Como comprar Smog ($SMOG) em 2024: O guia completo

Smog é uma nova moeda meme para as blockchains Solana e Ethereum que está causando um grande impacto. O token subiu mais de 4.600% desde seu lançamento e promete airdrops e descontos para investidores que comprarem $SMOG agora. Além disso, no momento em que escrevemos esta matéria, o airdrop do Smog está se aproximando rapidamente, então os investidores não têm muito tempo para comprar tokens $SMOG e ainda se qualificar. Por isso, neste guia, explicaremos como comprar a meme coin SMOG.

Pontos-chave do Smog ($SMOG)

Lançamento e Plataforma : O Smog realizou um lançamento justo na Raydium DEX da Solana e disparou 4.600% após o lançamento.

: O Smog realizou um lançamento justo na Raydium DEX da Solana e disparou 4.600% após o lançamento. Tokenomics : O fornecimento total de $SMOG é de 1,4 bilhão de tokens. 35% do fornecimento é reservado para recompensas de airdrop.

: O fornecimento total de $SMOG é de 1,4 bilhão de tokens. 35% do fornecimento é reservado para recompensas de airdrop. Pré-venda : O Smog realizou um lançamento justo na Solana, mas oferece uma pré-venda na Ethereum, onde os investidores podem comprar $SMOG com desconto de 10%.

: O Smog realizou um lançamento justo na Solana, mas oferece uma pré-venda na Ethereum, onde os investidores podem comprar $SMOG com desconto de 10%. Staking : Investidores que compram $SMOG na Ethereum podem fazer staking de seus tokens para ganhar 42% de APY e se qualificar para o airdrop.

: Investidores que compram $SMOG na Ethereum podem fazer staking de seus tokens para ganhar 42% de APY e se qualificar para o airdrop. Recursos Principais : Ganhe airdrops de tokens na Solana ou 42% de APY em staking na Ethereum.

: Ganhe airdrops de tokens na Solana ou 42% de APY em staking na Ethereum. Visão de Longo Prazo : O Smog tem como objetivo se tornar a maior moeda meme na Solana e oferecer airdrops adicionais para detentores de tokens.

: O Smog tem como objetivo se tornar a maior moeda meme na Solana e oferecer airdrops adicionais para detentores de tokens. Roadmap: O Smog foi lançado em fevereiro de 2024 com a entrega seu primeiro airdrop de token em março de 2024.

Como comprar Smog ($SMOG): Um guia passo a passo para iniciantes

Existem duas maneiras de comprar tokens $SMOG: nas blockchains Solana ou Ethereum.

Comprar $SMOG na Solana qualifica os investidores para ganhar airdrops de tokens. Comprar $SMOG na Ethereum qualifica os investidores para fazer staking de seus tokens e ganhar 42% de APY. Além disso, os investidores que compram $SMOG na Ethereum receberão um desconto de 10% e também se qualificarão para os próximos airdrops.

Portanto, é vantajoso comprar $SMOG na Ethereum agora.

Passo 1 – Configurar uma carteira de criptomoedas

Primeiramente, os investidores precisarão de uma carteira de criptomoedas que suporte tokens ERC-20. Opções confiáveis e gratuitas incluem MetaMask e Trust Wallet. O MetaMask pode ser instalado em um dispositivo móvel ou navegador.

Passo 2 – Adicionar fundos à carteira

A seguir, os investidores precisarão trocar $ETH ou $USDT para comprar tokens SMOG ($SMOG) na Ethereum. Ou seja, compre qualquer um desses tokens de uma exchange de criptomoedas centralizada como MEXC, Binance ou Coinbase.

Passo 3 – Conectar-se à venda do $SMOG

Para comprar SMOG ($SMOG)na Ethereum, visite o site de venda de tokens do projeto na Ethereum. Então, siga as instruções no site para conectar a carteira de criptomoedas.

Passo 4 – Comprar SMOG ($SMOG)

Por fim, escolha se deseja pagar com $ETH ou $USDT, depois insira a quantidade de $SMOG a ser comprada. Quando estiver pronto, clique em ‘Comprar por 42% de APY’ para adquirir os tokens $SMOG.

Os $SMOG recém-comprados serão automaticamente stakados e começarão a render 42% de APY. Os tokens stakados são bloqueados por 90 dias antes de serem liberados para as carteiras dos investidores.

Como comprar SMOG ($SMOG) na Solana

$SMOG foi lançado com sucesso em exchanges descentralizadas Solana, permitindo que os investidores comprem $SMOG diretamente dessas DEXs. A equipe do Smog recomenda o uso do Birdeye, mas DEXs alternativas como Raydium e Jupiter também funcionam.

Para comprar $SMOG na Solana, os investidores precisarão de uma carteira de criptomoedas com $SOL, $USDT ou $BONK. Portanto, visite uma DEX e conecte uma carteira, em seguida, procure pelo par de negociação $SMOG/$SOL ou $SMOG/$USDT. Insira a quantidade de $SOL ou $USDT para trocar, então execute a ordem para comprar $SMOG. Os tokens serão transferidos para a carteira de criptomoedas imediatamente.

O que é o Smog?

O Smog é uma das principais moedas meme (ou meme coin) que apresenta um dragão cuspidor de fogo que governa sobre uma terra mítica. Além disso, ele incentiva os investidores a encherem suas bolsas e protegerem seus tesouros comprando e segurando tokens $SMOG.

O meme coin Smog foi lançado inicialmente na blockchain Solana com um lançamento na Raydium DEX. Em outras palavras, isso significa que não realizou uma pré-venda como muitas outras moedas meme fizeram.

Assim, o lançamento foi um enorme sucesso, com o $SMOG ganhando mais de 4.600% em suas primeiras 2 semanas após o lançamento. Conforme relata a DEXTools, o $SMOG atingiu uma capitalização de mercado superior a US$ 90 milhões e conta com a participação de mais de 26.000 investidores.

