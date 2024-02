Análise ao BitiCodes: A ferramenta de negociação automática é confiável ou um golpe?

Análise rápida ao BitiCodes: Ferramenta de negociação automática

A tabela a seguir resume os pontos essenciais que todo trader deve considerar antes de se aventurar na plataforma BitiCodes.

O que é BitiCodes? Robô de CFD totalmente automatizado. Este sistema de trading algorítmico opera centenas de CFDs em ações, índices de mercado e criptoativos. Legitimidade Testado e comprovado – Transparência via blockchain, ótima reputação, suporte ao cliente excepcional Nível de experiência do usuário Intuitivo para iniciantes – muitas das histórias de sucesso da plataforma vieram de usuários sem experiência prévia em trading Depósito mínimo para trading US$ 250 Lucros potenciais Até 150% nos picos de volatilidade. Os picos de volatilidade ocorrem durante notícias especiais e eventos de mercado. Plataformas de trading Móvel, desktop e web. O robô se conecta ao sistema de trading de uma corretora subjacente. Pode ser a MT4 ou a cTrader.

Ao ler esta análise até o final, você encontrará uma explicação detalhada dos pontos destacados na tabela acima. Recomendamos que leia a análise completa antes de começar a usar o software de negociação BitiCodes.

O que é a Ferramenta de Trading, BitiCodes?

O BitiCodes é uma plataforma que usa um novo sistema de negociação algorítmica automática que oferece aos usuários a oportunidade de ganhar dinheiro online, apostando em instrumentos financeiros que estão em alta.

Os algoritmos do BitiCodes são projetados para aproveitar oportunidades lucrativas em centenas de CFDs, abrangendo quatro classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações, Forex e índices de mercado. O sistema é reconhecido principalmente pela sua eficiência na especulação de criptomoedas.

Historicamente, o BitiCodes tem entregado lucros expressivos nos picos de volatilidade do mercado. O sistema aproveita esses picos através de estratégias de negociação baseadas em notícias e utiliza técnicas avançadas de estudo de tendências de preços para identificar padrões e gerar insights.

O BitiCodes é ideal para traders de todos os níveis de experiência, sendo um dos poucos sistemas de negociação onde até iniciantes podem lucrar desde o primeiro dia de operação. Sua rentabilidade impressionante é atribuída às tecnologias avançadas que sustentam o sistema.

Este sistema de negociação algorítmica identifica oportunidades em mercados acelerados usando tecnologias de inteligência artificial. Seus algoritmos são capazes de analisar dados qualitativos e quantitativos com um alto índice de acerto. Apesar da complexidade de suas tecnologias de trading, o software é surpreendentemente fácil de operar, como veremos a seguir.

Começando com o BitiCodes

De acordo com nossa análise ao Biticodes, a experiência de negociação com a plataforma é fácil e empolgante, acessível até mesmo para quem nunca operou antes. Desse modo, com apenas uma hora de prática, qualquer pessoa pode dominar a plataforma.

Além disso, ela vem acompanhada de um tutorial em vídeo e oferece a possibilidade de testes através de uma conta de demonstração da corretora vinculada.

Passo 1: Cadastro e verificação

Faça seu cadastro gratuitamente no site oficial do BitiCodes. O processo é simples e rápido. Após o cadastro, a confirmação dos dados é feita por meio da corretora local associada à página de inscrição. A verificação da identidade do usuário é um requisito obrigatório para todas as corretoras regulamentadas.

Passo 2: Financiamento da conta

Este passo também é direto. Acesse a página de financiamento da corretora e escolha um método de depósito. Você pode adicionar fundos à sua conta de negociação através de transferência bancária ou carteiras eletrônicas como Neteller, Skrill, AliPay, WebMoney, entre outras. O capital para negociação será transferido instantaneamente em sua conta.

Passo 3: Tutorial de negociação e demonstração

É fundamental se preparar bem para evitar erros custosos durante o trading ao vivo. O BitiCodes fornece recursos adequados para isso. Acesse o centro de recursos da corretora para ver o tutorial em vídeo do robô e o guia em PDF. Teste seu entendimento utilizando o sistema de negociação do BitiCodes na conta de demonstração oferecida pela corretora.

Passo 4: Trading ao vivo

O passo final envolve ajustar as configurações e iniciar uma sessão ao vivo. Ajustar as configurações será fácil se você levar a sério o passo anterior. Como explicado anteriormente, o BitiCodes permite que os usuários definam o nível de risco em suas contas de trading, ajustando manualmente os parâmetros de risco. A negociação ao vivo começa com um simples clique.

Lucratividade do BitiCodes em Análise

O BitiCodes está revolucionando o mercado! Várias pessoas compartilharam depoimentos impressionantes sobre ele na internet.

É surpreendente que cerca de 80% dos usuários estejam lucrando. Sobretudo, nenhum outro sistema de negociação algorítmica apresenta uma taxa de sucesso tão elevada. Além disso, o BitiCodes é reconhecido como um dos sistemas de negociação de CFD mais intuitivos para iniciantes.

