uMobix Revisão: O uMobix funciona e é o melhor aplicativo espião em 2023?

Recursos do uMobix: como funciona?

O uMobix possui diversos recursos, para cobrir todas as potenciais situações em que seus filhos possam se encontrar. Esses recursos variam significativamente entre o Android e o iOS, devido à maneira como cada dispositivo funciona. Vamos falar sobre isso mais tarde; mas, por enquanto, lembre-se de que você precisará de um dispositivo Android com root para obter acesso à maioria dos recursos de rastreamento no uMobix.

Registro de chamadas

O uMobix rastreia todas as chamadas que passam pelo telefone do seu filho – ou outra pessoa que esteja sendo monitorada – e registra todas em um banco de dados online, que você pode verificar facilmente e a qualquer momento. O uMobix não apenas informa com quem a pessoa está falando, mas também registra quando a chamada ocorreu, informando, com exatidão, se foi uma chamada recebida ou efetuada e qual foi a sua duração.

Mesmo que o contato não esteja salvo no telefone, você receberá o número completo com o qual houve o contato. Você também poderá obter uma leitura total no painel do aplicativo, que mostra quais chamadas são feitas com mais frequência. O uMobix pode ajudar você a descobrir padrões de comportamento nas ligações telefônicas, que podem mostrar eventuais problemas que o seu filho, ou outra pessoa monitorada, esteja passando.

Rastreador GPS do uMobix: como funciona?

O uMobix mantém um registro constante de onde a pessoa está, monitorando os serviços de localização GPS do celular que você está rastreando. Manter o seu filho seguro nunca foi tão fácil como é agora, com uma leitura completa do mapa de todos os lugares em que ele esteve, bem como a partir das atualizações constantes do GPS.

Cada atualização do GPS é registrada com a hora exata e com o endereço mais próximo. Cada tag do GPS vem com um link do mapa, para que você possa identificar a localização do seu filho assim que o aplicativo a relatar para você. Há um temporizador de GPS variável, para evitar que a bateria acabe antes de você receber as informações completas, especialmente em dispositivos mais antigos.

Como funciona o Localizador geográfico de uMobix

Se você não conseguir encontrar uma maneira de instalar o software uMobix no dispositivo de destino, existe outro método para encontrar a localização do seu filho em caso de emergência. O uMobix possui um portal separado, onde você pode inserir um número de telefone e enviar ao dispositivo de destino um SMS com um link.

Assim que o seu filho abrir o link, o uMobix vai informar a você sobre a localização exata. Dessa forma, seu filho pode compartilhar a localização dele caso esteja perdido, por exemplo. Uma notificação será enviada imediatamente para o seu e-mail, com um link do mapa e coordenadas de GPS.

Keylogger

Está cansado de ver seu filho escondendo o telefone na mesa de jantar e preocupado com quem ele entra em contato? Com o uMobix você não precisa mais perguntar sobre o que ou com que os seus filhos estão conversando, graças a um keylogger em todo o sistema. Uma vez instalado em dispositivos Android, o keylogger uMobix irá escanear o dispositivo de destino e capturar qualquer texto que venha a ser digitado nele.

O scanner de keylog do uMobix funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que o telefone esteja ligado. Você pode ter certeza de que não vai perder nenhuma conversa, graças ao painel do uMobix, que oferece detalhes sobre o texto inserido, assim como a data e o conteúdo integral.

Instalação com um clique

O uMobix é fácil de baixar e instalar em qualquer dispositivo Android. Basta baixar o arquivo do site oficial do uMobix que o próprio instalador integrado cuidará do resto. Isso foi pensado dessa forma porque quando você está preocupado com seu filho, com certeza não quer perder tempo com os detalhes para instalação de uma ferramenta de monitoramento.

Assim que a instalação for concluída, o uMobix funcionará imediatamente e começará a enviar os dados ao painel, para que você possa ler quando quiser. Por ter uma cobertura abrangente do dispositivo, você não precisará instalar várias soluções de monitoramento diferentes.

Scanner de aplicativo espião

O uMobix é conectado aos componentes internos do dispositivo de destino assim que você o instala, fornecendo uma leitura de todos os aplicativos do telefone. Isso permite que você verifique quais aplicativos seu filho instalou, incluindo malware ou aplicativos espiões. Você pode usar o painel do uMobix para avaliar remotamente e desinstalar aplicativos suspeitos no telefone do seu filho, antes que eles possam causar sérios danos à privacidade.

