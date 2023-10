Melhores aplicativos de espionagem para iPhone em 2023 | Top 10 com avaliação completa

Com um dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone vai poder ver tudo o que o seu filho, familiares ou parceiro fazem, quer seja online ou offline. Isso inclui rastrear a sua atividade nas redes sociais, obter dados de localização em tempo real, tudo o que digitam por mensagem nos apps, entre outro tipo de ações, incluindo o seu histórico da internet.

Tendo por base critérios como as funcionalidades, facilidade de uso, preços e confiança que nos merecem, fizemos uma análise e ranking dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone deste ano, permitindo-lhe instalar apps de topo neste domínio. Desde a app referência chamada EyeZy, até ferramentas populares como a mSpy e uMobix, poderá ficar a par de todas as melhores ferramentas do momento.

Os 10 melhores aplicativos de espionagem para iPhone em 2023 | Lista

Com o mercado inundado por boas opções, encontrar as melhores apps no meio de tanta oferta pode ser uma tarefa complicada. Mas nós facilitamos-lhe esse processo, e para isso desempenhámos a nossa própria pesquisa e testes, para que lhe possamos agora dar o nosso top 10 das melhores Apps de espionagem deste ano. Tome nota:

mSpy — A melhor app em geral de espionagem para iPhone de 2023 EyeZy — A melhor app de espionagem com notificações inteligentes uMobix — A melhor app de espionagem para iOS com total controlo dos movimentos nas redes sociais Cocospy — Ideal para espiar iPhones sem precisar de acesso físico ao dispositivo Hoverwatch — A melhor app de espionagem gratuita para iPhone | Rastreie até 25 dispositivos de uma vez XNSpy — A melhor app de espionagem que grava chamadas por telefone e outros sons Spybubblepro — O melhor localizador de iPhone para apanhar traições Geofinder.Mobi — Localize um dispositivo só com o seu número mobi — Localize um dispositivo bastando apenas o seu número Spyic — Grande aplicação de espionagem para famílias e negócios Spyera — App de espionagem popular para escutar e gravar chamadas

Melhores aplicativos de espionagem para iPhone 2023 | Avaliação

Muitas das melhores apps para iPhone têm características idênticas, mas há outras que fazem coisas únicas, tendo os seus próprios prós e contras e também planos de preços. Fizemos uma avaliação e uma comparação completas para lhe dar a melhor visão aprofundada sobre o que esperar de cada uma destas apps. Vamos mergulhar nelas em profundidade!

1. mSpy — A melhor app em geral de espionagem para iPhone de 2023

Se quer saber o que anda o seu filho a fazer nas redes, que mensagens envia e sobre o que conversa em várias apps de chatting, o mSpy é a sua melhor escolha. O mSpy funciona mesmo!

Ainda que outro tipo de software de espionagem para iPhone permita ver logs de chats no dispositivo alvo, o mSpy permite muito mais – vai conseguir ver o conteúdo de todas as mensagens, até as que foram eliminadas.

mSpy permite ver absolutamente tudo num dispositivo iPhone alvo

Esta característica é absolutamente útil, já que que o seu filho poderá eliminar algumas mensagens que queira esconder, ou apagar logs inteiros de chat, evitando assim ser monitorizado. Dito isto, o mSpy faz o upload instantâneo de todos esses conteúdos para um servidor online seguro, pelo que terá acesso completo a esses dados, mesmo que tenham sido eliminados.

Além disso, também lhe dá acesso às aplicações instaladas no dispositivo, pelo que pode eliminar ou bloquear algumas das apps se não quiser que o seu filho as use. Da mesma forma, esse princípio aplica-se à utilização da internet, o que significa que poderá bloquear alguns sites específicos e redes de Wi-Fi para ver o seu histórico de pesquisas e marcadores.

Mais detalhes:

Esta app espiã indetetável para iPhone permite ler todos os emails recebidos e enviados, e também os ficheiros como fotografias, vídeos, e de outros tipos. Além disso, terá acesso às seguintes funcionalidades:

Acesso remoto completo ao dispositivo alvo.

Os meios para restringir o acesso a algumas opções.

Eliminar aplicações e ficheiros não desejáveis.

Bloquear remotamente o dispositivo.

Além disso, isto também faz do mSpy uma das melhores apps de espionagem de namoradas, ainda que deva pedir o consentimento da sua parceira ou parceiro para poder fazer a monitorização de forma ética e para não ser considerado uma forma de violência familiar ou doméstica.

👍 Prós

Acesso remoto completo ao dispositivo.

Acesso remoto completo ao dispositivo. A capacidade de ler mensagens e chats eliminados.

A capacidade de ler mensagens e chats eliminados. Acesso a ficheiros multimédia no dispositivo.

