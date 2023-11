10 maiores de sinais de traição da sua namorada: Como descobrir a verdade

Maiores sinais de traição de sua namorada Pode ser uma experiência muito traumática suspeitar que a sua namorada está o traindo. Mas é melhor resolver o problema do que evitá-lo. Para ajudá-lo, compilamos uma lista de sinais comuns que podem sugerir a que sua namorada é infiel: Quer mais tempo sozinha Esconde o telefone celular Torna-se mais privada nas redes sociais Muitas vezes parece distraída Torna-se menos carinhosa Acusa-o de traição, sem razão aparente Parece muito infeliz no relacionamento Não quer passar tempo com você, sem que nada tenha acontecido Chega tarde em casa e não explica onde esteve Costuma sair com amigos que nunca conheceu

Conheça melhor os sinais de traição comuns e descubra a verdade sobre sua namorada

Abaixo, exploramos com maiores detalhes os sinais comuns de que a sua namorada o trai:

1. Quer passar mais tempo sozinha

Não restam dúvidas que passar tempo separados é bom e comum num relacionamento. Contudo, sem motivo aparente, se perceber que o seu parceiro precisa de mais tempo sozinho do que o normal, pode ser um sinal de alerta. Além disso, se a sua namorada parar de lhe devolver as suas chamadas, poderá ser um dos maiores sinais de traição a considerar.

2. Esconde o telefone celular/ telemóvel

De fato, a sua namorada pode estar escondendo um caso, caso passe a usar passwords ou outros mecanismos para que você não tenha acesso ao seu dispositivo móvel ou redes sociais. Às vezes, é tão simples quanto desligar a tela, para que as notificações não apareçam ou simplesmente não surjam quando você estiver por perto. Este é um dos sinais de traição mais comuns que podem indiciar infidelidade da sua namorada. Talvez fosse completamente transparente, mas hoje em dia esconde o telefone celular e não manda mensagens enquanto você estiver por perto. Tudo deverá ser alvo de atenção redobrada.

3. Torna-se mais privada nas redes sociais

Ora, se a sua namorada de repente parar de publicar nas suas redes sociais, esse é outro dos sinais clássicos de traição. Assim, parar de falar sobre o seu relacionamento nas suas contas de rede social ou excluir fotos de ambos juntos pode entrar na lista de sinais de traição. Esta poderá ser uma tentativa de controlar os danos para evitar que possa obter informações públicas sobre com quem anda ultimamente.

4. Muitas vezes parece distraída

Uma indicação mais dissimulada de traição é se frequentemente sua namorada parece estar noutro lugar, sempre que estão juntos. Se sua namorada permanecer “colada” ao telefone e não parece ouvir uma palavra do que lhe diz, em vez de estar genuinamente interessada no seu dia, esse é mais um dos sinais de traição que deverá prestar muita atenção.

5. Torna-se menos carinhosa

Uma namorada verdadeiramente dedicada deverá ser atenciosa. Por outro lado, se perceber que a sua parceira surge emocionalmente distante e fria, é um dos sinais de que sua namorada entrou em traição . Em alternativa, se tiver pouca energia para você, como resultado do seu potencial “affair”, você notará uma mudança no seu comportamento, que anteriormente era mais próximo.

6. Acusa-o de traição, sem razão aparente

Reparou se a sua parceira faz acusações constantes de que poderá estar a traí-la? Não descarte a chance de ser a pessoa que pergunta, quem está realmente sendo infiel. Sua namorada tendo a consciência de sua traição, esse é um dos sinais de traição mais comuns de mecanismo de defesa. Aliás, trata-se de uma abordagem comum para os traidores expressarem a sua vergonha pela infidelidade, acusando os seus parceiros. Acham que poderá trair, porque sabem que são capazes de fazer o mesmo.

7. Parece estar muito infeliz no relacionamento

Perceba se o relacionamento costumava ser gratificante, mas ela agora está frequentemente insatisfeita. Por exemplo, não tem mais o mesmo brilho nos olhos, não percebendo realmente o que se passou de errado. Nesse caso, é possível que esteja a sair com outra pessoa e tenha a mentalidade de “a grama do vizinho é mais verde” se nada no relacionamento mudou, para justificar a sua nova atitude.

8. Não quer passar tempo com você, sem que nada tenha acontecido

Não ignore o indicador óbvio de infidelidade se a sua namorada inventar motivos para evitar ficar com você ou não estiver entusiasmada em vê-lo. Nesse caso, poderá estar entediada, por mais duro que pareça. Parceiros traidores negligenciam frequentemente o seu relacionamento, pois estão muito envolvidos num novo caso. Outro dos sinais de traição mais evidentes.

9. Chega tarde em casa e não explica onde esteve

Saiba que poderá tornar-se uma rotina para o parceiro que trai voltar tarde à noite. Por norma, as respostas de com quem e onde esteve tornam-se evasivas e pouco claras. Ora, segundo este guia de sinais de traição da namorada, não deverá desconsiderar esse comportamento suspeito porque este existe. Não vai querer descobrir tarde demais o que sua namorada esconde, sem que esteja minimamente preparado.