Backup de contatos

O uMobix funciona constantemente e faz backup de todos os contatos salvos no dispositivo de destino, mesmo que tenha mudado de número ou tenha sido excluído. Você pode ter certeza sobre as pessoas com quem seu filho está falando em vários aplicativos diferentes, tendo em vista que o uMobix monitora até mesmo os contatos mais populares no telefone do seu filho e os exibe no painel assim que você faz o login.

Agendamento de aplicativos

Mesmo que você não esteja preocupado com malware ou trojans no dispositivo de seu filho, há uma ameaça à espreita no telefone de cada criança: jogos que desperdiçam o tempo. O uMobix funciona com sua ferramenta para rastrear todos os aplicativos no dispositivo de destino e informa quando eles foram acessados, por quanto tempo e quais aplicativos são os mais usados. Os aplicativos que estão sendo usados no momento ficam no topo da lista, caso você precise tomar uma atitude imediata.

Mensagens excluídas

Seu filho pode estar tentando excluir as mensagens depois de serem lidas. Assim, mesmo que você tenha acesso físico ao telefone, não conseguirá descobrir se ele está tentando esconder algo de você. O uMobix resolve esse problema, gravando todas as mensagens em tempo real, conforme elas aparecem no dispositivo.

Há uma guia separada para as mensagens excluídas, a fim de que você tenha acesso imediato às mensagens que seu filho está tentando manter em segredo. Além disso, o uMobix captura registros de chamadas, contatos e até mesmo rastreia quais contatos foram renomeados.

Como funciona a cobertura de mídia social no uMobix

Em dispositivos iOS, o uMobix oferece acesso ao Facebook e Instagram, por meio da sincronização de dados do iCloud. Você pode usar o uMobix para entrar na conta do Facebook e ficar de olho em tudo o que acontece com seu filho, como se você estivesse conectado.

É possível, inclusive, fazer postagens, adicionar e excluir amigos e alterar as configurações internas da conta. Isso ocorre graças à sincronização de credenciais do iCloud com o uMobix.

A cobertura do Facebook e do Instagram também está disponível em dispositivos Android, junto com uma ampla variedade de outros aplicativos populares de mídia social, como WhatsApp, Snapchat, Kik, Tinder e LINE.

Streaming

O uMobix funciona com todos os recursos do telefone, para fornecer mais informações sobre o que o dispositivo monitorado está fazendo. No painel de controle do uMobix, você pode ativar o microfone ou a câmera do telefone que está sendo observado e captar sons ou imagens. Isso oferece acesso ao vivo sobre o que seu filho está fazendo e com quem ele está.

Essa ferramenta funciona nas câmeras frontal e traseira, se o dispositivo tiver ambas, e permite que você capture fotos ou vídeos em execução, de forma totalmente silenciosa e instantânea. Preocupado com onde seu filho está, mas não quer incomodá-lo? Tire uma foto com os recursos de streaming do uMobix.

Aplicativo de controle parental

Se você está longe de casa e está preocupado com o seu filho, o uMobix fornece um aplicativo Android de controle adicional, o qual você pode instalar para receber as mesmas informações que obteria no painel do uMobix em seu computador.

Todas as opções de notificação estão disponíveis no aplicativo, o que oferece um tempo de resposta muito mais rápido para as possíveis ameaças ao seu filho. Ninguém consegue ficar em um computador desktop 24 horas por dia, 7 dias por semana, por isso, com o aplicativo de controle parental uMobix, você pode fazer isso de qualquer lugar.

Controle do navegador

Todos os dados de navegação de cada aplicativo instalado no telefone monitorado são capturados pelo uMobix. Dessa forma, você não corre o risco de que seu filho navegue em sites ilegais de compartilhamento de arquivos, sites de pornografia ou outras plataformas de conteúdo inapropriado para a idade.

Mesmo que você não esteja preocupado com os conteúdos que o seu filho acessa, o uMobix permite que você monitore o uso da Internet e dos sites em que ele passa a maior parte do tempo.

