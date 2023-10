Como rastrear o celular do namorado | Top 5 apps para espiar o namorado

O método número um para rastrear o celular do seu namorado

A melhor forma de rastrear o celular do namorado é instalando uma app de espionagem para celular no seu dispositivo. Os apps de espionagem por celular permitem monitorizar em tempo real a atividade do celular do namorado, rastrear a localização física dele, e ver com quem ele está falando e trocando mensagens.

Assim, a nossa escolha de melhor aplicativo para rastrear o celular do namorado é a mSpy, uma vez que incorpora código e capacidades de localização avançada e de monitoramento. Mas o uMobix e EyeZy também são excelentes opções.

Além disso, pode tirar mais vantagem do reembolso garantido em 14 dias do mSpy caso não saia satisfeita com o app, tudo sem risco.

Ademais, uma coisa para ter em mente no que toca aos apps de espionagem como a mSpy é que vai precisar obter o consentimento informado do namorado para ser possível “espiar” legalmente o celular dele. Caso contrário, essa atividade poderá ser considerada ilegal.

As 5 melhores apps para rastrear o celular do namorado e conhecer a sua localização

Antes de fazermos uma avaliação mais aprofundada de cada um destes aplicativos, deixamos aqui uma lista dos cinco melhores apps para rastrear o celular do namorado:

mSpy — O melhor app de 2023 para rastrear o celular do namorado
uMobix — O melhor app para ler mensagens no celular do namorado, incluindo as mensagens eliminadas
EyeZy — O melhor app para ver as notas, eventos e calendários do celular do namorado
Cocospy — O melhor app para ver a localização e o histórico de sites que ele frequentou
Spyera — Um incrível app espião, mas caro, se quer monitorizar em tempo real a posição do teu namorado

Há dezenas de apps de rastramento de namorados no mercado. E por isso pode ser muito difícil entender que aplicativos são scams ou pouco eficientes, pelo que pesquisar pelas opções certas pode levar algum tempo.

Para poupar tempo precioso e ajudar a rastrear o celular do namorado hoje, fizemos esse trabalho de campo para você. Continue lendo e aprenda mais sobre os apps mais importantes do mercado para espiar o celular do namorado.

Não deixe ainda de consultar o nosso guia especializado sobre como ler mensagens de texto de outro celular.

Avaliações dos melhores apps para rastrear o celular do namorado

Aqui vamos dar as nossas cinco escolhas mais relevantes de apps para espiar o celular do namorado. Dessa forma, abordamos as suas funcionalidades mais importantes, preços, prós e contras, para ficar com uma opinião bem informada sobre a qualidade de cada um deles.

1. mSpy – O melhor app para rastrear o celular do namorado em 2023

O mSpy é o melhor app de espionagem de celular para Android, e um dos melhores apps de espionagem para iPhone, graças às suas funcionalidades únicas de monitorização. Se quiser espiar a localização física do namorado, poderá fazê-lo facilmente através da dashboard de mSpy.

Além de poder ver exatamente onde ele se encontra através de um mapa embutido, vai também ter acesso ao histórico completo de sites que ele frequentou. Isso inclui os seus percursos, sites mais vezes frequentados, e as suas coordenadas exatas de localização.

Ademais, vai também poder usar o mSpy para definir zonas no mapa consideradas “seguras” ou “perigosas”. Assim recebe logo uma notificação quando o namorado entra numa zona especificada como “perigosa”. Desta forma, não terá de monitorar o celular 24/7 para saber onde ele está ou se está fazendo alguma coisa suspeita.

Recursos interessantes

Além do rastreamento da sua posição, a mSpy também permite ler todas as SMS enviadas ou recebidas, assim como ver o histórico completo de mensagens trocadas em apps de mensagens instantâneas. Vai também ter acesso ao:

Viber

Skype

Telegram

Facebook Messenger

Instagram

Ademais, também vai conseguir ver o histórico completo de navegação do namorado através da dashboard do mSpy, assim como os websites que ele marcou como favoritos. É até possível marcar alertas por palavra-chave e ser notificada instantaneamente quando ele pesquisar algumas palavras ou frases específicas.

