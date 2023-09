Melhores aplicativos de espionagem para Telegram em 2023: Avaliados e comparados

Seleção dos melhores aplicativos de espionagem para Telegram

Confira agora nossa lista com nossas escolhas dos melhores aplicativos de espionagem para o Telegram em 2023. Isso porque, com dezenas de opções disponíveis no mercado, estes foram selecionados com base em seus processos de configuração, facilidade de uso, eficácia, preços acessíveis e suporte ao cliente de alta qualidade.

mSpy — O melhor aplicativo de espionagem geral para o Telegram em 2023. Graças ao seu pacote de recursos robusto, incluindo ferramentas poderosas de geo-localização, funcionalidade de instalação remota e suporte ao cliente de primeira classe. EyeZy — Um aplicativo de espionagem para o Telegram com preço acessível sem comprometer a qualidade. Assim, permite monitorar a atividade na internet com detalhes excepcionais, além de analisar chamadas telefônicas. Tudo sem ser detectado. uMobix — Um poderoso aplicativo de controle parental. Dessa forma, é ideal para monitorar atividades em redes sociais, bloquear remotamente sites e aplicativos, e analisar chamadas e mensagens excluídas com criptografia de dados de nível bancário. Cocospy — Um aplicativo de espionagem, sem a necessidade de jailbreak, que permite rastrear o cartão SIM, chamadas, arquivos de mídia e mensagens no Telegram do telefone-alvo de forma contínua. Spyic — Uma solução popular para pais que desejam monitorar vários telefones, oferecendo insights detalhados em até três telefones-alvo por menos de US$9/mês. Hoverwatch — Uma escolha comprovada para rastrear a atividade em vários sistemas operacionais, cobrindo até 25 dispositivos em uma única assinatura. Além disso, possui capacidade de capturar mensagens que desaparecem, por meio de capturas de tela remotas. XNSpy — O aplicativo de espionagem para o Telegram mais acessível e avançado. Ele concede acesso remoto à câmera e ao microfone do usuário. TheOneSpy — Um aplicativo completo de rastreamento de cônjuges, ideal para escuta de telefone e câmera em tempo real, compartilhamento de tela do telefone ao vivo, monitoramento de redes sociais e rastreamento de atividades offline. Flexispy — O aplicativo de espionagem original para o Telegram com recursos avançados. Assim, oferece gravação de áudio ambiente, além de chamadas de áudio de telefones e aplicativos de mensagens instantâneas. iKeyMonitor — O melhor aplicativo gratuito de espionagem para o Telegram, permitindo geofencing, rastreamento de palavras-chave maliciosas, monitoramento de SMS e chamadas.

Melhores aplicativos espiões para Telegram | Análises Detalhadas

Agora que você já conferiu nossa lista, confira abaixo as avaliações dos 10 melhores aplicativos de espionagem para o Telegram. Dessa forma, incluímos informações sobre compatibilidade, preço e recursos. Tudo para ajudá-lo a escolher facilmente o que melhor se adequa às suas necessidades.

No entanto, se deseja uma revisão comparativa, consulte nossa tabela na próxima seção.

O mSpy é nossa principal escolha como o melhor entre os melhores aplicativos de espionagem para o Telegram, graças à sua ampla variedade de recursos. Dessa forma, você pode usá-lo para monitorar a atividade do seu filho no Telegram, incluindo suas mensagens, arquivos de mídia e contatos.





Plano mais barato US$ 8,33/mês — Plano Anual Plano anual US$ 8,33/mês — Plano anual Teste Gratuito Não Garantia de devolução do dinheiro 14 dias Máximo de dispositivos suportados 1 pos assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Modo oculto para monitoramento totalmente discreto

Modo oculto para monitoramento totalmente discreto Possui um dos melhores aplicativos de registrador de teclas

Possui um dos melhores aplicativos de registrador de teclas Gravador de tela poderoso para uma visão ao vivo

Gravador de tela poderoso para uma visão ao vivo Compatível com qualquer dispositivo

Compatível com qualquer dispositivo Visualize calendário, aplicativos instalados, redes Wi-Fi e tempo de uso de aplicativos 👎 Contras

Custo elevado para monitorar mais de 1 dispositivo

Então, temos um dos melhores aplicativos de espionagem para o Telegram para monitorar a atividade do seu filho, no Telegram. Além disso, você pode configurar alertas para palavras-chave específicas, para que seja notificado caso elas sejam usadas em uma conversa.

