Os Melhores Aplicativos Espiões para o Snapchat em 2023: Como Espiar no Snapchat

Após extensa análise e testes dos principais aplicativos espiões do Snapchat disponíveis no mercado, concluímos que o mSpy é a melhor ferramenta de espionagem para o Snapchat em 2023. Sua variedade de recursos e custo acessível são uma combinação perfeita. Aproveite a garantia de reembolso de 14 dias para ver como ele se compara às nossas outras principais escolhas: mSpy – De longe, a melhor ferramenta de espionagem do Snapchat em 2023. Experimente sem riscos com a garantia de reembolso de 14 dias. EyeZy – Um dos melhores aplicativos espiões para o Snapchat + Oferece um teste de 3 dias e uma garantia de reembolso de 14 dias. uMobix – Principal aplicativo de espionagem do Snapchat para Android e iOS. Experimente a demonstração gratuita e aproveite a garantia de reembolso de 14 dias. Cocospy – Ferramenta de rastreamento do Snapchat popular com uma demonstração gratuita e uma política de reembolso de 14 dias. Spyic – Ferramenta acessível de espionagem do Snapchat para famílias que desejam cobrir múltiplos dispositivos + Possui uma longa garantia de reembolso de 60 dias. Hoverwatch – O melhor aplicativo espião do Snapchat para Windows e Mac. Teste com o período de avaliação gratuito de 3 dias antes de comprometer-se. XNSpy – Aplicativo avançado de espionagem para monitorar atividades do Snapchat. Possui uma demonstração gratuita + uma política de reembolso de 10 dias. KidsGuard Pro – Confiável aplicativo de espionagem do Snapchat para Android com uma generosa garantia de reembolso de 30 dias.

Com 8 opções impressionantes, encontrar aquela que mais lhe convém pode ser difícil. Continue lendo e confira nossas análises e comparações diretas para descobrir qual é o melhor para você.

Aqui, abordaremos cada uma das melhores ferramentas de espionagem do Snapchat de forma mais detalhada – incluindo suas capacidades de espionagem, outros recursos importantes, preços, prós e contras e compatibilidade.

Vamos direto ao assunto!

As capacidades de monitoramento do Snapchat do mSpy são de alto nível – seja no iPhone ou Android, o mSpy permite que você veja os snaps deles (incluindo os que deletados), todas as palavras que digitam, além dos arquivos de mídia que compartilham e recebem, e muito mais!

Além de ter insights sobre o que seu ente querido está dizendo e sobre o conteúdo com o qual estão envolvidos, o mSpy oferece impressionantes 36 recursos para lhe dar tranquilidade em todos os aspectos e ajudá-lo a manter seus entes queridos seguros, tanto online quanto offline.

Você pode ver todas as atividades em redes sociais (incluindo mensagens excluídas), saber o que estão procurando e até configurar alertas personalizados de palavras-chave para ser notificado se seu filho usar termos inadequados, como “pornografia” ou “drogas”.

Com mais de uma década no mundo da monitorização, o mSpy é uma verdadeira potência ao fornecer aos pais em todo o mundo uma visão abrangente da atividade de seus entes queridos em tempo real.

Com um poderoso keylogger (registrador de teclas) e gravador de tela, você saberá mais e se preocupará menos com o mSpy – e além disso, os pais também podem gerenciar quais sites e aplicativos seus filhos podem acessar e controlar o tempo de tela deles para um equilíbrio digital mais saudável.

💲 Preços

Mensal – US$69,99/mês Trimestral – US$40/mês Anual – US$16,67/mês

Com as ofertas atuais, você pode adquirir uma assinatura anual por apenas US$11,67/mês! Certifique-se de testar a demonstração e aproveitar a sólida garantia de reembolso de 14 dias.

