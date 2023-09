10 Melhores Aplicativos de Espionagem para Celular Avaliados e Comparados para 2023

Em meio a uma infinidade de aplicativos de espionagem que simplesmente não entregam o prometido, encontrar um software confiável não é tarefa fácil.

Com base em diversos critérios, nossa pesquisa identificou os 10 melhores entre os melhores: mSpy – Nossa escolha como o principal aplicativo de espionagem para celular. Teste-o com a garantia de reembolso em até 14 dias. EyeZy – Segunda opção, sendo uma excelente solução de espionagem. Oferece diversos recursos e garantia de reembolso em até 14 dias. uMobix – Um dos mais populares para monitoramento de Android, com garantia de reembolso em até 14 dias. Cocospy – Destaque como o melhor aplicativo de espionagem para abranger vários dispositivos em uma única assinatura. Confira sua demonstração gratuita. Hoverwatch – Excelente aplicativo de espionagem que permite monitorar o alvo através da gravação da câmera frontal e capturas de tela. Teste gratuitamente por 3 dias. XNSpy – Reconhecido como o melhor aplicativo para identificar palavras inadequadas. Spybubblepro – Principal aplicativo de espionagem para pegar um parceiro traindo. Geofinder.mobi – Um rastreador de localização acessível e preciso, com consentimento do alvo. Spyic – Popular aplicativo de espionagem para pais e empresas. Spyera – Ferramenta líder para recursos avançados em dispositivos Android e iOS.

Alguns dos principais critérios que consideramos ao compilar esta lista dos melhores aplicativos de espionagem para celular, incluem:

Experiências reais de usuários.

Facilidade de uso e instalação.

Preço acessível e funcionalidades abrangentes.

Preço acessível e funcionalidades abrangentes. Compatibilidade com diversos dispositivos.

Dessa forma, estamos confiantes de que, seja para iPhone ou Android, essas são as melhores opções para atender a diversas necessidades de monitoramento, independente do seu orçamento.

Deseja saber mais sobre o que esses aplicativos de espionagem oferecem? Continue a leitura para conferir nossas análises e comparações detalhadas.

Para ajudá-lo a encontrar a ferramenta de espionagem para celular mais adequada às suas necessidades, vamos explorar as principais características dos diferentes aplicativos, seus preços e os prós e contras detalhados. Dessa forma, você terá todas as informações necessárias para tomar uma decisão informada.

Vamos começar.

1. mSpy – nossa escolha como o melhor aplicativo espião para celular

A mSpy se destaca na indústria de software espião para celular devido à sua década de experiência, o que resultou em recursos inigualáveis. Isso explica sua popularidade em todo o mundo. Com uma variedade de ferramentas inovadoras de monitoramento, tanto pais quanto empregadores confiam na mSpy para atender às suas necessidades de vigilância.

Por exemplo, você poderá visualizar todas as mensagens e arquivos de mídia enviados e recebidos nos principais aplicativos de mídia social, além de conversas por e-mail e SMS. O mSpy, tal como o EyeZy, também permite ainda recuperar mensagens excluídas.

Dessa forma, você terá acesso às informações exatas do que foi digitado, quando e em qual aplicativo, através do painel de controle.

Além disso, com este que consideramos ser um dos melhores aplicativos de espionagem para celular, você saberá com quem o usuário-alvo está conversando, o que estão procurando online em aplicativos e navegadores, e muito mais. Tudo isso de maneira discreta e não detetável.

Ademais, como seria de esperar do melhor dos melhores, o mSpy também apresenta algumas capacidades avançadas, como a opção de gravar remotamente a tela do usuário para uma visão em tempo real da atividade.

Outras Características

Visualize o histórico de navegação e aplicativos

Defina palavras-chave personalizadas para receber alertas de keylogger

Bloqueie o acesso a aplicativos e websites

Obtenha informações detalhadas do registro de chamadas

Visualize entradas no calendário

Para uma análise completa de tudo o que o mSpy oferece, confira nossa revisão detalhada do mSpy.

💲 Preços

Embora não seja tão acessível quanto o EyeZy, não há dúvida de que o mSpy é uma solução de aplicativo espião de primeira linha – e ainda possui um dos planos anuais mais econômicos que você encontrará.

Aqui estão as opções de assinatura:

Mensal – $69,99 por mês Trimestral – $39,99 por mês Anual – $16,66 por mês

Com a oferta especial atual, sua primeira assinatura anual sai por apenas $11,66 por mês. Assim, você economiza mais de $20 com o plano mensal na primeira assinatura. Certamente, você não irá errar com uma potência como o mSpy.

👍 Prós

Possui uma reputação sólida

Oferece uma impressionante variedade de 36 ferramentas de espionagem

Não requer root ou jailbreak

O processo de configuração é tranquilo

O processo de configuração é tranquilo Suporte ao cliente de qualidade e rápido 👎 Contras

Cobrir vários dispositivos pode ser caro

Cobrir vários dispositivos pode ser caro Não permite o controle do tempo de tela, como é possível com o EyeZy

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Compatível Com Versão Gratuita Garantia $69.99/mês $16.66/mês 1 Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso em até 10 dias

2. EyeZy — alternativa de destaque de entre os melhores aplicativos de espionagem para celular

A impressionante gama de capacidades de espionagem oferecidas pelo EyeZy proporciona aos usuários uma tranquilidade completa. Na verdade, ele se destaca como um dos melhores aplicativos de monitoramento parental para pais que buscam manter seus filhos seguros, tanto online quanto no mundo real.

