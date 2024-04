Como comprar 99Bitcoins ($99BTC) em 2024: Guia completo

Principais recursos do projeto 99Bitcoins

Antes de entrar em mais detalhes, aqui está uma análise sucinta dos principais recursos do projeto: Lançamento e plataforma – $99BTC é um token ERC-20 na rede de blockchain Ethereum.

– $99BTC é um token ERC-20 na rede de blockchain Ethereum. Tokenomics – fornecimento fixo de 99 bilhões, funcionalidade de airdrop, liquidez sustentável.

– fornecimento fixo de 99 bilhões, funcionalidade de airdrop, liquidez sustentável. Pré-venda – 13,86 bilhões de tokens (14% do total), mais de US$ 100 mil arrecadados em 24 horas, com um US$ 99BTC avaliado em US$ 0,001.

– 13,86 bilhões de tokens (14% do total), mais de US$ 100 mil arrecadados em 24 horas, com um US$ 99BTC avaliado em US$ 0,001. Staking – 22,77 bilhões de tokens (23% do total), taxa de recompensa dinâmica (atualmente 67.259% APY), mais de 16 milhões de tokens colocados em staking até o momento.

– 22,77 bilhões de tokens (23% do total), taxa de recompensa dinâmica (atualmente 67.259% APY), mais de 16 milhões de tokens colocados em staking até o momento. Principais recursos – Conceito aprender para ganhar, recurso abrangente de aprendizado sobre cripto, construção de dApps no blockchain Bitcoin fazendo uma ponte para BRC-20 no blockchain Bitcoin.

– Conceito aprender para ganhar, recurso abrangente de aprendizado sobre cripto, construção de dApps no blockchain Bitcoin fazendo uma ponte para BRC-20 no blockchain Bitcoin. Visão de longo prazo – introduzir dApps no blockchain Bitcoin e revolucionar as recompensas cripto com o modelo aprender para ganhar (L2E).

– introduzir dApps no blockchain Bitcoin e revolucionar as recompensas cripto com o modelo aprender para ganhar (L2E). Roadmap – quatro fases, desde pré-vendas e staking até a ponte BRC-20 e além.

Como comprar 99Bitcoins ($99BTC): instruções passo a passo

Para comprar 99Bitcoins é preciso seguir algumas etapas. Uma das principais dúvidas é a forma de pagamento e você pode pagar com ETH, USDT ou ainda moeda fiduciária. Para pagar com cripto, você precisará de uma carteira cripto, como, por exemplo, a MetaMask. Usaremos a MetaMask como exemplo, veja as etapas abaixo:

Baixe e instale a MetaMask

Acesse o site MetaMask e clique em ‘Baixar’. A carteira é compatível com Firefox, Brave, Chrome, Opera e Edge.



Uma janela pop-up aparecerá no canto superior direito, solicitando que você confirme a instalação da extensão MetaMask. Clique em ‘Continuar para a instalação’.



Confirme clicando em ‘Adicionar’.

Abra a MetaMask

Abra a guia Extensões em seu navegador (canto superior direito) e selecione MetaMask na lista.

Concorde com os Termos de Uso da MetaMask

Para criar uma carteira MetaMask, concorde com os Termos de Uso marcando a caixa. Em seguida, selecione ‘Criar uma nova carteira’.

Crie uma senha para a carteira

Digite uma senha forte para sua carteira MetaMask, confirme-a, marque a caixa de aviso sobre perda de senha e selecione ‘Criar uma nova carteira’.

Proteja sua carteira MetaMask

Este é o passo mais importante – proteger a carteira com uma frase secreta de recuperação. Selecione ‘Proteger minha carteira’.



Sua frase secreta de recuperação aparecerá – 12 palavras que formam sua frase-semente. Use isto para recuperar sua carteira a partir de qualquer dispositivo. Copie-o para algum lugar seguro, não o perca e não deixe que outra pessoa o acesse.

