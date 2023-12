Os melhores apps de keylogger para Android em 2023: Resposta rápida

Os melhores keyloggers Android em 2023: Resposta rápida

Depois de pesquisar sobre os oito melhores apps de keylogger para Android do mercado, nossa equipe concluiu que o mSpy é o app de keylogger para Android número um em 2023. Isso porque o app é capaz de capturar cada clique feito no dispositivo monitorado, permitir a leitura de todas as mensagens (inclusive as excluídas) e oferecer controle remoto total sobre o dispositivo.

Veja abaixo como o mSpy se compara aos demais aplicativos disponíveis no mercado e aproveite a sua garantia de devolução do dinheiro em 14 dias para experimentá-lo.

mSpy — Melhor Keylogger para Android em geral. É possível testar com garantia de devolução do dinheiro em 14 dias uMobix — O melhor keylogger Android para controle parental. Possui garantia de 14 dias do uMobix eyeZy — O app de keylogger para Android com mais recursos, e também com uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias. Cocospy – um dos melhores apps de keylogger para Android, mas falta funcionalidade de controle remoto. Possibilidade de experimentar por 14 dias. Spyic — O melhor app de keylogger para Android para rastreamento de localização. Aproveite a garantia de 60 dias do Spyic. Hoverwatch – aplicativo básico de monitoramento de telefone Android, mas com práticas de marketing enganosas. Recomendamos alternativas mais confiáveis XNSpy — Ótimo aplicativo de monitoramento de telefone Android na teoria, mas apresenta problemas técnicos KidsGuard Pro – O melhor keylogger Android acessível para controle parental. Obtenha hoje mesmo com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Revendo os principais apps de keylogger para Android

Para auxiliá-lo na tomada de uma decisão bem informada, compilamos análises dos principais aplicativos de keylogger, registrador de teclas, para dispositivos Android. Agora, oferecemos uma análise aprofundada de suas funcionalidades, opções de preços, vantagens e desvantagens, para que você possa selecionar a opção que mais se adapta às suas necessidades.

1. mSpy — Melhor app de keylogger para Android em geral, garantia de devolução do dinheiro em 14 dias

O aplicativo mSpy é a melhor das apps de keylogger para dispositivos Android, pois como registrador de teclas, registra absolutamente todos os cliques do dispositivo monitorado. Assim, ele permite que você veja todas as mensagens, consultas de pesquisa, notas e entradas de calendário no telefone Android monitorado, incluindo mensagens excluídas e registros de bate-papo em mídias sociais.

Além do keylogger, o mSpy permite gravar a tela do dispositivo monitorado. Você também pode usar filtros de palavras-chave para configurar alertas em tempo real com o mSpy, para que você não precise monitorar o dispositivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dessa forma, o mSpy informará se aconteceu algo que merece a sua atenção.

A melhor parte do mSpy é que ele oferece controle remoto total sobre o dispositivo. Isso significa que você pode usar o aplicativo keylogger mSpy para Android para bloquear determinados aplicativos e impedir os seus filhos de acessar sites que você não aprova.

👍 Prós

Bloqueio de aplicativos e sites Comandos remotos do telefone Android 👎 Contras

Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato US$ 11,67/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 14 dias Principais recursos Bloqueio de aplicativos, keylogger e gravador de tela, monitoramento de atividades na Internet, comandos remotos

2. uMobix — O melhor keylogger Android para controle parental com garantia de 14 dias

O uMobix é outra excelente opção entre as apps de keylogger – registrador de teclas – se você deseja ver tudo que acontece no telefone do seu filho e ter controle total sobre o dispositivo Android. Seu keylogger inteligente enviará notificações sempre que detetar um novo clique no teclado, permitirá que você revise todas as informações junto com os dados sobre data e hora e ajudará você a acessar as suas senhas.