10. Costuma sair com amigos que você nunca conheceu

Embora sair com amigos não seja necessariamente algo mau, pode ser um sinal de que algo mais está acontecendo se a sua namorada for vista frequentemente com alguém que você nunca conheceu ou lhe foi apresentado. Num relacionamento confiável, o seu parceiro deve querer apresentá-lo aos amigos e familiares. Se não o fizer, é um sinal comum de que poderá estar traindo.

O que é considerado traição numa relação?

Em resumo, traição ou adultério, como é conhecido na lei, é ser emocional ou sexualmente desleal ao seu parceiro monogâmico. Portanto, traição é normalmente definida como ter um relacionamento emocional ou sexual próximo com outra pessoa, fora dessa relação. Na qual os sinais de traição acima referenciados poderão ajudar a descobrir.

Não existe uma definição definitiva e abrangente do que constitui traição, apesar do que algumas pessoas afirmam. Até porque o que é uma traição para um casal, esse mesmo ato para outro poderá ser aceitável e até já discutido.

Portanto, esse conceito de traição da namorada é uma área cinzenta, no sentido de que cada pessoa tem uma compreensão e um conjunto de regras ligeiramente diferentes. Para esclarecer tudo isso, e até compreendendo melhores os potenciais sinais de traição, será sempre aconselhável falar com a namorada e estabelecer algumas regras básicas desde o início. Afinal, o que pode parecer um flerte inofensivo pode ser qualificado como traição aos olhos de outros.

O que fazer se um dos sinais de traição o levar a descobrir a verdade incómoda sobre a namorada?

Pode ser muito desgastante e perturbador emocionalmente confrontar a sua namorada se suspeitar que o está traindo. Portanto, há alguns pontos que deverá considerar. Em primeiro lugar, certifique-se de estar sóbrio e não sob a influência de álcool ou drogas, pois isso pode tornar a situação muito mais desagradável. Eis como reagir de forma positiva:

Mantenha a calma e encontre evidências

Dê um passo para trás e considere o assunto honestamente, antes de tomar qualquer decisão e certifique-se de fazer isso com a mente clara, sem álcool ou drogas. Considere a ideia de que pode estar preocupado ou paranoico e, como resultado, fazer alegações infundadas de maneira descuidada. Lembre-se que sinais de traição não provam que exista mesmo traição.

Não tenha medo de falar abertamente com a sua parceira

Pode ser apropriado apresentar os sinais de traição se tiver certeza da culpa ou se sua intuição estiver no pico, ao ponto de estar a prejudicar a sua vida emocional. No entanto, mesmo que confesse a traição, é crime se partir para a ofensa física ou emocional. Portanto, primeiro controle suas emoções. Espere pelo melhor momento para falar, sabendo ler bem os sinais de traição, para que não comete um erro e possa terminar mais cedo o relacionamento.

Pense antecipadamente o que irá fazer em seguida

Pondere se vai perdoar a traição, separar-se ou até abrir a relação para novas aventuras. Para tomar a melhor decisão, você deverá equilibrar os seguintes elementos: situação familiar, económica, filhos e muitos outros com impacto na sua decisão. Apenas se certifique de considerar as suas opções com cuidado. É aceitável ficar furioso e indignado, mas não seja precipitado ou ingénuo ao avançar com a sua decisão final.

Comunique aberta e honestamente

Quer admita ou não, seja claro sobre suas opiniões do que concluiu nos sinais de traição. Isso realmente importa? Existe algum retorno depois disso? Esta até poderá ser uma oportunidade para “experimentar” a separação e avaliar se o relacionamento pode ser salvo.

Concentre-se no autorrespeito e amor-próprio

O que quer que decida, agora é a hora de ter amor-próprio e autocuidado. Vá ver seus amigos ou familiares, socialize como faria normalmente. É importante que não se isole e tente lidar com tudo internamente. Apenas quando estiver pronto, fale novamente com o seu parceiro depois de ter tido tempo para pensar e avaliar a situação. Às vezes, o tempo pode curar muito, levando a tomar a melhor decisão para a sua vida.

Conclusão: como aproveitar os sinais de traição de sua namorada?

Acima de tudo, este é um processo muito desconfortável e perturbador, especialmente se suspeitar que a sua namorada o possa estar a trair. Logo, saiba como identificar, lidar com isso e recuperar de uma fase não tão positiva.

Caso queira ir com maior profundidade na sua descoberta, após ter-se apercebido de sinais de traição, avalie grátis a app de espionagem mSpy, onde pode ficar de olho nas mensagens e nas redes sociais do seu parceiro. Os dois poderão aceitar instalar a app de espionagem, sabendo ao certo onde estão, com quem falam e quem envia DMs. O importante será sempre a comunicação, para que a relação continue forte e transparente.

