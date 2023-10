Como comprar Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) em 2023 – O guia completo

Principais pontos da pré-venda do Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) Detalhes do lançamento : A pré-venda do Bitcoin Minetrix está em andamento, oferecendo tokens $BTCMTX a US$0,011 durante sua primeira fase, com foco na revolução da mineração em nuvem.

Como comprar Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) – Um guia passo a passo para iniciantes

Seguindo essas etapas simples, você pode comprar tokens $BTCMTX e fazer staking para ganhar recompensas com alto APY.

Passo 1 – Configure sua carteira de criptomoedas

Primeiramente, será necessário que você possua uma carteira de criptomoedas compatível com ERC-20. O MetaMask é amplamente recomendado devido à sua interface fácil e alta segurança.

Observação: No site oficial da pré-venda, você também pode escolher qualquer outra carteira na opção “Wallet Connect” (Conectar Carteira).

Para este exemplo, vamos utilizar o MetaMask. Caso você ainda não possua a carteira, pode instalar o MetaMask no celular ou desktop como um aplicativo ou extensão de navegador. Basta visitar o site oficial do MetaMask e seguir as instruções por lá.

Passo 2 – Compre ETH, USDT ou BNB

Para comprar tokens $BTCMTX, você precisa possuir saldo suficiente de ETH, BNB ou USDT. O ETH é o mais utilizado, uma vez que também será necessário para cobrir as taxas de gas. Você pode comprar ETH diretamente no MetaMask ou por meio de corretores de terceiros confiáveis.

Uma alternativa é transferir ETH de exchanges centralizadas como a Binance para sua carteira MetaMask. USDT e BNB são outras opções se você preferir.

Passo 3 – Conecte a carteira à pré-venda do Bitcoin Minetrix

Em seguida, acesse a página oficial da pré-venda do Bitcoin Minetrix em www.bitcoinminetrix.com. Clique no botão ‘Conectar Carteira’ na página inicial e escolha o MetaMask ou sua carteira preferida.

Digite sua senha para aprovar a conexão da carteira. Então, após a conexão, o site exibirá diferentes opções que são explicadas abaixo.

Passo 4 – Compre tokens $BTCMTX

Nesta etapa, você pode optar por ETH, BNB ou USDT como meio de compra. Insira a quantidade de tokens que deseja comprar ou o valor que pretende gastar.

Lembre-se de que a compra mínima é de US$10, e que você deve reservar algum ETH para taxas de gas; aproximadamente 0,015 ETH ou cerca de US$20 deve ser suficiente.

Passo 5 – Opcional: recompensas de staking

Posteriormente, se você deseja fazer staking com seus tokens, escolha a opção ‘Comprar e Stake’. Como resultado, os tokens serão bloqueados em uma staking pool, oferecendo um impressionante APY atual de mais de 6.000%. Isso permite que você acumule recompensas mesmo antes do término da pré-venda.

Por outro lado, se decidir não fazer staking, clique no botão “Comprar Agora” abaixo. Os tokens serão armazenados com segurança para que você possa resgatá-los até o final da pré-venda.

Passo 6 – Resgate seus tokens

Por fim, após o término da pré-venda, seus tokens serão armazenados com segurança até o Evento de Geração de Tokens (TGE), cuja data será anunciada pelo projeto. Para resgatar, visite novamente o site da pré-venda, conecte sua carteira e selecione a opção ‘Resgatar’.

Nesse ínterim, para atualizações em tempo real, siga o grupo do Telegram do Bitcoin Minetrix. Este canal fornece informações essenciais sobre as datas de resgate e outros anúncios.

O que é o Bitcoin Minetrix?

O Bitcoin Minetrix é um novo projeto em alta no mundo das criptomoedas, focado na mineração em nuvem de Bitcoin. A startup lançou recentemente seu token ERC-20, conhecido como $BTCMTX, que é fundamental para o ecossistema de mineração em nuvem.

A característica única da plataforma é seu mecanismo “Stake-to-Mine”, que permite aos usuários ganhar “créditos de mineração” ao manter ou fazer staking dos tokens $BTCMTX.