👍 Prós

Rastreamento de localização em tempo real por GPS

Rastreamento de localização em tempo real por GPS
Capacidade de ler todos os SMS e chats dos apps mais populares

Acesso ao histórico completo de navegação no dispositivo alvo

Alertas por termos chave e notificações quando são feitas pesquisas impróprias

👎 Contras

Plano mensal é algo caro

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / Trial Reembolso / Garantia US$11,67/mês no plano anual Todos os dispositivos Android que corram o Android 4+ iOS 7 – 13+ sem Jailbreak Todas as versões iOS com Jailbreak 1 Demo 14 dias



2. uMobix — Melhor app para ler as mensagens do celular do namorado, incluindo as que foram eliminadas

Com o uMobix, você nunca mais vai precisar perguntar onde ele está para saber a sua localização. Assim, com o localizador GPS do app, vai conseguir ver a sua posição exata no celular em poucos segundos.

Além disso, vai poder consultar uma lista completa de todas as localizações que seu namorado visitou nos últimos dias, incluindo as coordenadas exatas no mapa. Ademais, o monitoramento de GPS, que é outra ferramenta muito útil de uMobix, é um rastreador online de redes sociais.

O aplicativo diz quando ele abre o Instagram, Facebook Messenger, ou outros apps de redes sociais, para que saiba quando ele está online mas não responde às suas mensagens (o que faz do uMobix um dos melhores apps espião do Instagram no mercado).

Ademais, também vai poder ler todas as mensagens no celular do namorado, incluindo aquelas que ele eliminou, assim como ver todas as fotos e os vídeos que ele gravou no celular.

Isto garante que ele não esconda nada, mesmo que não guarde informações dos contatos impróprios ou elimine as mensagens que quer esconder.

👍 Prós

Excelentes capacidades de rastreamento por localização GPS

Excelentes capacidades de rastreamento por localização GPS
Histórico completo dos lugares visitados nos últimos dias

Capacidade de ler mensagens no celular, mesmo as eliminadas

Acesso a todas as fotos e vídeos no dispositivo

👎 Contras

É caro para fazer monitoramento em vários dispositivos

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / Trial Reembolso / Garantia US$12,49/mês no plano anual Todos os celulares Android e tablets, e todos os iPhones e iPads 1 Demo 14 dias

3. EyeZy — O melhor app para ver as notas, eventos e calendário do namorado

Tal como o mSpy e o uMobix, o EyeZy permite rastrear a localização exata do namorado recorrendo a um rastreador avançado por GPS com análise de rede Wi-Fi.

O que faz com que o EyeZy se destaque na competição são as suas ferramentas complementares de monitoramento, tais como o Plans Breaker e os Alertas Mágicos.

Assim, os Alertas Mágicos permitem configurar zonas no mapa e ser notificada sempre que o namorado entrar numa área específica. Também permite saber sempre o que ele pesquisa por termos ou frases específicos na internet, ou ainda os temas que conversa através de SMS ou apps de mensagens.

Recursos interessantes

Além de ser capaz de ver todas as mensagens enviadas e recebidas no celular do namorado, o EyeZy permite ver as notas e eventos guardados no seu dispositivo.

Dessa forma, isto permite conhecer quando ele se encontra com amigos para beber, ou quando ele se encontra com alguém desconhecido, ou ainda vai a eventos sem lhe dizer, além de outras ações.

Ademais, o EyeZy também tem um analisador de celular, que permite saber para quem o namorado ligou, ou quem ligou para ele, além da duração dessas chamadas. Também permite ver os períodos em que as chamadas decorreram, assim como saber quais foram as chamadas perdidas.

