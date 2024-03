Controle parental do Facebook: Dicas e truques importantes para os pais

Apesar de ter uma idade mínima definida de 13 anos para a criação de uma conta no Facebook, a plataforma não tem como verificar a idade verdadeira dos seus usuários. Por isso, muitas vezes cabe aos pais impor algumas restrições. Aqui estão algumas das principais ferramentas de proteção que você pode usar no Facebook:

Senhas – O nível inicial de segurança e privacidade do Facebook é definir uma senha para proteger a conta e evitar que hackers acessem os dados pessoais e de perfil. Portanto, usar uma senha forte ajuda a se manter mais protegido.

– O nível inicial de segurança e privacidade do Facebook é definir uma senha para proteger a conta e evitar que hackers acessem os dados pessoais e de perfil. Portanto, usar uma senha forte ajuda a se manter mais protegido. Autenticação de dois fatores – Esta é outra ferramenta de privacidade e segurança no Facebook. Cada vez que um novo dispositivo é usado para fazer login na sua conta, um código de aprovação de login é enviado para o seu dispositivo.

– Esta é outra ferramenta de privacidade e segurança no Facebook. Cada vez que um novo dispositivo é usado para fazer login na sua conta, um código de aprovação de login é enviado para o seu dispositivo. Alertas de conta – Quando um usuário faz login em um novo dispositivo ou quando há atividades suspeitas, o Facebook envia notificações ao proprietário da conta.

– Quando um usuário faz login em um novo dispositivo ou quando há atividades suspeitas, o Facebook envia notificações ao proprietário da conta. Solicitação de informações — O Facebook valoriza a segurança e a privacidade de seus usuários. Portanto, quando uma solicitação de informações do usuário é feita, o Facebook notifica você antes de permitir.

— O Facebook valoriza a segurança e a privacidade de seus usuários. Portanto, quando uma solicitação de informações do usuário é feita, o Facebook notifica você antes de permitir. Navegação segura – Esta é outra forma de proteção da privacidade e segurança, que serve para preservar os dados do usuário. Suas ações no aplicativo ou site são criptografadas e não podem ser vistas por mais ninguém sem o seu consentimento.

A seguir, dar algumas dicas e truques sobre como você, na condição de mãe ou pai, pode verificar as configurações de privacidade e segurança da conta dos seus filhos menores. Basta seguir estes passos:

1. Verifique as configurações de privacidade e segurança

Verificar as configurações de privacidade e segurança permite que você controle quem pode ver, comentar ou compartilhar uma postagem específica. Para crianças cujos perfis indicam que têm menos de 18 anos, esta opção é definida apenas como “Amigos” e “Amigos de Amigos”.

No entanto, como o Facebook não pode verificar as idades verdadeiras dos usuários, é importante que você mesmo tenha esse controle parental de seus filhos menores. Continue lendo este artigo para saber o que fazer:

Clique no menu, na opção no canto superior direito da tela, e role o cursor para baixo até localizar a Guia de Privacidade. Você verá quem tem acesso à conta e às postagens dos seus filhos, além da forma como as outras pessoas podem entrar em contato no Facebook (por solicitação de amizade, endereço de e-mail ou número de telefone). Você também pode proteger a conta alterando a senha e ativando as notificações.



2. Desative o rastreamento de localização

Os usuários do Facebook podem compartilhar sua localização atual com amigos ou em postagens. Por isso, nas configurações de controle parental, dos pais, no Facebook o compartilhamento da localização pode ser desativado. Apenas usuários do aplicativo do Facebook em smartphones iOS e Android têm acesso ao serviço de localização do Facebook.

Desativar a localização em um dispositivo Android:

Na tela inicial do smartphone, selecione “Configuração”.

Selecione “Aplicativos” e depois “Facebook”.

A partir daí, selecione “Permissão” e depois “Local”.

Existem três opções: “Perguntar sempre”, “Não perguntar” e “Permitir apenas ao usar o aplicativo”.

Escolha a solução que melhor atende às suas necessidades.



Desativar a localização em um dispositivo iOS:

Você pode acessar o “Serviço de localização” na tela inicial.

Ative ou desative o botão de localização.

Ao percorrer os aplicativos em “Serviço de localização”, você pode personalizar as configurações.

Clique em “Facebook” para defini-lo como sua opção preferida.

Se quiserem rastrear a localização de seus filhos menores em um dispositivo iOS, os pais podem sempre usar um dos principais aplicativos de controle parental do mercado para iPhones, nos quais pode criar as suas próprias zonas seguras personalizadas para os seus filhos e receber alertas quando eles entrarem ou saírem dessas áreas designadas como protegidas.