Controle completo do telefone

O uMobix oferece acesso completo ao telefone do seu filho, para que você possa gerenciar o uso da Internet em todos os aspectos. Seu filho está perdendo muito tempo em algum jogo? Bloqueie ou exclua. Acesso a sites que você não gosta ou não permite que sejam acessados? Bloqueie-os no dispositivo.

Você também pode bloquear pontos de acesso Wi-Fi que não deseja que os seus filhos usem, bem como desativar mensagens e chamadas no dispositivo, caso esteja realmente preocupado com as pessoas que eles estão entrando em contato quando você não está por perto.

Facilidade de uso do uMobix

Quer saber mais sobre como o uMobix funciona e se é simples de configurar e usar? Continue lendo este artigo para saber tudo sobre este aplicativo espião.

Em quais dispositivos posso usar o uMobix e como funciona?

O uMobix foi projetado para monitorar dispositivos móveis. Embora você possa usar o painel do uMobix de qualquer navegador e em qualquer dispositivo, não há solução de monitoramento para PC ou Mac. Há, também, um aplicativo de controle parental para download em dispositivos Android, que oferece todos os recursos do painel normal do navegador do seu telefone.

Android

O uMobix funciona em todos os principais dispositivos Android. Isso inclui dispositivos fabricados pelas marcas Samsung, LG, oppo, Huawei, HTC, Meizu, Motorola, Nexus, Pixel e Sigma. No entanto, se você não tiver certeza de que seu dispositivo é compatível com o uMobix, verifique o banco de dados de compatibilidade do aplicativo. O uMobix não indica em quais versões do Android funciona, mas você deve atualizar seu Android para o sistema operacional mais recente sempre que possível.

O aplicativo para Android requer que seja realizado root para funcionar corretamente. Portanto, passe pelo processo de root, substituindo o sistema operacional padrão por um novo. Dessa forma, o uMobix pode acessar todos os recursos do telefone que não estão disponíveis na configuração padrão. Isso inclui a capacidade de utilizar a câmera e o microfone para rastrear o seu filho, com transmissão ao vivo a você.

É possível acessar vários recursos importantes no aplicativo para Android, incluindo:



Localização do GPS

Localização do GPS Keylogger

Keylogger Lista de aplicativos instalados

Lista de aplicativos instalados Registro do tempo de atividade em cada aplicativo

Registro do tempo de atividade em cada aplicativo Detector de apps espiões

Detector de apps espiões Rastreamento de aplicativos de mensagens

Rastreamento de aplicativos de mensagens Histórico do navegador

Histórico do navegador Scanner da caixa de entrada de e-mail

Scanner da caixa de entrada de e-mail Transmissão de áudio e vídeo

Transmissão de áudio e vídeo Mensagens apagadas

Mensagens apagadas Bloqueador de wifi

Bloqueador de wifi Restrição de chamadas

Restrição de chamadas Exclusão de aplicativos

Exclusão de aplicativos Bloqueio de sites inapropriados

Reddit e Discord também são cobertos pelo aplicativo, assim como os aplicativos Telegram e Signal. Existe até mesmo um suporte para o YouTube! O uMobix funciona bem e está sempre adicionando aplicativos de mídia social, portanto, se o que você está procurando não estiver aqui, provavelmente em breve estará.

iOS

O uMobix funciona em todos os dispositivos Apple que podem ser vinculados ao backup de dados do iCloud, sem exceções. Isso inclui iPhones e iPads, mas você pode verificar os detalhes usando o banco de dados de compatibilidade. Ao registrar uma assinatura para um dispositivo iOS, você não precisa acessar o dispositivo de destino. No entanto, o uMobix só funcionará no iOS se você tiver as credenciais de login do iCloud para o telefone que deseja acompanhar. Se você não tiver essas credenciais, o uMobix não oferece outra maneira de monitorar dispositivos iOS.

Windows e Mac

Atualmente, o uMobix não oferece soluções de monitoramento parental para computadores Windows ou Mac. No entanto, você pode acessar o painel de controle uMobix baseado em um navegador, a partir de qualquer área de trabalho do Windows ou Mac.

