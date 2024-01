SpaceX enfrenta batalha legal por demissão de funcionários que criticaram Musk

A SpaceX, a empresa pioneira de foguetes e satélites liderada por Elon Musk, travou uma batalha legal após o Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (NLRB) apresentar uma queixa contra a empresa.

A ação movida aconteceu porque a empresa demitiu ilegalmente funcionários que ousaram criticar Musk em uma carta aberta. Esta rescisão é uma violação direta da legislação trabalhista federal, conforme o NLRB.

Um grupo de funcionários da SpaceX escreveu esta carta aberta em 2022 para rotular Musk como uma “distração e constrangimento”.

Na carta, eles descreveram preocupações no local de trabalho, com muitos funcionários a expressarem a sua frustração relativamente a uma “cultura tóxica” onde o assédio é tolerado.

A SpaceX foi acusada de infringir os direitos dos trabalhadores, especialmente daqueles que exigem um melhor ambiente de trabalho. A denúncia alega ainda que a empresa interrogou os funcionários que redigiram a carta aberta antes de demiti-los.

Funcionários frustrados com a cultura tóxica na SpaceX

Deborah Lawrence, ex-funcionária da Space X, criticou a cultura de trabalho da empresa:

Escrevemos a carta aberta à liderança não por maldade, mas porque nos preocupamos com a missão e com as pessoas ao nosso redor. – Deborah Lawrence

O conselheiro geral do NLRB atua como promotor e apresenta os casos a um conselho composto por cinco membros indicados pelo presidente da organização. Caso a empresa decida não resolver o caso, seguirá para um juiz administrativo.

A decisão será apelada ao conselho e, finalmente, seguirá para um tribunal federal de apelações.

A audiência terá lugar no dia 5 de Março, o que marcará um momento decisivo na luta em curso.

Curiosamente, a denúncia destaca as supostas tentativas feitas pela SpaceX para criar uma atmosfera de vigilância. Só para exemplificar, a SpaceX supostamente leu e mostrou capturas de tela das mensagens entre funcionários.

Essa cultura de trabalho seria intimidadora e a empresa também tentou impedir que os funcionários distribuíssem a carta aberta. Portanto, isso levanta questões sobre a liberdade de expressão dentro da empresa.

A denúncia apresentada pelo NLRB revela que a SpaceX supostamente “convidou os funcionários a pedir demissão e ameaçou demitir” se participassem de atividades organizadas.

Isto realça as consequências mais amplas da forma como as organizações lidam com as ações coletivas dos trabalhadores e os direitos dos trabalhadores à organização.

NLRB descreve curso de ação específico para a SpaceX

O NLRB delineou certas ações corretivas para a SpaceX em resposta às alegações. A empresa precisa publicar um edital por 120 dias sobre os direitos dos empregados. A empresa de Musk também precisa pedir desculpas aos funcionários demitidos por meio de cartas.

Esta disputa legal é a mais recente de uma série envolvendo empresas de propriedade de Musk. Isso porque o NLRB também acusou o X, a plataforma de mídia social de Musk, em outubro, de demitir ilegalmente um funcionário por criticar a política de retorno ao escritório da empresa.

Além disso, a empresa de automóveis elétricos de Musk, a Tesla, também recebeu queixas do NLRB por discriminação racista nas suas fábricas. No entanto, a companhia manifestou o seu compromisso em manter um local de trabalho livre de discriminação.

A SpaceX já enfrentou desafios legais no passado. O Departamento de Justiça dos EUA processou a empresa em agosto por discriminar requerentes de asilo e refugiados.

No entanto, Musk disse que os foguetes são uma forma de arma avançada e, por isso, a lei exige que potenciais funcionários da SpaceX tenham um green card. O foco agora muda para o resultado do último caso, à medida que a data da audiência se aproxima.