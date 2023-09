Os 8 Melhores Apps de Controle dos Pais para iPhone e iPad em 2023

Com um dos melhores Aplicativos de Controle dos Pais para iPhone e iPad, você pode compreender melhor como seus filhos utilizam seus dispositivos, garantindo a segurança deles online. De facto, essas apps permitem que você gerencie o tempo de uso de tela, controle o acesso ao conteúdo e acompanhe a localização física deles. Desta forma, estas aplicações proporcionam aos pais uma completa tranquilidade.

Por isso, com base em critérios como facilidade de uso e instalação, funcionalidade no iOS, compatibilidade geral com dispositivos e preços, nós classificamos, analisamos e comparamos os 8 melhores Apps de Controle Parental para iPhone e iPad.

Em resumo, as melhores opções do mercado são: uMobix a Cocospy. No entanto, continue lendo para encontrar aquela que melhor atende às suas necessidades e orçamento.

Os 8 Melhores Aplicativos de Controle dos Pais para iPhone e iPad

Aqui está uma rápida visão geral das principais apps de controle parental para iPhone e iPad em 2023: uMobix – $12.49/mês – Considerado o melhor app de controle parental para dispositivos Apple. Oferece tudo o que você precisa para tranquilidade, incluindo o monitoramento de mídias sociais. Tudo a um preço acessível. Cocospy – $12.50/mês – Destaca-se como o melhor app de controle parental para iOS sem a necessidade de jailbreak. Isto graças à sua ótima funcionalidade, configuração fácil e interface simples. Spyic.pro – $10.83/mês – Uma opção econômica e sólida para pais. Possui um plano familiar acessível que abrange até 3 dispositivos e a capacidade de bloquear aplicativos específicos. TheOneSpy – $6.25/mês – Um aplicativo poderoso e repleto de recursos que pode: monitorar mídias sociais, conversas excluídas, arquivos multimídia e histórico de localização GPS. Tudo a um preço acessível. ClevGuard – $9.16/mês – Um app líder para obter acesso remoto ao dispositivo Apple-alvo, incluindo gravação de chamadas e tela em tempo real. Norton Family – $49.99/ano – Uma solução popular e muito bem avaliada de controle parental que permite rastrear até 15 dispositivos e inclui um teste gratuito de antivírus por um mês. Qustodio – $8.33/mês – Um aplicativo de controle parental rico em recursos para iPhone e iPad, que inclui a capacidade de pausar a internet, receber alertas personalizados e bloquear jogos e aplicativos. Famisafe – $9.99/mês – A melhor opção para monitorar vários dispositivos (até 30) em uma única assinatura, com ótimas capacidades de filtragem de conteúdo na web.

Como Funcionam os Apps de Controle Parental para iPhone e iPad?

Embora possa parecer um processo complicado, os aplicativos de Controle dos Pais para dispositivos Apple são, na verdade, bastante simples. A tarefa mais importante é encontrar o provedor que melhor atenda às suas necessidades e, em seguida, instalar o software no dispositivo do seu filho.

Geralmente, você precisará de acesso físico ao dispositivo, mas em alguns casos, como com o Cocospy, as credenciais do iCloud são suficientes. Além disso, algumas vezes pode ser necessário realizar o processo de jailbreak no dispositivo, o que anula qualquer garantia, para obter acesso completo à lista de recursos do aplicativo, especialmente para recursos avançados, como a gravação da tela.

No entanto, incluímos várias soluções que não exigem esse procedimento, embora essas não ofereçam recursos de alta qualidade, como acesso remoto, escuta pelo microfone do dispositivo ou espionagem através da câmera do dispositivo de destino. Mas, elas ainda fornecem tudo o que você precisa para garantir sua tranquilidade, incluindo o rastreamento preciso de localização, monitoramento de mídias sociais e a capacidade de verificar mensagens enviadas e recebidas.

Análise dos Melhores Aplicativos de Controle dos Pais para iPhone e iPad

Agora, vamos examinar cada serviço para descobrir os recursos que oferecem e o que os diferencia da concorrência. Para isso, abordaremos elementos importantes, como compatibilidade, custo, recursos principais e muito mais. Continue lendo para encontrar aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

No entanto, se você procura uma informação mais concisa, você também pode pular para a nossa tabela de comparação para obter uma visão rápida e direta de todos os principais detalhes dos melhores aplicativos de controle dos pais para iOS disponíveis no mercado.

