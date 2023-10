Melhores aplicativos de espionagem para o Instagram em 2023: Top 5 avaliados e comparados

A lista dos 5 melhores aplicativos de espionagem para o Instagram Existem dezenas de aplicativos de espionagem de celular que podem te ajudar a espionar a atividade de alguém no Instagram. Pesquisamos os mais populares e compilamos uma lista dos 5 melhores aplicativos de espionagem para o Instagram, assim você poderá monitorar as atividades do seu filho no Instagram hoje mesmo: mSpy — O melhor aplicativo espião para Instagram em 2023 uMobix — Controle total sobre contas do Instagram em dispositivos iOS conectados; Eyezy — Ótima ferramenta de espionagem de mensagens diretas no Instagram, mas falta recursos avançados de monitoramento; Cocospy — Melhor para espionar conversas em grupo no Instagram; Spyera — Capacidades limitadas de monitoramento do Instagram que não justificam o preço alto.

As ferramentas de espionagem do Instagram podem variar de forma significativa em funcionalidade e preço, o que dificulta a pesquisa e comparação.

Por esse motivo, analisamos mais de perto os melhores apps de espionagem para o Instagram e avaliamos suas características, prós e contras, e planos de preços para ajudá-lo a tomar uma decisão mais assertiva.

Se você está procurando pelo melhor aplicativo espião para o Instagram, não precisa procurar mais além do mSpy. Este aplicativo espião de celular permite que você veja cada mensagem do Instagram enviada e recebida, incluindo nomes de usuário do Instagram e horários de envio de cada mensagem.

Como o conteúdo é carregado diretamente para um servidor online, você terá acesso a todo o histórico de bate-papo do Instagram, mesmo que as mensagens sejam excluídas do dispositivo.

Além das mensagens, o mSpy permite que você veja todos os links, fotos ou vídeos que seus filhos compartilham em suas mensagens diretas do Instagram.

Isso significa que você pode acompanhar de perto todas as conversas em que eles estejam participando, podendo evitar que participem de discussões inapropriadas ou visualizem/compartilhem conteúdo ilícito.

Se você deseja ver o que seu filho ou parceiro está fazendo no Instagram, pode usar a função de gravador de tela do mSpy para espioná-los em tempo real. O aplicativo permite ainda que você faça capturas de tela e possa revisar o conteúdo que eles vêem e curtem no Instagram.

Se necessário, você pode bloquear remotamente o Instagram ou qualquer outro aplicativo em seu dispositivo para impedi-los de se meter em encrenca.

O mSpy permite até que você monitore todo o histórico de navegação de seu filho, para que você possa ver quais sites eles estão visitando e que tipo de conteúdo estão consumindo online. Isso torna o mSpy uma ferramenta de controle parental inestimável e ajuda a garantir a segurança de seus entes queridos na internet.

👍 Prós

Capacidade de ler todas as mensagens diretas do Instagram, incluindo as excluídas

Acesso ao histórico completo de navegação do dispositivo Possui capacidade de bloqueio de aplicativos 👎 Contras

Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia $ 11,67/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+



iOS 7 – 13+ sem desbloqueio



Todas as versões iOS desbloqueados 1 Demo 14 dias

2. uMobix — Controle total sobre contas do Instagram em dispositivos iOS conectados

O uMobix é um dos melhores aplicativos de espionagem do Instagram para para iPhone. Ele é compatível com todos os dispositivos iOS e oferece controle total sobre a conta do Instagram de seu adolescente.

Com o uMobix, você poderá navegar na conta do Instagram no dispositivo monitorado como se fosse a sua própria. Em outras palavras, você poderá ver todas as pessoas que eles estão seguindo, todo o conteúdo que estão postando no Instagram e todas as fotos e vídeos que eles curtem.

Além disso, o uMobix permite que você veja os stories do Instagram, leia todas as mensagens diretas deles e veja exatamente o que estão fazendo nesta plataforma de mídia social.

