Melhores aplicativos de espionagem para o Facebook revisados e comparados

Na verdade, descobrir um aplicativo confiável de rastreamento do Facebook não é fácil. Assim, através de pesquisas intensivas e testes, elaboramos uma lista reduzida dos 5 aplicativos que, concluímos, serem os melhores para fazer a espionagem do Facebook: mSpy – No geral, o melhor aplicativo espião do Facebook EyeZy – Um dos melhores aplicativos espiões do Facebook Messenger para monitoramento parental uMobix – Poderoso aplicativo de rastreamento do Facebook para dispositivos iOS Cocospy – Popular aplicativo espião do Facebook Messenger para famílias pequenas XNSpy – Ferramenta de espionagem líder para monitorar mensagens excluídas Se você está procurando um aplicativo que atenda às suas necessidades de espionagem do Facebook Messenger ou buscando uma compreensão completa da atividade do usuário no Facebook, esses 5 são os melhores aplicativos disponíveis no mercado.

Para chegar-mos a esta lista reduzida, avaliamos essas ferramentas de rastreamento do Facebook com base em:

Custo-benefício

Avaliações genuínas dos clientes

Facilidade de uso e instalação

Suas capacidades de monitoramento no Facebook e de forma geral

Portanto, nas nossas análises abaixo, você aprenderá sobre as capacidades de espionagem do Facebook de cada uma delas, outros recursos importantes, preços e muito mais.

Estamos seguros de que os provedores acima são os melhores do mercado. Portanto, se você está ansioso para aprender mais sobre o que cada um deles pode fazer por você? Vamos analisar detalhadamente em nossas avaliações e, no final, você saberá o suficiente sobre cada uma delas para tomar uma decisão informada sobre o melhor aplicativo de rastreamento do Facebook para suas necessidades e orçamento. Portanto, vamos começar:

Com mais de 10 anos de experiência, a mSpy é especialista em oferecer aos usuários total tranquilidade com poderosas ferramentas de monitoramento do Facebook e de forma geral, que permitem saber o que o usuário está fazendo o tempo todo.

Você não só pode ver todos os detalhes do que é dito entre o usuário e outras partes, mas também pode monitorar conversas em grupo e visualizar todos os arquivos de mídia enviados e recebidos, como fotos e vídeos.

Mas, o que torna a mSpy um dos melhores aplicativos de espionagem para o Facebook é que o keylogger também permite rastrear cada entrada de pesquisa no Facebook, e o poderoso gravador de tela permite visualizar absolutamente tudo.

Certamente, isso significa que você pode ver a linha do tempo do Facebook do usuário, os anúncios que eles veem e muito mais, incluindo conteúdo excluído, como mensagens!

Sendo assim e com os perigos rondando em todas as plataformas sociais, a mSpy oferece tudo o que você precisa para monitorar seus entes queridos no Facebook e em outros canais líderes, como WhatsApp, Instagram, Snapchat e Skype.

✨ Outros recursos

Controle o tempo de tela bloqueando o acesso a aplicativos

Veja históricos detalhados de chamadas, mensagens de texto, iMessages e e-mails

Rastreie a localização GPS atual, defina zonas seguras e receba alertas sobre movimentos

Monitore a atividade na internet e restrinja o acesso a determinados sites

Defina palavras-chave para alertas quando o usuário as digitar

💲 Preços

A mSpy oferece três métodos de assinatura:

Mensal — US$69.99/mês Trimestral — US$39.99/mês Anual — US$16.66/mês

Dessa forma, com US$16.66 torna a mSpy um dos aplicativos espiões do Facebook mais baratos do mercado. Você terá dificuldade em encontrar um aplicativo de rastreamento do Facebook melhor.

Com inúmeros clientes satisfeitos, uma interface incrivelmente fácil de usar, preços acessíveis e recursos robustos, você certamente não pode errar com a mSpy para suas necessidades de espionagem no Facebook.

Portanto, não perca tempo e experimente agora, há uma demonstração e uma política de reembolso de 10 dias em vigor.

Você pode controlar o tempo de tela do Facebook.

Você pode controlar o tempo de tela do Facebook. Excelente relação custo-benefício no plano anual.

Excelente relação custo-benefício no plano anual. Os recursos permitem que você veja todas as atividades no Facebook.

Os recursos permitem que você veja todas as atividades no Facebook. É super fácil de navegar e instalar. 👎 Contras Não há uma versão gratuita.

