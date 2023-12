Bitcoin ETF (BTCETF): Previsão de Preço de 2023 a 2030

Bitcoin ETF Token ($BTCETF) é um novo projeto de pré-venda de criptografia que foi lançado no início de Novembro e rapidamente se tornou um dos tokens mais populares do mercado, justificando uma Previsão de seu preço no período de 2023 a 2030.

O projeto está diretamente ligado ao sucesso dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin, que estão sendo, atualmente, revisados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), e ao preço do BTC, com Bitcoin ETF Token a realizar grandes queimas de tokens quando certas metas do mundo real são atingidos.

Em apenas algumas semanas desde o lançamento da pré-venda, o Bitcoin ETF Token arrecadou mais de US$ 1,5 milhão. O mecanismo de staking também provou ser muito popular – mais de 159 milhões de moedas foram bloqueadas no pool, cerca de 60% do valor total da compra, obtendo um rendimento percentual anual atual de 168%.

Com o preço do BTC atualmente em alta e a expectativa de que os ETFs de Bitcoin provoquem uma corrida de alta, o $BTCETF pode muito bem estar pronto para disparar nas próximas semanas e meses.

Neste artigo, analisamos os fatores mais importantes e fazemos uma previsão do preço do Bitcoin ETF no curto prazo, bem como no final da década.

Previsão de Preço do Bitcoin ETF: Resumo das conclusões Final de 2023 : O preço do BTCETF é apenas de $0.0056 mas atingirá os $0.0068 por volta do 10º e último estágio. O limite de fornecimento é de $5 milhões e, com o mercado atualmente interessado no projeto, não será de estranhar uma subida para $0.018.

: O preço do BTCETF é apenas de $0.0056 mas atingirá os $0.0068 por volta do 10º e último estágio. O limite de fornecimento é de $5 milhões e, com o mercado atualmente interessado no projeto, não será de estranhar uma subida para Final de 2025 : É espectável que os ETFs de Bitcoin sejam um produto importante para grandes gestores de ativos, como Fidelity e BlackRock, nos próximos 18 meses e que isso possa impulsionar o resto do mercado. Com o sucesso do BTCETF diretamente ligado a esses eventos do mundo real e queimando uma quantidade substancial de tokens, o $BTCETF pode chegar a $0,065 se as condições de mercado permanecerem boas.

: É espectável que os ETFs de Bitcoin sejam um produto importante para grandes gestores de ativos, como Fidelity e BlackRock, nos próximos 18 meses e que isso possa impulsionar o resto do mercado. Com o sucesso do BTCETF diretamente ligado a esses eventos do mundo real e queimando uma quantidade substancial de tokens, o $BTCETF pode chegar a se as condições de mercado permanecerem boas. Final de 2030: Embora não seja possível prever verdadeiramente o desempenho de qualquer investimento ao longo de vários anos, prevê-se que a criptografia e a Web3 venham a ser amplamente adotadas e se tornem parte da vida dominante. A oferta de BTCETF sofrerá, provavelmente, uma redução drástica até 2030, permitindo que o token atinja potencialmente $0,10.

Histórico do Bitcoin ETF

Histórico de tokens ETF Bitcoin

O Bitcoin ETF Token foi lançado em 6 de novembro e, no momento em que este artigo foi escrito, já arrecadou mais de $1,5 milhão para se tornar rapidamente um dos melhores tokens criptográficos da ICO devido ao seu alto potencial, tokenomics sólido e baixo preço inicial.

Atualmente custa $0,0056 por token, mas o preço aumentará em cada estágio em $0,0002 para $0,0068 em sua fase final.

Com o limite máximo do volume de venda definido em apenas US$ 4,956 milhões, a pré-venda deverá durar apenas algumas semanas.

Além disso, os primeiros compradores também podem maximizar seu potencial de ganhos bloqueando imediatamente seus tokens no pool de apostas durante toda a pré-venda – a percentagem de rendimento anual de apostas (APY) é atualmente superior a 1.000% e provou ser extremamente popular.

Esse número diminuirá à medida que mais tokens forem adicionados ao pool, mas ainda deverá fornecer recompensas robustas no futuro.