O aplicativo permite ainda que você deixe de seguir certas páginas do Instagram que contenham conteúdo inapropriado ou perigoso, bem como bloquear determinados usuários e configurar o Instagram do seu filho remotamente.

Lembre-se de que seus filhos provavelmente irão perceber que você está bisbilhotando a conta deles no Instagram, especialmente se você deixar de seguir certas páginas ou bloquear pessoas.

Quando se trata de dispositivos Android, o uMobix não é tão poderoso. Ainda funciona como uma ferramenta de espionagem do Instagram, mas não permite que você assuma o controle da conta.

No Android, você só pode usar o uMobix para ler as mensagens diretas do Instagram e revisar a atividade de seu filho na plataforma por meio de capturas de tela.

👍 Prós

Controle total da conta do Instagram em dispositivos iOS

Visão do conteúdo que eles curtem e interagem na plataforma Capturas de tela das atividades no Instagram a cada 5 minutos para dispositivos Android 👎 Contras

Custo elevado para monitorar vários dispositivos

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os telefones e tablets Android Todos os iPhones e iPads 1 Demo 14 dias

3. Eyezy — Ótima ferramenta de espionagem de mensagens diretas no Instagram, mas falta recursos avançados de monitoramento

O EyeZy é outra excelente ferramenta para espionar as mensagens diretas do Instagram. Ele permite que você reveja todas as conversas de seu filho na plataforma, incluindo as excluídas que eles não querem que você veja.

Ao lado de cada mensagem, você verá informações sobre data e hora, bem como o nome de usuário da pessoa com quem estavam conversando.

O EyeZy também permite que você veja todas as fotos compartilhadas nas mensagens diretas do Instagram, assim você poderá reagir rapidamente se seu filho estiver enviando ou recebendo algum conteúdo inapropriado.

Se necessário, você ainda poderá usar o painel do EyeZy para bloquear completamente o acesso deles ao aplicativo do Instagram, mas apenas em dispositivos Android.

Infelizmente, as capacidades de monitoramento do Instagram do EyeZy terminam neste ponto. Não há opção para ver as histórias do Instagram deles ou o conteúdo que eles postam e curtem na plataforma, o que é uma desvantagem considerável.

Dito isso, o EyeZy possui um localizador de arquivos que permite que você veja todas as fotos, vídeos e arquivos multimídia no dispositivo monitorado.

Em outras palavras, você verá todo o conteúdo no celular deles, independentemente de estar postado no Instagram ou não, e poderá reagir caso encontre alguma imagem explícita ou vídeos inapropriados.

👍 Prós

Excelente ferramenta de espionagem de mensagens diretas do Instagram

Capacidade de bloquear completamente o acesso ao aplicativo do Instagram Localizador de arquivos para ver todas as fotos e vídeos no dispositivo monitorado 👎 Contras

Não é possível ver o perfil deles no Instagram ou o conteúdo com o qual interagem

Não é possível ver o perfil deles no Instagram ou o conteúdo com o qual interagem O bloqueio de aplicativos só está disponível em dispositivos Android

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 10,00/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+



iOS 7 – 13+ sem desbloqueio



Todas as versões iOS com desbloqueio 1 Demo 14 dias

4. Cocospy — Melhor para espionar conversas em grupo no Instagram

O Cocospy é um dos melhores aplicativos de espionagem para Android e iPhone, com a capacidade de espionar não apenas as mensagens diretas do Instagram, mas também as conversas em grupo na plataforma.

Através do painel do Cocospy, é possível ver o nome do chat, os nomes de usuário do Instagram, as mensagens mais recentes em cada chat e os horários de cada mensagem.

Além das mensagens de texto, o Cocospy também exibe reações aos stories do Instagram, assim como links, fotos e vídeos compartilhados nas mensagens diretas do Instagram.

Todas as fotos e vídeos enviados ou recebidos são armazenados em um servidor online, para que você possa acessá-los mesmo se forem excluídos no dispositivo monitorado.

O Cocospy também possui um keylogger, para que você possa ver exatamente o que eles estão procurando no Instagram e na internet, podendo reagir caso seu filho esteja navegando por conteúdo inapropriado.