1. uMobix – O Melhor App de Controle Parental para iPhone e iPad em Geral

O uMobix é o melhor, entre os melhores aplicativos de controle dos pais, que funciona de forma excelente em dispositivos iOS e oferece uma variedade de recursos avançados a um preço razoável. Para começar, ele é inegavelmente um dos melhores registradores de teclas disponíveis.

Assim, o registrador de teclas para iOS opera em navegadores comuns e, surpreendentemente, até mesmo em modos de navegação anônima. Este é um diferencial crucial que torna a escolha pelo uMobix vantajosa para garantir que nada fique oculto.

Além disso, ele permite que você defina palavras-chave específicas que considere inapropriadas e configure alertas para quando essas palavras forem usadas.

Com um painel de controle de fácil utilização, você obtém acesso rápido a informações cruciais, como atividades de chamadas e SMS (além do conteúdo das mensagens), um resumo dos padrões de navegação e até mesmo os sites e termos de pesquisa mais populares.



Preço Mensal $49.99/mês Preço Anual $11.66/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão Gratuita Demo Garantia de Reembolso Política de reembolso de 14 dias

Você pode ainda visualizar a identidade do chamador, número de telefone, duração da chamada, horário e data da chamada. Além disso, pode também consultar informações sobre chamadas anteriores feitas para o telefone de destino, incluindo chamadas perdidas e recebidas.

Para isso, o uMobix sincroniza com o smartphone a cada cinco minutos. Ele atualiza informações como registros de chamadas e atividade nas mídias sociais, fornecendo dados o mais próximo possível em tempo real, inclusive informações precisas de rastreamento de localização.

Além disso, um recurso notável do uMobix é o Acesso Remoto, que merece destaque. Por exemplo, você pode bloquear chamadas e mensagens recebidas no telefone móvel do usuário se estiver preocupado. Dessa forma, isso torna possível proteger adequadamente seu filho, especialmente se você acredita que eles estão sendo vítimas de cyberbullying.

Preços

Em relação ao preço, o uMobix tem um custo de apenas $12.49/mês se você optar pelo pacote de 12 meses. Isto o coloca como uma opção de preço médio em comparação com outros principais aplicativos de controle dos pais para iPhone e iPad desta lista. Além disso, eles oferecem uma garantia de reembolso de 14 dias para uma compra sem complicações.

👍 Prós

Inclui recursos premium, como acesso remoto e um dos melhores registradores de teclas

Inclui recursos premium, como acesso remoto e um dos melhores registradores de teclas Excelente software de rastreamento para iOS com controles remotos práticos para bloquear chamadas e mensagens

Excelente software de rastreamento para iOS com controles remotos práticos para bloquear chamadas e mensagens Planos com preços razoáveis, especialmente se você optar por uma assinatura anual

Planos com preços razoáveis, especialmente se você optar por uma assinatura anual Oferece um procedimento de configuração simples para a maioria dos dispositivos 👎 Contra

Não possui recurso de instalação com um único clique

2. Cocospy – O Melhor entre os melhores Aplicativos de Controle dos Pais iOS sem Jailbreak

O Cocospy é igualmente um dos melhores aplicativos de controle dos Pais, com algumas características de ponta e planos anuais com preços razoáveis. Dessa forma, é possível monitorar o Facebook, WhatsApp e muito mais, e até mesmo realizar vigilância no Tinder, permitindo que você acompanhe seus filhos enquanto estão online.

Assim, com o Cocospy, você pode rastrear iPhones e iPads sem a necessidade de fazer jailbreak no dispositivo de destino. Além de oferecer a maioria dos recursos de monitoramento necessários para manter um olho nas atividades de uma criança. O aplicativo não tornará lento nem superaquecerá o dispositivo do usuário e o usuário pretendido nem mesmo ficará ciente de sua presença.





Preço Mensal $49.99/mês Preço Anual $12.49/mês Dispositivos Rastreados 1 Compatibilidade Android, iOS, tablets Versão Gratuita Demo Garantia de Reembolso Política de reembolso de 14 dias

Esta opção ainda oferece ao usuário um ótimo rastreador de localização em tempo real. Dessa forma, temos aqui uma precisão excepcional, além de registrar a data e a hora, permitindo que você determine quando o usuário estava em um local específico. Além disso, é extremamente fácil de usar e integra-se perfeitamente tanto com o Apple Maps quanto com o Google Maps.