Pontos chave: 10 estágios de pré-venda com preço aumentando de $0,005 para $0,0068

O limite máximo é fixado em $4,956 milhões

A oferta máxima é de 2,1 bilhões

840 milhões de tokens (40%) alocados para pré-venda

Recompensas de Stacking, atualmente em 168%

Enorme queima de tokens: até 25% do fornecimento

Previsão de preço do token ETF Bitcoin para 2023

Embora o preço atual do BTCETF esteja definido em $0,0056, os primeiros compradores terão a chance de ver um salto imediato no preço, já que o token subirá para US$ 0,0068 no décimo e último estágio. Embora os detalhes ainda não tenham sido revelados ou confirmados pelo projeto, é improvável que o token seja listado nas exchanges abaixo do preço final da fase de pré-venda.

A maioria dos projetos que adotam aumentos de preços escalonados listam tokens pelo mesmo preço do estágio final ou com um preço ligeiramente aumentado, e a previsão é que o preço do Bitcoin ETF Token, nessa fase, siga um padrão semelhante.

A pré-venda já arrecadou mais de $1,5 milhão em poucas semanas desde o lançamento, com um limite máximo, tão limitado, de $4,956 milhões, e com o interesse e o entusiasmo aumentando rapidamente, a previsão é a de que Bitcoin ETF esgote rapidamente nas próximas semanas aproveitando o preço mais baixo.

Isso poderia levar a um IEO antes do final de 2023, com o mercado mais amplo de criptografia mostrando atualmente fortes sinais de alta, com empresas como Bitcoin e Ethereum subindo massivamente no último mês. Condições favoráveis e forte interesse no projeto poderão levá-lo a atingir $0,018 até o final deste ano.

Previsão de Preço do Token Bitcoin ETF, para 2025

O sucesso e o preço do Bitcoin ETF Token estão diretamente ligados à aprovação e ao sucesso dos fundos negociados em bolsa e ao preço do BTC. O projeto conduzirá grandes queimas de tokens e reduzirá o imposto sobre transações, quando certos marcos forem atingidos no mundo real (com detalhes completos descritos abaixo).

Até o final de 2025, espera-se que a indústria de criptografia esteja no meio de uma corrida de touros, com vários tokens mostrando sinais incríveis de crescimento, relativamente ao preço atual.

Os fundos negociados em bolsa oferecidos por empresas como BlackRock, Fidelity e WisdomTree deverão desempenhar um papel importante no preço da criptografia nos próximos 18 meses, assim como o próximo halving do Bitcoin – que é esperado em meados de 2024.

Os preços das criptomoedas provaram ser cíclicos – com um cronograma de expansão/queda – e os halvings anteriores levaram a corridas de criptomoedas como as vistas em 2021, 2017 e 2013. O preço do Bitcoin foi previsto para atingir até $150.000 pelo no final de 2025 pela empresa de investimento Bernstein e esse investimento arrastaria consigo o resto do mercado.

Com a riqueza privada e o investimento institucional tendo um foco crescente na criptografia, especialmente no Bitcoin, e o BTCETF se beneficiando diretamente disso, sendo a nossa previsão para o preço do Bitcoin BTC de $0,065.

Previsão de Preço do Bitcoin ETF, para 2030

Conforme salientado acima, os preços das criptomoedas são extremamente cíclicos e, em algum momento entre 2025 e 2030, haverá um mercado baixista que verá moedas de grande e pequena capitalização de mercado sofrerem grandes impactos em seus preços.

A criptomoeda é indiscutivelmente a classe de ativos mais volátil, por isso é muito difícil prever com precisão um preço em sete anos. No entanto, é extremamente provável que até o final da década a tecnologia blockchain, a Web3 e as criptomoedas façam muito mais parte da vida dominante.

Embora o mercado da tecnologia blockchain tenha sido avaliado em apenas 6 mil milhões de dólares em 2021, prevê-se que valha mais de 1,2 biliões de dólares em 2030 – um aumento de 20.000%.

Espera-se que o Bitcoin ETF Token tenha queimado 25% de seu fornecimento até esse ponto, enquanto os ETFs Bitcoin serão totalmente legais e oferecidos por várias empresas. O BTC poderá até tornar-se com curso legal em mais países ao redor do mundo, enquanto o seu lugar como “ouro digital” poderá muito bem ser consolidado caso continue a superar outros ativos de investimento.

O final da década, e outra redução pela metade em 2028, da oferta, provavelmente haverá outra corrida de alta e, nesse caso, a previsão é que o Bitcoin ETF poderá emergir como uma retenção de longo prazo com seu preço podendo atingir $0,10.

Preço do Bitcoin ETF Token: Potenciais Altos e Baixos

Vamos ver resumidamente qual a previsão para as variações de preço do Bitcoin ETF, entre 2023 e 2030:

Year Possible Bottom Possible Peak 2023 $0.0055 $0.018 2025 $0.01 $0.065 2030 $0.02 $0.10

O Bitcoin ETF Token, explicado

Bitcoin ETF Token é já uma das melhores pré-vendas de criptografia do mercado e está diretamente ligada ao desempenho do Bitcoin e ao sucesso dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin.