Dessa forma, ele permite não apenas acessar todas as conversas privadas, incluindo mensagens de texto, e-mails e aquelas trocadas em importantes aplicativos de redes sociais, mas também recuperar conversas deletadas.

Preocupado se o seu filho está interagindo com conteúdo ou pessoas inadequadas?

Descubra com o EyeZy. Além disso, com a função de keylogger, o aplicativo ajuda a garantir que nada de preocupante passe despercebido – basta configurar alertas personalizados para quando seu filho utilizar palavras-chave específicas, seja na web, redes sociais, mensagens ou em uma busca no Google.

Você pode usar as mesmas capacidades de rastreamento de GPS para sempre estar ciente da localização dos seus entes queridos. Ademais, é possível definir alertas de limite para saber se eles entraram em áreas restritas.

Dessa forma, esse aplicativo espião completo consegue proporcionar tranquilidade total, independentemente das suas necessidades de monitoramento.

Saiba tudo sobre um dos melhores aplicativos de espionagem para celular, em nossa análise detalhada do EyeZy.

Outras Funcionalidades

Monitorar atividades no WhatsApp, Kik, Snapchat, etc.

Visualizar histórico de navegação e páginas marcadas como favoritas

Controlar acesso e uso de aplicativos e internet

Visualizar informações detalhadas do registro de chamadas

Monitorar arquivos multimídia enviados e recebidos

Gravar a tela do usuário para acompanhar atividades de aplicativos em tempo real

💲 Preços

O EyeZy oferece as seguintes opções de assinatura:

Mensal — $47,99 por mês Trimestral — $27,99 por mês Anual — $9,99 por mês

Com uma mensalidade de apenas $9,99, o EyeZy se destaca como um dos aplicativos de espionagem para celular mais acessíveis no mercado. Considerando o valor que ele oferece, temos plena confiança de que seria uma tarefa difícil encontrar um aplicativo mais impressionante para atender às suas necessidades de monitoramento.

Experimente gratuitamente hoje mesmo. Além disso, ele oferece um teste gratuito e uma demonstração, juntamente com uma política de reembolso de 14 dias.

👍 Prós

Capacidades de espionagem impressionantes

Preços de assinatura anual mais baratos

Mantém uma reputação sólida

Possui funcionalidade de gravação de tela ao vivo

Possui funcionalidade de gravação de tela ao vivo Um dos melhores aplicativos de keylogger no mercado 👎 Contras

A cobrança mensal é cara para 1 dispositivo

A cobrança mensal é cara para 1 dispositivo Jailbreak/rooting é necessário para todas as funcionalidades

Preço Mensal $47.99/mês Preço Anual $9.99/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Android, iOS, tablets Versão Gratuita Teste de 3 dias + demonstração Garantia Política de reembolso em até 14 dias

3. uMobix — Popular entre as soluções de espionagem para monitoramento android

Quando se trata de aplicativos de espionagem para celular Android, o uMobix vai além para oferecer aos usuários um dos melhores e mais avançados recursos de monitoramento a um preço incrivelmente competitivo. Além disso, ele se destaca como um dos melhores keyloggers para Android no mercado, uma vez que, ao contrário de muitos outros, ele permite visualizar o que é digitado em praticamente qualquer aplicativo ou navegador.

Na realidade, você pode até mesmo monitorar pesquisas realizadas em modo de navegação anônima. Além disso, ele registra textos que foram copiados e colados. Além dessas funcionalidades, o uMobix permite que você monitore a atividade em todos os principais aplicativos de mídia social, como TikTok, sites de namoro e até mesmo YouTube e Reddit. Isso proporciona uma visão completa da experiência online do seu filho.

Outro recurso interessante que o uMobix oferece é a capacidade de visualizar conteúdo excluído, como chamadas, contatos, SMS ou até mesmo contatos que foram renomeados. Além disso, as capacidades remotas também são impressionantes.

Por exemplo, você pode desativar chamadas e mensagens recebidas e usar a camara e o microfone do dispositivo para obter uma visão do ambiente ao redor do seu filho. Infelizmente, este que é um dos melhores aplicativos de espionagem para celulares, possui funcionalidades limitadas no iPhone em comparação com a ampla variedade oferecida pela versão Android.

Apesar disso, o uMobix continua sendo um dos melhores no mundo entre os aplicativos espiões.

Saiba mais com este post completo dedicado a explorar tudo o que você precisa saber sobre o uMobix.

Outras Funcionalidades

Registros precisos de localização GPS

Salvar todos os arquivos enviados e recebidos

Restringir chamadas e desativar mensagens

Limitar ou bloquear o acesso a aplicativos e sites

Monitorar pesquisas na web e páginas marcadas como favoritas

Receber alertas quando um novo aplicativo de mídia social é usado

💲 Preços

Vale a pena reforçar que, apesar das funcionalidades avançadas, o uMobix é bastante acessível. Aqui estão suas opções:

Mensal — $49,99 por mês Trimestral — $27,99 por mês Anual — $11,66 por mês

Ter tudo o que você precisa por apenas $11,66 por mês é uma oferta imperdível e certamente um dos melhores em termos de custo-benefício no mercado.

