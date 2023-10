Melhores Aplicativos de espionagem para Android em 2023: 10 Melhores apps comparadas

Saiba que nos últimos meses analisamos as melhores apps de espionagem para Android com base em critérios como facilidade de utilização, confiabilidade, precisão, preço, feedback da comunidade e recursos gerais de spyware, entre outros. Logo, os nossos testes classificaram estes aplicativos de espionagem para Android de acordo com os pontos em que se destacam: mSpy – Melhor app de espionagem para Android em 2023, com garantia de 14 dias

EyeZy — App de espião fenomenal para dispositivos Android, com alertas de palavras-chave

uMobix — Recursos avançados de monitorização/restrição de apps e controlo remoto completo

Cocospy — App com controlo remoto de dispositivos e recursos avançados de monitorização online

Hoverwatch – Melhor app de espionagem grátis para Android, com localização e captura de câmera frontal

XNSpy — App de espião abrangente, com gravação e análise aprofundada de chamadas e mensagens

Spybubblepro — Melhor app de espionagem para Android, que simplifica a sua usabilidade

Geofinder.mobi — Excelente rastreador de localização em tempo real

Spyic – App com capacidades impecáveis de cerca geográfica para rastreamento infantil Android

Spyera – Melhor app de espionagem para ouvir e gravar chamadas ao vivo e ao segundo

Dependendo se pretende usar uma app de espião para rastreamento de localização, monitorização de histórico de navegação ou leitura de chats, em plataformas de mensagens instantâneas, diferentes apps de espionagem vão entregar o que tanto precisa. Eis os melhores do mercado e como poderá tirar máximo proveito dos mesmos:

De entre as melhores aplicações de espionagem, o mSpy, é uma excelente opção para monitorizar e rastrear dispositivos Android. A melhor parte desta app prende-se nos seus recursos avançados, que estão disponíveis em todos os dispositivos Android e executam o sistema operacional Android 4 ou superior. Isso significa que não precisará de fazer o jailbreak do telefone ou mexer em configurações avançadas e dezenas de configurações.

Bastará instalar o mSpy no dispositivo de destino e pronto. Dito isso, esta app permite aceder aos registos de chamadas do dispositivo, incluindo carimbos de data e hora e identificadores de chamadas, bem como ler chats de todas as apps instaladas, como WhatsApp, Skype, Telegram, Snapchat e até mesmo Tinder.

mSpy permite ainda visualizar tudo remota e discretamente

Na verdade, saberá exatamente que tipo de conteúdo está a ser publicado no Facebook, Instagram e TikTok, bem como com quem partilhou as suas fotos e vídeos. Além dessa monitorização de chamadas e mensagens, o mSpy oferece acesso total ao histórico de navegação do dispositivo, permitindo configurar alertas de palavras-chave, ler e-mails recebidos e enviados e fornece controlo remoto total do dispositivo.

👍 Prós

Fácil de instalar e usar

Fácil de instalar e usar Controlo remoto total sobre o dispositivo

Controlo remoto total sobre o dispositivo Uma infinidade de recursos avançados de monitorização 👎 Contra

Plano mensal caro

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 11,67/mês em um plano anual De smartphones e tablets Android com Android 4 ou superior iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demo 14

EyeZy — App de espião fenomenal para dispositivos Android, com alertas de palavras-chave

Saiba que a app EyeZy afirma corajosamente que é o software de monitorização mobile mais poderoso disponível atualmente e, depois de analisar completamente o EyeZy, temos que concordar com essa afirmação. A sua app de espionagem oferece tudo o que espera em termos de monitorização de chamadas telefónicas e mensagens de texto, bem como uma infinidade de recursos avançados.

Porém, um dos recursos mais impressionantes do EyeZy são os “Alertas Mágicos”. Este recurso permite que configure filtros no dispositivo monitorado e seja alertado no instante em que a app sinalizar algo como impróprio. Isso pode ser qualquer coisa, desde pesquisar termos específicos online, até receber ou enviar mensagens que contenham palavras-chave específicas que considere preocupantes. Esses alertas especiais garantem que saberá sempre o que seu filho faz, sem precisar monitorizar o dispositivo constantemente.

