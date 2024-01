Como comprar SPONGE V2 ($SPONGEV2) moeda meme em 2024: Guia simples

Pontos chave da venda de SPONGE V2 ($SPONGE) Aqui estão os principais pontos que os investidores precisam saber sobre a venda de $SPONGE V2: A única maneira de obter $SPONGE V2 é fazendo staking permanente e bloqueando tokens V1.

Os tokens V1 bloqueados renderão recompensas de staking por 4 anos, pagas em tokens $SPONGE V2 a uma taxa de juros variável.

Os investidores que comprarem e fizerem staking em $SPONGE V1 antes que se esgote receberão um bônus de compra de 100% em tokens V2.

$SPONGE V2 será oficialmente lançado quando os últimos tokens V1 forem vendidos.

Como comprar SPONGE V2 ($SPONGE): Guia passo a passo para iniciantes

Confira como comprar $SPONGE V2 e fazer a transição a partir dos tokens V1:

Passo 1: Crie uma carteira de criptomoedas

Comece por configurar uma carteira de criptomoedas, como o MetaMask, compatível com tokens ERC-20. O MetaMask é gratuito e seguro, mas qualquer carteira compatível vai funcionar.

Para usar o MetaMask, baixe a extensão do navegador ou o aplicativo móvel e crie uma nova conta. Em seguida, crie uma senha forte e armazene a frase de recuperação em um local seguro.

Passo 2: Compre ETH ou USDT

Visite uma exchange de criptomoedas centralizada e compre ETH ou USDT. Os investidores precisarão trocar esses tokens por $SPONGE no site do projeto. A maioria das exchanges centralizadas aceita pagamentos em moeda fiduciária, incluindo cartões de crédito.

Por fim, transfira o ETH ou USDT comprado para a carteira configurada no Passo 1.

Passo 3: Conecte a carteira ao site da SPONGE V2

Visite o site do projeto SPONGE e clique em ‘Conectar Carteira’. Siga as instruções para autorizar a conexão da carteira.

Passo 4: Compre tokens $SPONGE V1

A compra de tokens $SPONGE V1 através do site do projeto qualifica os investidores para um bônus de compra de 100% em tokens V2. Insira a quantidade de tokens V1 a comprar em ETH ou USDT e clique em ‘Comprar’ para concluir a compra de Sponge. Logo, os tokens serão automaticamente enviados para a carteira de criptomoedas conectada.

Passo 5: Faça staking em $SPONGE V1

Clique em ‘Stake $SPONGE’ para bloquear permanentemente os tokens SPONGE V1 que você comprou no novo contrato inteligente V2. Quando $SPONGE V2 for lançado, esses tokens bloqueados pagarão recompensas de staking em tokens V2 diretamente para a sua carteira de criptomoedas conectada.

Além disso, os investidores poderão reivindicar os tokens V2 do bônus de compra. Para reivindicar, volte ao site do projeto $SPONGE e clique em ‘Reivindicar’.

O que é SPONGE V2?

$SPONGE V2 é uma atualização da moeda meme original $SPONGE, que foi lançada em maio de 2023.

Primeiramente, o $SPONGE original conquistou um sucesso significativo, construindo seu projeto em torno do meme popular do Bob Esponja e angariando mais de 20.000 seguidores nas redes sociais em apenas algumas semanas.

Em seguida, após uma pré-venda ágil, o $SPONGE lançou-se, conquistando rapidamente uma capitalização de mercado de US$ 1 milhão e disparou vigorosamente, atingindo uma avaliação notável de quase US$ 100 milhões.

No processo, os primeiros investidores no $SPONGE viram retornos de 100x. Assim, o projeto agora possui mais de 11.600 detentores de tokens, de acordo com o DEXTools.

O token foi listado em muitas das principais exchanges de criptomoedas, incluindo Poloniex, Toobit, CoinW, MEXC, Gate.io, BTCEX, Bitget, BitMart e BitKan. Ou seja, o $SPONGE manteve grande parte de sua popularidade e tinha uma capitalização de mercado de US$ 16 milhões antes do anúncio do SPONGE V2, que acima mostramos como comprar.

Além de tudo, o $SPONGE também é extremamente popular nas redes sociais. O projeto possui mais de 24.000 seguidores no X e 8.000 assinantes no Telegram.

Segundo o whitepaper do $SPONGE, o $SPONGE V2 foi projetado para ser “maior, melhor e mais absorvente” do que o $SPONGE original. Dessa forma, o novo token prepara o terreno para desenvolvimentos adicionais, e a equipe por trás do $SPONGE delineou um roteiro ambicioso, como discutiremos mais abaixo.

Tokenômica e transição do SPONGE V2

SPONGE V2 é um token ERC-20, que transaciona na rede Ethereum, possuindo um fornecimento total de 150 bilhões de tokens para comprar, com o fornecimento dividido em alocações para 6 finalidades:

Recompensas de staking (43,09%)

Bônus de compra V1 (26,93%)

Desenvolvimento do jogo P2E (4,47%)

Recompensas do jogo P2E (8,00%)

Liquidez em exchanges centralizadas (10,00%)

Marketing (7,50%)

A venda de $SPONGE V2 é diferente da maioria das outras pré-vendas de criptomoedas principais, pois os investidores não podem simplesmente comprar tokens $SPONGE V2. Em vez disso, a única maneira de adquirir $SPONGE V2 é fazendo a transição a partir do token V1.

