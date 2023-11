Como comprar Bitcoin ETF Token ($BTCETF) em 2023: Guia para iniciantes

Pontos-chave para Comprar Bitcoin ETF Token ($BTCETF) em Pré-venda Recém-lançada : Atualmente, a Bitcoin ETF está na fase de pré-venda, com tokens ao preço de compra de US$ 0,0054.

Aumentos de preços escalonados: os tokens aumentarão em US$ 0,0002 em cada etapa da pré-venda, até chegar a US$ 0,0068 no estágio 10 – 36% a mais do que no estágio 1.

: Atualmente, a Bitcoin ETF está na fase de pré-venda, com tokens ao preço de compra de US$ 0,0054. Aumentos de preços escalonados: os tokens aumentarão em US$ 0,0002 em cada etapa da pré-venda, até chegar a US$ 0,0068 no estágio 10 – 36% a mais do que no estágio 1. Recompensas de staking : O pool de staking está aberto e conta com mais de 27 milhões de tokens bloqueados, oferecendo um grande APY no momento de redação deste artigo.

: O pool de staking está aberto e conta com mais de 27 milhões de tokens bloqueados, oferecendo um grande APY no momento de redação deste artigo. Queima de tokens : O Bitcoin ETF Token queimará 5% de seu fornecimento e reduzirá as taxas sobre transações em 1% quando cada um dos cinco marcos pré-estabelecidos ocorrerem.

: O Bitcoin ETF Token queimará 5% de seu fornecimento e reduzirá as taxas sobre transações em 1% quando cada um dos cinco marcos pré-estabelecidos ocorrerem. Hard Cap baixo: O hard cap está fixado em apenas US$ 4,956 milhões e pode esgotar em algumas semanas.

Como Comprar Bitcoin ETF Token ($BTCETF) durante a pré-venda: Guia passo a passo

Os tokens BTCETF estão disponíveis, atualmente, pelo preço de US$ 0,0054. Siga as cinco etapas abaixo para adquirir e fazer staking com os tokens BTCETF antes da listagem nas exchanges:

Etapa 1: Configure a sua carteira cripto

O primeiro passo para comprar Bitcoin ETF Token ($BTCETF) é baixar uma carteira cripto compatível com ERC-20, caso você ainda não tenha uma.

A MetaMask é amplamente recomendada por ser gratuita, além de funcionar no desktop e dispositivos móveis, possuir interface fácil e alta segurança. Este guia vai usar a MetaMask como exemplo, mas existem dezenas de outras opções, incluindo Trust Wallet, Fantom e muito mais.

Visite o site oficial da MetasMask e baixe a extensão do aplicativo/navegador. Em seguida, configure uma conta com uma senha forte – certifique-se de anotar a frase de segurança em um lugar seguro.

Etapa 2: Compre ETH, MATIC, USDT ou BNB

Em seguida, é necessário adicionar criptomoedas à carteira, para poder comprar a de Bitcoin ETF. O token ainda não está disponível nas exchanges e não é possível comprar com moeda fiduciária.

Por ser um token ERC-20, o BTCETF é compatível com ETH, MATIC, USDT ou BNB. Recomenda-se usar ETH, pois as taxas de gás (transação), que precisarão ser pagas posteriormente, podem ser mais baixas com ETH.

Os tokens podem ser transferidos de uma exchange, como Binance ou Coinbase, ou adquiridos diretamente em uma carteira cripto, por meio de uma empresa terceirizada como Wert ou MoonPay.

Etapa 3: Conecte a carteira ao site de pré-venda

Acesse a página oficial de pré-venda do Bitcoin ETF Token e clique em ‘Conectar carteira’.

Escolha a MetaMask (ou a carteira de sua preferência) e siga os passos na tela, incluindo inserir uma senha, para aprovar a conexão. Após a conexão, o site deverá mostrar as opções um pouco diferentes de antes, incluindo a opção ‘Compre Agora’.

Etapa 4: Compre e faça staking com os tokens BTCETF

Agora é a hora de comprar tokens Bitcoin ETF. Os investidores têm a opção de bloquear imediatamente os tokens no pool de staking para ganhar APYs que, atualmente, estão em torno de 1.000%. Como não há risco de o preço diminuir durante a pré-venda, o staking é uma opção interessante para aumentar a participação de um investidor.

