Como comprar Meme Kombat ($MK) em 2023 – Guia completo

Pontos-chave da pré-venda do Meme Kombat ($MK) Lançamento e plataforma : A pré-venda do Meme Kombat está em andamento, construída na rede Ethereum.

: A pré-venda do Meme Kombat está em andamento, construída na rede Ethereum. Tokenomics : O fornecimento total está limitado a 12 milhões de tokens $MK. A pré-venda compreende 50% disso, totalizando 6 milhões de tokens.

: O fornecimento total está limitado a 12 milhões de tokens $MK. A pré-venda compreende 50% disso, totalizando 6 milhões de tokens. Pré-venda : A pré-venda já garantiu mais de US$ 60.000, com um limite rígido definido em US$10 milhões. Cada token $MK tem preço de US$1,667 durante a pré-venda.

: A pré-venda já garantiu mais de US$ 60.000, com um limite rígido definido em US$10 milhões. Cada token $MK tem preço de US$1,667 durante a pré-venda. Staking automático : Os participantes iniciais da pré-venda podem fazer staking automático de seus tokens, obtendo um APY de 112%.

: Os participantes iniciais da pré-venda podem fazer staking automático de seus tokens, obtendo um APY de 112%. Recursos principais : O Meme Kombat oferece batalhas alimentadas por IA, diversos modos de apostas e um ambiente de jogo dinâmico.

: O Meme Kombat oferece batalhas alimentadas por IA, diversos modos de apostas e um ambiente de jogo dinâmico. Recompensas de staking : 30% do fornecimento total (3,6 milhões de tokens) são alocados para staking e recompensas in-game.

: 30% do fornecimento total (3,6 milhões de tokens) são alocados para staking e recompensas in-game. Visão de longo prazo : O projeto se concentra no crescimento sustentável, com planos para atualizações constantes e uma abordagem centrada na comunidade.

: O projeto se concentra no crescimento sustentável, com planos para atualizações constantes e uma abordagem centrada na comunidade. Cronograma: O lançamento está planejado para ocorrer entre outubro e novembro de 2023, com novos recursos e melhorias no gameplay chegando posteriormente.

Como comprar Meme Kombat ($MK) – Um guia passo a passo para iniciantes

Abaixo estão alguns passos simples para comprar e fazer staking dos tokens $MK durante a pré-venda em andamento.

Passo 1 – Configure uma carteira de criptomoedas

Primeiramente, você precisará configurar uma carteira de criptomoedas, como MetaMask ou Trust Wallet, para participar da pré-venda. Além disso, essas carteiras podem ser instaladas em dispositivos móveis ou usadas como extensões de navegador.

Passo 2 – Adicione fundos à carteira

Certifique-se de que sua carteira tenha criptomoedas como BNB, ETH ou USDT para negociar posteriormente pelos tokens $MK. Com a MetaMask, você pode comprar diretamente por meio de plataformas de terceiros verificadas ou transferir criptomoedas de uma exchange de criptomoedas existente.

Passo 3 – Acesse o site oficial

Agora, abra o site oficial do Meme Kombat em www.MemeKombat.io. A seção superior da página inicial tem a única opção autorizada de compra na pré-venda dos tokens $MK.

Esta etapa pode ser mais importante do que você imagina inicialmente, pois muitos sites fraudulentos e tokens falsificados têm a intenção de enganar as pessoas e tomar seu dinheiro.

Passo 4 – Escolha o método de pagamento

O pagamento pelos tokens $MK pode ser feito por meio do Ethereum (ETH ou USDT) ou da Binance Smart Chain (BNB ou USDT). Escolha a opção de sua preferência para continuar.

Passo 5 – Conecte sua carteira ao site

Em seguida, clique na opção “Conectar Carteira” na página inicial para vincular sua carteira. Por padrão, sua carteira selecionará a Ethereum Mainnet. Se preferir a Binance Smart Chain, talvez seja necessário autorizar uma troca de rede.

Passo 6 – Especifique a quantidade de tokens

Digite a quantidade de tokens $MK que deseja comprar. Uma compra mínima de 0,015 ETH é necessária para concluir a transação, além do custo dos tokens.

Para a Binance Smart Chain o valor mínimo de compra para o token $MK é de US$5.

Passo 7 – Confirme

Após inserir a quantidade desejada de tokens $MK, você pode confirmar a transação. Uma vez aprovada, a transação na blockchain será iniciada. A duração da transação pode variar dependendo do tráfego na rede. Portanto, permaneça na página até a conclusão.

Visite a pré-venda do Meme Kombat

Decisão de staking

Pouco depois do início da pré-venda dos tokens $MK, estará disponível a opção de fazer staking deles para ganhar rendimento anual percentual (APY). Isso permite que os compradores obtenham retornos passivos mesmo antes do término da pré-venda.

