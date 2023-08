XNSPY é o melhor aplicativo de espionagem? Análise do XNSPY em 2023

Recursos do aplicativo de espionagem XNSPY

Agora iremos te mostrar alguns pontos cruciais para que voc√™ entenda melhor todas as fun√ß√Ķes dispon√≠veis pelo aplicativo de espionagem XNSPY:

Vis√£o Geral

Os recursos do XNSPY são abundantes e todos são facilmente acessíveis através do painel, que está disponível em qualquer dispositivo que possa se conectar ao site do XNSPY. Uma visão geral de suas atividades recentes será exibida imediatamente e atualizada em tempo real.

Isso √© perfeito para fazer a espionagem das mensagens de seus filhos ou funcion√°rios com o Gravador de Tela de Mensagens Instant√Ęneas do aplicativo XNSPY (isso inclui aplicativos como WhatsApp, Facebook Messenger, Snapchat e Instagram).

Monitoramento do Registro de Chamadas

Em vez de comprar um sistema caro de registro de chamadas, você pode usar o painel de registro de chamadas do XNSPY para identificar quando os funcionários estão em seus telefones. Pois, uma das maneiras mais fáceis para seus funcionários esconderem sua preguiça é com o telefone.

Afinal, pode ser difícil separar chamadas pessoais de profissionais sem prestar muita atenção. Por outro lado, se seu filho está em contato com indivíduos mal-intencionados, pode ser difícil dizer com quem eles estão realmente falando. Felizmente, o aplicativo de espionagem XNSPY tem a solução.

Dessa forma, voc√™ quer garantir que ningu√©m prejudique seus filhos e √© aqui que entra o recurso de Monitoramento do Registro de Chamadas. Com ele, voc√™ pode ver tudo sobre as chamadas; se foram discadas, recebidas ou perdidas, o nome e o n√ļmero da pessoa contatada, juntamente com carimbos de data e hora √ļteis.

Ainda melhor, o recurso Geo Tags permite que voc√™ verifique onde estava o titular do telefone no momento da chamada. Al√©m disso, voc√™ pode ver os 5 principais chamadores e as 5 principais dura√ß√Ķes de chamadas para obter informa√ß√Ķes sobre os h√°bitos de chamadas do usu√°rio-alvo.

Além disso, o Cartão de Ponto de Atividade de Tempo de Chamada também oferece uma visão geral das horas de chamada mais movimentadas para cada dia da semana, e a função de Gravação de Chamadas permite que você aprofunde os detalhes das chamadas individuais de sua escolha.

Geozonagem

Inegavelmente, o XNSPY não apenas permite que você rastreie onde seus filhos estão, mas também lhe dá a capacidade de designar zonas das quais deseja que eles se afastem. Sempre que o dispositivo-alvo entra em uma área que você define através do painel do XNSPY, uma notificação é enviada diretamente para o seu e-mail, alertando sobre o ocorrido.

Ou seja, você pode atribuir várias zonas e personalizar cada uma para ser inclusiva ou exclusiva, e o rastreador GPS dedicado do XNSPY atualiza você quando o dispositivo-alvo atravessa a zona.

Sem contar que, voc√™ pode criar um n√ļmero ilimitado de zonas e, cada uma delas, vem com uma combina√ß√£o √ļtil de nome e endere√ßo para f√°cil acesso.

Espionagem de Mensagens de Texto do aplicativo XNSPY

Certamente, chamadas s√£o apenas uma das utiliza√ß√Ķes comuns de um telefone. Afinal, seu filho poderia receber mensagens amea√ßadoras, ou seus funcion√°rios podem enviar informa√ß√Ķes privadas por mensagem de texto. Para isso, o recurso de Espionagem de Mensagens de Texto √© necess√°rio para monitorar todas as mensagens que se recebem ou enviam.

Mais uma vez, dados √ļteis como carimbos de data e hora, datas ou detalhes de contato est√£o dispon√≠veis em um piscar de olhos. Voc√™ pode at√© mesmo ir al√©m e verificar palavras espec√≠ficas em vez de analisar manualmente cada mensagem.

