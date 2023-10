Como comprar o token TG.Casino ($TGC) em 2023 – Guia completo

Pontos chave da pré-venda do token TG.Casino ($TGC) Data de lançamento : A pré-venda do TG.Casino teve início em 21 de setembro, com o objetivo de revolucionar os jogos online com a integração do Telegram.

Como comprar TG.Casino ($TGC) – Um guia passo a passo para iniciantes

Confira a seguir um processo simples de passo a passo que descreve como comprar tokens TG.Casino, desde a configuração de uma carteira de criptomoedas até o staking de seus tokens para recompensas.

Passo 1: Configurar uma carteira de criptomoedas compatível

Primeiro, você precisará de uma carteira de criptomoedas compatível com tokens ERC-20, como o $TGC. Opções populares incluem MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet e OKX Wallet.

Lembrando que a MetaMask e Trust Wallet são particularmente fortes em recursos de segurança, além de serem compatíveis com plataformas móveis e de desktop. Portanto, basta baixar o aplicativo da carteira em seu smartphone ou adicioná-lo a extensão ao seu navegador de desktop para começar.

Passo 2: Obter BNB, USDT ou ETH

Antes de comprar os tokens $TGC, você deve possuir algum valor em ETH, BNB ou USDT em sua carteira. Você pode comprá-los em uma exchange de criptomoedas se ainda não os possuir.

Em seguida, transfira esses fundos para sua carteira. Lembre-se que ter um pouco de ETH em sua carteira é crucial para cobrir as taxas de gas.

Passo 3: Conectar a carteira ao TG.Casino

Acesse o site de pré-venda do TG.Casino e procure pelo botão ‘Conectar Carteira’. Clique nele e selecione sua carteira (por exemplo, MetaMask) dentre as opções fornecidas.

Siga as instruções na tela para autorizar e confirmar a conexão. Uma vez conectado, a interface do site será atualizada para mostrar opções adicionais.

Passo 4: Comprando Tokens $TGC

Nesta etapa, você está pronto para comprar os tokens $TGC. Você pode trocá-los por ETH, BNB ou USDT. Especifique a quantia que deseja gastar ou o número de tokens $TGC que deseja comprar.

Clique em ‘Comprar Agora’ para concluir a transação. Observe que uma compra mínima de 100 tokens TGC (US$12,50) é necessária, e você também precisará de ETH reservado para as taxas de gas.

Passo 5: Opcional – Staking de tokens $TGC

O TG.Casino oferece a opção de ‘Comprar e Fazer Staking’ de seus tokens. Caso você escolha essa opção, seus tokens serão bloqueados em um pool de staking com uma APY estimada de mais de 1800%. Isso permite que você acumule recompensas durante a pré-venda.

Contudo, se preferir não fazer staking, você pode selecionar a opção abaixo para comprar sem staking. Seus tokens serão armazenados com segurança até o final da pré-venda.

Último Passo: Resgatando seus tokens

Por fim, após o término da pré-venda, um ‘Botão de Resgate’ aparecerá no site do TG.Casino. Dessa forma você poderá resgatar seus tokens diretamente no site nesse momento.

Para as últimas atualizações, junte-se ao canal Telegram do TG.Casino.

O que é o TG.Casino?

O TG.Casino é uma nova cripto promissora que busca revolucionar os jogos online ao unir o serviço de mensagens Telegram com a tecnologia blockchain. Logo, a acessibilidade é um dos principais destaques do TG.Casino. A plataforma é exclusivamente acessível através do Telegram, um serviço de mensagens com uma base de usuários de mais de 700 milhões de pessoas.

Vantagens do TG.Casino

O cassino oferece várias opções de jogos, tudo isso sem a necessidade de procedimentos de KYC (conheça seu cliente). Portanto, os usuários podem criar instantaneamente uma conta usando seu número associado ao Telegram. O que por sua vez, proporciona uma experiência de usuário única e simplificada, permitindo ao cassino atrair um novo e amplo grupo de jogadores.

