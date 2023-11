Melhores aplicativos para rastrear esposa infiel 2023: Revisados e comparados

Os melhores aplicativos para rastrear esposa infiel em 2023

Mas, se não tem tempo a perder, elaboramos um resumo rápido. Nossos testes também concluíram que o mSpy é o melhor aplicativo para rastrear esposa infiel. Ele tem uma interface de usuário incrivelmente simples e muitos recursos para o ajudar a determinar se você está lidando com uma parceira infiel.

Os 13 melhores softwares de aplicativos para rastrear esposa infiel revisados

Você está ansioso para saber mais sobre nossos 13 principais softwares de rastreamento, o que eles podem mostrar, preços e seus prós e contras? Continue lendo para conferir todos os detalhes.

1. mSpy – Melhor aplicativo espião para esposa infiel em 2023

Em suma, o mSpy é um campeão testado e comprovado para rastrear atividades telefônicas, com mais de um milhão de clientes satisfeitos e mais de uma década de experiência – tornando-o de longe o melhor entre os aplicativos para rastrear esposa infiel do mercado.

Ele permite que você veja todas as mensagens da sua esposa em todas as plataformas populares, incluindo mensagens SMS, mensagens de mídia social, WhatsApp ou até mesmo Discord.

Se você está preocupado de que sua esposa esteja trocando fotos ou vídeos inapropriados, não se preocupe, pois o mSpy permite que você veja todos os arquivos multimídia trocados em uma conversa.

Além disso, se você está preocupado com a localização de sua esposa ou simplesmente deseja encontrar evidências de que ela está mentindo para você sobre seu paradeiro, ficará feliz em saber que o mSpy é o melhor entre os aplicativos para rastrear esposa infiel com recurso de localização geográfica disponível.

Recursos de controle remoto

mSpy mostrará a localização ao vivo e o histórico de localização GPS. Além disso, se você estiver preocupado com a fuga de sua parceira, poderá configurar um raio geográfico para ser alertado imediatamente sobre seus movimentos.

Se preferir uma abordagem mais prática, você pode aproveitar as vantagens dos recursos de controle remoto do mSpy. Caso você ache que sua esposa está fazendo algo que não deveria, pode ativar remotamente a câmera frontal ou traseira para transmitir suas atividades ao vivo – fornecendo evidências contundentes ou dissipando suas preocupações em segundos.

Experimente o mSpy sem riscos com a garantia de devolução do dinheiro em 14 dias e veja por que ele é nossa solução número 1 de rastreamento de telefone para esposas infiéis. Você também pode conferir nossa análise aprofundada do mSpy para obter mais detalhes.

👍 Prós

Rastreamento GPS com registros históricos e localizações geográficas

Rastreamento GPS com registros históricos e localizações geográficas

Excelentes recursos de controle remoto

Oferece informações sobre mídias sociais e atividades de SMS

Pode filmar remotamente a tela da sua esposa

Permanece completamente oculto no dispositivo de destino

👎 Contras

Caro, principalmente se você deseja cobrir vários dispositivos

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 11,67/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior + todos os dispositivos Apple com iOS 7 e superior. Demonstração 14 dias Excelente rastreamento por GPS e mídias sociais, keylogger e gravador de tela, comandos remotos

2. EyeZy – Melhor rastreador de esposas infiéis com funções avançadas

O EyeZy se destaca logo de cara por sua combinação de um painel de controle web fácil de usar e recursos avançados. Como um dos melhores aplicativos espiões de telefone, não é surpresa que ele esteja repleto de recursos para rastrear tudo sobre o telefone alvo.

Você não apenas pode ver todos os seus textos e mensagens nas redes sociais, mas também pode configurar alertas de keylogger para quando determinadas frases forem usadas. Com apenas alguns cliques, você poderá saber se sua parceira menciona ou pesquisa frases com “traição”, como “como escapar impune de uma traição” ou qualquer outra coisa.

Além disso, o EyeZy também oferece tranquilidade se você estiver mais preocupado com o restante da atividade da sua parceira na internet, fornecendo um detalhamento do uso da internet. Isso significa hábitos de pesquisa, sites mais visitados, pesquisas no modo de navegação anônima, tags e muito mais.

Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias

Se você acredita que sua parceira pode estar tentando se esconder de atividades facilmente rastreáveis, mantendo sua traição escondida por meio de ligações, o EyeZy tem o que você precisa.