Os Alertas de Lista de Observa√ß√£o, como o nome sugere, a notificar√£o sobre palavras, frases e contatos espec√≠ficos de sua escolha, e todas as notifica√ß√Ķes ser√£o enviadas diretamente para voc√™ por e-mail.

Al√©m disso, com o aplicativo de espionagem XNSPY voc√™ tamb√©m pode escolher sua forma preferida de verificar as informa√ß√Ķes, seja atrav√©s da Visualiza√ß√£o de Lista ou da Visualiza√ß√£o de Conversa.

Lista de Contatos

Inegavelmente, o monitoramento de chamadas e mensagens de texto é complementado por uma lista de contatos. Afinal, você pode não precisar analisar toda a mensagem de texto e histórico de chamadas quando um simples nome de contato lhe diz tudo.

E para garantir que voc√™ n√£o tenha a pessoa errada, cada contato vem com 3 n√ļmeros para uso pessoal, residencial e comercial.

Histórico de Navegação do aplicativo de espionagem XNSPY

√Äs vezes, n√£o √© apenas quem seus filhos contatam que voc√™ se preocupa, mas o que eles fazem na internet. At√© mesmo os funcion√°rios precisam ser monitorados durante o hor√°rio de trabalho para garantir que todas as suas navega√ß√Ķes sejam seguras para o trabalho.

Dessa forma, o recurso de Hist√≥rico de Navega√ß√£o ajuda a controlar qualquer atividade do navegador da web. Com a lista de URLs fornecida, voc√™ pode verificar o n√ļmero de vezes que cada site foi visitado ou quando foi visitado, juntamente com datas e carimbos de hora.

Além disso, favoritos e com que frequência os sites favoritos são visitados podem ser vistos no painel do aplicativo de espionagem XNSPY. Ainda melhor, isso inclui o monitoramento de navegação privada, como o modo Incógnito do Google Chrome.

Tudo isso é complementado pela Análise do Histórico de Navegação, que oferece uma visão geral dos dados de navegação, como os 10 sites mais visitados.

Monitoramento de Registros de Redes Wi-Fi

Falando em monitoramento de atividades na internet, at√© mesmo saber a rede utilizada fornece informa√ß√Ķes valiosas. Afinal, o nome da rede em si pode ser o suficiente para determinar sua natureza e muitas vezes √© uma pista para lhe dizer quais s√£o as atividades.

Talvez seus filhos estejam faltando à escola sem o seu conhecimento, ou seu funcionário esteja se conectando a uma rede insegura e possa estar sujeito a ataques de hackers.

Porém, o Monitoramento de Registros de Redes Wi-Fi do aplicativo de espionagem XNSPY pode ajudar muito. À medida que os registros se fazem, qualquer detalhe relevante está ali para você ver. O nome de qualquer rede, data, hora e localização ficam disponíveis para você ver.

Monitoramento de Entradas de Calend√°rio do aplicativo de espionagem

Você pode até ser proativo em seus esforços e interromper qualquer plano que eles possam ter planejado, seja seus funcionários planejando uma festa que arruinaria um grande lançamento de produto ou seu filho indo para uma festa sem o seu consentimento.

O Monitoramento de Entradas de Calend√°rio do aplicativo de espionagem XNSPY √© o que voc√™ precisa, com todos os detalhes fornecidos em cada entrada, incluindo o conte√ļdo do nome, hor√°rio e data de qualquer evento planejado no calend√°rio. Para maior conveni√™ncia, voc√™ pode exportar todos os dados e baix√°-los como planilhas para leitura posterior e controle.

Espionagem de Aplicativos de Mensagens do XNSPY

Embora o monitoramento de mensagens de texto seja um bom recurso, voc√™ estaria perdendo uma parte massiva das op√ß√Ķes de comunica√ß√£o se n√£o pudesse olhar para outros aplicativos de mensagens. Felizmente, o Espionagem de Aplicativos de Mensagens do XNSPY cobre a maioria dos aplicativos sociais amplamente usados.