👍 Prós

Rastreador preciso de localização GPS

Rastreador preciso de localização GPS
O Plan Break permite ver as notas e eventos do calendário

Os Alertas Mágicos permitem receber notificações quando ele entra em certas áreas, ou pesquisa e conversa sobre determinados tópicos

O analisador de celular permite ver as chamadas do namorado e a sua duração

👎 Contras

Algumas funcionalidades de monitoramento avançadas só estão disponíveis em dispositivos Android

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / Trial Reembolso / Garantia US$10,00/mês no plano anual Todos os dispositivos Android com Android 4+ são suportados. Todos os iPhones com iOS 7 – 13+ e sem Jailbreak são suportados Todas as versões iOS com Jailbreak são suportadas 1 Demo 14 dias



4. Cocospy — O melhor app para ver o histórico de localização completo do namorado

O Cocospy é outra excelente opção para rastrear a localização exata do namorado e ver para quem ele manda mensagens e com quem conversa. A opção de rastreamento por GPS permite ver onde ele está e marcar a sua posição no mapa.

Além disso poderá usar o menu de opções para ver o seu histórico de localização num período anterior e ao selecionar outro dia, permitindo rastrear até sete dias para trás. O Cocospy também fornece uma lista de todos os locais visitados, permitindo ver a sua localização no mapa.

Poderá ainda definir zonas marcadas no mapa e ser notificada sempre que o dispositivo entra ou sai dessas zonas, para que não tenha de monitorar a localização do namorado a todo momento.

Recursos interessantes

Outra funcionalidade que vale a pena mencionar é a capacidade de marcar alguns contatos específicos no celular do namorado. Dessa forma, saberá para quem ele ligou e que mensagens enviou às pessoas marcadas.

Ademais, o Cocospy também possibilita ver o histórico de navegação do namorado, incluindo as fotos e vídeos registrados no seu celular, e ler todas as conversas nas plataformas populares de redes sociais.

👍 Prós

O localizador GPS com rastreador em tempo real e histórico de localização

O localizador GPS com rastreador em tempo real e histórico de localização
A capacidade de ver os locais visitados num mapa

Os alertas de localização

Os alertas em tempo real sempre que ele fala com contatos marcados

👎 Contras

Algumas funcionalidades, como o Keylogger, são exclusivos para dispositivos Android

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / Trial Reembolso / Garantia US$12,49/mês no plano anual Dispositivos Android com Android 4+ Todos os iPhones e iPads ligados à iCloud 1 Demo 14 dias



5. Spyera — Excelente app de espionagem mas um pouco mais caro, indicado para rastrear o namorado em tempo real

O Spyera é uma excelente ferramenta de espionagem em tempo real, disponível para iOS, Android, Windows e Mac. Mas, ainda que tenha uma abundância de funcionalidades de monitoração, se só quiser usá-la para saber onde o namorado está, talvez não valha a pena.

Isso porque o Spyera é cerca de três vezes mais caro do que as alternativas, por isso só deve considerar comprá-lo se quiser usar todas as suas funcionalidades, e não só o rastreador de posição por GPS.

Por isso, um dos motivos para escolher o Spyera em vez de outros apps de espionagem é permitir ouvir as chamadas do namorado em tempo real, particularmente para apps como Viber, Whatsapp, Skype, Line e FaceTime.

Ademais, o Spyera também deixa acessar ao microfone e câmara do celular, e isso permite gravar o ambiente que rodeia o dispositivo do seu namorado, tirar fotos com a sua câmara e ver onde ele está, com quem está, e que conversas tem.

Recursos interessantes

Além disso, com a Spyera, é também possível aceder ao áudio, fotografias e vídeos guardados no dispositivo alvo. Vai até poder saber quando o namorado muda o cartão SIM do celular para prevenir que você veja as suas mensagens, chamadas e o rastreie.

Ainda assim, o Spyera é um app bastante invasivo, e por isso deve avisar ao namorado que tem o app instalado.

👍 Prós

Disponível para todas as plataformas e sistemas operativos

Disponível para todas as plataformas e sistemas operativos
Oferece muitas funcionalidades avançadas de monitoração de atividade

Permite ouvir as chamadas de celular

Fornece acesso a ficheiros de áudio, foto e vídeo nos dispositivos

👎 Contras

É caro

É caro
Pode ser invasivo, especialmente porque consegue ouvir as chamadas em tempo real sem pedir consentimento a ninguém

Preço de renovação mais barato Sistemas operativos suportados Número de dispositivos suportados Plano gratuito / Trial Reembolso / Garantia US$32/mês no plano anual para celulares Todos os Android OS incluindo v12 Todos os iPhones e Ipads jailbroken que corram o iOS até 14.X 3 Sem demo 10 dias

Como funcionam os apps de rastreamento de namorados?

