Eyezy Revisão: Eyezy é o melhor aplicativo espião em 2023?

Revisão do Eyezy – Recursos

Dê uma olhada nos recursos e funções que diferenciam o aplicativo espião Eyezy, da concorrência:

Captura de teclas do aplicativo espião Eyezy

Você quer ter certeza de que seus filhos estão seguros e, ao mesmo tempo, dar-lhes privacidade para fazer perguntas e aprender sobre o mundo. Por vezes, você pode estar preocupado com o fato de eles escreverem coisas inapropriadas nos sites de busca ou nas redes sociais. É aqui que a funcionalidade de Captura de Teclas do Eyezy entra em ação. Com ela, você pode ver tudo o que o seu filho possa ter escrito, quer seja uma mensagem enviada a um colega de turma ou uma publicação no Instagram.

Para cada texto escrito, o aplicativo espião Eyezy registra o conteúdo, o aplicativo utilizado, bem como a data e a hora. Se não quiser peneirar dezenas e dezenas de mensagens ou pesquisas desnecessárias, é possível sempre configurar o aplicativo para enviar uma notificação por palavras-chave à sua escolha. Isto é especialmente útil se souber o que procurar porque, por exemplo, o seu filho pode ter pesquisado algo que não devia no passado.

Destaque para as redes sociais

A Captura de teclas é, no entanto, apenas uma parte de uma funcionalidade maior que é o Social Spotlight. Com esta funcionalidade, você pode ver tudo o que os seus filhos fazem nas redes sociais. Isto significa qualquer texto que tenham enviado ou recebido, incluindo os apagados, chamadas recebidas ou efetuadas, e-mails e contatos. Se estiverem em contato com alguém com quem preferia que não se relacionasse, será o primeiro a saber. O aplicativo espião Eyezy abrange uma vasta gama de aplicativos de redes sociais, incluindo Facebook Messenger, Hangouts, Instagram, KiK, LINE, Skype, Snapchat, Telegram, Tinder, Viber e WhatsApp.

Precisão de localização exata

O Eyezy não cobre apenas o mundo digital, também o ajuda a manter o rastro dos seus entes queridos no mundo físico. O Pinpoint permite-lhe verificar a localização do dispositivo em qualquer ponto, desde que este esteja ligado à Internet. O localizador mostra-lhe um mapa com a localização atual e uma lista de todos os locais que visitou recentemente. Nele você encontrará as coordenadas, o endereço e um registro de data e hora, tudo isto complementado por uma ligação ao Google Maps.

Além disso, inclui um indicador da precisão da localização, fornecendo uma distância em que a localização estaria, para que possa ter uma ideia da área. Embora possa parecer excessivo, ter um histórico dos locais visitados permite-lhe ter uma ideia melhor dos locais que costumam frequentar. Se a pessoa visitar regularmente um espaço não público, pode estar visitando alguém que você não aprova.

Por outro lado, um desvio da sua rotina habitual pode indicar que lhe aconteceu alguma coisa, então você pode ir em seu auxílio mais rapidamente. O Pinpoint, do aplicativo espião Eyezy, também permite saber sempre que se ligam a uma nova rede, ainda com coordenadas e registro de data e hora, bem como o nome da rede. Pode ainda designar determinadas áreas no aplicativo para ser notificado, caso o seu filho entre nelas.

Quebra de planos

Se você está preocupado com o fato de o seu filho planejar participar de um evento perigoso ou não aprovado, Eyezy dá-lhe o poder de transformar a suspeita em prova. Com a funcionalidade de quebra de planos do aplicativo espião Eyezy, pode ver todos os eventos que têm agendados na sua agenda. Pode verificar o título e a descrição de cada evento registrado no calendário, bem como as horas e datas de início e conclusão.

Além disso, pode filtrar os eventos por aqueles adicionados no dia, ou nos últimos 7, 14, 30 ou 60 dias. Como alternativa, pode optar por restringir a pesquisa a um período de tempo específico entre duas datas. O Quebra-planos dá-lhe uma visão geral de tudo o que o seu filho está a planejar, para que o possa manter em segurança.