Todos os registros de bate-papo são gravados para todos os aplicativos de mensagens, incluindo mensagens excluídas. Isso permite que você verifique tanto os carimbos de data e hora quanto as pessoas na conversa.

Além disso, embora o iOS tenda a ter recursos limitados quando se trata de monitorar aplicativos, a menos que o Jailbreak esteja envolvido, isso não é necessário para o WhatsApp ou iMessage.

Fora isso, o Facebook Messenger permite o download de arquivos multimídia e a exportação de dados como planilhas. No caso do Snapchat, você pode automaticamente gravar a tela e capturar uma captura de tela a cada 5 segundos.

Ainda assim, você pode verificar as preferências de namoro do Tinder do alvo e verificar se algum contato é um membro pago, filtrando assim possíveis predadores.

Outros aplicativos s√£o suportados, no aplicativo de espionagem XNSPY, com fun√ß√Ķes comuns, como Instagram, Viber ou LINE, que permitem downloads de planilhas, ou Kik e Skype, que permitem manter registros de chamadas.

Monitoramento de E-mails

Embora você possa pensar que um funcionário desleal enviando dados sensíveis para um rival, é preocupante, este método permite que seu filho compartilhe mídia como, digamos, selfies intimistas em lotes, e isso sim, é de facto uma situação grave.

Com isso em mente, a função de monitoramento de e-mails do XNSPY merece sua atenção. Seu uso principal é com o Gmail, um dos serviços de e-mail mais amplamente utilizados do mundo.

Dessa forma, você poderá ver todos os e-mails, tanto enviados quanto recebidos, bem como quaisquer anexos, os endereços de todos os destinatários ou remetentes e o horário e a data em que foram enviados.

Outros serviços de e-mail geralmente têm as mesmas características, com a adição de uma lista de observação para endereços e palavras a serem observadas e das quais ser notificado.

Alerta 24/7 do aplicativo de espionagem XNSPY

Analisar todas as informa√ß√Ķes que o XNSPY coleta poderia demorar. Por√©m, seu recurso de Alerta Instant√Ęneo 24/7 elimina a necessidade de usar o painel para cada atualiza√ß√£o.

Podem configurar-se alertas para m√ļltiplos gatilhos. Por exemplo, se voc√™ quiser verificar se o alvo entra em contato com contatos ou IDs de e-mail espec√≠ficos. Voc√™ tamb√©m pode configurar notifica√ß√Ķes para:

Palavras específicas em aplicativos de mensagens ou e-mails

Localiza√ß√Ķes f√≠sicas, com carimbos de data e hora para quando a √°rea foi acessada ou deixada

E se eles tentarem enganá-lo trocando o cartão SIM, você receberá imediatamente uma notificação sobre o novo ID. Todos os alertas seguem por e-mail, então verifique-os como você costuma fazer e você saberá tudo o que deseja saber.

Controle Remoto

Se seus filhos passam todas as horas acordadas nos seus celulares, e você não consegue impedi-los de fazer isso, o XNSPY tem a solução para você. Com sua função de bloqueio remoto, você pode impedir o uso do dispositivo por um determinado período.

Al√©m disso, voc√™ pode bloquear certos aplicativos. Independentemente disso, a √ļnica maneira de usar o dispositivo novamente ser√° usando o c√≥digo de desbloqueio que voc√™ definiu. Se isso n√£o for suficiente, voc√™ pode apagar tudo no dispositivo com a fun√ß√£o de Limpeza Remota de Dados.

Espionagem da Galeria de Fotos

Com toda certeza, outra fonte importante de dados existe em imagens salvas no dispositivo. Sejam elas fotos íntimas ou protótipos de negócios, você quer ter certeza de que pode verificar o que está acontecendo.