Além dos recursos de monitorização de telefone, o EyeZy, um dos melhores aplicativos de espionagem, permite identificar a localização exata do dispositivo Android, ver o histórico de localização do mesmo e configurar alertas de cerca geográfica para ser notificado quando o seu utilizar entrar ou sair de uma área específica.

👍 Prós

Demonstração grátis disponível no site oficial

Demonstração grátis disponível no site oficial Rico em recursos e estável

Rico em recursos e estável Plano anual acessível

Plano anual acessível Excelente apoio ao cliente 👎 Contra

Plano mensal algo caro

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 10/mês em um plano anual Para smartphones e tablets Android com Android 4 ou superior iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 5 1 demonstração gratuita 14

uMobix — Recursos avançados de monitorização/restrição de apps e controlo remoto completo

O uMobix é excelente para todos os pais que desejam garantir que os seus filhos não passem muito tempo nas redes sociais e não acedam a conteúdo impróprio online. Os recursos de destaque desta ferramenta incluem rastreamento do estado online na rede social, streaming em tempo real e acesso às informações excluídas no dispositivo monitorado.

Além de poder aceder aos registos de chat das redes sociais a qualquer momento, o uMobix, aqui listado como um dos melhores aplicativos de espionagem, permite ainda que saiba o momento em que seu filho abre o Instagram, Facebook, TikTok ou outras plataformas de rede social no seu dispositivo.

Esse recurso tem muitas aplicações, como garantir que o seu filho não navegue nas redes sociais sem pensar em vez de estudar ou ir para a cama. O uMobix também permite implementar uma “programação de uso de apps”, permitindo:

Limitar o tempo de ecrã do seu filho

Veja quais apps está a usar e por quanto tempo

Reagir a tempo antes de ter contacto a conteúdo de risco nas redes sociais

Capacidade de visualizar todo o conteúdo excluído

Quando se trata de streaming, o uMobix permite tirar uma foto da câmera ou aceder ao microfone e a câmera do telefone, para ver o que seu filho faz e com quem fala, em tempo real. Isso pode ser extremamente útil para garantir que eles não estejam em perigo ou em algum lugar onde não deveriam estar.

Dito isso, sem dúvida a funcionalidade mais importante do uMobix é a capacidade de visualizar todo o conteúdo excluído do dispositivo. E tudo é enviado para a nuvem, portanto, mesmo que o seu filho exclua determinados registros de chat, vídeos ou imagens do dispositivo, este ainda não conseguirá ocultar nada.

👍 Prós

Recursos avançados de monitorização e restrição de apps

Recursos avançados de monitorização e restrição de apps Capacidade de aceder ao conteúdo excluído do dispositivo

Capacidade de aceder ao conteúdo excluído do dispositivo Programação de uso de apps, para limitar o tempo que os seus filhos passam nas redes sociais

Programação de uso de apps, para limitar o tempo que os seus filhos passam nas redes sociais Streaming de áudio e vídeo em tempo real 👎 Contra

Caro para monitorizar vários dispositivos

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 12,49/mês se for no plano anual Todos os dispositivos Android OS 4+ Todos os iPhones e iPads 1 Demo grátis 14

Cocospy — App com controlo remoto de dispositivos e recursos avançados de monitorização online

Comparativamente com outros aplicativos, Cocospy é outra opção decente de espionagem para dispositivos Android. Este é incrivelmente fácil de instalar e terá acesso a todos os recursos de app, sem precisar de fazer root ou desbloquear o dispositivo de destino. Este permite rastrear chamadas telefónicas – incluindo carimbos de data e hora, nomes de contactos, duração e frequência das chamadas. Bem como ler todos os chats de apps de mensagens instantâneas e SMS, mesmo as conversas que poderão ter sido apagadas.