A maior desvantagem do Cocospy é que ele não oferece a possibilidade de captura de tela, o que significa que você não poderá ver os stories e fotos que seu filho curte no Instagram.

Também não há opção para bloquear o aplicativo, portanto você terá que excluí-lo manualmente do telefone do seu filho se quiser impedir que ele use o Instagram.

👍 Prós

Rastreia tanto as mensagens diretas do Instagram quanto as conversas em grupo

Fornece informações detalhadas sobre cada mensagem Permite que você veja links, fotos e vídeos compartilhados nas mensagens diretas do Instagram 👎 Contras

Não é possível bloquear o aplicativo remotamente Funcionalidade muito limitada no iOS

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud 1 Demo 14 dias

5. Spyera — Capacidades limitadas de monitoramento do Instagram que não justificam o preço alto

O Spyera é o aplicativo de espionagem de celular mais abrangente em nossa lista, mas suas capacidades de monitoramento do Instagram são bastante básicas.

O aplicativo permite que você veja as mensagens trocadas no Instagram, juntamente com as datas e os nomes de usuário, mas não permite que você veja fotos e vídeos compartilhados na plataforma.

Outra característica ausente é o bloqueio de aplicativos. Caso você encontre mensagens inapropriadas, terá que excluir manualmente o aplicativo do Instagram do celular de seu filho, mas nada impede que eles voltem a instalar quando você não estiver por perto.

Se você está interessado apenas no monitoramento do Instagram, o Spyera pode não ser a melhor escolha.

No entanto, se você está buscando um aplicativo de espionagem de celular abrangente que permite gravar chamadas, fazer capturas de tela de aplicativos, revisar conversas em todos os aplicativos populares de mensagens instantâneas e ter acesso a todos os arquivos de mídia no dispositivo, o Spyera pode ser exatamente o que você procura.

👍 Prós

Você pode gravar chamadas

Capacidade de ler mensagens excluídas Oferece algumas funcionalidades incrivelmente avançadas 👎 Contras

Não possui bloqueio de aplicativos É caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia US$ 32,00/mês em um plano anual para smartphones Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v12 Todos os iPhones e iPads desbloqueados executando iOS até 14.X inclusive 3 Não possui versão de teste 10 dias

Melhores aplicativos de espionagem para o Instagram comparados

Para facilitar a sua escolha, preparamos uma visão geral detalhada de todos os principais aplicativos de espionagem para o Instagram no mercado:



Aplicativo espião Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Número de dispositivos suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia mSpy $ 11,67/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+



iOS 7 – 13+ sem desbloqueio



Todas as versões iOS com desbloqueio 1 Demo 14 dias uMobix US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os telefones e tablets Android Todos os iPhones e iPads 1 Demo 14 dias Eyezy US$ 10,00/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+



iOS 7 – 13+ sem desbloqueio



Todas as versões iOS com desbloqueio 1 Demo 14 dias Cocospy US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud 1 Demo 14 dias Spyera US$ 32,00/mês em um plano anual para smartphones Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v12 Todos os iPhones e iPads desbloqueados executando iOS até 14.X inclusive 3 Não possui versão de teste 10 dias

Como funcionam os aplicativos de espionagem para o Instagram?

Depois de instalar uma ferramenta de espionagem do Instagram em um dispositivo iPhone ou Android, cada mensagem enviada e recebida será armazenada em um servidor online.

Sendo assim, você poderá acessar o painel do aplicativo espião do Instagram e visualizar as mensagens, links, fotos e vídeos trocados nas mensagens diretas do Instagram no dispositivo monitorado.

Mesmo que seu filho exclua determinadas mensagens do telefone, você ainda terá acesso a elas no painel do aplicativo espião.

Alguns aplicativos de espionagem de celular são capazes de realizar capturas de tela dos aplicativos a cada poucos minutos, permitindo que você possa ver quais stories eles estão visualizando e quais fotos eles estão curtindo no Instagram.