Ademais, você pode utilizar a ferramenta especializada de monitoramento de mídias sociais, que periodicamente tira capturas de tela para acompanhar todas as atividades, em todas as principais redes sociais. Além disso, em todas as plataformas, o registrador de teclas permite que você veja o que é digitado em caixas de mensagens, campos de atualização de status ou campos de pesquisa.

Para uma proteção adicional, você pode até mesmo visualizar quais fotos e vídeos estão salvos no dispositivo para garantir que nenhum material explícito esteja sendo compartilhado. E, sem a necessidade de fazer root ou jailbreak no dispositivo. Você pode acessar os arquivos remotamente a partir do seu próprio dispositivo.

Preços

Existem 3 planos disponíveis com o Cocospy, sendo que uma assinatura mais longa economiza dinheiro a longo prazo. Felizmente, cada uma dessas opções inclui uma garantia de reembolso de 14 dias, caso você não esteja satisfeito com sua compra.

👍 Prós

Não é necessário fazer jailbreak no seu dispositivo Apple para acessar nenhum recurso

Não é necessário fazer jailbreak no seu dispositivo Apple para acessar nenhum recurso Planos com preços razoáveis com uma forte relação custo-benefício

Planos com preços razoáveis com uma forte relação custo-benefício Ótimas ferramentas de filtragem na web e rastreamento de mídias sociais

Ótimas ferramentas de filtragem na web e rastreamento de mídias sociais Suporte ao vivo 24/7 disponível 👎 Contra Não há recurso de registrador de teclas para dispositivos Apple

3. Spyic.Pro – Uma Opção Econômica e Eficiente para Cobrir Múltiplos Dispositivos

O Spyic é outro dos melhores aplicativos de controle dos pais, popular e confiável, que oferece uma variedade de opções para atender a todas as necessidades, seja para uso pessoal ou profissional. Dessa forma, um dos principais atrativos do Spyic é a sua independência de dispositivos com jailbreak ou root para instalação e configuração.

Tudo o que você precisa para configurar no iOS são as credenciais do iCloud do usuário-alvo. Isto significa que não é necessário lidar com a instalação de um aplicativo em um dispositivo sem que a outra pessoa saiba.

Além disso, o Spyic oferece uma interface de usuário amigável e uma série de recursos práticos, incluindo a capacidade de ler mensagens de texto e monitorar a atividade em mídias sociais e mensagens em plataformas como iMessage, Facebook Messenger e WhatsApp.





Preço Mensal Começa em $49.99/mês Preço Anual Começa em $10.83/mês Dispositivos Rastreados 1-25 Compatibilidade Android, iOS, Windows, Mac Versão Gratuita Demo Garantia de Reembolso Política de reembolso de 60 dias

Outras vantagens

Este que é um dos melhores aplicativos de controle dos pais, utiliza precisão absoluta para ajudá-lo a definir locais seguros para seus entes queridos por meio de geofencing. Atualmente, ele é considerado um dos melhores aplicativos de geofencing devido à precisão de suas capacidades de rastreamento de localização. Dessa forma, se eles saírem dessa zona de segurança, você receberá uma notificação em seu telefone, eliminando a necessidade de monitorar constantemente seus movimentos.

Além disso, o Spyic é altamente flexível e pode ser personalizado para uso residencial ou empresarial, oferecendo uma ampla seleção de planos. Assim, sua cobertura de dispositivos é, indiscutivelmente, seu recurso mais atraente. Ademais, é altamente confiável, rastreando todas as informações com alta precisão, incluindo a localização, mensagens SMS e conversas em mídias sociais do telefone de destino.

Outra vantagem do Spyic é a rapidez com que os dados do telefone de destino são sincronizados com sua conta, tornando todas as informações imediatamente acessíveis em seu dispositivo. Dessa forma, leva apenas alguns minutos para que os dados do iOS sejam exibidos, o que está dentro da média para um aplicativo de controle parental.

Preços

O Spyic oferece 3 planos com preços diferentes, cada um com cobertura variada, alguns voltados para usuários residenciais e outros para uso empresarial e familiar. Como de praxe, optar por um plano anual permite economizar dinheiro. Além disso, o Spyic oferece uma generosa garantia de reembolso de 60 dias para sua tranquilidade.