Mesmo quem está começando pode dominar a plataforma em poucas horas e negociar com lucro já no primeiro dia. Os depoimentos indicam que muitos dobraram sua rentabilidade já no primeiro dia de negociação. Algumas análises sugerem que a probabilidade de obter lucros desde o primeiro dia de negociação é alta, especialmente se você adotar um risco por operação acima de 60%.

No entanto, assumir um risco tão alto por operação também aumenta as chances de prejuízos significativos na conta de negociação. Vale lembrar que o BitiCodes opera com o maior nível de alavancagem do mercado. Especialistas descrevem a alavancagem como uma faca de dois gumes, dada sua capacidade de aumentar a rentabilidade ou amplificar as perdas.

Além disso, o BitiCodes oferece uma ferramenta de Proteção Contra Saldo Negativo (NBP) para evitar que os traders operem no vermelho. Há uma grande possibilidade de as perdas se tornarem negativas quando as operações possuem alavancagem em excesso. Como veremos mais adiante neste post, o BitiCodes disponibiliza as funções de Stop Loss e Take Profit para ajudar os usuários a gerenciar melhor o risco nas operações.

Como fazer seu capital crescer com o BitiCodes

Este sistema de negociação algorítmica introduziu recentemente uma ferramenta eficaz de juros compostos (compounding) sobre os rendimentos. Em suma, a ferramenta permite que os usuários aumentem seu capital reinvestindo os lucros obtidos.

Muitos traders têm utilizado essa ferramenta para transformar um depósito inicial de US$ 250 em milhares de dólares em poucos dias de negociação. Acompanhando a ferramenta, há uma calculadora que ajuda a determinar a taxa de crescimento quando um determinado montante é reinvestido diariamente.

Surpreendentemente, usuários do BitiCodes conseguiram aumentar um depósito inicial de US$ 250 para US$ 100.000 em menos de quatro meses, reinvestindo pelo menos 60% dos lucros diários. Relata-se que é possível acelerar o crescimento da conta investindo uma quantia maior.

Por exemplo, um depósito de cerca de US$ 1000 pode tornar alguém milionário em menos de um ano de negociação. No entanto, como mencionado anteriormente, negociar Contratos por Diferença (CFDs) em uma plataforma ágil como o BitiCodes envolve alto risco. Embora o robô tenha muitos casos de sucesso, muitos também o consideram extremamente arriscado.

O BitiCodes reduziu significativamente o risco de negociação ao introduzir ferramentas robustas de gestão de risco. Contudo, o risco de negociação ainda existe! É recomendado aos usuários que comecem com pequenos investimentos e utilizem a ferramenta de reinvestimento para crescer. E como sempre, nunca se deve investir mais do que se pode perder.

Análise ao BitiCodes: ferramentas de gerenciamento de riscos da plataforma

O gerenciamento de riscos é fundamental para ter sucesso em todos os investimentos. No mundo do trading, determina-se o sucesso pela habilidade em gerenciar esses riscos

Depósitos e Saques Realize depósitos e saques através de transferências bancárias ou utilizando cartões de débito e crédito populares. Todo o processo é simples e direto. Recursos de Segurança O site BitiCodes e outras plataformas oferecem criptografia de nível militar. Suporte ao Cliente Disponibilizamos suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone, chat ao vivo, retorno de chamadas e e-mail.

Sem ferramentas adequadas de controle de risco, é muito provável que você fracasse. O sistema de trading do BitiCodes adota uma abordagem robusta de gerenciamento de risco, reduzindo, segundo especialistas, o risco de negociação em mais de 50%.

Como mencionado anteriormente, o BitiCodes opera com alta alavancagem. Essa alavancagem amplifica os resultados positivos e negativos das operações. Para minimizar os riscos do trading alavancado, o robô utiliza a ferramenta de Proteção Contra Saldo Negativo.

Essa proteção elimina o risco de perdas negativas em contas superalavancadas. A alavancagem, que é o capital de dívida que a corretora fornece ao trader, é proporcional ao capital que se investe. Uma alavancagem de 3000:1 significa que você pode negociar posições de até US$ 3.000 para cada US$ 1 investido.

BitiCodes conta com as ordens Stop Loss e Take Profit

Além disso, o BitiCodes inclui ferramentas de Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). O SL garante que as operações perdedoras sejam fechadas em níveis predeterminados, enquanto o TP assegura que operações lucrativas também se encerrem nos níveis estabelecidos. Ambas as ferramentas eliminam as emoções humanas do processo de trading.

O BitiCodes permite que os usuários configurem manualmente tanto o SL quanto o TP, oferecendo um guia para facilitar o entendimento dessas ferramentas. Poucos robôs de negociação totalmente automatizados proporcionam essa oportunidade aos seus clientes.

Análise ao BitiCodes: Vantagens de operar com a plataforma

Em suma, os benefícios de operar com o BitiCodes são vários. Nossa investigação aponta que esta plataforma de negociação algorítmica está entre as mais eficientes do setor.