Sobretudo, esses créditos podem ser trocados por mineração de Bitcoin na plataforma sem investimento direto em dinheiro, minimizando assim o risco.

Preocupações com a mineração em nuvem

Anteriormente, a mineração em nuvem permitia que indivíduos e organizações menores participassem da mineração de Bitcoin sem os altos custos de infraestrutura.

Porém, com a mineração tradicional de Bitcoin, agora amplamente monopolizada por corporações, o capital necessário para minerar um único Bitcoin ultrapassa seu preço de mercado atual.

A mineração em nuvem permite que os usuários reúnam seus recursos para alugar poder computacional, contudo, o espaço tornou-se arriscado devido ao grande número de golpes.

Golpes e custos ocultos: Na mineração em nuvem, as empresas frequentemente solicitam grandes pagamentos iniciais, além de comprometer os investidores a complexos contratos fixos. Esses contratos tornam difícil calcular com precisão o potencial de rendimento de Bitcoin. Para piorar a situação, as empresas cobram taxas extras pela manutenção de hardware e consumo de energia no final desses contratos.

Solução do Bitcoin Minetrix: O Bitcoin Minetrix oferece uma nova solução ao tokenizar o processo de mineração em nuvem, abordando as preocupações de segurança e questões de transparência que afetam a indústria. Ao contrário, em vez de contratos de prazo fixo, ele permite um sistema flexível de staking onde os investidores decidem o período de bloqueio. A plataforma também passou por uma auditoria abrangente pela Coinsult. Essa etapa adiciona uma camada de credibilidade, garantindo que o contrato inteligente que governa o processo de aposta seja seguro e transparente.

Mecanismo Stake-to-Mine

O Bitcoin Minetrix está revolucionando o ecossistema tradicional de mineração em nuvem com seu recurso “Stake-to-Mine”. Como um token ERC-20, o $BTCMTX visa resolver as desvantagens dos contratos de mineração em nuvem introduzindo um modelo de staking para ganhar.

Como funciona?

Compra e staking : Os usuários compram tokens $BTCMTX durante a pré-venda em andamento ou em plataformas DEX/CEX. Uma vez adquiridos, esses tokens podem ser staked para ganhar créditos de mineração em nuvem.

: Os usuários compram tokens $BTCMTX durante a pré-venda em andamento ou em plataformas DEX/CEX. Uma vez adquiridos, esses tokens podem ser staked para ganhar créditos de mineração em nuvem. Ganhe créditos de mineração em nuvem : Os tokens $BTCMTX em staking geram créditos de mineração em nuvem ERC-20 não negociáveis. Esses créditos são essenciais para participar da mineração em nuvem de Bitcoin.

: Os tokens $BTCMTX em staking geram créditos de mineração em nuvem ERC-20 não negociáveis. Esses créditos são essenciais para participar da mineração em nuvem de Bitcoin. Queima para poder de hash: Os usuários podem queimar esses créditos para adquirir poder de mineração de Bitcoin. Como os créditos são “não negociáveis”, a segurança é alta.

Benefícios

Sem custos iniciais : A necessidade de investimento inicial em hardware e eletricidade, juntamente com o risco financeiro dos pagamentos antecipados por contratos de mineração que podem não ser lucrativos, tem impactado fortemente a questão da lucratividade da mineração. Portanto, a opção “Stake-to-Mine” oferece uma solução ao permitir que você faça staking de criptomoedas em vez disso, eliminando o ônus dos custos iniciais e reduzindo significativamente o risco de perda.

: A necessidade de investimento inicial em hardware e eletricidade, juntamente com o risco financeiro dos pagamentos antecipados por contratos de mineração que podem não ser lucrativos, tem impactado fortemente a questão da lucratividade da mineração. Portanto, a opção “Stake-to-Mine” oferece uma solução ao permitir que você faça staking de criptomoedas em vez disso, eliminando o ônus dos custos iniciais e reduzindo significativamente o risco de perda. Flexibilidade : Os usuários têm total controle sobre seus investimentos, pois podem retirar os tokens BTCMTX de staking ou vendê-los a qualquer momento.

