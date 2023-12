Chainlink (LINK): Previsão de preço da criptomoeda entre 2023 e 2030

Aspetos a destacar nesta Previsão de Preço de Chainlink

O token Chainlink (LINK) custa, no momento da escrita, US$ 14,38 com valor de mercado de mais de US$ 8 bilhões .

Chainlink foi lançado em 2017 por meio de um evento ICO , sendo vendido a US$ 0,09.

Usando seu preço atual, o LINK caiu 72,33% em relação ao seu máximo histórico (ATH) de US$ 52,7 .

Até o final de 2023, previmos que o preço do LINK pode chegar a US$ 24 .

Considerando a nossa previsão de preço do LINK para 2030, a moeda pode atingir US$ 48.

Quadro resumo da Previsão de Preço de Chainlink

Ano Preço mínimo Preço médio Preço Máximo 2023 US$ 5 US$ 8,5 US$ 24 2024 US$ 11 US$ 15 US$ 25 2025 US$ 20 US$ 24 US$ 28 2030 US$ 32 US$ 40 US$ 48

Histórico de preços do Chainlink

Como dito anteriormente, o Chainlink é um provedor oracle descentralizado. O projeto teve a criação pela mão de Sergey e Steve Ellis. Este protocolo foi construído pela Chainlink Labs, com sede em São Francisco.

Além disso, vale mencionar que o projeto teve seu lançamento em 2017 por meio de uma oferta inicial (ICO), com a arrecadação de US$ 32 milhões a um preço de venda de US$ 0,09.

35% da oferta total (1.000.000.000) foi vendida na oferta privada. Outros 35% foram alocados aos operadores de nós para seus serviços e ecossistema (DeFi), enquanto a empresa reteve 30% para a Chainlink Labs.

LINK decola depois da pré-venda

Após sua pré-venda, o LINK ultrapassou rapidamente o preço da oferta inicial de moedas (ICO). Depois disso, foi negociado na faixa de US$ 0,19 a US$ 1,27. A moeda foi negociada dentro dessas faixas até julho de 2019, quando subiu, atingindo US$ 3,50.

Além disso, a moeda sustentou uma onda de alta e atingiu um novo máximo histórico de US$ 52,7 em maio de 2021. Enquanto isso, após seu máximo histórico (ATH), a moeda despencou, chegando a mínimos mais baixos em seu gráfico. Isso gerou grande pessimismo na previsão de preço de Chainlink e pânico no mercado, gerando muitas vendas, de modo que muitos que investiram no LINK perderam alguns de seus ganhos.

Desde então, a criptomoeda Chainlink (LINK) tem sido negociada abaixo de US$ 10. Mas, no mês de outubro apresentou crescimento consistente, espalhando assim uma onda de otimismo entre os investidores.

Além disso, no último mês, o preço do LINK subiu, aumentando seu valor de US$ 11,09 para US$ 14,66. Todavia, se você está pensando em comprar Chainlink, espere por outro mercado de baixa antes de uma nova disparada.

Observe que, no momento da escrita deste artigo, o Chainlink está classificado em 13º lugar na lista das maiores criptomoedas e tem um valor de mercado de cerca de US$ 8 bilhões. De acordo com o CoinMarketCap, o fornecimento circulante do Chainlink é de 556.849.970.

Pontos-chave a serem observados na história do Chainlink:

Chainlink começou em 2017 com um preço ICO de US$ 0,09 .

Seu preço mais alto foi de US$ 52,7 em maio de 2021.

No momento, está em US$ 14,38 , 77% abaixo de seu ponto mais alto.

O valor total de todos os Chainlink em circulação é superior a US$ 8 bilhões .

De um total de 1 bilhão, 556.849.970 Chainlink estão disponíveis atualmente.

Previsão de preço de Chainlink 2023 – 2030

Previsão de preço de Chainlink para 2023

Os mercados cripto estão atualmente numa fase de acumulação, transitando entre um mercado de baixa e um mercado de alta. Ademais, o panorama macroeconômico mais amplo enfrenta uma instabilidade considerável.

Há uma expectativa de que a Reserva Federal (FED) implemente dois aumentos nas taxas de juros este ano, o que pode levar a uma desaceleração ou até mesmo a uma queda nos preços dos criptoativos.

Este fator poderia impedir que o preço do LINK aumentasse significativamente. No entanto, o rompimento anterior acima do nível de resistência pode sugerir que os compradores estão entrando no case gradualmente.

Além disso, o interesse de instituições em criptomoedas aumentou depois que grandes gestores de ativos, como Blackrock e Fidelity, enviaram à SEC pedidos de ETFs à vista de Bitcoin.

Se estes ETFs receberem a aprovação da agência, o próximo passo lógico para estas instituições envolveria, provavelmente, a adoção de financiamento descentralizado.

Curiosamente, esta adoção massiva poderia impactar positivamente o preço do Chainlink (LINK) e respetiva previsão, já que está entre os principais projetos DeFi. Isso porque o Chainlink oferece diversas soluções que podem atrair instituições para a adoção das finanças descentralizadas.

