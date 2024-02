Análise ao Immediate Fortune: Ferramenta de negociação legítima ou fraude?

Apresentando-se como o “software de criptomoedas mais inteligente do mundo”, o Immediate Fortune é um sistema de treinamento cripto que afirma ser capaz de ajudar a construir uma sociedade melhor, com uma fórmula de negociação única conhecida como “fortuna rápida” e que vamos aqui colocar em análise. Seu sistema de negociação afirma incluir recursos de negociação manuais e automáticos por meio de robô, com uma interface de usuário que qualquer pessoa pode usar para obter lucros.

Mas será que é legítimo e seguro, ou uma fraude? Nesta análise ao Immediate Fortune, vamos falar sobre os recursos anunciados e explorar se as suas afirmações são legítimas, ou não.

Resumo da Análise ao Immediate Fortune

Antes de nos aprofundarmos nas ofertas que o site diz oferecer e na análise ao Immediate Fortune, aqui estão os pontos principais que você deve saber.

Tipo de plataforma Plataforma de negociação cripto híbrida – Suporta negociação autônoma e manual Criptomoedas suportadas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin Taxa de vitória Não fornecido Prazo de retirada Pode levar até 24 horas Depósito mínimo US$ 250 Suporte ao cliente Disponível 5 dias por semana, entre as 21 horas e as 18 horas, para usuários não registrados; e 24 horas para usuários registrados

🤔 O que é o Immediate Fortune?

De acordo com a descrição fornecida no site do Immediate Fortune, a plataforma de negociação ou trading em análise se autodenomina um programa de inscrição. Dá aos usuários acesso a mecânicas de negociação avançadas, que fornecem uma maneira de ganhar uma “fortuna rápida” no espaço cripto. Há, ainda, um sistema que afirma ser automatizado com um Robô e manual.

Com a plataforma de negociação automatizada, via Robô de Trading, os usuários podem esperar obter acesso a tecnologias de aprendizado de máquina, que executam negociações com base em estratégias pré-determinadas. E, para uma experiência de negociação mais prática, o Immediate Fortune supostamente oferece um sistema de negociação manual, que dá aos usuários controle total de suas negociações.

Esses recursos estão aparentemente agrupados em uma interface de usuário intuitiva, que tanto traders experientes quanto iniciantes podem acessar. Os usuários também podem acessar recursos educacionais na plataforma, para ajudá-los a negociar melhor as criptomoedas suportadas.

Quanto às criptomoedas listadas pelo Immediate Fortune, o site oficial menciona apenas quatro – Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ripple. Mas pode haver mais.

Uma interface simples de usar para um sistema que atende tanto traders experientes quanto novatos pode, idealmente, trazer um alto nível de lucro aos usuários. Contudo, a informação disponível sobre o site ainda carece de mais esclarecimentos. Felizmente, o Immediate Fortune forneceu detalhes sobre como entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente por e-mail.

Análise dos Prós e Contras do Immediate Fortune

O Immediate Fortune define alguns de seus recursos com um pouco mais de clareza do que outras plataformas que analisamos antes. Mas, de acordo com esta análise do Immediate Fortune, a plataforma ainda tem prós e contras que devem ser discutidos.

👍 Prós

Afirma fornecer suporte para opções de negociação automática e manual

Afirma fornecer suporte para opções de negociação automática e manual Afirma oferecer negociação de alavancagem para maximizar os lucros

Afirma oferecer negociação de alavancagem para maximizar os lucros Afirma oferecer uma ampla gama de opções de pagamento

Afirma oferecer uma ampla gama de opções de pagamento Implementou uma interface simples de usar

Implementou uma interface simples de usar Processo de inscrição simples

Processo de inscrição simples O suporte ao cliente está acessível até mesmo para quem não se inscreveu 👎 Contras

Os detalhes disponíveis nesta plataforma precisam de mais esclarecimentos

Os detalhes disponíveis nesta plataforma precisam de mais esclarecimentos Não há muita informação disponível sobre a taxa de vitória

Não há muita informação disponível sobre a taxa de vitória Nenhuma avaliação de terceiros está disponível atualmente

Nenhuma avaliação de terceiros está disponível atualmente Não há informações disponíveis sobre os fundadores desta plataforma

Como o Immediate Fortune funciona?

O Immediate Fortune se autodenomina um sistema de negociação híbrido, fornecendo recursos de negociação automáticos via Robô, e manuais, que permitem aos usuários negociar com eficiência em um ambiente volátil.

