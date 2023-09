Como Ler Mensagens de Texto de Outro Celular, gratuitamente e sem que a outra pessoa saiba

As 5 melhores ferramentas para ler mensagens de outro celular

Para garantir que escolhemos apenas os melhores aplicativos para ler mensagem de outro celular sem que a pessoa saiba, gratuitamente, criamos critérios rígidos que analisam todos os fatores-chave. São preço, recursos, compatibilidade de dispositivos e desempenho geral.

Abaixo está uma rápida olhada em nossos 5 principais: mSpy – Nossa escolha geral de melhor aplicativo quando o assunto é como ler mensagem de outro celular; uMobix – O melhor aplicativo para usuários de Android espionarem mensagens de texto, pois não requer enraizamento de um dispositivo; Hoverwatch – um aplicativo espião econômico que oferece ótimos recursos em como ler mensagem de outro celular; KidsGuard – A melhor escolha para pais que desejam monitorar as mensagens de texto de seus filhos; Flexispy – uma opção confiável para usuários Apple graças à sua ampla gama de recursos espiões.

Agora vamos dar uma olhada mais de perto nos melhores aplicativos espiões para ler mensagens de texto no telefone de alguém sem que ela saiba, analisando os principais recursos, preços e muito mais.

mSpy – Nossa escolha geral de melhor aplicativo quando o assunto é como ler mensagens de outro celular

O mSpy é uma poderosa ferramenta de vigilância telefônica que pode controlar quase todas as atividades online, bem como algumas offline, incluindo mensagens de texto e registros de chamadas.

Você pode rastrear chamadas, como ler mensagem de outro celular e até atividades de mídia social com a ajuda de uma ferramenta de keylogging e até mesmo monitorar a localização em tempo real.

Depois de concluir a configuração, o mSpy apresenta uma interface muito amigável que coloca todas as informações importantes de outro celular para ler, incluindo localização, mensagens, registros de chamadas e assim por diante. Embora haja muita coisa acontecendo, em breve você começará a entender como tudo funciona.

Você pode até visualizar favoritos, histórico de navegação e redes Wi-Fi que foram usadas para acessar a Internet com o mSpy.

Ao categorizar sites, o aplicativo Android restringe o acesso a eles e configurar alertas de palavras-chave permite que você monitore quem está lendo conteúdo impróprio.

Você pode acompanhar todos os aplicativos instalados usando o excelente gerenciador de aplicativos do MSpy e pode bloquear aplicativos explícitos ou usar um gravador de tela e keylogger para manter o controle sobre a atividade dos dispositivos de destino.

Isso é especialmente útil se você quiser ler as mensagens de alguém, pois você pode visualizar registros de texto e contas de mídia social ou usar o keylogger para monitorar o que está sendo digitado.

De qualquer forma, é a melhor maneira de ler as mensagens de alguém de outro celular sem que ela saiba e garante que você não perderá nada.

Para maior segurança, existe um recurso útil chamado ‘geo-fencing’, que basicamente permite que você configure uma zona personalizada considerada segura e, caso essa pessoa se afaste dessa zona, você receberá um alerta no seu próprio dispositivo.

Confira nosso artigo de avaliação do mSpy!

💲 Preços

Em termos de preço, o mSpy não é exatamente barato, mas se você deseja a melhor maneira de ler as mensagens de alguém sem que ele saiba, esta é sua melhor aposta. Há uma demonstração gratuita útil que você pode experimentar. Abaixo está uma lista de preços que você pode esperar pagar:

1 mês – $ 48,99/mês

3 meses – $ 27,99/mês

2 meses – $ 11,66/mês

Como fica evidente no plano de preços, inscrever-se em um plano extenso oferece a melhor relação custo-benefício. Embora esses valores possam parecer altos, é importante lembrar o conjunto de recursos que você obtém com um plano mSpy.

