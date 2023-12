Os 8 melhores aplicativos de Keylogger em 2023 revisados e comparados – O que é um Keylogger?

Os melhores softwares de Keylogger para 2023: Ranking rápido

Em suma, nossa pesquisa concluiu que o mSpy é o melhor aplicativo de keylogger em 2023, graças à sua abundância de recursos, design simples e preços acessíveis. Coloque-o à prova com sua garantia de reembolso de 14 dias e veja como ele se compara a outras soluções de spyware:

mSpy — No geral, o melhor aplicativo de Keylogger para 2023. Aproveite a garantia de reembolso de 14 dias. EyeZy — Poderoso Keylogger para Android e iOS. Teste com o período de avaliação gratuito de 3 dias e demonstração ao vivo. uMobix — Popular Keylogger para Android com funcionalidades avançadas. Aproveite a garantia de reembolso de 14 Dias. Cocospy — Oferece impressionantes habilidades de Keylogging para android. Experimente a demonstração ou teste por um dia por US$1 antes de se Inscrever. XNSpy — Aplicativo de espionagem avançado com um poderoso Keylogger para android. Oferece uma demonstração ao vivo + política de reembolso de 10 dias. SpyBubble — Principal aplicativo de Keylogger para iOS e Android para pais e empregadores. Possui uma longa garantia de reembolso de 60 dias. FlexiSpy — Melhor Keylogger para Windows e Mac. Experimente gratuitamente por um dia antes de optar por um plano pago. Snoopza — Solução de rastreamento android gratuita e popular e ainda oferece assinaturas premium acessíveis.

Empolgado em explorar a fundo o potencial de cada uma dessas ferramentas? Vamos entrar em todos os detalhes para ajudar você a tomar uma decisão informada sobre a melhor opção para suas necessidades e orçamento no quesito de melhores aplicativos de keylogger.

Os melhores aplicativos de keylogger em 2023: Revisão aprofundada

Aqui você aprenderá tudo o que precisa saber para tomar uma decisão mais informada. Isso porque exploramos profundamente as habilidades, além de preços, prós e contras, e mais, dos melhores aplicativos de keylogger, para proporcionar uma visão completa das principais opções disponíveis.

1. mSpy — No geral, o melhor aplicativo de keylogger de 2023

Saber mais e se preocupar menos é precisamente o que o melhor aplicativo de keylogger do mercado – mSpy, oferece a você e aos seus 1,5 milhões de usuários ao redor do mundo.

Não apenas o keylogger está disponível tanto para Android quanto para iOS, mas a precisão é ótima — você saberá tudo o que é digitado, quando e em qual aplicativo, tudo em seu painel organizado:

Além disso, se você não quiser saber de todos os detalhes (ou tenha medo de perder algo que vale a pena saber), o mSpy permite que você crie palavras-chave personalizadas para receber alertas quando ou se forem utilizadas por seu filho ou ente querido.

Além de ter o melhor keylogger para iPhone e Android, o mSpy também é uma das melhores aplicações de controle parental — fornecendo aos pais ao redor do mundo as ferramentas necessárias para manter seus entes queridos seguros, tanto no mundo online quanto no offline.

Assim, desde o rastreamento de localização por GPS até a recuperação de mensagens excluídas e a monitorização detalhada da atividade nas redes sociais, o mSpy realiza todas essas funções e muito mais. Na verdade, ele oferece até mesmo a capacidade de gravar a tela para proporcionar uma visão em tempo real da atividade do usuário em vários aplicativos.

💲 Preços

Mensal — US$69,99/mês Trimestral — US$40/mês Anual — US$16,67/mês

Além disso, neste momento há uma promoção que torna a oferta ainda mais atrativa, reduzindo o preço de US$16,67 por mês para apenas US$11,67 por mês. Por isso, aproveite antes que termine e tire vantagem da garantia de reembolso de 14 dias.