Aqueles que desejam fazer staking com os tokens devem selecionar a criptomoeda a ser usada e clicar em ‘Compra e Staking. Insira o valor que você pretende investir ou o número de tokens Bitcoin ETF que deseja comprar – garantindo ter o suficiente para cobrir as taxas de gás – e siga as etapas na tela para concluir a transação.

Os compradores não têm obrigação de fazer staking e podem apenas realizar uma compra. Basta selecionar ‘Comprar agora’ e seguir os mesmos passos.

Etapa 5: Reivindicar os tokens

Após comprar seus tokens Bitcoin ETF não serão disponibilizados até a conclusão da pré-venda. Os tokens ficarão armazenados com segurança no site do Bitcoin ETF Token até o Evento de Geração de Token, momento em que o projeto anunciará uma data e hora de reivindicação.

Nesse momento, os titulares devem retornar ao site e selecionar o botão ‘Reivindicar’, transferindo os tokens para a sua carteira MetaMask. Eles podem, então, optar por armazená-los lá ou em outro lugar, ou transferi-los para uma exchange.

Os detalhes da reivindicação vão ser revelados no grupo do Bitcoin ETF Token no Telegram.

O que é o Bitcoin ETF Token?

Bitcoin ETF Token é uma nova criptomoeda que está chamando a atenção do mercado graças ao promissor início de sua pré-venda. Até agora, o projeto arrecadou mais de US$ 870 mil, e os investidores estão animados e a comprar Bitcoin ETF.

O BTCETF está diretamente ligado ao sucesso dos ETFs de Bitcoin, que estão sendo muito comentados e podem ser um grande catalisador para uma corrida cripto em 2024.

Os ETFs de Bitcoin foram solicitados por vários grandes fundos de investimento e gestores de ativos. Incluem-se empresas como BlackRock e Fidelity. Elas impulsionam o preço do BTC – que atingiu o máximo em 18 meses – e o restante do mercado de criptomoedas também.

Os ETFs de Bitcoin estão sendo analisados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), com crescente confiança de que a aprovação acontecerá em breve.

Além disso, os ETFs de Bitcoin não apenas fornecerão um grande catalisador porque sua aprovação legitimaria o investimento em Bitcoin e essencialmente forneceria um selo de aprovação de um importante órgão governamental, mas também porque abriria trilhões de dólares de fundos institucionais para fluir para o Bitcoin, que então pode refletir em todo o resto do mercado.

Por fim, os ETFs de Bitcoin fornecerão aos clientes desses fundos de hedge e fundos de pensão, exposição ao Bitcoin, sem que os indivíduos tenham que se preocupar em comprá-lo, gerenciá-lo ou armazená-lo.

O Bitcoin ETF Token está diretamente ligado ao sucesso dos ETFs de Bitcoin. Ocorrerá a queima de um grande número de tokens quando determinados marcos forem atingidos. O projeto também oferece recompensas de staking e um aumento gradual de preço como incentivos adicionais para comprar o token Bitcoin ETF.

Informações completas sobre o projeto estão disponíveis no whitepaper do Bitcoin ETF Token.

Por que comprar Bitcoin ETF Token durante a pré-venda?

Além de seu potencial de preço estar vinculado ao sucesso dos ETFs de Bitcoin e também do BTC, a pré-venda do BTCETF, para quem comprar, traz outros benefícios tanto para negociações de curto prazo quanto para investimentos de longo prazo.

Queima de tokens e staking de BTCETF

Até 25% (525 milhões de tokens) do fornecimento máximo de 2,1 bilhões de BTCETF passará por queima se os cinco marcos pré-definidos forem alcançados, com 5% para cada um – as taxas sobre transações também irão diminuir em 1% (de 5% para 1% ) para cada marco. São eles:

Anúncio das datas de aprovação dos ETFs Bitcoin.

A aprovação total do primeiro ETF de Bitcoin.

Quando um token ETF de Bitcoin dobrar de preço.

Assim que o Bitcoin atingir um preço de US$ 100.000.

O BTCETF atingir um volume total de negociação de US$ 100 milhões.