Extensões do navegador

Por enquanto, o uMobix não possui extensões de navegador. Você pode monitorar a atividade em um dispositivo móvel usando o uMobix no navegador, mas não há integração com Chrome, Firefox ou Edge. Embora a falta de uma extensão de navegador seja lamentável, pode ser que, no futuro, a equipe do uMobix traga o painel de controle para um aplicativo baseado em uma extensão de navegador.

Como funciona a instalação do uMobix

Embora o uMobix afirme que basta apenas um clique para instalar o software de monitoramento parental no dispositivo de destino, esse não é o caso. Apesar de não ser exatamente um clique, é muito simples instalar o uMobix no Android.

Esperávamos ver um aplicativo iOS semelhante ao aplicativo Android, mas, de fato, não há nenhum para a plataforma iOS. Em vez disso, o uMobix depende inteiramente da sincronização de dados entre o iCloud e o painel de controle do uMobix para mostrar os dados do dispositivo de destino. Isso possui tanto vantagens quanto desvantagens, mas, por enquanto, vamos nos concentrar no processo de instalação do Android.

Android

Depois de adquirir uma assinatura do uMobix para Android, você precisará inserir as suas credenciais de login para entrar no painel do aplicativo. A partir daí, você receberá um link para baixar um arquivo no dispositivo Android e deverá fazer as configurações necessárias no aparelho.

Abra o arquivo e siga as instruções do instalador. São apenas alguns cliques, para concordar com a política do usuário e escolher se deseja que o aplicativo fique oculto na instalação. Certifique-se de escolher como você deseja que o aplicativo funcione e, em seguida, dê permissão ao aplicativo uMobix funcionar no telefone. Pronto, é isso!

Há um vídeo no site do uMobix com um guia de instalação muito fácil de seguir, que orienta você durante todo o processo com exemplos visuais e instruções curtas. É muito fácil baixar e instalar o uMobix seguindo este processo e, com a prática, você pode realizar o processo completo em questão de segundos.

iOS

A sincronização de dados no iCloud é um processo muito mais simples, embora possa levar mais tempo para ser realizado. Primeiro, você precisa obter o nome de usuário e a senha do iCloud do dispositivo que deseja monitorar. Em seguida, você deve fazer login no painel do uMobix e inserir as credenciais no portal do iCloud.

Pode ser necessário aprovar uma solicitação de autenticação de 2 fatores para a conta do iCloud, a fim de prosseguir com a sincronização de dados. Isso envolve inserir o código 2FA que aparece em produtos da Apple, associado à conta do iCloud, como no caso do iPhone.

Digite o código 2FA e pronto! A sincronização de dados já foi iniciada. Você terá apenas que esperar que a sincronização seja concluída. Isso pode levar algumas horas, dependendo do tamanho do backup do iCloud.

Desempenho do uMobix: Quão rápido é o uMobix?

O uMobix foi projetado para ser um aplicativo leve, com um impacto mínimo no dispositivo de destino. Depois que o uMobix funcionar no dispositivo, não haverá nenhuma mudança significativa no tempo necessário para carregar as páginas da web no navegador. Além disso, não há tempo de inicialização adicional para aplicativos em execução no hardware e o teclado continua a ser tão responsivo quanto antes da instalação do uMobix, o que significa que o keylogger não atrapalha o desempenho do telefone monitorado.

Em termos de rapidez com que o uMobix retorna os dados ao painel, as atualizações acontecem, aproximadamente, a cada cinco minutos. No entanto, algumas ações de sincronização podem levar mais tempo. As sincronizações do iCloud podem levar até 24 horas, dependendo da quantidade de dados a serem transferidos da conta para os servidores do uMobix.

Além disso, pode demorar um pouco para que grandes arquivos de vídeo sejam sincronizados com o servidor, devido à velocidade de upload do telefone. Usuários com conexões de alta largura de banda não terão problema com isso.

O procedimento de instalação do aplicativo é rápido. Embora o root do telefone possa demorar um pouco e seja uma operação delicada, se o aparelho já estiver rooteado, a instalação do uMobix leva apenas alguns minutos e requer menos de dez cliques para concluir todo o processo.

Mesmo que você tenha apenas alguns minutos para instalar o aplicativo telefone de destino, isso é mais do que suficiente para baixar e instalar o uMobix em um dispositivo Android.

O uMobix é seguro?