O mSpy é a melhor opção para capturar em tempo real a atividade no Telegram

No que diz respeito à compatibilidade, o mSpy pode ser instalado como Modo Oculto em qualquer dispositivo. Assim, se o seu alvo estiver usando um iPhone com ou sem jailbreak, ou um telefone Android com ou sem root, o mSpy funcionará perfeitamente. Por isso, ele é considerado um dos melhores aplicativos de espionagem para Android e iOS.

Além disso, caso deseje capturar a tela do dispositivo-alvo em tempo real, o mSpy também oferece essa funcionalidade. Ele grava a atividade da tela como um vídeo, garantindo que você não perca nenhum detalhe.

Por fim, o mSpy é de fácil configuração, levando apenas cinco minutos para ficar pronto. Embora sua equipe de atendimento ao cliente esteja disponível 24/7 para oferecer suporte, com uma taxa de satisfação de 87% entre os clientes, é provável que você não precise de assistência.

💲 Preço:

O mSpy oferece três planos de assinatura, cada um com ótimos recursos. O plano mais barato é o plano básico, que custa $11,66 por mês/com cobrança anual.

No entanto, o mSpy não oferece mais um teste gratuito. Mas, eles oferecem um desconto de 30% na sua primeira assinatura e uma garantia de reembolso de 14 dias se você não estiver satisfeito. Dessa forma, esta é uma ótima maneira de experimentar o serviço deles sem compromisso.

2. EyeZy — Aplicativo de espionagem para o Telegram com preços acessíveis, além do destaque para qualidade

Lançado em 2021, o EyeZy é outro dos app espião na nossa lista de melhores aplicativos de espionagem para o Telegram e que está em rápido crescimento. Com seu design impressionante, ampla gama de recursos e sistema de privacidade sólido, esta aplicação permite que você monitore qualquer conta do Telegram sem o conhecimento do usuário.





Plano Mais Barato US$ 10,00/mês— Assinatura Anual Plano Anual US$ 47,86 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 14-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Sim Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Preço acessível

Preço acessível Recurso de captura de teclas

Recurso de captura de teclas Design muito elegante 👎 Contras

Requer jailbreak para funcionalidade completa no iOS

Além de espiar contas do Telegram, o app de espionagem, EyeZy, permite rastrear via GPS, ver a lista de contatos do alvo e grupos que participam. Por isso, ele é considerado um dos melhores aplicativos espiões para iPhone e Android, com versões excelentes para ambos.

Ademais, o EyeZy oferece um recurso que permite monitorar todas as conversas e registros de chamadas em aplicativos de mídia social, como WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat, Viber e Line. Também possui um registrador de teclas no Telegram para fornecer insights detalhados.

💲 Preço

EyeZy é um aplicativo por assinatura com um custo inicial de US$ 10 por mês (cobrado anualmente). Além disso, ele oferece uma garantia de reembolso de 14 dias, permitindo que você o experimente sem nenhum risco.

3. uMobix — Poderoso aplicativo de controle parental com criptografia de dados de nível bancário

O uMobix é um dos aplicativos de espionagem para o Telegram de maior qualidade e mais robustos do mercado. Assim, ele oferece quase 60 recursos para proporcionar uma visão completa do dispositivo do seu filho. Além disso, suas capacidades de rastreamento por GPS permitem acompanhar a localização de outra pessoa e controlar remotamente sua conta do Telegram.