Localizador de arquivos do aplicativo espião Eyezy

Pode não ser suficiente saber a quem estão enviando mensagens de texto e para onde vão. Por vezes, é necessário saber o que está nos arquivos que o seu filho está enviando e recebendo. Nessas situações, o Files Finder da app espião Eyezy é perfeito para o trabalho. Nada do que for guardado no celular escapará ao seu olhar atento, quer lhes tenha sido enviado por amigos ou desconhecidos, quer tenham sido descarregados de um site obscuro da dark web.

Isto também abrange as fotografias tiradas pelo próprio celular, o que é especialmente útil se não tiverem sido publicadas nas redes sociais. Da mesma forma, pode encontrar todos os vídeos gravados nos seus celulares. Por fim, pode verificar todas os aplicativos instalados no celular, certificando-se de que não estão sendo utilizados aplicativos que desaprova. Pode desinstalar-se e bloquear-se quaisquer aplicativos que desaprove, remotamente pelo Eyezy.

Lupa Web

Não tem uma visão completa do que o seu filho está fazendo online até ver o histórico do seu browser. Felizmente, a Web Magnifier da Eyezy cobre todas as bases. Para além da funcionalidade de keylogger, que lhe permite ver tudo o que é digitado nas buscas e em outros Websites, o Eyezy também mostra os favoritos e o histórico do navegador a partir de aplicativos. Melhor ainda, se não quiser que o seu filho visite determinados sites, como os sites para adultos, pode filtrar as URLs. Também vem com um gravador de ecrã, para que possa ver o que estão visitando em tempo real!

Bloqueador de ligações do aplicativo espião Eyezy

Pode controlar tudo o que considera fora dos limites com o Eyezy. A funcionalidade Bloqueador de Ligações permite-lhe bloquear tanto sites como aplicativos, bem como ligações Wi-Fi não protegidas ou não confiáveis. Tudo isto é se apresenta numa lista no painel de controle. Pode optar por bloquear ou desbloquear qualquer aplicativo, site Web ou ligação com um simples toque ou clique.

Para adicionar um site à lista, basta escrever o URL no campo na parte inferior, enquanto os aplicativos e as ligações Wi-Fi são automaticamente adicionados assim que a criança as instala ou visita. Para o ajudar a compreendê-las, as redes são acompanhadas de um nome, um carimbo de data e hora, coordenadas e o ID do telemóvel do seu filho para a ligação em causa.

Alertas mágicos

Para ajudar a aliviar alguma carga dos seus ombros, os Alertas Mágicos podem ser configurados para o notificar se algo de estranho acontecer. Isso será feito de várias formas. A primeira é a ferramenta de delimitação geográfica, que o alerta sempre que o celular monitorado entra num local proibido ou perigoso predefinido. Se está menos preocupado com o local onde o seu filho vai e mais com o que ele escreve, a função de keylogger está aqui para ajudar. Basta definir algumas palavras-chave no aplicativo e sempre que o seu filho escrever um post ou texto controverso, receberá uma notificação.

Além disso, pode utilizá-la para proibir pesquisas indesejadas. É possível restringi-la a tipos específicos de aplicações, como e-mails, chamadas ou histórico do navegador, caso as suas preocupações sejam mais específicas a determinados cenários. As suas notificações serão enviadas para o endereço de correio eletrônico que registrou, por isso certifique-se de que o consulta regularmente. Graças aos Alertas Mágicos, não tem de acompanhar tudo o que é monitorado pelo Eyezy, o aplicativo fará isso por você.

Analisador de telefone

Por vezes, o texto escrito não é suficiente. Afinal de contas, muitos adolescentes continuam a achar mais confortável conversar através de chamadas telefônicas do que de mensagens de texto. Com a função Phone Analyzer, pode verificar todas as chamadas telefônicas. Quer se trate de alguém para quem telefonaram ou de alguém que lhes telefonou, ficará sabendo. Melhor ainda, até verá o nome da pessoa, se estiver escrito no livro de endereços. Mais do que a pessoa com quem se está falando, são também registrados outros aspectos da chamada, tais como se a chamada foi atendida ou não, quanto tempo demorou e os carimbos de data/hora, indicando a data e a hora.

