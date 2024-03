Binance responde às alegações de negociação privilegiada envolvendo BOME

Após a listagem do BOOK OF MEME (BOME), uma criptomoeda meme baseada em Solana na Binance, surgiram alegações de negociações internas contra a exchange de criptomoedas.

Em resposta à crescente controvérsia, a Binance iniciou imediatamente uma investigação para esclarecer os fatos.

Binance nega envolvimento dos funcionários após investigação rápida

A controvérsia e os rumores começaram após uma divulgação da empresa de análise on-chain de criptomoedas Lookonchain. A plataforma chamou a atenção para uma grande retirada de 12.721 moedas SOL, no valor de US$ 2,3 milhões, por um trader da Binance.

Posteriormente, o trader usou os fundos para comprar cerca de 314 milhões de BOME, a um preço unitário de US$ 0,0074.

Segundo a postagem da Lookonchain, a transação foi realizada antes da Binance listar o BOME em sua plataforma. No entanto, a comunidade cripto assumiu que a transação estava relacionada a negociações internas na Binance.

Assim, preocupada com sua reputação, a Binance rapidamente iniciou uma investigação sobre o assunto e emitiu uma declaração oficial para esclarecer a situação.

De acordo com a declaração, a Binance revelou que o trader supostamente envolvido não é um membro da equipe da exchange de criptomoedas. A empresa afirmou que continuaria investigando o assunto para descobrir todos os fatos relacionados à transação.

Além disso, a principal exchange de criptomoedas agradeceu à comunidade por suas observações e reiterou seu compromisso com a justiça e a integridade em todas as transações. A Binance também prometeu recompensar entre US$ 100.000 e US$ 5 milhões por relatórios sobre listagem de moedas e outras práticas fraudulentas.

A Binance anunciou a listagem do BOME em sua plataforma em 16 de março, incluindo pares de negociação spot como BOME/BTC, BOME/USDT, BOME/FDUSD e BOME/TRY. Além disso, a exchange adicionou o Contrato Perpétuo USDS-M BOME à sua plataforma Futures, oferecendo opções de alavancagem de até 50x.

Frenesi de Moedas Meme na Blockchain Solana

A blockchain Solana registrou um crescimento explosivo em diferentes aspectos, seguindo a impressionante tendência de preço do SOL. Moedas meme dentro do ecossistema também ganharam destaque, com mais desenvolvedores criando novos projetos meme. O BOOK OF MEME (BONE) é uma das moedas meme mais populares dentro da Solana.

Após a listagem na Binance em 16 de março, o BOME registrou um aumento de 345% para atingir US$ 0,02703 no mesmo dia. O volume de negociação da moeda meme também aumentou significativamente, atingindo US$ 3,8 bilhões. Como resultado, o BOME se tornou a nona criptomoeda mais negociada por volume.

Atualmente, o preço do BOME é de cerca de US$ 0,0105, após uma queda de 21% nas últimas 24 horas. Seu volume de negociação aumentou em 5,93%, atingindo mais de US$ 2,28 bilhões.