3. Melhore a segurança da senha e do login

Ter uma senha forte protegerá a sua conta e impedirá o acesso de pessoas mal-intencionadas, por isso muitos optam por usar um gerenciador de senhas para gerar e armazenar todas as suas senhas. Isso é especialmente útil para os pais que desejam exercer um controle parental e gerenciar as contas online de seus filhos, no Facebook ou em outra das redes sociais.

Um hacker pode conseguir acessar tudo o que existe sobre o seu filho, como as atividades online e dos seus dispositivos, apenas obtendo acesso à conta do Facebook.

Por isso, uma boa forma de aumentar a segurança de senha e login é configurar a autenticação de dois fatores. Isso significa que você recebe um código em um dispositivo registrado ou endereço de e-mail. Você precisará inserir o código para fazer login, portanto, certifique-se de informar um número ou e-mail atualizado.

Se você não souber a senha da conta ou esquecer a senha nova, basta clicar em ‘Esqueci a senha’ e seguir as instruções. Veja como você pode fazer isso:

No canto superior direito do aplicativo do Facebook, toque no item do menu.

Acesse “Configurações e privacidade” rolando o cursor para baixo e clique em “Configurações”.

Escolha “Senha e segurança” e depois “Alterar senha”.

Digite a senha atual da conta.

Para verificar a nova senha, digite-a novamente.

Para salvar as alterações feitas, selecione “Salvar alterações”.

Você pode restringir quem pode ver as postagens do seu filho, tanto as antigas quanto as atuais, usando essas configurações. Com isso, você pode limitar quem tem acesso ao conteúdo postado por seus filhos.

Para limitar o alcance de uma única postagem anterior:

No canto superior direito do aplicativo do Facebook, selecione a opção de “Menu”.

Encontre a postagem que deseja limitar o alcance.

No canto superior direito da postagem, clique nos três pontos. Em seguida, clique em “Mudar público”.

Altere a visibilidade da postagem para “Apenas para mim”, “amigos” ou o “Público”.

Como limitar o alcance de todas as postagens anteriores:

Escolha “Configurações” no menu.

Na seção “Público e visibilidade”, role o cursor para baixo e clique em “Postagens”.

Clique em “Limitar quem pode ver postagens anteriores”.

Selecione “Limitar postagens antigas” conforme a opção que for melhor para você.

Como limitar o alcance de todas as postagens atuais:

Selecione “Configurações” e depois “Público e visibilidade”.

Clique em “Perfil e marcação”.

Selecione “Quem pode ver o que outras pessoas postam em seu perfil”.

Decida um público-alvo e confirme a sua escolha.



5. Gerencie a visibilidade do perfil

Siga estas etapas para garantir que apenas as pessoas selecionadas possam ver as informações do perfil de seus filhos:

Toque no canto superior direito do aplicativo do Facebook para acessar o menu. Para ver seu perfil, toque em seu nome.

Clique em “Veja mais sobre você” e depois em “Informações de contato”.

Para alterar quem pode acessar um número de telefone, endereço de e-mail, site ou endereço, toque em “Adicionar”.

Para escolher um público diferente para o seu perfil, use o menu suspenso e selecione a opção que mais lhe convier.

O perfil também pode ser bloqueado. Neles, as histórias compartilhadas, fotos de capa e postagens de fotos ficam visíveis apenas para amigos.

A configuração de privacidade das postagens anteriores será alterada para amigos.

Com essa configuração, você pode restringir ou programar o tempo de uso de tela do seu filho, para garantir uma experiência digital mais saudável. Você pode fazer isso da seguinte maneira:

No canto superior direito do aplicativo do Facebook, toque no menu.

Em seguida, selecione “Configurações e privacidade”. No menu “Configurações”, escolha “Seu tempo no Facebook”.

Encontre a opção “Gerenciar seu tempo” e selecione “Ver ferramentas”.

Para ativar o modo silencioso ou definir um cronômetro de tela, selecione a opção apropriada.

Para ter um lembrete diário, clique em “Avançar”.

Defina o lembrete após selecionar a duração do tempo de tela.

7. Monitore quais são os contatos dos seus filhos

Para garantir que nenhuma pessoa mal-intencionada possa entrar em contato com seus filhos, um truque é você controlar quem tem acesso aos seus perfis, e quem lhes pode enviar mensagens no Facebook:

Vá para a guia “Privacidade” nas páginas de configurações e localize “Como as pessoas encontram e entram em contato com você”.