Preço mensal Preço anual Dispositovs rastreados Hackear o Facebook Messenger Compatibilidade Versão gratuita Garantia de Reembolso US$69.99 por mês US$16.66/mês 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Política de reembolso de 10 dias

Certamente, o EyeZy é mais uma opção de melhores aplicativos de espionagem para o Facebook líder para pais, pois você não só tem os meios para monitorar todas as comunicações e atividades de compartilhamento de arquivos no Facebook, mas também pode definir horários para restringir ou bloquear o acesso ao aplicativo para controlar o tempo de tela do seu filho.

Além disso, o EyeZy também possui um dos melhores keyloggers para iPhone e Android e um gravador de tela para fornecer informações em tempo real sobre cada pesquisa, mensagem, texto (incluindo os excluídos) e muito mais.

Dessa forma e, assim como os outros, você obtém mais do que apenas recursos de espionagem do Facebook – praticamente todas as necessidades de monitoramento têm um recurso que as atenderá.

Quer você queira rastreamento preciso de localização ou monitorar conversas em todos os principais aplicativos de mídia social e mensagens como WhatsApp, Tinder, Snapchat e outros, o EyeZy tem tudo.

Inegavelmente, com as impressionantes capacidades de keylogging e geo-fencing do EyeZy, você pode configurar alertas personalizados para ser notificado de qualquer coisa fora do comum, como uma visita à localização, pesquisas web controversas ou palavras-chave sinalizadas usadas em uma conversa.

✨ Outros recursos

Visualizar notas, eventos e atividades do calendário

Monitorar histórico na web e marcadores

Rastrear contatos, atividade detalhada de chamadas e e-mails

Bloquear o acesso a sites e aplicativos específicos

💲 Preços

Aqui estão suas opções de preços com o EyeZy:

Mensal — US$47.99/mês Trimestral — US$27.99/mês Anual — US$9.99/mês

Com apenas US$9.99/mês torna o EyeZy uma das soluções mais acessíveis para hackear o Facebook Messenger e, no geral, um aplicativo espião com um bom custo-benefício para várias necessidades de rastreamento.

Ao contrário dos outros melhores aplicativos espiões do Facebook, o EyeZy oferece uma demonstração, um teste gratuito de 3 dias, além de uma política de reembolso de 14 dias.

Gravação de tela ao vivo de todas as atividades.

Gravação de tela ao vivo de todas as atividades. Oferece um keylogger para iOS sem necessidade de jailbreak.

Oferece um keylogger para iOS sem necessidade de jailbreak. Capacidade de agendar restrições de uso do Facebook.

Capacidade de agendar restrições de uso do Facebook. Um dos planos anuais mais acessíveis. 👎 Contras Teste gratuito muito curto.

Preço mensal Preço anual Dispositovs rastreados Hackear o Facebook Messenger Compatibilidade Versão gratuita Garantia de Reembolso US$47.99 por mês US$9.99/mês 1 Sim Android, iOS, tablets Teste de 3 dias + demonstração Política de reembolso de 14 dias

Seguindo com nossa lista de melhores aplicativos de espionagem para o Facebook, temos o uMobix, a principal escolha para monitoramento de iPhone e iPad, pois, ao contrário da maioria, sem a necessidade de fazer jailbreak no dispositivo, você pode obter controle completo sobre o Facebook do usuário como se fosse o seu próprio!

Ou seja, isso significa que você pode ver todos os comentários, curtidas, amigos, páginas e pessoas que eles seguem, a linha do tempo deles, toda a atividade de mensagens – tudo, tudo sem ser detetado.

Desse modo, você também pode restringir o acesso ao Facebook e outros aplicativos. Como tudo é sincronizado com a nuvem e os servidores do uMobix, você terá acesso a todos os detalhes, até mesmo a conteúdo excluído, como mensagens e arquivos.

Infelizmente, as capacidades de monitoramento no Android não oferecem tanto controle quanto o rastreador de Facebook para iOS. No entanto, você ainda obtém algumas ferramentas de espionagem impressionantes.

Por exemplo, o uMobix tirará capturas de tela de toda a atividade em tempo real, portanto, você também terá uma visão completa da atividade; além disso, há um poderoso keylogger que falta na versão iOS.

Por fim, O keylogger permitirá que você veja tudo o que é digitado no teclado, incluindo senhas, comunicações em mídias sociais, SMS e e-mail, além de pesquisas na web.