Além do keylogger, o uMobix permite que você acesse o dispositivo e tire uma foto da camera, grave um vídeo ou ouça o que está ao seu redor. Este é um recurso crucial para pais de crianças, pois dá a oportunidade de ver exatamente o que está acontecendo em tempo real e reagir a tempo se o seu filho estiver em perigo ou envolvido em uma atividade que você não aprova.

O que faz o uMobix se destacar entre os outros keyloggers para Android é o fato de que você pode monitorar cada imagem no dispositivo alvo. Nesse sentido, depois de sinalizar uma foto específica (ou várias fotos), você receberá notificações sempre que ela for compartilhada com alguém ou postada nas redes sociais. Isso lhe dá informações sobre quais fotos o seu filho está compartilhando na Internet.

👍 Prós

Controle remoto total sobre o telefone Android alvo Notificações instantâneas sempre que abrirem um aplicativo de mídia social 👎 Contras

Caro para monitorar vários dispositivos

Preço de renovação mais barato US$ 12,49/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os telefones e tablets Android Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 14 dias Principais recursos Agendador de uso de aplicativos, Keylogger, configurações de controle remoto

3. eyeZy — O app de keylogger para Android com mais recursos e garantia de devolução do dinheiro em 14 dias

O Eyezy é outro aplicativo espião para Android que permite ver cada tecla pressionada no dispositivo monitorado e ajuda a garantir que as conversas das quais seu filho participa e as pesquisas on-line que realiza sejam seguras e apropriadas.

Com o eyeZy, um dos melhores apps de Keylogger para Android do mercado, você verá todos os seus bate-papos privados, incluindo todas as mensagens excluídas em aplicativos populares de mensagens instantâneas como WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, Snapchat e até aplicativos de namoro como o Tinder.

Graças aos Alertas Mágicos do eyeZy, você não terá que ficar de olho no telefone Android a todo momento. Em vez disso, este registrador de teclas, permite a você configurar filtros para palavras-chave específicas para garantir que você seja notificado sempre que eles falarem ou procurarem algo que você deseja acompanhar e verificar.

Um dos recursos exclusivos que o eyeZy oferece e que o diferencia de outros keyloggers para Android é, por exemplo, o Plan Breaker, que permite ver até mesmo os eventos e entradas do calendário, para que você saiba exatamente se há algo sendo escondido de você.

👍 Prós

Captura completa de teclas Gravador de tela 👎 Contras

Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato US$ 10,00/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 14 dias Principais recursos Captura de teclas, destaque social, alertas mágicos, plan breaker, bloqueador de conexão

4. Cocospy — Um dos melhores apps de keylogger para Android, mas falta a funcionalidade de controle remoto

Cocospy é um dos melhores apps de keylogger para Android, visto que monitora cada tecla pressionada, incluindo nomes de usuário e senhas que são digitadas ao fazer login em contas em qualquer site ou serviço online. Ele também permite que você veja o histórico completo de navegação do dispositivo, para saber exatamente quais sites seu filho está visitando e com que frequência.

Com o Cocospy, você também poderá, por exemplo, visualizar todas as fotos e vídeos no dispositivo Android de destino, bem como rastrear sua localização exata e revisar seu histórico de localização – com verificação de data e hora, além de coordenadas geográficas exatas.

Em suma, a razão pela qual o registrador de teclas Cocospy não está no topo da nossa lista é que ele não possui recursos de controle remoto. Muitas vezes não é suficiente ver o que seu filho está fazendo; às vezes, pode ser necessário tomar medidas imediatas e bloquear o acesso a determinados aplicativos e sites. Como o Cocospy não oferece este recurso, recomendamos o mSpy ou o uMobix para controle parental total.

Uma coisa a ter em conta quando se trata do Cocospy é que existe um site falso sob o mesmo domínio. Portanto, se você quiser experimentar o Cocospy, certifique-se de se inscrever e baixar o aplicativo no site oficial.