Acesso a ficheiros multimédia no dispositivo. Bloqueador de aplicações e websites. 👎 Contras

Plano de subscrição mensal caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$11.67/mês (plano anual) iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demo 14 dias

2. EyeZy — A melhor app de espionagem com notificações inteligentes

A EyeZy é uma das melhores apps de espionagem com controlo parental. Além de lhe permitir ver exatamente as conversas do seu filho, também permite controlar as apps que ele utiliza e por quanto tempo.

Dessa forma, se não quer que o seu filho use apps de dating, ou caso queira limitar a sua utilização do TikTok ou do Instagram, poderá definir restrições específicas para cada uma destas apps no EyeZy. Além disso, terá controlo total sobre os websites que eles visitam, garantindo que não têm acesso a conteúdos online pouco apropriados.

Além disso, outra das funcionalidade útil do EyeZy é o seu Plans Breaks. Esta funcionalidade permite visualizar o calendário social do seu filho, incluindo:

Lugares

Datas

Pessoas com quem interagiu

Mais detalhes:

Se tiver um evento específico gravado no seu telemóvel, poderá ficar a par dessas informações e poderá impedi-lo de participar em eventos que considera perigosos ou impróprios. Além disso, a melhor parte sobre EyeZy é que não tem de estar sempre em cima da atividade no telemóvel do seu filho. Em vez disso, poderá usar as Notificações Mágicas da app para definir filtros de notificação.

Assim, a app pode assim notifica-lo automaticamente sempre que o seu filho fizer uma chamada ou deixar mensagens para uma pessoa em específico. Ademais, também poderá ser alertado quando ele escreve certos termos restritos no seu navegador web, ou quando acede a uma determinada localização. As Notificações Mágicas garantem que não deixa passar a atividade que considera perigosa ou inapropriada, para que possa sempre reagir atempadamente.

Com tanto que tem em oferta, não é de surpreender que o EyeZy seja um dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone do mercado. Veja a nossa EyeZy revisão.

👍 Prós

Controlo total de apps e websites a que o seu filho tem acesso

Controlo total de apps e websites a que o seu filho tem acesso Notificações Mágicas e instantâneas

Notificações Mágicas e instantâneas Gravação de ecrã e captura de texto

Gravação de ecrã e captura de texto Escudo invisível para poder monitorizar o seu filho sem ser detetado 👎 Contras

Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$10/mês (plano anual) iPhones com iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demo 14 dias

3. uMobix — A melhor app de espionagem para iOS com total controlo dos movimentos nas redes sociais

Um dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone, o uMobix, que apresenta ferramentas indispensáveis para pais e familiares que precisam de controlar a atividade dos seus filhos das redes sociais.

A aplicação permite monitorizar em tempo real todas as redes sociais populares, também as mensagens instantâneas, as apps de dating, e permitem ver o histórico completo de chat e os conteúdos a que os seus filhos acedem.

Além disso, de forma idêntica ao mSpy, o uMobix permite ver todas as informações eliminadas, para que o seu filho não esconda nada de si. Além de verificar os logs de chat, poderá usar o uMobix para criar uma aplicação que use o calendário e restrinja o tempo que os seus filhos passam nas redes sociais.

Por exemplo, poderá bloquear o acesso ao Facebook e ao Instagram durante as horas de escola para garantir que o seu filho presta atenção às aulas em vez de passar o tempo todo em scrolling nas redes sociais.

Consulte também a nossa uMobix revisão.

Mais detalhes:

O uMobix incorpora algumas funcionalidades muito úteis que permitem obter uma visão completa das atividades de um dispositivo.

Este tipo de inovação destaca a uMobix de outras apps concorrentes, sendo hoje uma das melhores apps de espionagem no Facebook. E, uma vez que é um dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone, o uMobix também incorpora funcionalidades dedicadas às redes sociais, permitindo-lhe saber sempre que um utilizador faz log in na sua conta.

Assim, isto oferece uma camada adicional de controlo, e permite por exemplo gravar o ecrã do dispositivo para ver exatamente o tipo de ações desempenhadas no smartphone. Na verdade, o uMobix consegue até aceder à câmara e ao microfone do smartphone, permitindo ver e ouvir tudo o que se passa à volta do seu filho.

Isto permite-lhe entrar no mundo do seu filho através dos sensores do seu telemóvel, sabendo com quem fala, onde vai e como interage com os vários conteúdos e mensagens.