Para comprar SPONGE V2, os investidores devem fazer staking dos tokens V1 no contrato inteligente V2. Os tokens staked serão permanentemente bloqueados, então os investidores não podem recuperá-los. Os tokens bloqueados gerarão recompensas, pagas em tokens V2, a uma taxa de juros variável por um período de 4 anos.

Para incentivar os investidores a aderirem ao $SPONGE V2, o projeto está oferecendo um bônus de compra de 100% em tokens V2 para quem comprar SPONGE V1 agora e fizerem a transição dos tokens para V2. Os tokens V2 obtidos através do bônus de compra estarão disponíveis para reivindicação assim que $SPONGE V2 for oficialmente lançado.

Roteiro do SPONGE V2

A equipe por trás do $SPONGE definiu vários objetivos ambiciosos para o token V2. Vamos dar uma olhada mais de perto.

Listagens nas exchanges Binance e OKX

O maior objetivo no roteiro do $SPONGE V2 é conquistar listagens na Binance e OKX, as duas maiores exchanges de criptomoedas do mundo em volume de negociação. Ser listado nessas exchanges seria um grande feito para o $SPONGE, que começou como uma pequena moeda meme com apenas uma capitalização de mercado de US$ 1 milhão.

Listagens em qualquer uma dessas exchanges provavelmente impulsionariam o preço do $SPONGE para níveis mais altos. A Binance recentemente listou a moeda meme $ORDI e viu o preço do token subir 120% após a listagem.

Jogo Play-to-Earn

Os desenvolvedores por trás do $SPONGE estão trabalhando duro em um novo jogo play-to-earn que permitirá aos jogadores correrem por Bikini Bottom como Bob Esponja e amigos. O jogo oferecerá tanto um modo gratuito quanto um modo play-to-earn. Na versão P2E, os jogadores que subirem no ranking do jogo serão recompensados com tokens $SPONGE V2.

O jogo pode aumentar o apelo do $SPONGE para públicos como os jogadores que de outra forma não se envolveriam no projeto. Ele também pode construir engajamento dentro da comunidade $SPONGE, o que é bom para a saúde a longo prazo do projeto.

A equipe de desenvolvimento ainda não anunciou uma data de lançamento para o jogo, mas espera-se que ele esteja disponível em 2024.

Capitalização de mercado de US$ 100 Milhões

O $SPONGE quase atingiu uma capitalização de mercado de US$ 100 milhões em maio de 2023, chegando perto desse marco. Agora, o projeto quer voltar a alcançar US$ 100 milhões e subir ainda mais.

Alcançar esse objetivo colocaria o SPONGE 2 entre as moedas meme mais valiosas para comprar e manter, como a Dogecoin, Shiba Inu e Pepe.

O objetivo também provavelmente estará ao alcance—$SPONGE já tem uma capitalização de mercado de US$ 16 milhões, então seria necessário um ganho inferior a 7 vezes para atingir US$ 100 milhões.

O $SPONGE também pode ter a seu favor um impulso se o mercado de criptomoedas se tornar otimista em 2024. Muitos analistas estão prevendo um mercado em alta em 2024, o que poderia fazer as moedas meme como o $SPONGE dispararem.

Por que comprar SPONGE V2 durante a venda?

Existem várias razões pelas quais os investidores devem ficar empolgados com o SPONGE e aproveitar para comprar na venda atual.

O potencial deste token é enorme. O $SPONGE já entregou um retorno de 100x para os investidores uma vez, e parece estar pronto para fazer isso novamente.

Durante o último mercado de alta de criptomoedas, o Dogecoin—na época a maior moeda meme—ganhou 23.000% em um único ano. O $SPONGE poderia ser a maior moeda meme do mercado de alta de 2024 e ver ganhos igualmente impressionantes.

Influenciadores de criptomoedas estão apoiando o novo token $SPONGE V2, um sinal de que este poderia ser o próximo cripto a explodir. Jacob Bury, que foi um dos primeiros a destacar o potencial da moeda meme original $SPONGE, já expressou seu apoio ao token V2.

Ainda melhor, os investidores que comprarem $SPONGE agora e fizerem a transição para o V2 podem aproveitar um bônus de compra por tempo limitado. Os investidores receberão 1 token V1 para fazer staking e 1 token V2 para reivindicar no lançamento.

Portanto, os investidores efetivamente dobram seu investimento em $SPONGE apenas por serem os primeiros a participar do lançamento do V2.

Conclusão

$SPONGE V2 é uma moeda meme com potencial explosivo para o mercado de alta de criptomoedas de 2024. Este projeto meme tem um grande número de seguidores nas redes sociais e uma comunidade dedicada de detentores de tokens, o que provavelmente tornará o lançamento do V2 um evento memorável. Além disso, o $SPONGE poderia subir ainda mais quando for listado na Binance e OKX ou quando lançar seu novo jogo play-to-earn.

Neste momento, quem comprar SPONGE e fizer a transição para o token V2 receberá um bônus de compra de 100%. Não perca esta chance de entrar com antecedência no $SPONGE V2.

Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investe. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.

FAQ