Os ETFs Bitcoin são fundos administrados por empresas multinacionais de investimento e gestão de patrimônio, fundos de pensão e fundos de hedge que permitem aos investidores ganhar com o BTC e obter exposição a ele sem a necessidade de negociá-lo ou armazená-lo diretamente.

No início deste ano, várias grandes empresas com triliões de dólares em ativos sob gestão – incluindo BlackRock, Fidelity, WisdomTree e outras – solicitaram à SEC o lançamento de ETFs Bitcoin.

O regulador está atualmente a processar esses pedidos, mas há uma confiança crescente de que serão aprovados muito em breve. A sua aprovação não só dá ao Bitcoin um selo de aprovação de um órgão governamental dos EUA e de grandes empresas de investimento, mas também abre esses triliões de dólares para serem gastos em Bitcoin, que então se espalharão para outras criptomoedas.

O BTC atingiu máximos de 18 meses devido à expectativa de que os ETFs serão aprovados em breve, com a confiança crescente entre investidores e analistas de criptografia de que uma corrida de touros está chegando em 2024 – se ainda não tiver começado.

O sucesso do Bitcoin ETF Token está diretamente ligado ao sucesso dos ETFs Bitcoin institucionais e ao preço do BTC e verá enormes benefícios com base nesses eventos do mundo real. Leia o whitepaper para obter mais informações sobre o projeto.

Queima de BTCETF Tokens

Embora o Bitcoin ETF Token tenha um suprimento máximo de 2,1 bilhões de tokens, ele está se preparando para queimar até 25% (525 milhões de tokens) por meio de cinco grandes queimas de tokens de 5% quando determinados marcos forem alcançados.

A queima de tokens pode aumentar drasticamente o valor de um token, como foi visto anteriormente com empresas como Maker (MKR) e Versaity (VRA), pois incentiva a retenção, diminui a oferta e diminui a pressão de venda. Os marcos são:

Anunciada a data de aprovação dos ETFs Bitcoin.

O primeiro ETF está totalmente aprovado.

O primeiro token negociável de ETF dobra de preço.

BTC quebra a barreira de preço de US$ 100.000.

BTCETF atinge volume de negociação de US$ 100 milhões.

Cada marco também verá uma redução no imposto sobre transações no BTCETF, começando em 5% e reduzindo para 1% caso todos os marcos sejam alcançados.

Stacking do Token

Bitcoin ETF Token é um token ERC-20 construído em Ethereum, o que significa que os detentores podem apostar seus tokens para gerar recompensas adicionais. O APY atual é superior a 168% e o pool de apostas provou ser extremamente popular.

Mais de 159 milhões de tokens já estão bloqueados no pool de apostas e gerando APY, com 60% dos tokens adquiridos através da pré-venda até agora imediatamente adicionados ao pool.

Os investidores têm a opção de comprar e apostar tokens e deixá-los bloqueados no pool durante toda a pré-venda para aumentar sua participação – o pool gera recompensas de 119 BTCETF por bloco de ETH. Como o token ainda não está disponível em nenhuma exchange, o que significa que não há como negociá-lo, os compradores podem aumentar suas bolsas sem o risco de o preço cair e afetar a previsão do preço do Bitcoin ETF.

O subsídio de staking será desbloqueado e distribuído ao longo de cinco anos, sendo 15% (315 milhões) liberados nos primeiros 12 meses e o restante liberado a uma taxa de 2,5% (52,5%) nos próximos quatro anos.

Saiba ganhar renda passiva com o Staking!

Aumento de Preço por Estágio

Como mencionado, investir antecipadamente no Bitcoin ETF Token traz maiores recompensas, já que o preço atual é de US$ 0,0056. Cada estágio verá o preço saltar em US$ 0,0002, com o décimo e último estágio oferecendo tokens a US$ 0,0068.

É improvável que o IEO venda tokens a um preço inferior ao estágio 10 irritando os investidores pelo que, praticamente, confirma um ROI imediato – os investidores podem decidir sacar imediatamente após a listagem e obter um lucro modesto.

Tokenomia

Há um fornecimento máximo de 2,1 bilhões de tokens BTCETF, com 40% (840 milhões) reservados para pré-venda e cada etapa oferecendo 84 milhões de tokens aos compradores. Há um limite máximo de $4,956 milhões, que pode muito bem ser esgotado nas próximas semanas.