Sobretudo, sua lucratividade superior está atrelada às suas tecnologias revolucionárias. Além disso, o BitiCodes utiliza algoritmos de Inteligência Artificial (IA) para analisar grandes volumes de dados e extrair insights de negociação. Esses dados são tanto quantitativos quanto qualitativos.

A plataforma emprega algoritmos equipados com Processamento de Linguagem Natural (PLN) para negociar com base em notícias. Supreendentemente, o PLN, um subconjunto da IA, permite que programas de computador interpretem a linguagem humana com 100% de precisão.

Nossa análise ao BitiCodes mostra que seu sistema consegue analisar bilhões de páginas da web de uma vez

Algoritmos baseados em PLN vasculham a web em busca de notícias de última hora e as utilizam para tomar decisões de negociação precisas. Eles são capazes de identificar notícias relevantes e autênticas e gerar insights a partir delas. Muitos especialistas concluem que o BitiCodes consegue analisar bilhões de páginas da web em frações de segundo e fornecer dezenas de sinais de negociação.

Esses sinais são automaticamente convertidos em ordens de negociação e enviados às corretoras para execução. Nossos investigadores relatam que todos os sinais gerados pelo robô são executados instantaneamente. As corretoras designadas fornecem liquidez de qualidade em CFDs para o envio de ordens com rapidez.

Isso evita a derrapagem (slippage) negativa, maximizando assim o desempenho do robô. A derrapagem ocorre quando as ordens atrasam e executam a um preço diferente. O BitiCodes elimina toda derrapagem para prevenir as perdas resultantes da derrapagem negativa.

Análise ao BitiCodes: Como obter os melhores retornos com o BitiCodes?

Muitos traders afirmam aumentar seus ganhos com o BitiCodes ao aplicar certas dicas de negociação, e além disso, especialistas comprovaram grande parte dessas. Portanto, é provável que você também consiga resultados melhores com o BitiCodes seguindo as recomendações abaixo.

Negocie nos fusos horários EDT ou BST

Esses fusos horários tendem a trazer muita volatilidade aos mercados. Você pode gerar mais lucros quando a volatilidade está alta. O BitiCodes permite que você selecione seu fuso horário preferido após concluir o cadastro.

Encerre as operações ao final do pregão

Isso é fundamental, pois negociar após o pregão pode acarretar em taxas de rollover (carregamento até o dia seguinte). Além disso, os mercados podem abrir em condições desfavoráveis no pregão seguinte. Tal cenário pode reverter os lucros obtidos no dia anterior.

Opere em equipe

Isso também é importante, embora não seja obrigatório. Negociar em equipe permite trocar ideias com outros traders para melhorar o desempenho. Você pode comparar os resultados de operações sob certas condições para determinar o que funciona melhor.

Não invista mais do que pode perder

Negociar com um valor acima do que você pode perder é imprudente. Investir todas as suas economias no BitiCodes ou em qualquer outra plataforma de alto risco pode levar à ansiedade. Essa ansiedade pode fazer com que você interrompa as operações de forma prematura.

Análise ao BitiCodes: Ele é uma fraude? Enfim o veredicto

Identificar a melhor ferramenta para ganhar dinheiro online pode ser um grande desafio. No entanto, você está com sorte, visto que realizamos análises objetivas de plataformas que estão em alta – recentemente avaliamos também a Qumas AI, uma plataforma de auto-trading similar.

Nesta análise ao Biticodes, vimos em detalhes tudo sobre a plataforma que se tornou uma tendência viral nas redes sociais nos últimos meses. Além disso, descobrimos que ela ainda é uma das principais tendências em muitos países europeus e asiáticos.

Essa ferramenta automatizada de geração de renda online aposta em uma variedade de instrumentos financeiros globais. A plataforma opera com ações, Forex, índices de mercado e criptomoedas. No entanto, muitas pessoas a associam principalmente com a negociação de criptoativos. O fato de ela ser 100% automatizada a torna uma excelente opção para traders iniciantes.

Após análises aprofundadas, estamos plenamente convencidos da legitimidade do BitiCodes. Ficamos impressionados com as tecnologias que ele implementa para garantir a transparência. Os depoimentos de seus usuários também são uma prova de sua eficácia.

Lembre-se, apesar de todos os benefícios, o lucro nunca é certo

A lucratividade do BitiCodes pode, às vezes, chegar a 150%. Essa alta lucratividade tem uma maior probabilidade de acontecer durante os picos de volatilidade desencadeados por notícias. Esse robô de negociação dominou a arte de operar com base em notícias e é altamente reconhecido pela sua técnica de análise de tendências de preços.

O BitiCodes é a escolha certa se você deseja ganhar dinheiro na internet. No entanto, seria um erro assumir que essa lucratividade é algo garantido. Investir nesta plataforma envolve riscos, dada a natureza imprevisível do mercado de CFDs.

Há uma grande possibilidade de perdas, especialmente se as instruções de negociação não forem rigorosamente seguidas. Por fim, é sempre prudente ter um cuidado extra ao negociar instrumentos financeiros online. Nunca opere mais do que você pode se dar ao luxo de perder.

FAQ