👍 Prós

Controle do tempo de tela do Snapchat

Controle do tempo de tela do Snapchat Veja toda a atividade do Snapchat

Veja toda a atividade do Snapchat Um dos melhores aplicativos de keylogger

Um dos melhores aplicativos de keylogger Possui uma reputação impressionante

Possui uma reputação impressionante Não requer desbloqueio 👎 Contras

Monitoramento em vários dispositivos pode ser caro

Monitoramento em vários dispositivos pode ser caro Recursos avançados podem exigir desbloqueio

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$69,99/mês US$16,67/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias

2. EyeZy – Um dos melhores aplicativos espiões para o Snapchat

O EyeZy é um dos melhores aplicativos de controle parental para rastrear o Snapchat e outras atividades em redes sociais e mensageiros. Como nosso segundo colocado, você pode até mesmo ver snaps excluídos ou que desapareceram do seu painel.

Com um gravador de tela impressionante, a capacidade de tirar capturas de tela remotas em aplicativos e um keylogger preciso, você saberá tudo o que há para saber sobre o que seu filho está fazendo no Snapchat e além.

Como é comum nos melhores aplicativos espiões do Snapchat, o EyeZy também permite que você identifique qualquer coisa suspeita criando alertas personalizados de palavras-chave.

Além disso, você pode gerenciar o tempo de tela do seu filho com horários e bloquear conteúdo inapropriado, seja em sites, aplicativos ou jogos, para protegê-los online.

💲 Preços

Mensal – US$47,99/mês Trimestral – US$27,99/mês Anual – US$9,99/mês

O EyeZy é fenomenal em todos os aspectos, e com um custo tão baixo quanto US$9,99 por mês, este aplicativo espião do Snapchat certamente deixa pouco a desejar.

Há uma demonstração gratuita e um teste de 3 dias que você pode usar sem riscos, além de uma garantia de reembolso de 14 dias.

👍 Prós

Plano anual econômico

Plano anual econômico Excelente para espionagem do Snapchat

Excelente para espionagem do Snapchat Um dos melhores aplicativos de espionagem de telefone

Um dos melhores aplicativos de espionagem de telefone Mantém uma boa reputação

Mantém uma boa reputação Excelente relação entre recursos e preço 👎 Contras

A sincronização com o iCloud pode levar tempo

A sincronização com o iCloud pode levar tempo Pode ser necessário fazer desbloqueio para recursos avançados

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$47,99/mês US$9,99/mês Android, iOS, tablets Teste de 3 dias +Demo Política de reembolso de 14 dias

3. uMobix – Principal aplicativo de espionagem do Snapchat para Android e iOS

O uMobix é um dos melhores aplicativos espiões para o Facebook, pois permite que você assuma discretamente o controle total para acessar tudo o que há para ver sobre a atividade do usuário no aplicativo – desnecessário dizer que suas capacidades de espionagem do Snapchat são igualmente impressionantes.

Com a função de captura de tela remota, você terá total visão das fotos que seu filho está enviando (incluindo mensagens apagadas), além de seus interesses relacionados ao Snapchat, como jogos, notícias e entretenimento.

Embora as capacidades para iOS sejam limitadas, o uMobix está constantemente presente em listas como essa, se destacando como um dos melhores aplicativos espiões para Android, pois é um aplicativo de monitoramento essencial para garantir a segurança da experiência online de seus entes queridos.

Os pais também podem bloquear o acesso a aplicativos (incluindo o Snapchat) e até mesmo configurar alertas quando seu filho usa um novo aplicativo de mídia social!

Desde um keylogger que registra cada tecla digitada até a espionagem de bate-papos em grupo e muito mais, o uMobix oferece um spyware notável para atender praticamente a todas as necessidades de monitoramento.

💲 Preços

Mensal – US$49,99/mês Trimestral – US$27,99/mês Anual – US$11,66/mês

Considerando que recursos de ponta, como acesso remoto à câmera e microfone, não exigem acesso total, o uMobix é um aplicativo espião livre de problemas e com preço competitivo para o Snapchat.

Experimente agora com a demonstração ao vivo gratuita e aproveite a garantia de reembolso de 14 dias.