: Os usuários têm total controle sobre seus investimentos, pois podem retirar os tokens BTCMTX de staking ou vendê-los a qualquer momento. Segurança : Os créditos de mineração em nuvem “não negociáveis” minimizam o risco de golpes, adicionando uma camada extra de segurança.

: Os créditos de mineração em nuvem “não negociáveis” minimizam o risco de golpes, adicionando uma camada extra de segurança. Sustentabilidade : A mineração em nuvem é menos intensiva em energia do que os métodos de mineração tradicionais, alinhando-se com práticas ecologicamente corretas.

: A mineração em nuvem é menos intensiva em energia do que os métodos de mineração tradicionais, alinhando-se com práticas ecologicamente corretas. Acessibilidade: O sistema é fácil de usar, tornando-o acessível mesmo para pessoas que não são especialistas em tecnologia.

Em outras palavras, o modelo “Stake-to-Mine” pretende tornar a mineração mais inclusiva e segura. Além disso, oferece uma oportunidade de renda passiva com o benefício adicional de maior segurança e sustentabilidade ambiental.

Do mesmo modo, é possível fazer staking dos $BTCMTX para ganhar suas recompensas em tokens, atualmente com um impressionante APY de mais de 6.000%.

No entanto, espera-se que este APY diminua à medida que mais tokens se juntem à staking pool. Mais de 7 milhões de tokens já estão bloqueados na pool no momento da redação deste artigo. A mineração de cada bloco Ethereum gera 158,6 novos tokens, e esses tokens possuem um ciclo de desbloqueio de dois anos.

Você pode seguir o Bitcoin Minetrix no X (antigo Twitter) para se manter atualizado sobre o progresso da plataforma.

Tokenomics e pré-venda

Conforme o whitepaper do Bitcoin Minetrix, os tokens $BTCMTX têm um fornecimento total de 4 bilhões de tokens. Para equilibrar as necessidades operacionais e o engajamento da comunidade, a alocação foi dividida em quatro categorias-chave:

Mineração de Bitcoin (42,5% – 1,7 bilhão de tokens): A maior parte é alocada para a mineração de Bitcoin, destacando o propósito central deste token. É um compromisso significativo, garantindo recursos para a sustentabilidade de longo prazo das operações de mineração.

(42,5% – 1,7 bilhão de tokens): A maior parte é alocada para a mineração de Bitcoin, destacando o propósito central deste token. É um compromisso significativo, garantindo recursos para a sustentabilidade de longo prazo das operações de mineração. Marketing (35% – 1,4 bilhão de tokens): Uma parte substancial é reservada para impulsionar a adoção de usuários, parcerias e conscientização geral. Isso garante que o projeto permaneça competitivo e possa escalar.

(35% – 1,4 bilhão de tokens): Uma parte substancial é reservada para impulsionar a adoção de usuários, parcerias e conscientização geral. Isso garante que o projeto permaneça competitivo e possa escalar. Comunidade (15% – 600 milhões de tokens): O envolvimento da comunidade é essencial para qualquer projeto descentralizado. Essa alocação irá financiar recompensas, airdrops e outras iniciativas para construir uma grande base de usuários.

(15% – 600 milhões de tokens): O envolvimento da comunidade é essencial para qualquer projeto descentralizado. Essa alocação irá financiar recompensas, airdrops e outras iniciativas para construir uma grande base de usuários. Staking (7,5% – 300 milhões de tokens): Uma alocação menor, mas crucial, é dedicada às recompensas de staking. Isso incentiva a retenção de longo prazo e a estabilidade no ecossistema do token.

Atualmente, a pré-venda do Bitcoin Minetrix já está ativa, oferecendo tokens a US$0,011 cada um, durante a primeira de suas 10 etapas. Em seguida, o preço do token subirá para US$0,0119 na etapa final.