Ele não apenas mostrará as ligações mais comuns, a duração das chamadas e estatísticas semelhantes, mas também permitirá que você espione as ligações de sua esposa para pegá-la em flagrante.

Apesar de ser fácil de usar, o EyeZy é extremamente poderoso. Experimente gratuitamente com uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.

👍 Prós

Aplicativo keylogger de primeira linha

Aplicativo keylogger de primeira linha

Possui um painel de controle web amigável

Estatísticas detalhadas de uso do navegador e chamadas telefônicas

Pode impedir remotamente o envio de mensagens

Rastreia aplicativos de mídia social e SMS

👎 Contras

Pode impedir remotamente o envio de mensagens Rastreia aplicativos de mídia social e SMS 👎 Contras

Recursos de controle remoto leves

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 10/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior e todos os dispositivos Apple com iOS 7 e superior Demonstração 14 dias Captura de teclas, rastreamento de mídia social, alertas mágicos, rastreador GPS, bloqueador de conexão

3. uMobix — Solução poderosa para rastreamento de telefone de esposa infiel

O uMobix é um aplicativo espião de telefone bem projetado, equipado com excelente capacidade de monitoramento de aplicativos de namoro e recursos de espionagem de mídia social.

Se você está preocupado com a possibilidade de sua parceira baixar um aplicativo de namoro pelas suas costas, o uMobix pode ajudá-lo a dissipar suas preocupações.

O aplicativo para rastrear esposa infiel irá alertá-lo imediatamente se o telefone alvo baixar um aplicativo de namoro, além de mostrar todas as conversas no dispositivo alvo se você precisar de evidências. Na verdade, como um dos melhores keyloggers que existem, não há plataforma que o uMobix não possa ajudá-lo a monitorar.

Além disso, o software do dispositivo de rastreamento do uMobix mostrará todas as conversas da sua parceira, independentemente se acontecerem no TikTok, Snapchat, Instagram, mensagens SMS ou qualquer outra plataforma popular.

Poderosos recursos de rastreamento GPS

Você pode até ver se sua esposa infiel faz parte de um tópico no Reddit como o adultério. Além disso, você também pode acompanhar a localização da sua parceira com os poderosos recursos de rastreamento GPS do uMobix.

Tais recursos variam desde um histórico de localização completo até o rastreamento em tempo real de sua localização. E, claro, você também pode configurar um raio geográfico para alertas imediatos se ela cruzar um ponto específico.

Diante disso, se o app lhe parece adequado, confira nossa análise do uMobix e experimente-o gratuitamente usando sua garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.

👍 Prós

Rastreador GPS preciso

Rastreador GPS preciso

Excelente keylogger

Excelente keylogger Espionagem e alertas de aplicativos de namoro

Espionagem e alertas de aplicativos de namoro Bloqueie remotamente o acesso ao aplicativo da sua parceira 👎 Contras

Não tem gravador de tela

A versão iOS carece de recursos em comparação com o Android

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os telefones e tablets Android + todos os dispositivos Apple com iOS 7 e superior Demonstração 14 dias Rastreador GPS preciso, keylogger e recursos de controle remoto

4. Cocospy – Melhor aplicativo espião para esposa infiel em termos de simplicidade

Cocospy é o aplicativo espião de telefone perfeito para quem procura um aplicativo simples, mas altamente confiável para praticamente a maioria das necessidades de monitoramento. Os recursos mais importantes para capturar uma esposa infiel são SMS, mídias sociais e recursos de espionagem de dados de chamadas. O Cocospy lida com isso de maneira brilhante, com sua interface de usuário incrivelmente simples que permite uma configuração de 2 minutos.

Você pode ver todas as mensagens da sua esposa junto com os dados das chamadas a qualquer momento para descobrir se ela está conversando secretamente com alguém. Além disso, um dos recursos de maior destaque do Cocospy é a capacidade de instalá-lo remotamente em um telefone celular.

Não precisa de acesso físico ao dispositivo

Agora, isso só funciona no iOS, mas se você souber a senha do iCloud da sua parceira, configurar o Cocospy no dispositivo dela é uma tarefa que levará apenas alguns minutos. Embora esta forma ofereça funcionalidade limitada, você não precisará de acesso físico ao dispositivo.

Fora isso, o Cocospy possui um excelente rastreador GPS, um dos melhores keyloggers do mercado e a interface de usuário mais simples de qualquer aplicativo espião de telefone. Isso o torna perfeito se você está procurando apenas alguns recursos, mas deseja que sejam simples e fáceis de usar.