👍 Prós

Registra SMS e mensagens instantâneas para fácil revisão

O histórico de localização e os recursos de cerca geográfica são muito precisos

Permite visualizar o histórico de navegação e páginas marcadas

Fornece relatórios detalhados a cada mês para fácil visualização

Um dos melhores aplicativos espiões para Android 👎 Contras

Cada dispositivo requer sua própria assinatura

Preço Mensal US$ 48,99/mês Preço Anual US$ 11,66/mês Dispositivos rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão gratuita Demonstração Garantia Política de reembolso de 10 dias

uMobix – O melhor aplicativo para usuários de Android espionarem mensagens de texto, pois não requer enraizamento de um dispositivo

O uMobix é outra ótima ferramenta de como ler mensagens de outro celular e combina uma variedade de recursos de ponta com preços acessíveis, especialmente no Android. Inclui um excelente keylogger que opera nos modos de navegação anônima e padrão.

Um painel intuitivo que exibe alguns dados fundamentais de chamadas e SMS e oferece acesso imediato a alguns recursos cruciais. Além disso, está disponível uma visão geral útil dos hábitos de navegação, incluindo os sites e frases de pesquisa mais populares.

Usando o recurso Monitoramento do histórico de chamadas, você pode acessar os dados do histórico de chamadas do telefone de destino. Todas as chamadas, incluindo as perdidas, perdidas e recebidas, serão listadas na tela. As informações de contato do chamador, número de telefone, hora e data da chamada e duração também são exibidas.

O uMobix sincroniza com o smartphone a cada cinco minutos, atualizando registros de chamadas e fornecendo informações sobre ocorrências o mais próximo possível do tempo real. Além disso, como sincroniza frequentemente para exibir uma visão em tempo real do usuário alvo, oferece excelentes dados de localização ao vivo.

Assim, o uMobix é perfeitamente adequado para uso em smartphones Android, especialmente se eles estiverem enraizados, como foi observado anteriormente. Embora exista um aplicativo iOS, faltam alguns recursos essenciais, como rastreamento de localização preciso e outras coisas.

A capacidade de acessar remotamente o smartphone de um usuário com o uMobix é um recurso digno de nota que merece ser mencionado. Por exemplo, você pode bloquear chamadas e mensagens recebidas no celular do usuário se acreditar que são indesejáveis ​​ou insultuosas. Isto permite-lhe proteger bem o seu filho, o que é especialmente útil se ele for alvo de bullying.

💲 Preços

Os preços do uMobix são geralmente comparáveis ​​aos da maioria dos outros provedores de serviços nesta lista, com tarifas mais baixas oferecidas aos clientes que se comprometem com prazos de assinatura mais longos. Além disso, existe uma política de devolução de 14 dias para usuários insatisfeitos com o funcionamento do aplicativo.

Mensal – $ 49,99/mês

Trimestralmente – $ 27,99/mês

Anual – $ 11,66/mês

👍 Prós

Excelente opção de como ler mensagem de outro celular

Excelente aplicativo de rastreamento para usuários de Android

Recursos remotos úteis permitem desativar chamadas e textos recebidos

Apresenta um dos principais keyloggers de qualquer aplicativo espião 👎 Contras

Baixo desempenho e menos recursos em dispositivos Apple

Preço Mensal US$ 49,99/mês Preço Anual US$ 11,66/mês Dispositivos rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão gratuita Demonstração Garantia Política de reembolso de 14 dias

Hoverwatch – um aplicativo espião econômico que oferece ótimos recursos para ler mensagens de outro celular

Inegavelmente, o Hoverwatch é um aplicativo popular e robusto que pode ser usado para ler mensagem de outro celular. Ele também pode rastrear locais e atividades de mídia social em vários dispositivos, incluindo telefones, tablets e computadores.

Você pode ver uma imagem ao vivo do que o usuário está fazendo a qualquer momento usando a útil ferramenta de captura de tela. Você será notificado, por exemplo, se o usuário receber uma mensagem por SMS ou redes sociais, permitindo confirmar que é seguro.

Além disso, se um usuário inserir uma palavra-chave que foi detectada durante a navegação na web, você será notificado e informado sobre seu comportamento. Isso ajuda você a evitar que seu filho veja material pornográfico on-line que possa ter escapado aos filtros SafeSearch do seu ISP.

Você pode até ficar de olho na câmera frontal do indivíduo alvo, graças a um recurso de bônus útil. Cada vez que o telefone for desbloqueado, você receberá um alerta com uma foto de quem tentou desbloquear o aparelho, ótimo para combater roubos e garantir que ninguém mais esteja lendo textos.