Com este aplicativo, também pode aproveitar a cerca geográfica para configurar zonas restritas no mapa e receber alertas em tempo, real sempre que o dispositivo entrar ou sair de um local específico. Além disso, o Cocospy, também inclui:

Um keylogger

Um visualizador de fotos e vídeos

Registo de tempo de aplicação

Rastreamento da rede social

Dito isto, o ponto mais forte do Cocospy é a capacidade de monitorizar totalmente o uso da Internet pelo dispositivo. Isso inclui tudo, desde a revisão do histórico de navegação completo, até a visualização de todos os favoritos do navegador. E com esta ferramenta, ainda terá acesso remoto total ao dispositivo e poderá:

Desativar mensagens Restringir chamadas Excluir apps indesejadas Desativar a conexão Wi-Fi Bloquear totalmente o dispositivo

👍 Prós

Permite monitorizar todas as plataformas populares

Permite monitorizar todas as plataformas populares Rastreia apps de mensagens instantâneas

Rastreia apps de mensagens instantâneas Dá controlo remoto completo do dispositivo

Dá controlo remoto completo do dispositivo Acesso ao histórico de navegação completo, incluindo favoritos do browser 👎 Contra

Nenhum recurso de gravação de chamadas

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 12,49/mês se for no plano anual Todos os dispositivos Android OS 4+ Todos os iPhones e iPads 1 Demo grátis 14

Hoverwatch – Melhor app de espionagem grátis para Android, com localização e captura de câmera frontal

Atualmente, Hoverwatch é um dos melhores aplicativos de espionagem para Android, não só para quem deseja monitorizar as atividades telefónicas do utilizador alvo, bem como a sua vida fora do telefone. Para monitorizar o telefone, esta app permitirá usar recursos como monitorização de mensagens ou rastreamento de atividades online.

Como o nome sugere, o recurso de rastreamento de mensagens dar-lhe-á acesso a todos os textos trocados através do dispositivo, incluindo os arquivos de rede partilhados. Isso não se estende apenas ao SMS normal, mas também abrange outros serviços populares de mensagens instantâneas, como WeChat, Line, Snapchat, Viber e Hangouts. Não menos importante, os brownie points vão para o recurso de detecção de cartão SIM do Hoverwatch, que mantém a app a funcionar, mesmo se o cartão SIM for substituído. Na verdade, este detectará a mudança e avisará imediatamente.

Finalmente, a app Hoverwatch também é um dos poucos aplicativos de espionagem para Android que permite gravar chamadas automaticamente – sejam elas recebidas ou efetuadas. Para além de que o rastreador de geolocalização irá mantê-lo atualizado sobre a sua localização 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este será marcado no mapa para que possa dirigir até à sua localização, se necessário. O que torna suas previsões de localização tão precisas é que, junto com o GPS do dispositivo alvo, este também usa torres e sinais WiFi para rastrear o dispositivo.

👍 Prós

Um recurso exclusivo de selfie para impedir acesso não autorizado

Um recurso exclusivo de selfie para impedir acesso não autorizado Permanece sem ser detectado no dispositivo alvo

Permanece sem ser detectado no dispositivo alvo Um painel informativo e simples

Um painel informativo e simples Opção de rastreamento via endereço IP do dispositivo 👎 Contra

Não tem o melhor apoio ao cliente

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 6/dispositivo/mês Windows, Mac, Android, iOS 25 1 Demo 3

XNSpy — App de espião abrangente, com gravação e análise aprofundada de chamadas e mensagens

Neste momento, o XNSpy é sem dúvida a app de espionagem de destaque, apresentando vários recursos de rastreamento. Por exemplo, se quiser saber com quem o utilizador alvo fala com mais frequência, a seção de análise do XNSpy consegue rastrear os principais números e mensagens de texto favoritos e até mesmo o site mais visitado.