👍 Prós

Visualizador de fotos e vídeos Registra cada pressionamento de tecla no dispositivo Android de destino 👎 Contras

Sem funcionalidade de controle remoto

Preço de renovação mais barato US$ 12,50/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 14 dias Principais recursos Rastreamento de localização em tempo real, leitor de SMS, rastreador de chamadas telefônicas

5. Spyic – O melhor keylogger Android para rastreamento de localização com Garantia de 60 dias

Spyic é um aplicativo de monitoramento de telefone Android com um poderoso keylogger, registrador de teclas, quando comparado com outras apps. Ele captura todas as teclas digitadas no dispositivo de destino e ajuda você a descobrir as credenciais e senhas de login.

Você também pode usar o Spyic para monitorar atividades nas redes sociais, ver todo o histórico de navegação e rastrear a localização por meio do recurso de rastreamento de localização GPS e rastreamento de cartão SIM.

O principal motivo para optar pelo Spyic em vez de outros keyloggers para Android é que ele rastreia a atividade do usuário em uma ampla variedade de aplicativos de mensagens instantâneas, incluindo LINE, WeChat, Telegram e QQ. Um benefício adicional do Spyic é que você terá dois meses inteiros para testá-lo na prática, graças à sua política de reembolso de 60 dias.

Por fim, apesar de todos os recursos de rastreamento e monitoramento, o Spyic tem uma grande desvantagem: não oferece suporte a nenhum comando remoto. Em outras palavras, você poderá ver o que seu filho faz no Android, mas não poderá impedi-los de acessar sites duvidosos ou usar aplicativos de mídia social potencialmente perigosos online.

👍 Prós

Compatível com todos os aplicativos populares de mensagens instantâneas Uma política de reembolso de 60 dias 👎 Contras

Sem controle remoto sobre o Android do dispositivo alvo

Preço de renovação mais barato US$ 10,83/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos Android com Android 4.0 ou superior Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 60 dias Principais recursos Rastreamento de localização SIM, GPS, rastreador de histórico de sites

6. Hoverwatch – um aplicativo básico de monitoramento de telefone Android com práticas de marketing enganosas

O Hoverwatch é um keylogger para Android, mas na verdade não tem tanta capacidade quanto as apps padrão, o que significa que não registra todas as teclas que são digitadas, portanto você não poderá ver as credenciais de login e senhas.

Na verdade, o Hoverwatch é um aplicativo básico de monitoramento de telefone Android. Ele permite que você veja e grave todos os registros de chamadas, leia todas as mensagens de SMS e bate-papos nas redes sociais, bem como veja o histórico completo de localização do dispositivo. Embora o Hoverwatch tenha todos os recursos básicos, ele não oferece funcionalidades avançadas, como comandos remotos ou alertas em tempo real.

Se você está procurando o melhor keylogger para Android, recomendamos uma das alternativas com maior quantidade de recursos, como é o caso do mSpy ou do uMobix.

👍 Prós

Acesso a todas as mensagens e bate-papos nas redes sociais Capacidade de ver fotos e vídeos no dispositivo de destino 👎 Contras

Acesso a todas as mensagens e bate-papos nas redes sociais Capacidade de ver fotos e vídeos no dispositivo de destino

Preço de renovação mais barato US$ 12,49 por mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Nenhuma informação disponível sobre dispositivos Android compatíveis Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 14 dias Principais recursos Monitoramento de chamadas telefônicas, rastreamento de localização, rastreamento de histórico do navegador

7. XNSpy — Ótimo aplicativo de monitoramento de telefone Android na teoria, mas repleto de problemas técnicos

O XNSpy é um aplicativo de monitoramento de telefone Android rico em recursos mas, em comparação com outros bons apps de Keylogger, apresenta vários problemas de desempenho. Um dos recursos do XNSpy é a capacidade de apagar remotamente todos os dados do telefone Android alvo. Embora possa ser extremamente útil, os usuários relataram que o XNSpy ocasionalmente exclui os dados por conta própria. Como não há como recuperar os dados depois de apagados dos servidores do XNSpy, a maioria dos usuários considera isso um grande problema.