Em seguida, você verá uma lista de opções, começando com “Quem pode enviar solicitações de amizade para você”.

Mude todos os itens para “Amigos” ou “Amigos de amigos”, para impedir que estranhos entrem em contato.



8. Denuncie usuários envolvidos em comportamentos impróprios

Se alguém parecer mal-intencionado ou com comportamento impróprio, você pode exercer seu direito de controle parental, denunciando-o ao Facebook, que vai revisar o caso e, se necessário, tomar providências. Isso é importante, pois você pode ser obrigado a reportar a situação se descobrir que alguém está falando de maneira inadequada com seu filho ou postando conteúdo impróprio online.

Vá até o feed (procure-o) e clique no usuário que deseja denunciar.

No canto superior direito, clique no sinal “menos (-)”.

Escolha se deseja “Encontrar suporte ou denunciar”.

Para denunciar usuários mal-intencionados ou com conteúdo impróprio, siga as instruções do prompt de comando.

Vale lembrar que uma postagem, mensagem, página, grupo, foto, comentário ou anúncio no Facebook também podem ser denunciados.

9. Bloqueie usuários suspeitos

Outra dica que damos para o controle parental, é a de que você também pode impedir que alguém incomode seus filhos no Facebook acessando o “Menu Principal”, selecionando “Configurações”, escolhendo “Bloqueio” e inserindo o nome do perfil da pessoa que deseja bloquear.

As pessoas bloqueadas não poderão mais visualizar o perfil do seu filho ou contatá-lo no Facebook. Por isso, também é aconselhável bloqueá-los de quaisquer outras plataformas de mídia social em que possam estar para garantir que o problema seja resolvido.

Outro truque, e desativar a integração com o Facebook. Quaisquer jogos ou sites inadequados não estarão mais acessíveis. Ao fazer login nesses aplicativos ou sites usando o Facebook, você pode acabar conectando a sua conta e os sites podem aparecer em seu perfil. Para desativar isso:

Selecione “Configurações” e clique em “Permissão”.

Clique em “Aplicativos e site” no menu de segurança.

Remova a opção “Aplicativos e sites”, para impedir que sejam publicados automaticamente no perfil do seu filho.

Ao moderar uma página do Facebook, você pode limitar e controlar os conteúdos exibidos e evitar que palavras específicas apareçam para os seus filhos.

Toque nas três linhas horizontais no canto superior direito da página.

Clique em “Configurações” e escolha “Moderação de página”.

Em seguida, salve as modificações após inserir os conteúdos que deseja bloquear.

O filtro de linguagem obscena também pode ser ativado.

Entre em “Configurações” e selecione “Filtro de palavrões”. O filtro pode ser definido como médio ou forte.

Salve suas alterações.



​​Todos os dias, milhões de crianças usam o Facebook para se conectar com amigos e se manterem atualizadas sobre os eventos de sua comunidade. Estar informado sobre o que acontece na vida dos amigos é importante e ajuda-os a criar vínculos sociais.

Mas, por outro lado, os jovens estão expostos aos riscos inerentes às atividades no Facebook — como o aumento do cyberbullying e as crescentes ameaças nas redes sociais — o que pode ter um impacto negativo sobre a vida de crianças e adolescentes. Além disso, as crianças são mais vulneráveis e podem fazer amizade com alguém mal-intencionado.

O Facebook é, sem dúvida, uma ótima plataforma para conversar com amigos, participar de grupos e, principalmente, para se divertir. Felizmente, existem algumas configurações para o controle parental do Facebook, que podem ajudar você a manter os seus filhos mais seguros enquanto se divertem com a plataforma.

No entanto, há um limite para o que as configurações integradas do Facebook podem fazer – e, muitas vezes, são insuficientes. É por isso que muitos pais optam por usar ferramentas como o mSpy, em conjunto com os recursos de controle parental do Facebook, para garantir a segurança online de seus filhos.

Com uma ferramenta como o mSpy, poderá ficar mais tranquilo sobre o que seu filho está fazendo, com quem está falando, o que está postando, bem como sobre quais são os conteúdos em que seus filhos estão envolvidos. E o melhor de tudo é que você pode acessar tudo isso em seu próprio dispositivo.

