Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2023 a 2030

Resumo da previsão de preço da criptomoeda Binance Coin

A maioria dos analistas de criptomoedas expressou otimismo em relação ao futuro promissor do BNB.

A moeda BNB pode encerrar 2023 com um preço de $225 se a SEC dos Estados Unidos aprovar o ETF de Bitcoin spot.

aprovar o ETF de Bitcoin spot. Em 2024, espera-se que o BNB tenha um preço mínimo de $254 e um preço máximo de $486 .

. Nossa previsão de preço do BNB projeta um aumento em 2025, com preços variando de $340 a US$620 .

. Para 2030, espera-se que o BNB registre uma baixa e alta anuais entre $465 e $800, respetivamente.

Ano Potencial de baixa Potencial de alta Média potencial 2023 $204 $225 $213 2024 $254 $486 $310 2025 $340 $620 $436 2030 $465 $800 $615

Histórico de preços para uma previsão do Preço da Binance Coin

Em 2017, os criadores da moeda BNB lançaram uma campanha de oferta inicial de moedas (ICO) para arrecadar fundos para o avanço do projeto. Durante esta ICO, a Binance ofereceu 100 milhões de moedas BNB ao público a $0,15 cada.

Sendo assim, o sucesso do exercício de venda pública atraiu mais investidores para o projeto, impulsionando seu valor quando listado em bolsas de criptomoedas. Portanto, o BNB começou a ser negociado em agosto de 2017, atingindo rapidamente o nível de preço de $1 e disparou drasticamente, ultrapassando $10 em dezembro de 2017 devido à adoção crescente.

Vale destacar que, em fevereiro de 2021, o BNB subiu de $44,3 para $348,7, registrando um lucro de 688% em um mês. Com isso, o impulso de alta continuou, fazendo a moeda atingir uma máxima histórica de $691,8 em maio de 2021.

No entanto, entre dezembro de 2021 e junho de 2022, manteve-se em um mercado de baixa e preço caiu para $183,40. Já no início de 2023, teve uma recuperação substancial, recuperando as perdas dos anos anteriores.

Contudo, não conseguiu sustentar a alta e caiu em maio, mantendo a tendência de baixa até outubro de 2023. Em 19 de outubro, o BNB foi negociado a $209,97, com uma perda de preço de quase 2%.

Principais pontos do histórico de preços do BNB

A moeda nativa da Binance passou por uma sessão de venda pública e foi vendida a $0,15 por token.

O BNB foi listado em bolsas em agosto de 2017 e atingiu o nível de preço de $1 em poucos meses.

em poucos meses. Em dezembro de 2017, a moeda ultrapassou a marca dos $10 após seu crescimento na adoção.

após seu crescimento na adoção. O BNB disparou enormemente em fevereiro de 2021 , com um ganho de 688%.

, com um ganho de 688%. O ativo registrou uma máxima histórica em $691,8 em maio de 2021.

Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2023 – 2030

A Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin (BNB) para o período de 2023 a 2030 é um tópico de grande interesse entre os entusiastas de criptomoedas e investidores. Embora seja impossível fazer previsões precisas no mercado altamente volátil das criptomoedas, é possível destacar alguns fatores que podem influenciar o preço do BNB durante esse período. Confira nossa análise abaixo:

Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2023

A moeda BNB demonstrou resistência às pressões de venda, buscando recuperar as perdas sofridas em 2022. No entanto, em junho de 2023, a SEC dos EUA processou a Binance Exchange, forçando a moeda BNB a despencar. Desde então, o criptoativo tem lutado para ultrapassar o preço de $261.

Antes do final do ano, esperamos que a SEC aprove o ETF de Bitcoin spot para instituições financeiras de mercado. Este é um forte catalisador, do qual a revitalização da maioria dos ativos cripto depende atualmente , incluindo o BNB. Portanto, se o ETF do Bitcoin for aprovado, esperamos que o BNB suba em direção ao nível de preço de $225 com uma baixa anual de $204.

Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2024

O desempenho do BNB em 2023 pode influenciar seu valor de mercado em 2024. No entanto, a previsão de preço do BNB para 2024 é baseada exclusivamente no próximo evento de halving do Bitcoin em abril de 2024. Historicamente, em cada halving do Bitcoin antecede um aumento da pressão de compra no mercado cripto global.

Assim, com essa expectativa, a previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2024 é otimista, e espera-se que a moeda ganhe e registre uma alta em $486. No entanto, o BNB pode ter uma baixa anual de $254, pois o mercado de criptomoedas é volátil.

Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2025

A previsão de preço do BNB para 2025 é otimista, pois espera-se que a moeda sustente a agitação causada pelo halving do Bitcoin em 2024 até 2025. Além disso, com base na proeminência da rede Binance, espera-se que ela firme mais parcerias, o que poderia aumentar a adoção, demanda e valor da moeda BNB.

Considerando essas expectativas, a previsão de preço da criptomoeda Binance Coin , é que ela chegue a $436. Também é previsto registrar um mínimo de $340 e um máximo de $620 em 2025.

Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin para 2030

Se a Binance conseguir cumprir os termos e condições das autoridades regulatórias de criptomoedas, sua moeda nativa poderá permanecer valiosa em 2030. Novamente, se a rede continuar inovando seu ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi), o BNB pode ganhar mais reconhecimento. Já ganhou destaque após seus serviços de blockchain.

Inovações úteis e novos projetos internos seriam uma grande vitória para a rede, impactando positivamente o valor do BNB. Com base nisso, a previsão de preço da criptomoeda Binance Coin é de $615, com uma baixa e alta anuais de $465 e $800, respectivamente.

Possíveis altas e baixas anuais do BNB

Ano Potencial de baixa Potencial de alta Média potencial 2023 $204 $225 $213 2024 $254 $486 $310 2025 $340 $620 $436 2030 $465 $800 $615

Previsão de especialistas em cripto para o preço da criptomoeda Binance Coin

Alguns analistas da Coincodex que fizeram uma previsão de preço da criptomoeda Binance Coin, afirmaram que o token poderia ter um aumento significativo e atingir o nível de preço de $1.248,21 em 2024. No entanto, também poderia registrar um preço mínimo de $205,32 antes do final do ano.

Novamente, previram que em 2025, o impulso de alta no mercado poderia aumentar, fazendo o BNB variar entre US$456,20 e $1.173,76. Para 2030, a Coincodex previu que o valor de mercado do BNB estaria em torno de $732,47 e $1.065,75.

Especialistas em criptomoedas da equipe CryptoNewsZ previram que em 2023 o BNB poderia ter $532 e $230 como seus preços mais altos e mais baixos, respectivamente.

Até 2025, a equipe acredita que o BNB poderia ter um preço mínimo de $692 e um valor de mercado máximo de $840. Além disso, os especialistas previram que o valor do BNB em 2030 poderia aumentar enormemente, atingindo um máximo de $2.296 e um mínimo de $1.947.

A DigitalCoinPrice previu que o BNB poderia ter um preço médio de US$453,03 em 2023. A DigitalCoinPrice também indicou que o ativo criptográfico teria uma alta e baixa anuais de $465,16 e $189,37, respectivamente, em 2023.

Para 2025, a DigitalCoinPrice compartilhou que o BNB poderia registrar $623,58, $713,93 e $764,91 para seus preços mais baixo, médio e mais alto, respetivamente. Além disso, manteve o otimismo, prevendo que o BNB poderia atingir um máximo anual de $2.220,56 em 2030.

O que é o BNB?

Antes de uma análise mais detalhada aos pressupostos da previsão do preço da criptomoeda Binance Coin, importa referir que a Binance (BNB) é um ativo de blockchain criado pela Binance em 2019 por Changpeng Zhao e co-fundado por He Yi. No entanto, o BNB foi inicialmente lançado na rede Ethereum, tornando-se um token ERC20, mas depois migrou para sua própria blockchain.

A princípio, a moeda foi trocada em uma proporção de 1 para 1 pela quantidade equivalente de tokens BEP2 BNB na blockchain da Binance. A criptomoeda impulsiona transações on-chain, como pagamento de taxas de gas e o desenvolvimento de novos tokens em sua blockchain.