Outro benefício de usar o XNSpy está no recurso de gravação de chamadas e surround. Embora muitos aplicativos de espionagem para Android populares ofereçam acesso aos seus registos de chamadas, tal não é suficiente, pois não conhecerá o contexto dessas conversas. Se é isso que procura, o recurso de gravação de chamadas certamente irá ajudá-lo.

Chegando à gravação surround, esta é uma maneira única de ligar remotamente o microfone do dispositivo alvo e gravar remotamente todas as conversas cara a cara. Ao usar esses dois recursos juntos, não haverá conversa que o utilizador alvo poderá ter sem que descubra. A melhor parte é que pode aceder aos chats do WhatsApp do alvo, sem o risco de fazer root no dispositivo.

👍 Prós

Rastreamento de localização preciso

Rastreamento de localização preciso Informações sobre duração, data e hora das chamadas

Informações sobre duração, data e hora das chamadas A análise gráfica é fácil de entender

A análise gráfica é fácil de entender Uma das apps de espionagem para Android mais completas 👎 Contra

Instalação no iPhone precisa de jailbreak

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 7,50/mês Android 4.x até 11, iOS 6.x até 9.0.2 1 1 Não 10

Spybubblepro — Melhor aplicativo de espionagem para Android, que simplifica a sua usabilidade

Na verdade, Spybubblepro foi especialmente projetado para ajudar as pessoas a capturarem parceiros traidores em flagrante. Ao contrário de outros aplicativos de espionagem para Android aqui analisadas, com vários recursos para cada app de comunicação móvel, esta solução possui apenas 3 recursos; eles, no entanto, são suficientes para saber se o seu parceiro é infiel.

Falando em recursos, definitivamente vai adorar o rastreador de WhatsApp e SMS do Spybubblepro. Aqui, poderá verificar todas as mensagens recebidas e enviadas e arquivos de redes sociais partilhados. Se alguém está a ter um caso secreto, as suas mensagens geralmente são suficientes para revelar a verdade.

Assim, com esta app Android pode até verificar os textos que foram ocultados ou excluídos. Será praticamente impossível para estes esconderem algo de si. Junto com isso, pode até verificar a localização dos mesmos, para reunir mais evidências sobre o suposto caso. Levará apenas alguns minutos para obter todas as informações sobre a localização do dispositivo de destino.

Opção de rastrear a atividade online do utilizador

Outro benefício incrível de usar o Spybubblepro é que este permite rastrear a atividade online do utilizador, por meio de capturas de ecrã. Cada ação relevante acionará automaticamente uma captura de ecrã.

Por exemplo, se o utilizador receber uma nova notificação por e-mail ou uma mensagem de texto, este fará imediatamente uma captura de ecrã do incidente e o enviará para o seu painel. Dessa forma, não terá que monitorizar os dispositivos 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda estará ciente de todas as ações importantes que se realizam entre os contactos.

👍 Prós

Pode até gravar mensagens de texto excluídas

Pode até gravar mensagens de texto excluídas Uma interface de utilizador moderna

Uma interface de utilizador moderna Não detetável no dispositivo de destino

Não detetável no dispositivo de destino Até grava caixas de chat secretas 👎 Contra

Desafiador na instalação da app de espionagem iOS

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 10,62/mês Todos os sistemas operacionais Android 4+, todos os iPhones e iPads 3 Demo 14

GEOfinder.mobi — Excelente rastreador de localização em tempo real

Saiba que GEOfinder.mobi é a solução perfeita para quem procura uma maneira simples de rastrear a localização e a atividade de alguém na Internet, quando este está conectado a uma rede Wi-Fi. Embora a maioria das outros aplicativos de espionagem para Android obrigarem a download de apps no telemóvel do alvo, esta ferramenta funciona sem complicações. Tudo o que precisa de fazer é inserir o número da pessoa alvo, adicionar o código do país e clicar em “Localizar”. Depois disso, este enviará uma solicitação de localização ao utilizador alvo e este poderá decidir se deseja partilhar a sua localização ou não. Sim, este é o único problema.