👍 Prós

Suporte ao cliente de alta qualidade

Suporte ao cliente de alta qualidade O keylogger monitora pesquisas incógnitas

O keylogger monitora pesquisas incógnitas Oferece monitoramento avançado para Android

Oferece monitoramento avançado para Android Você pode restringir o acesso ao Snapchat 👎 Contras

A monitorização no iOS carece de recursos

A monitorização no iOS carece de recursos Pode consumir mais bateria em comparação com seus concorrentes

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$49,99/mês US$11,66/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias

4. Cocospy – Um dos mais populares Aplicativos Espiões para o Snapchat

O Cocospy, sem dúvida, carece de funcionalidades quando comparado aos gigantes como o mSpy, mas isso é em grande parte para garantir que seus usuários não precisem fazer desbloqueio ou root (acesso à raiz do sistema) no dispositivo para obter funcionalidade completa.

Ainda assim, as capacidades do Cocospy são mais do que suficientes para a maioria das pessoas e é uma solução confiável para monitorar WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype, YouTube e até mesmo Discord – e, é claro, o Snapchat não é exceção.

A principal característica do Cocospy é seu keylogger – isso lhe dá insights sobre tudo o que é digitado, seja pesquisas no Snapchat ou mensagens, você saberá o que eles estão fazendo.

Além disso, o Cocospy também permite que os pais gerenciem remotamente os aplicativos de seus filhos e restrinjam o acesso para garantir um equilíbrio saudável entre o online e o offline ou para bloquear aplicativos inapropriados.

Você até pode marcar contatos como suspeitos se estiver preocupado com uma pessoa específica com quem seu ente querido está conversando. Isso garantirá que você receba alertas para saber o que está sendo dito entre as duas partes.

💲 Preços

Mensal – US$49,99/mês Trimestral – US$29,99/mês Anual – US$12,50/mês

Não é o mais barato nesta lista, mas antes de tirar conclusões, certifique-se de experimentar o Cocospy por um dia completo. Isso custará apenas um dólar, ou você pode conferir a demonstração gratuita para ver como funciona.

👍 Prós

Atendimento ao cliente de alta qualidade

Atendimento ao cliente de alta qualidade Não é necessário fazer desbloqueio

Não é necessário fazer desbloqueio Adequado para famílias e empresas

Adequado para famílias e empresas Um dos melhores aplicativos de espionagem de telefone para Android 👎 Contras

O teste não é gratuito

O teste não é gratuito Falta de recursos em comparação com os concorrentes

Falta de recursos em comparação com os concorrentes Caro para cobrir vários dispositivos

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$49,99/mês US$12,57/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias

5. Spyic – Ferramenta acessível de espionagem do Snapchat para famílias que desejam cobrir múltiplos dispositivos

O Spyic, ao contrário da maioria, oferece planos familiares que permitem cobrir até 5 dispositivos com uma única assinatura – isso certamente o torna atraente para muitos. Então, o que você pode ver com o Spyic?

Bem, praticamente tudo – desde todas as mensagens enviadas e recebidas (até os detalhes de contato e os horários de cada mensagem), além dos arquivos de mídia que estão sendo enviados.

Infelizmente, o Spyic não permite que você veja a atividade de visualização de snaps do seu ente querido no Snapchat, portanto, não é tão informativo quanto outros nesta lista.

No entanto, ele possui outras capacidades notáveis – por exemplo, você pode rastrear todos os detalhes do histórico de navegação na web deles, além de ser um dos melhores aplicativos de geofencing para tranquilidade quando seu filho sai da segurança de sua casa.

💲 Preços

Os planos premium para Android e iOS custam US$49,99 por mês, ou US$9,99 por mês com um plano anual para Android e US$10,83 por mês para iOS, respectivamente.

Além disso, o Spyic possui planos familiares que permitem cobrir 3 dispositivos Android por US$16,66 por mês ou 5 dispositivos iOS por US$33,33 por mês com uma assinatura anual.