Escudo invisível

Com tudo isto dito, você pode estar se perguntando se existe algum risco de ser descoberto. Afinal de contas, de que serve monitorar atividades indesejadas se as estiver observando abertamente? Não se preocupe, pois o Invisible Shield do Eyezy está lá para garantir que tudo seja o mais discreto possível. Este recurso mantem o Eyezy oculto de várias maneiras. Primeiro, oculta o ícone do aplicativo, para não tornar óbvio que o rastreador do Eyezy está instalado. Além disso, sempre que tira capturas de ecrã de outros aplicativos, fará sem notificações.

Isto é especialmente útil para aplicativos como o Snapchat, que normalmente notifica o utilizador quando alguém tira uma captura de ecrã. O aplicativo também consome poucos recursos, por isso o desempenho do telefone não será afetado em grande medida. Caso contrário, a lentidão ou o atraso podem alertar para a presença de um aplicativo que pode ser malware, como um criptominerador ou um trojan. O seu filho não terá conhecimento de qualquer monitoramento, garantindo que não se esforça por esconder as suas atividades de você.

Instalador amigável

Se você não é o mais entendido em tecnologia e está preocupado se consegue ou não configurar isto corretamente, então não se preocupe mais. Eyezy orgulha-se do seu Instalador Amigável, que é fácil de seguir. As instruções são claras e suficientemente pormenorizadas para o acompanharem em cada passo. Independentemente do seu dispositivo, a Eyezy vai esclarecer de acordo com o modelo que pretende monitorar, juntamente com explicações extras se precisar efetuar uma configuração adicional para garantir que tudo corre bem.

Avaliação do Eyezy – Facilidade de utilização

Quer saber se Eyezy é fácil de utilizar e em que dispositivos funciona? Continue lendo para descobrir.

Em quais dispositivos posso usar o aplicativo espião Eyezy?

Existem muitas plataformas nas quais você pode instalar o Eyezy; tais como:

Android

Eyezy funciona em todos os principais celulares e tablets Android. No entanto, o dispositivo que está rastreando com o aplicativo espião Eyezy precisa de ter pelo menos Android 4.0. Além disso, se o celular não estiver enraizado, algumas funcionalidades serão limitadas. Especificamente, não será possível utilizar o rastreio do Instant Messenger, o registro de teclas, recolher informações em redes wi-fi ou monitorar a conta G-mail. Outras características podem também funcionar com funcionalidade reduzida.

O Eyezy fornece um guia passo a passo sobre como fazer isso, mas se precisar de mais ajuda, pode sempre contactar a equipe de suporte 24/7 para obter mais assistência técnica. Não se esqueça de que, independentemente do estado de enraizamento, terá de ter acesso físico ao dispositivo para instalar o aplicativo e este terá de ter acesso à Internet para que o rastreio funcione.

iOS

O Eyezy pode ser instalado em qualquer iPhone com, pelo menos, o iOS 7.0. Tal como no Android, é necessário fazer o root ou jailbreak do celular para algumas funcionalidades do aplicativo. No entanto, ao contrário do Android, não é necessário ter acesso físico ao dispositivo para instalar o aplicativo espião Eyezy. Se tiver os detalhes de login do iCloud para o dispositivo, pode efetuar uma sincronização de dados a partir do Eyezy sem precisar de estar perto do telefone. Tenha em mente que este método não lhe dá atualizações instantâneas de dados de registro de teclas ou de localização. Se precisar absolutamente de um rastreio atualizado, deve instalar o aplicativo Eyezy manualmente para obter uma cobertura total do dispositivo. Tal como no Android, é necessária uma ligação à Internet para enviar as atualizações de dados para a Eyezy.

Windows e Mac OSX

Atualmente, Eyezy só fornece o seu pacote de localização para dispositivos móveis. No entanto, pode acessar o painel de controle do Eyezy tracker a partir de qualquer dispositivo com um navegador, incluindo Edge, Safari ou qualquer outro navegador de terceiros. Eyezy oferece sincronização de dados wi-fi local como método de instalação, o que requer que ligue o seu dispositivo alvo ao computador para a primeira instalação. Caso contrário, a app espião Eyezy pode ser descarregada sem necessidade de acesso a um computador. Se precisar de instalar o Eyezy sem utilizar a Internet, pode ligar o seu dispositivo Android a um computador e enviar o ficheiro de instalação .apk através da ligação. Para fazer o mesmo processo num dispositivo iPhone, terá de instalar primeiro o iTunes antes de poder enviar o ficheiro para o telefone.