Embora muitos outros aplicativos de espionagem para Android permitam que se esgueire secretamente para o alvo, o GEOfinder.mobi gosta de ser franco. Este método de rastreamento pode realmente evitar muitos problemas jurídicos. Embora certamente possa enviar a mensagem anonimamente, recomendamos manter o seu nome na solicitação. Afinal, quem iria querer partilhar a sua localização com uma pessoa anónima?

Mensagem personalizada junto com a solicitação de localização

Outra vantagem de usar o Geofinder.mobi é que este permite enviar uma mensagem personalizada junto com a solicitação de localização.

Usando esse recurso, pode dizer ao utilizador-alvo por que precisa que este partilhe a sua localização, o que pode aumentar as suas chances. Considerando tudo isso, o maior benefício de usar Geofinder.mobi é que este funciona com todos os tipos de dispositivos e provedores de rede. Portanto, se o alvo tem um Android ou um iPhone, não importará.

👍 Prós

Não é necessária uma instalação física

Não é necessária uma instalação física Funciona com todas as operadoras de rede móvel

Funciona com todas as operadoras de rede móvel Uma ferramenta útil de verificação de VPN

Uma ferramenta útil de verificação de VPN Planos muito acessíveis 👎 Contra

Requer consentimento da pessoa alvo

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 39,99/mês Funciona em todos os dispositivos 1 US$ 1 com Período de teste de 48 horas 14

Spyic – App com capacidades impecáveis de cerca geográfica para rastreamento infantil Android

Na verdade, segundo os nossos especialistas dos aplicativos de espionagem para Android, Spyic é o “espião” completo que toda família precisa para ficar de olho nos seus filhos. Logo, se deseja rastrear a sua localização, ler os chats nas redes sociais ou ver o que procuram online, esta app dará acesso a tudo. Afinal, não é fácil criar um filho no arriscado mundo digital de hoje.

Portanto, como as crianças hoje em dia são mais ativas nas redes sociais, o Spyic toma cuidado especial para garantir que os pais tenham acesso às contas do Facebook, Viber, Snapchat, WhatsApp e Instagram. Rastreia assim as mensagens e arquivos de mídia partilhados para mantê-los protegidos contra predadores online.

Se não tem certeza se esta app é adequada, a demonstração gratuita permite que interaja com uma réplica exata do painel real para saber o que esperar. Também pode verificar a nossa análise completa do Spyic para todos os detalhes essenciais antes de se comprometer. Além disso, a instalação é bastante simples e não demora muito. Registar-se-á com o seu e-mail e password fazendo o download app Spyic no dispositivo de destino. O Spyic enviará diretrizes de instalação assim que o download for concluído. Siga as instruções para concluir o processo e estará pronto para começar a monitorizar chamadas rapidamente.

👍 Prós

Um excelente recurso de cerca geográfica

Um excelente recurso de cerca geográfica Não requer jailbreak ou root

Não requer jailbreak ou root Um painel extremamente intuitivo

Um painel extremamente intuitivo Excelentes recursos de gravação de chamadas

Excelentes recursos de gravação de chamadas Permite acesso a e-mail e contactos 👎 Contra

Rastreamento limitado nos iPhones

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 8,33/mês Android 4.0 e superior. iPhone, iPads 3 Demo 60

Spyera – Melhor app espião para ouvir e gravar chamadas ao vivo e ao segundo

Por último, saiba que Spyera é um ótimo software de monitorização de computador e telefone móvel, tornando-o uma escolha decente para pais e empregadores que desejem controlar como os seus funcionários usam o hardware da empresa. Embora a maioria dos aplicativos de espionagem para Android permitam apenas acesso a registos de chamadas, o Spyera permite gravar chamadas e ainda as chamadas em plataformas de mensagens populares, bem como ouvir chamadas ao vivo no telefone Android de destino.