Além disso, devido à sua atuação no setor, diversos institutos firmaram parceria com eles. Se os registros do ETF à vista do Bitcoin produzirem um resultado favorável, isso poderá aumentar o preço do Chainlink.

Isto se deve à sua estreita ligação com a adoção institucional. Nossa previsão de preço de Chainlink até o final de 2023 estima máximas potenciais de US$ 25, mínimas de US$ 8 e uma média de US$ 14.

Confira nosso resumo de previsão de preços do Chainlink para 2023 abaixo:

Mês Níveis Mínimos Nível médio Nível Máximo Julho de 2023 US$ 5,90 US$ 7,37 US$ 8,36 Agosto de 2023 US$ 6,11 US$ 6,93 US$ 7,70 Setembro de 2023 US$ 5,93 US$ 7,4 US$ 8,17 Outubro de 2023 US$ 7,19 US$ 9,5 US$ 11,23 Novembro de 2023 US$ 11,63 US$ 12,23 US$ 16,32 Dezembro de 2023 US$ 13,24 US$ 14,15 US$ 24,75

Previsão de preço de Chainlink para 2024

Se o criador apresentar projetos e atividades para desenvolver a comunidade Chainlink, poderá atrair mais usuários e apoiadores. Além disso, durante a temporada de altcoins em um ano de halving Bitcoin, aqueles que possuem LINK podem obter resultados lucrativos.

Como tal, muitos analistas de cripto preveem que o mercado irá se recuperar até 2024, após o halving do Bitcoin. De acordo com a previsão do Standard Chart, o Bitcoin pode atingir US$ 120 mil até o final de 2024. Se essa previsão for certeira, todo o mercado de cripto também irá bombar e por conseguinte a previsão de preço de Chainlink sai positivamente influenciada.

Outro fator que pode influenciar positivamente o LINK é a criação do Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) do Chainlink. A Chainlink CCIP é uma infraestrutura cross-chain, a qual permite aos desenvolvedores integrar dados sem escrever códigos.

Além disso, há a iniciativa de staking e outros incentivos estão aguardando introdução no Chainlink Economics 2.0. Esta atualização sustentará o crescimento a longo prazo da Rede Chainlink.

Além disso, espera-se que essas atualizações no Chainlink, especialmente no CCIP, aumentem seu preço. O CCIP é particularmente importante porque melhorar a forma como diferentes criptomoedas funcionam juntas, esse é um grande desafio no mundo cripto.

No entanto, existem algumas preocupações sobre o preço futuro do Chainlink. Os críticos apontaram que a equipe do Chainlink tem vendido tokens LINK para apoiar o crescimento do ecossistema. Por exemplo, uma das carteiras da equipe Chainlink recebeu 50 milhões de LINK de uma carteira desconhecida.

A carteira da equipe Chainlink vem sendo vendida gradativamente no mercado há mais de quatro anos, começando em 2017.

Embora a venda de tokens para desenvolvimento possa ser boa no longo prazo, esta venda constante pode desencadear sentimentos negativos entre os investidores. Nossa previsão de preço de Chainlink sugere uma faixa entre US$ 15 e US$ 26.

Previsão de preço de Chainlink para 2025

Em 2025, o Chainlink parece altamente promissor com suas diversas iniciativas para promover o DeFi. Eles estão desenvolvendo uma infraestrutura segura e sem confiança para tokenizar ativos do mundo real (RWA). A forte reputação e as parcerias do Chainlink com grandes empresas sugerem a adoção generalizada de sua solução RWA.

Recentemente, o Chainlink fez parceria com a Swift para iniciar testes de infraestrutura especializada em blockchain.

Esta infraestrutura foi projetada para as grandes instituições financeiras tradicionais Lloyds Banking Group e Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). De acordo com o comunicado oficial da Swift, esta colaboração visa facilitar a transferência de ativos tokenizados entre diferentes blockchains.

Além disso, a rede Chainlink fez parceria com vários líderes globais da indústria, incluindo Amazon Web Servers, Associated Press e Google BigQuery. Considerando isso, fica claro que o Chainlink desempenhará um papel na adoção institucional das criptomoedas.

Os principais protocolos de criptomoedas, como Ethereum, Cardano e Arbitrum, também dependem do Chainlink para feeds de dados, o que significa que sua demanda aumentará à medida que o mercado de cripto se expandir.

Com base nisso, a previsão é que o token Chainlink LINK atingirá um preço máximo de US$ 28 até o final de 2025. No entanto, se o mercado ficar em baixa, o LINK poderá cair para um mínimo de US$ 20, ou seja, uma média de US$ 24 .

Resumo da previsão de preços do Chainlink para 2025:

Tempo Preço mínimo Preço médio Preço Máximo Início de 2025 US$ 17 US$ 21 US$ 24 Meio do ano US$ 20 US$ 24 US$ 28 Fim de 2025 US$ 22 US$ 24 US$ 28

Previsão de preço de Chainlink para 2030

Olhando para a previsão de longo prazo, o Chainlink tem mais vantagens com base em sua posição como o principal provedor de serviços Oracle. Isso porque a rede Chainlink detém uma liderança significativa sobre API3 com um valor de mercado 30 vezes maior, mostrando assim o seu domínio.