👍 Prós

Planos anuais econômicos

Planos anuais econômicos Oferece amplas opções de assinatura

Oferece amplas opções de assinatura Não é necessário fazer root para rastrear o Snapchat

Não é necessário fazer root para rastrear o Snapchat Permite cobrir até 5 dispositivos 👎 Contras

Suporte ao cliente insatisfatório

Suporte ao cliente insatisfatório Não é tão rico em recursos quanto seus concorrentes

Não é tão rico em recursos quanto seus concorrentes O monitoramento do Snapchat no iOS requer root

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$49,99/mês Android – US$9,99/mês

iOS-

US$10,83/mês

Android, iOS Demo Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias

6. Hoverwatch – O melhor aplicativo espião do Snapchat para Windows e Mac

O Hoverwatch é um dos poucos aplicativos espiões do Snapchat que oferece compatibilidade com dispositivos Windows e Mac – isso o torna excelente não apenas para pais preocupados, mas também para empregadores que desejam monitorar a produtividade dos funcionários.

Você pode ver todas as fotos, vídeos e arquivos de áudio do Snapchat deles (e salvá-los), além disso, o keylogger funciona em todas as áreas para fornecer informações sobre o que eles estão pesquisando e dizendo na plataforma.

O Hoverwatch também vem com uma série de recursos adicionais, incluindo um rastreador de localização GPS preciso (com capacidades de geofencing) para saber a localização de seu filho 24 horas por dia, 7 dias por semana, e muito mais.

💲 Preços

Pessoal – 1 dispositivo – US$8,33/mês Profissional – 5 dispositivos – US$3,33/mês Empresarial – 25 dispositivos – US$6/mês

Está se perguntando como espionar o Snapchat de alguém de graça? O Hoverwatch se autodenomina o melhor aplicativo espião gratuito do Snapchat, mas infelizmente, a liberdade não custa nada por apenas 3 dias.

Aqui estão os preços da assinatura anual:

Os preços acima são por dispositivo e por mês. O valor mensal varia de US$24,95 a US$149,95 por mês.

👍 Prós

Excelente para rastreamento do Snapchat

Excelente para rastreamento do Snapchat Oferece planos familiares e empresariais

Oferece planos familiares e empresariais Melhor aplicativo de keylogger para Windows e Mac 👎 Contras

Sem spyware para iOS

Sem spyware para iOS Planos de curto prazo são caros

Planos de curto prazo são caros Suporte ao cliente decepcionante

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$24,95 – US$149,95/mês US$3,33 – US$8,33/mês Android, Windows, Mac Teste de 3 dias N/A

7. XNSpy – Um dos Aplicativos Espiões mais avançados para monitorar atividades do Snapchat

O XNSpy é um aplicativo espião conhecido por estar repleto de recursos avançados de spyware – e infelizmente, isso significa que, para funcionalidade completa (incluindo o monitoramento do Snapchat), você precisa fazer o desbloqueio ou root no dispositivo de destino para que funcione.

Se isso não for um problema, você terá algumas ferramentas de monitoramento de primeira linha para garantir que nada passe despercebido. Por exemplo, você poderá ver toda a atividade do Snapchat deles – o que eles estão visualizando, pesquisando, enviando e dizendo.

Isso é graças ao gravador de tela do XNSpy que faz capturas de tela a cada 5 segundos para fornecer uma visão completa da atividade do usuário em todos os aplicativos.

O XNSpy também possui um keylogger e permite que você bloqueie remotamente o dispositivo de destino e grave chamadas telefônicas, entre muitas outras coisas – há pouco que este aplicativo espião do Snapchat não possa fazer.

💲 Preços

O preço do XNSpy é o mesmo, tanto para o monitoramento Android ou iOS.

Mensal – US$49,99/mês Trimestral – US$29,99/mês Anual – US$12,49/mês

Certamente não é o mais barato, no entanto, se você estiver interessado, pode aproveitar a política de reembolso de 10 dias e explorar como o aplicativo funciona com a demonstração ao vivo.