Ainda mais, sua criptomoeda nativa, o token $TGC, desempenha um papel central na operação da plataforma e oferece várias maneiras adicionais de ganhar e fazer staking. Além de ser totalmente licenciado, o TG.Casino também passou por uma auditoria da Coinsult para garantir máxima transparência e segurança.

Ademais, o cassino contará com milhares de jogos comprovadamente justos e oriundos de importantes desenvolvedores, além de mesas virtuais e ao vivo para clássicos como Poker, Roleta e Blackjack. Também contará com uma extensa casa de apostas esportivas com acesso a diversos mercados de alto nível.

O token $TGC oferece diversos benefícios, incluindo depósitos e saques instantâneos. Novos usuários podem receber um bônus de 150% em seu primeiro depósito, além de 500 rodadas grátis.

Além disso, o token permitirá que os usuários ganhem recompensas por staking, aproveitando um esquema de recompra para compartilhar os lucros do cassino com os detentores de tokens.

Vale ressaltar que o cassino possui licença da Comissão de Jogos de Curaçao e também adere a protocolos de jogo responsável e combate à lavagem de dinheiro. Portanto, o acesso ao cassino pode ser restrito em alguns países, mas é facilmente acessível através de uma VPN.

Eventualmente, usuários interessados podem seguir o TG.Casino no X (antigo Twitter) para obter as últimas atualizações.

Mecanismo de staking

O $TGC se destaca por suas notáveis taxas de APY para staking, atualmente oferecendo uma APY de mais de 1800%. Nesse interim, a alta taxa de retorno atraiu considerável atenção, com mais de 2 milhões de tokens staked em menos de uma semana após o lançamento oficial da pré-venda.

Bem como seus retornos de staking aumentam com o tamanho do seu investimento, oferecendo recompensas mais altas para investimentos maiores. Sendo assim, compradores iniciais podem comprar e fazer staking de seus tokens $TGC antes do término da pré-venda.

Do mesmo modo, a plataforma também desenvolveu um mecanismo de recompra com o objetivo de melhorar a estabilidade do token e os incentivos dos investidores.

Nesse meio tempo, o cassino usará seus lucros para recomprar tokens das exchanges descentralizadas. Eles queimarão 40% desses tokens, reduzindo o fornecimento do token e possivelmente aumentando seu valor. Os 60% restantes serão direcionados de volta para o pool de staking, criando um sistema de recompensas consistente para os detentores.

Portanto, os mecanismos de recompra e queima do token estabelecem o cenário para a valorização do preço. À medida que o fornecimento diminui, a escassez de cada token e seu valor podem aumentar a longo prazo.

Tokenomics e pré-venda

De acordo com o whitepaper do TG.Casino, o token $TGC possui um limite de fornecimento total de 100 milhões. Uma parte significativa desse fornecimento visa incentivar o envolvimento dos usuários e recompensar sua lealdade:

Recompensas de staking: 20% do fornecimento total é reservado para recompensas de staking, totalizando 20 milhões de tokens.

Recompensas e bônus para jogadores: 10 milhões de tokens, ou 10% do fornecimento total, são alocados para recompensar membros ativos do cassino.

Afiliados e marketing: 5 milhões de tokens cada, 5% para afiliados e 5% para marketing, são reservados para promover o crescimento da plataforma.

Pool de liquidez: 20% do fornecimento total de tokens é dedicado aos pools de liquidez em exchanges descentralizadas.

Atualmente, a pré-venda do TG.Casino está em andamento, onde 40 milhões de tokens estão disponíveis a um valor com desconto de apenas US$0,125 cada. Ao passo que, a pré-venda tem como objetivo arrecadar um mínimo de US$1 milhão, com um limite máximo de US$5 milhões.

Em uma semana, a pré-venda arrecadou mais de US$235.000, indicando um forte interesse inicial dos investidores. Ainda mais que, aqueles que investem pelo menos US$5.000 podem receber NFTs exclusivos e outros benefícios após o lançamento.

Por que comprar o TG.Casino durante a pré-venda?