Além da enorme queima de tokens, o Bitcoin ETF Token também oferece recompensas de staking com a atual percentagem de rendimento anual em torno de 1.000%. Os compradores de pré-venda podem optar por bloquear imediatamente os seus tokens no pool de staking e gerar recompensas, já que o preço não diminuirá durante a pré-venda.

O staking é um método testado e confiável para incentivar a retenção no longo prazo e o staking de BTCETF já provou ser muito popular. Até agora, mais de 27 milhões de tokens estão bloqueados no pool. Isso representa cerca de 60% do total adquirido – com 119 BTCETF por bloco ETH.

Os tokens serão desbloqueados ao longo de cinco anos, com 15% (315 milhões) liberados no primeiro ano e outros 2,5% (52,5 milhões) liberados todos os anos durante os próximos quatro anos.

Aumento de preços e tokenomics

Os compradores de pré-venda do Bitcoin ETF Token têm a chance de ganhar uma vantagem imediata quanto mais cedo comprarem os tokens.

No momento de redação deste artigo, os tokens estão à venda por US$ 0,0054 – no entanto, o preço aumentará US$ 0,0002 em cada estágio, com o décimo e último estágio chegando ao valor de US$ 0,0068 por token.

Este estágio 1 oferece aos compradores um ROI modesto, mas imediato, de 36%, caso eles vendam os tokens após a listagem em uma exchange.

Conforme descrito acima, o Bitcoin ETF Token possui um tokenomics bem planejado, com um fornecimento máximo de 2,1 bilhões de tokens e 40% (840 milhões) reservados para comprar em pré-venda. Cada uma das 10 etapas oferece 84 milhões de tokens, sem período de carência. Há um pequeno limite máximo de US$ 4,956 milhões, que pode muito bem esgotar nas próximas semanas.

Tanto o pool de staking quanto o mecanismo de queima tiveram 25% da oferta máxima (525 milhões de tokens) alocados, com 10% finais (210 milhões) reservados para liquidez.

Preço do Bitcoin ETF Token: Qual é o potencial do $BTCETF?

Inúmeros fatores, tanto internos quanto externos, determinam o sucesso de qualquer projeto de criptomoeda. Acompanhe a previsão completa de preços do Bitcoin ETF Token para saber mais sobre a previsão para o desempenho do BTCETF até o final da década.

Os principais fatores, descritos com mais detalhes acima, incluem:

Aumentos de preço escalonados: os primeiros compradores podem ver uma vantagem imediata de 36% com tokens aumentando o preço de US$ 0,005 para US$ 0,0068 por meio de 10 estágios de pré-venda.

os primeiros compradores podem ver uma vantagem imediata de 36% com tokens aumentando o preço de US$ 0,005 para US$ 0,0068 por meio de 10 estágios de pré-venda. Recompensas APY altas: O APY de staking está, atualmente, acima de 1.000%, sem riscos durante a pré-venda.

O APY de staking está, atualmente, acima de 1.000%, sem riscos durante a pré-venda. Queima de tokens: Até 25% da oferta máxima passará por queima se e quando os ETFs de Bitcoin atingirem determinados marcos do mundo real.

Até 25% da oferta máxima passará por queima se e quando os ETFs de Bitcoin atingirem determinados marcos do mundo real. Redução do imposto sobre transações: Esses marcos também reduzirão as taxas sobre transações de 5% para 1%, caso alcançados, com uma redução de 1% para cada marco.

Conclusão

O Bitcoin ETF Token é um novo projeto de pré-venda que já está se tornando uma das criptomoedas mais interessantes de 2023, para comprar.

O sucesso do projeto está ligado ao sucesso no mundo real dos ETFs de Bitcoin e ao preço do BTC, com o BTCETF queimando grande parte de sua oferta de tokens e reduzindo o imposto comercial assim que determinados marcos forem atingidos.

O projeto também oferece enormes recompensas de staking – cerca de 1.000% no momento de redação deste artigo – e aumentos de preços escalonados, para oferecer uma vantagem imediata de 36% na compra durante os estágios iniciais.

Os tokens custam, atualmente, US$ 0,0054, mas subirão para US$ 0,0068 na fase final da pré-venda.

Perguntas frequentes