👍 Prós

O plano familiar possui um preço acessível e você pode cobrir até 5 dispositivos

O plano familiar possui um preço acessível e você pode cobrir até 5 dispositivos Localizador altamente preciso

Localizador altamente preciso Não é necessário fazer jailbreak no seu iPhone ou iPad para acessar todos os recursos

Não é necessário fazer jailbreak no seu iPhone ou iPad para acessar todos os recursos Generosa garantia de reembolso de 60 dias incluída em todos os planos 👎 Contra

Falta de recursos de acesso remoto

4. TheOneSpy – App de Controle dos Pais, Poderoso e Acessível com Recursos Avançados

O TheOneSpy é mais uma excelente opção entre os melhores aplicativos de controle dos pais, para usuários da Apple. No entanto, ele requer que o dispositivo seja jailbroken para funcionar com desempenho máximo. Mas, mesmo que existam outros aplicativos nesta lista que não exigem um dispositivo jailbroken, ele ainda é uma opção viável.

Isso porque ele oferece recursos excelentes, como poderosas capacidades de acesso remoto, que permitem acessar a camera de outro telefone para tirar fotos e vídeos, acessar o microfone do telefone de destino para gravar sons de fundo e até mesmo gravar chamadas feitas no dispositivo de destino.

O TheOneSpy registra todas as mensagens que a pessoa de destino tem, isso em várias plataformas de mídia social, incluindo Facebook, Instagram e WhatsApp. Além disso, o que torna esta ferramenta de controle parental única em relação às outras é que ela até mesmo registra chamadas VoIP feitas nestes aplicativos.





Preço Mensal Começa em $25/mês Preço Anual Começa em $6.25/mês Dispositivos Rastreados 1 – Ilimitado Compatibilidade Android, iOS Versão Gratuita Demo Garantia de Reembolso Política de reembolso de 14 dias

Além disso, ele é reconhecido por ser um dos melhores aplicativos espiões do Instagram e desempenha igualmente bem com WhatsApp e Facebook. Ademais, ele está entre os poucos aplicativos de controle parental que conseguem rastrear senhas de telefone, permitindo descobrir logins de alguém se você suspeitar de algo indesejado no dispositivo.

O TheOneSpy também oferece um excelente rastreador de localização que proporciona precisão excecional, permitindo que você crie zonas de segurança designadas para seu filho e receba notificações se eles saírem dessas áreas predefinidas. Além disso, você pode monitorar o tempo de uso da tela e os aplicativos que seu filho está utilizando. Tudo a partir de um painel de controle de fácil utilização.

Preços

O TheOneSpy oferece um sistema de planos muito simples, que depende de quantos dispositivos você deseja cobrir e quais recursos deseja incluir. Todos os planos incluem uma garantia de reembolso de 14 dias.

👍 Prós

Uma estrutura de preços simples para os planos iOS

Uma estrutura de preços simples para os planos iOS Um dos melhores aplicativos rastreadores de cônjuge, pois rastreia até mesmo aplicativos de namoro como o Tinder

Um dos melhores aplicativos rastreadores de cônjuge, pois rastreia até mesmo aplicativos de namoro como o Tinder Aplicativos fáceis de usar com uma interface simples

Aplicativos fáceis de usar com uma interface simples Garantia de reembolso de 14 dias em todos os planos 👎 Contra

Requer um dispositivo com jailbreak para usar recursos de acesso remoto

5. ClevGuard – Uma Escolha de Destaque para Obter Acesso Remoto ao Dispositivo Alvo

O produto principal da ClevGuard, o KidsGuard Pro, é um aplicativo de controle parental rico em recursos que permite aos pais acompanhar o comportamento nos smartphones de seus filhos à distância. Dessa forma, isto inclui a localização, atividade em aplicativos de redes sociais, o histórico de chamadas e mensagens, entre outros.

No entanto, para acessar recursos como rastreamento de localização, localizador de Wi-Fi e capturas de tela remotas, num dos melhores aplicativos de controle dos pais, será necessário fazer jailbreak no iPhone ou iPad, o que anulará a garantia do dispositivo.os

Dito isso, você obtém um controle maior sobre o comportamento online de seu filho graças às capacidades do aplicativo, que incluem filtragem de sites, geofencing e bloqueio de aplicativos.

Além disso, como o KidsGuard Pro opera em modo stealth, o usuário do dispositivo alvo não terá conhecimento de sua presença enquanto ele funciona silenciosamente em segundo plano.