👍 Prós

Planeador de utilizador das redes sociais

Planeador de utilizador das redes sociais Acesso a informações eliminadas, textos e logs de chat

Acesso a informações eliminadas, textos e logs de chat Streaming em tempo real que permite ver e ouvir tudo através do dispositivo do seu filho

Streaming em tempo real que permite ver e ouvir tudo através do dispositivo do seu filho Keylogger e gravador de ecrã para ver o que ele faz no seu smartphone 👎 Contras

É caro monitorizar múltiplos dispositivos

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$12.49/mês (plano anual) Todos os modelos de iPhones e iPads 1 Demo 14 dias

4. Cocospy — Ideal para espiar iPhones sem precisar de acesso físico ao dispositivo

O Cocospy é dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone com rastreador de localização. As suas capacidades de georreferenciação permitem delimitar zonas marcadas no mapa e aceder a notificações sempre que se entra ou sai dessas áreas. Isto é ótimo para garantir que o seu filho não visita bairros perigosos ou sai de eventos ou de festas sem a sua autorização.

Além do rastreador de localização, a Cocospy é ótima para monitorizar redes sociais e apps de mensagens instantâneas. Ela suporta aplicações como o Facebook, Instagram, Viber, Whatsapp e Zoom, Skype, Tinder, e até o Discord.

Com a Cocospy, não precisa ter acesso físico ao dispositivo alvo.

Poderá ver os logs de caht completos dessas apps e também visualizar todos os conteúdos de media trocados, incluindo GIFs, fotos e vídeos. Dito isso, a melhor parte sobre a aplicação Cocospy tem a ver com a capacidade de espiar iPhones sem precisar de instalar qualquer software.

Assim, tudo o que precisa é de aceder aos detalhes de login do iCloud, e terá acesso completo aos dados associados ao dispositivo através da dashboard. Isso faz de Cocospy uma das melhores apps de espionagem para iPhone sem precisar de entrar fisicamente no smartphone alvo.

Mais detalhes:

AVISO: há um site falso que fez uma cópia do site de Cocospy e que tenta fazer scam a pessoas que usam os seus serviços. Por favor NUNCA ACEDA a URLs diferentes de cocospy.org, o único endereço fiável e legítimo deste serviço.

👍 Prós

Permite monitorizar todas as redes sociais mais populares e apps de mensagens instantâneas

Permite monitorizar todas as redes sociais mais populares e apps de mensagens instantâneas Não requere acesso físico ao dispositivo alvo

Não requere acesso físico ao dispositivo alvo Permite ver todos os logs completos de mensagens em redes sociais populares e apps de messaging 👎 Contras

Não tem a capacidade de gravar chamadas telefónicas

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$12.49/mês (plano anual) Todos os iPhones e iPads ligados à iCloud 1 Demo 14 dias

5. Hoverwatch — A melhor app de espionagem gratuita para iPhone | Rastreie até 25 dispositivos de uma vez

A Hoverwatch é uma das apps de espionagem mais indicadas para quem precisa de monitorizar a sua família, particularmente se precisa de vigiar muitas pessoas. Antes de tudo, é gratuito criar um registo nesta app, além disso é uma das poucas apps que permite espiar até 5 dispositivos de uma só vez. Isso significa que poderá monitorizar várias pessoas em simultâneo, ou então os vários dispositivos de uma só pessoa.

De qualquer das formas, será difícil que essa pessoa saia do seu radar com a utilização desta app.

Assim, uma das coisas que mais apreciamos em Hoverwatch é que ela rastreia várias plataformas de media ao mesmo tempo. Isso inclui sites populares como o Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram, Skype, e mais. Também poderá ver as mensagens enviadas ou recebidas pelo dispositivo alvo, as suas publicações, feed de seguidores, etc.

Mais detalhes:

Dessa forma, uma vez que as pessoas são cada vez mais ativas nas redes sociais, ter acesso às contas do seu parceiro ou filhos significa que ficará a saber tudo sobre eles, incluindo desejos, ansiedades, compras, eventos, pessoas com quem mais interagem, etc. E mesmo que a pessoa que está a espiar mude o seu cartão SIM, a Hoverwatch irá acompanhar essas alterações e espiar os novos cartões.

Na verdade, permite até informar sempre que um cartão SIM é alterado, para que possa confrontar essa pessoa com este tipo de decisões. A Hoverwatch é fácil de perceber e utilizar. Poderá iniciar-se com uma conta gratuita, bastando para isso inserir o seu ID de email e password.

De seguida, poderá fazer o download e configurar a app através da sua conta online, seguindo as indicações que surgem no ecrã. Em poucos minutos, estará pronto para começar a monitorizar o dispositivo alvo. Além do mais, a Hoverwatch leva o anonimato de forma séria e garante que estará 100% visível sempre que precise de monitorizar o dispositivo alvo.