Se, no futuro, a empresa atualizar o aplicativo resolvendo esses problemas técnicos, certamente recomendaremos o XNSpy. É um poderoso aplicativo de monitoramento Android que dá, acesso a praticamente tudo no telefone de destino, desde mensagens e registros de bate-papo de mídia social até histórico de localização, arquivos multimídia e caixa de entrada de e-mail.

Igualmente permite gravar a tela, controlar quais aplicativos são acessados, capturar tela e enviar comandos remotos para o telefone Android de destino. Para já, hesitamos em recomendá-lo a qualquer pessoa que esteja preocupada em perder dados do telefone no dispositivo a monitorar.

👍 Prós

Rastreamento de localização preciso Monitoramento de Wi-Fi 👎 Contras

Período de reembolso de 10 dias Problemas técnicos que levam à exclusão automática de dados

Preço de renovação mais barato US$ 7,50/mês em um plano anual Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos Android com Android Gingerbread (2.3) ou superior Plano/teste gratuito Versão de demonstração Reembolso/Garantia 10 dias Principais recursos Monitoramento de Wi-Fi, rastreamento de e-mail, alertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, bloqueio de aplicativos e gravação de tela, controle remoto completo

8. KidsGuard Pro – O melhor keylogger Android acessível para controle dos pais, com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Por fim, o KidsGuard Pro é o aplicativo de monitoramento de telefone Android da ClevGuard. Possui um keylogger integrado para Android, permitindo que você veja tudo o que seu filho digita em seu dispositivo.

No painel do KidsGuard Pro, por exemplo, você pode revisar todos os registros de chamadas e mensagens, ver as atividades em aplicativos de mídia social e verificar todo o histórico de navegação. Além disso, você pode acessar a câmera e o microfone do telefone para fazer capturas de tela e gravações de áudio do ambiente em que o seu filho está.

No entanto, você não poderá emitir comandos remotos para o dispositivo Android, portanto, tal como em todos os apps de Keylogger para Android, terá que acessar fisicamente o telefone para excluir determinados aplicativos e confiar que eles não visitarão sites que possam ter conteúdo perigoso ou impróprio.

👍 Prós

Capacidade de fazer capturas de tela e gravações de áudio Acesso a arquivos multimídia no dispositivo 👎 Contras

Sem controle remoto sobre o dispositivo Android de destino

Preço de renovação mais barato US$ 8,32/mês Sistemas operacionais suportados Todos os dispositivos com Android 4.0 ou superior Plano/teste gratuito N / D Reembolso/Garantia 30 dias Principais recursos Monitoramento de mídias sociais, acesso a arquivos multimídia no dispositivo, rastreamento de chamadas telefônicas, acesso a todos os arquivos de texto

Como funcionam os apps de keylogger para Android?

Quando instalados em um dispositivo Android, os keyloggers ou registradores de teclas capturam cada tecla pressionada e enviam essas informações para um servidor remoto, por exemplo. Você pode então acessar as informações fazendo login no painel do aplicativo em outro dispositivo para ver exatamente o que é feito no dispositivo monitorado. Isso inclui, dessa forma, mensagens SMS, registros de bate-papo nas redes sociais, pesquisas na Internet e até mesmo anotações feitas em telefones Android.

O que um app de keylogger para Android pode fazer?

Primeiramente, um app de keylogger para Android permite ver praticamente todas as atividades no dispositivo Android monitorado. Aqui está uma análise rápida das coisas mais importantes que você pode verificar com os melhores apps de keylogger para Android.

Registros de chamadas e mensagens SMS

Os melhores apps de keylogger para Android permitem verificar os registros de chamadas do dispositivo monitorado. Isso permite, por exemplo, que você veja com quem seu filho está conversando, quando cada conversa aconteceu e por quanto tempo eles conversaram. Você também verá os nomes dos contatos, bem como a frequência das chamadas feitas e recebidas de cada contato.