Preço Mensal Começa em $39.99/mês Preço Anual Começa em $9.16/mês Dispositivos Rastredaos 1 – Ilimitado Compatibilidade Android, iOS Versão Gratuita Demo Garantia de Reembolso Política de reembolso de 14 dias

Você também pode obter uma visão completa da localização do dispositivo do seu filho usando o aplicativo ClevGuard. Os pais podem verificar o histórico de localização de seus filhos, rastrear suas localizações passadas, além de configurar alertas de geofencing para quando seus filhos entram ou saem de regiões específicas usando o KidsGuard Pro.

Além disso, com os novos recursos de controle remoto, você pode até mesmo acessar capacidades avançadas e raras, como gravação de chamadas, acesso remoto à câmera do smartphone de destino e capturas de tela da tela do dispositivo para obter insights em tempo real sobre a atividade em andamento.

Ademais, no painel principal, você também pode acompanhar todas as imagens e vídeos enviados e recebidos no dispositivo. Além disso, como seria de esperar, você pode monitorar todas as contas de mídia social que seu filho possui, incluindo Facebook, WhatsApp e muitas outras, que são frequentemente usadas para praticar bullying, por exemplo.

Preços

Como a maioria dos melhores aplicativos de controle parental apresentados em nossa lista, você tem a opção de escolher entre 3 planos de pagamento, todos os quais incluem os mesmos recursos. Mas você economizará dinheiro optando por uma assinatura mais longa.

👍 Prós

Estrutura de plano acessível e simples

Estrutura de plano acessível e simples Inclui recursos premium, como acesso remoto ao dispositivo de destino e monitoramento poderoso de chamadas e mensagens

Inclui recursos premium, como acesso remoto ao dispositivo de destino e monitoramento poderoso de chamadas e mensagens Permite visualizar todas as mensagens de texto, chamadas, vídeos e fotos enviados e recebidos

Permite visualizar todas as mensagens de texto, chamadas, vídeos e fotos enviados e recebidos Extremamente fácil de usar e configurar 👎 Contra

O rastreador de localização e os recursos de acesso remoto requerem que o dispositivo seja jailbroken.

6. Norton Family – Uma Solução de Controle Parental Popular para Rastrear Até 15 Dispositivos

O Norton Family é um dos melhores aplicativos de Controle dos Pais para iPhone e iPad. Suas qualidades e recursos o tornam excelente para dispositivos iOS e famílias com várias crianças, uma vez que essencialmente oferece todos os recursos que um pai pode desejar, incluindo a recentemente adicionada função de geofencing.

No entanto, é importante observar que os limites de tempo do Norton se aplicam apenas aos seus aplicativos para Windows e Android, o que o coloca um pouco mais abaixo nesta lista. Os recursos de rastreamento de localização, agendamento de tempo, bloqueio de sites e monitoramento deste serviço são compatíveis tanto com dispositivos iOS quanto com Android.

Além disso, diferente de muitos aplicativos de controle parental que fornecem apenas uma lista dos vídeos que seu filho assiste, o Norton Family torna simples avaliar se há um problema, pois inclui uma pequena imagem do vídeo juntamente com a descrição.





Preço Mensal N/A Preço Anual Começa em $49.99/mês Dispositivos Rastreados 1 – Ilimitado Compatibilidade Windows, Mac, Android, iOS Versão Gratuita Teste gratuito de 30 dias Garantia de Reembolso Política de reembolso de 30 dias

Ademais, o conjunto de recursos do Norton inclui o rastreamento de localização em tempo real com notificações imediatas quando seu filho entra ou sai de casa, da escola ou de qualquer outro local importante em sua vida. Ele também oferece suporte para limitar o tempo de tela, bloquear sites indesejados e restringir o uso de aplicativos.

Um recurso que realmente apreciamos é o filtro da web, pois é incrivelmente preciso e permite que a criança peça permissão aos pais para acessar um site, promovendo a confiança e evitando erros de bloqueio potenciais.

Assim, através do painel de controle de fácil utilização, você pode personalizar facilmente as configurações e receber atualizações rápidas sobre as atividades recentes de seus filhos. Além disso, é possível adicionar um número ilimitado de dispositivos e até 15 perfis de crianças a uma única conta, tornando-o a solução ideal para famílias grandes.

Preços

O Norton Family possui talvez a estrutura de plano mais simples, com apenas uma opção. Além disso, é acessível, especialmente se você puder incluí-lo em uma assinatura do Norton 360, e oferece uma garantia de reembolso de 30 dias para uma compra sem preocupações.