👍 Prós

Poderá aceder à lista de contactos do dispositivo alvo

Poderá aceder à lista de contactos do dispositivo alvo Não requer acesso root

Não requer acesso root É fácil e seguro de instalar

É fácil e seguro de instalar Tem uma dashboard informativa 👎 Contras

A sincronização de dados é lenta

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$6/ mês/ dispositivo Windows, Mac, Android, iOS 25 3 dias NA

6. XNSpy — A melhor app de espionagem que grava chamadas por telefone e outros sons

A XNSpy é, sem sombra de dúvidas, um das melhores aplicativos de espionagem para iPhone do mercado. Quer se trate de monitorizar as chamadas ou mensagens, de ver os conteúdos das contas de redes sociais, poderá confiar nesta app para acompanhar toda a atividade de qualquer pessoa. Uma das suas melhores funcionalidades é a gravação de chamadas e do som em torno do seu alvo.

Ainda que o rastreamento de mensagens seja uma ótima forma de obter atualizações diárias sobre a sua atividade, é a escuta anónima das chamadas telefónicas que lhe oferecem os melhores dados e contexto de atividade.

Além disso, poderá usar a funcionalidade de escuta dos sons em volta para espiar conversas mesmo que não esteja na sala com a pessoa. Sabemos que as conversas mais significativas acontecem no cara-a-cara, por isso, se desconfia por exemplo que um parceiro o anda a trair, poderá recorrer a esta funcionalidade com algum grau de confiança.

Poderá não conseguir recolher evidências suficientes só através do texto para qualquer confrontação. Contudo, se aceder às suas chamadas telefónicas e comunicações com outras pessoas ao vivo, nada o impede de vir a descobrir a verdade.

Mais detalhes:

Se não tem tempo para passar horas a escutar o telemóvel do seu alvo, poderá simplesmente usar a funcionalidade de analítica do XNSpy que faz o reconhecimento das suas chamadas mais regulares. Além disso, outra funcionalidade importante de XNSpy é o seu keylogger.

Há muitas outras apps de espionagem lhe dão acesso às mensagens do dispositivo alvo e do seu histórico de internet, mas não poderá obter as informações necessárias para descobrir a verdade quando esses dados são eliminados. É XNSpy regista até essas mensagens graças ao seu keylogger.

O Keylogger faz precisamente isso, grava tudo o que é inserido, recebido e enviado no dispositivo.

👍 Prós

Uma das apps de espionagem mais completas do mercado

Uma das apps de espionagem mais completas do mercado Tem uma funcionalidade robusta de georreferenciação

Tem uma funcionalidade robusta de georreferenciação Oferece dados sobre as chamadas mais regulares

Oferece dados sobre as chamadas mais regulares Tem um rastreador preciso de localização 👎 Contras

A monitorização de SMS nem sempre funciona devidamente

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$7.50 /mês Android, iOS 1 Não 10 dias de reembolso

7. Spybubblepro — O melhor localizador de iPhone para apanhar traições

A Spybubblepro foi especialmente desenhada para as pessoas apanharem parceiros traidores de mãos quentes. Dessa forma, esta app não tem funcionalidades com as de Hoverwatch ou XNSpy, e na verdade tudo o que faz, faz bem, focando-se só em algumas funcionalidades especializadas.

Além disso, numa altura em que tenha de lidar com stress emocional devido a uma eventual traição de que desconfie, poderá aceder a esta app de espionagem que lhe dá opções que permitirão resolver essas dúvidas. Ela tem três funcionalidades principais – um rastreador de Whatsapp, de SMS, e um rastreador de localização. É por isso que a sua interface é tão fácil de utilizar.

No que respeita ao rastreador de Whatsapp, poderá ter acesso a todas as mensagens recebidas e enviadas pelo seu parceiro. Isso inclui mensagens que possam ter sido escondidas, arquivadas, ou até eliminadas. Esta é uma funcionalidade de base e especial que valorizamos, já que nem todas as apps conseguem recuperar as mensagens apagadas.

Além disso, também poderá visualizar os ficheiros de media partilhados pelo seu parceiro no Whatsapp. Se o rastreador por Whatsapp não funcionar, também poderá monitorizar os seus SMS. Estas funcionalidades de rastreamento são bastante semelhantes – poderá visualizar todas as mensagens e ficheiros de media.

Mais detalhes:

A última das funcionalidades de destaque é o seu rastreador de localização, que é muito mais poderoso do que o de outras apps do mercado. Dessa forma, esta funcionalidade permite não só monitorizar a localização do seu parceiro, mas também pode ser útil no caso de telemóveis perdidos ou roubados.

No entanto, um dos poucos inconvenientes desta app é que é necessário cerca de 5 minutos para aceder ao dispositivo alvo em que está a tentar entrar e escutar. Mas depois de completar esse processo, conseguirá rastreador o dispositivo e a sua atividade em tempo real.