Plano Mais Barato US$ 14,99/mês— Assinatura anual Plano Anual US$ 29 Teste Gratuito Não Garantia de devolução do dinheiro 14-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Rastreamento de GPS em tempo real

Rastreamento de GPS em tempo real Fácil de configurar

Fácil de configurar Poderosas capacidades de controle remoto

Poderosas capacidades de controle remoto Controle de mais de 21 aplicativos de mídia social e mensagens 👎 Contras

Sem teste gratuito

Sem teste gratuito Sem gravação de chamadas

Sem gravação de chamadas Registrador de teclas e capturas de tela disponíveis apenas para dispositivos Android

De facto, para ativar remotamente a camera de um dispositivo Android, você tem duas opções: a função de captura, que utiliza a camera interna do telefone para tirar uma única foto, e a função de transmissão de vídeo, que utiliza a camera externa do telefone para transmitir imagens ao vivo do que está ocorrendo em tempo real no dispositivo.

O app espião, uMobix, também inclui um eficiente registrador de teclas, que registra cada tecla pressionada no teclado do dispositivo-alvo. Isso inclui nomes de usuário, senhas, conversas e pesquisas no Google, ou seja, praticamente tudo.

Uma das melhores características do uMobix é a capacidade de rastrear e registrar chamadas e mensagens excluídas do seu filho, e até mesmo visualizar contatos renomeados. Assim, esse recurso fundamental pode ajudar a mantê-lo informado sobre as interações do seu filho com predadores ou valentões, mesmo após terem sido apagadas do telefone.

Além disso, a versão para Android do uMobix é rápida e fácil de instalar. Os usuários geralmente conseguem configurá-la e colocá-la em funcionamento em menos de cinco minutos.

💲 Preço

Os preços variam dependendo do tipo de telefone que você precisa monitorar. No entanto, o uMobix é substancialmente mais barato do que a maioria dos outros aplicativos de espionagem para o telegram, custando apenas US$ 14,99 por mês para o plano anual. Ademais, se você está procurando uma assinatura mais curta, o uMobix oferece um plano de três meses por US$ 33,33 por mês, além de planos mensais a partir de US$ 29,99 por mês.

4. Cocospy — App de espionagem sem necessidade de jailbreak para rastreamento de cartões SIM

O Cocospy é uma poderosa ferramenta de vigilância que pode coletar secretamente uma ampla gama de dados em qualquer dispositivo-alvo, passando despercebido pelo usuário. E a melhor parte? Não exige jailbreak ou root no telefone-alvo para funcionar completamente. Algo raro no mundo dos aplicativos de espionagem.





Plano Mais Barato US$ 11.66/mês — Assinatura Anual Plano Anual US$ 49,99 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 14-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Não é necessário root/jailbreak

Não é necessário root/jailbreak Pode ser instalado remotamente

Pode ser instalado remotamente Possui modo furtivo 👎 Contras

Mais caro do que algumas outras opções desta lista

A capacidade de registro de chamadas da Cocospy permite monitorar todas as chamadas feitas ou recebidas pelo dispositivo-alvo. Isso inclui horários, duração, frequência e listas de contatos. Além disso, este que é um dos melhores aplicativos de espionagem, está integrado às plataformas de mídia social da Meta, o que permite rastrear a atividade no Facebook, Instagram e WhatsApp, além de Telegram.

Ademais, o relatório gerado ao término de uma sessão de espionagem é incrivelmente detalhado, proporcionando uma visão abrangente de como o telefone-alvo está sendo utilizado.

No geral, ficamos impressionados com a eficácia deste aplicativo espião e com a quantidade de dados que ele conseguiu fornecer em pouco tempo.

💲 Preço

O Cocospy é um pouco mais caro em comparação com outras aplicações de espionagem nesta lista. Mas, no geral, não é exagerado, especialmente considerando os recursos que você obtém. Ele oferece três planos: o mais barato, para um ano completo, custa menos de US$ 11 por mês.

Confira as opções abaixo:

Ademais, você também pode experimentar o Cocospy sem riscos, uma vez que ele oferece uma sólida garantia de 14 dias. Por isso se você não gostar pode receber reembolso total.

5. Spyic — Solução popular para pais que desejam monitorar múltiplos telefones

Se você desconfia do seu parceiro ou se preocupa com a segurança online de seus filhos, o Spyic, é um app incontornável. Como um dos melhores aplicativos de espionagem do mercado, para o Plano Família, ele pode rastrear até três dispositivos, mostrando todas as mensagens do Telegram enviadas e recebidas em dispositivos Android e iOS, inclusive as mensagens excluídas.