👍 Prós Rico em recursos e discreto

Rico em recursos e discreto Não requer jailbreak/root

Não requer jailbreak/root Controle de acesso a aplicativos e sites

Controle de acesso a aplicativos e sites Possui um keylogger poderoso

Possui um keylogger poderoso Oferece keylogging para iOS e Android 👎 Contras Cobrir vários dispositivos pode ser custoso

Cobrir vários dispositivos pode ser custoso O keylogger para iOS requer jailbreak

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$69,99/mês US$16,66/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias

2. EyeZy — Keylogger poderoso para Android e iOS

EyeZy é uma opção que merece forte consideração para o segundo lugar como o melhor aplicativo de Keylogger para Android e iOS. Ele coloca ao seu alcance todas as conversas e pesquisas realizadas em redes sociais, Google, YouTube e muito mais para que você possa monitorar com precisão.

Além disso, assim como o poderoso mSpy, o EyeZy também ajuda a garantir que nada preocupante, como “pornografia”, “drogas” ou “suicídio”, esteja presente em conversas ou buscas. Se isso acontecer, você receberá um alerta imediatamente.

O EyeZy também vem carregado com tudo o que você precisa para ficar de olho em seus entes queridos, desde visualizar mensagens excluídas, rastrear sua localização, bloquear o acesso a aplicativos e sites inadequados até monitorar o uso de aplicativos.

Nada está fora dos limites com o EyeZy, mas infelizmente, é necessário fazer o jailbreak para a funcionalidade de keylogger no iOS, e capacidades avançadas como gravação de tela podem exigir o rooting.

💲 Preços

Mensal — US$47,99/mês Trimestral — US$27,99/mês Anual — US$9,99/mês

O valor de US$9,99 por mês é uma oferta atraente e por isso difícil de superar. Experimente sem riscos com o teste gratuito e a avaliação gratuita de 3 dias, e aproveite a garantia de reembolso de 14 dias.



👍 Prós O plano anual é barato.

O plano anual é barato. Oferece um incrível custo-benefício.

Oferece um incrível custo-benefício. Possui capacidades avançadas de spyware.

Possui capacidades avançadas de spyware. Possui um ótimo keylogger para iPhone e Android.

Possui um ótimo keylogger para iPhone e Android. Um dos melhores aplicativos de espionagem para telefones. 👎 Contras A sincronização com o iCloud pode levar algum tempo.

A sincronização com o iCloud pode levar algum tempo. O rooting pode ser necessário para recursos avançados.

O rooting pode ser necessário para recursos avançados. O keylogger para iOS exige o jailbreak do dispositivo.

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$47,99/mês US$9,99/mês 1 Android, iOS, tablets 3 dias de teste e versão demo Garantia de reembolso em 14 dias

3. uMobix — Keylogger popular para android com funcionalidades avançadas

Com mais de 30 recursos e um sólido keylogger para Android, o uMobix é uma opção que certamente lhe proporcionará tranquilidade, assegurando que nada inapropriado esteja acontecendo diante de seus olhos.

Assim, o que se destaca sobre este keylogger é que, ao contrário da maioria, você terá insights até mesmo sobre o texto digitado no modo de navegação anônima, além de qualquer texto copiado e colado.

Embora não exista um keylogger para iPhone, o uMobix disponibiliza um conjunto robusto de ferramentas para ambas as plataformas, Android e iOS. No entanto, é importante destacar que o keylogger para Android se destaca, oferecendo funções extras que podem ser muito úteis.

Além disso, o uMobix vem com ainda mais recursos para proporcionar a você uma poderosa e multifacetada ferramenta de monitoramento. Assim, ele inclui acesso remoto ao microfone e à câmera do dispositivo para captar o ambiente, capacidades de restrição de chamadas e muito mais.

Dessa forma, seja qual for a atividade, como pesquisas, conversas ou senhas, o uMobix, com seu keylogger e outros recursos para Android e iOS, manterá você bem informado.

💲 Preços

Mensal — US$49,99/mês Trimestral — US$27,99/mês Anual — US$11,66/mês

Levando em consideração todos os extras interessantes oferecidos e o poder do keylogger para Android, US$11,66 por mês é uma pechincha para um aplicativo de controle parental tão valioso quanto o uMobix.

No entanto se ainda não tiver certeza, você pode aproveitar a garantia de reembolso de 14 dias.