Veja se o Cocospy é a opção certa para você sem riscos, aproveitando a garantia de reembolso de 14 dias ou experimente-o por um dia por apenas US$ 1.

👍 Prós

Você pode instalá-lo remotamente em dispositivos iOS

Você pode instalá-lo remotamente em dispositivos iOS

Possui a interface de usuário mais simples

Oferece estatísticas detalhadas de chamadas e SMS

Monitoramento GPS preciso

👎 Contras

Oferece estatísticas detalhadas de chamadas e SMS Monitoramento GPS preciso 👎 Contras

Sem gravação de tela

Sem gravação de tela Inferior em comparação com alguns concorrentes

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,50/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior + todos os dispositivos Apple com iOS 7 e superior Demonstração + teste de 1 dia por US$ 1 14 dias Rastreamento de localização em tempo real, leitor de SMS, rastreador de chamadas telefônicas

5. Hoverwatch – Melhor rastreador gratuito de esposas infiéis

Hoverwatch é um rastreador de esposa infiel freemium baseado em capturas de tela. O aplicativo funciona tirando continuamente capturas de tela da atividade do celular da sua esposa e enviando-as para o seu painel.

Com isso, permite que você veja tudo o que sua esposa está fazendo no telefone a cada 2-3 segundos (ou 5 segundos com a versão gratuita). Isso pode ajudar se você estiver lidando com formas de comunicação mais elusivas que as esposas infiéis usam, como o Snapchat.

Ademais, o Hoverwatch também é excelente para monitoramento de chamadas, sendo capaz de gravar chamadas enquanto elas acontecem e fornecer estatísticas de chamadas telefônicas e de uso de SMS da sua esposa. Esses recursos, juntamente com o monitoramento de mídias sociais, garantem que você sempre saiba o que sua esposa está fazendo.

Por fim, se você está preocupado com a possibilidade de sua esposa estar usando o PC ou dispositivo macOS para agir pelas suas costas, ficará feliz em saber que o Hoverwatch é compatível com esses dispositivos.

👍 Prós

Disponível em Windows e macOS

Disponível em Windows e macOS

Oferece uma versão gratuita

Oferece uma versão gratuita Faz capturas de tela a cada 2-3 segundos

Faz capturas de tela a cada 2-3 segundos Possui recursos de gravação de chamadas telefônicas 👎 Contras

Keylogger simples

Keylogger simples Nenhuma garantia de devolução do dinheiro com a versão paga

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,49 por mês em um plano anual Android, Windows, iOS e MacOS X Versão gratuita + demonstração 14 dias Monitoramento de chamadas telefônicas, rastreamento de localização, rastreamento de histórico do navegador

6. XNSpy — Aplicativo para rastrear esposa infiel no telefone, de primeira classe e com recursos de controle remoto

O XNSpy é um aplicativo espião para esposas infiéis com recursos de controle remoto extremamente poderosos e um monte de outros spywares indispensáveis.

Portanto, se você está preocupado com as atividades da vida real de sua esposa, pode gravar remotamente o que está ao seu redor, ligar a camera, gravar as chamadas recebidas e efetuadas, ou simplesmente gravar a tela quando ela estiver usando as redes sociais.

Isso permite que você tenha uma visão completa e instantânea das atividades de sua esposa. Ele também permitirá que você monitore o armazenamento do telefone. Então, se você acha que sua esposa pode ter fotos ou vídeos inapropriados salvos no telefone, pode descobrir com o XNSpy. Depois de encontrá-los, pode excluí-los remotamente sempre que quiser.

Garantia de reembolso de 10 dias

Você também pode configurar uma lista de observação de pessoas, locais e palavras. Com uma lista de observação, você será alertado imediatamente se ela for contatada por essas pessoas, chegar (ou sair) de um local, ou ainda mencionar palavras específicas.

Tudo isso somado lhe dará total tranquilidade, sabendo que sua esposa não pode esconder nada. Para experimentar, você pode aproveitar a garantia de reembolso de 10 dias do XNSpy.