A Espionagem da Galeria de Fotos do XNSPY, disponível no iOS e Android, permite que você role pela galeria, fornecendo carimbos de data e hora para cada imagem. Da mesma forma, o Aplicativo de Monitoramento de Vídeos faz o mesmo para vídeos salvos.

Aplicativo de Rastreamento de Localização

Mas, nenhum monitoramento est√° completo sem um registro do paradeiro do alvo. Se seu filho menor de idade vai secretamente a bares, ou seu funcion√°rio visita empresas concorrentes sem o seu conhecimento, eles podem fazer isso sem mencionar no telefone.

No entanto, os telefones podem revelar mais do que apenas texto e imagens. Dentro do nosso mundo interconectado, é mais fácil do que nunca rastrear a localização deles. O Aplicativo de Rastreamento de Localização do XNSPY faz exatamente isso, fornecendo não apenas a localização atual, mas também a lista de todos os lugares visitados.

Cada um vem com um carimbo de data e hora correspondente, coordenadas e endereço. A cereja do bolo é o recurso de Geo Fencing, que permite marcar áreas como seguras ou inseguras e receber alertas quando essas áreas são acessadas ou deixadas.

Com isso, você pode garantir que conhece o paradeiro do dispositivo e, presumivelmente, do alvo, em qualquer ponto, especialmente se a localização deles for sensível.

Gravador de Tela para Mensagens Instant√Ęneas

Se o texto n√£o √© suficiente para obter uma imagem completa de uma conversa, o Gravador de Tela para Mensagens Instant√Ęneas do XNSPY pode ser o que voc√™ est√° procurando.

Ap√≥s detectar um aplicativo de mensagens, ele tira capturas de tela a cada 5 segundos. Voc√™ tamb√©m pode gravar chamadas telef√īnicas realizadas por meio desses aplicativos, juntamente com hor√°rios e datas.

Al√©m disso, voc√™ pode visualizar os aplicativos instalados com suas vers√Ķes e datas de download, bloquear ou desbloquear aplicativos espec√≠ficos se encontrar algum que n√£o goste, por exemplo, jogos com sistemas de monetiza√ß√£o predat√≥rios.

Por fim, o Keylogger para Android em Mensagens Instant√Ęneas oferece detalhes muito maiores ao ver o que est√° sendo digitado.

Painel de Controle do aplicativo de espionagem XNSPY

Nenhum serviço de coleta de dados está verdadeiramente completo sem uma maneira de organizar tudo o que foi coletado. Dessa forma, o Painel de Controle do XNSPY melhora a experiência com a facilidade com que torna o uso do aplicativo.

Primeiramente, você pode fazer login a partir de qualquer dispositivo com um navegador da web, seja no seu telefone ou no seu computador. Os dados são organizados em várias guias de leitura fácil e você pode obter uma visão geral gráfica no painel.

Al√©m disso, voc√™ tamb√©m pode baixar tudo como planilhas para guardar para mais tarde, se achar que precisar√° das evid√™ncias. E se isso parecer um pouco desconectado da realidade do alvo, voc√™ pode at√© mesmo decidir ver tudo pela perspectiva do dispositivo-alvo. Dessa forma, todas as suas d√ļvidas sobre o desempenho do XNSPY devem ent√£o sanar-se.

Facilidade de Uso e Compatibilidade do aplicativo de espionagem XNSPY

Em termos de facilidade de uso, exploraremos em quais dispositivos você pode usar o XNSPY e o processo de instalação. Vamos mergulhar direto.

Android

O XNSPY é compatível com todos os principais dispositivos Android, independentemente do fabricante. No entanto, você precisa ter um sistema operacional de pelo menos Android 4. Além disso, alguns dispositivos Android mais antigos podem ter dificuldade para executar o XNSPY.

Embora a maioria dos recursos esteja dispon√≠vel desde o in√≠cio, sem a necessidade de prepara√ß√£o adicional, h√° uma exce√ß√£o. O XNSPY s√≥ pode habilitar o monitoramento de mensagens instant√Ęneas em um dispositivo com acesso root, o que significa que um telefone Android novo de f√°brica n√£o ter√° acesso a esse recurso.