👍 Prós Ótimo suporte ao cliente

Ótimo suporte ao cliente Detecta pesquisas em modo de navegação anônima

Detecta pesquisas em modo de navegação anônima Você pode receber alertas se seu filho usar um novo aplicativo de mídia social

Você pode receber alertas se seu filho usar um novo aplicativo de mídia social Não é necessário fazer o rooting do dispositivo para obter funcionalidade completa 👎 Contras As capacidades para iOS são limitadas

As capacidades para iOS são limitadas O consumo de bateria pode ser elevado

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$49,99/mês US$11,66/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias

4. Cocospy — Possui impressionantes capacidades de Keylogging para android

O Cocospy tem todas as funcionalidades de monitoramento que alguém poderia precisar — para Android, iOS e tablets. Embora não seja tão repleto de recursos em comparação com gigantes como o mSpy, o keylogger para Android do Cocospy garante sua posição entre os cinco primeiros nesta lista.

Assim como todos os melhores keyloggers, ele informará tudo o que o usuário-alvo digita em aplicativos, mas o que é verdadeiramente único sobre o keylogger do Cocospy é que você poderá monitorar até mesmo conversas em grupo em plataformas como WhatsApp e Facebook — e o rooting não é necessário.

O Cocospy é um dos melhores aplicativos espiões para o Instagram e, de fato, está entre os primeiros em listas como estas para todas as principais necessidades de monitoramento de redes sociais e de mensagens — incluindo o Discord.

Além disso, o Cocospy também permite que você veja arquivos de mídia que seu filho ou ente querido salvou e até marque contatos suspeitos que você deseja monitorar de perto.

💲 Preços

Mensal — US$49,99/mês Trimestral — US$29,99/mês Anual — US$12,50/mês

Não é o mais barato desta lista, mas antes de tirar conclusões precipitadas, certifique-se de experimentar o Cocospy por um dia inteiro. Custará apenas um dólar, ou você pode conferir a demonstração gratuita para ver como funciona.



👍 Prós Atendimento ao cliente de qualidade

Atendimento ao cliente de qualidade Não é necessário fazer jailbreaking/rooting

Não é necessário fazer jailbreaking/rooting Um dos melhores aplicativos espiões para Android 👎 Contras O teste não é gratuito

O teste não é gratuito Não é tão rico em recursos quanto seus concorrentes

Não é tão rico em recursos quanto seus concorrentes Falta o keylogger no iOS

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$49,99/mês US$12,50/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias

5. XNSpy — Aplicativo espião avançado com um poderoso Keylogger para android

Como um dos melhores keyloggers para Android no mercado, você pode fazer o que espera — visualizar cada tecla digitada em aplicativos, incluindo conversas em mensagens instantâneas.

No entanto, o que mais gostamos no XNSpy é que você pode criar uma lista de observação para pessoas, locais e palavras, garantindo que você seja notificado de qualquer atividade suspeita.

Infelizmente, não há um keylogger para iOS. No entanto, as funcionalidades disponíveis serão mais do que suficientes e proporcionarão insights semelhantes aos que você obteria com um keylogger.

Por exemplo, você poderá visualizar conversas em redes sociais, os sites que visitaram, os registros de chamadas e até mesmo acessar remotamente o ambiente do dispositivo.

💲 Preços

O preço do XNSpy é o mesmo, quer você opte pela monitorização em Android ou iOS. Confira:

Mensal — US$49,99/mês Trimestral — US$29,99/mês Anual — US$12,49/mês

Certamente não é o mais barato, no entanto, se estiver interessado, pode aproveitar a política de reembolso de 10 dias e explorar como o aplicativo funciona com a demonstração ao vivo.



👍 Prós Não é necessário fazer rooting para o keylogger

Não é necessário fazer rooting para o keylogger Capacidades avançadas de monitoramento

Capacidades avançadas de monitoramento Adequado para pais e empresas

Adequado para pais e empresas Ideal para keylogging em mensagens instantâneas 👎 Contras Não há keylogger para iOS

Não há keylogger para iOS Jailbreaking/rooting é necessário para funcionalidade total

Jailbreaking/rooting é necessário para funcionalidade total A sincronização de dados pode levar tempo

A sincronização de dados pode levar tempo Os preços aumentam na renovação

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$49,99/mês US$12,49/mês 1 Android, iOS Versão demo Garantia de reembolso em 10 dias

6. SpyBubble — Principal aplicativo de Keylogger para iOS e Android para pais e empregadores

O SpyBubble é um dos melhores keyloggers para iPhone disponíveis e a versão para Android funciona igualmente bem, proporcionando insights sobre cada tecla digitada no dispositivo.