👍 Prós

Oferece espionagem de e-mail

Oferece espionagem de e-mail

Conjunto poderoso de controle remoto

Monitoramento de armazenamento do telefone

Possui recursos de lista de observação

👎 Contras

Monitoramento de armazenamento do telefone Possui recursos de lista de observação 👎 Contras

Complexo de usar

Complexo de usar Garantia de devolução de dinheiro curta

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 7,50/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android Gingerbread (2.3) ou superior + iOS 6 e superior Demonstração 10 dias Configure listas de observação, gravação de tela e monitoramento de armazenamento

7. Spybubblepro — Melhor aplicativo para rastrear esposa infiel com WhatsApp, SMS e rastreamento de localização impecável

O Spybubblepro é um dos poucos aplicativos espiões realmente projetado para capturar uma parceira infiel. É por isso que reduziu suas opções para focar apenas nos três parâmetros mais importantes que geralmente são suficientes para saber se sua parceira está traindo – localização, SMS e monitoramento de WhatsApp.

No rastreamento do WhatsApp, por exemplo, você tem acesso a todas as mensagens (enviadas e recebidas), todos os arquivos de mídia compartilhados e bate-papos que foram ocultados ou arquivados. Seu principal ponto positivo é que ele também pode desenterrar mensagens excluídas do WhatsApp.

Dessa forma, não importa o que sua parceira faça, não há como ela esconder de você seu caso secreto. Dito isso, se ela está tentando ser discreta, ou é da velha guarda, você pode querer dar uma espiada no SMS. Aqui, novamente, você poderá verificar quaisquer arquivos de mídia, mensagens recebidas e enviadas e textos ocultos.

Perfeito para quem deseja manter a espionagem simples

O último recurso é o rastreador de localização inteligente que invadirá o dispositivo da sua parceira e obterá todas as informações importantes sobre o dispositivo de destino em apenas 5 minutos. Em seguida, rastreará sua localização em segundos.

Embora alguns usuários possam não gostar dos recursos de rastreamento limitados do Spybubblepro em comparação com outros aplicativos para rastrear esposa infiel, ele é perfeito para quem deseja manter a espionagem simples.

Se alguém estiver o traindo, bate-papos e localização revelarão facilmente a verdade. Então, por que perder tempo gerenciando um milhão de outros recursos desnecessários?

👍 Prós

Compatível com iPad, Android e iPhone

Compatível com iPad, Android e iPhone

Rastreamento e monitoramento robusto do navegador da web

Até grava caixas de bate-papo secretas

Permite acesso remoto ao microfone do dispositivo

👎 Contras

Até grava caixas de bate-papo secretas Permite acesso remoto ao microfone do dispositivo 👎 Contras

Muitos recursos não estão disponíveis em iPhones

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 10,62/mês Todos os sistemas operacionais Android 4+, todos os iPhones e iPads Demonstração gratuita 14 dias Instalação rápida, rastreamento em tempo real, acesso a dados excluídos, ampla compatibilidade

8. Geofinder.mobi — Maneira mais fácil de rastrear dispositivos móveis | Apenas número de telefone necessário

O Geofinder.mobi é o aplicativo perfeito para quem não quer muitos detalhes do telefone da parceira. Talvez você tenha alguma dúvida, mas ainda esteja tentando confiar em sua parceira. Ou talvez sua parceira já tenha traído no passado e você esteja tentando superar isso.

Seja o que for, esta ferramenta é, sem dúvidas, a maneira mais fácil de ficar de olho na sua esposa sem violar a privacidade dela. Começar a usar a plataforma também é super fácil. Você não precisa baixar secretamente nenhum aplicativo no telefone da sua parceira.

Tudo o que você precisa fazer é acessar Geofinder.mobi, inserir o número do alvo com o código do país e clicar em “Encontrar”. Instantaneamente, ele enviará uma solicitação de localização à sua parceira, que poderá então compartilhar sua localização.

Você pode optar por incluir seu nome na solicitação de localização ou abordar sua parceira anonimamente. No entanto, se você quiser ter certeza de obter uma resposta, revelar sua identidade pode ser a melhor opção.

Funciona com todos os tipos de dispositivos

Junto com a solicitação de localização, você também pode enviar uma solicitação personalizada para informar a sua parceira por que deseja saber onde ele está, caso não queira que isso seja estranho. Dito isto, a melhor parte de usar o Geofinder.mobi é que ele funciona com todos os tipos de dispositivos.

Quer a sua parceira tenha um Android ou um iPhone, o app pode rastrear ambos os dispositivos igualmente bem. O mesmo vale para a operadora de rede; ele não atrapalha a detecção de localização.