👍 Prós

Localização precisa posição através de GPS

Localização precisa posição através de GPS Permite acesso remoto ao microfone do dispositivo

Permite acesso remoto ao microfone do dispositivo Pode bloquear ou desinstalar apps

Pode bloquear ou desinstalar apps Pode monitorizar chamadas e contactos 👎 Contras

Não oferece georreferenciação

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$10.62/mês Android OS 4+, iPhones, e iPads. 1 Demo grátis 14 dias

8. Geofinder.mobi — Localize um dispositivo bastando apenas o seu número

A Geofinder.mobi é a app de espionagem perfeita para quem quer apenas localizar a posição geográfica de um dispositivo sem se preocupar com as complexidades normalmente inerentes a esta função. Por vezes as apps de espionagem pedem o download e instalação de aplicativos no smartphone alvo para que sejam possível rastreá-lo, o que pode ser complicado de fazer se não tiver acesso total a ele.

Contudo, com o Geofinder.mobi tudo o que precisa para iniciar o processo de monitorização é de um número de telemóvel. Na verdade, não precisará sequer de fazer download da app ou de a instalar.

Dessa forma, basta introduzir o número de telemóvel, selecionar o código do país e clicar em “Encontrar”. A única coisa a ter em conta aqui é que o Geofinder.mobi irá enviar pedidos de localização ao dispositivo alvo. Isso significa que só se aprovarem a partilha da sua localização é que será capaz de os rastrear. Por isso, e ao contrário de outras apps de espionagem do mercado, não os poderá monitorizar sem o seu consentimento.

Poderá optar por enviar um pedido de localização incluindo o seu nome ou então de forma anónima. Contudo, se escolher esta segunda opção, há a hipótese de que não aprovem o seu pedido. No entanto, se quiser garantir a aprovação devida, poderá também enviar uma mensagem personalizada através da Geofinder.mobi explicando por que precisa dos seus detalhes de localização.

Assim, poderá escolher uma das várias variantes de SMS de Geofinder.mobi se não quiser recorrer às funcionalidades personalizadas de base. Ainda que a app só o ajude a rastrear a posição do seu dispositivo alvo, é uma das melhores apps de monitorização para esse efeito.

Mais detalhes:

Ela é compatível com todos os tipos de smartphones e operadores de rede. Isso significa que praticamente qualquer telemóvel poderá ser alvo de escutas e monitorização com o Geofinder.mobi.

👍 Prós

Muito fácil de usar

Muito fácil de usar Interface de utilização intuitiva

Interface de utilização intuitiva Permite o rastreamento da localização no mapa

Permite o rastreamento da localização no mapa Permite rastrear o endereço de IP 👎 Contras

Não tem versão demo

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$39.99/mês Qualquer browser, Android, iOS 1 US$1 Período de teste de 48 horas 14 dias

9. Spyic — Grande aplicação de espionagem para famílias e negócios

A aplicação Spyic assegura uma posição no nosso top 10 de melhores apps de espionagem para iPhone por um bom motivo – ela permite às famílias monitorizarem 5 dispositivos de iOS numa só subscrição, ou então até 25 dispositivos se se tratar de empresas. Assim, esta é uma oportunidade rara e única, um preço fantástico para o tipo de oferta.

Além disso, e para facilitar as coisas, não é preciso passar pelo processo de jailbreak do dispositivo. Contudo, e dito isso, a Spyic não disponibiliza algumas outras funcionalidades de apps que já mencionámos atrás.

Por isso, e de forma a perceber se esta app é indicada para si, deverá avaliar os seus objetivos e necessidades. Por um lado, ela faz um trabalho fantástico na monitorização básica que é do interesse da maioria das pessoas que procuram estes serviços. Isso inclui o rastreamento de iMessages e da atividade em redes sociais (incluindo mensagens de grupo em plataformas como o WhatsApp e Facebook Messenger).

Mais detalhes:

Além disso, as empresas e os familiares apreciação as capacidades de rastreamento por SIM, GPS e WiFi, e também os alertas de georreferenciação. Terá assim um manancial de recursos à sua disposição para localizar os seus filhos ou empregados em qualquer momento, e receberá alertas sempre que viagem para zonas que definiu como proibidas.

Ademais, a Spyic também lhe garante paz de espírito ao dar-lhe acesso a uma app de monitorização de utilização, com logs de histórico de web browser, e visualização de ficheiros multimédia enviados ou recebidos no dispositivo.

Consulte a nossa Spyic revisão completa.

👍 Prós

Não requer jailbreak.

Não requer jailbreak. Oferece uma garantia de 2 meses.

Oferece uma garantia de 2 meses. Fornece serviços de espionagem em modo disfarçado.