Registros de bate-papo em mídias sociais

Se você está preocupado com a possibilidade de seu filho estar envolvido em conversas inadequadas online, os melhores keyloggers para Android fornecerão os dados concretos de que você precisa. Você poderá ver todas as mensagens em todas as mídias sociais e plataformas de mensagens instantâneas populares, incluindo aquelas excluídas do telefone.

Senhas e credenciais de login

Se o aplicativo de monitoramento telefônico que você escolher tiver um keylogger integrado, ele poderá capturar cada tecla que seu filho pressionar para acessar determinados aplicativos e sites.

Fotos e vídeos

A maioria dos keyloggers para Android que analisamos neste guia permitem acessar todos os arquivos multimídia no dispositivo de destino.

Histórico de navegação completo

Por fim, os melhores apps de keylogger para Android permitem que você veja exatamente as buscas online e quais sites estão sendo visitados. Se você optar pelo mSpy ou Umobix, ainda poderá restringir o acesso a determinados sites, além de usar palavras-chave para configurar filtros e ser notificado sempre que os seus filhos pesquisarem algo inapropriado.

É possível instalar apps de keylogger para Android sem ter acesso ao telefone de destino?

Não, você precisará de acesso ao telefone Android de destino para instalar o keylogger. No entanto, isso não deve ser um problema, visto que o uso legal de keyloggers para Android só é permitido se você tiver o consentimento informado da pessoa cujo telefone você está monitorando.

A única exceção é se você estiver monitorando seu próprio filho menor de idade, usando o telefone registrado em seu nome. Se todos esses requisitos forem atendidos, obter acesso ao telefone e instalar um aplicativo keylogger não deverá ser um problema.

Os keyloggers podem ser detetados no Android?

Embora os melhores apps de keylogger para Android que recomendamos funcionem silenciosamente no dispositivo de destino, existe uma maneira de detetar a sua presença no Android. Se o seu filho tiver um conhecimento razoável de tecnologia, por exemplo, ele poderá baixar programas anti-malware que podem verificar todo o dispositivo, detetar e até mesmo remover o keylogger.

Keyloggers grátis para Android

Se você está procurando um keylogger gratuito para Android, pense bem antes de baixar o primeiro aplicativo que encontrar.

Nunca é uma boa ideia baixar softwares desconhecidos de sites duvidosos, especialmente se o aplicativo que eles estão anunciando parecer bom demais para ser verdade. Desenvolver um aplicativo keylogger para Android leva tempo, dinheiro e esforço, então você pode ter certeza de que ninguém vai distribuí-lo de graça.

Embora existam algumas ótimas apps de keylogger para Android que oferecem planos gratuitos, como o iKeyMonitor, você terá acesso limitado aos recursos do aplicativo e será incomodado com muitos anúncios, pop-ups e e-mails até atualizar para um plano premium.

Pelo que vimos durante nossa pesquisa, não existem keyloggers gratuitos legítimos para Android. Portanto, se você vir um botão de “download gratuito do keylogger para Android” em um site suspeito, não clique nele. A última coisa que você deseja é baixar software malicioso em seus dispositivos e, inadvertidamente, entregar suas informações (e-mail, senhas, informações de cartão de crédito) a criminosos cibernéticos.

Em suma, recomendamos fortemente o download de software verificado de empresas respeitáveis, como mSpy e uMobix. Você obterá um aplicativo keylogger para Android seguro e premium e terá 14 dias para testá-lo na prática. Se não estiver satisfeito com o desempenho do keylogger, você poderá obter um reembolso total dentro de duas semanas após a compra.

Como usar um app de keylogger para Android

Os melhores apps de keylogger para Android são fáceis de instalar e usar, apesar de oferecerem uma variedade de recursos avançados de monitoramento. Aqui estão instruções passo a passo para instalar o melhor keylogger para Android, mSpy, no dispositivo que você deseja monitorar.