Atualmente, não há método de instalação remota para o aplicativo de espionagem XNSPY no Android, portanto, você precisará de alguns minutos com o dispositivo-alvo onde deseja instalar o rastreador.

O processo de instalação requer apenas que você baixe e instale o aplicativo de rastreamento, então não é muito difícil assim que você tiver o dispositivo-alvo em suas mãos.

iOS

Todos os iPhones do 6 em diante são compatíveis com o XNSPY. Existem dois métodos de instalação diferentes para o XNSPY no iOS, ambos com suas desvantagens.

Assim como a versão para Android, há um aplicativo iOS que você pode baixar e instalar no telefone. No entanto, esteja ciente de que a maioria dos recursos está bloqueada por trás do processo de Jailbreak do dispositivo.

O Jailbreak de um dispositivo iOS pode anular a garantia e colocar o dispositivo em risco de falhas de segurança não corrigidas. Esteja ciente de antemão que você precisará ponderar os benefícios se o seu dispositivo ainda não estiver Jailbreak.

O processo de instalação sem Jailbreak é bastante simples, pois depende da vinculação com o iCloud, que tem a desvantagem de notificar o proprietário da conta. Se você quiser aproveitar os recursos do Jailbreak, será necessário acesso físico.

Mac & Windows

O rastreador não acompanhará computadores Mac, apenas o painel para rastrear dispositivos estará disponível em navegadores como Safari, Edge ou Google Chrome.

Dessa forma, o site oferece tutoriais em v√≠deo para todos os recursos anunciados e possui um chat de suporte facilmente acess√≠vel. Atualmente, n√£o h√° extens√Ķes de navegador para o aplicativo de espionagem XNSPY, portanto, a √ļnica maneira de verificar seus filhos √© atrav√©s do painel XNSPY em seu site.

Como Instalar o XNSPY

O processo de instalação pode parecer intimidante no início, mas uma vez que você começar, logo perceberá que é muito mais simples do que parece.

Se voc√™ seguir os guias e instru√ß√Ķes de instala√ß√£o no site, encontrar√° 3 maneiras de instalar o XNSPY, sendo as primeiras duas envolvem a instala√ß√£o no iOS.

iOS:

Com o método do iCloud, não é necessário acessar fisicamente o dispositivo, a menos que a Autenticação em Duas Etapas esteja ativada: você só precisa:

Conectar-se ao site no seu próprio dispositivo Selecionar o método de instalação correto Inserir as credenciais do iCloud Fornecer o código de 2FA

E você está pronto. Vale ressaltar que não recomendamos este método apesar da simplicidade devido às funcionalidades reduzidas. Em vez disso, você deve optar pelo método de jailbreak.

Primeiro, você precisará garantir que o Cydia ou uma alternativa esteja instalado no dispositivo que deseja rastrear. Ao se inscrever no XNSPY, você deve receber um URL de download em seus e-mails.

Adicione esse URL como uma fonte do Cydia e instale o Aplicativo de Monitoramento do repositório do Aplicativo de Monitoramento. Reinicie o Springboard, insira o Código de Ativação e você pode ativar o rastreador.

Android:

O processo de instalação do XNSPY é um pouco mais complicado com o Android. Da mesma forma que no iOS, você deve primeiro digitar o URL enviado no e-mail de inscrição, desta vez no navegador do dispositivo que deseja rastrear.

Em seguida, voc√™ pode baixar e instalar o APK do rastreador. Aqui √© onde o processo pode ficar confuso, pois voc√™ precisa definir manualmente as permiss√Ķes do aplicativo nas configura√ß√Ķes.

Resumindo, voc√™ precisa desativar a otimiza√ß√£o de bateria, usar o c√≥digo de ativa√ß√£o e permitir que o Android Auto acesse tudo no aplicativo. Novamente, os passos est√£o claramente rotulados no guia de instala√ß√£o com capturas de tela √ļteis.