Fornece serviços de espionagem em modo disfarçado. É ótimo para famílias e pequenos negócios. 👎 Contras

Não tem tantas funcionalidades como as apps rivais.

Não tem tantas funcionalidades como as apps rivais. Não tem apoio ao cliente.

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$10.83/mês Qualquer versão do iOS 1-25 Demo Reembolso em 60 dias

10. Spyera — App de espionagem popular para escutar e gravar chamadas

O Spyera é uma das apps de espionagem para iPhone com mais funcionalidades úteis que decidimos incluir na nossa lista. Se quer acesso completo e remoto a todas as funcionalidades do seu dispositivo, esta deve ser a app de espionagem que deve ter consigo.

Assim que se ligar à dashboard de Spyera, será capaz de mudar as definições e ativar ou desativar as funcionalidades específicas do seu iPhone, do mesmo modo que faria com qualquer dispositivo físico. Assim, e além do controlo remoto completo do seu dispositivo, também gostámos especialmente da capacidade de Spyera em configurar termos que espoletam a eliminação de SMS.

Dessa forma, esta funcionalidade permite-lhe criar uma lista de termos e de frases que a app irá rastrear sempre que o seu filho receber uma nova SMS.

A Spyera está carregada com funcionalidades avançadas de spyware – pode até gravar chamadas.

Se a Spyera lançar alertas para termos inapropriados numa SMS, ela conseguirá eliminar essas mensagens automaticamente sem que o seu filho tenha a capacidade de as ler. Essa é uma forma ótima de se manter em segurança e de prevenir a discussão em torno de alguns tópicos que poderiam ser inapropriados para eles.

Mais detalhes:

Outra das funcionalidades de destaque de Spyera tem a ver com a gravação de chamadas. Se quiser ouvir o que os seus filhos falam com os seus amigos, poderá gravar essas chamadas em todas as plataformas populares de mensagens, e assim conseguirá ouvi-las de acordo com a sua conveniência.

👍 Prós

Controlo remoto total do dispositivo

Controlo remoto total do dispositivo Gravação ao vivo de chamadas e escuta

Gravação ao vivo de chamadas e escuta Eliminação de SMS por deteção de termos

Eliminação de SMS por deteção de termos Acesso a todos os conteúdos do dispositivo monitorizado 👎 Contras

Não tem uma versão de demonstração

Não tem uma versão de demonstração É 3x mais caro do que as alternativas do mercado

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / de demonstração Reembolso / garantia US$40/mês (plano anual) Todos os iPhones e iPads jailbroken que corram o iOS a partir da versão 14 3 Sem demonstação 10 dias

Como funcionam as aplicações de espionagem de iPhones?

Há dois tipos de apps de espionagem para iPhone – aquelas que requerem a instalação da app no dispositivo que quer monitorizar, e aquelas que permitem aceder a dados do seu dispositivo através da iCloud.

Esta segunda opção funciona através de gravação de dados do dispositivo alvo, que depois são carregados num servidor online. Quando faz login na dashboard da app de espionagem, terá então acesso a esses dados do servidor, que contém conteúdos como:

Contactos

Histórico de chamadas

SMS

Histórico de chat e de apps de mensagens instantâneas

Localização do dispositivo

Apps no smartphone alvo

Mas há mais. A dashboard também lhe permite emitir comandos remotamente, tais como a eliminação de algumas apps no iPhone alvo, restringindo o acesso a websites específicos, bloqueando ligações de Wi-Fi, e até bloquear remotamente o seu dispositivo.

Por outro lado, as apps de espionagem que dão acesso à armazenagem iCloud do dispositivo permitem-lhe facilmente entrar na iCloud de outro dispositivo, quer seja smartphone, laptop ou computador desktop.

Também poderá monitorizar o dispositivo sem precisar necessariamente de ter acesso físico.

Todos os dados do smartphone alvo são automaticamente carregados para a iCloud, para que possa ver as mensagens, fotos, vídeos, passwords, e outras informações assim que faz o login.

Desse modo, este método só é possível quando inserir as credenciais de login no iCloud a partir do dispositivo alvo, e desde que a autenticação de dois fatores esteja desligada. Assim, se o dispositivo alvo tiver a autenticação de dois fatores ativada, deverá desativá-la manualmente antes de iniciar a monitorização do iPhone ou iPad alvos.

Qual o objetivo de usar uma app de espionagem de iPhones?

Há várias razões legítimas para querer usar uma app de espionagem de iPhone. As melhores apps de espionagem de iPhone são normalmente usadas por pais de crianças menores que têm os seus motivos para quererem controlar o acesso à internet, garantindo a sua segurança e proteção seja de contactos perigosos ou de conteúdos inapropriados para a sua idade.