Além disso, o Chainlink fornece feeds de dados para quase todos os principais players do mundo cripto. Portanto, investir em Chainlink é o mesmo que apostar em toda a indústria de criptomoedas.

Todavia, considerar o tokenomics do Chainlink, é crucial. A utilidade do LINK e a venda ativa da equipe podem limitar seu potencial de preço.

No entanto, se a equipe continuar aumentando sua utilidade, poderá neutralizar a pressão de venda. Se a rede Chainlink continuar a melhorar a utilidade de seu token e as atualizações de rede, ela poderá se tornar uma das principais criptomoedas para investir a longo prazo.

Considerando as informações atuais sobre os planos do Chainlink, nossa previsão de preço de Chainlink prevê um mínimo de US$ 32, um máximo de US$ 48 e uma média de US$ 40 até 2030. Estabelecemos essa faixa com base naquilo que o preço pode sustentar de forma realista. Inclusive, essa previsão pode parecer modesta em comparação com o pico anterior.

Potenciais altos e baixos do preço do Chainlink

O Chainlink desfruta de uma posição robusta no mercado de cripto, proporcionando um certo nível de proteção contra concorrentes. No entanto, a sua economia simbólica pode limitar o seu potencial de crescimento significativo.

Abaixo, descrevemos nossos mínimos e máximos projetados para o LINK:

Ano Preço mínimo Preço Máximo 2023 US$ 5 US$ 16 2024 US$ 11 US$ 26 2025 US$ 20 US$ 28 2030 US$ 32 US$ 48

O que é Chainlink?

O Chainlink, representado por sua criptomoeda LINK, sobre a qual incide esta previsão de preço, atua como uma ponte entre empresas regulares e plataformas blockchain. Sendo assim, ajuda os contratos inteligentes a obter informações do mundo real, como resultados esportivos ou preços de ações.

As pessoas que administram a rede Chainlink pagam-se em tokens LINK, o que contribui para a proteção dos contratos da rede.

Além disso, o Chainlink atua como uma camada tecnológica que conecta blockchains e sistemas regulares. Ele usa a tecnologia blockchain para realizar tarefas dentro e fora da cadeia, apoiando contratos inteligentes “híbridos”. As empresas que usam o Chainlink podem se conectar às principais redes blockchain, como, por exemplo, Ethereum e Solana.

O blockchain Chainlink é executado no Ethereum, que usa um determinado método operacional chamado P0S (o famoso mecanismo de consenso Proof of Stake). Além disso, o Chainlink é de código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode consultar seu código e ajudar em seu desenvolvimento.

Visão geral do Chainlink

Criptomoeda Chainlink Símbolo de ação LINK Classificação 13 Preço US$ 14,29 Alteração de Preço 24H 1,4% Valor de mercado US$ 8 bilhões Fornecimento Circulante 556.849.970 Fornecimento total 1 bilião Valor mais baixo US$ 0,128183 Alta de todos os tempos US$ 52,7

Fatores que podem influenciar o preço do Chainlink

O preço do Chainlink e sua previsão, assim como de outros ativos, é sempre influenciado por diversos fatores. No entanto, abaixo estão alguns fatores que podem afetar o preço do LINK:

Demanda do mercado: Se mais pessoas quiserem usar os serviços da rede Chainlink, isso poderá aumentar a demanda por sua criptomoeda, o LINK, o que poderá aumentar seu preço. É o efeito da tradicional oferta de lei e procura.

Concorrência: Se outros projetos oferecerem serviços semelhantes e ganharem popularidade, isso poderá impactar a demanda e o preço da Chainlink.

Regulamentações sobre criptomoedas: As regras governamentais sobre criptomoedas podem afetar o modo como o Chainlink opera e como as pessoas o utilizam. Isso poderia, por sua vez, impactar seu preço.

Atualizações tecnológicas: Melhorias na tecnologia ou novos recursos da Chainlink podem aumentar a confiança e o interesse no projeto.

Vale a pena comprar Chainlink?

É fato que o Chainlink mostra-se muito promissor e se destaca como uma altcoin de primeira linha. A inovação contínua e a colaboração da equipe com a Swift poderiam aumentar significativamente as perspetivas para o LINK.

No entanto, a menos que as preocupações sobre o tokenomics do Chainlink sejam abordadas, é menos provável que experimente um crescimento rápido e substancial. Em vez disso, a nossa previsão é de uma tendência ascendente constante e gradual para o preço e para o projeto Chainlink, no longo prazo.

Conclusão

Em 2023, se o Chainlink (LINK) provar ser um investimento sólido, poderá ser um ano favorável para a criptomoeda. A previsão otimista de preço do Chainlink (LINK) para o fim de 2023 é de US$ 16.

Se as condições do mercado e o sentimento dos investidores melhorarem, o Chainlink (LINK) poderá atingir US$ 28 até o final de 2025.

Além disso, com atualizações futuras, o LINK poderá ultrapassar seu máximo histórico de US$ 52,88 e estabelecer um novo recorde.

Perguntas frequentes