Além disso, o SpyBubble oferece uma variedade de outros recursos para fornecer informações sobre absolutamente tudo. Na verdade, também é reconhecido como um dos melhores aplicativos espiões para o Facebook e, de maneira geral, possui uma alta reputação para monitoramento de redes sociais e app de mensagens.

Snapchat, WhatsApp, Facebook e até mesmo YouTube – qualquer que seja o aplicativo, você ficará ciente das conversas, com quem estão acontecendo e quando, além de ter a capacidade de visualizar todos os arquivos multimídia compartilhados e as pesquisas realizadas.

Ademais, os pais podem bloquear o acesso a aplicativos, rastrear todas as chamadas e mensagens de entrada e saída (inclusive visualizar as excluídas) e criar uma lista de observação para locais, garantindo a segurança de seus entes queridos.

💲 Preços

Android:

Mensal (Básico) — US$29,99/mês Mensal (Completo) — US$59,99/mês Trimestral — US$33,33/mês Anual — US$14,99/mês

iOS:

Mensal (Básico) — US$29,99/mês Mensal (Completo) — US$49,99/mês Trimestral — US$26,66/mês Anual — US$12,49/mês

👍 Prós Repleto de funcionalidades

Repleto de funcionalidades Ideal tanto para pais quanto para empregadores

Ideal tanto para pais quanto para empregadores Atualizações são gratuitas e automáticas

Atualizações são gratuitas e automáticas Não é necessário fazer jailbreaking/rooting 👎 Contras Não há geofencing

Não há geofencing A transmissão de vídeo ao vivo e as capturas de tela nem sempre funcionam

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$29,99/mês US$12,49-US$14,99/mês 1 Android, iOS Versão demo Garantia de reembolso em 60 dias

7. FlexiSpy — Melhor Keylogger para Windows e Mac

O FlexiSpy é a nossa principal escolha para o melhor software de Keylogger para dispositivos Windows e Mac. No entanto, é importante destacar que o Keylogger para Android e iPhone também é igualmente impressionante.

A compatibilidade é uma das áreas em que o FlexiSpy realmente se destaca, mas, além disso, suas impressionantes 150+ funcionalidades fazem dele um dos melhores aplicativos de Keylogger em termos de funcionalidade geral.

O Keylogger oferece a capacidade de rastrear os termos de busca utilizados, registrar notas inseridas e até mesmo texto deletado que não tenha sido enviado ou mantido.

Além disso, você pode configurar alertas para notificações sempre que os limites forem ultrapassados e realizar pesquisas por palavras-chave para acessar informações relevantes do Keylogger, como “pornografia” ou “drogas”.

No entanto, essas são apenas algumas das funcionalidades do FlexiSpy. Na realidade, este aplicativo espião é extremamente versátil e oferece uma ampla gama de recursos para atender às suas necessidades.

💲 Preços

O pacote Lite para Android, iOS e PC está repleto de recursos e custa US$29,95 por mês. Para o pacote Premium, aqui estão os preços:

Mensal — US$79/mês Trimestral — US$119 (US$29,75/mês) Anual — US$179 (US$14,91/mês)

Infelizmente, eles só processam reembolsos se a instalação do aplicativo não for bem-sucedida. No entanto, há uma demonstração e um teste gratuito de 24 horas que você pode usar antes de se comprometer com um plano pago.



👍 Prós Oferece entrega pré-instalada

Oferece entrega pré-instalada Compatibilidade com keylogger

Compatibilidade com keylogger Um dos melhores aplicativos de controle parental

Um dos melhores aplicativos de controle parental Aplicativo móvel gratuito para monitoramento 👎 Contras Suporte por tickets lento

Suporte por tickets lento Nem todos os recursos funcionam conforme o esperado

Nem todos os recursos funcionam conforme o esperado Avaliações mistas do suporte ao cliente

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$29,95/mês (Lite) US$14,91/mês 1 Android, iOS, Windows, Mac Versão demo + teste de um dia Reembolso de 10 dias

8. Snoopza — Solução popular e gratuita de rastreamento para android

Embora o Snoopza não tenha capacidades de keylogging, ele oferece uma visão substancial do que o usuário está fazendo em seu dispositivo, e de forma gratuita.

