o conhecimento ou permissão deles viola o direito deles de manter suas informações pessoais em privacidade.

Legalmente, ao clonar o celular de alguém, você está cometendo roubo de identidade e fraude, crimes graves com penalidades severas. Você também pode se expor a processos civis por invasão de privacidade, perda financeira ou angústia emocional.

Também é importante destacar que criminosos podem usar a tecnologia de clonagem de celulares para roubar informações pessoais e realizar atividades mais graves, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro ou terrorismo. As consequências dessas ações podem ser devastadoras para a sociedade, pois minam a segurança pública.

Essas preocupações éticas e legais levaram governos e agências de aplicação da lei ao redor do mundo a implementar medidas para combater a clonagem de telefones. Estas incluem:

Clonar um celular é um processo legítimo se você estiver clonando seu próprio telefone ou tiver permissão do proprietário para clonar o telefone deles. Isso pode ser feito para transferir dados entre um telefone antigo e um novo.

O hacking é uma história completamente diferente. É obter acesso ao telefone, sistema ou rede de uma pessoa com ou sem o consentimento deles, explorando vulnerabilidades ou fraquezas na segurança. Quando o consentimento não é dado de maneira suficiente, o hacking é ilegal.

Então, como clonar um telefone Android? Bem, existem alguns métodos de clonagem de telefone (alguns legais e outros não). Aqui está uma breve visão de algumas abordagens:

Serviços na nuvem : Serviços Android como Google Drive e Samsung Cloud podem fazer backup dos dados do seu telefone para que você possa restaurá-los em outro dispositivo. É um ótimo método para transferir dados importantes, como arquivos, fotos e contatos do seu telefone antigo para um novo.

: Serviços Android como Google Drive e Samsung Cloud podem fazer backup dos dados do seu telefone para que você possa restaurá-los em outro dispositivo. É um ótimo método para transferir dados importantes, como arquivos, fotos e contatos do seu telefone antigo para um novo. Aplicativos de clonagem remota : Você instala esses aplicativos de terceiros no celular que deseja clonar e no celular de destino. Os dados geralmente são transferidos por meio de uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth.

: Você instala esses aplicativos de terceiros no celular que deseja clonar e no celular de destino. Os dados geralmente são transferidos por meio de uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth. Clonagem baseada em rede : Geralmente usada por hackers para explorar vulnerabilidades de rede e contornar sistemas de segurança digitais. Muitas vezes, ilegalmente, mas às vezes como parte de esforços legítimos de teste de penetração.

: Geralmente usada por hackers para explorar vulnerabilidades de rede e contornar sistemas de segurança digitais. Muitas vezes, ilegalmente, mas às vezes como parte de esforços legítimos de teste de penetração. Clonagem de IMEI: Não é possível clonar este número de identificação. No entanto, você pode clonar outros números de ID no cartão SIM do celular. Usar o cartão SIM clonado em seu celular lhe dá controle sobre o telefone original.

Serviços na nuvem

Serviços na nuvem, como os oferecidos pelo Google, armazenam a maioria dos seus dados na nuvem, e os telefones geralmente têm um recurso integrado de backup e restauração, facilitando o backup de tudo no telefone que você deseja clonar e restaurá-lo para outro celular.

1. Faça o backup dos seus dados

Para usar os serviços na nuvem do Google, vá para as configurações do seu telefone. Selecione 'Google' ou 'Sistema', depois 'Backup'. Se você nunca fez backup do seu telefone antes, precisará ativar 'Backup pelo Google One'. Por fim, clique em 'Fazer backup agora'.

2. Restaure os dados

Você só pode restaurar um backup de uma versão inferior do Android para uma versão superior do Android. A boa notícia é que você pode transferir seus dados de um telefone para outro, mesmo que não tenha mais o dispositivo original.

Carregue ambos os telefone s (se tiver seu dispositivo antigo) e certifique-se de ter uma boa conexão Wi-Fi.

s (se tiver seu dispositivo antigo) e certifique-se de ter uma boa conexão Wi-Fi. Ligue seu novo telefone e siga as instruções até ser perguntado se deseja copiar aplicativos e dados. Escolha 'Não copiar'.

Ligue seu novo telefone e siga as instruções até ser perguntado se deseja copiar aplicativos e dados. Quando você receber a opção de usar seu dispositivo antigo, toque em 'Não é possível usar o dispositivo antigo' e depois 'OK' .

Quando você receber a opção de usar seu dispositivo antigo, . Faça login na sua conta do Google (aquela que você usou no seu dispositivo antigo) e continue configurando o telefone .