O projeto definiu um limite mínimo de US$15,6 milhões e um limite máximo de US$32 milhões, caso todos os tokens da pré-venda sejam vendidos. Imediatamente, o projeto atraiu a atenção dos investidores ao arrecadar mais de US$180.000 apenas alguns dias antes de seu lançamento.

Por que comprar o Bitcoin Minetrix durante a pré-venda?

A princípio, aqui estão algumas razões para considerar a compra de tokens $BTCMTX durante a fase de pré-venda:

Alta recompensa de APY: O Bitcoin Minetrix oferece um impressionante APY atual de mais de 6.000% para os tokens em staking. Embora se espere que esse APY diminua à medida que mais pessoas participem da staking pool, o valor inicial ainda oferece uma excelente oportunidade de renda passiva. Você pode começar a fazer staking mesmo antes do término da pré-venda.

Preço atrativo: O preço da pré-venda do $BTCMTX está definido em US$ 0,011, proporcionando uma vantagem de entrada antecipada para os investidores. Dado o foco do projeto em revolucionar a mineração em nuvem por meio de seu mecanismo “Stake-to-Mine”, o token tem um forte potencial de crescimento. Um investimento inicial a um preço mais baixo pode gerar retornos elevados.

Mecanismo “Stake-to-Mine”: Uma das principais características do Bitcoin Minetrix é seu inovador modelo “Stake-to-Mine”. Ao fazer staking dos tokens $BTCMTX, você pode ganhar créditos de mineração em nuvem, e depois trocá-los por poder de mineração de Bitcoin na plataforma.

Incentivos para a comunidade: 15% do fornecimento total são para ações de envolvimento da comunidade. O envolvimento inicial no projeto oferece ganhos potenciais e abre portas para outros benefícios específicos da comunidade, como airdrops, etc.

Potencial de preço do Bitcoin Minetrix – Qual é o potencial do $BTCMTX?

O Bitcoin Minetrix introduziu um recurso exclusivo de staking, tornando difícil comparar diretamente sua trajetória de preço potencial com outras criptomoedas. Essa utilidade única pode encontrar uma boa aceitação no mercado e atrair mais usuários ao longo do tempo.

A mineração de Bitcoin já é um negócio em crescimento com valor de mais de um bilhão de dólares. Ao democratizar o processo de mineração, o Bitcoin Minetrix aproveita um mercado vasto e ainda inexplorado. A oportunidade para investidores de varejo participarem sem grandes custos iniciais é uma vantagem significativa.

Com os tokens $BTCMTX inicialmente precificados a US$0,011 na pré-venda, os preços vão aumentar após cada etapa. Se analisarmos a resposta inicial à pré-venda, o projeto parece estar bem posicionado para um crescimento futuro.

Um rápido esgotamento na pré-venda pode abrir caminho para uma possível listagem em 2023. O que pode significar um potencial ganho de 10x até o final do ano.

Conclusão

O Bitcoin Minetrix adota uma abordagem moderna para a mineração em nuvem, oferecendo um recurso exclusivo de “Stake-to-Mine”. Esse modelo permite que os usuários façam staking dos tokens $BTCMTX, ganhem créditos de mineração em nuvem e, finalmente, minerem Bitcoin com riscos e custos minimizados.

A equipe de projeto planejou a tokenomics visando a sustentabilidade a longo prazo, alocando recursos para áreas-chave, como mineração, marketing, envolvimento da comunidade e recompensas de staking.

Além disso, um alto APY de mais de 6.000% oferece aos primeiros investidores a oportunidade de receber retornos mesmo antes do término da pré-venda. O projeto arrecadou rapidamente mais de US$180.000 em apenas alguns dias após o lançamento oficial. Os compradores podem adquirir os tokens $BTCMTX por apenas US$0,011 na primeira etapa de sua fase de pré-venda.

É crucial usar apenas links seguros para transações. Para o $BTCMTX, a única plataforma aprovada para compra na pré-venda é www.bitcoinminetrix.com.