Como acabamos de mencionar neste artigo, existem riscos associados ao uso de uma plataforma como o Facebook, especialmente para as crianças e adolescentes que usam a plataforma. Abaixo, está uma lista com os principais riscos, sobre os quais você deve estar ciente:

Cyberbullying

O cyber bullying está aumentando, devido ao uso crescente de mídias sociais, e pode ser difícil de detectar. Você deve ficar atento se o seu filho está agindo de forma estranha ou se fica chateado facilmente. Este é um dos problemas sociais mais comuns que os jovens enfrentam online.

Os agressores online (a maioria das vezes, outros jovens) muitas vezes atacam as vítimas de forma ainda mais cruel do que fariam na vida real, porque acreditam que ninguém os punirá por seus atos virtuais. Assim, podem atormentar as suas vítimas em particular e também publicar comentários ofensivos, o que pode levar a consequências muito graves, como o suicídio.

Na verdade, só nos EUA, cerca de 37% dos jovens já foram vítimas de bullying online, e mais de 30% disseram que isso aconteceu mais de uma vez.

Ameaças online

Todo mundo sabe que as crianças podem sofrer ataques online. No entanto, apenas uma pequena percentagem de pessoas está realmente ciente de que as ameaças à segurança podem acontecer de forma inesperada.

Na verdade, de acordo com o FBI, mais de 500.000 potenciais abusadores cibernéticos estão ativos na Internet e, infelizmente, muitos deles usam o Facebook e outros meios de comunicação social para atrair crianças.

Além disso, para fazer amizade online com seus filhos, os potenciais abusadores se fazem passar por adolescentes. A probabilidade disso acontecer aumenta à medida que cada vez mais crianças interagem voluntariamente com estranhos no Facebook.

Infelizmente, a menos que você use um aplicativo espião do Facebook, como o mSpy, é quase impossível detectar um potencial abusador ou outra pessoa mal-intencionada no ambiente virtual e, infelizmente, há pouca coisa que os controles parentais integrados do Facebook possam fazer para garantir a segurança na plataforma.

Catfishing

Catfishing é uma das ameaças mais complicadas a que estão expostos os usuários do Facebook e é improvável que as crianças a reconheçam sendo muito importante o controle parental. Nestes casos, alguém finge ser outra pessoa para obter dinheiro ou para tirar vantagem da vítima. Às vezes, há pessoas que fazem isso apenas por crueldade.

No Facebook, essas pessoas costumam procurar adolescentes e se aproveitar da sua necessidade de afeto. Geralmente, tem como único objetivo receber dinheiro, alegando que é para viajar para vir visitar a vítima.

Mesmo que o golpe por meio de catfishing raramente resulte em ameaças físicas, a vítima pode se sentir muito triste e envergonhada pela situação.

Sexting

Os jovens têm um sério problema com o sexting no Facebook – que consiste, basicamente, em compartilhar fotos de nudez e mensagens explícitas com outra pessoa, por meio de um aplicativo de mensagens. Infelizmente, poucos adolescentes estão cientes das possíveis repercussões que isso tem, daí a importância de um controle parental apertado para este tipo de ameaça, no Facebook e em outras redes sociais.

Enviar fotos nuas a outras pessoas pode resultar na publicação das imagens na Internet. O destinatário da mensagem privada pode achar divertido encaminhar as fotos para outras pessoas, ou um hacker pode obter acesso a isso – resultando em uma exclusão social devastadora, possibilidade de depressão, intimidação ou humilhação pública.

Além disso, os adolescentes também podem cair na armadilha de pessoas mal-intencionadas, que se passam por amigos. Se os adolescentes não forem supervisionados por seus responsáveis legais, as atividades online podem trazer danos irreparáveis.

Roubo de identidade

As crianças são vulneráveis a potenciais riscos de segurança porque têm tendência a partilhar excessivamente informações pessoais em plataformas como o Facebook. Isto pode, em algumas circunstâncias, levar ao roubo de identidade. Os golpistas podem atacá-las na tentativa de roubar suas identidades.

Os cibercriminosos podem usar mensagens fraudulentas e sites que contêm phishing para obter informações de cartão de crédito, por exemplo, aproveitando-se da ingenuidade das crianças e adolescentes, sem controle dos pais. Quando uma criança clica em um link malicioso, o golpista pode obter imediatamente suas informações de login do Facebook e usá-las para obter informações.

Isolamento social

Você pode tentar usar o aplicativo Messenger Kids, para evitar que seu filho seja enganado por estranhos. É adequado para crianças e possui certas restrições, a fim de permitir que você proteja o seu filho nas atividades online.