👍 Prós

Recursos valiosos a um preço acessível

Desativar chamadas e mensagens remotamente

Ótima reputação na indústria

Ótima reputação na indústria Não é necessário fazer root no dispositivo 👎 Contras

Autenticação de 2 fatores é um processo demorado

Autenticação de 2 fatores é um processo demorado Consome mais bateria do que concorrentes

Preço Mensal $49.99/mês Preço Anual $11.66/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Android, iOS, tablets Versão Gratuita Demo Garantia Política de reembolso em até 14 dias

4. Cocospy — melhor aplicativo espião para cobrir múltiplos dispositivos com uma única assinatura

O Cocospy é uma escolha popular e um dos melhores para manter o monitoramento sobre seus filhos e funcionários, pois, ao contrário da maioria dos aplicativos de espionagem para celular, seus planos permitem cobrir até 25 dispositivos com uma única assinatura.

Além de oferecer um eficiente keylogger para Android e uma série de outros recursos que não requerem root para funcionar plenamente, o Cocospy é indiscutivelmente um dos melhores aplicativos de espionagem para celular. Além disso, ele apresenta algumas características exclusivas e marcantes.

Por exemplo, você pode marcar contatos como “suspeitos” para receber alertas e manter um olho atento em todas as comunicações com essa pessoa. Além disso, oferece rastreamento de chamadas, a capacidade de visualizar mensagens de texto (incluindo as deletadas) e todas as mensagens enviadas e recebidas em canais de mídia social líderes como WhatsApp, Snapchat, Zoom, WeChat, etc.

Embora o Cocospy não possua algumas funcionalidades adicionais interessantes, você perceberá que o que está disponível é mais do que suficiente para a maioria das necessidades, seja para proteger seu filho online, informações confidenciais de negócios ou qualquer outro propósito.

Outras Características

Excelente keylogger para Android

Monitoramento do histórico de navegação

Rastreamento de localização GPS e SIM

Salvar todos os arquivos multimídia

Controlar o uso de aplicativos pelo seu filho

Visualizar notas e eventos armazenados no calendário

💲 Preços

Com o Cocospy, você conta com 3 planos exclusivos para iOS e Android. Os planos para Android começam em $8,33 por mês para 1 dispositivo, e o plano Família cobre até 3 dispositivos por apenas $16,66 por mês – aqui é onde o Cocospy se destaca.

No entanto, os planos para iOS começam em $10,83 por mês, e no plano empresarial para até 25 dispositivos, você pagaria $83,33 por mês. Além disso, o Cocospy resolveu adicionar um pouco mais de encanto, oferecendo uma extensa garantia de reembolso de 60 dias com seus planos!

Confira nossa análise detalhada do Cocospy, com todos os detalhes minuciosos sobre o que esse aplicativo pode fazer, como funciona e como usá-lo.

👍 Prós

Painel elegante

Permite cobrir vários dispositivos em um único plano

Não requer root para funcionalidade completa

Não requer root para funcionalidade completa Garantia de reembolso de 60 dias 👎 Contras

Não é tão cheio de recursos como seus concorrentes

Não é tão cheio de recursos como seus concorrentes A versão para iOS oferece menos funcionalidades

Preço Mensal Android — $39.99

iOS — $49.99 Preço Anual Android — $8.33

iOS — $10.83 Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Android, iOS, tablets Versão Gratuita Demo Garantia Garantia de reembolso de 60 dias

5. Hoverwatch — excelente aplicativo espião para monitorar o alvo por meio de gravações da câmera frontal e capturas de tela

O Hoverwatch é um dos melhores aplicativos de espionagem completo, perfeito para aqueles que desejam saber tudo o que está acontecendo no dispositivo-alvo, como celulares. Isso inclui chamadas, mensagens e atividades em mídias sociais. No entanto, uma de suas características mais exclusivas é o controle remoto sobre a camara frontal do dispositivo.

Além disso, cada vez que alguém desbloqueia o dispositivo-alvo, ele discretamente tira uma foto da pessoa e a envia para você.

Essa funcionalidade pode ser utilizada de duas maneiras:

Você pode usá-la para garantir que nenhum usuário não autorizado tenha acesso ao seu telefone.

Ou pode usá-la para verificar quem está perto o suficiente do seu parceiro ou filhos para ter acesso aos dispositivos deles.

Assim como fotos do usuário, o Hoverwatch também realiza capturas de tela das atividades deles para lhe fornecer uma atualização ao vivo do que está acontecendo, com evidências adequadas. Por exemplo, se o dispositivo-alvo receber uma nova mensagem de texto no Facebook Messenger, você receberá uma captura de tela da mensagem.

Da mesma forma, se os usuários-alvo pesquisarem uma nova consulta online, você receberá uma captura de tela destas atividades online. Além disso, outro benefício de usar o Hoverwatch é que ele permite rastrear 1, 5 ou 25 dispositivos ao mesmo tempo, dependendo da sua assinatura.

Dessa forma, isso significa que você pode rastrear várias pessoas ao mesmo tempo ou rastrear vários dispositivos da mesma pessoa. Por exemplo, se você o está usando para monitorar as atividades online do seu filho e garantir que ele esteja seguro na internet, rastrear apenas os telefones não é suficiente. Dessa forma, você também precisa monitorar os laptops e tablets, e não há aplicativo melhor para isso do que o Hoverwatch.