✨ Outros recursos

Visualizar toda a atividade de navegação

Rastrear dados de localização em tempo real

Restringir ou bloquear o acesso a aplicativos/sites

Visualizar e armazenar arquivos da galeria salvos e capturas de tela

Receber alertas quando eles usam um aplicativo de mídia social no Android

💲 Preços

Aqui está o que o uMobix custará:

Mensal — US$49.99/mês Trimestral — US$27.99/mês Anual — US$11.66/mês

Mais uma vez, considerando os recursos avançados disponíveis, US$11.66/mês é um preço incrivelmente baixo para um aplicativo espião do Facebook Messenger que oferece muito mais.

Capacidades completas de espionagem do Facebook para iOS.

Capacidades completas de espionagem do Facebook para iOS. Bloqueio do Facebook ou FB Messenger.

Bloqueio do Facebook ou FB Messenger. Opção de faturamento anual com preço acessível.

Opção de faturamento anual com preço acessível. Boa reputação na indústria de aplicativos espiões. 👎 Contras A autenticação de dois fatores pode levar tempo.

Preço mensal Preço anual Dispositovs rastreados Hackear o Facebook Messenger Compatibilidade Versão gratuita Garantia de Reembolso US$49.99 por mês US$11.66/mês 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Política de reembolso de 14 dias

A popularidade do Cocospy entre famílias pequenas e empresas se deve principalmente ao fato de você poder rastrear até 25 dispositivos com uma única assinatura, e os preços deles são definitivamente alguns dos mais acessíveis que você encontrará.

Mas quão bem este aplicativo espião permite que você monitore a atividade no Facebook? Infelizmente, não tão bem quanto outros nesta lista, mas isso dependerá de suas necessidades específicas.

Talvez você não precise de todos os recursos avançados — se for o caso, o Cocospy pode ser uma ótima escolha para você.

Sem a necessidade de fazer root ou jailbreak no dispositivo, o Cocospy permite que você espie todas as mensagens de mídia social, incluindo no Facebook, WhatsApp, Snapchat, Zoom e outros. Além disso, você pode visualizar e baixar os arquivos de mídia enviados e recebidos:

Inegavelmente, o spyware para Android também inclui um keylogger impressionante, para que você possa aprender cada tecla digitada, quando e em qual aplicativo.

✨ Outros recursos

Monitorar histórico de sites e uso de aplicativos

Visualizar notas, eventos de calendário e registros de chamadas

Rastreamento GPS e alertas de geo-fencing

Ler mensagens de texto, incluindo as excluídas

💲 Preços

Inegavelmente, o Cocospy tem planos para dispositivos iOS e Android. Dessa forma, para rastrear 1 dispositivo Android, você gastará US$8.33/mês no plano Starter. O plano Family custa apenas US$16.66/mês e permite que você cubra até 3 dispositivos com 1 assinatura.

Desse modo, os planos para iOS têm um preço um pouco mais alto. Por exemplo, cobrir 1 dispositivo no plano Starter custará US$10.83/mês e US$83.33/mês para até 25 dispositivos no plano Business.

No geral, é incrivelmente acessível se você estiver procurando o básico.

Não é necessário fazer root ou jailbreak.

Não é necessário fazer root ou jailbreak. Possui os preços mensais e anuais mais baratos.

Possui os preços mensais e anuais mais baratos. Uma longa garantia de reembolso de 60 dias.

Uma longa garantia de reembolso de 60 dias. Pode cobrir de 1 a até 25 dispositivos com uma única assinatura. 👎 Contras Não possui tantos recursos quanto outros aplicativos espiões do Facebook.

Preço mensal Preço anual Dispositovs rastreados Hackear o Facebook Messenger Compatibilidade Versão gratuita Garantia de Reembolso AndroidUS$39.99 por mês iOS 49.99/mês Android — US$8.33 iOS — US$10.83 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias

Inegavelmente, estamos falando de um dos melhores aplicativos de espionagem para o Facebook que foi eleito o melhor software de monitoramento de telefone celular pela Entrepreneus e pela Engadget. Além disso, este aplicativo se preocupa em oferecer ambientes mais seguros e monitoramento eficiente e cuidadoso.

Assim sendo, este aplicativo se esforça também para conter ameaças digitais por meio de monitoramento de smartphone.