Embora os detalhes de como funciona o seu bot de negociação de cripto AI não sejam fornecidos, nossa análise ao Immediate Fortune acredita que a plataforma pode funcionar idealmente da seguinte maneira:

Assim que o usuário cria uma conta e deposita o valor mínimo, ele obtém acesso ao sistema de negociação autônomo para definir os parâmetros. Depois de definir os parâmetros, eles podem acessar o sistema e deixá-lo analisar o mercado, em busca das condições certas para comprar um token Depois que o token é comprado, o sistema examina o mercado novamente, tentando prever quando o token atingirá os mínimos intradiários e então executará a venda.

A outra opção que o Immediate Fortune afirma oferecer é o sistema de negociação manual, que, segundo o site oficial, dá aos traders controle total. Embora não tenha sido explicitamente declarado quais ferramentas os usuários podem ter acesso, ferramentas de gráficos e ferramentas avançadas de análise técnica podem estar disponíveis.

O Immediate Fortune também afirma que fornece aos usuários sinais de negociação com base em pesquisas e análises de mercado em tempo real.

Estas alegações são atraentes, mas a informação disponível para verificá-las não está disponível. Portanto, após nossa análise ao Immediate Fortune, recomendamos entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente através do e-mail mencionado no site oficial. Mesmo assim, saiba que os lucros nunca são garantidos. Invista apenas uma quantia que você pode perder.

👀 Análise aos Principais Recursos do Immediate Fortune

O aplicativo Immediate Fortune afirma fornecer os seguintes recursos:

Sistema de negociação duplo

O Immediate Fortune, em análise e revisão, afirma que não apenas fornece instalações de negociação autônomas do tipo Robô, mas também um sistema de negociação manual. De acordo com o site, esses sistemas estão repletos de recursos adequados tanto para traders iniciantes quanto os mais experientes, e podem ajudá-los a gerar amplos lucros, mesmo em condições de mercado voláteis. Isto está em linha com outras plataformas com revisão já feita, como é o caso de Qumas AI.

Suporte para múltiplas criptomoedas

O Immediate Fortune também afirma que oferece suporte aos principais ativos digitais. Apesar de haver indícios de suporte a vários ativos, o Immediate Fortune menciona apenas 4 em seu site – Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin. Embora esses ativos estejam em voga, teria sido melhor se também houvesse indícios de algumas criptomoedas de baixa capitalização suportadas nesta plataforma.

Interface de acesso

O site oficial da ferramenta de Trading afirma que a equipe valoriza a simplicidade acima de tudo. É por isso que afirma oferecer uma interface de negociação simples, com a qual qualquer pessoa pode interagir. Também oferece uma grande biblioteca de recursos educacionais, para que os traders iniciantes possam ter facilidade na compra e venda de criptomoedas.

Plataforma Segura

O Immediate Fortune afirma que é seguro e sua principal preocupação é proteger os dados e transações dos usuários. Tendo isso em mente, a plataforma afirma ter empregado uma tecnologia de criptografia “de ponta”, que protege os dados e fundos dos usuários. No entanto, nada além dessa informação é fornecido, pelo que não é legítimo concluir-mos que é realmente seguro.

Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

O Immediate Fortune afirma que sua equipe qualificada está disponível para auxiliar os traders na navegação na plataforma. A equipe está disponível o dia todo. O site também informa que os usuários podem solicitar assistência comercial usando esse recurso.

Conta de demonstração

De acordo com o site, os usuários aparentemente podem obter acesso a uma conta de demonstração, que podem usar para testar o site antes de usar o recurso de negociação ao vivo.

💰 Análise ás Taxas e Comissões de Immediate Fortune

Não há explicação sobre quanto custa a taxa que o Immediate Fortune cobra. O registro é gratuito e o site não forneceu detalhes sobre a solicitação de taxas de transação ou comissões de negociação. Recomendamos conversar com a equipe de suporte ao cliente para obter essas informações. Enquanto isso, podemos deduzir o seguinte como a estrutura de taxas da plataforma:

Taxas de conta Nenhuma Taxas de depósito Nenhuma Comissões Nenhuma

O Immediate Fortune é legítimo, ou é uma fraude?