Além disso, quando se trata de mensagens, o Spyera também permite configurar a exclusão de palavras-chave SMS. Isso permite criar filtros para palavras e frases específicas que considerar inadequadas ou perigosas para os seus filhos ou funcionários. Se esta app espião sinalizar um SMS contendo qualquer uma dessas palavras-chave, esta excluirá imediatamente o texto recebido, sem dar ao utilizador a chance de lê-lo. O Spyera dá acesso a todas as fotos, vídeos e arquivos de áudio do dispositivo Android monitorado.

Finalmente, poderá até aceder ao calendário do dispositivo, para ver com quem os seus filhos ou funcionários vão encontrar-se, podendo ajustar todas as configurações do dispositivo remotamente, reiniciar ou bloquear o dispositivo, desinstalar apps indesejadas e atualizar a app. Tudo isto com poucos cliques.

👍 Prós

Gravação e audição de chamadas ao vivo

Gravação e audição de chamadas ao vivo Capacidade de excluir SMS contendo palavras/frases específicas instantaneamente

Capacidade de excluir SMS contendo palavras/frases específicas instantaneamente Acesso a todos os arquivos no dispositivo monitorado 👎 Contras

Sem demonstração gratuita

Sem demonstração gratuita Apenas uma política de reembolso de 10 dias

Preço de Renovação Sistemas operacionais Dispositivos ao mesmo tempo Plano Grátis Garantia (dias) US$ 40/mês para o plano anual Todos os iPhones e iPads desbloqueados rodando iOS Até 14 Não 10

Como funcionam os Aplicativos de Espionagem para Android?

As apps de espionagem para Android são, na verdade, extremamente simples no seu design. Após instalar a app no dispositivo alvo, seja um telefone móvel ou tablet, esta envia todos os dados do dispositivo para um servidor online remoto.

Cada mensagem, todos os carimbos de data e hora das chamadas telefónicas, IDs e todos os vídeos e imagens são carregados automaticamente no servidor, que poderá aceder por meio de um painel. Depois de fazer login no painel da app de espionagem em outro dispositivo, terá acesso a todos os dados do dispositivo monitorado.

Na verdade, as melhores apps de espionagem para Android podem até substituir o sistema do dispositivo, por assim dizer, e dar a si opção de excluir ou bloquear apps específicas, desligar o Wi-Fi no dispositivo monitorado ou até mesmo bloquear completamente o uso do dispositivo, bloqueando-o remotamente.

Por que motivo usar aplicativos de espionagem para Android?

Embora espiar o telefone móvel de outra pessoa possa parecer antiético ou controverso, há muitos motivos legítimos pelos quais poderá querer aceder o dispositivo de alguém. No entanto, o mais importante a entender é que não pode espiar o telefone de outra pessoa sem o consentimento da mesma. A prática só é legítima se estiver a controlar a atividade móvel dos seus filhos, desde que estes estejam a usar um dispositivo registado em seu nome ou apps de espionagem para localizar um dispositivo desaparecido. Logo, essas apps são mais comumente usadas por:

Pais que desejam ficar de olho nos seus filhos menores e garantir que estejam seguros na Internet Empregadores que desejam garantir que os seus funcionários usem dispositivos da empresa apenas para fins relacionados ao trabalho Clientes que procuram garantir a proteção dos seus próprios dispositivos, informações e entes queridos

Em suma, aqui fica um rápido resumo dos motivos mais comuns pelos quais as pessoas usam apps de espionagem para Android:

Rastreamento de localização

Ser capaz de ver a localização exata do dispositivo monitorado, bem como o histórico de localização, tem um valor inestimável para pais e empregadores. Assim, as melhores apps de espionagem Android permitem até mesmo aproveitar a cerca geográfica para configurar zonas restritas e ser notificado sempre que o dispositivo entrar ou sair de uma área específica.