Por exemplo, assim como um keylogger, o Snoopza permite que você veja conversas de mensagens de texto, a atividade na internet do usuário e todas as chamadas recebidas e efetuadas. Além disso, o rastreamento de localização GPS também é gratuito.

No entanto, você precisaria fazer upgrade para um plano pago para capacidades mais avançadas, como gravar chamadas, monitorar aplicativos de redes sociais e mensagens, e detectar substituições de cartão SIM.

Apesar da falta de um keylogger, o Snoopza é um nome que vale a pena ser mencionado para aqueles que procuram uma solução de monitoramento, têm um orçamento limitado e não precisam do conjunto completo de recursos.

💲 Preços

Além do plano gratuito limitado, veja quanto custará fazer upgrade para o plano Standard:

Mensal — US$14,95/mês Trimestral — US$34,95 (US$11,65/mês) Anual — US$99,95 (US$8,32/mês)

Certifique-se de testar o aplicativo com o plano gratuito antes de se comprometer com um pago.



👍 Prós Fácil de usar

Fácil de usar Possui um plano gratuito para sempre

Possui um plano gratuito para sempre Planos pagos são acessíveis

Planos pagos são acessíveis A instalação é rápida 👎 Contras Não oferece suporte para iOS

Não oferece suporte para iOS Pode ser necessário reinstalar o aplicativo

Pode ser necessário reinstalar o aplicativo A sincronização pode apresentar problemas

Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia US$14,95/mês US$8,32/mês 1 Android Versão gratuita vitalícia Não

Comparando os Melhores Aplicativos de Keylogger

Melhores aplicativos de Keylogger Preço mensal Preço anual Dispositivos rastreados Compatibilidade Versão grátis Garantia mSpy US$69,99/mês US$16,66/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias EyeZy US$47,99/mês US$9,99/mês 1 Android, iOS, tablets 3 dias de teste e versão demo Garantia de reembolso em 14 dias uMobix US$49,99/mês US$11,66/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias Cocospy US$49,99/mês US$12,50/mês 1 Android, iOS, tablets Versão demo Garantia de reembolso em 14 dias XNSpy US$49,99/mês US$12,49/mês 1 Android, iOS Versão demo Garantia de reembolso em 10 dias SpyBubble US$29,99/mês US$12,49-US$14,99/mês 1 Android, iOS Versão demo Garantia de reembolso em 60 dias FlexiSpy US$29,95/mês (Lite) US$14,91/mês 1 Android, iOS, Windows, Mac Versão demo + teste de um dia Reembolso de 10 dias Snoopza US$14,95/mês US$8,32/mês 1 Android Versão gratuita vitalícia Não

O que são aplicativos de Keylogger?

Um aplicativo de keylogger é um software que monitora a atividade de um dispositivo, especialmente cada letra e palavra digitada no teclado.

Dessa forma, isso oferece insights sobre o que o usuário está dizendo online, seja um comentário feito no Facebook, uma mensagem privada ou uma busca no Google.

Além disso, os melhores aplicativos espiões para iPhone, Android e tablets possuem keyloggers e uma série de outras soluções de monitoramento, incluindo gravadores de tela, rastreamento de localização por GPS, controle de uso de aplicativos e web, entre outros.

Como os melhores aplicativos de Keylogger funcionam?

Como um recurso dos melhores aplicativos espiões para celulares, os keyloggers são instalados no dispositivo de destino (um ente querido, como seu filho, ou o dispositivo de trabalho de um funcionário) e monitoram a atividade.

Uma vez instalado, você simplesmente faz login na sua conta do aplicativo de monitoramento no seu próprio dispositivo para rastrear remotamente a atividade dos usuários-alvo. Assim, o aplicativo registra discretamente cada tecla digitada e exibe os dados em tempo real no seu painel:

Por que utilizar os melhores aplicativos de Keylogger?