Em 2020, a Binance atualizou sua blockchain e lançou a Binance Smart Chain, também chamada de BNB Smart Chain. A Binance Smart Chain opera no Proof of Staked Authority (PoSA), o que permite executar transações mais rápidas com taxas mais baixas do que o Ethereum.

A ideia era torná-la mais escalável para competir com plataformas de contratos inovadoras, como Cardano e Ethereum. Processa cerca de 100 transações em segundos e executa contratos inteligentes usando a linguagem de programação Solidity.

Por fim, é importante destacar que a moeda tem um fornecimento máximo de 200 milhões de moedas; 80 milhões foram reservadas para a equipe fundadora, 20 milhões de tokens para investidores-anjo e 50% de todo o token foram vendidos ao público.

Visão geral do BNB:

Criptomoeda Binance Coin Símbolo de ação BNB Classificação por valor de mercado Número 4 Volume de negociação em 24 horas Número 14 Preço $209,97 Alteração de preço em 24 horas -2% Valor de mercado $31,8 bilhões Volume de negociação em 24 horas $263 milhões Fornecimento circulante 151,705,481 BNB Fornecimento total 151,705,481 BNB Topo histórico $691.8 Baixa histórica $0.03981770

O que afeta o valor de mercado do BNB?

Antes de mais nada, o mercado de criptomoedas é afetado por diversos fatores, incluindo regulamentações de criptomoedas, sentimentos de mercado, processos judiciais da SEC e muitos outros. Tudo isso afeta o valor de mercado da criptomoeda Binance Coin e, claro, qualquer previsão.

Oferta e demanda

Por exemplo, oferta e demanda são fatores essenciais que afetam os preços de commodities em qualquer mercado, e isso se aplica também ao mercado de criptomoedas. Portanto, se a oferta de moedas BNB diminuir, seu mercado irá crescer à medida que a demanda pelo ativo aumentará. No entanto, o oposto na situação de oferta do BNB causará queda em seu preço.

Projetos mais recentes dentro de um ecossistema de criptomoedas

Este é um dos fatores que também influencia o valor de ativos cripto, incluindo o BNB. Ou seja, qualquer projeto valioso da rede Binance que aprimore a indústria de criptomoedas pode impactar positivamente seu valor.

Sentimento do mercado

Eventualmente, o sentimento dos investidores em um mercado de criptomoedas pode ser positivo ou negativo, e seu impacto no valor das criptos é diretamente proporcional. Em outras palavras, o BNB, sendo uma criptomoeda, também é fortemente afetado por esse fator sempre que surge.

Regulamentação de criptomoedas

Por fim, a regulamentação de criptomoedas é um dos fatores mais vitais que todo investidor de criptos considera ao tomar decisões de investimento. A criptomoeda ainda é uma tecnologia inovadora que requer diretrizes regulatórias abrangentes para simplificar as atividades de mercado. Como resultado, essas diretrizes representam obstáculos significativos para a adoção generalizada de ativos criptográficos.

No entanto, caso a indústria alcance este marco, moedas como o BNB provavelmente se beneficiarão do aumento da adoção por investidores institucionais, impulsionando seus preços?

Conclusão

A moeda BNB pertence a uma blockchain vibrante de propriedade da maior empresa de câmbio de criptomoedas do mundo, a Binance. Sendo assim, desde a sua criação, a moeda tem ganhado ampla adoção no mercado de criptomoedas e registrado um desempenho impressionante.

Além disso, a rede BSC tem uma base sólida para crescimento e desenvolvimento constante, o que provavelmente impulsionará a utilidade do BNB nos próximos anos. Desse modo, baseado nesses fatores e na melhoria esperada no cenário regulatório de criptomoedas, nossa Previsão de preço da criptomoeda Binance Coin mostra um crescimento tremendo para a moeda da Binance.

O BNB poderia ultrapassar $800 até 2030, buscando altas mais elevadas a longo prazo.

FAQs