Como instalar o aplicativo espião Eyezy

A instalação de Eyezy pode parecer um pouco assustadora no início, mas o processo é facilitado graças a um guia passo a passo detalhado que pode ser acessado a partir do painel de controle de Eyezy. Primeiro, é necessário registrar-se numa conta Eyezy e decidir quantos dispositivos pretende subscrever.

Cada subscrição Eyezy só é válida para um dispositivo alvo, por isso certifique-se de que tem as subscrições necessárias para cobrir todos os dispositivos que pretende monitorar. Escolha o dispositivo que pretende monitorar entre iPhone e Android, escolha o seu plano de inscrição e pode começar a instalar.

Depois de iniciar sessão no painel de controle, o passo seguinte, é o de escolher entre iPhone e Android. Dependendo da sua escolha, o processo muda.

Android

A instalação do Eyezy no Android não é difícil, mas são necessários alguns passos para a configuração. Em primeiro lugar, é necessário ter acesso físico ao dispositivo Android em questão. Não existe um método atual de instalação remota para Android que o Eyezy ofereça.

Assim que tiver o celular, será pedido que escolha o fabricante do seu celular como referência para o guiar durante o resto do processo. Iremos escolher a Samsung daqui para a frente, mas se estiver usando um modelo diferente, os passos são praticamente os mesmos, independentemente do fabricante do seu celular.

Depois de ter escolhido o fabricante e a versão do seu sistema operacional Android, será pedido que desative o PlayProtect no dispositivo. Isto permite ao aplicativo espião Eyezy efetuar o monitoramento do dispositivo alvo sem que o PlayProtect bloqueie o aplicativo como “Aplicação Potencialmente Nociva”.

Sem este passo, é provável que a maioria das funcionalidades do Eyezy não funcione. É um processo bastante simples e o Eyezy fornece um vídeo útil e um guia de instruções para o orientar na desativação do PlayProtect na Google Play Store. Uma vez feito isso, você pode passar para o download do instalador do Eyezy.

Existe um aplicativo Eyezy na Google Play Store, mas esta é uma versão reduzida do aplicativo que não inclui todas as capacidades de monitoramento do Eyezy. Para obter a experiência completa, terá que acessar a ligação fornecida pelo Eyezy através do seu guia e descarregar um ficheiro .apk para instalar no dispositivo de destino. Para tal, é necessário permitir a instalação a partir de fontes desconhecidas, o que pode ser definido no menu do aplicativo em Definições nos celulares Android.

Agora vem a instalação propriamente dita. Você deverá notar um código de registro em vermelho, que será necessário para concluir a instalação. Siga as instruções no telefone ou assista ao vídeo no site. Para resumir, terá de dar ao aplicativo espião Eyezy acesso a tudo no celular, dar mais acesso a funcionalidades avançadas, ocultar o localizador, impedir a desinstalação e, finalmente, introduzir o seu Código de Registro.

Depois de saber o que procurar, o tempo de instalação é bastante rápido. O assistente de instalação no telefone guia-o através de cada definição que precisa alterar para obter uma cobertura total no telefone sem qualquer problema adicional. Em suma, o passo mais longo foi a introdução do código de registro. Quando terminar, deve apagar o .apk de instalação e limpar o histórico do navegador para cobrir todos os vestígios da instalação no celular. Mesmo com esta limpeza extra, o Eyezy pode ser instalado de ponta a ponta em menos de cinco minutos.

iPhone

Instalar o Eyezy num iPhone é tão fácil como no Android, mas tem mais algumas opções disponíveis quanto à forma como pretende instalar o dispositivo. Deve ser ponderada cuidadosamente cada opção de instalação, uma vez que todas elas têm características e desvantagens diferentes. Para obter o máximo de cobertura possível no seu iPhone, você vai querer instalar o Eyezy num dispositivo com jailbreak.

Isto dá-lhe o conjunto completo de funcionalidades que o Eyezy anuncia: registro de teclas, cobertura de aplicativos, monitoramento de chamadas e delimitação geográfica. Para tal, é necessário ter acesso físico ao dispositivo e, se este não estiver desbloqueado, poderá ter de considerar isso como parte do processo de instalação. O aplicativo ainda pode ser instalado na Apple App Store sem um jailbreak instalado no iPhone, mas você terá acesso a um conjunto reduzido de recursos.