Aqui estão algumas razões importantes para comprar o TG.Casino durante sua pré-venda. Em outras palavras, as características que tem chamado a atenção dos investidores:

Potencial de altos ganhos: O TG.Casino oferece uma APY massiva de mais de 1800% para staking de tokens $TGC. Ou seja, isso oferece uma fonte de renda adicional para os investidores desde o estágio da pré-venda, permitindo acumular mais tokens ao longo do tempo.

Oportunidade de compra antecipada: O token $TGC tem um preço de apenas US$0,125 durante a pré-venda, oferecendo espaço para ganhos significativos à medida que o TG.Casino ganha valor. Dado sua integração com a base de usuários de 700 milhões do Telegram, significa que uma entrada antecipada pode resultar em retornos substanciais.

Mecanismo de recompra de tokens: O cassino usará parte de seus lucros para recomprar tokens $TGC. Eles queimarão 40% desses tokens para reduzir o fornecimento e potencialmente aumentar o valor do token, enquanto os 60% restantes continuarão a valorizar o pool de staking.

Potencial de preço do TG.Casino – Qual é o potencial do $TGC?

O TG.Casino é um concorrente em ascensão no setor de jogos baseados em criptomoedas, um segmento em rápido desenvolvimento dentro do Web3.

Embora plataformas como a Rollbit, a maior criptomoeda de jogos por capitalização de mercado, tenham sido pioneiras, o mercado de jogos com criptomoedas ainda é pequeno.

A avaliação de mercado da Rollbit no momento da redação deste artigo é de um pouco mais de US$396 milhões, enquanto a indústria global de jogos vale US$260 bilhões. Embora a parte de jogos com criptomoedas dessa indústria seja menor, ainda há espaço para novos players como o TG.Casino crescerem nos próximos anos.

Além do mais, as previsões sugerem um crescimento na base de usuários de 1 bilhão para 1,5 bilhão nos próximos cinco anos. Juntamente com a utilização do Telegram para melhorar a segurança e o anonimato, o TG.Casino está bem posicionado para capitalizar esse potencial de crescimento.

Simultaneamente, o token $TGC oferece capacidades de stake-to-earn e um modelo de compartilhamento de lucros com atributos deflacionários. Acima de tudo, essas características o tornam uma ótima escolha para detenção a longo prazo e oferecem recompensas para aqueles que fazem staking.

O preço de pré-venda do $TGC está em US$0,125. Ao mesmo tempo, previsões conservadoras de preço do token TG.Casino indicam o potencial para que seu valor aumente para US$1,5 em cinco anos, com um retorno de mais de 10 vezes o investimento.

Conclusão

Em síntese, o TG.Casino é uma plataforma de cassino de criptomoedas em ascensão que utiliza o Telegram de forma única para jogos seguros e rápidos.

O que o diferencia é seu token nativo $TGC, que oferece aos usuários várias maneiras de ganhar. Afinal, o sistema de staking oferece uma APY maciça de mais de 1.800% e um mecanismo de compartilhamento de lucros para detentores de tokens. Sem mencionar que, uma estratégia deflacionária através da queima de tokens também está em vigor. Eventualmente, potencializando e impulsionando o valor do token.

No front dos jogos, o TG.Casino possui uma ampla gama de slots, jogos de cassino tradicionais e uma casa de apostas esportivas. Bem como, alguns benefícios adicionais que incluem taxas zero, limites baixos de depósito e saque, um atraente bônus de boas-vindas de 150% até US$30.000 e 500 rodadas grátis.

Em suma, com mais de US$230.000 arrecadados em menos de uma semana de lançamento, a plataforma mostrou um forte interesse inicial de compra. Desse modo, você pode comprar os tokens a uma taxa de pré-venda de US$0,125 no momento da redação deste artigo.

Antes de mais nada, sempre verifique as transações que você autoriza e certifique-se de usar links seguros. A única plataforma aprovada para comprar tokens $TGC antes de sua listagem em DEX e CEX é www.tg.casino.