Outras Características

Acesso à lista de tarefas do alvo

Permaneça totalmente anônimo enquanto rastreia

Acesso ao calendário e eventos do dispositivo-alvo

Recurso de keylogger disponível tanto para Android quanto para Windows

💲 Preços

O Hoverwatch possui três diferentes níveis de preços com base no número de dispositivos que você deseja rastrear:

Pessoal (1 Dispositivo) — $24,95 por mês em uma assinatura mensal Profissional (5 Dispositivos) — $9,99 por mês por dispositivo em uma assinatura mensal Empresarial (25 Dispositivos) — $6 por mês por dispositivo em uma assinatura mensal

Note que cada um desses três planos oferece opções de assinatura mensal, trimestral e anual, proporcionando flexibilidade suficiente para escolher um plano que melhor se adapte às suas necessidades. Além disso, há um curto e conveniente período de teste gratuito de 3 dias, que deve aproveitar neste, que é um dos melhores aplicativos de espionagem para celular e aproveite ao máximo.

👍 Prós

Atualizações sobre alterações de cartão SIM

Permite acesso remoto aos dados

Vários filtros para pesquisar relatórios

Vários filtros para pesquisar relatórios Fornece informações detalhadas sobre mensagens compartilhadas 👎 Contras Requer acesso físico ao dispositivo para instalação

Preço Mensal $24.95/mês Preço Anual $6/mês/dispositivo Dispositivos Rastreados 25 Compatível Com Windows, Mac, Android, iOS Versão Gratuita 3 Dias Garantia N/A

6. XNSpy — melhor aplicativo espião para detectar palavras inadequadas

Enquanto outros aplicativos espiões apenas ajudam você a obter os registros de chamadas do dispositivo-alvo, o XNSpy vai além e permite que você grave toda a conversa. Afinal, mensagens e feeds de mídia social muitas vezes não revelam muito sobre uma pessoa.

Assim, se você deseja ouvir as conversas que ocorrem presencialmente, talvez queira ativar a função de Gravação de Ambiente do XNSpy. Isso basicamente ativará remotamente o microfone do dispositivo, gravando todas as conversas que o usuário-alvo tiver ao longo do dia.

Dessa forma, mesmo que eles estejam pensando alto, você poderá ouvir. Resumindo, nada permanecerá oculto. Dito isso, o XNSpy compreende que você pode não querer verificar constantemente o painel para rastrear o dispositivo-alvo em busca de atualizações de atividade.

É por isso que ele economiza o seu trabalho por meio de atualizações em tempo real, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dependendo das suas configurações, ele o notificará por e-mail ou SMS sempre que algo interessante acontecer. Por exemplo, ele possui um recurso único que permite que você identifique certas palavras com antecedência.

Dessa forma, sempre que o usuário digitar essas palavras marcadas, você será notificado. Esse recurso é ideal para pais que desejam proteger seus filhos do lado obscuro do mundo digital. Além disso, falando em crianças, se você deseja saber sobre a localização delas, pode utilizar os registros de Wi-Fi do XNSpy.

As crianças de hoje são muito dependentes do Wi-Fi. Portanto, onde quer que elas vão, se houver uma conexão Wi-Fi disponível, elas certamente se conectarão a ela. Usando esse histórico de conexão, você pode verificar os lugares que elas estão visitando.

Para mais informações, confira nossa análise detalhada do XNSpy.

Outras Características

Monitora até 12 plataformas de mídia social

Acesso ao WhatsApp sem a necessidade de root

Monitora os compromissos agendados

Configura alertas especiais para atividades específicas, como visualização de conteúdo adulto

💲 Preços

O XNSpy oferece três planos, sendo o melhor deles definitivamente o plano anual:

Mensal — $35,99 por mês Trimestral — $20 por mês Anual — $7,50 por mês

Independentemente do plano que você escolher, você poderá ouvir gravações de chamadas, visualizar arquivos de mídia no dispositivo-alvo e, é claro, rastrear sua localização em tempo real.

Experimente o XNSpy com confiança, graças à política de reembolso de 10 dias, deste que é um dos melhores aplicativos de espionagem para celular.

👍 Prós

Excelentes funcionalidades para negócios

Painel de controle completo em um só lugar

Análises gráficas de fácil compreensão

Análises gráficas de fácil compreensão Não requer jailbreak ou root no dispositivo 👎 Contras Sem teste gratuito

Preço mensal $35.99/mês Preço Anual $7.50/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Android, iOS Versão Gratuita Não Garantia 10 dias

7. Spybubblepro — melhor aplicativo espião para flagrar um parceiro infiel

O Spybubblepro é projetado especificamente para pegar parceiros infiéis em flagrante. Assim, é por isso que ele se concentra apenas nas três características mais importantes que poderiam facilmente revelar a verdade — WhatsApp, SMS e rastreamento de localização.

Dessa forma, a função de rastreamento de localização destina-se àqueles que têm dificuldade em acreditar nas informações de localização fornecidas por seus parceiros. Se você está preocupado que seu parceiro esteja mentindo sobre aquelas noites tardias no trabalho, a ferramenta Spybubblepro o ajudará a acessar o dispositivo e rastrear sua localização em tempo real em apenas alguns segundos.