Outros aplicativos vão mais além, como o uMobix, que fornece controle remoto completo sobre a conta do Instagram.

O que você pode espionar com um app espião para Instagram?

Alguns aplicativos de espionagem do Instagram permitem apenas que você leia as mensagens diretas (DMs) na plataforma, enquanto outros, como o uMobix, oferecem controle total sobre a conta do Instagram associada ao telefone-alvo.

Aqui está uma rápida visão geral da variedade de coisas que você pode espionar com um aplicativo espião para Instagram:

Mensagens diretas: A maioria dos melhores aplicativos de espionagem para o Instagram é usada principalmente para ler as DMs do Instagram no dispositivo monitorado. Isso inclui mensagens enviadas e recebidas, mesmo aquelas que já tenham sido excluídas.

A maioria dos melhores aplicativos de espionagem para o Instagram é usada principalmente para ler as DMs do Instagram no dispositivo monitorado. Isso inclui mensagens enviadas e recebidas, mesmo aquelas que já tenham sido excluídas. Junto com as mensagens, você também poderá ver os nomes de usuário do Instagram das pessoas com as quais seu filho conversa, bem como os horários de cada mensagem.

Junto com as mensagens, você também poderá ver os nomes de usuário do Instagram das pessoas com as quais seu filho conversa, bem como os horários de cada mensagem. Conversas em grupo: Alguns aplicativos de espionagem também permitem que você tenha acesso a mensagens em conversas de grupos do Instagram. Isso é extremamente útil para os pais que desejam saber quando seus filhos estão planejando participar de uma festa, um show ou outra atividade em grupo que eles possam desaprovar.

Alguns aplicativos de espionagem também permitem que você tenha acesso a mensagens em conversas de grupos do Instagram. Isso é extremamente útil para os pais que desejam saber quando seus filhos estão planejando participar de uma festa, um show ou outra atividade em grupo que eles possam desaprovar. Mídia compartilhada nas mensagens diretas do Instagram: Os melhores apps de espionagem para o Instagram permitem acesso a todos os links, fotos e vídeos compartilhados nas mensagens diretas (DMs) do Instagram.

Trata-se de um importante recurso, pois permite que você garanta que seu filho ou parceiro não esteja compartilhando fotos explícitas ou recebendo conteúdo inapropriado ou links para sites maliciosos.

Os melhores apps de espionagem para o Instagram permitem acesso a todos os links, fotos e vídeos compartilhados nas mensagens diretas (DMs) do Instagram. Trata-se de um importante recurso, pois permite que você garanta que seu filho ou parceiro não esteja compartilhando fotos explícitas ou recebendo conteúdo inapropriado ou links para sites maliciosos. Atividade no Instagram: Uma característica comum entre os melhores aplicativos de espionagem para o Instagram é a opção de acessar toda a atividade na plataforma, não apenas as mensagens diretas. Geralmente isso é feito por meio de capturas de tela, onde o aplicativo capta a tela do telefone num intervalo de poucos minutos e a envia para um servidor online.

Embora você não possa ver tudo, já que o monitoramento não ocorre em tempo real, é possível ter uma ideia geral do tipo de conteúdo que seu filho está visualizando no Instagram e quais fotos eles estão curtindo.

É possível espionar as mensagens do Instagram de alguém sem acessar o telefone?

Se você quer saber como espionar as mensagens do Instagram de alguém sem o telefone-alvo, a resposta depende do tipo de dispositivo que você pretende monitorar. Para dispositivos Android, por exemplo, você precisará instalar fisicamente o aplicativo espião no telefone ou tablet Android.

Após instalar o aplicativo espião do Instagram e conceder as permissões necessárias, você poderá monitorar de forma remota as atividades deles no Instagram e ler suas mensagens diretas.

Quando se trata de iPhones e iPads, você pode espionar a atividade do Instagram de alguém sem precisar ter acesso ao telefone-alvo. Tudo o que você precisa são as credenciais do iCloud do dispositivo iOS de destino.