Plano Mais Barato US$ 8,33 por mês/ Assinatura Anual Plano Anual US$ 39,99 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 60-dias Máximo de dispositivos suportados 3 no plano familiar Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Gravador de tela

Gravador de tela Não requer jailbreak/root

Não requer jailbreak/root Monitora 42 tipos de dados, incluindo um registrador de teclas infalível para rastrear tudo o que digitam

Monitora 42 tipos de dados, incluindo um registrador de teclas infalível para rastrear tudo o que digitam Permite até três dispositivos-alvo em um único plano 👎 Contras

Menos recursos em comparação com outros

Ademais, as robustas funcionalidades de controle parental da aplicação Spyic permitem que você leia todas as mensagens que seus filhos enviam e recebem no Telegram, além de bloquear sites e aplicativos perigosos fora do Telegram para mantê-los seguros o tempo todo.

Em resumo, o Spyic é um dos melhores aplicativos de controle parental disponíveis.

💲 Preço

O preço do aplicativo depende dos recursos que você deseja e do dispositivo que deseja monitorar. A monitorização completa para um dispositivo começa em US$ 9,99, mas você pode monitorar até três dispositivos no plano familiar por US$ 69,99 por mês.

Por fim, todos os planos vêm com uma longa garantia de reembolso de 60 dias, caso você não esteja satisfeito.

6. Hoverwatch — Ótima escolha para rastrear atividades em múltiplos dispositivos

O Hoverwatch, com sua extensa lista de recursos, destaca-se como um dos melhores aplicativos de espionagem para o Telegram disponíveis atualmente. Sua interface de usuário amigável e configuração simples o tornam perfeito para monitorar até 25 dispositivos, incluindo Android e iOS.





Plano Mais Barato US$ 3,33 por mês/por dispositivo Plano Anual US$ 24,95 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 30-dias Máximo de dispositivos suportados 25 no plano empresarial Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Ótimo para rastrear vários dispositivos

Ótimo para rastrear vários dispositivos Pode rastrear assinaturas e grupos participados

Pode rastrear assinaturas e grupos participados Oferece modo de demonstração

Oferece modo de demonstração A melhor opção para empresas 👎 Contras

Não permite instalação remota

Além de verificar a atividade de localização, você pode até configurar alertas para movimentos específicos que seus familiares ou funcionários fazem fora das áreas marcadas como “seguras”. Isso o torna um dos melhores aplicativos de espionagem com geofencing disponíveis no mercado.

💲 Preço

Felizmente, o Hoverwatch mantém as coisas simples quando se trata de preços. Seus três principais planos de assinatura — Pessoal, Profissional e Empresarial — possuem preços claros, que variam com base na duração da sua assinatura.

No entanto, o que realmente diferencia os planos é o número de dispositivos que você pode monitorar. O pacote pessoal permite apenas um dispositivo, enquanto o plano profissional permite que você acompanhe até cinco dispositivos.

Com o plano Empresarial, você pode monitorar até 25 dispositivos com uma única assinatura.

Além disso, tanto os planos empresariais quanto os profissionais dão acesso ao Hoverwatch Viewer (HW Viewer). Este é um programa de software Android que gerencia entradas de log de qualquer dispositivo monitorado, o que significa que você pode visualizar os relatórios do Hoverwatch não apenas em sua conta pessoal, mas também em seu dispositivo móvel, mesmo sem uma conexão com a internet.

7. XNSpy — Aplicativo de espionagem para o Telegram mais avançado e acessível

XNSPY é um poderoso aplicativo de espionagem que permite monitorar remotamente um dispositivo iOS ou Android. O painel do aplicativo possui tudo o que você precisa, desde análises até informações do dispositivo.