Existem várias razões lógicas e justificáveis pelas quais alguém gostaria de ter um dos melhores aplicativos de keylogger. Aqui estão algumas das principais:

1. Pais

A criação de filhos é mais desafiadora do que nunca, e a segurança online é uma preocupação comum para a maioria dos pais — daí esta ser uma das principais razões para alguém obter um aplicativo espião com keylogger.

Além do cyberbullying, o mundo online apresenta perigos em cada esquina — desde drogas, predadores, pornografia, e muito mais. Por isso, há muito com o que os pais se preocuparem, especialmente se o filho é menor de idade e está online.

Dessa forma, com um aplicativo de keylogger, não apenas é possível configurar alertas para ser notificado sobre palavras-chave de ‘bandeira vermelha’, mas também ter outros recursos que proporcionam total tranquilidade — como rastreamento GPS, capacidade de bloquear sites e aplicativos inadequados para a idade, e muito mais.

2. Empregadores

Por surpreendente ou não que possa parecer, os empregadores também podem fazer uso de aplicativos de monitoramento com keyloggers.

Empresas que protegem informações confidenciais ou buscam proteger seus ativos podem recorrer a aplicativos como esses para garantir a segurança dos dados e dispositivos de sua empresa.

Além disso, a funcionalidade adicional dos aplicativos de keylogger pode ajudar as empresas a gerenciar a produtividade dos funcionários e garantir que os dispositivos de trabalho sejam usados conforme pretendido — isso inclui bloquear o acesso a aplicativos e sites específicos.

Dessa forma, além das razões acima, as empresas também podem usar esses aplicativos, já que muitos são alguns dos melhores em termos de geofencing. Em suma, isso permite que as empresas monitorem as localizações por GPS para garantir a precisão das despesas de viagem da empresa.

3. Outros

Naturalmente, existem várias outras razões pelas quais alguém desejaria um dos melhores aplicativos de keylogger.

Além dos mencionados anteriormente, alguns desses motivos podem ser bastante antiéticos. Por exemplo, pesquisar sobre como rastrear o telefone do seu namorado e usar um desses aplicativos para monitorar seu parceiro sem o conhecimento ou consentimento dele.

Este é apenas um dos muitos usos antiéticos (e ilegais), embora bastante populares, desses aplicativos.

É possível instalar os melhores aplicativos de Keyloggers remotamente?

Independentemente de você ter adquirido um aplicativo de keylogger para Android, iOS, Mac ou Windows, será necessário ter acesso físico ao dispositivo para instalar o software espião.

No entanto, com um dos melhores keyloggers, a configuração é fácil e exigirá apenas alguns minutos de acesso ao dispositivo (mostraremos um guia passo a passo em breve).

Uma vez instalado, você poderá ocultar rastros da existência do software espião e monitorar a atividade do usuário remotamente a partir do seu próprio dispositivo.

É possível detectar os melhores aplicativos de Keyloggers?

Os melhores keyloggers funcionam de forma completamente discreta. Assim, não mostram nenhuma evidência da existência do aplicativo no dispositivo-alvo, sem ícone de aplicativo e impacto mínimo (se houver) no desempenho do dispositivo.

Dito isso, se o usuário instalar uma das melhores soluções de antivírus, o aplicativo detectará e removerá o software espião.

Além disso, vale ressaltar que aplicativos de keylogger gratuitos e de baixa qualidade correm o risco de tornar o dispositivo mais lento e de tornar sua presença conhecida pelo usuário final.

Melhores aplicativos de Keyloggers gratuitos vs. opções pagas

A gratuidade nem sempre é a escolha mais segura, especialmente quando se trata de spyware. Neste caso, optar por uma solução gratuita é uma aposta arriscada e uma que enfaticamente recomendamos evitar. Mas por quê?

Aqui estão algumas das principais preocupações associadas aos aplicativos de keylogger gratuitos:

A segurança é, na melhor das hipóteses, precária. Isso coloca os dados dos usuários finais em sério risco de serem vendidos para terceiros ou vazarem e caírem nas mãos erradas.