O Smog pode ter sido lançado no momento certo. As meme coins da Solana têm registrado um enorme crescimento, impulsionando o envolvimento em todo o ecossistema da Solana e promovendo um desenvolvimento renovado na Solana.

Agora, o Smog também está planejando um lançamento na Ethereum. Contudo, seguirá uma pré-venda mais tradicional de meme coins, sem estabelecer um limite para o número de tokens $SMOG que podem vender-se.

Airdrops do Smog

O Smog planeja recompensar os primeiros investidores na Solana e na Ethereum com um próximo airdrop de tokens $SMOG. Por isso, 35% do fornecimento de tokens foi reservado para airdrops.

Além disso, a equipe por trás do Smog também sugeriu em seu roadmap que mais airdrops podem acontecer no futuro.

Tudo que os detentores de tokens precisam fazer para se qualificar para o primeiro airdrop é comprar e manter SMOG ($SMOG) antes de uma data não especificada. Quanto mais tempo os usuários mantiverem $SMOG, mais tokens eles poderão ganhar no airdrop.

Recompensas de Staking do Smog

Investidores que compram $SMOG na Ethereum podem fazer staking de seus tokens e ganhar recompensas de 42% de APY. Isso é um retorno impressionante para um projeto que já demonstrou ter um potencial explosivo e uma grande comunidade por trás.

Além disso, o Smog está oferecendo um desconto de 10% ao comprar $SMOG na Ethereum por tempo limitado. O preço com desconto e as recompensas de staking não estão disponíveis para os investidores que compram $SMOG na Solana.

Tokenomics do Smog

O Smog distribuirá um total de 1,4 bilhão de tokens nos ecossistemas da Solana e Ethereum, com base na demanda em cada uma dessas blockchains.

No entanto, alocamos 50% do fornecimento de tokens para nossos esforços de marketing, reservando mais 35% para recompensas de airdrop. Os últimos 15% dos tokens estão designados para garantir liquidez durante o lançamento nas exchanges.

Roadmap

O roadmap do Smog está dividido em 3 fases.

Fase 1 está completa . Inclui a criação do token Smog e do site, o lançamento de canais sociais e o estabelecimento do airdrop do token $SMOG.

. Inclui a criação do token Smog e do site, o lançamento de canais sociais e o estabelecimento do airdrop do token $SMOG. Fase 2 está em andamento . Inclui o lançamento justo do Smog na Solana e a venda contínua na Ethereum.

. Inclui o lançamento justo do Smog na Solana e a venda contínua na Ethereum. Fase 3 está planejada. Inclui airdrops de tokens $SMOG e o crescimento do Smog para se tornar o maior projeto de moeda meme na Solana.

Para obter mais detalhes sobre quando o airdrop do Smog ocorrerá, os investidores podem seguir o Smog no X ou Telegram.

Por que comprar Smog?

Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das principais razões para comprar SMOG ($SMOG) durante a venda de tokens na Ethereum:

Desconto de 10% no preço : Por tempo limitado, os investidores que compram $SMOG-Eth podem obter um desconto de 10% nos tokens $SMOG. Isso efetivamente proporciona aos investidores um ganho não realizado de 10%.

: Por tempo limitado, os investidores que compram $SMOG-Eth podem obter um desconto de 10% nos tokens $SMOG. Isso efetivamente proporciona aos investidores um ganho não realizado de 10%. Próximo airdrop de $SMOG : O próximo airdrop de tokens $SMOG está gerando um grande entusiasmo, e há muitos tokens em jogo. O Smog reservou 35% do fornecimento total, equivalente a mais de US$ 30 milhões em valor de $SMOG na capitalização de mercado atual do projeto.

: O próximo airdrop de tokens $SMOG está gerando um grande entusiasmo, e há muitos tokens em jogo. O Smog reservou 35% do fornecimento total, equivalente a mais de US$ 30 milhões em valor de $SMOG na capitalização de mercado atual do projeto. Recompensas de staking : Os investidores $SMOG-Eth podem fazer staking de seus tokens para ganhar 42% de APY, aumentando ainda mais os retornos ao manter esta moeda meme.

: Os investidores $SMOG-Eth podem fazer staking de seus tokens para ganhar 42% de APY, aumentando ainda mais os retornos ao manter esta moeda meme. Potencial futuro de airdrop e queima : A equipe por trás do Smog sugeriu que poderia realizar airdrops adicionais ou queimar tokens $SMOG no futuro. Embora nada esteja certo, faria muito sentido para uma moeda meme com tema de dragão realizar uma queima de tokens.

: A equipe por trás do Smog sugeriu que poderia realizar airdrops adicionais ou queimar tokens $SMOG no futuro. Embora nada esteja certo, faria muito sentido para uma moeda meme com tema de dragão realizar uma queima de tokens. Crescimento viral de memes: O $SMOG está experimentando um crescimento viral e parece estar pronto para mais ganhos. O lançamento ocorreu no momento ideal para aproveitar o rally da Solana, que recentemente superou o $XRP, tornando-se a quinta maior criptomoeda em capitalização de mercado.

Conclusão

O Smog é uma moeda meme na Solana com um enorme potencial. Os investidores podem ter perdido a oportunidade inicial na Solana, mas agora têm outra chance de aproveitar o lançamento do Smog na Ethereum.

Por tempo limitado, os investidores podem comprar SMOG ($SMOG) na Ethereum com um desconto de 10%, além de obter 42% de APY com staking e acesso ao próximo airdrop de $SMOG. Não perca esta chance de comprar uma das moedas meme mais movimentadas do ano.

FAQ sobre como comprar SMOG