👍 Prós

Permite o envio de mensagens anônimas

Permite o envio de mensagens anônimas

Muito fácil de usar

Não requer instalação

Acessível para o que faz

👎 Contras

Não requer instalação Acessível para o que faz 👎 Contras

Apenas recursos básicos de espionagem

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 39,99 /mês Funciona em todos os dispositivos Período de teste de US$ 1 de 48 horas 14 dias Rastreador GPS, Registrador IPS, Rastreador Wifi, Verificador VPN, Localização SMS

9. Spyic –Aplicativo popular de espionagem para esposas infiéis com a maior garantia de devolução de dinheiro

O Spyic é seu novo melhor amigo se você estiver procurando por um rastreador de telefone para esposa infiel com um período de teste mais longo. Este aplicativo para rastrear esposa infiel possui um excelente painel, podendo mostrar várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ver as principais chamadas e o histórico de localização.

Isso pode ajudá-lo a fazer conexões que não tinha antes e agilizar a experiência de espionagem. Para mais informações, confira nossa análise completa do Spyic.

O Spyic tem muita confiança em seu serviço, e isso fica evidente com sua generosa garantia de devolução do dinheiro de 2 meses. Isso garante que você possa realmente experimentar todos os seus recursos antes de decidir se vale a pena investir o seu suado dinheiro.

Naturalmente, você pode ver todas as mensagens que sua parceira potencialmente infiel está enviando e recebendo nas redes sociais, SMS ou WhatsApp. O Spyic também mostrará todos os nomes, números de telefone e arquivos multimídia envolvidos.

Isso, junto com o histórico da internet e as estatísticas de uso do navegador, o torna um ótimo aplicativo para ter uma visão abrangente das atividades da sua parceira. Sendo assim, experimente o Spyic gratuitamente hoje mesmo usando sua sólida garantia de devolução do dinheiro em 60 dias.

👍 Prós

Ótimo rastreador GPS

Ótimo rastreador GPS

Grande garantia de devolução do dinheiro de 60 dias

Histórico da Internet e estatísticas de chamadas

Excelente para monitoramento de mídias sociais e SMS

👎 Contras

Histórico da Internet e estatísticas de chamadas Excelente para monitoramento de mídias sociais e SMS 👎 Contras

Keylogger limitado

Keylogger limitado Poucos recursos de controle remoto

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 10,83/mês em um plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior + todos os dispositivos Apple com iOS 7 e superior. Demonstração 60 dias Alertas de cerca geográfica, rastreamento de localização SIM, rastreador de histórico do navegador

10. Spyera – Excelente rastreador de tablet + computador para detectar esposa infiel

O Spyera é o aplicativo espião definitivo que você precisa para capturar uma parceira infiel em ação. Como? Junto com dispositivos móveis, também ajuda a rastrear tablets e computadores. Supondo que sua parceira de alguma forma conseguiu esconder o caso no telefone, ela certamente não conseguirá fazer o mesmo em todos os dispositivos.

Isto é especialmente verdadeiro se esses dispositivos estiverem conectados aos seus e-mails. Dito isso, um de seus melhores recursos de rastreamento é o de gravação de chamadas ao vivo.

Embora, geralmente, os aplicativos para rastrear esposa infiel apenas deem uma olhada nos registros de chamadas do dispositivo alvo, isso pode não ser suficiente provar que sua parceira está traindo.

Opção de gravação de chamadas em diversas plataformas.

No entanto, como o Spyera grava a chamada completa em tempo real, você poderá ouvir cada parte da conversa e extrair evidências. O recurso também se estende a chamadas feitas através de plataformas de mídia social como Facebook, Skype, WhatsApp, Viber, etc.

Nenhum outro aplicativo espião oferece opção de gravação de chamadas em tantas plataformas. Além disso, junto com as chamadas, você também pode ouvir o que está ao seu redor por meio do recurso exclusivo Surroundings Listening. Dessa forma, você ouve todas as conversas que acontecem na sala mesmo quando não está presente.

Outro recurso de rastreamento notável do Spyera é o gravador remoto de fotos e vídeos. Se você não confia nas afirmações da sua parceira sobre o paradeiro dela, pode facilmente abrir a camera remotamente e tirar uma foto do ambiente.

Esse recurso não apenas revelará a verdade, mas também fornecerá evidências para confrontá-la. No geral, os recursos do Spyera são tão detalhados que é impossível para qualquer pessoa, muito menos para sua parceira, escapar do radar.