Isso coloca os dados dos usuários finais em sério risco de serem vendidos para terceiros ou vazarem e caírem nas mãos erradas. A funcionalidade é questionável. As análises de spyware gratuito são o suficiente para desanimar qualquer pessoa — a maioria não funciona.

As análises de spyware gratuito são o suficiente para desanimar qualquer pessoa — a maioria não funciona. Se eles funcionam, os melhores keyloggers gratuitos decepcionam. Sem dúvida, você perceberá que, em comparação com uma solução paga, o que você obtém está longe do que você precisaria.

Grátis é bom, mas não quando se trata de soluções de monitoramento. Se você está determinado a usar um keylogger gratuito, recomendamos procurar avaliações de clientes antes de baixar qualquer coisa.

Nossa recomendação seria experimentar um dos melhores keyloggers — a maioria oferece demonstrações gratuitas, testes gratuitos, garantias de reembolso ou uma combinação dessas opções. Essas são maneiras sem risco de ter uma ideia melhor de se um aplicativo atende às suas necessidades.

Como Usar um dos melhores Aplicativos de Keylogger

Embora o software em si seja complexo, instalar um dos melhores aplicativos de keyloggers, como o mSpy, é extremamente fácil. Vamos mostrar, passo a passo, do que se trata. Preparado?

Passo 1 — Visite o Site do mSpy

Acesse o site aqui e clique no botão “Experimente Agora” para começar. Isso irá guiá-lo para criar uma conta e escolher seu plano.

Depois de concluir esse processo, o mSpy enviará um e-mail de confirmação que inclui todos os detalhes necessários — seu nome de usuário, senha, um link para download e orientações sobre o que fazer em seguida.

Passo 2 — Desative o PlayProtect

Se o dispositivo que você deseja monitorar for um Android, seu primeiro passo será desativar o PlayProtect. Para fazer isso, vá para as configurações da Play Store e desative o PlayProtect.

Isso garante que o PlayProtect permita que você faça o download do mSpy e que não afete a capacidade do aplicativo de funcionar.

Passo 3 — Instale o mSpy

Com o PlayProtect desativado, agora você pode copiar o link fornecido no e-mail, colá-lo no Google no dispositivo de destino, e isso o levará a uma página de download.

Aceite todas as solicitações para conceder ao mSpy as permissões necessárias para funcionar — e pronto. Agora, faça login na sua conta no seu próprio dispositivo e comece a monitorar.

Conclusão: Quais os melhores aplicativos de Keylogger para 2023?

Em resumo, o mSpy é uma solução ideal, atendendo a uma ampla gama de necessidades de monitoramento, e seu keylogger se destaca como um dos melhores do setor, fornecendo insights precisos em tempo real sobre tudo o que é digitado pelo usuário-alvo.

Se ele é a sua escolha principal, a decisão final está em suas mãos. Aqui está um lembrete das opções disponíveis:

mSpy — No geral, o melhor aplicativo de Keylogger para 2023. Aproveite a garantia de reembolso de 14 dias. EyeZy — Poderoso Keylogger para Android e iOS. Teste com o período de avaliação gratuito de 3 dias e demonstração ao vivo. uMobix — Popular Keylogger para Android com funcionalidades avançadas. Aproveite a garantia de reembolso de 14 Dias. Cocospy — Oferece impressionantes habilidades de Keylogging para android. Experimente a demonstração ou teste por um dia por US$1 antes de se inscrever. XNSpy — Aplicativo de espionagem avançado com um poderoso Keylogger para android. Oferece uma demonstração ao vivo + política de reembolso de 10 dias.Preview (opens in a new tab) SpyBubble — Principal aplicativo de Keylogger para iOS e Android para pais e empregadores. Possui uma longa garantia de reembolso de 60 Dias. FlexiSpy — Melhor Keylogger para Windows e Mac. Experimente gratuitamente por um dia antes de optar por um plano pago. Snoopza — Solução de rastreamento android gratuita e popular e ainda oferece assinaturas premium acessíveis.

Por sim, aproveite a garantia de reembolso de cada fornecedor para descobrir qual deles atende melhor às suas necessidades, sem precisar gastar um centavo.

FAQs sobre os melhores aplicativos de Keylogger