De acordo com a análise ao Immediate Fortune que fizemos para esta revisão, trata-se de uma plataforma de negociação cripto que afirma empregar uma mecânica híbrida, oferecendo recursos de negociação autônomos via Robô, e manuais. No entanto, não divulga quais utilidades oferece nesses dois sistemas. A plataforma também não esclarece sobre qual é o algoritmo que utiliza – o que pode fazer com que alguns investidores fiquem com receio de investir.

Embora não haja forma de verificar a qualidade do desempenho passado do Immediate Fortune, a plataforma não faz afirmações sobre o quão rentável pode ser. E, sendo um dos poucos sites que realmente permite que usuários não registrados entrem em contato com o suporte ao cliente, há alguns pontos positivos na análise ao Immediate Fortune.

Há, também, uma conta de demonstração. No entanto, não conseguimos encontrar essa opção no site oficial. Isso indica que esse recurso não está disponível para usuários não cadastrados, o que torna a criação de conta obrigatória até mesmo para quem deseja testar a plataforma.

Além disso, durante a análise ao Immediate Fortune observamos que não existem depoimentos de clientes que poderiam ter nos dado alguns insights sobre como essa plataforma funciona (pelo menos até onde podemos dizer). Portanto, é muito provável que o Immediate Fortune tenha sido criado apenas recentemente.

Esses fatores não nos permitem afirmar claramente se o Immediate Fortune é uma farsa ou uma plataforma legítima. Para algumas alternativas à plataforma Immediate Fortune, consulte a nossa página dos melhores robôs de negociação.

💲 Depósito mínimo do Immediate Fortune

O Immediate Fortune não diz nada sobre qual é o seu requisito de depósito mínimo. Mas, pelo que parece, provavelmente tem o mesmo requisito de outras plataformas de negociação, ou seja, US$ 250. Após a análise ao Immediate Fortune, recomendamos utilizar o e-mail da página de contato da plataforma para obter mais informações sobre este assunto.

🧐 Análise do Suporte ao Cliente do Immediate Fortune

O Immediate Fortune afirma que os usuários podem obter acesso a uma equipe de suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, que pode ajudá-los a elaborar estratégias de negociação. No entanto, esse recurso está disponível apenas para usuários registrados. Usuários não registrados podem entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente através do e-mail fornecido no site oficial.

Como usar o Immediate Fortune?

Depois de fazer a sua própria pesquisa e análise ao Immediate Fortune, siga as etapas abaixo para criar uma conta nesta plataforma, caso seja de seu interesse.

Passo 1 – Visite o site Immediate Fortune

Visite o site oficial do Immediate Fortune e crie uma conta. Digite seu nome, e-mail e número de telefone. Você será então contatado por um gerente de conta, que lhe dará os passos a seguir para o registro.

Passo 2 – Faça o depósito mínimo

Após criar a sua conta, deposite o valor mínimo exigido. O Immediate Fortune afirma que é possível usar vários métodos para fazer um depósito.

Passo 3 – Comece a negociar no Immediate Fortune

Depois de depositar os fundos em sua conta, inicie uma conta de negociação de demonstração para entender melhor como os sistemas funcionam. Mude para a negociação ao vivo somente depois de fazer sua análise ao Immediate Fortune e aprender tudo que for necessário.

O Immediate Fortune é recomendado por celebridades?

O Immediate Fortune manteve suas informações vagas, mas mesmo assim há pessoas que acreditam que as celebridades podem estar endossando esta plataforma. No entanto, não há provas dessas afirmações. Após a análise ao Immediate Fortune, recomendamos não acreditar em tais afirmações caso você as encontre por aí.

👨‍⚖️ O veredito

O Immediate Fortune promete entregar fortuna rápida por meio de um sistema híbrido que você pode alternar rapidamente enquanto negocia criptomoedas. O visual da plataforma é simples, assim como o processo de inscrição. No entanto, a plataforma de Trading não faz quaisquer afirmações sobre a sua rentabilidade nem possui dados históricos que permitam verificar o quão bem sucedido tem sido para os traders.

Essas características indicam que é altamente provável que o Immediate Fortune seja um novo sistema de negociação ainda que, atualmente, com pouca força no mercado. Portanto, recomendamos conferir esta plataforma adequadamente e somente utilizá-la para os seus investimentos após uma pesquisa detalhada.

Não invista a menos que esteja preparado para a possibilidade de perder todo o dinheiro investido. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.

Perguntas frequentes sobre o Immediate Fortune