Plano Mais Barato US$ 7.50/mês — Assinatura Anual Plano Anual US$ 35,99 Teste Gratuito Não Garantia de devolução do dinheiro 10-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Relatório detalhado

Relatório detalhado Alertas e notificações

Alertas e notificações Não é necessário root/jailbreak 👎 Contras

Controle limitado sobre o envio de dados

Além disso, o XNSpy oferece uma solução sem a necessidade de jailbreak para dispositivos iOS. Ademais, ele é compatível com dispositivos Android sem precisar de root.

💲 Preço:

Há 3 opções de assinatura (mensal, trimestral e anual) e duas categorias de preço oferecidas pela XNSPY (Básica e Premium).

Assim, o preço da XNSPY varia de acordo com o período de compromisso e o nível do plano escolhido. Na opção Básica, o plano mais curto é a assinatura mensal, que custa US$ 29,99.

No entanto, se você optar pelo plano trimestral, o custo mensal será de US$ 13,99 — totalizando $41,99 pelo trimestre. E, ao se comprometer com um ano, o preço mensal cai para US$ 4,99 (apenas US$ 59 por ano).

Já para a Edição Premium, a assinatura mensal custa US$ 35,99. No plano trimestral, são US$ 20 por mês, ou apenas US$ 7,50 por mês ao escolher a assinatura anual, totalizando apenas US$ 89 adiantados pelo ano.

8. TheOneSpy — Aplicativo completo de rastreamento de cônjuges

Sendo o TheOneSpy um dos aplicativos de espionagem, adota uma abordagem ligeiramente diferente para o monitoramento do Telegram; eles oferecem a capacidade de bloquear e restringir remotamente números de chamadas tanto de entrada quanto de saída. Além de controlar o uso da internet.





Plano Mais Barato US$ 11,66/mês — Assinatura Anual Plano Anual US$ 35,00 Teste Gratuito Não Garantia de devolução do dinheiro 14-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Dados em tempo real (voz e vídeo)

Dados em tempo real (voz e vídeo) Não é necessário root/jailbreak

Não é necessário root/jailbreak Ele bloqueia e define limites de tempo de tela 👎 Contras

Você precisa ter acesso físico ao dispositivo-alvo para instalá-lo

Essencialmente, o Spy360 é um aplicativo de microfone oculto que permite ligar remotamente o microfone do Android-alvo e saber o que está acontecendo ao redor da pessoa. Por isso, se você quer saber sobre o que seu filho está conversando em tempo real, o Spy360 tem tudo o que você precisa.

Além disso, ao ter acesso remoto ao painel de internet do celular, você pode bloquear ou limitar chamadas recebidas com o software de bloqueio de chamadas do TheOneSpy. Esta é uma ótima maneira de evitar que estranhos liguem para seu filho, ou ainda bloquear chamadas de spam nos telefones de sua empresa.

No geral, o TheOneSpy é uma ótima escolha para aqueles que procuram capacidades de bloqueio de chamadas remotas ou limites de tempo de tela.

💲 Preço:

Os planos variam de acordo com o dispositivo que você deseja rastrear. No entanto, você pode obter este aplicativo por apenas $11,66 por mês, com pagamento anual. Além disso, você conta com uma garantia de reembolso de 14 dias sem riscos.

9. Flexispy — Aplicativo original de espionagem para o Telegram: ideal para recursos avançados e técnicos

Por fim, se você está em busca de um aplicativo espião extremamente poderoso e repleto de recursos, o Flexispy é um dos mais abrangentes do mercado. Ele oferece mais de 150 recursos em seu arsenal. Além disso, é o aplicativo de espionagem original para o Telegram, auxiliando pais na proteção de seus filhos desde 2006.





Plano Mais Barato US$ 14,91/mês — Assinatura Anual Plano Anual US$ 29,95 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 10-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Recursos robustos

Recursos robustos Compatível com Android e iOS

Compatível com Android e iOS Intercetação de chamadas 👎 Contras

Uma das opções mais caras desta lista

No entanto, onde o Flexispy realmente se destaca é em seu conjunto avançado de recursos. Ao contrário de outros aplicativos, o Flexispy pode configurar uma intercetação de chamadas e gravação com base em gatilhos, ativar remotamente o microfone no dispositivo de destino para ouvir conversas, acessar mensagens do WhatsApp e do Facebook, bem como espionar o uso do Snapchat.