👍 Prós

Não precisa de nenhum root

Não precisa de nenhum root

Permite ouvir ruídos nos arredores

Uma generosa garantia de devolução do dinheiro

Permite definir alertas de chamadas personalizados

Funciona furtivamente

👎 Contras

Permite definir alertas de chamadas personalizados Funciona furtivamente 👎 Contras

Requer jailbreak para dispositivo iOS

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 49/mês Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v13, iOS até 14.X, Windows, MacOS Não 10 dias Gravação de chamadas ao vivo, Gravação de ambiente, Keylogger, Alerta de notificação de chamada

11. TheOneSpy — Aplicativo de espionagem de telefone altamente versátil

O TheOneSpy é um aplicativo de rastreamento de telefone poderoso, porém caro, com recursos de controle remoto. Para telefones Android, o aplicativo oferece excelentes recursos de controle remoto, incluindo filmar os arredores de sua esposa, bloquear ou até mesmo excluir aplicativos e muito mais. No entanto, é importante notar que a versão para iOS é significativamente mais limitada.

Além disso, TheOneSpy possui um dos rastreadores GPS mais precisos do mercado. Mesmo com o plano de assinatura Lite, você ainda obterá a localização exata do celular alvo. Isso, junto com os alertas de raio geográfico, garante que você esteja sempre atualizado sobre o paradeiro de sua esposa.

Aplicativo espião compatível com PCs.

Outro recurso de destaque é o suporte para PC e Mac. Portanto, se sua esposa é do tipo que passa muito tempo na frente de um computador, você precisará de um aplicativo espião compatível com PCs.

O TheOneSpy oferece amplos recursos para computadores, incluindo a capacidade de capturar imagens de aplicativos para fornecer informações ao vivo sobre suas atividades. Experimente sem riscos usando sua garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.

👍 Prós

Grava chamadas

Grava chamadas

Possui recursos de controle remoto

Oferece rastreamento GPS preciso

Ótimo monitoramento de mídia social

👎 Contras

Oferece rastreamento GPS preciso Ótimo monitoramento de mídia social 👎 Contras

O preço é alto

O preço é alto Falta de suporte ao cliente

Falta de suporte ao cliente Versão iOS limitada

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 18/mês/usuário iOS, Windows, macOS, Android Demonstração 14 dias Gravação de chamadas, rastreamento GPS, controle remoto completo, rastreamento de mídia social

12. FlexiSPY — O melhor aplicativo espião para monitoramento de Windows e macOS

O FlexiSPY é um software repleto de recursos compatível com todos os principais sistemas operacionais e dispositivos – embora seja uma das opções mais caras. O aplicativo de rastreamento telefônico vem em 3 níveis de assinatura: Lite, Premium e Extreme.

Isso permite que você escolha aquele que melhor se adapta aos recursos necessários. Com o plano de assinatura “Extreme” com mais de 150 recursos, há pouco que você não possa fazer.

Notavelmente, ele pode falsificar mensagens SMS, o que significa que você pode enganar sua esposa infiel para que ela se incrimine, enviando-lhe mensagens SMS falsas. Naturalmente, ele também pode monitorar mensagens reais e permitir que você veja mensagens privadas em todas as plataformas populares.

Alertas para ser avisado sobre uma ligação

Flexispy também permitirá que você configure alertas para ser avisado se ela receber uma ligação, usar uma frase específica, instalar um aplicativo de namoro ou tiver um evento na agenda naquele dia, por exemplo. Isso lhe dá acesso quase incomparável à atividade telefônica da sua esposa e garante que você não perderá nada.

Por fim, você pode experimentar o Flexispy com sua versão demo ou aproveitar o teste gratuito de 24 horas abaixo.

👍 Prós

Alertas flexíveis

Alertas flexíveis

Capacidades poderosas de controle remoto

Suporta Windows e macOS

Falsificação de mensagens SMS

👎 Contras

Suporta Windows e macOS Falsificação de mensagens SMS 👎 Contras

Muito caro

Muito caro Sem garantia de devolução do dinheiro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 14,91/mês iOS, Windows, macOS, Android Demonstração + teste gratuito de 24 horas Reembolso de 10 dias Gravação de chamadas, falsificação de mensagens SMS, controle remoto completo, suporte para PC

13. iKeyMonitor — Excelente rastreador gratuito de esposa infiel

O iKeyMonitor é um dos aplicativos para rastrear esposa infiel gratuitos que você pode aproveitar. E a versão gratuita é surpreendentemente rica em recursos – oferecendo registros de histórico de chamadas, monitoramento de mensagens SMS, rastreamento por GPS e até raio geográfico. Se isso é tudo que você precisa para encontrar uma esposa infiel ou aliviar o peso de seus ombros, vale a pena tentar a versão gratuita.