Uma vez que todos os dados são enviados automaticamente para o iCloud, você poderá ver as mensagens, fotos e vídeos do Instagram remotamente sem nunca tocar no iPhone de destino.

Importante lembrar que, se o proprietário do iCloud tiver ativado a autenticação de dois fatores, você precisará do código de verificação que a Apple envia para o iPhone ou iPad deles, e eles serão notificados do login a partir de outro dispositivo.

Aplicativos de espionagem gratuitos para o Instagram

Se você pretende espionar as mensagens diretas do Instagram do seu filho de graça, mas ainda não sabe como, a resposta é usando um aplicativo no telefone de seu filho.

A verdade é que não existem aplicativos gratuitos para espionar mensagens diretas no Instagram. Se você encontrar um site anunciando um aplicativo espião de celular gratuito, é muito provável que seja uma fraude ou um truque de marketing.

Por exemplo, a ClevGuard se anuncia como um aplicativo espião “gratuito” no Google, mas uma vez que você cria uma conta, o aplicativo o incentiva a comprar o produto necessário para começar a monitorar.

Mesmo que você não possa espionar a atividade no Instagram de alguém de graça, você pode aproveitar a garantia de reembolso oferecida por aplicativos como o mSpy e o uMobix. Assim, você terá 14 dias para experimentar os recursos de espionagem do Instagram e, se não estiver satisfeito, poderá solicitar um reembolso total.

Como Instalar e Usar um Aplicativo Espião para o Instagram

É bem fácil começar a monitorar a atividade de alguém no Instagram, como exemplo, vamos usar o mSpy — o melhor aplicativo espião para o Instagram. Siga os passos simples descritos abaixo para começar a espionar o Instagram de seu filho hoje.

Obtenha o aplicativo mSpy oficial: Visite o site oficial do mSpy e clique no botão Experimente Agora.

Escolha o plano de preços de sua preferência: Escolha um dos três planos de preços disponíveis e clique no botão “Comprar Agora”.

Baixe o mSpy no dispositivo do seu filho: Abra o e-mail que você forneceu e siga o link de download. Você encontrará todas as informações necessárias no e-mail, incluindo o código de registro e suas credenciais de login do mSpy.

Baixe o aplicativo no dispositivo que deseja monitorar, siga o guia de instalação simples e forneça ao aplicativo todas as permissões necessárias. Lembre-se de que, se estiver monitorando um dispositivo Android, primeiro precisará desativar a verificação do Play Protect.

Comece a espionar o Instagram de seu filho: Visite o site do mSpy e selecione “Fazer login” na barra de navegação no topo da tela. Use as credenciais de login fornecidas por e-mail para acessar o painel de controle do mSpy. Selecione “Instagram” no menu à esquerda e comece a espionar hoje.



Para concluir, segue um resumo rápido dos cinco melhores aplicativos espiões para o Instagram em 2023, para que você possa conferir como cada um deles se destaca:

mSpy — O melhor aplicativo espião para Instagram em 2023 uMobix — Controle total sobre contas do Instagram em dispositivos iOS conectados Eyezy — Ótima ferramenta de espionagem de mensagens diretas no Instagram, mas falta recursos avançados de monitoramento Cocospy — Melhor para espionar conversas em grupo no Instagram Spyera — Capacidades limitadas de monitoramento do Instagram que não justificam o preço alto

No entanto, se você está procurando uma ferramenta fácil de usar e confiável para espionar mensagens diretas no Instagram, nossa escolha como o melhor aplicativo espião do Instagram é o mSpy. O aplicativo é compatível com dispositivos Android e iOS e permite que você espie:

Mensagens diretas do Instagram

Veja todos os links, fotos e vídeos trocados

E até mesmo grave a tela do dispositivo para ver o conteúdo que eles curtem e comentam

Aproveite a garantia de reembolso de 14 dias do mSpy para começar a espionar o Instagram sem riscos hoje mesmo!

Perguntas frequentes sobre aplicativos de espionagem para o Instagram