👍 Prós

Fornece ferramentas avançadas de spyware

Fornece ferramentas avançadas de spyware Ótimo para monitorar teclas de mensagens instantâneas

Ótimo para monitorar teclas de mensagens instantâneas Oferece excelente relação entre recursos e preço

Oferece excelente relação entre recursos e preço Ideal tanto para pais quanto para empresas 👎 Contras

A sincronização de dados pode levar muito tempo

A sincronização de dados pode levar muito tempo Caro, e os preços aumentam na renovação

Caro, e os preços aumentam na renovação É necessário fazer jailbreak/root para espionar o Snapchat

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$49,99/mês US$12,49/mês Android, iOS Demo Política de reembolso de 10 dias

8. KidsGuard Pro – Aplicativo confiável de espionagem do Snapchat para Android

Com mais de 30 ferramentas de monitoramento e sem a necessidade de fazer root ou desbloqueio no dispositivo, o KidsGuard Pro é certamente uma das melhores soluções de controle parental no mercado.

Infelizmente, a versão iOS não permite que você monitore o Snapchat, mas a versão Android oferece um sólido rastreamento do Snapchat em 360 graus. Ele registra todos os snaps de fotos e vídeos tirados ou recebidos, além de permitir que você acompanhe as conversas privadas do Snapchat.

O que mais gostamos no KidsGuard Pro para Android é que você pode até ver os seguidores do Snapchat do seu ente querido e as pessoas que eles seguem.

Além do Snapchat, o KidsGuard Pro é um dos melhores aplicativos espiões do WhatsApp e está entre as principais soluções para espionar todos os aplicativos de mídia social e mensageiros populares.

Além disso, há recursos interessantes, como alertas de palavras-chave e a capacidade de ouvir o ambiente de seu filho – além de um aplicativo gratuito para monitoramento sem complicações quando estiver em movimento.

💲 Preços

Mensal – US$29,95/mês Trimestral – US$16,65/mês Anual – US$8,32/mês

O valor de US$8,32 por mês torna o KidsGuard Pro incrivelmente atraente para quem tem um orçamento apertado. No entanto, após o primeiro período, esses preços podem aumentar na renovação.

👍 Prós

Extremamente econômico

Extremamente econômico Repleto de ferramentas de espionagem

Repleto de ferramentas de espionagem Rastreamento impressionante do Snapchat no Android

Rastreamento impressionante do Snapchat no Android Inclui um gerenciador de uso de aplicativos 👎 Contras

Alguns recursos não funcionam conforme o esperado

Alguns recursos não funcionam conforme o esperado A versão iOS não permite rastrear o Snapchat

Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia US$29,95/mês US$8,32/mês Android, iOS Demo Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Comparando os Melhores Aplicativos Espiões para o Snapchat

Uma comparação acirrada como esta é útil para checar detalhes importantes, como preços, garantias de reembolso e testes gratuitos:

[/su_list] [/su_column] [/su_row]

App espião

Snapchat Preço Mensal Preço Anual Compatibilidade Versão gratuita Garantia mSpy US$69,99/mês US$16,67/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias EyeZy US$47,99/mês US$9,99/mês Android, iOS, tablets Teste de 3 dias +Demo Política de reembolso de 14 dias uMobix US$49,99/mês US$11,66/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias Cocospy US$49,99/mês US$12,57/mês Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias Spyic US$49,99/mês Android – US$9,99/mês

iOS-

US$10,83/mês Android, iOS Demo Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias Hoverwatch US$24,95 – US$149,95/mês US$3,33 – US$8,33/mês Android, Windows, Mac Teste de 3 dias N/A XNSpy US$49,99/mês US$12,49/mês Android, iOS Demo Política de reembolso de 10 dias KidsGuard Pro US$29,95/mês US$8,32/mês Android, iOS Demo Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Como os aplicativos espiões para o Snapchat funcionam?

A espionagem do Snapchat é apenas uma das muitas funcionalidades oferecidas pelos melhores aplicativos espiões para celular. Uma vez instalados no dispositivo do usuário-alvo, esses aplicativos registram toda a atividade em tempo real.

Esses dados são exibidos para você em seu próprio dispositivo – tudo o que você precisa é fazer login em sua conta e visualizar as informações sincronizadas em seu painel.

É possível espiar o Snapchat de alguém sem tocar no telefone alvo?

Independentemente de você obter um dos melhores aplicativos espiões para iPhone, Android, Windows ou Mac, você precisará de acesso físico ao dispositivo para o processo de instalação.

