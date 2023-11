UE fecha o cerco sobre o modelo de publicidade comportamental da Meta

O Conselho Europeu de Proteção de Dados anunciou na quarta-feira uma proibição propondo restrições gerais ao uso de dados pessoais pela Meta para anúncios direcionados.

A proibição, que poderá ser finalizada no final da próxima semana, deve forçar a Meta a procurar o consentimento dos seus utilizadores europeus. Isso antes que a empresa possa utilizar os seus dados pessoais para os direcionar anúncios em suas plataformas.

A mudança ocorre logo depois que a Meta introduziu um nível de assinatura de € 9,99 (US$ 10,50) para seus produtos na UE. Sendo assim, atuou, essencialmente, colocando a privacidade atrás de um acesso pago.

A Meta alegou que a assinatura paga se destina a resolver as preocupações de privacidade da UE. Todavia, a atitude da empresa foi recebida com consternação e até ameaças de ação legal.

Ativistas de privacidade e reguladores na UE argumentam que isto nada mais é do que uma tentativa da empresa de evitar as mudanças necessárias para tornar os seus produtos compatíveis com as leis europeias.

Meta alega que assinatura paga é um esforço para cumprir o GDPR

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) obriga a Meta a citar uma das várias justificativas legais específicas antes de poder coletar informações pessoais de seus usuários. O mesmo vale se quiser usá-las para publicidade.

A gigante tecnológica, no entanto, argumentou que o fato de o contrato que os seus utilizadores celebraram com a empresa ao se inscreverem no Facebook e Instagram justificava as suas práticas de dados ao abrigo do RGPD.

A Meta também alegou que tinha um “interesse legítimo” em coletar e processar dados de usuários para suas atividades comerciais.

A introdução de um nível de assinatura paga sem anúncios pela Meta é um reconhecimento da decisão judicial e uma tentativa de cumprir as diretrizes do GDPR, disse um porta-voz da empresa.

Em julho, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) recusou-se a aceitar que qualquer uma das justificações fosse persuasiva. No entanto, o tribunal reconheceu os modelos de assinatura como um método que os websites poderiam implementar para diferenciar entre usuários consentidos e não consentidos.

Acrescentaram ainda que os membros do EDPB já estavam cientes do plano há semanas e que a gigante tecnológica está empenhada com eles para chegar a uma decisão que satisfaça todas as partes.

A decisão do Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB) está longe de ser a sua primeira tentativa de reprimir o modelo de negócios da Meta. Este, inclusive, baseia-se majoritariamente na venda de vastas quantidades de informações pessoais dos utilizadores aos anunciantes.

O conselho, que compreende um grupo de reguladores de dados que representam vários países da UE, há muito tempo tem se oposto às práticas agressivas de recolhimento e partilha de dados da Meta.

Ademais, o CEPD aplica o GDPR, um conjunto de regras relativas à privacidade e segurança de dados aplicadas em todos os estados-membros da UE.

Num comunicado publicado no site do conselho, o EDPB anunciou que adotou uma decisão vinculativa. Dessa forma, visa “impor a proibição do tratamento de dados pessoais para publicidade comportamental nas bases jurídicas do contrato e do interesse legítimo em todo o Espaço Econômico Europeu”.

A última decisão da EDPR também restringe formalmente a Meta de citar qualquer uma das suas justificações legais anteriores. A única forma de a empresa continuar a utilizar informações pessoais para publicidade na UE sem infringir o RGPD é obter o consentimento dos seus utilizadores.

O conselho acrescentou que a decisão foi tomada na sequência de um pedido do regulador de dados da Noruega, o Datatilsynet. No início deste ano, a Datatilsynet proibiu o Facebook e o Instagram de direcionar anúncios aos usuários com base em seus dados pessoais.