Os dados do dispositivo de destino são altamente confidenciais e você precisa ter certeza de que estarão seguros. Afinal, haveria como deixar os seus filhos seguros ou protegidos se os dados pessoais deles acabassem nas mãos de hackers ou golpistas. Felizmente, o uMobix prioriza a segurança! A criptografia de nível bancário é usada pela ferramenta para manter tudo o que você vê disponível “apenas para os seus olhos”.

Vamos dar uma olhada mais de perto em como a segurança do uMobix funciona e como a ferramenta lida com as suas informações pessoais.

Como funciona a Segurança do uMobix

Cada servidor que hospeda dados obtidos de um dispositivo de destino usa criptografia RSA-4096 assimétrica. Isso significa que os dados que você extrai do telefone são criptografados e armazenados pelo uMobix, mas somente você pode descriptografar e visualizar esses dados.

Portanto, a equipe do uMobix não pode visualizar nada que você enviar para o telefone, e quaisquer dados roubados seriam inúteis no caso de um ataque de hackers. No entanto, existem algumas desvantagens. Se você perder a sua chave privada, por exemplo, não poderá redefinir a sua senha para voltar a acessar sua conta.

É essencial que você mantenha a sua chave privada segura, assim que o uMobix enviá-la por e-mail a você. A segurança do uMobix funciona bem e é considerada muito boa, fazendo uso da camada de transporte HTTPS/TLS para manter seus dados privados enquanto estão sendo enviados do telefone para os seus servidores, para que ninguém possa espionar os dados em trânsito.

Reputação de Transparência do uMobix: como funciona

Auditorias

O uMobix ainda não realizou uma auditoria em qualquer parte do aplicativo ou em sua arquitetura de segurança interna. Não se sabe que tipo de métodos de garantia de qualidade o uMobix usa para manter o aplicativo seguro, além do que é mencionado por sua política de privacidade. No entanto, a política de dados do GDPR parece ser realizada, e a política técnica mantém os seus dados fora do alcance de terceiros não autorizados.

Logging

O uMobix realiza alguns registros necessários para fornecer um serviço e exigir os termos de pagamento. Para isso, o uMobix coleta apenas o seu nome completo, endereço de e-mail, endereço de cobrança, número de telefone (opcional) e alguns detalhes do cartão de crédito. Seus dados pessoais são tratados internamente pela equipe do uMobix, mas não são repassados para equipes de marketing ou terceiros.

Os seus dados pessoais podem ser divulgados apenas se houver um processo judicial contra você e isso vier a ser solicitado. O uMobix realiza pesquisas internas usando os seus dados para melhorar o aplicativo, assim como usam seus dados de navegação na web anônimos, para aprimorar a questão do marketing e coletar estatísticas sobre o uso do site.

Política de Privacidade

A política de privacidade do uMobix é escrita de forma muito clara e fácil de entender. Cada cláusula tem um ponto importante, por isso é fácil ter uma ideia geral da maneira como o uMobix funciona e lida com os seus dados. Eles mantêm os dados por até 90 dias e, após este período, os arquivos mais antigos começam a ser excluídos dos servidores uMobix.

É possível estender esse limite entrando em contato com o suporte. Depois de excluir a sua conta, todos os dados mantidos sobre você ou o dispositivo de destino são excluídos em 30 dias.

Onde posso usar o uMobix?

O uMobix retorna dados de qualquer telefone conectado à Internet Wi-Fi ou via dados móveis. Dessa forma, você pode rastrear um dispositivo com o uMobix praticamente em qualquer lugar do planeta.

A tecnologia de rastreamento GPS possibilita que você deixe os seus filhos saírem de férias em um fuso horário completamente diferente, com a segurança de saber que todos os seus movimentos serão rastreados. No entanto, existem algumas considerações que você deve fazer antes de usar o uMobix.

A maioria das jurisdições exige o consentimento do usuário do dispositivo antes que você possa realizar o monitoramento. Caso contrário, usar o uMobix pode ser considerado escuta telefônica, o que pode violar a lei de alguns países. Uma grande exceção a esta regra se aplica quando se trata dos seus filhos, ou qualquer criança sobre a qual você tenha uma tutela legal, pois você não precisa dizer a eles que está usando um aplicativo de monitoramento parental.