👍 Prós

Excelente custo-benefício, especialmente se você pagar pelo Norton 360, nesse caso é gratuito

Excelente custo-benefício, especialmente se você pagar pelo Norton 360, nesse caso é gratuito Os aplicativos são fáceis de usar em todos os dispositivos

Os aplicativos são fáceis de usar em todos os dispositivos Você pode monitorar um número ilimitado de dispositivos e adicionar até 15 perfis de crianças

Você pode monitorar um número ilimitado de dispositivos e adicionar até 15 perfis de crianças Permite que você monitore quais vídeos estão sendo assistidos no dispositivo de destino, enviando capturas de tela

Permite que você monitore quais vídeos estão sendo assistidos no dispositivo de destino, enviando capturas de tela Uma das melhores soluções antivírus do mercado 👎 Contra

Não funciona em Macs

Não funciona em Macs Apenas uma opção de assinatura

7. Qustodio – Um Aplicativo de Controle dos Pais, Rico em Recursos para iPhone e iPad

O Qustodio oferece praticamente todos os melhores recursos que um aplicativo de controle dos pais deve ter, e que um pai preocupado pode precisar: um poderoso bloqueio de aplicativos, filtragem de conteúdo da web e um registro de atividades abrangente. Tudo isso pode ser gerenciado por meio do painel web ou dos aplicativos móveis, permitindo que você estabeleça regras e monitore a atividade de seu filho de qualquer lugar.

Além disso, ele oferece suporte a uma ampla variedade de sistemas operacionais, incluindo Android, iOS, Windows, macOS, tablets Kindle Fire e, mais recentemente, Chrome OS, tornando-o um concorrente formidável em termos de cobertura completa de plataformas.





Preço Mensal N/A Preço Anual Começa em $54.95/mês Dispositivos Rastreados 1 – Ilimitado Compatibilidade Windows, Android, iOS Versão Gratuita Teste gratuito de 30 dias Garantia de Reembolso Política de reembolso de 14 dias

O rastreador de localização exibe tanto a localização atual do seu filho quanto um histórico detalhado dos lugares que ele visitou. As atualizações são enviadas para o painel central a cada 5 minutos nos dispositivos Apple, e a precisão é bastante boa. Além disso, você pode até mesmo visualizar pontos de referência próximos para ajudar a identificar sua localização exata.

Você pode monitorar os vídeos que seu filho está assistindo e pesquisando no aplicativo Apple YouTube para iPhones e iPads, bem como na web para Macs. Este recurso útil ajuda a garantir que nenhum conteúdo explícito esteja sendo assistido ou pesquisado.

Ademais, os pais também podem acompanhar as chamadas, mensagens SMS e iMessages de seus filhos usando o Qustodio. Para fazer isso, os pais devem baixar um aplicativo da web em seu dispositivo Apple ou fazer o download de um aplicativo separado de Chamadas e Mensagens do Qustodio em seu computador Mac.

Preços

Com o Qustodio, você tem duas opções, dependendo do nível de cobertura que você precisa e quantos dispositivos deseja instalar. Para obter o melhor custo-benefício, é recomendável pagar anualmente por sua assinatura.

👍 Prós

Interface de usuário altamente amigável, ótima para usuários iniciantes de aplicativos de controle parental

Interface de usuário altamente amigável, ótima para usuários iniciantes de aplicativos de controle parental Abrange os dispositivos mais populares, como iOS, iPads, Android, Windows, Mac e Kindles

Abrange os dispositivos mais populares, como iOS, iPads, Android, Windows, Mac e Kindles Excelentes recursos de monitoramento de chamadas e mensagens para visualizar comunicações de entrada e saída

Excelentes recursos de monitoramento de chamadas e mensagens para visualizar comunicações de entrada e saída Ótimo para definir limites de tempo de tela 👎 Contra

Sem rastreamento de redes sociais, uma grande ausência para os pais

8. FamiSafe – A Melhor Opção para Monitorar Múltiplos Dispositivos (Até 30) com Uma Única Assinatura

O Famisafe é também um dos aplicativos de controle dos pais confiável que oferece os melhores recursos dentro do padrão da indústria e alguns extras interessantes, como o rastreamento de localização reverso, permitindo que seu filho o encontre em caso de emergência. Sua interface é simples de usar e inclui uma garantia de 7 dias para uma compra tranquila.

Dessa forma, com o Famisafe, você pode monitorar dispositivos Android, iOS, Windows e até mesmo macOS. Além disso, é possível definir limites de tempo para o uso dos dispositivos por seus filhos e acompanhar o uso por meio de gráficos visuais para visualizar facilmente os aplicativos preferidos deles e os horários do dia em que os usam.





