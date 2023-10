Excesso de informação: Vigilância excessiva é responsável pelo fracasso de Israel em impedir o ataque do Hamas

A incapacidade de Israel de impedir o ataque devastador do Hamas lança luz sobre um problema incomum – a vigilância excessiva. A sequência mortal de ataques é um lembrete claro de que mesmo as infra-estruturas de vigilância mais sofisticadas têm as suas limitações.

O ataque mortal de sábado a Israel não só pegou o país desprevenido, mas também deixou centenas de mortos e milhares de feridos. À medida que a situação irrompe numa guerra de grande escala, permanecem questões sobre a eficácia real das estratégias agressivas de espionagem de dados de Israel.

Como a vigilância excessiva saiu pela culatra contra Israel

À medida que o conflito contra os militantes do Hamas baseados na Faixa de Gaza se intensifica ao longo dos anos, Israel desenvolveu uma vasta infra-estrutura de inteligência. Assim sendo, a vigilância se tornou uma importante indústria para Israel.

O país é conhecido pela sua monitorização estreita de Gaza, bem como de qualquer pessoa que possa ter ligações com militantes do Hamas. Todavia, o fato dos militantes do Hamas terem conseguido planejar e executar tal ataque, apesar da monitorização constante de Israel, é ainda mais chocante.

Israel emprega métodos tradicionais de espionagem e tecnologias avançadas de vigilância, como spyware e reconhecimento facial. Com isso, visa manter o controle sobre seus inimigos. Sendo assim, durante anos, o país também provou a sua sofisticação técnica e habilidades de hacking no cenário global.

Raphael Marcus é pesquisador visitante do Departamento de Estudos de Guerra do King’s College London, que estuda o conflito na região. Ele disse que não há dúvida de que a escala e o escopo deste ataque do Hamas indicam apenas uma colossal falha de inteligência em nome das Forças de Defesa de Israel, e na agência de segurança interna, o Shin Bet.

Os especialistas sugerem que foram as excessivas atividades de vigilância do país que saíram pela culatra, obscurecendo o ataque do Hamas por parte das autoridades israelitas.

O grande volume de informações que Israel reuniu sobre o Hamas e as atividades do grupo tornou impossível identificar sinais relacionados com este ataque específico. Ainda mais no meio do vasto número de outras ameaças potencialmente credíveis.

Eles estariam em estado de alerta elevado ou ativamente engajados o tempo todo, e isso provavelmente é pior para a segurança. Jake Williams

“A missão da inteligência num ambiente como Israel não é encontrar uma agulha num palheiro. Mas, na verdade, é como encontrar a agulha que irá te machucar numa pilha de agulhas”, disse Jake Williams. Ele é um antigo hacker da Agência de Segurança Nacional dos EUA e atual membro do corpo docente do Instituto.

Ele acrescentou que, embora fosse improvável que Israel “perdesse todos os reflexos do planejamento da inteligência humana”, sempre houve agentes do Hamas discutindo planos para atacar as FDI.

Os persistentes esforços de vigilância de Israel na Faixa de Gaza

Durante anos, os palestinos em territórios ocupados como a Faixa de Gaza e a Cisjordânia estiveram sob vigilância israelita. A barreira de 64 quilômetros construída por Israel em torno da Faixa de Gaza é, essencialmente, um “Muro Inteligente”. Isso porque ele é equipado com equipamento de vigilância como sensores subterrâneos, câmeras, radares, etc.

“Várias tecnologias de vigilância são empregadas contra os palestinos, incluindo drones, bugs móveis (spyware) que foram previamente descobertos como sendo injetados em dispositivos eletrônicos antes da entrada na Faixa de Gaza”, disse Mona Shtaya, pesquisadora não residente do Instituto Tahrir para a Política do Médio Oriente.