Desempenho do XNSPY | Quão Rápido é o aplicativo de espionagem XNSPY?

Uma preocupação central do aplicativo é, claro, o seu desempenho. Afinal, se ele desacelerar o dispositivo de forma perceptível, o usuário pode perceber que algo está errado com o seu telefone.

Embora isso não seja um problema para funcionários que legalmente precisam estar cientes, é relevante quando se trata de seus filhos. Se eles fizerem algo que você expressamente proibiu, é claro que eles tentariam esconder.

Por outro lado, eles podem resistir em falar sobre qualquer assédio ao qual estão sendo submetidos. Felizmente, o aplicativo do XNSPY tem um desempenho geralmente bom. O telefone ficou um pouco mais quente do que o normal, o que é inevitável, mas não a ponto de levantar suspeitas.

Mais importante ainda, n√£o notamos queda na velocidade, o que √© bastante impressionante. Para contexto, isso foi testado em um Samsung Galaxy A21, n√£o √© um telefone ruim de forma alguma, mas tamb√©m n√£o √© de √ļltima gera√ß√£o. N√£o deve haver problema em executar o XNSPY em qualquer dispositivo.

Quão Seguro é o XNSPY? O XNSPY é Seguro?

Seguran√ßa e privacidade s√£o preocupa√ß√Ķes significativas quando se trata de aplicativos de espionagem, e com raz√£o. Vamos nos aprofundar em todos os detalhes minuciosos sobre a seguran√ßa do XNSPY para que voc√™ esteja bem-informado.

Segurança do XNSPY

Dada a natureza privada dos dados coletados, seria um problema se eles caíssem em mãos erradas. Felizmente, quando se trata dos dados do usuário, o XNSPY faz um trabalho adequado para mantê-los seguros.

Embora a pol√≠tica de privacidade mostre conformidade com o GDPR em suas linhas gerais, mais detalhes sobre o processo de armazenamento ou os m√©todos de criptografia utilizados seriam apreciados. Presumindo que esses pontos sigam os padr√Ķes da ind√ļstria, o XNSPY deve ser suficientemente seguro.

Mais importante ainda, os dados não são vendidos a terceiros, apenas potencialmente compartilhados com serviços afiliados para executar programas necessários.

No entanto, lembre-se de que a instalação de aplicativos de monitoramento no dispositivo de outra pessoa, como o de seu parceiro, sem consentimento, é ilegal, e o XNSPY compartilhará detalhes com agências de aplicação da lei, se necessário.

Nesse sentido, o XNSPY não assume responsabilidade se você violar a lei ao usá-lo.

Reputação de Transparência do XNSPY

Como mencionado acima, o XNSPY não decidiu compartilhar publicamente seus programas de segurança nem seus protocolos de criptografia. Além disso, parece que não foi realizada uma auditoria em seus sistemas, o que significa que o XNSPY não viu necessário submetê-los a uma revisão de terceiros.

Aliado ao fato de que o c√≥digo utilizado n√£o √© de c√≥digo aberto, √© dif√≠cil julgar qu√£o seguro o XNSPY realmente √©. Por outro lado, essa relut√Ęncia em compartilhar detalhes sobre o funcionamento de seu produto pode ser vista como um compromisso com a privacidade.

Onde Posso Usar o aplicativo de espionagem XNSPY?

O XNSPY possui alcance global graças ao aplicativo de rastreamento que atualiza sempre que o dispositivo-alvo tem uma conexão com a internet. Você pode acessar o painel de controle do XNSPY em qualquer lugar, seja a partir de um smartphone, tablet ou computador.

As fun√ß√Ķes de rastreamento do XNSPY funcionar√£o em qualquer lugar onde voc√™ possa obter um sinal de GPS. No entanto, o XNSPY n√£o funcionar√° em √°reas de baixa conectividade, portanto, enquanto voc√™ pode facilmente rastrear seus filhos em um shopping lotado, n√£o funcionar√° t√£o bem no deserto.