Além disso, você também pode verificar as mensagens dele no WhatsApp e SMS. Em ambos esses casos, você pode conferir todas as mensagens enviadas e recebidas, arquivos de mídia compartilhados, bem como chats ocultos ou excluídos.

Outra vantagem de usar o Spybubblepro, um dos melhores aplicativos de espionagem para celular, é que ele oferece uma atualização ao vivo das ações do seu cônjuge por meio de capturas de tela. Cada ação realizada no dispositivo ativará a função de captura de tela, que será então transferida para o seu painel para que você tenha evidências suficientes para confrontá-lo.

Além disso, o Spybubblepro é compatível com a maioria dos tipos de dispositivos e sistemas operacionais, portanto, não é algo com que você precise se preocupar durante a instalação. E falando em configuração, este é um processo bastante simples.

Assim, depois de pagar a assinatura e fazer o pedido, você receberá um conjunto de instruções diretamente da equipe do Spybubblepro, que o orientará sobre o próximo passo. Em seguida, instale o aplicativo no dispositivo de destino, faça login novamente na sua conta e aguarde a conexão. Não deve demorar muito até que você comece a ver as atualizações chegando.

Outras Características

O plano anual é bastante acessível

Não requer instalação em iPhones e iPads

Compatível tanto com iOS quanto com Android

Todas as informações são atualizadas em tempo real

💲 Preços

O Spybubblepro pode ser considerado caro em suas assinaturas mensais e trimestrais, sendo que o plano anual é a opção mais sensata, como acontece com a maioria dos aplicativos espiões:

Mensal — $42,49/mês Trimestral — $25,49/mês Anual — $10,62/mês

No plano anual, ele se equipara a algumas das principais ferramentas do setor, como mSpy e uMobix. E, assim como seus concorrentes, o Spybubblepro oferece também uma garantia de reembolso de 14 dias.

👍 Prós Capaz de registrar mensagens de texto excluídas

Fornece informações sobre atividades específicas de aplicativos

Possui um keylogger

Possui um keylogger Interface de usuário moderna 👎 Contras Difícil de instalar em iPhones

Preço Mensal $42.49/mês Preço Anual $10.62/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatível com Android OS 4+,iPhones e iPads Versão Gratuita Demo Garantia 14 dias

8. Geofinder.mobi — rastreador de localização preciso e acessível com consentimento do alvo

O Geofinder.mobi é uma plataforma de rastreamento de localização única que permite que você localize a posição de alguém apenas usando o número de telefone. Você não precisa passar pelo incômodo de configurar um aplicativo no dispositivo-alvo ou até mesmo em seu próprio dispositivo.

Dessa forma, tudo o que você precisa fazer é inserir o número de telefone deles e selecionar o código do país para verificar a localização atual. Como o Geofinder.mobi funciona com todos os tipos de dispositivos e provedores de hospedagem, você também não precisa se preocupar com a impossibilidade de rastrear o dispositivo-alvo.

Além disso, ao contrário de alguns outros aplicativos de espionagem, o Geofinder.mobi não é invasivo. Isso significa que, quando você tenta verificar a localização de alguém na plataforma, ele enviará uma notificação ao usuário-alvo perguntando se eles estão confortáveis em compartilhar onde estão. Isso ajuda a manter as coisas transparentes e evita que você tenha problemas legais.

Você pode enviar a notificação com seu nome ou anonimamente. No entanto, acreditamos que as chances de o usuário-alvo compartilhar os detalhes de sua localização com uma pessoa anônima são relativamente baixas. Se você quiser manter sua identidade oculta, mas dar a eles um motivo para compartilhar sua localização, use a função de mensagens personalizadas.

Dessa forma, você pode criar uma mensagem para o usuário-alvo que será enviada junto com uma solicitação de localização. As localizações encontradas pelo Geofinder.mobi são quase sempre precisas e limitadas ao ponto exato. Além disso, como a localização do usuário-alvo será compartilhada em um mapa, você poderá procurar locais próximos caso queira fazer uma visita.

Outras Características

Site fácil de usar

Compatibilidade com diversos tipos de dispositivos

Permite solicitações de localização ilimitadas por mês

Verifica o IP do dispositivo-alvo apenas usando o número de telefone

💲 Preços

O Geofinder.mobi oferece um período de teste de $1 que dura 48 horas, que pode aproveitar apar testar um dos melhores aplicativos de espionagem para celular.

Esse período deve ser suficiente para avaliar a adequação da plataforma às suas necessidades, visto que é uma ferramenta simples e cuja exploração não demanda muito tempo.

Não há opção de pacote anual, restando apenas uma alternativa – um plano mensal com custo de $39.99 por mês.

👍 Prós Detecta a presença de uma VPN

Não requer instalação de aplicativo

Funciona até mesmo em antigos celulares flip

Funciona até mesmo em antigos celulares flip Você pode enviar mensagens anônimas 👎 Contras A maioria das funcionalidades não é útil

Preço Mensal $39.99/mês Preço Anual N/A Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Qualquer navegador, Android, iOS Versão Gratuita $1 Período de teste de 48 horas Guarantee 14 dias

9. Spyera — melhor ferramenta de espionagem telefônica para recursos avançados no Android e iOS

Nossa lista dos melhores aplicativos de espionagem, não estaria completa sem a inclusão do Spyera. Embora seja um pouco mais caro do que outras opções, ele oferece um spyware notável para Android, iOS e até mesmo PCs.