Se está sempre pensando onde está o seu namorado, os apps de espionagem para celular resolvem as dúvidas com 100% de eficácia.

Quando você instala um app como o mSpy ou uMobix no celular do namorado (com o seu consentimento, claro), será capaz de rastrear a sua posição no dashboard do app de espionagem.

Assim, o app de espionagem dará acesso a posição e ao georreferenciação do namorado e vai entregar essas informações todas de forma secreta. Ao fazer o login no dashboard do app, poderá ver os dados de localização e até espiar o namorado em tempo real.

Quais são as outras utilizações do app para rastrear o celular do namorado?

Como indicamos neste guia, poderá usar um app para rastrear o celular do namorado de várias formas, e não só para obter a sua localização em tempo real. Por isso, aqui fica um resumo das várias funcionalidades que se pode recorrer para espiar a atividade do seu namorado:

Espiar chamadas e mensagens

Os apps de espionagem permitem escutar as chamadas de celular do namorado, mas também saber qual a sua duração e o nome dos contatos para quem ligou.

O mesmo é válido para as mensagens de texto, com a vantagem adicional de poder definir termos e ser notificada quando são enviadas ou recebidas mensagens que incluam esses termos e frases.

Ler os chats nas redes sociais e nos apps de mensagens instantâneas

Se está preocupada que seu namorado possa conversar com outras mulheres ou com a ex, poderá usar um app de espionagem para celular para ler todas as conversas que ele tem em redes sociais e apps de conversação.

Os melhores apps para rastrear o celular do namorado permitem também monitorar o seu Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Viber, Telegram, e muitos outros apps que seu namorado poderá usar para te enganar.

Ver com quem ele fala e por quanto tempo

Os apps de espionagem permitem ver com quem seu namorado fala, além da duração dessas chamadas.

Alguns apps, como o Spyera, permitem até ouvir a conversas em tempo real, incluindo ouvir mensagens de voz em diferentes apps, assim como gravar todas as chamadas no dispositivo.

Ver todos os ficheiros de imagem, vídeo e áudio no seu dispositivo

Se acredita que o seu namorado tem alguma coisa a esconder, poderá usar seu app de espionagem para ver os ficheiros de fotos, vídeos e áudio que ele guarda.

Dessa forma, assim que instalar o app de espionagem para celulares, os uploads para servidores online irão registar todos os ficheiros e alterações no seu dispositivo, mesmo que ele os elimine do seu celular.

Avaliar o seu histórico de navegação na internet

Os apps de espionagem de celular permitem saber que tipo de conteúdos são pesquisados online pelo namorado. Permitem também ver o seu histórico completo de navegação, incluindo as datas e horas em que fez essas visitas, e incluindo informações sobre os sites que ele marcou como favoritos.

Posso rastrear o celular do meu namorado sem ter acesso ao seu celular?

É tecnicamente possível rastrear o celular do namorado sem precisar de ter acesso físico a ele, mas isso só funciona nos iPhones. No entanto, para rastrear o iPhone, você vai precisar ligar o app de espionagem à conta iCloud que está sincronizada com o dispositivo, e para isso são necessárias as credenciais iCloud do seu namorado.

Ainda assim, e dado que precisa sempre de pedir o seu consentimento para poder espiar legalmente o celular, poderá também instalar diretamente o app no Android ou iPhone dele.

Dessa forma, mesmo que você tenha uma relação à distância, poderá instalar o app de espionagem no seu dispositivo e usar o login do app de espionagem para obter acesso remoto ao celular.

Por isso, assim que tiver instalado o app de espionagem, você será capaz de avaliar a atividade do namorado, rastrear a sua localização remotamente, tudo sem precisar tocar no celular dele.