Do contrário, se você optar por não fazer staking, poderá recuperar seus tokens em www.MemeKombat.io após o lançamento. A data exata de lançamento ainda não foi determinada, e será definida após o encerramento da pré-venda.

Você pode seguir o Meme Kombat no X (antigo Twitter) para as últimas atualizações sobre a pré-venda.

O que é o Meme Kombat?

O Meme Kombat é uma nova criptomoeda em alta na rede Ethereum, que une o mundo dos memes com arenas de batalha de alto risco.

O token nativo do projeto, o Meme Kombat ou $MK, certificado pela Coinsult, alimenta um ecossistema que beneficia jogadores e investidores. Aproveitando a inteligência artificial, o jogo cria batalhas dinâmicas e emocionantes entre personagens baseados em memes populares.

O Meme Kombat também introduz o jogo de aposta, permitindo que os proprietários de $MK possam ganhar com os resultados das batalhas. Ao apostar, os jogadores têm a chance de ganhar mais tokens $MK. Dessa forma, se você vencer, não apenas ganhará tokens $MK extras, mas também haverá outras recompensas reservadas para você.

Em síntese, ao manter seus tokens $MK, você não apenas recebe recompensas imediatas, mas também o benefício de longo prazo, que fornece recompensas passivas de Rendimento Anual Percentual (APY).

Mecânica de apostas

O jogo oferece várias formas de apostas:

Apostas de Jogador para Jogador : Os jogadores competem entre si, fazendo apostas em um ambiente de alto risco.

: Os jogadores competem entre si, fazendo apostas em um ambiente de alto risco. Apostas Baseadas no Jogo : Neste modo, você aposta em eventos específicos dentro do jogo, orientados por um sistema tradicional de cálculo de probabilidades, recompensas e riscos.

: Neste modo, você aposta em eventos específicos dentro do jogo, orientados por um sistema tradicional de cálculo de probabilidades, recompensas e riscos. Apostas Específicas de Resultados e Apostas Dinâmicas: Os jogadores podem apostar em resultados de batalhas específicas ou em outros elementos dentro do gameplay, além dos modos padrão.

A combinação de sequências de batalha imprevisíveis usando IA e múltiplas possibilidades de apostas criam um jogo envolvente e único. Toda a operação é processada na blockchain, garantindo um ambiente de jogo transparente e seguro.

Como funciona o processo de staking do Meme Kombat?

O staking de tokens $MK no Meme Kombat oferece uma maneira de ganhar uma renda passiva de APY. Esse staking desempenha dois papéis-chave: recompensa aqueles que investem a longo prazo, estabilizando o valor de mercado do token, além de incentivar a retenção a longo prazo.

O Meme Kombat reservou 30% de todos os tokens $MK especificamente para staking e recompensas no jogo. Isso é um incentivo adicional para fazer staking de seus tokens, já que você pode ganhar mais tokens $MK e vantagens adicionais. Dessa forma, você também pode reservar parte de seus tokens staked para apostas nas batalhas do jogo.

Além disso, você não fica preso após fazer staking. Após a rede estar operando, a plataforma permite que você desbloqueie seus tokens staked sempre que desejar.

No entanto, há um período de bloqueio de 14 dias. Depois desse tempo, você pode sacar seus tokens ou mantê-los staked para continuar ganhando.

Vale ressaltar que retiradas parciais não são uma opção. Se você optar por desfazer o staking, precisará remover todos os seus tokens. Contudo, se decidir fazer staking novamente redefinirá os benefícios de APY e outro período de bloqueio.

O recurso de staking complementa as opções de apostas do jogo, como as apostas de Jogador para Jogador e as apostas Baseadas no Jogo. Em suma, essa integração facilita a gestão de seus tokens e melhora sua experiência geral de jogo.

Como resultado, a plataforma oferece atualmente um APY massivo de 112%. Isso cria uma sólida oportunidade de crescimento para investidores iniciais, permitindo retornos compostos a longo prazo a uma taxa elevada.

Tokenomics e pré-venda do Meme Kombat

O fornecimento total de tokens do Meme Kombat está limitado a 12 milhões de tokens $MK, estruturados para criar um ecossistema voltado para a comunidade. Veja como a alocação se distribui:

Venda Inicial : 50%, ou seja, 6 milhões de tokens

: 50%, ou seja, 6 milhões de tokens Recompensas para Staking e Batalhas : 30%, equivalente a 3,6 milhões de tokens

: 30%, equivalente a 3,6 milhões de tokens Compartilhamento em Bolsa Descentralizada (DEX) : 10%, ou 1,2 milhão de tokens

: 10%, ou 1,2 milhão de tokens Incentivos para a Comunidade: Os 10% restantes, mais 1,2 milhão de tokens

A pré-venda do Meme Kombat está em andamento e já garantiu mais de US$60.000 em apenas alguns dias, destacando um forte entusiasmo por parte dos investidores. Ao passo que, o limite (hard cap) deste projeto é de US$10 milhões, com cada token sendo vendido por apenas US$ 1,667.