Partindo do princípio de que está instalando num iPhone com jailbreak, os próximos passos não são muito difíceis. Tem de abrir o aplicativo Cydia e introduzir um novo endereço de repositório para poder descarregar o aplicativo diretamente dos servidores da Eyezy. O alojamento direto do aplicativo espião permite à Eyezy oferecer funções adicionais que, de outra forma, não estariam disponíveis na App Store. Uma vez descarregado o repositório, basta abri-lo e instalar o Eyezy tracker no iPhone.

Há um acordo de licenciamento adicional que deve ser aceito, bem como uma decisão a tomar sobre a visibilidade do localizador no telefone. Quando definido para baixa visibilidade, o ícone do Eyezy tracker não aparecerá no celularr. Tudo o que resta fazer é introduzir o código de registro no painel de controle do Eyezy e, em breve, verá o painel de controle a preencher-se com dados do dispositivo alvo.

Se precisar de instalar Eyezy remotamente, existe outro método disponível. Eyezy também opera um portal de dados para iCloud. É simples: inicia-se sessão na conta iCloud do dispositivo de destino através do painel de controle de Eyezy, que é então preenchido com todos os dados disponíveis com uma sincronização iCloud.

Isto dá-lhe acesso a ficheiros, fotografias, vídeos e localizações, mas não lhe permite utilizar as funcionalidades de localização em tempo real que obteria se a aplicação Eyezy estivesse instalada no dispositivo alvo. Além disso, tenha em conta que esta ação pode fazer com que seja enviado um e-mail para o endereço de e-mail do proprietário da conta, informando-o de uma sincronização do iCloud.

Avaliação do desempenho Eyezy | Qual é a rapidez do aplicativo espião Eyezy?

Os melhores aplicativos de monitoramento parental são como um ninja: rápidos e silenciosos. Quanto menos óbvio for o fato de haver um processo adicional a correr em segundo plano, menor será a probabilidade de ter uma conversa embaraçosa com o seu filho por causa disso. Pode escolher quando e como Eyezy carrega os dados para a Internet para manter os seus custos de dados baixos.

De fato, pode utilizar o painel de controle do Eyezy para definir cada canal de dados para carregar apenas através de wi-fi, caso esteja preocupado com a conta telefônica. O carregamento de dados pode variar entre cada cinco minutos e uma vez por dia, e pode definir isto individualmente para cada função. Quer saber o que o seu filho adolescente está falando de cinco em cinco minutos, mas só quer fazer uma sincronização de ficheiros de doze em doze horas? Não há problema.

Claro que, se o dispositivo monitorado abrandar drasticamente sempre que se liga à Internet, pode ser fácil descobrir que um aplicativo indesejado está sendo executado em segundo plano. Não notamos qualquer abrandamento significativo da velocidade durante os testes. O consumo da bateria também foi muito baixo, mais um ponto a favor de um desempenho rápido e silencioso. As atualizações do GPS a cada cinco minutos causaram um impacto notável no consumo da bateria, mas este foi apenas de cerca de 10%.

A instalação do aplicativo espião Eyezy é muito rápida, e a principal limitação da rapidez de instalação é a velocidade da ligação. Com a prática, achamos que pode facilmente efetuar uma instalação do Eyezy em menos de cinco minutos. Isto é ótimo se tiver vários celulares para instalar numa empresa, ou se estiver a instalar a aplicação na hora de almoço do seu filho.

Quão seguro é o aplicativo espião Eyezy? Eyezy é seguro?

Segurança do Eyezy

Eyezy usa encriptação de nível bancário para manter seguros os dados do utilizador, assim como os dados que está extraindo do dispositivo de destino. Os dados são encriptados usando RSA-4096 para máxima proteção. A sua chave privada é também AES-256, pelo que seria extremamente difícil de a abrir por força bruta.

Esta encriptação abrange todo o sistema. Todos os dados enviados para o aplicativo são enviados através de canais TLS encriptados, para que ninguém possa bisbilhotar o que está sendo retirado do celular. Os dados do dispositivo alvo são também eliminados dos servidores da Eyezy de três em três meses, para que não haja uma enorme acumulação de dados no caso de haver uma violação de dados.