Faça login na sua conta do Google (aquela que você usou no seu dispositivo antigo) e . Escolha seu dispositivo antigo na lista de opções de backup e clique em 'Restaurar'. Por questões de segurança, você será solicitado a digitar a senha do seu dispositivo antigo.

Aplicativos de clonagem remota

Como o nome sugere, aplicativos de clonagem remota permitem clonar um celular Android remotamente. Eles são frequentemente usados por pais preocupados com o que seus filhos estão expostos no mundo digital.

Um desses aplicativos de monitoramento é o uMobix. Ele é projetado para garantir a segurança online de seus filhos, com monitoramento de localização para que você possa saber onde estão. Você até pode bloquear chamadas e mensagens que considerar prejudiciais.

Siga essas etapas para configurar o aplicativo corretamente:

Obtenha o consentimento do proprietário do celular Android que deseja clonar , incluindo seus filhos se tiverem 18 anos ou mais.

, incluindo seus filhos se tiverem 18 anos ou mais. Desative o recurso Play Protect do Google se estiver usando um aplicativo de clonagem remota que não está na Google Play Store, caso contrário, ele bloqueará a instalação.



se estiver usando um aplicativo de clonagem remota que não está na Google Play Store, caso contrário, ele bloqueará a instalação. Crie uma conta no site do aplicativo escolhido . O provedor enviará um link para download por e-mail. Abra o link no celular que deseja clonar e siga as etapas de instalação.

. O provedor enviará um link para download por e-mail. Abra o link no celular que deseja clonar e siga as etapas de instalação. Vá para as configurações e procure por todos os aplicativos para encontrar o aplicativo de monitoramento remoto .

Vá para as configurações e procure por todos os aplicativos para . Selecione o aplicativo e ative todas as permissões , incluindo dados em segundo plano e uso irrestrito de dados.

Selecione o aplicativo e , incluindo dados em segundo plano e uso irrestrito de dados. Faça login no aplicativo em seu telefone e agora você deve conseguir acessar os dados do telefone clonado.

O uso de aplicativos de clonagem remota de terceiros pode parecer uma boa opção, mas é importante lembrar que nem sempre são confiáveis. Para evitar possíveis vazamentos de dados, sugerimos o uso de aplicativos da Play Store ou aplicativos legais focados na proteção de seus dados.

Clonagem baseada em rede

A clonagem baseada em rede ocorre quando alguém - geralmente um hacker - explora vulnerabilidades de rede para lançar ciberataques ou obter acesso não autorizado a dispositivos móveis.

Hackers exploram vulnerabilidades de rede para burlar medidas de segurança, acessar sistemas restritos e roubar informações confidenciais. Uma maneira de fazer isso é clonar seu celular Android.

Hackers black-hat fazem isso para causar danos e para ganho pessoal.

Hackers white-hat são diferentes. Empresas os contratam para encontrar vulnerabilidades para que possam ser corrigidas antes de serem exploradas.

Hackers grey-hat operam em uma área eticamente questionável. Eles encontram vulnerabilidades em um sistema sem consentimento, mas não as exploram. Em vez disso, compartilham essa informação com o alvo hackeado, mas nem sempre de graça.

Então, como os hackers identificam e exploram uma vulnerabilidade de rede?

Primeiro, os hackers precisam encontrar uma vulnerabilidade, o que fazem usando equipamentos de varredura especializados. Eles então exploram essas vulnerabilidades usando métodos como instalação de malware e força bruta de senhas.

Clonar IMEI do Celular Android

O número IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) é um número de série exclusivo de 15 dígitos. Atuando como a impressão digital do seu telefone, ele contém detalhes sobre o dispositivo, como tipo, fabricante, modelo e ano de lançamento.

Você pode encontrar o número IMEI na seção ‘Sobre o telefone’ nas configurações ou discando *#06#.



Não é possível clonar um número IMEI. Mesmo que fosse possível, você ainda não conseguiria acessar os dados do celular de outra pessoa apenas com ele, pois está vinculado apenas ao dispositivo e não às informações nele.

No entanto, se um criminoso tiver outras informações pessoais, como seu endereço de e-mail e número de telefone, poderá usar isso com o IMEI para enganar seu provedor de rede e realizar uma troca de SIM, obtendo seu número de telefone. Com isso, eles podem acessar seu telefone, redefinir senhas e roubar informações pessoais.