Por isso, se você precisa de uma solução completa para espionar uma conta do Telegram, o Flexispy é definitivamente um dos aplicativos a considerar, mesmo que seu preço o coloque na categoria dos aplicativos de espionagem para celular mais caros do mercado.

💲 Preço

O Flexispy oferece três planos de preços diferentes: Lite, Premium e Extreme. No entanto, se você deseja mais recursos, como chamada espiã, falsificação de SMS e RemCam, é necessário fazer upgrade para o pacote Extreme.

10. iKeyMonitor — Melhor aplicativo de espionagem gratuito para o Telegram

Com um generoso período de teste gratuito, facilidade de uso e um processo de instalação rápido, o iKeyMonitor é uma opção atraente e um dos melhores aplicativos para quem procura um aplicativo de espionagem confiável, nomeadamente para o Telegram.





Plano Mais Barato US$ 9,99 para 3 dias Plano Anual US$ 16,66 Teste Gratuito Sim Garantia de devolução do dinheiro 30-dias Máximo de dispositivos suportados 1 por assinatura Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Não Registrador de teclas (Keylogger) Sim

👍 Prós

Suporte 24/7

Suporte 24/7 Opção gratuita

Opção gratuita Preços flexíveis 👎 Contras

Não permite instalação remota

No entanto, onde o iKeyMonitor realmente se destaca é no suporte ao cliente. A equipe oferece ajuda via chat ao vivo o tempo todo e está sempre disposta a fazer o máximo para resolver qualquer problema que você possa ter. Além disso, a empresa oferece uma garantia de devolução do dinheiro de 30 dias. Dessa forma, se você não estiver satisfeito com o aplicativo por qualquer motivo, pode receber seu dinheiro de volta.

Além disso, se você procura por um aplicativo de espionagem que não vai pesar no bolso, o iKeyMonitor também tem uma opção de uso sob demanda por 3 dias, com um preço muito razoável.

💲 Preço:

Além disso, seja quais forem as suas necessidades de monitoramento, o iKeyMonitor tem um pacote e preços correspondentes para atender.

Ademais, o pacote gratuito oferece muitos recursos que vão desde o rastreamento de SMS até a escuta do histórico de chamadas e o rastreamento de localização GPS.

No entanto, se você deseja capacidades ainda mais robustas, pode atualizar o seu plano básico por apenas $9,99 por três dias ou $16,66 por mês. De qualquer forma, o iKeyMonitor é uma excelente opção como aplicativo espião para o Telegram.

Melhores aplicativos de espionagem para o Telegram: Tabela de Comparação

Como vimos, a escolha do melhor aplicativo espião para o Telegram pode ser desafiadora, tendo em conta a quantidade de aplicativos disponíveis. No entanto, para simplificar sua pesquisa, apresentamos uma tabela de comparação dos principais aplicativos de espionagem para o Telegram:



VPN Plano Mais Barato Plano Mensal (em US$) Versão de Teste Garantia de Devolução do Dinheiro Número Máximo de Dispositivos Suportados Necessidade de desbloqueio (jailbreak/root) Registrador de teclas (Keylogger) mSpy $8.33/ mês (Plano Anual) 55,33 Não 10-dias 1/por assinatura Não Sim EyeZy $10.00/mês (Plano Anual) 47,86 Sim 14-dias 1/por assinatura Sim Sim uMobix $14.99/mês (Plano Anual) 29,99 Não 14-dias 1/por assinatura Não Sim Cocospy $11.66/mês (Plano Anual) 49,99 Sim 14-dias 1/por assinatura Não Sim Spyic $8.33/mês (Plano Anual) 39,99 Sim 60-dias 3 para o plano familiar Não Sim Hoverwatch $3.33/mês/dispositivo 24,95 Sim 30-dias 25 para o plano empresarial Não Sim XNSpy $7.50/mês (Plano Anual) 35,99 Não 10-dias 1/por assinatura Não Sim TheOneSpy $11.66/mês (Plano Anual) 35 Não 14-dias 1/por assinatura Não Sim Flexispy $14.91/mês (Plano Anual) 29,95 Sim 10-dias 1/por assinatura Não Sim iKeyMonitor $9.99 por 3 Dias 16,66 Sim 30-dias 1/por assinatura Não Sim