Compre $99BTC





Visite o site oficial de pré-venda da 99Bitcoins, insira o valor de $99BTC que deseja comprar e clique em ‘Conectar carteira’. Selecione ‘MetaMask’ na lista. Conecte-se à sua carteira MetaMask (usando sua senha) e confirme a transação. Você precisará cobrir as taxas do gás, portanto, certifique-se de ter mais cripto do que o necessário em sua carteira.

Agora que você sabe como comprar 99Bitcoins, vamos explorar o projeto com mais detalhes.

O que é 99Bitcoins ($99BTC)?

99Bitcoins é um token ERC-20 construído em Ethereum que planeja se transformar em um token BRC-20 na blockchain Bitcoin.

O projeto é pioneiro no conceito Aprender para ganhar (L2E), oferecendo recompensas aos titulares por aprenderem sobre cripto.

Portanto, funciona com foco em melhorar a experiência de aprendizagem, questionários, tutoriais e módulos de aprendizagem interativos arquivos serão incluídos. Além do L2E, o 99Bitcoins também permite o staking para renda passiva de longo prazo.

Atualmente, $99BTC está avaliado em US$ 0,001, com mais de US$ 190.000 arrecadados desde o lançamento da pré-venda.

Vamos explorar o projeto abaixo!

O que o torna comprar 99Bitcoins interessante

O 99Bitcoins apresenta dois recursos principais – ponte BRC-20 para o blockchain Bitcoin e o conceito aprender para ganhar (L2E). Aqui está o que isso significa para os investidores:

Segurança aprimorada no blockchain Bitcoin devido ao consenso de prova de trabalho.

no blockchain Bitcoin devido ao consenso de prova de trabalho. Melhor imutabilidade e permanência de transações de token.

de transações de token. Acesso a uma nova economia simbólica que pode incluir NFTs, itens colecionáveis e outros mercados emergentes.

que pode incluir NFTs, itens colecionáveis e outros mercados emergentes. Maior raridade e valor do token após o processo de ponte.

do token após o processo de ponte. Aspetos culturais e comunitários da propriedade simbólica.

da propriedade simbólica. Recompensas L2E por se envolver com os recursos cripto educacionais.

por se envolver com os recursos cripto educacionais. Contribuições da comunidade que rendem tokens (como criação de conteúdo e suporte de colegas em fóruns).

Recomendamos a leitura do whitepaper do projeto para ter uma ideia melhor de onde vêm os $99BTC.

Outro aspeto interessante é o airdrop de US$ 99 mil organizado pela 99Bitcoins para promover o projeto e construir uma comunidade unida. Quanto mais inscrições você tiver, maior a chance de ser um dos 99 sortudos vencedores ao final do airdrop.

O princípio aprender para ganhar da 99Bitcoin depende das impressionantes 79 horas de cursos de negociação e outros recursos da plataforma (como módulos e questionários).

Muitos afirmam que $99BTC podem abrir caminho para uma revolução blockchain, no entanto o projeto precisa finalizar sua pré-venda primeiro.

Funcionalidade do Projeto

Learn-to-earn (aprender para ganhar) e staking são os pontos fortes da plataforma do interesse em comprar 99Bitcoins.

À medida que se envolvem com os recursos educacionais da plataforma, os usuários ganham tokens que podem colocar em staking ou negociar. Esta forma de renda passiva é a base da 99Bitcoins, seguindo o sucesso dos modelos Play-to-Earn e Move-to-Earn.

Assim que chegar ao BRC-20, $99BTC permitirá que os usuários criem dApps no blockchain Bitcoin, fornecendo utilidade adicional de longo prazo. O protocolo BRC-20 já conta com dois projetos de sucesso em Ordi e Stats, o que abre caminho para 99Bitcoins.

O token de $99BTC é um token de acesso e recompensas, o que significa que os usuários se beneficiarão tanto do conhecimento adquirido no 99Bitcoins quanto do token de $99BTC recompensas.

Site 99Bitcoins

Além disso, o staking já está implementado, com mais de 23 milhões de $99BTC já colocados em staking. A taxa de recompensa atual é de 47.641% APY, com 4.143 tokens recompensados por bloco de ETH extraído.

Tudo isto cria uma funcionalidade sólida que deve garantir a viabilidade a longo prazo com apoio suficiente da comunidade e interesse dos investidores.