Monitorização de chamadas e mensagens telefónicas

Se está preocupado com quem os seus filhos ligam e enviam mensagens de texto, poderá aceder os seus telefones sem precisar aceder fisicamente o dispositivo. Estas apps também permitem que configure palavras-chave para que seja alertado sempre que as mensagens contiverem palavras e frases, que considere inadequadas ou potencialmente perigosas e para que consiga reagir a tempo.

Acesso ao histórico de navegabilidade online

Como sabe, o mundo da web tem muitos cantos obscuros. Logo, não deverá permitir que crianças tenham acesso irrestrito a toda a internet. Os melhores aplicativos de espionagem para Android permitem que veja todo o histórico de navegação do dispositivo e bloqueie determinados acessos a sites e também conteúdo online impróprio.

Muito útil para anti roubo

A segurança é outro motivo comum para instalar spyware no Android. Se o dispositivo for perdido ou roubado, poderá bloqueá-lo remotamente para impedir que alguém acesse às informações no telefone ou tablet Android. Também pode aproveitar o rastreamento para encontrar o dispositivo perdido/roubado, bem como limpar todos os dados do mesmo, para garantir que pessoas não autorizadas não acedam aos seus contactos, e-mail, fotos e vídeos.

Conseguirá usar Aplicativos de espionagem para Android sem tocar no telefone de destino?

De facto, as melhores apps de espionagem Android fornecem já controlo remoto completo sobre o dispositivo alvo. Tudo o que precisará de fazer é de entrar no painel dessa app de espião e poderá aceder a todos os dados do dispositivo, bem como emitir comandos remotos. Porém, saiba que os telemóveis Android não possuem backup automático na sua clouts, como os iPhones, por isso é necessário instalar fisicamente a app nesse mesmo dispositivo.

Existe alguma app de espionagem Android não detetável?

Sem dúvida que a questão mais comum que passa pela cabeça das pessoas é: “como espiar o telefone de alguém sem que esta saiba?”. Ora, as melhores apps de espionagem para Android são indetectáveis, mas isso não significa que possa instalar as mesmas sem o conhecimento do proprietário do dispositivo.

Embora as apps de espionagem funcionem silenciosamente em segundo plano e o seu filho ou funcionário não saibam disso mesmo, lembre-se de que ainda precisará do consentimento informado dos mesmos para instalar e usar a aplicação de espionagem Android.

Aplicativos de espionagem para Android são seguros?

Existem muitas empresas que podem vender os seus dados a anunciantes. Portanto, certifique-se de usar apenas apps de espionagem de fornecedores confiáveis, como os listados acima. Essas apps estão no mercado há vários anos, sem incidentes.

Lembre-se de que pode ser necessário desativar alguns dos recursos de segurança integrados do Android para instalar essas apps de espionagem. Isso pode deixar o dispositivo vulnerável a ataques cibernéticos. Por isso é altamente recomendável instalar previamente uma VPN ou antivírus no telefone móvel ou tablet alvo, como medida de segurança extra.

Apps de espionagem Android grátis

Atualmente, as apps de espionagem grátis são praticamente inexistentes. Perceba-se que são necessários anos e milhares de euros para desenvolver e programar uma app espião mobile, então não faria sentido para um desenvolvedor fornecer uma app gratuitamente. Mesmo que o fizessem, provavelmente inundariam esse dispositivo com dezenas de anúncios irritantes como forma de lucrar com a venda do espaço publicitário para outras empresas. Como diz o velho ditado: se o produto é gratuito, então é o produto!

Contudo, embora nenhuma app de espionagem para telefone seja realmente gratuita, várias apps de espionagem oferecem uma avaliação gratuita, para que possa testar o que oferecem e se atendem às suas necessidades. A maioria dos nossos fornecedores escolhidos vêm com demonstrações grátis, pelo que deverá aproveitar e escolher o melhor para si.

Aplicativos de espionagem para Android são legais?