Com os melhores aplicativos espiões, isso leva apenas alguns minutos e, depois de concluir o download, você não precisará mais de acesso ao dispositivo.

Como usar um aplicativo espião do Snapchat

Se você deseja saber como espionar o Snapchat de alguém, mas não sabe por onde começar, estamos aqui para ajudar com um guia simples passo a passo.

Se você optar pelo mSpy ou por outro desta lista, encontrará um processo de instalação semelhante – confira:

Passo 1 – Acesse o site do mSpy

Abra o site do mSpy e clique no botão “Experimente Agora” para começar. Isso o levará a uma página de criação de conta, seguida por opções de assinatura – crie sua conta, escolha seu plano e prossiga para fazer o pagamento.

Quando concluído, você receberá um e-mail do mSpy que contém seus detalhes de login, uma URL de download e assistência para a instalação.

Passo 2 – Tenha acesso físico ao dispositivo

A primeira coisa que você precisa fazer é desabilitar o PlayProtect se estiver planejando instalar o mSpy em um dispositivo Android. Para isso, você precisará de acesso ao dispositivo de destino para desabilitá-lo nas configurações da Play Store.

Isso garante que o PlayProtect não interfira no download e no rastreamento do mSpy. Se você estiver instalando o mSpy em um dispositivo iOS, vá ao site deles para obter instruções detalhadas que o guiarão pelo que fazer aqui.

Passo 3 – Faça o download do mSpy

Agora, tudo o que você precisa fazer é copiar o link fornecido pelo mSpy no e-mail, abrir o navegador no dispositivo de destino e colá-lo na caixa de URL na parte superior. Isso o levará a uma página de download.

Depois de clicar em “Concluir Instalação”, o mSpy solicitará determinadas permissões. Aceite essas permissões para concluir o processo.

Passo 4 – Faça login na sua conta do mSpy

Uma vez instalado, você não precisará mais de acesso ao dispositivo de destino. Basta fazer login no mSpy com suas credenciais em seu próprio dispositivo e você estará pronto para começar a monitorar com o melhor aplicativo para espionar o Snapchat (e muito mais).

Nós revisamos e comparamos 8 dos melhores aplicativos de espionagem do Snapchat para ajudá-lo a encontrar o melhor. Aqui está um resumo rápido das principais opções do mercado:

mSpy – De longe, a melhor ferramenta de espionagem do Snapchat em 2023. Experimente sem riscos com a garantia de reembolso de 14 dias. EyeZy – Um dos melhores aplicativos espiões para o Snapchat + Oferece um teste de 3 dias e uma garantia de reembolso de 14 dias. uMobix – Principal aplicativo de espionagem do Snapchat para Android e iOS. Experimente a demonstração gratuita e aproveite a garantia de reembolso de 14 dias. Cocospy – Ferramenta de rastreamento do Snapchat popular com uma demonstração gratuita e uma política de reembolso de 14 dias. Spyic – Ferramenta acessível de espionagem do Snapchat para famílias que desejam cobrir múltiplos dispositivos + Possui uma longa garantia de reembolso de 60 dias. Hoverwatch – O melhor aplicativo espião do Snapchat para Windows e Mac. Teste com o período de avaliação gratuito de 3 dias antes de comprometer-se. XNSpy – Aplicativo avançado de espionagem para monitorar atividades do Snapchat. Possui uma demonstração gratuita + uma política de reembolso de 10 dias. KidsGuard Pro – Confiável aplicativo de espionagem do Snapchat para Android com uma generosa garantia de reembolso de 30 dias.

O mSpy é, sem dúvida, o melhor de todos, e sua popularidade não é em vão – você saberá tudo o que seu ente querido está fazendo no Snapchat, além de todos os principais aplicativos de mídia social e de mensagens, sua atividade na web e muito mais para uma completa tranquilidade.

Experimente agora sem riscos e receba seu dinheiro de volta se descobrir que não é o que você esperava. Você também pode conferir a demonstração ao vivo para ver como funciona antes de se inscrever.

Perguntas Frequentes sobre como espionar o Snapchat