Logo, o mais importante é que seus tokens podem ser automaticamente staked se você for um comprador inicial nesta pré-venda. Isso permite que os investidores aproveitem ao máximo o APY de 112% durante esse período.

Cronograma

Agendado para ser lançado entre outubro e novembro de 2023, o Meme Kombat tem uma série de recursos planejados, como staking de tokens e modos de batalha.

Temporada um e além: Pouco depois do lançamento inicial, a plataforma vai introduzir a primeira temporada do Meme Kombat para manter os jogadores envolvidos por meio de várias batalhas e competições de classificação.

Aprimoramentos futuros no gameplay: Até o final de dezembro de 2023, a equipe planeja apresentar o Meme Kombat 2, atualizando o jogo com recursos de jogabilidade aprimorados.

Estratégia para crescimento sustentado: De acordo com o whitepaper oficial do Meme Kombat, o projeto planeja atualizações regulares a longo prazo e participação da comunidade para expansão contínua.

Isso inclui a adaptação de futuras temporadas do jogo com base no feedback dos usuários, ajustes no modelo de token e exploração de novos formatos de jogos e colaborações além de 2023. Para as últimas atualizações, você pode se juntar ao grupo do Telegram do Meme Kombat.

Por que comprar Meme Kombat na pré-venda?

Em conclusão, vamos analisar algumas das razões fundamentais pelas quais você deve considerar comprar os tokens $MK durante a pré-venda em andamento.

Staking Automático

O Meme Kombat oferece um impressionante APY de 112% que promove o investimento a longo prazo. A decisão de fazer staking está disponível logo após o início da pré-venda. Portanto, você pode ganhar retornos passivos mesmo antes que a pré-venda termine. Contudo, você não precisa esperar o projeto ser lançado para começar a se beneficiar do seu investimento.

Preço Atraente

O preço da pré-venda dos tokens $MK é de US$ 1,667, proporcionando um ponto de entrada acessível para os compradores iniciais. Dado o entusiasmo inicial pelo projeto e seus recursos únicos, o potencial de alto retorno parece bastante promissor.

Recursos de Jogos Inovadores

O Meme Kombat oferece uma combinação única de staking de tokens e batalhas interativas para manter os usuários envolvidos. Como um dos primeiros a investir, você terá acesso antecipado a esses recursos e ganhará uma vantagem sobre os participantes posteriores, maximizando suas experiências de jogo e ganhos.

Gameplay Alimentado por IA

Impulsionado pela inteligência artificial, o Meme Kombat oferece batalhas dinâmicas que são divertidas, imprevisíveis e lucrativas. Investir durante a pré-venda permite que você faça parte de um ecossistema de jogos de próxima geração desde o início.

Utilidade e Envolvimento

Ele possui um ecossistema de jogos e apostas dinâmico. Você pode participar de batalhas de memes de alto risco, fazer várias apostas e até mesmo fazer staking de seus tokens para recompensas no jogo. A funcionalidade do token vai além da simples negociação, oferecendo um cenário de uso verdadeiro.

Visão de Longo Prazo

A plataforma demonstra compromisso com o envolvimento da comunidade e atualizações constantes para um crescimento sustentável. Isso inclui se adaptar ao feedback dos usuários e expandir para novos formatos de jogos e parcerias, o que, a longo prazo, pode adicionar valor ao token $MK.

Modelo Centrado na Comunidade

A tokenomics da plataforma e os ajustes futuros no jogo são projetados com base no feedback da comunidade, tornando-o um projeto impulsionado pelas pessoas. Ao investir na pré-venda, você não está apenas comprando tokens, mas se juntando a uma comunidade que pode moldar o futuro da plataforma.

Conclusão

O Meme Kombat combina perfeitamente o mundo dos memes e dos jogos, oferecendo uma plataforma inovadora para jogadores e recompensas para investidores.

O jogo é impulsionado pela inteligência artificial, fornecendo várias opções de apostas, como batalhas de jogadores frente a frente, apostas focadas no jogo e apostas adicionais. Além disso, a criptomoeda nativa da plataforma, $MK, é auditada pela Coinsult, o que aumenta sua credibilidade.

A plataforma oferece um mecanismo de staking com um APY maciço de 112% no momento da redação deste artigo. Com recursos empolgantes como staking automático, o Meme Kombat rapidamente despertou o interesse da comunidade, arrecadando mais de US$ 60.000 em apenas alguns dias após o lançamento de sua pré-venda.