Dessa forma, quando se trata de monitorar a atividade de chamadas, o Spyera oferece tudo o que você esperaria e ainda inclui recursos avançados de spyware que justificam seu preço.

Por exemplo, como um dos melhores aplicativos de espionagem VoIP, ele permite rastrear a atividade de chamadas, incluindo aquelas feitas ou recebidas em aplicativos como WhatsApp e Skype. Isso inclui a capacidade de gravar as chamadas e ouvir as conversas enquanto elas estão acontecendo!

Além disso, ao contrário da maioria dos aplicativos de espionagem para telefone que não possuem a funcionalidade de keylogging para dispositivos iOS, o Spyera a possui. Na verdade, é considerado um dos melhores keyloggers para iPhone disponíveis. Portanto, se você deseja saber o que está sendo pesquisado ou dito em qualquer smartphone, o Spyera é uma escolha líder.

Outras Funcionalidades

Baixar todos os arquivos de mídia

Rastreamento GPS ao vivo e registro

Visualizar registros de navegador e aplicativos

Ativar a câmera remotamente para tirar fotos e vídeos

Visualizar todas as comunicações, incluindo e-mails e chats MMS

Acessar o microfone para ouvir o ambiente do dispositivo

💲 Preços

O Spyera oferece vários planos para diferentes dispositivos, com opções de assinatura mensal e anual. Aqui estão os preços anuais:

Smartphone — $389/ano — $32/mês Tablet — $279/ano — $23/mês Computador — $199/ano — $16.50/mês Tudo em um — $479/ano — $40/mês

Os 3 primeiros planos mencionados oferecem opções de faturamento mensal que variam de $49 a $89/mês.

👍 Prós Spyware avançado para Android e iOS

Funções de chamadas e keylogging de primeira qualidade

Transparência nos preços

Transparência nos preços Um dos melhores aplicativos de espionagem para redes sociais em telefones 👎 Contras Planos caros

Funções avançadas exigem jailbreak/rooting

Funções avançadas exigem jailbreak/rooting O suporte ao cliente é insatisfatório

Preço Mensal $49-$89/mês Preço Anual $32/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatível Com Android, iOS, tablets, PC Versão Gratuita Não Garantia Garantia de reembolso de 10 dias

10. Spyic — aplicativo popular de espionagem de telefone para pais e empresas

O Spyic se destaca dos demais melhores aplicativos de espionagem para celular, com os vários planos que oferece — tanto para Android quanto para iOS. Dessa forma, famílias podem cobrir até 5 dispositivos e empresas, 25, tudo em uma única assinatura.

Além disso, sua funcionalidade não requer o rooting ou jailbreaking do dispositivo, o que é um alívio para quem deseja monitorar seus filhos sem afetar a garantia do aparelho. No entanto, é importante mencionar que o Spyic carece de recursos em comparação com gigantes como mSpy e EyeZy.

No entanto, a funcionalidade é suficiente para muitos — tudo depende das suas necessidades. Uma das principais características oferecidas pelo Spyic é a capacidade de ler conversas individuais e em grupo em plataformas de mensagens como WhatsApp e Facebook Messenger.

Isso é incrivelmente valioso para os pais que têm filhos sociáveis e se preocupam com com quem eles estão conversando, o que está sendo dito e os arquivos multimídia compartilhados nessas plataformas.

Além disso, os alertas de geofencing permitem que você defina zonas ‘seguras’ e ‘inseguras’, permitindo que você fique tranquilo enquanto está no trabalho, sabendo que seu filho não está onde não deveria estar, a qualquer momento.

Outras Características

Monitoramento de SMS e iMessage

Rastreamento de localização por GPS, WiFi e SIM

Acompanhamento do uso de aplicativos

Monitoramento da atividade em redes sociais

Visualização de histórico de navegação

💲 Preços

Com o Spyic, você tem planos diferentes para monitoramento Android e iOS, além de assinaturas mensais, trimestrais e anuais para escolher. Somente com o Android, você obtém um plano básico por $8.33/mês. Aqui estão suas outras opções:

Premium

Android — $9.99/mês

iOS — $10.83/mês

Família

Android — $16.66/mês — 3 dispositivos

iOS — $33.33/mês — 5 dispositivos

Negócios

iOS — $83.33/mês — 25 dispositivos

A informação acima é uma representação clara de como o Spyic é inclusivo para várias necessidades e orçamentos, e é um dos poucos que permite cobrir até 25 dispositivos com uma única assinatura.

Além disso, para tornar as coisas ainda melhores, ele também vem com uma garantia de reembolso de 60 dias, para que você possa experimentá-lo sem riscos por 2 meses inteiros para ver se é do seu agrado.