No entanto, existem algumas outras considera√ß√Ķes. O XNSPY √© uma ferramenta de monitoramento parental, inicialmente, ent√£o voc√™ pode us√°-lo para verificar onde seus filhos est√£o e o que est√£o fazendo na internet.

√Č importante lembrar que pode usar-se o aplicativo de espionagem XNSPY em qualquer lugar e a qualquer momento, mas √© necess√°rio ter cautela, dependendo do caso de uso.

‚úĒ Voc√™ n√£o precisa inform√°-los de que est√° usando o XNSPY, pois √© legal instal√°-lo em seu dispositivo sem permiss√£o, desde que voc√™ seja o seu respons√°vel legal e eles tenham menos de 18 anos.

Pode n√£o ser f√°cil falar sobre um t√≥pico sens√≠vel que o est√° preocupando; a√≠, o XNSPY, pode fornecer informa√ß√Ķes para garantir que seus filhos estejam seguros em rela√ß√£o a drogas, trolls da internet e bullying na vida real.

‚úč √Č de suma import√Ęncia esclarecer que, em caso de monitoramento de funcion√°rios ou um c√īnjuge, voc√™ precisa de consentimento!

O XNSPY também pode monitorar o desempenho dos funcionários e a localização do dispositivo no trabalho, mas é um pouco mais complicado do ponto de vista legal. O uso do XNSPY é legal, desde que você informe o usuário do dispositivo antecipadamente que o dispositivo está sendo monitorado, portanto, você terá que informar seus funcionários sobre isso.

Isso pode fazer-se por meio de uma sessão de integração ou como parte de um contrato de emprego. O XNSPY pode gravar chamadas de funcionários, rastrear onde os dispositivos estão durante o horário de trabalho e enviar alertas personalizados se um dispositivo sair do local de trabalho.

ūüí≤ Pre√ßo do XNSPY | Quanto Custa o aplicativo de espionagem XNSPY?

O XNSPY possui três pacotes de assinatura, dependendo do tempo que você precisa do XNSPY. Cada assinatura cobre um dispositivo, mas vale a pena entrar em contato com a equipe de vendas do XNSPY se você precisar gerenciar vários dispositivos em massa para o trabalho.

Uma √ļnica assinatura mensal do XNSPY custa $35.99 por m√™s, mas o valor diminui √† medida que voc√™ compra pacotes com prazo mais longo. A assinatura trimestral de tr√™s meses custa $60, o que equivale a apenas $20 por m√™s.

A assinatura anual do XNSPY custa $90, com um desconto total de $7.50 por mês, o que é um dos preços mais baratos que já vimos para uma assinatura anual de monitoramento parental.

Existe uma política de reembolso de dez dias se você não estiver satisfeito com o desempenho do aplicativo de espionagem XNSPY, com um reembolso máximo de 50%. Esta não é a forma ideal de experimentar antes de comprar, mas existe uma maneira melhor.

O XNSPY oferece uma demonstração gratuita em seu site, permitindo que você explore as principais características do aplicativo, para que você possa se familiarizar com o funcionamento do XNSPY antes de se comprometer com uma assinatura.

Conclus√£o

Por um lado, gostamos da variedade de recursos e aplicativos abrangidos pelo XNSPY e seu desempenho. Por outro lado, teríamos apreciado mais detalhes sobre seu funcionamento interno e, o que é mais importante, uma melhor compatibilidade com iOS.

Considerando que metade dos recursos anunciados não funciona em iPhones e ainda menos se não estiver desbloqueado, pode ser difícil recomendá-lo se você não planeja monitorar um dispositivo Android.

No entanto, se voc√™ fizer isso, encontrar√° muito pouco do que reclamar com as numerosas fun√ß√Ķes deste aplicativo. Combinado com um pre√ßo competitivo e uma demonstra√ß√£o gratuita se voc√™ n√£o estiver convencido, podemos recomendar com seguran√ßa o XNSPY para qualquer pessoa interessada em um aplicativo de monitoramento de telefone para rastrear seus filhos.