Tokenomics

O tokenomics do 99Bitcoins se concentra na sustentabilidade de longo prazo e na oferta de oportunidades de renda passiva para seus usuários.

O fornecimento total de 99 bilhões de tokens está distribuído por seis setores, sendo a maior parte dos fundos direcionada para o desenvolvimento e marketing de projetos.

Ademais, os 7,9 bilhões de fundos dedicados à liquidez também garantirão uma experiência de negociação perfeita quando o token for lançado nas CEXs no quarto trimestre.

Somando a alocação de staking e recompensas da comunidade, obtemos 30,69 bilhões de tokens focados em oferecer oportunidades de renda passiva aos usuários.

Ao ser listado, o projeto 99Bitcoins terá baixo valor de mercado, sendo um bom momento para comprar, caso você ache que o projeto corresponde ao seu portfólio.

Roadmap

O 99Bitcoins pretende se tornar o principal centro de conhecimento e ecossistema de recompensas para todos os investidores em cripto.

Site 99Bitcoins

O roteiro do projeto apresenta quatro fases, desde o lançamento da pré-venda no segundo trimestre até as listagens CEX no quarto trimestre. A plataforma lançará e completará totalmente sua ponte BRC-20 além de 2024.

Atualmente, estamos na primeira fase de pré-venda, com mais de US$ 190 mil arrecadados e 23 milhões de tokens colocados em staking. O valor atual de $99BTC é de US$ 0,001, e as recompensas do airdrop do Bitcoin estão perfeitamente sincronizadas com o próximo halving do Bitcoin em 19 de abril.

Isso deve despertar o interesse dos investidores para o projeto, levando-os a comprar 99Bitcoins, e ajudando-o a atingir suas metas de pré-venda e tornando-o mais apetecível.

Muitos especulam que $99BTC se tornará viral quando o Bitcoin atingir um ATH após o evento de halving, mas isso ainda é especulativo.

Comunidade

A arma secreta do 99Bitcoin é sua comunidade leal.

A plataforma educacional cripto é uma comunidade confiável e estabelecida há muito tempo. Eles têm mais de 700.000 assinantes no YouTube e mais de 2 milhões de usuários registrados em seus cursos de cripto.

A pontuação no Trustpilot da empresa é 4,6, com a maioria dos usuários elogiando a qualidade de seu conteúdo educacional. Saber que vem de uma fonte confiável dá ao projeto de criptomoeda 99Bitcoins uma boa reputação que levará os investidores a comprar.

Seu canal no X (antigo Twitter) tem mais de 16.000 seguidores, embora não tenha muito interesse orgânico até agora. O projeto tem apenas um dia e poderemos ver um aumento no interesse dos investidores em breve.

A comunidade Bitcoin ainda está muito viva nas redes sociais e poderá começar a apoiar o projeto assim que ele se tornar mais popular. O próximo halving em oito dias pode aumentar ainda mais o interesse no projeto.

Como uma das novas criptomoedas a serem observadas em 2024, o $99BTC pode ser um bom projeto para pesquisar se você estiver interessado no blockchain Bitcoin.

Por que comprar 99Bitcoins ($99BTC)?

O 99Bitcoins é um projeto baseado em dados que visa educar a comunidade cripto e recompensar o aprendizado por meio de renda passiva. Esta, certamente, virá as estar entre as melhores criptomoedas de pré-venda que analisamos este ano.

Vejamos os principais motivos pelos quais você pode querer investir em $99 BTC:

Sistema Learn-to-Earn – envolva-se com recursos de aprendizagem cripto e ganhe BTC passivamente. Bônus também estão disponíveis para envolvimento da comunidade.

– envolva-se com recursos de aprendizagem cripto e ganhe BTC passivamente. Bônus também estão disponíveis para envolvimento da comunidade. Ponte BRC-20 – após fazer a ponte para o blockchain Bitcoin, $99BTC será o pioneiro do L2E e incentivará a construção de dApp na rede.