Tanto o pool de staking (25%) quanto o mecanismo de queima (25%) tiveram 525 milhões de tokens alocados, com os 10% finais (210 milhões) reservados para liquidez cambial. O contrato inteligente de token BTCETF também foi totalmente auditado pela confiável empresa terceirizada Coinsult.

Fatores que influenciam o Preço do Bitcoin ETF Token ($BTCETF)

Fatores internos e externos afetarão o potencial de preço futuro do Bitcoin ETF Token, incluindo alguns dos seguintes:

Aumento de preço escalonado : O BTCETF deve aumentar de preço em US$ 0,0056 (preço de estágio atual) para US$ 0,0068 na décima e última rodada.

: O BTCETF deve aumentar de preço em US$ 0,0056 (preço de estágio atual) para US$ 0,0068 na décima e última rodada. Staking : O token pode ser apostado para gerar recompensas, com o APY atualmente em 168%. O staking incentiva a retenção e reduz a pressão de venda.

: O token pode ser apostado para gerar recompensas, com o APY atualmente em 168%. O staking incentiva a retenção e reduz a pressão de venda. Queima de Tokens : O Bitcoin ETF Token está definido para queimar um máximo de 25% de seu fornecimento; – 5% para cinco marcos – caso certos marcos sejam atingidos, conforme descrito acima.

: O Bitcoin ETF Token está definido para queimar um máximo de 25% de seu fornecimento; – 5% para cinco marcos – caso certos marcos sejam atingidos, conforme descrito acima. Aprovação do ETF Bitcoin : Três desses marcos estão relacionados ao sucesso dos ETFs Bitcoin, que deverão ser aprovados em breve.

: Três desses marcos estão relacionados ao sucesso dos ETFs Bitcoin, que deverão ser aprovados em breve. Preço do Bitcoin: Se o BTC atingir $100.000 – o que está previsto para ocorrer em 2024 – o token BTCETF queimará 5% de seu fornecimento.

Como Comprar Bitcoin ETF Tokens ($BTCETF)

O Bitcoin ETF Token pode ser adquirido durante sua fase de pré-venda, que deve durar apenas algumas semanas. Siga as etapas rápidas abaixo para comprar BTCETF:

Configurar carteira: Os investidores precisarão de uma carteira compatível com ERC-20, como MetaMask ou Trust Wallet. Eles são gratuitos e estão disponíveis para desktop ou celular. Carteira de fundos: você precisará de ETH, MATIC, USDT ou BNB para comprar $BTCETF – os tokens podem ser transferidos de uma bolsa ou comprados diretamente na maioria das carteiras. Acesse o site BTCETF: Navegue até o site oficial de pré-venda do Bitcoin ETF Token: https://btcetftoken.io/. Selecione ‘Conectar carteira’ e siga as etapas para conectar a carteira criptografada de sua escolha. Comprar e apostar $BTCETF: Selecione seu método de compra e clique em ‘Comprar e apostar’ se desejar apostar tokens imediatamente e ganhar recompensas extras – isso é opcional. Siga as etapas na tela e lembre-se de permitir ETH suficiente no final para cobrir as taxas de gás (transação). Reivindicar Tokens: O BTCETF adquirido será armazenado no site até o Evento de Geração de Token, sendo que os tokens poderão ser resgatados após esse período. Os compradores poderão então armazenar tokens, continuar a apostar ou movê-los para uma bolsa para vender.

A reivindicação terá início no final da pré-venda, com detalhes e mais informações a serem divulgadas no grupo oficial Bitcoin ETF Token Telegram.

Consulte também nosso Guia Detalhado sobre Como Comprar Bitcoin ETF.

Conclusão

Bitcoin ETF Token é um novo projeto de criptografia empolgante que teve um início auspicioso em sua pré-venda e poderá ver um crescimento incrível nas próximas semanas e meses. Seu sucesso está diretamente ligado ao preço do Bitcoin e dos fundos negociados em bolsa de Bitcoin, vários dos quais estão prestes a serem aprovados pela SEC.

O projeto está definido para queimar incríveis 25% de seu fornecimento caso certos marcos sejam atingidos, incluindo o BTC atingindo US$ 100 mil e os ETFs Bitcoin sendo aprovados e com bom desempenho.

Também poderá fazer Staking do BTCETF para gerar recompensas – com o APY atual em 168% – enquanto há um aumento faseado de preços, ambos oferecendo vantagens imediatas para aqueles que investem antecipadamente.