Além disso, também poderá usar as apps de espionagem de iPhone para monitorizar a localização física de um dispositivo, bloqueando o seu acesso a aplicações específicas, ler as mensagens enviadas ou recebidas, e escutar chamadas feitas no dispositivo. Deixamos aqui uma revisão geral e rápida dos motivos mais comuns para usar uma app de espionagem para iPhone:

Monitorização da atividade online de crianças

A internet está repleta de recantes obscuros e pouco recomendáveis, por isso não é boa ideia deixar as suas crianças navegarem livremente e sem supervisão. Mas também não é viável passar todas as horas do dia em cima delas, controlando-as em tempo real e exercendo um nível de vigilância que não é bom para ninguém.

Os melhores aplicativos de espionagem para iPhone permitem-lhe configurar restrições e bloquear o acesso a websites específicos, garantindo que a sua criança não acede a conteúdos que não são apropriados. Também será capaz de avaliar o seu histórico complete de internet, configurar filtros, e ser imediatamente notificado quando a sua criança inserir termos ou frases específicos no browser.

Monitorização de chamadas telefónicas e mensagens

As apps de espionagem são uma vantagem importante para impedir que mensagens ou chamadas indesejadas cheguem aos dispositivos dos seus filhos sem que possa fazer nada acerca disso. As melhores apps de espionagem para iPhone permitem-lhe avaliar o histórico de chamadas, ouvir conversas, ver todas as mensagens recebidas e enviadas, ler chats de redes sociais.

Através de apps como a Spyera, pode até configurar a eliminação automática de SMS com base em termos recebidos na mensagem, para que as suas crianças não cheguem a lê-las.

Monitorizar a localização física do seu dispositivo

O rastreamento por localização permite-lhe ver o histórico de localização do seu dispositivo e configurar áreas restritas no mapa, para que seja imediatamente notificado quando a sua criança entrar nessas áreas.

Isto permite-lhe saber onde os seus filhos estão em todos os momentos, e assim não sobram dúvidas sobre se eles cumprem com a palavra e estão mesmo na casa dos amigos, ou se terão escapado para clubes noturnos ou outro tipo de espaços que à partida não lhe foram comunicados.

Encontrar dispositivos perdidos ou roubados

Se o smartphone do seu filho foi roubado ou está perdido, poderá usar a função de rastreamento de localização nos melhores aplicativos de espionagem para iPhone, de modo a encontra-los facilmente. Também poderá bloquear remotamente o smartphone e até eliminar todos os dados que lá constam, prevenindo acesso não autorizado de terceiros à informação.

Posso espiar um iPhone só com o número?

Não, não é possível espiar um iPhone só com o seu número de contacto. Se isso fosse possível, qualquer um poderia espiar qualquer outra pessoa e tornaria todas as comunicações privadas inviáveis.

Para monitorizar um dispositivo iPhone, vai precisar de instalar a app Spy iOS no iPhone ou iPad, ou usar a dashboard Spy da app para fazer log in no dispositivo na iCloud, desde que tenha inserido as credenciais de login.

Pode espiar um iPhone sem a password da iCloud?

Se não tem a password da iCloud, a sua única opção é instalar manualmente a app do iPhone no dispositivo que quer monitorizar.

Tenha em mente que antes de instalar a app de espionagem, deverá notificar a pessoa alvo de vigilância que a vai monitorizar. Isto por vigiar a atividade de iPhone de uma pessoa sem o seu consentimento poderá ser considerado ilegal.

Há alguma app de espionagem de iPhones que não seja detetável?

As melhores apps de espionagem para iPhone que avaliámos neste guia são virtualmente indetetáveis. Elas funcionam silenciosamente em plano de fundo, pelo que os seus filhos nunca saberão que estão a ser monitorizados, não sabem que informações poderá estar a consultar ou a ouvir.

E ainda que os seus filhos possam saber que tem a capacidade de monitorizar os seus iPhones ou iPad, nunca saberão quando está ativamente a consultar os seus conteúdos ou a escutá-los. É essa a vantagem das apps de espionagem de iPhone – os seus filhos irão usar o dispositivo de forma mais responsável porque sabem que poderá vigiá-los se assim quiser.

As apps de espionagem com o iPhone são seguras?

Há milhares de apps de espionagem de iPhone – algumas delas são seguras e reputadas, outras são inseguras ou até mesmo scams. No que toca a apps de espionagem de iPhone, a última coisa que quererá fazer é descarregar uma app de fontes desconhecidas de um site obscuro e dar acesso completo às suas informações.

É por isso que deve confiar apenas em apps de fontes testadas, independentes e seguras, como as que recomendamos. As apps de iPhone que avaliámos neste guia são 100% seguras, tem Políticas de Privacidade claras, e também contam com milhares de avaliações de utilizadores satisfeitos.