Como escolher os melhores aplicativos de espionagem para Telegram

Ao escolher um app de espionagem para o Telegram, levamos em consideração diversos fatores. Investimos tempo em pesquisa e análise dos melhores aplicativos disponíveis no mercado, para que você possa tomar uma decisão bem informada. Assim, alguns dos principais critérios que consideramos incluem:

Processo de Configuração: Avaliamos o quão simples é configurar cada aplicativo de espionagem para monitorar a atividade no Telegram. Além disso, também observamos se era necessário realizar jailbreak ou root no dispositivo alvo, e se alguns aplicativos permitem a instalação remota, dispensando o acesso físico ao dispositivo. Facilidade de Uso: Verificamos a facilidade de uso de cada aplicativo, avaliando a interface e a intuitividade. Além disso, consideramos o número de recursos oferecidos e como eles funcionam na prática. Efetividade: Testamos pessoalmente cada aplicativo para garantir que eles realmente cumprissem suas promessas de rastreamento de mensagens e chamadas no Telegram. Preços: Analisamos os planos de preços de cada empresa, buscando a melhor relação custo-benefício. Dessa forma, levamos em conta recursos, preço e qualidade. Alguns aplicativos oferecem taxas únicas, enquanto outros cobram assinaturas mensais ou anuais.

Suporte ao Cliente: Verificamos a qualidade do suporte ao cliente oferecido por cada empresa, entrando em contato por e-mail e chat ao vivo para avaliar a rapidez e a eficácia das respostas.

Dessa forma, esses critérios nos ajudaram a identificar os melhores aplicativos de espionagem para o Telegram, garantindo que você tenha acesso a opções confiáveis e eficazes para suas necessidades de monitoramento.

Como configurar os aplicativos de espionagem para o Telegram: Guia para monitorar o Telegram

Neste exemplo, usaremos o aplicativo mSpy em um dispositivo Android. Aqui estão os passos para configurar um aplicativo de espionagem para o Telegram:

Passo 1: Compre uma assinatura do mSpy

Passo 2: Desative o Play Protect e Faça o Download do mSpy

Quando você se inscrever, o mSpy enviará um e-mail com as etapas para começar, seus dados de login e um link de URL que você precisará para baixar o mSpy no dispositivo de destino.

Dessa forma, seu primeiro passo será desativar o Play Protect no dispositivo de destino.

Passo 3: Instale e Configure o mSpy

Abra o navegador no dispositivo de destino e insira a URL enviada pelo mSpy no e-mail. Isso o levará a uma página de download.

Passo 4: Faça Login na Sua Conta do mSpy

Após o download, faça login no mSpy em seu próprio dispositivo e comece a monitorar a atividade do Telegram, histórico de localização e tudo mais do telefone de destino diretamente do seu painel:

Seja você um pai, um proprietário de negócios ou um cidadão preocupado, você está aqui porque deseja saber o que alguém está fazendo no Telegram. Dessa forma, os melhores aplicativos de espionagem para o Telegram permitem que você monitore secretamente as conversas em aplicativos de mídia social populares, rastreie a localização do telefone de destino por GPS e até obtenha insights ao vivo sobre a atividade do usuário-alvo em vários aplicativos.

Assim, após extensas horas de pesquisa, chegamos à conclusão de que enter os aplicativos analisados, o mSpy, é o melhor aplicativo de espionagem para o Telegram em 2023. Isso porque ele é fácil de usar e oferece uma ampla gama de recursos altamente eficazes para rastrear mensagens e chamadas no Telegram.

Além disso, o mSpy oferece preços altamente competitivos, com vários planos disponíveis para atender às suas necessidades. Ademais, eles contam com um excelente suporte ao cliente caso você precise de assistência durante o uso. Experimente-o agora sem riscos com a garantia de reembolso de 14 dias.

Perguntas Frequentes (FAQs)