Esta encriptação de dados significa que só o utilizador tem acesso às leituras que Eyezy lhe dá do celular que está seguindo. Desta forma, você pode ter a certeza de que não há ninguém que tenha entrado nos servidores da Eyezy e possa agora verificar as informações pessoais do seu filho. No entanto, isto é uma faca de dois gumes. Se perder a chave privada associada à sua conta, não há outra forma de Eyezy efetuar uma reposição da palavra-passe. Por favor, certifique-se de que guardou a sua chave privada!

O aplicativo espião Eyezy também é compatível com PCI-DSS, por isso pode ter a certeza de que os detalhes do seu cartão tem procesamento de acordo com as normas de segurança da indústria. Eyezy também é McAfee Secure e Norton Secured. Ao analisar um pouco mais a fundo, não conseguimos encontrar qualquer informação sobre a Eyezy ao trabalhar com testadores de invasão ou auditores externos, pelo que seria bom ver uma auditoria externa no futuro para garantir que a Eyezy é tão segura como afirmam.

Reputação de transparência da Eyezy

Auditorias

As auditorias são parte integrante da criação de confiança no tratamento de informações sensíveis. Infelizmente, até o momento, o Eyezy não entrou em contato com um auditor terceirizado para confirmar o status de sua segurança. No entanto, a Eyezy esclarece como funciona o seu esquema de encriptação no site. Esperamos que, eventualmente, a Eyezy efetue uma auditoria externa ao seu serviço, uma vez que isso dará mais garantias de que os seus dados estão em boas mãos.

Registro de dados

Ao inscrever-se o Eyezyrecolhe , o seu nome, endereço de correio eletrônico, IP e número de telefone, para efeitos de prestação do serviço. A Eyezy armazena esta informação e não se transmite a terceiros, exceto em caso de pedidos da polícia. No entanto, uma versão desanonimizada dos seus dados é agregada e utilizada para fins de diagnóstico interno e de marketing. Os dados recolhidos pelo próprio aplicativo são encriptados separadamente com uma chave privada a que só o utilizador tem acesso. Isto significa que todos os dados sensíveis que registra com o aplicativo espião Eyezy permanecem com você e são da sua exclusiva responsabilidade. Eyezy não assume qualquer responsabilidade legal pelo tratamento dos dados de um dispositivo alvo.

Política de privacidade

Eyezy recolhe e mantém todos os dados do aplicativo, em servidores da UE, em conformidade com o RGPD. Quando é necessário enviar dados do utilizador para fora da UE, apenas ser recorre a servidores compatíveis com as regras de processamento de dados do RGPD. Eyezy tem sede em Chipre e, portanto, está sob a jurisdição da UE. Os dados armazenados a partir de um dispositivo alvo são apagados de três em três meses, por isso é essencial descarregar os registros que pretende manter antes de serem apagados.

Os seus dados pessoais podem ser armazenados até 180 dias depois de apagar a sua conta, mas, geralmente, isto é apenas para disputas legais. É importante notar que a sua chave privada é eliminada no dia seguinte ao pedido de eliminação da conta, o que lhe dá um período de “reflexão”.

Onde posso usar aplicativo espião Eyezy?

Eyezy pode ser usado em casa, no trabalho ou fora dele. Desde que tenha acesso a um navegador, pode entrar no painel de controle de Eyezy e receber atualizações em tempo real do dispositivo alvo. Deve certificar-se de que tem o consentimento legal ou a tutela do utilizador do dispositivo que está monitorando. No caso dos seus filhos, isto significa que está autorizado a monitorá-los sem os informar.

Caso contrário, se estiver monitorando um cônjuge, um empregado ou mesmo apenas mantendo o celular de alguém seguro, deve informá-lo de que instalou Eyezy no seu dispositivo. Caso contrário, a utilização de Eyezy pode ser considerada escuta telefónica, o que é ilegal em muitas jurisdições.

Poderá notar a falta de alguns nomes importantes como o Twitter e o Reddit, embora não se destinem exatamente a enviar mensagens diretas com regularidade. Se isto o preocupa realmente, lembre-se que a Captura de Teclas funciona aqui, por isso, pelo menos, pode ver o que o seu filho envia. Da mesma forma, o Discord só aparece com a captura de teclas, o que significa que não verá o que o seu filho pode estar lendo, quando a plataforma é muito utilizada para mensagens diretas.