No entanto, recomendamos que você use um aplicativo espião, como o mSpy ou o EyeZy, que possuem um excelente keylogger, para que você possa ficar de olho em todas as mensagens enviadas do dispositivo do seu filho, pois ele pode excluí-las antes que você consiga ler.

As ferramentas de controle parental do Facebook, por si só, não são capazes de proteger as crianças do risco de isolamento social, que está se tornando um problema cada vez maior. Isso porque pesquisadores de psicologia descobriram que as crianças que usam o Facebook frequentemente têm dificuldade para se comunicar pessoalmente.

A comunicação online incentiva as crianças a serem mais comunicativas. Mas, na verdade, isso tem resultado na falta de comunicação e expressão emocional no mundo real. Portanto, uma combinação do Facebook e de um aplicativo como o gerenciamento de tempo de tela do mSpy é crucial para garantir o equilíbrio e uma experiência digital mais saudável para os seus filhos.

Existem outras dicas de controle do Facebook que você pode seguir para garantir uma experiência mais segura para você ou seus filhos quando estiver no Facebook. Abaixo, listamos alguns de nossos principais truques para controlar Facebook para uma navegação mais segura:

Proteja sua senha

Crie uma senha segura para a sua conta. Existem gerenciadores de senhas gratuitos e muito populares, que podem ajudar com isso e garantir que a sua senha inclua pelo menos 8 caracteres, como letras maiúsculas e minúsculas, além de caracteres especiais.

Além disso, nunca forneça a sua senha a ninguém, nem mesmo a um amigo, e quando terminar de usar o Facebook, sempre encerre o login.

Fique atento ao que você posta

Pense duas vezes antes de postar qualquer coisa no Facebook. Pergunte a si mesmo estas questões fundamentais:

Este comentário pode prejudicar ou ofender alguém? Se sim, evite publicá-lo.

Eu diria isso em voz alta para alguém? Se a resposta for não, então não publique.

Se isso for lido por seus pais ou professores? Não publique nada se puder sentir vergonha disso.

Personalize as configurações de privacidade e acompanhe-as regularmente

Certifique-se de que as suas postagens e o seu perfil sejam privados ou visíveis apenas para amigos. Você provavelmente não quer que nenhum estranho veja as suas postagens ou o seu perfil pessoal, pois eles podem facilmente entrar em contato com você ou seus amigos.

Além disso, aceite apenas as solicitações de amizade de pessoas que você conhece e nunca aceite um convite duplicado, ou seja, de alguém com quem você já está conectado, pois é provável que seja uma fraude.

Denuncie as atividades suspeitas

Lembre-se de que no ambiente virtual qualquer pessoa pode alegar ser outra. Não converse com ninguém se tiver alguma dúvida sobre a identidade da outra pessoa. Em vez disso, conte aos seus pais, responsáveis, professores ou a qualquer outro adulto de confiança.

Já na condição de responsável legal, certifique-se de ensinar aos seus filhos sobre os sinais comuns aos quais eles devem ficar atentos, para que saibam quando precisam desconfiar de alguma situação.

Não há um botão no qual você possa clicar para desativar automaticamente o controle parental do Facebook. Mas, se você estiver confiante que o seu filho pode começar a usar o Facebook de forma responsável, ou se ele já estiver em uma idade mais madura, você pode desfazer algumas das etapas listadas anteriormente.

Por exemplo, você pode alterar o seu perfil para público e permitir que os outros usuários vejam todas as suas postagens atualizando as suas configurações de privacidade. No entanto, não recomendamos fazer isso.

A experiência do seu filho com o Facebook não mudará se ele tiver um perfil privado ou se suas postagens só puderem ser vistas por seus amigos, por isso é melhor manter as configurações mencionadas acima, para garantir total segurança.

Em resumo, pode-se dizer que vale a pena configurar o controle parental do Facebook dos seus filhos. Isso porque, com o aumento do cyberbullying, das ameaças online e do isolamento social, é realmente importante que todos mantenham os jovens seguros nas redes sociais.

Mas, muitas vezes, essas medidas não são suficientes e você pode precisar de uma ferramenta mais completa. Recomendamos experimentar o mSpy, um aplicativo popular de controle parental, que permite monitorar as contas de mídia social de seus filhos e garantir que eles não falem com golpistas ou outras pessoas mal-intencionadas.

Isso pode trazer mais tranquilidade aos pais, por saber que os seus filhos podem ter uma experiência online mais segura e confiável nas redes sociais e também fora delas.