Preço Mensal Começa em $9.99/mês Preço Anual Começa em $4.99/mês Dispositivos Rastreados 1 – Ilimitado Compatibilidade Windows, Android, iOS Versão Gratuita Teste gratuito de 3 dias Garantia de Reembolso Política de reembolso de 7 dias

Com o FamiSafe Web Filter, você pode bloquear o acesso de seu filho a sites específicos e receber notificações caso eles tentem acessá-los. Você também tem a opção de bloquear categorias inteiras de sites, como conteúdo adulto e jogos de azar. Além disso, é possível bloquear sites específicos que possam escapar da categorização automática do aplicativo, já que esta nem sempre é 100% precisa.

Assim como todos os principais apps de controle parental para iPhone e iOS, você pode rastrear as localizações em tempo real e os históricos de localização de seu filho pelo aplicativo FamiSafe, eliminando a necessidade constante de perguntar onde eles estão.

Além disso, você pode monitorar o comportamento online de seu filho, incluindo pesquisas feitas em modo anônimo ou secreto. Como o FamiSafe mantém registros das informações por até três meses, não é necessário monitorar os hábitos de navegação deles 24/7.

Preços

Você pode optar por pagar a assinatura do FamiSafe mensalmente, trimestralmente ou anualmente, e todas as opções incluem o mesmo conjunto de recursos. No entanto, a vantagem de escolher um plano anual é que você economiza alguns dólares a longo prazo. Cada plano oferece um período de teste gratuito de 3 dias, permitindo que você teste o serviço antes de comprometer-se a longo prazo.

Além disso, o FamiSafe oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 7 dias, embora seja um pouco mais curta do que a oferecida por outros provedores desta lista.

👍 Prós

Teste gratuito para todos os planos para que você possa testar o aplicativo antes de assinar

Teste gratuito para todos os planos para que você possa testar o aplicativo antes de assinar Excelentes recursos de localização que podem até mesmo mostrar a você um histórico de lugares visitados

Excelentes recursos de localização que podem até mesmo mostrar a você um histórico de lugares visitados Ótimos recursos de bloqueio de aplicativos e sites para ajudar a evitar conteúdo explícito 👎 Contra

Pode levar até duas horas para sincronizar os dados do dispositivo alvo

Melhores Aplicativos de Controle dos Pais, para iPhone e iPad, Comparados

Aqui está uma rápida visão geral dos principais e melhores aplicativos de controle dos pais para iOS, com uma tabela que facilita a comparação de seus custos, o número de dispositivos que eles monitoram e outros fatores:



Apps de monitoramento para celular Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Compatibilidade Versão Gratuita Garantia de Reembolso uMobix $49.99/mensal $11.66/mensal 1 Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 14 dias Cocospy $39.99/mensal $8.33/mensal 1 Android, iOS, tablets Demo Política de reembolso de 60 dias Spyic $39.99/mensal $8.33/mensal 1-25 Android, iOS Demo Política de reembolso de 60 dias TheOneSpy $25/mensal $6.25/mensal 1-Ilimitado Android, iOS Demo Política de reembolso de 14 dias ClevGuard $39.99/mensal $9.16/mensal 1 Windows, Mac, Android, iOS Demo Política de reembolso de 14 dias Norton Family N/A $49.99/mensal 15 Windows, Mac, Android, iOS 30-day Free Trial Política de reembolso de 14 dias Qustodio N/A $54.95/mensal 1 Windows, Mac, Android, iOS 30-day Free Trial Política de reembolso de 14 dias FamiSafe $9.99/mensal $4.99/mensal 1 Windows, Mac, Android, iOS 30-day Free Trial Política de reembolso de 14 dias

Como Escolher o Melhor, entre os melhores Aplicativos de Controle dos Pais para iPhone e iPad para Você

Embora a maioria dos melhores aplicativos de controle dos pais para iPhone e iPad tenha recursos semelhantes, existem diferenças importantes em fatores como preço, recursos especiais e compatibilidade de dispositivos. Por isso, para ajudá-lo a escolher o aplicativo mais adequado às suas necessidades, abordamos os aspetos mais importantes a considerar:

Conjunto de Recursos: Embora a maioria dos aplicativos de controle parental ofereça recursos semelhantes, alguns se destacam com funcionalidades exclusivas. Por exemplo, alguns permitem apenas acesso remoto à câmera e ao microfone do dispositivo de destino, enquanto outros oferecem recursos como o modo de pânico, que alerta vários dispositivos confiáveis.