Como rastrear gratuitamente a localização do namorado

Há dezenas de apps mobile que permitem rastrear a localização do namorado gratuitamente. No entanto, o problema é que muitos deles não dão informações certas de localização, e alguns nem permitem atualizar as informações de localização se não subscrever aos planos premium dos apps.

Na verdade, é praticamente impossível rastrear o celular do namorado gratuitamente.

Muitos dos aplicativos que prometem várias formas de rastrear o celular do namorado gratuitamente, sendo apenas necessário o seu número, são na verdade scams ou extremamente limitadas. Alguns servem apenas de truques de marketing para te forçar a pagar por planos extra de forma a ter acesso às funcionalidades de rastreamento.

Por isso, se quer uma forma confiável para rastrear a localização do namorado em tempo real e ver o seu histórico completo de localização com um clique, poderá contar com opções boas de apps de espionagem como mSpy, yMobix e EyeZy.

Além disso, ainda que tenha que subscrever um plano mensal ou anual, terá acesso a outras funcionalidades avançadas de rastreamento e não precisará se preocupar sobre se o app funciona ou não, nem com a cobrança de taxas escondidas.

Como rastrear o celular do namorado com um app de espionagem – Passo a passo

Vamos usar o mSpy como exemplo, que é um dos melhores apps de rastreamento. Dessa forma, verá como é fácil acompanhar cada passo que o namorado dá na vida real. Basta seguir alguns passos simples que damos a baixo para não perder mais o rastro do seu namorado.

Passo 1 – Baixar o app oficial do mSpy

Entre no site de mSpy e clique no botão “Experimente agora” para iniciar o processo.

Passo 2 – Escolha um plano de preços

Selecione um dos três planos de preços e forneça um endereço de email para ligar à sua conta mSpy. Garanta que é um endereço de email que você tem acesso, uma vez que irá receber as credenciais de login e o link para download via email.

Passo 3 – Baixe o mSpy para o dispositivo alvo

Abra o seu email e siga o link de download para baixar o app mSpy no dispositivo que quer monitorar. Tenha em mente que seu namorado deve concordar em ser espiado no seu celular, você não deve instalar o app de outro modo.

Dessa forma, se ele der a sua permissão para instalar o app de espionagem no celular, baixe o ficheiro a partir do link fornecido no email e siga o guia de instalação simples.

Dê todas as permissões necessárias para o app funcionar e estará preparada para começar a rastrear a localização do namorado.

Passo 4 – Abra o dashboard e veja a localização do namorado

Visite o website de mSpy e faça log in para o dashboard. Encontrará o botão de login na área de navegação do website, no topo da sua tela.

Dessa forma, depois de ter feito o login com sucesso através das credenciais fornecidas por email, você será capaz de monitorar a atividade de celular do namorado remotamente.

A partir do menu lateral, selecione as localizações GPS e escolha se quer acessar à Visualização por Lista ou à Visualização no Mapa, para ver onde o dispositivo do namorado se encontra.

Conclusão – Qual o melhor app para rastrear o celular do namorado?

Como lembrete rápido, deixamos aqui uma lista do top 5 de aplicativos para rastrear o namorado. Eles são classificados de acordo com funcionalidades, prós e contras, e preços:

mSpy — O melhor app de 2023 para rastrear o celular do namorado
uMobix — O melhor apps para ler mensagens no celular do namorado, incluindo as mensagens eliminadas
EyeZy — O melhor app para ver as notas, eventos e calendários do celular do namorado
Cocospy — O melhor app para ver a localização e o histórico de sítios que ele frequentou
Spyera — Um incrível app espião, mas caro, se quiser monitorar em tempo real a posição do seu namorado

Destes cinco que lhe apresentamos, descobrimos em nossa pesquisa que o mSpy é o melhor aplicativo para rastrear a localização do namorado.

O mSpy é intuitivo, fácil de usar, e permite ver a localização precisa do celular no mapa, assim como acessar ao histórico completo de localização remetendo à semana anterior.

Além disso, pode definir zonas “seguras” e de “perigo”, para receber notificações sempre que seu namorado entrar ou sair de uma área particular. Aproveite a garantia de 14 dias do mSpy e comece hoje a rastrear a localização do namorado.



