Como comprar 5th Scape ($5scape): O guia completo

O que é o 5th Scape e como comprar?

O 5th Scape é um projeto baseado em Ethereum que cria uma nova linha de produtos para jogos de AR e VR.

A equipe por trás deste projeto planeja criar vários jogos de VR que sejam compatíveis com headsets existentes como o Oculus Rift e o Meta Quest 3. Depois de se estabelecer como a principal desenvolvedora de jogos de AR e VR, o 5th Scape planeja expandir para hardware e construir seu próprio headset de VR e cadeira de jogos de AR.

No centro do 5th Scape está o token $5SCAPE, que servirá como moeda para todos os jogos do 5th Scape. Os jogadores precisarão de $5SCAPE para comprar acesso aos jogos e fazer compras dentro do jogo. Os desenvolvedores de jogos podem ganhar $5SCAPE por contribuir para o mercado de jogos de VR planejado pelo projeto.

Jogos de VR

Antes de mais nada, o 5th Scape tem vários jogos de VR em desenvolvimento, incluindo:

Conquista na Gaiola

Arena de

Críquete Épico

Críquete Épico Chute Imersivo

Mestre de Arco e Flecha

Caçador de Empuxo

Por exemplo, o jogo Conquista na Gaiola, colocará os jogadores no ringue com lutadores do UFC, é o primeiro jogo que o 5th Scape planeja lançar. De acordo com o cronograma no whitepaper do 5th Scape, a equipe planeja lançar este jogo no segundo trimestre de 2024.

Headset de VR Ultra

O 5th Scape também planeja causar impacto no mercado de hardware de VR, que se espera que valha US$ 36 bilhões apenas nos EUA até 2032. O projeto delineou um plano para criar um “Headset de VR Ultra” que oferecerá jogos de alta resolução e rastreamento preciso de movimento.

Sobretudo, o headset funcionará não apenas para os jogos do 5th Scape, mas também para aplicativos como saúde, educação e muito mais. Alguns especialistas acham que a VR tem o potencial de transformar uma variedade de indústrias, e o Headset de VR Ultra pode colocar o 5th Scape no centro dessa transformação.

Mercado de desenvolvedores

O 5th Scape também tem planos de criar o maior mercado do mundo para desenvolvedores de AR e VR. Isso poderia criar um ciclo de feedback positivo para o 5th Scape. Ou seja, se houver mais desenvolvimento para o Headset de VR Ultra, mais pessoas irão utilizá-lo, e então mais desenvolvedores vão querer construir para esse dispositivo.

O mercado dependerá do token $5SCAPE do 5th Scape para pagar os desenvolvedores e incentivar projetos específicos. Ele também fornecerá aos desenvolvedores acesso a financiamento, colocando-os na frente de investidores e dando-lhes acesso a subsídios.

Sem dúvida, esta é uma oportunidade enorme, pois a previsão é que o software de AR e VR se tornará o maior segmento de mercado dentro do setor de AR/VR. Além disso, estimamos sua avaliação global em US$ 13 bilhões.

A VR é uma chance para empresas ágeis de tecnologia nativas de criptografia florescerem

No entanto, nem o Meta nem a Apple, ou as outras grandes empresas de tecnologia, mostraram qualquer inclinação para alavancar os benefícios da tecnologia cripto como base para as interações de valor dos jogadores. Isso significa que inovadores e conhecedores de tecnologia como o 5th Scape podem criar um nicho para si mesmos e estabelecer uma vantagem competitiva.

Além disso, os fundos levantados na pré-venda permitirão que o projeto conclua o desenvolvimento e a fabricação de seu hardware e construa a infraestrutura da rede descentralizada.

O 5th Scape é auditado pela Coinsult e nenhum problema importante foi encontrado em seu código. Além disso, o projeto é totalmente KYC’d pela SolidProof; a equipe passou pelo processo de verificação KYC em 3 de janeiro de 2024.

Por fim, para incentivar potenciais investidores, o site fornece um link para o LinkedIn do CEO Anoj Kumar, bem como para os perfis do restante da equipe de liderança.

Um widget de carteiras ativas na página inicial mostra que há atividade de compra de países de todo o mundo, como Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Japão, para citar alguns. O token $5SPACE pode ser comprado hoje com ETH, MATIC, USDT, BNB ou cartão.

A seguir descubra como comprar tokens 5th Scape ($5SCAPE).

Como comprar tokens 5th Scape ($5SCAPE): Guia passo a passo

Veja como comprar o token 5th Scape durante a pré-venda:

Passo 1: Configurar uma carteira de criptomoedas

Os investidores precisarão de uma carteira de criptomoedas compatível com ERC-20 para se conectar ao site de pré-venda do 5th Scape. Recomendamos o uso do MetaMask porque é gratuito, seguro e fácil de usar.

Para configurar o MetaMask, baixe a carteira para um navegador ou smartphone. Em seguida, crie uma conta e defina uma senha forte. Anote a frase secreta e armazene-a em um local seguro, pois isso é necessário para acessar a carteira em outro dispositivo.

Passo 2: Comprar ETH ou USDT

Os investidores devem trocar Ethereum (ETH) ou Tether (USDT) por tokens $5SCAPE durante a pré-venda. A maneira mais fácil de obter essas moedas é usar uma exchange centralizada que aceita depósitos em moeda fiduciária. Opções incluem Binance, Coinbase, Kraken e outras.

Assim que um investidor comprar ETH ou USDT, pode retirar os tokens da sua conta na exchange e transferi-los para sua carteira MetaMask.