Aviso É extremamente importante prestar atenção ao usar os recursos de streaming de áudio e vídeo do uMobix, pois você pode acabar gravando conversas entre seu filho e terceiros que não sabem que estão sendo gravados. Isso também pode violar a lei de alguns países. Portanto, se você não tiver certeza sobre como proceder, procure aconselhamento jurídico antes de usar o uMobix para monitorar os seus filhos, cônjuge ou funcionários.

Preço uMobix: como funciona e quanto custa?

O uMobix oferece vários pacotes de preços, dependendo de quanto tempo você deseja monitorar um dispositivo de destino. Para um único dispositivo, são R$ 284,99 por mês. Isso é interessante se você precisar usar a ferramenta por um curto prazo ou quiser descobrir apenas alguma determinada informação no telefone do seu filho.

Este é um dos aplicativos de monitoramento parental com preços de assinatura mais baratos do mercado. Por três meses, se comprados de uma só vez, o custo é de R$ 170,99 por mês. Este é um pacote ideal se você quiser testar o uMobix por alguns meses e ter uma ideia de quaisquer problemas de curto prazo que possam surgir na vida de seu filho.

O pacote de assinatura anual do dispositivo custa R$ 71,24 por mês ou R$ 854,88 para o ano inteiro. A assinatura mês a mês custaria R$3419,88 para o mesmo período, então você economiza o equivalente a 9 meses ao comprar o pacote de um ano antecipadamente.

Conclusão: uMobix funciona e vale a pena?

O uMobix funciona bem e é uma ferramenta que vem com vários recursos exclusivos, que não são vistos com frequência em outros aplicativos de monitoramento parental, como a capacidade de ligar a câmera do telefone a qualquer momento. Há uma grande cobertura para aplicativos de mídia social, incluindo alguns menos populares e que não estão disponíveis em outras soluções de monitoramento, como Discord e Duo.

Infelizmente, a oferta do iOS não é tão vantajosa. Os usuários que precisam de registros completos, captura de tela ou monitoramento de dispositivo interno devem procurar outras soluções. Existem outros aplicativos que oferecem o mesmo backup de dados do iCloud que o uMobix, além de um aplicativo para download para monitorar o telefone.

👍 Prós: Grande compatibilidade com Android;

Grande compatibilidade com Android; Pode monitorar diversos aplicativos no mesmo dispositivo;

Pode monitorar diversos aplicativos no mesmo dispositivo; Recursos de gravação de voz e vídeo;

Recursos de gravação de voz e vídeo; O painel é responsivo e bem projetado. 👎 Contras: Nenhum aplicativo iOS no dispositivo;

Nenhum aplicativo iOS no dispositivo; Faltam alguns recursos de localização.

Aplicativos de monitoramento costumam exigir que você faça o jailbreak do aparelho de destino, reduzindo potencialmente a segurança de um dispositivo Apple. Contanto que você não precise de recursos como keylogging ou monitoramento de aplicativos 24 horas por dia, 7 dias por semana, o uMobix funcionará bem. Você ainda terá acesso a todos os contatos, chamadas e mensagens de texto no telefone, além do acesso ao Facebook e Instagram, na versão iOS do uMobix.

Existem, também, alguns recursos que os usuários desejam que o uMobix implemente, mas que ainda não estão disponíveis. Embora o recurso de localização GPS já seja extremamente útil, seria bom poder configurar zonas de geofencing inclusivas ou excludentes. No entanto, isso não é um problema e talvez seja incluído em uma atualização futura.

Não há uma maneira explícita de monitorar palavras-chave no keylogger, portanto, você não receberá notificações de tópicos que talvez precise procurar. Ainda assim, o aplicativo de monitoramento parental para Android é útil para receber notificações em qualquer lugar e ficar totalmente atualizado sobre o comportamento do seu filho.

O uMobix pode não ser a primeira recomendação para quem está procurando por uma solução de monitoramento parental para iOS, mas a oferta para Android é tão boa quanto qualquer outro aplicativo de rastreamento de dispositivos de primeira linha. Os dados obtidos de cada aplicativo são relatados de maneira fácil de encontrar, graças ao painel do uMobix, além de abranger um número impressionante de aplicativos.

Perguntas frequentes sobre o uMobix