Você pode clonar o cartão SIM de um celular Android, criando sua réplica exata. Deve-se observar que o processo é ilegal e tem consequências graves. É uma técnica frequentemente usada por criminosos para roubar a identidade do seu telefone e cometer crimes.

Um cartão SIM contém dois números que seu provedor de rede usa para identificar seu número de telefone e você: o Ki (chave de autenticação) e IMSI (Identidade Internacional do Assinante Móvel). Desde fazer chamadas até navegar na internet, os cartões SIM são a força motriz por trás de todas as suas operações baseadas em rede.

Alguém tentando clonar seu SIM pode usar um scanner eletrônico para copiar seu IMSI e Ki. No entanto, é mais provável que alguém tente roubar seu cartão SIM, pois os scanners são muito difíceis de obter e caros.

Como copiar um cartão SIM

Para duplicar um cartão SIM, você precisará de um cartão SIM em branco e gravável e um leitor/gravador de cartão SIM.

Coloque o SIM do celular Android que você deseja clonar no leitor de cartões (anotando primeiro o número IMSI) e conecte-o ao seu computador. Assim que estiver conectado, inicie o software do leitor para copiar o conteúdo do cartão usando o Ki. Salve as informações copiadas no seu computador. Desconecte o leitor, coloque o SIM no seu telefone e desbloqueie-o. Será solicitado o código PUK (código pessoal de desbloqueio), que você obtém ligando para o seu provedor de rede. Coloque o cartão SIM em branco no leitor de cartões e conecte-o ao computador. Use o software do leitor para gravar as informações do cartão SIM original no cartão SIM em branco. Insira o código PUK quando solicitado. Agora você tem um cartão SIM clonado.

Depois que alguém clona seu cartão SIM e o coloca em seu telefone, eles podem intercetar suas chamadas e mensagens e acessar dados pessoais (se você tiver salvado essas informações no seu cartão SIM).

Como Clonar um Celular Android de forma legal e bem-sucedida

A clonagem de telefone é uma ferramenta valiosa se você deseja transferir dados ou monitorar outros telefones, desde que seja feita de maneira ética e responsável. Aqui está um guia útil para clonar um celular Android de maneira bem-sucedida e legal.

Verifique os requisitos do sistema operacional

Aplicativos para clonar remotamente podem não ser compatíveis com sistemas operacionais mais antigos, então certifique-se de que ambos os celulares atendam aos requisitos mínimos.

Além disso, lembre-se de que não é possível transferir os dados do seu telefone de uma versão superior do Android para uma versão inferior.

Escolha um método adequado

Existem várias maneiras de clonar um celular Android. Explore os diferentes métodos e escolha um que seja confiável e atenda às suas necessidades. Opiniões de especialistas e avaliações de usuários são fontes valiosas de informações.

Verifique as regulamentações de privacidade

Existem muitas razões legítimas pelas quais você pode querer clonar um celular, mas é essencial respeitar a privacidade das pessoas. Sempre peça permissão ao proprietário do telefone que você deseja clonar.

Além disso, esteja ciente das leis e regulamentos de sua região e das implicações legais da clonagem de telefones.

Faça backup dos seus dados

Antes de clonar um celular Android, faça backup dos dados do seu celular. Se você estiver clonando o telefone de outra pessoa, faça backup dos dados desse telefone também.

A clonagem de telefone não é 100% infalível. Esta etapa garante que você não perca nenhuma informação durante o processo de clonagem.

Wi-Fi estável

Clonar um celular Android pode levar algum tempo, então certifique-se de que ambos os telefones estejam conectados a uma conexão de internet estável e segura. Perder a conexão pode resultar em dados corrompidos ou interrupção do processo de clonagem.

Siga atentamente as instruções

Leia todas as instruções antes de iniciar o processo de clonagem. Certifique-se de seguir cada etapa cuidadosamente. Você pode perder dados se pular uma etapa.

Verifique se o processo foi bem-sucedido

Depois que o processo de clonagem for concluído, verifique os dados em ambos os telefones. Todas as configurações, aplicativos e arquivos devem estar lá. Use o backup para substituir qualquer dado ausente ou corrompido.

Se você tiver algum problema durante o processo de clonagem, o site do aplicativo pode conter recursos para resolver esses problemas.

Limitações para configurar um dispositivo a partir de um telefone antigo

Os primeiros telefones celulares eram pouco mais do que rádios glorificados, então era relativamente simples intercetar o sinal e obter os códigos necessários.