Passo 3: Conectar à pré-venda do 5th Scape

Visite o site de pré-venda do 5th Scape e clique em ‘Conectar Carteira’. Siga as instruções na tela para autorizar a conexão com a carteira MetaMask. O site de pré-venda irá detectar automaticamente a quantidade de ETH ou USDT disponível para comprar tokens $5SCAPE.

Passo 4: Comprar tokens $5SCAPE

Digite a quantidade de ETH ou USDT a ser trocada por tokens $5SCAPE. O site de pré-venda irá calcular automaticamente a quantidade correspondente de tokens $5SCAPE com base no preço atual da pré-venda.

Quando estiver pronto, clique em ‘Comprar’ para concluir a transação.

Passo 5: Reivindicar tokens $5SCAPE

Os tokens $5SCAPE adquiridos durante a pré-venda estarão disponíveis para reivindicação após o término da pré-venda, mas antes da listagem do token em exchanges. Apenas 40% dos tokens estarão imediatamente disponíveis para reivindicação. Portanto, os 60% restantes poderão ser reivindicados 8 semanas após o lançamento do token.

Volte ao site de pré-venda e conecte a carteira MetaMask. Clique em ‘Reivindicar’ e siga as instruções para reivindicar os tokens comprados.

Tokenômica e informações da pré-venda

O token $5SCAPE do 5th Scape desempenha um papel importante neste projeto como a moeda que unifica todos os jogos, produtos de hardware e mercado de desenvolvedores do 5th Scape.

$5SCAPE é um token ERC-20 com um fornecimento total de 5,211 bilhões de tokens. O token pode ser usado para pagar o acesso aos jogos do 5th Scape e fazer compras dentro do jogo. Os detentores de tokens receberão um desconto em comparação com os usuários que pagam com outros métodos.

Além disso, os investidores da pré-venda receberão acesso vitalício gratuito aos primeiros jogos do 5th Scape como um agradecimento pelo apoio ao projeto.

Os detentores de tokens também poderão apostar seus tokens $5SCAPE, permitindo-lhes ganhar recompensas apenas por fazerem parte do projeto. A equipe do 5th Scape também prevê permitir que os detentores de tokens votem em quais projetos no mercado recebem fundos de desenvolvimento, colocando o poder nas mãos da comunidade do 5th Scape.

A pré-venda do 5th Scape, em andamento agora, planeja oferecer 80% do fornecimento total de tokens $5SCAPE à venda e arrecadar até US$ 15 milhões. A pré-venda é dividida em 12 estágios, com um preço inicial de $5SCAPE de US$ 0,00187 e um preço final de US$ 0,0087. O 5th Scape planeja listar o token a um preço de US$ 0,01.

Outros detalhes sobre o token de 5th Scape e como comprar

O 5th Scape roda na rede Ethereum e fará uso da tecnologia Skale Network Layer 2 para permitir o escalonamento necessário para jogos e outras atividades do mundo virtual. Esta é uma escolha inteligente, afinal, os custos de transação para tecnologias de Camada 2 que rodam no blockchain do Ethereum estão caindo após a atualização Dencun.

É importante salientar que os investidores na primeira rodada da pré-venda podem ver ganhos potenciais não realizados de 435% na listagem. Os 20% dos tokens não vendidos durante a pré-venda serão reservados para desenvolvimento de projeto (10%) e liquidez de troca (10%).

Durante a pré-venda, os tokens adquiridos estarão sujeitos a um cronograma de bloqueio e vesting. Ou seja, 40% dos tokens comprados serão desbloqueados no evento de geração de token $5SCAPE. Os tokens restantes ficarão bloqueados por 8 semanas. As recompensas de staking em tokens da pré-venda serão liberadas após 8 meses.

Esta abordagem incentiva os investidores a manterem os tokens $5SCAPE após sua listagem inicial e o lançamento dos primeiros jogos de VR.

Tokenização terá um papel importante no futuro da VR

O 5th Scape acredita que a tokenização terá um papel importante no futuro da RV/RA, e seu token $5SCAPE é central para sua visão. Os usuários poderão apostar $5SCAPE para ganhar recompensas e desbloquear uma variedade de recursos ricos em utilidade.

Os jogadores financiarão parcialmente um pool de apostas dinâmico através de assinaturas e participação em experiências virtuais. Conforme mais jogadores se juntarem, o pool de liquidez do ecossistema crescerá, proporcionando uma base para um rendimento anual atrativo e recompensador das atividades de apostas.

Para os jogadores, $5SCAPE é a moeda universal para desbloquear produtos e serviços como, comprar e negociar ativos de jogos e acesso a conteúdo premium, em um ambiente transacional sem emendas.

Conclusão

O 5th Scape está construindo a tecnologia e os jogos de AR e VR do futuro. O projeto tem o potencial de transformar o cenário de jogos com novos títulos e headsets líderes de mercado. Além disso, um mercado para desenvolvedores pode estender a liderança do 5th Scape e torná-lo o ecossistema preferido para software de AR e VR.

Neste momento, os investidores podem comprar o token $5SCAPE do 5th Scape na pré-venda com um desconto significativo em relação ao preço planejado na listagem. Investidores e jogadores interessados em saber mais sobre os jogos que o 5th Scape tem planejado podem obter detalhes adicionais nos grupos do projeto no X, Telegram e Discord. Não perca esta oportunidade de participar das primeiras etapas da pré-venda e junte-se ao projeto 5th Scape.