Embora a maioria dos aplicativos de controle parental ofereça recursos semelhantes, alguns se destacam com funcionalidades exclusivas. Por exemplo, alguns permitem apenas acesso remoto à câmera e ao microfone do dispositivo de destino, enquanto outros oferecem recursos como o modo de pânico, que alerta vários dispositivos confiáveis. Desbloqueio de Dispositivos (Jailbreaking): Alguns dos melhores aplicativos de controle dos pais exigem que o iPhone ou iPad seja desbloqueado (Jailbreaking), o que pode ser uma tarefa desafiadora para quem não tem conhecimentos técnicos. Além disso, o desbloqueio pode anular a garantia do dispositivo, dificultando a substituição em caso de problemas.

Alguns dos melhores aplicativos de controle dos pais exigem que o iPhone ou iPad seja desbloqueado (Jailbreaking), o que pode ser uma tarefa desafiadora para quem não tem conhecimentos técnicos. Além disso, o desbloqueio pode anular a garantia do dispositivo, dificultando a substituição em caso de problemas. Facilidade de Uso : Em geral, você deseja que a instalação e o uso do aplicativo sejam o mais simples possível, especialmente se não estiver familiarizado com a tecnologia atual. Uma interface intuitiva e um painel de controle de fácil utilização são essenciais.

: Em geral, você deseja que a instalação e o uso do aplicativo sejam o mais simples possível, especialmente se não estiver familiarizado com a tecnologia atual. Uma interface intuitiva e um painel de controle de fácil utilização são essenciais. Preços: É fundamental conhecer o custo do serviço e quantas crianças/dispositivos podem ser monitorados com o plano de preços escolhido. Alguns provedores permitem monitorar apenas um dispositivo, enquanto outros têm limites mais generosos, dependendo do plano selecionado.

É fundamental conhecer o custo do serviço e quantas crianças/dispositivos podem ser monitorados com o plano de preços escolhido. Alguns provedores permitem monitorar apenas um dispositivo, enquanto outros têm limites mais generosos, dependendo do plano selecionado. Compatibilidade com Dispositivos: Certifique-se de que o aplicativo de controle parental escolhido ofereça suporte para todas as plataformas amplamente utilizadas, pois é provável que você queira instalá-lo em todos os dispositivos de seus filhos. Nesta lista, todos os provedores oferecem aplicativos para dispositivos Apple e Android, e alguns também permitem a instalação em sistemas Windows e Mac.

Configurar o Controle Parental no iPhone: Um Guia Simples

Configurar um aplicativo de controle dos pais em um iPhone é mais simples do que parece e, para ajudá-lo, preparamos um guia usando um dos melhores como exemplo – o uMobix:

Primeiro Passo — Visite o site do uMobix, escolha o plano iOS desejado e conclua o processo de pagamento.

Visite o site do uMobix, escolha o plano iOS desejado e conclua o processo de pagamento. Segundo Passo — Insira os detalhes de login do iCloud do seu filho no Assistente de Inicialização.

Insira os detalhes de login do iCloud do seu filho no Assistente de Inicialização. Terceiro Passo — Confirme o código de autenticação em duas etapas que aparece na tela.

Confirme o código de autenticação em duas etapas que aparece na tela. Quarto Passo — Após a conclusão, uma tela de carregamento aparecerá enquanto o aplicativo é instalado.

Após a conclusão, uma tela de carregamento aparecerá enquanto o aplicativo é instalado. Quinto Passo — Você será levado ao painel de usuário após o término do download do software no dispositivo de destino.

Agora você está pronto para monitorar o dispositivo do seu filho a partir do painel principal no seu próprio dispositivo. É simples assim.

Em geral, não há dúvida de que o uMobix é o melhor, entre os melhores aplicativos de controle dos pais para iPhone e iPad, para garantir a segurança de seu filho tanto online quanto offline. No entanto, os outros serviços desta lista também são confiáveis, tudo depende de suas necessidades específicas e orçamento.

Por fim, o uMobix é adequado para diversas necessidades e orçamentos. Dessa forma, por uma taxa mensal baixa, ele oferece acesso a muitos recursos premium, incluindo monitoramento de redes sociais, gerenciamento de chamadas e mensagens, e rastreamento preciso de localização. Você pode até usar o recurso de geofencing para designar zonas seguras.

Perguntas Frequentes sobre Controle Parental no iOS