No entanto, o aplicativo espião Eyezy tem uma série de funcionalidades que lhe permitem ver os sites Web que possam ter visitado, as fotografias que carregaram ou os locais onde estiveram. Com toda esta informação à sua disposição, você tem tudo o que precisa para descobrir qualquer coisa que possam planejar, mesmo sem o apoio do aplicativo.

Eyezy tem suporte internacional para vários idiomas: Inglês, alemão, espanhol, francês, turco, italiano, português e japonês. Cada uma destas jurisdições terá leis diferentes no que diz respeito ao processamento de dados e vigilância, pelo que deve consultar um advogado antes de utilizar Eyezy se não tiver a certeza de que o que está a fazer é legal.

Monitoramento em tempo real

Eyezy utiliza o monitoramento de dados em tempo real para alimentar as funções de keylogger e geo-fencing do aplicativo. O momento em que recebe estas atualizações depende da frequência com que definiu o aplicativo para ser atualizado a partir do painel de controle do Eyezy. As atualizações mais rápidas esgotam a bateria do dispositivo mais rapidamente, além de sobrecarregarem o poder de processamento dos dispositivos mais antigos.

Poderá ter de experimentar um pouco para encontrar a combinação certa de definições que funcione para as suas necessidades específicas. As mensagens apagadas do dispositivo de destino continuam sendo guardadas no Eyezy, desde que não sejam apagadas muito rapidamente, mas o keylogger incorporado capta qualquer texto assim que é escrito.

Preço do Eyezy | Quanto custa o Eyezy?

O Eyezy oferece três planos de preços para escolher. Você pode comprar mensalmente por US$ 68,56 por mês. O pacote de três meses custará US$ 119,97 a US$ 39,99 cada. Se comprar uma assinatura anual, o preço é de apenas US$ 14,27 por mês ou US$ 171,24 no total. A economia no pacote anual é tão grande em comparação com o pacote de três meses que, se estiver pensando num monitoramento a longo prazo, vale mais optar pelo pacote anual.

Há também um desconto de 30% que a Eyezy oferece aos primeiros compradores, ou seja, se comprar agora, o pacote de um mês custa US$ 47,86 por mês, o pacote de três meses custa US$ 27,99 por mês e a assinatura anual custa apenas US$ 10 por mês!

Aproveitando esta oferta promocional, o Eyezy pode ser bastante econômico. No entanto, tenha em conta que necessita de uma assinatura por cada dispositivo a monitorizar. É possível comprar várias assinaturas na primeira vez que se inscreve, para que possa maximizar as economias proporcionadas pelo desconto de 30% de Eyezy na primeira vez. Se desejar renovar a sua assinatura depois de ter comprado Eyezy, é fácil fazê-lo a partir do painel de controle de Eyezy.

Conclusão da revisão do aplicativo espião Eyezy | O Eyezy vale a pena?

No geral, o Eyezy é um ótimo conjunto de monitoramento com uma série de recursos que cobrem muitos cenários diferentes. É um produto mais barato em comparação com outras soluções de rastreamento de ponta que analisamos no passado, enquanto ainda oferece todos os recursos que você espera. O painel de controle do Eyezy dá-lhe acesso a tanta informação num único layout de website altamente acessível e fácil de usar.

Existe também um extenso tutorial de instalação para o guiar através de todas as diferentes formas de colocar o Eyezy no dispositivo alvo da sua escolha, o que é completamente necessário quando se trata de uma operação tão sensível. É sem dúvida um dos melhores aplicativos de espionagem do mercado.

No entanto, existem algumas limitações. Apenas um dispositivo é coberto por uma única assinatura, por isso, se precisar rastrear vários dispositivos mas não precisar de acesso a uma gama completa de ferramentas de monitoramento, talvez seja melhor procurar outra forma. Além disso, gostaríamos de ver mais suporte no futuro para outros aplicativos de redes sociais, como o Twitter, Reddit e Discord.

Não temos dúvidas de que a equipe do Eyezy atualiza continuamente o aplicativo de monitoramento para incluir novas opções, por isso vamos ficar atentos a esta questão. Para além destas pequenas queixas, o Eyezy é uma solução de monitoramento parental que não temos qualquer problema em recomendar.

FAQs da revisão do Eyezy