A legalidade das apps de espionagem para Android dependerá de como as usará. Não importa qual app escolha, não a poderá usar sem permissão. Assim, para instalar e usar uma app espião num telefone móvel ou laptop Android, precisará do consentimento informado da pessoa que usa o dispositivo. Espiar alguém sem o seu consentimento é ilegal.

Por outro lado, num ambiente empresarial, poderá instalar legalmente a app de espionagem Android em dispositivos de propriedade da empresa, mas também deverá notificar os seus funcionários de que os dispositivos da empresa que usarem estão a ser monitorizados. Contudo, tal deverá servir apenas para proteger a propriedade da empresa e ser usado para evitar o uso indevido de dispositivos de propriedade dessa empresa. Por outras palavras, espiar pessoas sem o seu consentimento informado é considerado poder levá-lo à justiça.

Como usar uma app de espionagem mobile para Android?

A maioria das apps de espionagem possuem um processo de registo simples. Usaremos o EyeZy como exemplo para mostrar como instalar em Android, em quatro etapas, poderá ser muito acessível. Até porque não precisará de mexer numa configuração avançada, podendo instalar a app, mesmo se não tiver conhecimento técnico. Além disso, todas as nossas escolhas oferecem a mesma configuração ou semelhante. Logo, atente no passo a passo que deverá seguir:

Passo 1 – Aceder o site do EyeZy

Navegue até ao site oficial do EyeZy e clique no botão “Obter agora”. Através deste guia apps de espionagem Android, bastará clicar no botão, sendo diretamente direcionado para a sua Home Page. Aqui, forneça um e-mail válido e clique em “Continuar”, para escolher o seu plano de preços.

Etapa 2 — Selecione o plano ideal de preços

Escolha o plano de preços que melhor se adapta ao que procura e clique no botão “Comprar agora” para prosseguir. Aqui, deverá inserir os seus dados de pagamento e confirmar a sua compra, podendo fazer o download da app de espionagem, assim que tiver cumprido essas etapas.

Passo 3 — Instalar a app no dispositivo de destino

Depois de concluir a compra, será redirecionado para o painel do EyeZy, que o guiará pelo processo de instalação. Escolha o fabricante do dispositivo e o sistema operacional e marque a caixa confirmando que tem acesso ao telefone móvel de destino. Em seguida, visite a Google Play Store e faça o download da app EyeZy no dispositivo que deseja monitorizar.

A partir daqui, descarregue a app de espionagem, abrindo-a ao usar as credenciais para fazer login na conta. Siga as instruções simples no ecrã, para conceder ao EyeZy todas as permissões necessárias para monitorizar o telefone móvel ou tablet de destino. Após a configuração, basta sair da app.

Etapa 4 — Faça login no painel para iniciar a monitorização

Use outro dispositivo para fazer login no painel do EyeZy, quer seja o seu próprio telefone, tablet, laptop ou computador desktop. Use a navegabilidade no painel para ver registos de chamadas telefónicas, mensagens SMS, conversas em apps de rede social e outras atividades no telefone de destino.

Conclusão

Tendo em consideração todos os aplicativos acima avaliados, a nossa principal escolha para a melhor app de espionagem para Android é o mSpy. Esta solução é acessível, fácil de usar, rica em recursos e oferece ótima relação custo-benefício.

Acima de tudo, percebe que as apps de espionagem Android podem ser extremamente úteis quando desejar manter o controlo sobre seu filho e garantir que este esteja seguro online. Algumas empresas também podem beneficiar muito com estas apps de espionagem para Android como forma de garantir que os seus funcionários usem telemóveis e tablets de propriedade da empresa para fins profissionais.

Em suma, independentemente de pretender usar uma app espião Android como ferramenta de controlo como pais ou como uma forma de manter o controlo sobre os seus funcionários, precisará de uma destas apps de espionagem, que são confiáveis. Comece agora mesmo a usar a garantia de devolução do dinheiro e compreenda como poder controlar remotamente outros dispositivos, sem que necessite de dar nas vistas.

FAQ: Perguntas frequentes sobre apps de espionagem Android