A versão premium, por outro lado, adiciona muito mais funcionalidades. A começar pelo monitoramento de mensagens privadas nas redes sociais, um dos meios de comunicação mais comuns para traidores. Além disso, também mostrará a localização exata para que você saiba se sua esposa está em algum lugar onde não deveria estar.

Uma das características mais interessantes do iKeyMonitor é que seu keylogger é sofisticado o suficiente para funcionar com alfabetos estrangeiros. Portanto, se a sua parceira falar e escrever em outro idioma, o iKeyMonitor ainda poderá registrar suas conversas.

Você pode usar a versão gratuita do iKeyMonitor ou testar a versão premium sem riscos com a longa garantia de reembolso de 30 dias.

👍 Prós

Oferece rastreamento GPS sólido

Oferece rastreamento GPS sólido

Aplicativo para rastrear esposa infiel gratuito

Leia mensagens de texto de esposa infiel no iPhone

O Keylogger funciona com vários idiomas

👎 Contras

Leia mensagens de texto de esposa infiel no iPhone O Keylogger funciona com vários idiomas 👎 Contras

A versão premium é cara

A versão premium é cara A edição para desktop é uma assinatura diferente

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 16,66 iOS 9 a 14 ou todos os sistemas iOS se tiver jailbreak + Android 2.3 e superior Plano grátis Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias Keylogging, leitura de mensagens e instantâneos do Snapchat, gravação de chamadas, capturas de tela

Aplicativos para rastrear esposa infiel: Os 13 principais comparados

Para ajudá-lo a comparar cada ferramenta frente a frente, compilamos na tabela abaixo todos os detalhes principais – incluindo preços e avaliações para que você possa restringir sua lista de opções para experimentar.

Tabela de comparação de aplicativos para rastrear esposa infiel

Aplicativo espião Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais de suporte Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos mSpy US$ 11,67/mês (plano anual) Android 4.0+ e iOS 7+ Demonstração 14 dias Excelente rastreamento por GPS e mídias sociais, keylogger e gravador de tela, comandos remotos EyeZy US$ 10/mês (plano anual) Android 4.0+ e iOS 7+ Demonstração 14 dias Captura de teclas, rastreamento de mídia social, alertas mágicos, rastreador GPS, bloqueador de conexão uMobix US$ 12,49/mês (plano anual) Todos os telefones Android + tabelas + iOS 7+ Demonstração 14 dias Rastreador GPS preciso, keylogger e recursos de controle remoto Cocospy US$ 12,50/mês (plano anual) Android 4.0+ e iOS 7+ Demonstração + teste de 1 dia por US$ 1 14 dias Rastreamento de localização em tempo real, leitor de SMS, rastreador de chamadas telefônicas Hoverwatch US$ 12,49/mês (plano anual) Android, Windows, iOS e MacOS X Versão gratuita + demonstração 14 dias Monitoramento de chamadas telefônicas, rastreamento de localização, rastreamento de histórico do navegador XNSpy US$ 7,50/mês (plano anual) Android 2.3+ e iOS 6+ Demonstração 10 dias Configure listas de observação, gravação de tela e monitoramento de armazenamento Spybubblepro US$ 10,62/mês Todos os sistemas operacionais Android 4+, todos os iPhones e iPads Demonstração gratuita 14 dias Instalação rápida, rastreamento em tempo real, acesso a dados excluídos, ampla compatibilidade Geofinder.mobi US$ 39,99 /mês Funciona em todos os dispositivos Período de teste de $ 1 de 48 horas 14 dias Rastreador GPS, Registrador IPS, Rastreador Wifi, Verificador VPN, Localização SMS Spyic US$ 10,83/mês Android 4.0+ e iOS 7+ Demonstração 60 dias Alertas de cerca geográfica, rastreamento de localização SIM, rastreador de histórico do navegador Spyera US$ 49/mês Todos os sistemas operacionais Android, incluindo v13, iOS até 14.X, Windows, MacOS Não 10 dias Gravação de chamadas ao vivo, Gravação de ambiente, Keylogger, Alerta de notificação de chamada TheOneSpy US$ 18/mês/usuário Todos os sistemas operacionais Android 5+, iOS, Windows, macOS Demonstração 14 dias Gravação de chamadas, rastreamento GPS, controle remoto completo, rastreamento de mídia social FlexiSPY US$ 14,91/mês iOS, Windows, macOS, Android Demonstração + teste gratuito de 24 horas 10 dias Gravação de chamadas, falsificação de mensagens SMS, controle remoto completo, suporte para PC iKeyMonitor US$ 16,66 iOS 9 a 14 ou todos os sistemas iOS se tiver jailbreak + Android 2.3 e superior Plano grátis 30 dias Keylogging, leitura de mensagens e instantâneos do Snapchat, gravação de chamadas, capturas de tela