👍 Prós

Opera em modo invisível

Oferece planos para famílias e negócios

Possui a garantia de reembolso mais longa

Possui a garantia de reembolso mais longa Não requer root ou jailbreak 👎 Contras

Falta de funcionalidades em comparação com concorrentes

Falta de funcionalidades em comparação com concorrentes Suporte ao cliente insatisfatório

Preço Mensal Começa em $39.99/mês Preço Anual Começa em $8.33/mês Dispositivos Rastreados 1-25 Compatível Com Android, iOS Versão Gratuita Demo Garantia Garantia de reembolso de 60 dias

Comparação dos melhores aplicativos de espionagem

Aqui está uma comparação direta dos principais aplicativos de espionagem para ajudar você a escolher a opção certa:



Aplicativos de Espionagem para Celular Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Compatível Com Versão Gratuita Garantia mSpy $69.99/mês $16.66/mês 1 Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso em até 10 dias EyeZy $47.99/mês $9.99/mês 1 Android, iOS, tablets Período de teste de 3 dias + demonstração. Política de reembolso em até 14 dias uMobix $49.99/mês $11.66/mês 1 Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso em até 14 dias Cocospy Android — $39.99iOS — $49.99 Android — $8.33iOS — $10.83 1 Android, iOS, tablets Demo Garantia de reembolso de 60 dias. Hoverwatch $24.95/mês $6/mês/aparelho 25 Windows, Mac, Android, iOS 3 dias NA XNSpy $35.99/mês $7.50/mês 1 Android, iOS Não 10 dias Spybubblepro $42.49/mês $10.62.+/mês 1 Android OS 4+,iPhones e iPads Demo 14 dias Geofinder.mobi $39.99/mês NA 1 Any browser, Android, iOS $1 Período de teste por 48 hours 14 dias Spyera $49-$89/mês $32/mês 1 Android, iOS, tablets, PC Não Política de reembolso em até 10 dias Spyic Começa em $39.99/mês Começa em $8.33/mês 1-25 Android, iOS Demo Política de reembolso em até 60 dias

O que é um aplicativo de espionagem para celular?

Um aplicativo de espionagem é um software que, depois de instalado no dispositivo Android ou iOS do usuário-alvo, monitora suas atividades e transmite essas informações para o seu painel de controle. Isso abrange registros de chamadas, atividade na web e em aplicativos, registros de localização por GPS, histórico de navegação, atividade em redes sociais e muito mais.

Dessa forma, o aplicativo registra todas essas informações e as sincroniza a cada poucos minutos, tudo de forma invisível no modo furtivo. Tudo o que você precisa fazer é entrar em sua conta no seu dispositivo para visualizar os dados capturados.

Como funcionam os softwares de aplicativos de espionagem para celular?

Após instalados no dispositivo-alvo, esses aplicativos registram e armazenam secretamente toda a atividade que ocorrer no dispositivo. Desde mensagens de texto até arquivos de mídia salvos e muito mais. Assim, essas informações são acessíveis remotamente por meio da web ou aplicativo, onde você poderá monitorar a atividade ao vivo a partir do seu painel.

Esses aplicativos operam de forma completamente oculta, o que implica que nenhum ícone de aplicativo, notificações ou outros indícios do software estarão visíveis no dispositivo. Além disso, com o melhor aplicativo de espionagem para celular, não haverá problemas de desempenho, como lentidão no dispositivo ou rápida descarga da bateria.

Por que usar aplicativos de espionagem?

Embora espionar um cônjuge seja um dos casos de uso mais populares para aplicativos de espionagem de celular, aqui estão algumas das principais razões pelas quais o uso desse tipo de software não é assim tão ruim:

1. Tranquilidade para Pais

Essa é, de longe, a principal razão pela qual as pessoas optam por um aplicativo de espionagem de celular. A internet é um lugar cheio de perigos, especialmente para crianças menores de idade. Seja por indivíduos com intenções maliciosas, cyber bullying ou até mesmo seu filho se envolvendo em atividades online que não são apropriadas para sua idade. Dessa forma, um aplicativo de espionagem é um meio ético de manter seu filho seguro, tanto online quanto offline.

Assim, cabe a você decidir quanto deseja monitorar. Por exemplo, alguns pais optam por um dos melhores aplicativos de espionagem de celular para rastreamento de localização GPS e capacidades de geo-fencing porque isso lhes proporciona tranquilidade para quando seu filho está fora de casa.

2. Monitorar Propriedades e Produtividade Empresarial

Outro uso comum é por parte de empregadores que desejam garantir que informações confidenciais não sejam compartilhadas e que os funcionários usem os dispositivos de trabalho como previsto.

Além disso, outras razões podem incluir registros de localização GPS para rastreamento de despesas comerciais e para garantir a produtividade no ambiente de trabalho.

3. Localizar o Dispositivo

Com rastreamento preciso de localização GPS em tempo real e rastreamento de SIM, além de ferramentas avançadas como alertas quando o SIM é trocado, pais e empregadores podem localizar dispositivos perdidos ou roubados com um aplicativo de espionagem. Claro, existem mais razões pelas quais os aplicativos de espionagem de celular são usados, embora algumas delas sejam antiéticas e, além disso, ilegais.

Isso inclui qualquer instância em que a pessoa não tenha conhecimento do spyware em seu dispositivo. Embora seja comum, espionar seu parceiro sem o consentimento ou conhecimento dele é ilegal e pode causar sérios problemas.

É possível instalar aplicativos de espionagem remotamente?

Não, isso não é possível. Soluções éticas de aplicativos de espionagem exigem que você tenha acesso físico ao dispositivo que deseja monitorar para concluir o processo de instalação.