💲 Preços

Você pode escolher entre três níveis de preços, dependendo do número de dispositivos que você precisa cobrir. Além disso, há uma excelente demonstração gratuita de 14 dias disponível, para que você possa experimentá-la antes de comprar. Abaixo está uma lista de planos que você pode escolher:

Pessoal (1 dispositivo) – $ 24,95/mês

Profissional (5 dispositivos) – US$ 9,99/dispositivo/mês

Empresarial (25 dispositivos) – US$ 6/dispositivo/mês

👍 Prós

Você pode gravar chamadas e SMS, rastrear chamadas recebidas/realizadas

Um recurso exclusivo de monitoramento de câmera frontal

Possui excelentes recursos de gravação de tela

Preços acessíveis para um serviço de como ler mensagem de outro celular 👎 Contras

Você precisa de acesso físico ao dispositivo do usuário alvo para instalar

Preço Mensal US$ 24,95/mês Preço Anual US$ 6/mês/dispositivo Dispositivos rastreados 25 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão gratuita Demonstração Garantia Política de reembolso de 60 dias

KidsGuard – A melhor escolha para pais que desejam monitorar as mensagens de texto de seus filhos

Chegou a hora do KidsGuard, que é mais um aplicativo de espionagem confiável para ler mensagens, chamadas e muito mais, de outro celular. Ele em um preço razoável, é rápido de configurar e fácil de navegar, graças à sua interface amigável.

Há muito o que gostar neste aplicativo espião, além de seu preço econômico. Por exemplo, possui um excelente recurso de monitoramento de chamadas que alerta quando uma chamada recebida ou efetuada está sendo feita. Então, você pode ouvir remotamente sem que nenhum dos usuários saiba que você está lá.

Para monitoramento adicional, existe um excelente rastreador de localização em tempo real que permite definir zonas seguras. Se o dispositivo alvo sair da zona predefinida, você receberá um alerta, ótimo para parceiros suspeitos ou pais preocupados.

Se você é um pai preocupado, também há vários recursos úteis que podem ajudá-lo a garantir que seu filho esteja se comportando bem online. Uma delas é a sincronização de fotos que, com o clique de um botão, permite visualizar todas as fotos armazenadas no dispositivo, para que você possa ter certeza de que não há nada impróprio sendo compartilhado.

Existem também recursos úteis de keylogging para monitoramento adicional de textos e mensagens de mídia social, bem como algumas ferramentas interessantes para monitorar o histórico de pesquisa e os padrões do navegador online, todos os quais podem ser rastreados no painel principal.

💲 Preços

Você tem a opção de três planos de preços diferentes, cada um variando de acordo com o prazo em que você concorda em se inscrever. O plano mais barato começa em US$ 9,16/mês se você pagar anualmente. Existe até uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias e uma demonstração gratuita para uma compra sem complicações. Os demais planos são os seguintes:

Plano de um mês – $ 39,99/mês

Plano de três meses – $ 19,99/mês

Plano de um ano – $ 9,16/mês

👍 Prós

Não requer um dispositivo com root ou jailbroke para funcionar corretamente

Excelente relação custo-benefício e uma generosa demonstração gratuita

Ótima opção em como ler mensagem de outro celular

Permite que você visualize fotos do dispositivo de destino 👎 Contras

Sincroniza dados apenas por Wi-Fi

Preço Mensal US$ 39,99/mês Preço Anual $ 9,16 mês Dispositivos rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão gratuita Demonstração Garantia Política de reembolso de 30 dias

Flexispy – uma opção confiável para usuários Apple graças à sua ampla gama de recursos espiões

O Flexispy é outra opção considerável para ler mensagens de outro celular, pois possui vários recursos premium, como Spoof SMS, que permite enviar uma mensagem de texto para alguém do número de outra pessoa. Há também um recurso de gravação de chamadas VoIP e muito mais para gostar aqui.

Uma vantagem útil do Flexispy é que você não precisa fazer root em um dispositivo Android para que ele funcione corretamente. Todos os recursos premium que você obtém funcionam em todo o dispositivo desde o início. Infelizmente, este não é o caso do iOS, e os usuários da Apple terão que fazer o jailbreak de um dispositivo para que ele funcione, o que pode arruinar imediatamente a garantia do dispositivo.

