Como ganhar criptomoedas grátis em 2023: Os Melhores métodos

Segundo nossos especialistas, estas são as diferentes maneiras para ganhar criptomoedas grátis, de forma legal e se beneficiando de que tudo estará registrado nas respetivas blockchains. Logo, você será o fiel proprietário da carteira cripto que irá ganhar criptomoedas grátis, através dos seguintes métodos:

1. Aprenda e ganhe criptomoedas grátis

Atualmente, concluir cursos educacionais é uma das melhores maneiras de ganhar criptomoeda grátis. Pode parecer bom demais para ser verdade, mas, na verdade, é oferecido por uma variedade de plataformas. No entanto, deve saber que concluir esses cursos ou assistir a vídeos educacionais renderá pequenas recompensas de criptomoedas.

Por exemplo, na plataforma da Coinbase – uma das melhores corretoras de criptomoedas – poderá beneficiar dessa mesma oferta de criptomoedas grátis. Com a ajuda do seu programa “Coinbase Earn”, será recompensado por completar questionários e assistir a vídeos educacionais, variando os pagamentos, de acordo com a dificuldade.

2. Registar-se numa nova exchange

Neste momento, devido à forte concorrência, existem muitas corretoras de criptomoedas que darão alguma cripto para a sua carteira, se concluir o seu registo de conta. Portanto, este é um dos melhores métodos disponíveis e será, certamente, uma escolha sábia, além de ser uma das opções mais seguras para ganhar criptomoedas grátis.

Para facilitar este processo, listamos abaixo as principais exchanges que são ótimos lugares para ganhar cripto grátis, ainda que algumas das suas ofertas possam ser temporárias:

Crypto.com

Gemini

Binance

3. Recompensas em forma de NFTs grátis

Por outro lado, além de ganhar criptomoedas grátis, NFT, ou token não fungível, poderá ser uma recompensa de valor real que poderá transformar mais tarde em criptomoedas. Porém, como é possível obter NFTs grátis? Ora, se procura NFTs, existem vários caminhos promissores para ajudá-lo. Talvez não saiba disso, mas muitos projetos de cripto oferecem NFTs, como uma espécie de bónus de convite. Estar atento aos melhores pre-sales poderá aumentar a chance de conseguir ganhar esses NFTs grátis.

Além das nossas revisões, outra ótima opção é de pesquisar regularmente no Twitter por brindes NFT e airdrops. Para participar de tais brindes, pode ser necessário retuitar e promover o projeto. Este simples retuite pode dar-lhe a chance de ganhar um NFT gratuitamente e sem riscos.

4. Comece a sua estratégia de staking de criptomoedas

O staking de criptomoedas pode ser definido como o processo de bloquear os seus tokens, para a validação de novos blocos em redes blockchain específicas. Isso é semelhante ao método de blockchains de Proof of Work e prova de staking. Além de auxiliar no processo de validação, os participantes desse staking serão recompensados por estarem a bloquear o seu investimento.

Além de poder ganhar criptomoedas grátis, esta estratégia pode servir como uma fonte contínua de rendimento, tornando-se vantajoso para aqueles que compram e mantêm cripto a longo prazo. Por exemplo, AQRU é uma das principais plataformas de cripto ser considerada, pois oferece uma maneira de gerar recompensas tremendas. Essas recompensas são de 7% ao ano para depósitos Bitcoin e Ethereum e 12% ao ano para depósitos DAI, USDC e USDT, ainda que deva ter em consideração todos os riscos associados.

5. Participe num Airdrop

Um Airdrop é um tipo de brinde feito por desenvolvedores de um novo projeto de criptomoedas, para promovê-lo e apresentá-lo ao mercado. Assim, esse airdrop tende a gerar mais entusiasmo e interesse no mercado em relação àquela nova criptomoeda específica, cumprindo o objetivo principal de criar hype.

No entanto, é importante saber que talvez precise de cumprir certos passos para aumentar o potencial de ganhar criptomoedas grátis. Isso inclui rastrear diferentes projetos de cripto nas redes sociais ou Discord.

6. Recompensas por cartão de crédito e cashback em cripto

Se procura conseguir ganhar criptomoedas grátis durante as suas atividades diárias, talvez usar um cartão de crédito cripto seja o seu caminho a seguir. Como oferecem recompensas de reembolso para compras, os melhores cartões de crédito de criptomoedas tendem a ter uma estrutura semelhante aos cartões de crédito normais. A única diferença, entretanto, é que as recompensas são em moeda digital e não em moeda fiduciária.

Devido à crescente adoção da cripto, o número de plataformas que oferecem cartões de crédito criptográficos também aumentou. Crypto.com e Binance card são algumas das melhores corretoras de altcoins que oferecem serviços de cartão dedicados e permitem que use os seus ativos de criptomoedas para pagar por bens e serviços. Mesmo em pagamento que não aceitem criptomoedas, o provedor cuidará do processo de troca, fazendo com que o câmbio seja feito, bem como a recompensa pela compra.

7. Participar em inquéritos e pesquisas

Preencher inquéritos e pesquisas on-line parece um jogo antigo da Internet, mas desta vez está aqui com uma pequena diferença. Desta vez, em vez de dinheiro, você receberá criptografia para responder a inquéritos.

O Freecash é um dos oferece recompensas aos participantes para participar não apenas em pesquisas, mas também jogos e algumas outras formas, com pagamento diário. Mesmo recebendo seus pagamentos em criptografia, você tem a opção de recebê-los em dólares ou até mesmo em cartões-presente.

Tenha atenção a potenciais golpes

Sem dúvida, o mundo das altcoins e ativos digitais está repleto de fraudes e, na verdade, a situação pode piorar no caso de ofertas gratuitas. Afinal, os golpistas adoram atacar quem procura ganhar criptomoedas grátis.

Dito isso, é essencial que esteja constantemente atento a golpes, quando estiver em busca de criptomoedas gratuita. Tenha em mente que os airdrops são um dos golpes de cripto mais comuns. Fora isso, nunca partilhe as chaves privadas ou credenciais de login da sua carteira de criptomoedas.

Resumo: vale a pena procurar ganhar criptomoedas grátis?

Resumindo, ganhar criptomoedas de graça poderá ter diferentes níveis de dificuldade e risco. Contudo, esperamos que este nosso artigo tenha esclarecido as diferentes opções para ganhar criptomoedas grátis e que tenha sucesso ao trabalhar com essas opções de forma eficiente. Use sempre métodos confiáveis em plataformas com credibilidade e equipas reputadas.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre ganhar criptomoedas grátis