– após fazer a ponte para o blockchain Bitcoin, $99BTC será o pioneiro do L2E e incentivará a construção de dApp na rede. Airdrop Giveaway – $99BTC está organizando um sorteio, distribuindo $99k no valor de $99BTC para 99 vencedores sortudos, e o próximo halving do Bitcoin pode aumentar ainda mais seu portfólio.

– $99BTC está organizando um sorteio, distribuindo $99k no valor de $99BTC para 99 vencedores sortudos, e o próximo halving do Bitcoin pode aumentar ainda mais seu portfólio. Staking High-APY – o projeto oferece atualmente uma taxa de recompensa dinâmica de 46.024%.

– o projeto oferece atualmente uma taxa de recompensa dinâmica de 46.024%. Outras recompensas potenciai s – $99BTC podem oferecer NFTs, itens colecionáveis e outros mercados emergentes no futuro.

s – $99BTC podem oferecer NFTs, itens colecionáveis e outros mercados emergentes no futuro. Auditado pela SolidProof – 99Bitcoins possui auditoria de segurança pela SolidProof que atesta sua confiabilidade.

– 99Bitcoins possui auditoria de segurança pela SolidProof que atesta sua confiabilidade. Marca estabelecida – 99Bitcoins é um recurso cripto confiável para mais de 700.000 pessoas, portanto, o desenvolvimento do token deve prosseguir de forma mais tranquila do que outros projetos.

Comprar 99Bitcoins vai muito além do hype

O projeto ainda é novo, mas a comunidade por trás dele está longe de ser pequena. Ele também traz verdadeira utilidade para o ecossistema, ao contrário das memecoins alimentadas pelo hype que dependem do FOMO e do investimento degen.

Com desenvolvimento suficiente e apoio da comunidade, o 99Bitcoins poderá ser pioneiro na indústria de dApps no blockchain Bitcoin junto com o sistema de recompensa aprender para ganhar.

Cuidados a ter em pré-vendas de novas criptomoedas

Como sempre, DYOR (Do Your Own Research, ou faça sua própria pesquisa) ao investir em cripto. Existem muitos golpes por aí, portanto, qualquer posição errada pode significar um desastre para o investidor desinformado.

Investir em cripto é um investimento de alto risco, em grande parte por causa de projetos fraudulentos, afinal, já vimos diversos casos de rug pulls, pump and dump e reivindicações baseadas em FOMO.

Aqui estão vários sinais de alerta a serem evitados ao investir em qualquer pré-venda:

Roadmap ou whitepaper ausente

Utilidade e funcionalidades do projeto mal explicadas

Marketing de projeto baseado em FOMO

Garantias financeiras e reivindicações bizarras

Auditorias de segurança ausentes

Comunidade movida a hype com predileções pelo FOMO

Limitação extrema de tempo para recompensas ou bônus

Sites de pré-venda falsos (use sempre o oficial)

Equipe anônima

Nenhuma proposta de valor específica ou meta de resolução de problemas

Com a indústria de criptomoedas é, em grande parte, não regulamentada, abundam os projetos fraudulentos e não é fácil identificar as próximas moedas cripto. As garantias financeiras também são irresistíveis para muitos – afinal, como você poderia perder a chance de ganhar US$ 1 milhão investindo em um novo token?

Mas é nisso que os golpistas estão apostando: FOMO, exagero e ganância. Invista com responsabilidade, pesquise extensivamente e não seja vítima de fraudes cripto!

Conclusão

Aqui está uma visão geral de como comprar 99Bitcoins:

Crie uma carteira MetaMask. Envie ETH ou USDT para a carteira. Conecte-se no site oficial de 99Bitcoins. de 99Bitcoins. Compre $99BTC

O projeto tem um roteiro sólido e uma utilidade viável que poderia proporcionar sustentabilidade a longo prazo com apoio comunitário suficiente.

Por fim, o conceito aprender para ganhar também é inovador, e a ponte BRC-20 promete flexibilidade, segurança e escalabilidade significativas, se bem feita.

Em suma, resta saber se o $99BTC concretizará seus objetivos. DYOR e invista com responsabilidade, pois a indústria de cripto é volátil e incerta.