Dessa forma, o XNSpy é um aplicativo que oferece gravação de tela de redes sociais, gravação de chamadas, monitoramento de 12 mídias sociais diferentes, e-mails, multimídias e muito mais.

Portanto, esta é uma opção que oferece vários recursos avançados que facilitam o rastreamento e a gravação do Facebook.

✨ Outros recursos

Gravação de tela de aplicativos sociais

Lista de observação para locais, pessoas e palavras

Gravação de chamadas e o ambiente do telefone

Monitora ligações, e-mails e multimídia

Oferece gravação de chamadas

Oferece gravação de chamadas Gravação de tela para aplicativos de mídia social

Gravação de tela para aplicativos de mídia social Os locais da lista de observação permitem 👎 Contras O dispositivo de destino deve ter uma conexão com a Internet para atualizações em tempo real

Preço mensal Preço anual Dispositovs rastreados Hackear o Facebook Messenger Compatibilidade Versão gratuita Garantia de Reembolso US$35.99 a/mês US$90 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Política de reembolso de 10 dias

Para facilitar sua análise, elaboramos uma tabela de comparação entre os vários apps espião analisados anteriormente:

Aplicativos espiões do Facebook Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Hacker Facebook Messenger Compatibilidade Versão grátis Garantia mSpy US$69.99/mês US$16.66 por mês 1 Sim Android, iOS, tablets Demo Política de 10 dias de reembolso EyeZy US$47.99/mês US$9.99por mês 1 Sim Android, iOS, tablets Teste de 3 dias + demonstração 14-day refund policy uMobix US$49.99/mês US$11.66 por mês 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Política de 14 dias de reembolso Cocospy Android — US$39.99 iOS — US$49.99 Android — US$8.33 iOS — US$10.83 1 Sim Android, iOS, tablets Demonstração Garantia de devolução do dinheiro em 60 dias XNSPY US$49-$89 por mês US$32/mês 1 Sim Android, iOS, tablets Sim Política de 10 dias de reembolso

Certamente, existem inúmeras razões pelas quais alguém gostaria de usar os melhores aplicativos de espionagem para o Facebook. Aqui estão as mais importantes:

Espionagem do Facebook Messenger

Com um ente querido grudado no telefone em canais de mídia social, pode fazer sua mente ficar agitada sobre o conteúdo com o qual eles estão envolvidos e o tipo de pessoas com quem estão conversando – isso é especialmente verdadeiro para pais que têm menores de idade na internet.

Ou seja, com um dos melhores aplicativos de espionagem para o Facebook, você pode acompanhar seus entes queridos e saber o que eles estão fazendo a qualquer momento – com insights sobre suas comunicações, comentários, páginas curtidas, atividade na linha do tempo ao vivo e muito mais.

Monitorar a atividade no Facebook

Um aplicativo de rastreamento avançado do Facebook pode fornecer informações sobre mais do que apenas chats do Messenger – por exemplo, keyloggers e recursos de gravação de tela permitem ver absolutamente tudo com logs detalhados sobre o que foi pesquisado, dito, postado, salvo, excluído etc.

Certamente, isso pode ajudar em várias ocasiões; por exemplo: identificar o cyberbullying, conversas controversas, predadores online, conteúdo inadequado e muito mais.

Um aplicativo de rastreamento avançado do Facebook pode fornecer informações sobre mais do que apenas chats do Messenger – por exemplo, keyloggers e recursos de gravação de tela permitem ver absolutamente tudo com logs detalhados sobre o que foi pesquisado, dito, postado, salvo, excluído etc.

Certamente, isso pode ajudar em várias ocasiões; por exemplo: identificar o cyberbullying, conversas controversas, predadores online, conteúdo inadequado e muito mais.

Restringir o acesso

Este é outro motivo pelo qual os pais estão cada vez mais usando os melhores aplicativos de espionagem para o Facebook – quer você esteja procurando restringir o uso do aplicativo por um determinado período todos os dias ou bloquear completamente o acesso a um aplicativo, os melhores permitem fazer isso com facilidade.

Este é outro motivo pelo qual os pais estão cada vez mais usando os melhores aplicativos de espionagem para o Facebook – quer você esteja procurando restringir o uso do aplicativo por um determinado período todos os dias ou bloquear completamente o acesso a um aplicativo, os melhores permitem fazer isso com facilidade.