Etapa 1: inscreva-se no mSpy

Visite o site oficial do mSpy e clique no botão ‘Experimentar agora’. Forneça seu endereço de e-mail e selecione Android como dispositivo de destino.

Etapa 2: escolha o plano de preços mais adequado para você

Em seguida, escolha um dos três planos de preços disponíveis. Sugerimos optar pelo plano anual, pois você economiza mais de US$ 400 no período de 12 meses, em comparação com o plano mensal.

Etapa 3: desative o Play Protect

Para instalar o mSpy no telefone Android de destino, primeiro você precisa desativar o Play Protect. Caso contrário, ele sinaliza o mSpy, pois é um keylogger e você não poderá executar o aplicativo no dispositivo.

Para desativar o Play Protect, abra a Google Play Store, toque no seu perfil e escolha Play Protect no menu. Toque em Configurações no canto superior direito e desative a verificação de aplicativos.

Etapa 4: Baixe e instale o mSpy

Depois de desligar a verificação de aplicativos, abra o Google Chrome e digite getmspy.net/a na barra de endereço para baixar o instalador mSpy para Android.

Selecione a caixa para completar o captcha e toque no botão de download.

Se um prompt aparecer na tela, toque em ‘Abrir’, vá para ‘Configurações’ e escolha a opção ‘Permitir desta fonte’. Depois disso, o download deverá iniciar automaticamente.

Em seguida, você precisará tocar no arquivo .apk que baixou e escolher ‘Permitir’ em todos os pop-ups durante a instalação para fornecer ao mSpy as permissões necessárias.

Para prosseguir com a instalação, insira o código de registro que você recebeu após adquirir sua assinatura do mSpy. Agora espere um momento até que o aplicativo termine a instalação e toque em ‘Instalação completa’.

Etapa 5: iniciar o monitoramento

Use as suas credenciais de login para acessar o painel do mSpy e comece a monitorar o dispositivo Android alvo hoje mesmo.

Isso é tudo que você precisa fazer. Agora, basta navegar até a guia Keylogger para ver cada tecla pressionada no dispositivo monitorado.

Conclusão – Qual é o melhor app de keylogger para Android em 2023?

Existem muitos apps de keylogger para Android excelentes por aí, todos oferecendo uma variedade de recursos úteis de monitoramento, além de registrar cada pressionamento de tecla. Com um aplicativo de monitoramento telefônico, você também pode ver os registros de chamadas do dispositivo, revisar o histórico de localização, tirar fotos com a camera e até mesmo emitir comandos remotos para o dispositivo alvo.

Aqui está um lembrete rápido dos oito principais apps de keyloggers para Android em 2023, para que você possa escolher o melhor para você: mSpy — Melhor Keylogger para Android em geral | Teste hoje mesmo, com garantia de devolução do dinheiro em 14 dias uMobix — O melhor keylogger Android para controle parental| Aproveite a garantia de 14 dias do uMobix Eyezy — O keylogger Android com mais recursos | Com uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias Cocospy – Um dos melhores apps de keylogger para Android, mas falta a funcionalidade de controle remoto | Experimente o Cocospy por 14 dias Spyic — O melhor keylogger Android para rastreamento de localização | Aproveite a garantia de 60 dias do Spyic Hoverwatch – Um aplicativo básico de monitoramento de telefone Android, mas com práticas de marketing enganosas | Recomendamos alternativas mais confiáveis XNSpy — Ótimo aplicativo de monitoramento de telefone Android na teoria, mas repleto de problemas técnicos KidsGuard Pro – O melhor keylogger Android acessível para controle parental| Obtenha hoje mesmo com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias Aproveite a garantia de 14 dias do mSpy para testá-lo hoje mesmo e ver por que ele é o melhor app de keylogger para Android em 2023.

Perguntas frequentes sobre os melhores apps de keylogger para Android