Elas não recolhem os seus dados nem têm acesso aos conteúdos nos seus próprios servidores, onde os dados monitorizados são armazenados. Isso significa que só você é que terá acesso a essa informação. Além disso, as melhores apps de espionagem para iPhone contam com segurança de vanguarda e de topo, estando protegidas contra hackers ou ameaças de cibersegurança.

Os melhores aplicativos de espionagem para iPhones gratuitos

Ainda que muitos websites mais obscuros prometam apps de espionagem gratuitas para iPhone, quase nenhuma delas vale a pena. Depois de uma pesquisa exaustiva, podemos dizer com confiança que a maior parte dos websites que lhe tentam dar apps gratuitas de espionagem para iPhone são:

Apps não verificadas

Apps que representam scams ou que trazem problemas de segurança sérios

Apps que promovem aplicações pagas

Se pensar sobre o assunto, verá que não faz sentido passar meses ou até anos a desenvolver uma app só para a oferecer gratuitamente e sem contrapartidas. Desconfie sempre.

As apps para iPhone gratuitas representam riscos elevados.

Tal como acontece com qualquer projeto de desenvolvimento de software, muitas vezes o dinheiro e o esforço que é empreendido para desenvolver uma app de espionagem para iPhone serve para gerar lucros a essa empresa. O mais perto que poderia ambicionar em termos de uma utilização gratuita era solicitando um tempo de demonstração grátis da app, mas isso é uma opção rara dentro desta indústria.

Deste modo, e se procura apps gratuitas de espionagem de iPhones mas não quer comprometer-se com subscrições mensais antes de saber se a app funciona bem, também tem outras opções.

As melhores apps de espionagem para iPhone têm em geral políticas de reembolso que pode sempre ativar quando for necessário. Se optar por quaisquer das apps de espionagem que recomendamos neste guia e não estiver satisfeito com elas, poderá sempre pedir reembolsos totais no espaço de 10 a 14 dias desde a sua compra.

As apps de espionagem de iPhones são legais?

Não se pode dizer que as apps de espionagem de iPhones sejam legais ou ilegais – a questão da legalidade depende do modo como as usa. Espiar o telemóvel de alguém sem o seu conhecimento ou consentimento é uma atividade ilegal na maior parte dos países. Por isso, pode até ser punida com multas, ou até constituir crime.

Ainda assim, muitos países permitem a utilização de apps de monitorização de dispositivos de crianças menores de idade, mesmo que não lhes comunique isso. Contudo, isso só se aplica se for o detentor legal do dispositivo se for a pessoa que paga essas contas.

Independentemente da situação, as leis variam de país para país, por isso é bom familiarizar-se antes com todas as leis aplicáveis antes de instalar a aplicação. Para poder estar seguro, recomendamos fortemente que obtenha o consentimento informado da criança antes de monitorizar os seus dispositivos.

Além disso se tiver de monitorizar alguém que não seja o seu filho menor, essa atividade é geralmente considerada ilegal em todos os países. A única exceção é a eventual monitorização de empregados através de iPhones ou iPads detidos pela empresa, mas precisa de obter o seu consentimento informado antes.

Como usar uma app de espionagem de iPhone

A maior parte das apps de espionagem segue um processo de instalação bastante simples e contam com uma interface de utilizador também fácil de usar. Vamos servir-nos da app EyeZy como exemplo para lhe mostrar o que tem de fazer para instalar e usar um dos melhores aplicativos de espionagem para iPhone:

Passo 1 – Compre uma subscrição de EyeZy

Comece por visitar o website oficial de EyeZy seguindo o link em baixo e clicando no botão Experimente Agora.

Introduza o seu email, confirme a caixa de aceitação dos Termos e Condições, e depois clique em Continuar.

Passo 2 – Escolha um iOS ou dispositivo que queira monitorizar

Selecione o logo da Apple para avançar para o próximo passo.

Passo 3 – Escolha o plano de subscrição pretendido

Selecione o plano de preços que melhor se adequa a si. Recomendamos o plano anual, quelhe permite poupar mais de $37 por mês.

Passo 4 – Instale o EyeZy no dispositivo que quer monitorizar

Faça o download da app EyeZy a partir da Apple Store no dispositivo alvo e dê as permissões necessárias à aplicação.

Passo 5 – Comece a monitorização

Abra o website de EyeZy noutro dispositivo e introduza as suas credenciais de login para aceder à dashboard.

Agora poderá monitorizar tudo, definir alertas inteligentes, bloquear algumas apps e websites, e tomar o controlo total do dispositivo por via remota.

FAQs das apps de espionagem para iPhone