Tranquilidade total

A maior razão pela qual as pessoas optam por um aplicativo espião é que ele as permite se preocupar menos – seja um pai ou um empregador procurando proteger dispositivos de trabalho e seu uso, ou qualquer outra coisa no meio do caminho, esses aplicativos fornecem as informações de que você precisa para ficar tranquilo.

A maior razão pela qual as pessoas optam por um aplicativo espião é que ele as permite se preocupar menos – seja um pai ou um empregador procurando proteger dispositivos de trabalho e seu uso, ou qualquer outra coisa no meio do caminho, esses aplicativos fornecem as informações de que você precisa para ficar tranquilo.

Além de oferecer as melhores soluções de espionagem do Facebook Messenger, essas ferramentas também vêm com uma série de outras capacidades de spyware que as tornam essenciais para diversas necessidades de monitoramento.

Sendo assim, você poderá ter acesso desde o rastreamento de localização GPS até a monitoração de toda a atividade nas mídias sociais, obtenção de registros detalhados de chamadas e SMS e até mesmo recursos avançados como ouvir os arredores do dispositivo – tudo o que alguém pode precisar está ao alcance com esses aplicativos.

Assim sendo, ao instalar um dos melhores aplicativos de espionagem para o Facebook no dispositivo de destino, você receberá dados ao vivo exibidos em seu painel para fornecer informações sobre tudo, desde a atividade no Facebook até um rastreador de localização em tempo real e todas as outras atividades do dispositivo coletadas pelo app espião:

Dessa maneira, esses aplicativos funcionam completamente invisíveis em segundo plano. Nenhum ícone ou notificação aparecerá, e o desempenho do dispositivo não será afetado.

Se você deseja instalar um aplicativo espião do Facebook Messenger em um dispositivo iOS, a instalação remota é possível, desde que você tenha as credenciais do ID Apple e a senha do usuário.

No entanto, em instâncias de instalação no Android e se for necessário fazer jailbreak no dispositivo iOS para a funcionalidade, você precisará de acesso físico ao dispositivo por alguns minutos.

Por fim, após a conclusão da instalação, você poderá monitorar a atividade do Facebook do dispositivo remotamente a partir do seu próprio dispositivo por meio do seu painel.

Os melhores aplicativos de espionagem para o Facebook podem parecer realmente fantásticos, mas na realidade, eles são uma verdadeira aposta. Aqui está o porquê:

Funcionalidade limitada

A maioria deles simplesmente não funciona

Eles carecem de medidas de segurança

Infelizmente, muitas soluções gratuitas sejam scams (fraudes), mas no final do dia, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

Mesmo que o aplicativo não seja uma fraude, as limitações em termos do que eles são capazes de fazer tornam a opção por uma versão paga com um aplicativo espião confiável uma escolha muito melhor.

Sendo assim, nossa recomendação seria testar demos ou versões de teste gratuitas com aplicativos renomados como mSpy, EyeZy ou uMobix, ou você poderia assinar por um mês para testar se é adequado às suas necessidades.

Inegavelmente, configurar um dos melhores aplicativos de espionagem para o Facebook é fácil; veja como:

Passo 1 – Criar uma conta no mSpy

Primeiramente, você vai precisar acessar o site do mSpy e clicar em “Experimente Agora”. Isso iniciará o processo de criação da conta.

Logo após de concluído, você escolherá se deseja monitorar um dispositivo Android ou iOS, selecionará seu plano de assinatura e concluirá o processo de compra.

Passo 2 – Desativar o play protect:

Em segundo lugar, o mSpy enviará a você todos os detalhes necessários para a instalação, incluindo o link para o painel de controle, seu nome de usuário, senha e muito mais.

O primeiro passo descrito nas instruções por e-mail será desativar o Play Protect no dispositivo de destino.

Passo 3 – Baixar o instalador do mSpy:

Aqui, você abrirá o navegador no dispositivo de destino e colará o link fornecido pelo mSpy no e-mail. Dessa forma, isso o levará a uma página de download onde você deverá marcar a caixa Captcha.

Faça isso e prossiga clicando no botão “Download”: Aguarde o término do download e, em seguida, abra-o.

Passo 4 – Instale o mSpy:

Logo após o passo 3, você receberá solicitações de permissões de usuário. Aceite-as para conceder ao aplicativo o acesso necessário para monitorar a atividade do dispositivo.

Por fim, clique em “concluir instalação” – é tão fácil quanto isso. Portanto, faça login em sua conta do mSpy em seu dispositivo para monitorar a atividade.