Dito isso, ainda achamos que este é um ótimo aplicativo para usuários de iOS e, uma vez concluídas as etapas simples de desbloqueio de um dispositivo, você terá uma ferramenta espiã verdadeiramente poderosa que permite ler todas as mensagens no alvo. dispositivo, interceptar chamadas recebidas ou efetuadas e muito mais.

O recurso de rastreamento de localização também é muito bacana e permite estabelecer zonas seguras, um recurso comumente conhecido como cerca geográfica. Se o dispositivo alvo sair da zona segura que você inseriu, você receberá um alerta no seu dispositivo notificando-o sobre seu paradeiro.

💲 Preços

Existem alguns planos de preços diferentes que você pode escolher com o Flexispy, e eles dependem do dispositivo e do nível de recursos que você precisa. Os planos principais são para Android e iOS, mas você pode pagar US$ 79/mês por um plano de iPad ou PC. Você pode testar o serviço gratuitamente com a útil demonstração gratuita. Abaixo está um detalhamento do que você pode esperar pagar:

Android/iOS

Leve – $ 29,95/mês

Premium – $ 79 por um mês, $ 119 por três meses e $ 179 por 12 meses

Extremo – $ 119 por um mês, $ 239 por três meses e $ 419 por 12 meses

👍 Prós

Não requer um dispositivo Android com root

Recursos exclusivos, como interceptação de chamadas e SMS falsos, são muito bons

Fácil de configurar e navegar por todos os recursos

Boa variedade de planos para todos os usos 👎 Contras

Bastante caro quando comparado a outros aplicativos espiões

Preço Mensal Lite – $ 29,95/mês

Premium – $ 79/mês

Extremo – $ 119/mês Preço Anual Prêmio – $ 179/ano

Extremo – $ 419/ano Dispositivos rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets e computadores Versão gratuita Demonstração Garantia Política de reembolso de 30 dias

Pode realmente se ler mensagens de outro celular sem baixar nenhum software?

Verdade seja dita, não existe uma técnica eficaz para espionar mensagens de texto sem usar um aplicativo ou software espião. Se você encontrar esse serviço oferecido em algum lugar, há uma grande probabilidade de que seja uma farsa ou que eles estejam tentando fraudá-lo.

Para funcionar corretamente, você precisará de acesso físico ao dispositivo do usuário alvo e instalar um aplicativo espião confiável como o mSpy se quiser entender como ler mensagens de outro celular.

A única outra maneira de fazer isso é você mesmo acessar fisicamente o telefone, mas se você suspeitar que alguém está tramando algo ruim, as chances de ele deixar seu dispositivo pessoal por aí são muito pequenas.

Portanto, se quiser ler as mensagens de texto de alguém, você precisará instalar um aplicativo espião e, uma vez feito isso, poderá monitorar mensagens de texto, chamadas, contas de mídia social e até mesmo sua localização real, tudo a partir do seu próprio dispositivo.

Você deve observar que instalar um aplicativo espião em um dispositivo sem o consentimento do usuário é ilegal, a menos que você seja o responsável legal.

Há aplicativos espiões de mensagens de texto diferentes, consoante sejam para iPhone ou sejam para Android?

A maioria dos aplicativos espiões está disponível para iPhones e dispositivos Android, é raro você conseguir um feito exclusivamente para qualquer uma das plataformas. Mas dito isso, o desempenho de certos aplicativos espiões pode certamente ser melhor ou pior, dependendo do dispositivo.

Por exemplo, alguns aplicativos espiões exigem que um dispositivo tenha root para Android ou jailbreak para iOS. Agora, embora este seja um processo bastante simples, e a maioria das lojas de telefones possa fazer isso por você, isso anula a garantia do dispositivo, então tenha isso em mente.

Alguns aplicativos espiões exigirão um dispositivo com root ou desbloqueado para funcionar corretamente ou para aproveitar ao máximo os recursos mais avançados, como acesso remoto à câmera ou microfone de um dispositivo.

Todos os aplicativos espiões que analisamos acima podem ser usados ​​em Android e iPhones sem complicações, mas certifique-se de verificar os requisitos de qualquer aplicativo espião antes de comprar uma assinatura.

É legal espionar mensagens de texto de outro celular sem que se saiba?

Muitas pessoas não sabem disso, na verdade, é ilegal ler as mensagens e e-mails pessoais de alguém ou ouvir suas mensagens de voz sem consentimento. Se você for pego, poderá ser punido por lei, então há maneiras melhores de fazer isso.

Instalar um aplicativo espião no dispositivo de alguém sem o seu consentimento também é ilegal, a menos que a pessoa tenha menos de 18 anos e você seja seu responsável legal.

Portanto, se você quiser saber como ler mensagem de outro celular, não recomendamos fazê-lo, a menos que você tenha estabelecido algumas regras básicas com a outra pessoa e obtenha consentimento para instalar o aplicativo ou ler suas mensagens pessoais.

Como garantir o uso seguro de aplicativos espiões para mensagens de texto?

Se você decidir prosseguir com um aplicativo espião, há algumas coisas que você pode fazer para garantir que o processo ocorra da maneira mais tranquila e segura possível. Por exemplo, use apenas aplicativos espiões de fontes confiáveis, como mSpy ou outros provedores desta lista.

Compre de fontes confiáveis

Existem muitos aplicativos espiões falsos no mercado que prometem grandes coisas, mas no final das contas não cumprem o que prometem. Portanto, é importante que você se atenha aos aplicativos espiões mais conhecidos e bem avaliados do mercado.

Caso contrário, você poderá desembolsar muito dinheiro por um aplicativo que não funciona ou que pode ser prejudicial ao dispositivo de outro usuário.

Recomendamos o uso do mSpy, é um aplicativo espião de telefone estabelecido que possui vários recursos premium que permitem ler as mensagens dos usuários do dispositivo alvo, ouvir chamadas e até rastrear sua localização real.

Compatibilidade de aplicativos

Os melhores aplicativos espiões que ensinam como ler mensagem de outro celular terão aplicativos compatíveis com vários dispositivos e softwares diferentes, como iOS, Android, tablets e PCs. Isso é particularmente útil hoje em dia, já que as pessoas tendem a ter mais de um dispositivo para se comunicar, e alguns telefones até sincronizam com laptops e tablets.

Portanto, é importante que qualquer aplicativo espião que você decida usar para ler mensagens de texto seja compatível com o dispositivo que você deseja espionar.

Todos os aplicativos listados neste artigo são compatíveis com iOS e Android, sendo que os melhores, como o mSpy, também funcionam em tablets, como iPads.

Leia com atenção os termos e condições de uso dos aplicativos

Todos nós sabemos que ler os termos e condições é uma prática enfadonha e muitas pessoas simplesmente pulam a leitura e presumem que está tudo bem. No entanto, recomendamos que você leia sobre os termos de um aplicativo espião antes de se comprometer.

Por exemplo, é bom saber qual é a política de reembolso, pois há uma chance de você não ficar satisfeito com sua compra e desejar um reembolso. Como os aplicativos espiões são bastante caros, você deve garantir que está satisfeito com tudo o que está indicado nos termos.

Use dentro dos limites legais

Conforme mencionado anteriormente nesta postagem, existem algumas considerações legais sérias que você deve levar em consideração antes de prosseguir com aplicativos espiões e usá-los dentro de seus limites está no topo da lista.

Um exemplo de desvio fora dos limites legais seria perseguição, um crime punível por lei, e você nunca deve usar um aplicativo espião para seguir, assediar ou intimidar alguém.

Outro bom exemplo seria a chantagem e a coleta de evidências sobre alguém de maneira ilegal, como o uso de um aplicativo espião.

Conclusão

Os melhores aplicativos espiões permitirão que você possa ler mensagens de texto de outro celular, além de fornecer acesso a detalhes importantes, como localização ao vivo e registros de chamadas.

Embora este não seja um processo totalmente gratuito, existem algumas demonstrações gratuitas decentes que você pode usar para ver se o serviço é adequado para você, com muitos dos melhores aplicativos espiões oferecendo garantias de devolução do dinheiro em 30 dias.

Nossa principal escolha é o mSpy, um aplicativo espião completo que permite ler mensagens de texto, gravar chamadas, monitorar contas de mídia social e rastrear a localização ao vivo dos usuários-alvo.

Há uma ótima demonstração gratuita que você pode experimentar antes de mudar para o aplicativo principal.

Perguntas Frequentes sobre Como Ler Mensagens de Texto de Outro Celular

Não saia de nosso artigo com dúvidas em como ler mensagens de outro celular.