No entanto, uma vez feito isso, você poderá fazer login em sua conta em seu próprio dispositivo e monitorar a atividade dos usuários-alvo remotamente.

Os aplicativos de espionagem gratuitos são seguros?

Embora muitas coisas boas sejam gratuitas, essa não é a regra quando se trata de aplicativos de espionagem.

Por isso, aqui estão os principais riscos associados a essas soluções de software de espionagem gratuita para celulares:



A maioria deles simplesmente não funciona!

Se funcionarem, a funcionalidade oferecida é severamente limitada.

Se funcionarem, a funcionalidade oferecida é severamente limitada. Eles não possuem capacidades adequadas de segurança para proteger as informações privadas do usuário e o próprio dispositivo.

Ademais, se você deseja entender como o aplicativo funciona e se ele atende às suas necessidades, é melhor experimentar testes gratuitos ou demonstrações oferecidas. Outra opção é optar por uma assinatura mensal com um aplicativo de espionagem respeitável (embora mais cara), antes de decidir se deseja escolher uma estrutura de pagamento mais longa.

Usando aplicativos de espionagem de celular: guia passo a passo

Embora a funcionalidade dos aplicativos de espionagem seja complexa, a configuração e o uso do software são simples, desde que você opte por uma das melhores soluções de aplicativos de espionagem de celular.

Dessa forma, saiba que a maioria dos aplicativos de espionagem de celular revisados aqui possui processos de instalação semelhantes. Por isso, confira este exemplo de como você faria isso com o EyeZy em um dispositivo Android:

Passo 1 – Acesse o site do EyeZy.

Na página inicial, clique no botão “Experimentar Agora” para criar uma conta e escolher o método de assinatura.

Passo 2 – Em seguida, insira suas credenciais e faça o login.

Depois de concluído, você terá diferentes métodos de instalação, dependendo do dispositivo que deseja monitorar – selecione iOS ou Android. Assim, com o EyeZy, você receberá um assistente útil que o guiará durante todo o processo de instalação.

Complete os passos indicados pelo Assistente e clique em “Próximo” para continuar.

Passo 3 – Desative o PlayProtect.

Para que um aplicativo espião de celular funcione, as capacidades de segurança do PlayProtect precisam ser desativadas. Novamente, isso é bastante simples com as orientações oferecidas pelo EyeZy. Assim, uma vez desativado, prossiga com o processo de download.

Quando você completar os passos indicados pelo EyeZy e concluir a instalação, role pelos aplicativos no dispositivo para encontrar o ícone “Serviço de Atualização”.

Clique no ícone para concluir o processo de configuração. Isso envolve aceitar as permissões do aplicativo e seguir as instruções na tela para remover todos os vestígios da instalação.

Passo 4 – Comece a monitorar!

O EyeZy torna todo o processo extremamente fácil! Assim que terminar, basta fazer login em sua conta em seu dispositivo, e todas as atividades serão sincronizadas em seu painel de controle organizado.

Além disso, se você estiver procurando instalar um software espião em um iPhone, o meio mais fácil é usar as credenciais do iCloud do usuário. No entanto, o EyeZy também oferece outros métodos.

Conclusão: qual é o melhor aplicativo de espionagem para celular?

Não há dúvida de que um aplicativo de rastreamento de celular oferece total tranquilidade, seja você um pai, empregador ou tenha qualquer outra necessidade. Por isso, aqui estão as principais opções do mercado, classificadas da seguinte forma:

mSpy: Nossa escolha número um como o melhor aplicativo de espionagem para celular, comprovado por uma garantia de reembolso de 14 dias. EyeZy: Uma opção próxima, repleta de funcionalidades e respaldada por uma garantia de reembolso de 14 dias. uMobix: Uma escolha popular para as necessidades de monitoramento do Android, também com uma garantia de reembolso de 14 dias. Cocospy: A melhor opção para cobrir vários dispositivos com uma única assinatura, além de um teste gratuito disponível. Hoverwatch: Um excelente aplicativo de espionagem para monitorar o alvo por meio do registro da câmera frontal e capturas de tela. Experimente gratuitamente por 3 dias. XNSpy: A melhor opção para identificar palavras inadequadas. Spybubblepro: A principal escolha para flagrar parceiros infiéis. Geofinder.mobi: Um rastreador de localização acessível e preciso com o consentimento do alvo. Spyic: Um aplicativo espião popular para pais e empresas. Spyera: Uma ferramenta de espionagem avançada de alta qualidade para recursos Android e iOS.

Com um software de espionagem excecional, um painel intuitivo e todas as funcionalidades que você poderia precisar, é difícil encontrar um aplicativo de espionagem que supere o mSpy. No entanto, as necessidades, os orçamentos e as preferências individuais variam. Além disso, o EyeZy é um nome confiável no setor e também oferece muitos benefícios aos usuários, assim como o uMobix.

Por fim, vale dizer que a concorrência é acirrada, mas temos confiança de que o mSpy atende praticamente a todas as necessidades de monitoramento a um preço muito razoável. Experimente agora com o teste gratuito.

FAQs sobre os Melhores Aplicativos de Espionagem para Celular

Se você ainda possui algumas dúvidas, estas respostas podem te ajudar: