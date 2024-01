Melhores apps de Keylogger para iPhone em 2024 | Comparação dos 8 principais registradores de teclas

Os melhores apps de Keylogger para iPhone em 2024: Resposta rápida Nossa pesquisa descobriu que o mSpy é o melhor entre as melhores apps keylogger para iPhone em 2024. Ele possui uma variedade de recursos excecionais, permitindo até que você veja mensagens excluídas, além de oferecer uma garantia de reembolso de 14 dias para que você possa experimentá-lo sem arriscar um centavo. Continue lendo para ver como ele se compara à concorrência: mSpy — Melhor Keylogger para iPhone de forma geral | Teste-o hoje sem riscos com uma garantia de reembolso de 14 dias uMobix — Melhor Keylogger para controle de uso de redes sociais no iPhone | Aproveite sua garantia de 14 dias eyeZy — O Keylogger para iPhone mais rico em recursos | Veja-o em ação com uma garantia de reembolso de 14 dias Cocospy — Aplicativo decente de monitoramento para iPhone que não exige jailbreak | Keylogger disponível apenas na versão Android do aplicativo Spyic — Melhor Keylogger para rastreamento de localização no iPhone | Aproveite o teste gratuito do Spyic para vê-lo em ação sem custo Hoverwatch — Aplicativo decente de monitoramento para iPhone de nível médio, mas sem recursos avançados de monitoramento XNSpy — Um aplicativo sólido de monitoramento para iPhone para ler e-mails | Reembolsos disponíveis apenas por 10 dias KidsGuard Pro — Mais de 20 recursos de monitoramento para iPhone, mas extremamente caro | Oferece uma garantia de reembolso de 30 dias

Os melhores apps de Keylogger para iPhone em 2024: Análise detalhada

Acima de tudo, os keylogger para iOS são diferentes. Para escolher os melhores apps de keylogger para iPhone para você, é necessário considerar todas as diferentes características de monitoramento que esses aplicativos espiões oferecem. Garantindo que você obtenha o máximo valor pelo seu dinheiro.

Então, aqui estão análises detalhadas dos apps de keylogger para iPhone mais populares, para que você possa ver quais recursos e funcionalidades os diferentes provedores oferecem e como eles se comparam entre si.

1. mSpy — O melhor app Keylogger para iPhone em 2024

O mSpy é o melhor aplicativo de software parental para iPhones. É compatível com todos os dispositivos iOS executando iOS 13.0.0 ou superior sem jailbreak, assim como todos os iPhones com jailbreak, independentemente de quão antigo seja.

Sobretudo, o keylogger do iPhone do mSpy permite que você veja tudo o que seu filho ou parceiro digita em seu iPhone, desde SMS e mensagens diretas em plataformas de mensagens instantâneas até suas pesquisas no YouTube e todo o histórico de navegação. Além disso, você saberá exatamente onde tudo foi digitado, para que você possa reagir a tempo se estiverem falando ou procurando algo inadequado.

Além de ser um dos melhores apps de keylogger para iPhone, o mSpy oferece uma miríade de recursos úteis como: monitoramento de chamadas e mensagens, rastreamento de localização por GPS e gravação de tela. O que faz o mSpy se destacar de outros aplicativos espiões para telefone é o fato de permitir que você leia cada mensagem no dispositivo, incluindo as excluídas. Portanto, será praticamente impossível para seu filho/parceiro/funcionário esconder qualquer coisa em seu iPhone se você estiver monitorando com o mSpy.

Além de tudo, as capacidades avançadas de monitoramento, o mSpy dá a você controle remoto total sobre o dispositivo. Dessa forma, você pode bloquear aplicativos específicos, impedir que eles acessem determinados sites e até mesmo bloquear remotamente o telefone.



👍 Prós Excelente keylogger para iPhone que permite ver tudo o que é digitado

Excelente keylogger para iPhone que permite ver tudo o que é digitado A capacidade de ler todas as mensagens, incluindo as excluídas

A capacidade de ler todas as mensagens, incluindo as excluídas Acesso a fotos, vídeos e imagens no dispositivo

Acesso a fotos, vídeos e imagens no dispositivo A capacidade de restringir o acesso a aplicativos e sites

A capacidade de restringir o acesso a aplicativos e sites Controle remoto total sobre o iPhone deles 👎 Contras Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 11,67/mês em um plano anual Todos os dispositivos iOS rodando até iOS 13.0.0 sem jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak Demo 14 dias Bloqueio de aplicativos Keylogger e gravador de tela Monitoramento de atividades na Internet com alertas de palavras-chave Controle remoto completo

2. uMobix — O melhor app de Keylogger para iPhone para controle de uso de redes sociais

O uMobix é outro excelente aplicativo, entre os melhores apps de monitoramento para iPhone, com um keylogger integrado. Ele permite que você monitore todas as teclas digitadas e registros de bate-papo, além de ver todas as senhas e pesquisas na internet. Nesse sentido, cada mensagem ou consulta de pesquisa é acompanhada por um carimbo de data e hora, para que você possa ver exatamente em qual plataforma algo foi digitado e quando.

Ainda mais, uma característica marcante do uMobix é a capacidade de restringir o tempo que seu filho passa em aplicativos de redes sociais. Ou seja, você pode escolher exatamente quando eles podem acessar o Facebook, Instagram e TikTok, e quanto tempo podem passar em cada aplicativo diariamente. Em suma, é uma ótima maneira de impedi-los de usar redes sociais durante o horário escolar, por exemplo.

Além do mais, o uMobix também possui uma funcionalidade integrada de Status Online Social, que o notifica toda vez que seu filho, parceiro ou funcionário faz login em um aplicativo de redes sociais específico. Ou seja, isso permite que você monitore o uso de redes sociais deles sem ter que ficar de olho no telefone o tempo todo.

Por último, a melhor parte do uMobix é que você pode tomar as medidas apropriadas remotamente se não aprovar a forma como eles estão usando o iPhone. Em outras palavras, você pode desabilitar mensagens, restringir aplicativos, bloquear sites e até mesmo bloquear completamente o dispositivo.



👍 Prós Controle total sobre o uso de redes sociais

Controle total sobre o uso de redes sociais Capacidade de ver todas as mensagens excluídas e registros de bate-papo

Capacidade de ver todas as mensagens excluídas e registros de bate-papo Notificações em tempo real sempre que abrem um aplicativo de redes sociais

Notificações em tempo real sempre que abrem um aplicativo de redes sociais Gravador de tela para ver exatamente qual conteúdo online estão interagindo 👎 Contras Caro para monitorar vários dispositivos

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os iPhones e iPads Demo 14 dias Agendador de uso de aplicativos Registrador de teclas Configurações de controle remoto Controle remoto completo

3. Eyezy — O Keylogger para iPhone mais rico em recursos

De entre os melhores apps de Keylogger, o Eyezy é o aplicativo de monitoramento de telefone mais rico em recursos que revisamos, para permitir que você veja tudo o que está acontecendo no iPhone monitorado graças ao seu poderoso keylogger.

A princípio, o que gostamos no Eyezy é o fato de você poder configurar Alertas Mágicos e ser notificado sempre que estiverem discutindo um tópico preocupante, pesquisando algo inadequado online ou indo a algum lugar onde não deveriam.

Por exemplo, a funcionalidade de Alertas Mágicos utiliza palavras-chave e localização inteligente, notificando imediatamente você sempre que seu filho, parceiro ou funcionário se envolve em uma conversa ou atividade que você não aprova. Ou seja, isso proporciona tranquilidade, garantindo que você seja alertado para cada evento notável sem ter que monitorar o dispositivo o tempo todo.

Além das notificações em tempo real, o Eyezy apresenta um Quebrador de Planos que permite ver todos os eventos que eles planejam participar. Logo, se marcarem uma data específica em seu calendário ou adicionarem uma nota ou lembrete em seu iPhone, você poderá ver todos os detalhes do evento. Ou seja, sem mais reuniões secretas ou escapadelas para festas sob o pretexto de ir à casa de um amigo para dormir.



👍 Prós Alertas Mágicos que notificam sobre mensagens preocupantes, pesquisas online inadequadas e locais suspeitos

Alertas Mágicos que notificam sobre mensagens preocupantes, pesquisas online inadequadas e locais suspeitos Captura completa de teclas e gravador de tela

Captura completa de teclas e gravador de tela Controle total sobre quais aplicativos podem ser usados e quais sites podem ser visitados

Controle total sobre quais aplicativos podem ser usados e quais sites podem ser visitados Quebrador de Planos para saber exatamente quais eventos estão participando 👎 Contras Plano mensal caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 10,00/mês em um plano anual Todas as versões iOS com Jailbreak Demo 14 dias Captura de teclas Destaque social Alertas Mágicos Quebrador de plano Bloqueador de conexão

4. Cocospy — Um aplicativo decente de monitoramento para iPhone que não exige jailbreak

O Cocospy é um aplicativo decente de monitoramento de telefone em geral, e estaria mais alto em nossa lista dos melhores apps de keylogger para iPhone, se não fosse pelo fato de que o keylogger está disponível apenas em dispositivos Android. Dito isso, o Cocospy ainda permite que você veja todas as mensagens do Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype e Tinder no iPhone-alvo, bem como todo o histórico de navegação, incluindo marcadores de navegador.

Com o Cocospy, terá igualmente acesso a todas as fotos, vídeos e arquivos de áudio no iPhone deles, independentemente de eles compartilharem ou não nas redes sociais. Ou seja, isso permite que você reaja a tempo e os impeça de postar fotos ou vídeos explícitos online, além de oferecer insights sobre que tipo de mídia eles têm armazenada no telefone.

O Cocospy também permite que você veja todas as mensagens, registros de chamadas e contatos salvos no iPhone-alvo. Além disso, você também poderá monitorar a localização deles e usar a geocerca, para configurar zonas seguras e restritas e ser notificado de seus movimentos.

No entanto, o que falta é qualquer tipo de controle remoto sobre o iPhone-alvo, então você não poderá impedi-los remotamente de usar aplicativos específicos ou visitar determinados sites.



👍 Prós Não requer jailbreak para funcionar em todos os iPhones modernos

Não requer jailbreak para funcionar em todos os iPhones modernos Permite ver todos os logs de bate-papo em redes sociais e todo o histórico de navegação

Permite ver todos os logs de bate-papo em redes sociais e todo o histórico de navegação Permite ver todas as fotos, vídeos e arquivos de áudio no dispositivo de destino 👎 Contras Não tem um keylogger para iPhone

Não tem um keylogger para iPhone Sem controle remoto sobre o iPhone-alvo

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,50/mês em um plano anual Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud Demo 14 dias Rastreamento de localização em tempo real Leitor de SMS Rastreador de chamadas telefônicas

5. Spyic — O melhor app de Keylogger para iPhone para rastreamento de localização

O Spyic é um aplicativo decente de monitoramento de telefone que se destaca no rastreamento de localização. Ele utiliza simultaneamente GPS, Wi-Fi e rastreamento de cartão SIM para fornecer informações sobre a localização do telefone de destino em tempo real. Em outras palavras, você poderá rastrear a localização exata de seu filho, parceiro ou funcionário, ver quando visitaram cada lugar e criar zonas restritas com geocerca.

Dito isso, o registro de teclas (keylogger) não é um ponto forte do Spyic e, por essa razão, o classificamos numa posição mediana nesta lista dos melhores apps de keylogger para iPhone. Embora rastreie mensagens e bate-papos em várias plataformas populares de redes sociais, bem como o histórico de navegação, não captura cada tecla digitada. Em outras palavras, você não poderá aprender suas senhas, ver os comentários que deixam nas redes sociais ou ver as notas em seus telefones. Você terá acesso ao calendário deles, no entanto, para ver apenas as próximas datas, reuniões ou eventos que planejam participar.

Outra desvantagem do Spyic é que você não terá nenhum controle remoto sobre o dispositivo. Isso significa que você não poderá impedir remotamente seu filho, parceiro ou funcionário de acessar determinados aplicativos ou sites, o que pode ser um ponto de desvantagem para a maioria dos usuários.



👍 Prós Excelentes capacidades de rastreamento de localização

Excelentes capacidades de rastreamento de localização Acesso ao calendário deles

Acesso ao calendário deles Capacidade de revisar todo o histórico de navegação

Capacidade de revisar todo o histórico de navegação Acesso a fotos e vídeos no iPhone de destino

Acesso a fotos e vídeos no iPhone de destino Política de reembolso de 60 dias 👎 Contras Não tem um keylogger para iPhone

Não tem um keylogger para iPhone Sem controle remoto sobre o iPhone de destino

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 10,83/mês em um plano anual Todos os iPhones e iPads conectados ao iCloud Demo 60 dias Alertas de cerca geográfica Rastreamento de localização do SIM Rastreador de histórico do site

6. Hoverwatch — Um aplicativo sólido de monitoramento para iPhone de nível médio

O Hoverwatch é outro aplicativo decente de monitoramento de telefone mas, na comparação entre os melhores apps de keylogger para iPhone, é atormentado pelas mesmas desvantagens do Spyic e Cocospy. Não fornece um keylogger para iPhone e não rastreia aplicativos populares entre adolescentes, como Snapchat e TikTok.

Embora o aplicativo tenha uma interface de usuário elegante e um menu fácil de navegar, a verdade é que o Hoverwatch é bastante básico para um aplicativo de monitoramento de telefone. Ele pode ajudar você a rastrear mensagens e ver com quem estão conversando e o que estão procurando online, mas oferece pouco mais vai pouco mais além.

Se você quiser saber absolutamente tudo o que seu filho ou parceiro está digitando no telefone, recomendamos fortemente optar por um keylogger para iPhone diferente, como mSpy ou uMobix.



👍 Prós Acesso completo ao histórico do navegador do dispositivo

Acesso completo ao histórico do navegador do dispositivo A capacidade de ver fotos e vídeos no dispositivo de destino

A capacidade de ver fotos e vídeos no dispositivo de destino Design moderno e um aplicativo fácil de usar 👎 Contras Sem keylogger para iPhone

Sem keylogger para iPhone Sem alertas em tempo real

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 12,49/mês em um plano anual Todos os dispositivos iOS Demo 14 dias Monitoramento de chamadas telefônicas Rastreamento de localização Rastreamento do histórico do navegador

7. XNSpy — Um aplicativo sólido de monitoramento para iPhone para ler e-mails

O XNSpy é um excelente aplicativo de monitoramento para iPhone no papel. Ele permite que você veja todas as chamadas, mensagens, chats de redes sociais, contatos e até entradas de calendário no telefone de destino.

Além disso, você pode usá-lo para ver quais redes Wi-Fi seu filho, parceiro ou funcionário se conecta, bem como revisar todo o histórico de navegação deles.

O que faz o XNSpy se destacar de outros softwares de apps de keylogger para iPhone é que permite que você leia todos os e-mails enviados e recebidos.

Dito isso, os usuários relataram problemas técnicos com o XNSpy em várias ocasiões. Isso não seria um problema tão grande se um dos problemas não fosse o fato de o XNSpy apagar aleatoriamente todos os dados no telefone de destino. O suporte deles também não é o mais experiente, então você terá que explorar o aplicativo por conta própria e torcer para que os problemas se resolvam.

Outra grande desvantagem é que o XNSpy oferece reembolsos apenas dentro de 10 dias da compra. Se o aplicativo começar a apresentar problemas após esse período, você estará sem sorte, razão pela qual recomendamos outros apps de keylogger para iPhone mais confiáveis, como mSpy e uMobix.



👍 Prós Permite que você leia todos os e-mails enviados e recebidos

Permite que você leia todos os e-mails enviados e recebidos Funcionalidade poderosa de rastreamento de localização

Funcionalidade poderosa de rastreamento de localização Monitoramento Wi-Fi

Monitoramento Wi-Fi Comandos remotos para o telefone 👎 Contras Período de reembolso de 10 dias

Período de reembolso de 10 dias Problemas com o aplicativo apagando todos os dados nos iPhones

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 7,50/mês em um plano anual Dispositivos executando iOS 16.0.2 ou mais recente sem jailbreak Dispositivos executando iOS 9.0.3 ou mais recente com jailbreak Demo 10 dias Monitoramento Wi-Fi Rastreamento de e-mail Alertas 24 horas por dia, 7 dias por semana Bloqueio de aplicativos e gravação de tela Controle remoto completo

8. KidsGuard Pro — Mais de 20 recursos de monitoramento para iPhone, mas uma escolha cara

O KidsGuard Pro é um software de monitoramento de telefone iOS desenvolvido pela ClevGuard. Ele vem com mais de 20 recursos de monitoramento de telefone e é compatível com todos os iPhones que executam iOS 9.0 a iOS 15. Você não poderá usar o KidsGuard Pro se o dispositivo de destino tiver sido atualizado para o iOS 16, o que é uma grande desvantagem que coloca o KidsGuard Pro na parte inferior de nossa lista.

Dito isso, se o telefone de seu filho estiver operando em uma versão mais antiga do iOS, o KidsGuard Pro permitirá que você monitore todos os seus aplicativos sociais, veja todas as suas mensagens de texto, reveja os registros de chamadas, veja todo o histórico de pesquisa deles e até visualize suas anotações, lembretes e calendário.

Apesar de poder acessar uma grande quantidade de dados, o KidsGuard Pro na verdade não possui um keylogger para iPhone. Se você estiver procurando uma maneira de descobrir as senhas do seu filho e ver absolutamente tudo o que ele digita no telefone, terá que optar por outro provedor.



👍 Prós Mais de 20 recursos de monitoramento de telefone

Mais de 20 recursos de monitoramento de telefone Acesso a todos os arquivos de mídia no dispositivo

Acesso a todos os arquivos de mídia no dispositivo Capacidade de ver todas as mensagens SMS e registros de bate-papo em aplicativos de redes sociais 👎 Contras Sem keylogger para iPhone

Sem keylogger para iPhone Sem controle remoto sobre o iPhone de destino

Sem controle remoto sobre o iPhone de destino Extremamente caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operacionais suportados Plano/teste gratuito Reembolso/Garantia Principais recursos US$ 29,95/mês Todos os dispositivos iOS executando iOS 9.0 – iOS 15 N/A 30 dias Monitoramento de mídias sociais Acesso a arquivos multimídia no dispositivo Rastreamento de chamadas telefônicas Acesso a todos os arquivos de texto

Como funcionam os apps de Keylogger para iPhone (iOS)?

Um keylogger, também chamado de registrador de teclas, para iOS é um tipo de spyware que registra cada tecla digitada no telefone monitorado e permite que um terceiro veja o que a pessoa está digitando no iPhone. Ou seja, o keylogger envia as informações capturadas para um servidor remoto, que você pode acessar por meio do painel de controle de um aplicativo espião para iPhone.

Em outras palavras, os apps de keylogger para iPhone permitem que você leia todas as mensagens – seja SMS ou bate-papos em redes sociais – e veja o histórico completo do navegador do dispositivo. Os melhores apps de keylogger para iPhone até permitem que você veja os nomes de usuário e senhas do seu filho, parceiro ou funcionário sempre que eles digitam essas informações no iPhone.

Além do mais, é importante entender é que nem todo aplicativo espião para iPhone é ou tem um keylogger. Em alguns casos, eles simplesmente fornecem acesso ao iCloud conectado, onde todos os dados do telefone são armazenados. Este é o caso do Cocospy, por exemplo. Ainda assim, você poderá ver todas as informações relevantes, como mensagens, registros de chamadas, bate-papos em redes sociais, entradas de calendário e o histórico de localização do dispositivo.

O que os apps Keylogger para iPhone podem revelar?

Como mencionamos, cada keylogger para iPhone que recomendamos neste guia é, na verdade, um aplicativo de monitoramento de telefone, não apenas um keylogger. Isso significa que ele fornece muito mais informações do que um simples registrador de teclas e, às vezes, permite enviar comandos remotos para o iPhone de destino e restringir o uso do telefone.

Aqui está uma rápida visão geral das principais informações que você poderá acessar com os melhores apps de keylogger para iPhone:

Registro de chamadas

O melhor keylogger para iPhone permitirá que você veja exatamente com quem seu filho, parceiro ou funcionário está falando. Então, você terá acesso ao registro completo de chamadas do telefone, incluindo nomes de contatos, duração das chamadas e carimbos de data e hora. Dessa forma, você pode ver com que frequência eles falam com alguém e quanto tempo gastam em cada chamada.

Mensagens e bate-papos em redes sociais

Depois de instalar qualquer um dos melhores apps de keylogger para iPhone no dispositivo de destino, você poderá ler todas as mensagens enviadas e recebidas por SMS, bem como bate-papos em redes sociais. Do mesmo modo, alguns aplicativos de espionagem para iPhone, como o mSpy, permitem que você leia cada mensagem, inclusive as excluídas, tornando impossível para seu filho ou parceiro esconder qualquer conversa no telefone.

Enfim, junto com o conteúdo de cada mensagem, você verá os nomes das pessoas com quem estão conversando, a hora e a data de cada mensagem, e as fotos, vídeos e arquivos de áudio compartilhados.

Histórico de localização do dispositivo

Primeiramente, o melhor keylogger para iPhone permitirá que você veja o histórico completo de localização do dispositivo, incluindo endereços, localização exata no mapa e a hora de cada visita. Sobretudo, você pode até usar a geocerca para configurar zonas seguras e restritas e ser notificado assim que o dispositivo entrar ou sair de uma área específica. Isso permite que você monitore a localização de seu filho, parceiro ou funcionário sem ter que espionar o telefone deles 24 horas por dia.

Histórico completo de navegação do dispositivo

Outra característica chave dos melhores apps de keylogger para iPhone é a capacidade de ver exatamente o que a pessoa que você está monitorando procura online. Ou seja, você verá quais sites eles visitam e com que frequência, além de quais sites eles marcaram como favoritos. Todavia, se quiser ir um pouco mais longe, você pode até usar palavras-chave para ser notificado quando eles pesquisarem algo inadequado ou bloquear completamente o acesso a determinados sites.

Arquivos multimídia no iPhone de destino

Eventualmente, se você estiver preocupado com o que seu filho ou parceiro pode postar online ou que imagens e vídeos estão compartilhando com amigos e estranhos na internet, você pode simplesmente acessar o telefone deles e visualizar todos os arquivos multimídia armazenados nele. Por exemplo, alguns aplicativos espiões para iPhone até permitem que você apague completamente todos os dados no telefone de destino, ajudando você a impedi-los de compartilhar fotos ou vídeos inapropriados.

É possível instalar apps de Keylogger para iPhone sem ter acesso ao telefone de destino?

Existem vários keyloggers instaláveis remotamente que podem ajudar você a obter acesso às informações no telefone de destino. Dos que testamos, uMobix e Cocospy são os melhores keyloggers de instalação remota para iPhone. Logo, eles permitem que você instale o aplicativo sem ter acesso físico ao iPhone de destino, permitindo que você acesse o iCloud ao qual o iPhone está sincronizado.

Por fim, tenha em mente que você ainda precisará das credenciais do iCloud da pessoa e que ela será notificada de que você acessou o iCloud de outro dispositivo. Em outras palavras, seu filho, parceiro ou funcionário saberá que você tem a capacidade de monitorar tudo em seu telefone.

É possível detetar Keyloggers no iOS?

Em síntese, existem algumas maneiras de detetar um keylogger em um iPhone ou Mac, mais comumente por meio do uso de software antivírus. Embora todos os melhores apps de keylogger para iPhone funcionem sem problemas em segundo plano sem alertar o usuário do telefone, se eles suspeitarem que estão sendo monitorados e tiverem o conhecimento técnico, podem potencialmente detetar e remover o keylogger.

De qualquer forma, se você planeja monitorar legalmente seu filho, parceiro ou funcionário, deve fazer isso com o consentimento deles, ou seja, eles estarão totalmente cientes do keylogger e de sua capacidade de acessar as informações em seu telefone. Logo, eles não saberão exatamente quando você está bisbilhotando, mas saberão que você pode fazer isso a qualquer momento.

Apps de Keylogger para iPhone gratuitos

Embora existam várias aplicações legítimas de espionagem para iPhone que ofereçam planos gratuitos ou testes gratuitos, existem muitas mais aplicações duvidosas. Um download gratuito de keylogger pode acabar sendo um vírus ou spyware que enviará suas informações pessoais para um terceiro desconhecido. Portanto, a última coisa que você quer fazer é fornecer a uma empresa suspeita acesso às informações sensíveis do seu filho, parceiro ou funcionário.

Se você está pensando em baixar um keylogger gratuito para iPhone, pedimos que seja cauteloso.

Mesmo no caso de aplicativos legítimos, os keyloggers gratuitos para iPhone são extremamente limitados e fornecem apenas informações básicas, como registros de chamadas e histórico de mensagens. Afinal, pense da seguinte forma: por que alguém gastaria tempo, dinheiro e energia para desenvolver um aplicativo de espionagem para iPhone apenas para oferecê-lo gratuitamente?

Portanto, recomendamos fortemente optar por um keylogger para iPhone respeitável que ofereça vários planos pagos e tenha provado que não coleta nem armazena informações do usuário, como mSpy e uMobix.

Como usar os apps de Keylogger para iPhone

Os melhores apps de keylogger para iPhone têm aplicativos modernos e fáceis de usar que permitem ver todas as informações no telefone de destino sem ter que passar muito tempo configurando-os ou ajustando as configurações.

Desse modo, para mostrar o quão simples é usar um keylogger para iPhone, aqui está um guia passo a passo para baixar, instalar e usar o mSpy — o melhor keylogger para iPhone em 2024.

Passo 1: Obtenha o mSpy

Acesse o site oficial do mSpy e clique no botão Experimentar Agora. Insira um endereço de e-mail válido e escolha iOS como o tipo de dispositivo que você deseja monitorar.

Passo 2: Escolha o plano de preços que melhor atende você

Selecione um dos três planos de preços disponíveis para concluir sua compra.

Se optar pelo plano anual, você economizará mais de US$ 440 ao longo de sua assinatura de 12 meses.

Passo 3: Instale o mSpy no iPhone que deseja monitorar

Após concluir sua compra, use o iPhone de destino para baixar o aplicativo iOS do mSpy na App Store.

Siga as simples instruções na tela e forneça ao mSpy todas as permissões necessárias.

Passo 4: Faça login no painel de controle do mSpy em outro dispositivo

Use as credenciais de login fornecidas por e-mail (aquelas que você registrou ao criar a conta no site do mSpy) para fazer login e começar a monitorar.

Vá até a aba Keylogger no menu, e você poderá ver tudo o que foi digitado no iPhone de destino.

É isso — agora você pode usar o painel de controle para ver todas as mensagens de texto, chamadas, arquivos multimídia, histórico de navegação e muito mais.

Conclusão — Quais são os melhores apps de Keylogger para iPhone em 2024?

Em conclusão, os melhores apps de keylogger para iPhone oferecem muito mais do que um simples keylogger. Escolher qual comprar e instalar no dispositivo que você deseja monitorar se resume a quais recursos você planeja usar e qual provedor oferece mais valor pelo seu dinheiro.

Por fim, aqui está um lembrete rápido dos oito melhores keyloggers para iPhone, para que você possa tomar uma decisão informada:

mSpy — Melhor Keylogger para iPhone de forma geral | Teste-o hoje sem riscos com uma garantia de reembolso de 14 dias uMobix — Melhor Keylogger para controle de uso de redes sociais no iPhone | Aproveite sua garantia de 14 dias Eyezy — O Keylogger para iPhone mais rico em recursos | Veja-o em ação com uma garantia de reembolso de 14 dias Cocospy — Aplicativo decente de monitoramento para iPhone que não exige jailbreak | Keylogger disponível apenas na versão Android do aplicativo Spyic — Melhor Keylogger para rastreamento de localização no iPhone | Aproveite o teste gratuito do Spyic para vê-lo em ação sem custo Hoverwatch — Aplicativo decente de monitoramento para iPhone de nível médio, mas sem recursos avançados de monitoramento XNSpy — Um aplicativo sólido de monitoramento para iPhone para ler e-mails | Reembolsos disponíveis apenas por 10 dias KidsGuard Pro — Mais de 20 recursos de monitoramento para iPhone, mas extremamente caro | Oferece uma garantia de reembolso de 30 dias

Experimente o mSpy hoje sem riscos, aproveitando sua garantia de devolução de dinheiro em 14 dias.

FAQs sobre os melhores apps de keylogger para iPhone