Como escolhemos o melhor rastreador de telefone para esposa infiel

Existem muitos fatores que influenciam a seleção dos melhores aplicativos para rastrear esposa infiel. Contudo, colocamos cada um desses aplicativos à prova, observando-os em igualdade de condições e analisando sua capacidade de realizar algumas das tarefas mais comuns exigidas.

As tarefas incluem:

Consultar o histórico de pesquisa da sua esposa;

Identificar a localização do celular da sua esposa;

A capacidade de detetar a traição de sua esposa por meio de mensagens inadequadas;

Ser capaz de examinar os arredores para ver com quem estão;

Olhando para mídias que estão desaparecendo, como snaps do Snapchat;

Realizando rastreamento em tempo real da tela do telefone; e

Ouvir as chamadas recebidas ou efetuadas da sua esposa.

O nosso julgamento incluiu os seguintes juízos:

Fácil de usar;

A capacidade de gravar chamadas;

Ter um keylogger sólido;

Capacidades de controle remoto;

Permitir que você grave a tela dela;

Aproveitar um excelente sistema GPS;

Ser capaz de se aprofundar nos dados do navegador;

Monitoramento aprofundado de SMS e mídias sociais;

A capacidade de configurar listas negras de palavras/frases; e

Funcionando bem em ambientes de chat em grupo.

Como usar aplicativos para rastrear esposa infiel

Se você está se perguntando como pegar uma esposa infiel no Android, mostraremos agora como fazer isso com o melhor aplicativo para rastrear esposa infiel em dispositivos Android – o mSpy. No geral, se você deseja rastrear mensagens de texto de esposas infiel no iPhone, o processo é bastante semelhante, a diferença é que você precisará do aplicativo Cydia.

Passo 1 – Acesse o site mSpy e escolha um plano

Você pode usar o botão para acessar o site do mSpy e pressionar o botão “Experimentar agora”. A partir daí, você precisa selecionar o sistema operacional do dispositivo móvel que deseja rastrear e o plano de assinatura escolhido.

Feito isso, o mSpy enviará a você um e-mail contendo seu nome de usuário, senha, URL de instalação e link do painel de controle. Mantenha-o aberto, pois você precisará dele mais tarde.

Passo 2 – Desligue o PlayProtect no telefone da sua esposa

PlayProtect é uma configuração padrão que bloqueia aplicativos de terceiros como o mSpy. Vá para as configurações da Play Store e desative a função “Melhorar a deteção de aplicativos prejudiciais”.

Passo 3 – Em seguida, instale o mSpy

Em seguida, você precisará abrir o navegador de sua preferência e colar o URL de instalação que recebeu no e-mail do mSpy. O resto do processo de instalação é simples, basta seguir o assistente de instalação, após o qual o mSpy se disfarçará como um aplicativo confiável.

Em seguida, vá para o seu próprio dispositivo e abra o navegador da web. Cole o URL do painel de controle e use suas credenciais para fazer login. Isso o levará ao painel do mSpy, onde você pode começar a espionar sua esposa infiel.

Conclusão: Qual é o melhor aplicativo espião para esposa infiel em 2023?

Encontrar um aplicativo para rastrear esposa infiel que seja confiável e discreto não é fácil no mundo de hoje. Sendo assim, colocamos à prova, comparando-os uns contra os outros e averiguando suas características, prós e contras. Aqui está uma atualização sobre o que nossos testes concluíram serem os melhores aplicativos espiões para esposas infiéis:

Nossos testes concluíram que o melhor aplicativo espião para esposa infiel é o mSpy. Isso porque ele fornece excelente rastreamento GPS, monitoramento de mídia social e mensagens de texto e muitos recursos de controle remoto, incluindo gravação de tela e uso remoto da câmera da sua esposa.

Com a vasta gama de recursos poderosos do mSpy, você nunca mais ficará no escuro. Experimente o mSpy sem riscos usando sua garantia de reembolso de 14 dias.

Perguntas frequentes sobre os melhores aplicativos espiões para esposas infiéis