Agora, os telefones são digitais, com recursos avançados de segurança cibernética que tornam mais difícil para alguém clonar seu celular Android sem autorização e acesso físico.

Hoje em dia, é quase impossível para alguém clonar seu telefone apenas digitalizando-o. Em vez disso, eles precisam de acesso físico, mesmo que seja apenas por pouco tempo, para obter os números de identificação ou instalar um aplicativo de clonagem.

Um problema básico é que limitações técnicas impedem a clonagem de alguns dados e configurações. Por exemplo, alguns aplicativos podem não ser compatíveis com seu novo telefone, especialmente se os dados estiverem criptografados ou protegidos por outras medidas de segurança.

Além disso, as medidas avançadas de segurança em telefones mais recentes, como biometria e criptografia, tornam muito mais difícil clonar um telefone sem acesso físico. Além disso, os números IMEI mais complexos são muito mais difíceis de serem quebrados.

Outros problemas comuns que você pode encontrar ao clonar um celular são versões incompatíveis do Android, falhas de software e uma conexão Wi-Fi não confiável.

Vale mencionar que é possível clonar de Android para iOS e vice-versa, mas é um processo mais demorado.

Como proteger um Celular Android de clonagem

Dependemos cada vez mais de nossos dispositivos móveis para todas as nossas atividades, então não é surpresa que os riscos de golpes e ameaças online estejam crescendo. Mas como proteger seus dados online, suas atividades e sua identidade?



Atualmente, existem mais contratos de telefonia móvel (8,59 bilhões) do que pessoas no mundo.



Como impedir alguém de clonar seu celular Android

No entanto, nem tudo está perdido. A boa notícia é que há coisas que você pode fazer para se proteger online.

1. Use uma senha forte

Definir uma senha forte, PIN ou padrão de bloqueio é a primeira linha de defesa contra alguém que tente clonar seu celular Android. Use uma senha única para cada conta.

O problema é tentar lembrar todas essas senhas únicas e complexas. Gerenciadores de senhas armazenam com segurança suas senhas para que você não precise memorizá-las.

2. Atualize regularmente o software do seu telefone

Certifique-se de ter sempre o software mais recente. Essas atualizações adicionam novos recursos legais, mas, mais importante, melhorias de segurança, como correções e ajustes de bugs.

Os fabricantes lançam regularmente atualizações para corrigir as vulnerabilidades à medida que são descobertas, garantindo assim a segurança do seu dispositivo.

3. Use uma VPN

Uma VPN aumenta sua privacidade e segurança criptografando sua atividade online e enviando-a por meio de um servidor seguro. Usar uma torna muito mais difícil para alguém clonar, intercetar ou monitorar as atividades e dados de seu celular Android. Isso é especialmente importante se você usar redes Wi-Fi públicas, que geralmente são não seguras.

A NordVPN é uma das principais provedoras de VPN devido à sua criptografia de nível militar que mantém seus dados de navegação seguros.

4. Use aplicativos confiáveis

Ao baixar aplicativos de terceiros, tenha cuidado com os aplicativos que solicitam muitas permissões, como acesso às suas mensagens de texto, mesmo se você os baixar da Google Play. Infelizmente, alguns aplicativos trojan e malware encontram seu caminho na Play Store disfarçados de aplicativos regulares.

Sempre verifique as avaliações e análises dos usuários antes de clicar no botão de download. Para verificar se o aplicativo é legítimo, procure o nome do pacote e as informações do desenvolvedor, que você pode encontrar nas configurações do aplicativo. Em seguida, compare essas informações com as listagens oficiais de aplicativos na Play Store.

5. Use autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores (2FA) é um tipo de segurança que requer dois métodos de verificação separados e pode ser uma forma se se proteger contra a alguém tentando clonar seu celular Android. Os três principais tipos são algo que você sabe (sua senha), algo que você tem (um código enviado por SMS ou e-mail) e algo que você é (reconhecimento de impressão digital ou facial).

6. Mantenha seu número IMEI privado

Mantenha seu número IMEI privado, assim como faria com sua senha. Alguém com seu IMEI pode convencer seu provedor de rede a fornecer seu número de celular Android e o clonar.

Para registrar uma queixa à polícia em caso de clonagem do seu telefone, é essencial possuir o número IMEI.

Como saber se seu celular foi clonado

No entanto, embora essas precauções tornem mais difícil para alguém clonar seu celular Android, ainda é possível. Mas como você sabe se isso aconteceu?

Aqui estão alguns sinais de que seu telefone ou SIM foi clonado para minimizar qualquer dano: