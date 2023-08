Como comprar Bitcoin com eToro: Guia para iniciantes

Como comprar Bitcoin com eToro – Guia Rápido 2023 Quer comprar Bitcoin com eToro agora mesmo? Siga as quatro etapas simples para concluir o processo em menos de cinco minutos. Etapa 1 : Abrir uma conta – O primeiro passo é – O primeiro passo é visitar o site eToro e abrir uma conta. Preencha o formulário de registro, fornecendo informações pessoais básicas conforme se solicite. Em seguida, conclua o processo KYC fazendo o upload de um documento de identidade emitido pelo governo e um comprovante de endereço.

Etapa 2: Depositar fundos – Terá de se fazer um depósito para comprar Bitcoin com eToro. São aceitos vários métodos de pagamento, desde cartões de débito/crédito e transferências bancárias até Paypal e Neteller. O depósito mínimo é de US$10 nos EUA/Reino Unido e US$50 em outros países. Não são cobradas taxas de depósito nos pagamentos em USD, enquanto as outras moedas incorrem numa taxa de 0,5%.

Etapa 3: Procurar o Bitcoin – eToro suporta mais de 90 criptomoedas e milhares de ações e ETFs. Portanto, é melhor usar a barra de pesquisa para encontrar o Bitcoin. Basta digitar ‘Bitcoin’ e clicar em ‘Negociar’ quando aparecer.

Etapa 4: Comprar Bitcoin em eToro – Depois de clicar em ‘Negociar’, uma caixa de pedido aparecerá. Digite a quantidade de Bitcoin a comprar, em dólares americanos. O investimento mínimo em Bitcoin no eToro é de US$ 10. Clique em ‘Open Trade’ para confirmar o pedido. O Bitcoin será instantaneamente adicionado ao portfólio da conta. Role para baixo para encontrar um tutorial mais detalhado sobre como comprar Bitcoin em eToro.

Como comprar Bitcoin com eToro – Tutorial 2023

Nesta seção, orientamos os iniciantes no processo simples de compra de Bitcoin com eToro. Explicamos cada passo, detalhadamente, ao lado de screenshots.

Passo 1: Abra uma conta eToro

O eToro é um corretor regulamentado, portanto, todos os clientes devem registrar uma conta. Isso geralmente leva apenas alguns minutos, incluindo o processo KYC (Conheça seu cliente).

Primeiro, visite o site eToro. Em seguida, clique no botão ‘Inscrever-se’ e escolha um nome de utilizador e uma palavra-passe. Introduza um endereço de correio eletrónico e clique em “Criar conta”.

eToro irá então enviar um e-mail. Abra o e-mail e clique no link de verificação. Em seguida, o eToro irá recolher mais algumas informações pessoais. Isto inclui um nome completo, nacionalidade, endereço residencial, número de celular e data de nascimento.

A seguir, eToro enviará um SMS para o número de telefone registrado. Digite o código para completar o processo de registro. Antes de prosseguir, eToro fará algumas perguntas básicas sobre a experiência de negociação anterior.

Isto permite a eToro oferecer produtos de investimento adequados.

Passo 2: Concluir o processo KYC

Outra estipulação dos reguladores da eToro é que se deve proceder à verificação dos novos clientes. Isso designa-se como o processo KYC e requer uma identificação oficial do país do candidato. eToro aceita passaportes e carteiras de motorista. Em alguns países, os cartões de identificação nacionais e estaduais também são aceitos.

Para além disso, também é necessário um comprovante de residência. Exemplos de documentos aceitáveis incluem extratos bancários e de cartões de crédito e faturas de serviços públicos. O documento deve ter sido emitido nos últimos três meses.

Ao contrário de outros corretores Bitcoin, o processo KYC no eToro é automático. Isso significa que os documentos serão verificados em 1 a 2 minutos.

Passo 3: Depositar fundos

A funcionalidade total da conta é fornecida assim que o processo KYC for concluído. Isso inclui a possibilidade de depositar fundos com dinheiro fiduciário.

Aqui está uma visão geral dos métodos de pagamento que o eToro suporta:

Cartões de débito/crédito

Neteller

Paypal

Skrill

O eToro também suporta pagamentos locais. As opções disponíveis aparecerão de acordo com o país de residência do cliente.

Os clientes do Reino Unido e dos EUA podem começar com apenas US$10. Na maioria das outras nacionalidades é obrigatório depositar, pelo menos, US$ 50.

Uma das principais vantagens da utilização do eToro é o fato de as taxas de depósito serem muito baixas. Os pagamentos que não sejam em USD custam apenas 0,5% em todos os métodos de pagamento suportados. É feita a anulação desta taxa caso o pagamento seja em USD.

Passo 4: Procurar por Bitcoin

A eToro é uma corretora de múltiplos ativos com milhares de mercados, desde ações e ETFs até forex e criptomoedas. Como tal, a maneira mais rápida de comprar Bitcoin com eToro é usar a caixa de pesquisa.

Digite ‘Bitcoin’ e clique no botão ‘Negociar’ ao lado do resultado da pesquisa.

Passo 5: Configurar um pedido e comprar Bitcoin com eToro

A parte final requer que o investidor crie uma ordem de compra. Os investidores de Bitcoin de primeira viagem ficarão satisfeitos em saber que este é um processo simples no eToro.

Quando a caixa de pedidos aparece, há apenas um campo a ser preenchido – o valor do investimento. Isto precisa ser declarado em dólares americanos, independentemente da moeda da conta. O investimento mínimo é de US$10, mas no nosso exemplo acima, investimos US$50.

Clique em “Abrir transação” para colocar a ordem. E é isso – eToro executará a ordem instantaneamente, o que significa que o Bitcoin foi comprado com sucesso.

Opções da carteira eToro

Depois de comprar Bitcoin, os tokens são armazenados na carteira web eToro.

Esta é uma carteira de custódia, o que significa que o eToro protege o investimento. A carteira é segura e conveniente, permitindo aos usuários ver o seu investimento em Bitcoin a qualquer momento. Além disso, a carteira web eToro torna simples a venda de Bitcoin com o clique de um botão.

Dito isso, o eToro também oferece uma segunda opção de carteira, que pode ser baixada como um aplicativo para iOS e Android. Isso é chamado de carteira de criptomoedas eToro Money.

Esta ainda é uma carteira de custódia, mas os usuários têm mais opções. Por exemplo, os usuários podem transferir tokens Bitcoin para outro local, como uma troca ou carteira. Além disso, a carteira de criptomoedas eToro Money permite que os usuários troquem tokens instantaneamente sem sair do aplicativo.

Em última análise, os iniciantes que simplesmente procuram ganhar exposição ao Bitcoin acharão a carteira da web eToro mais do que adequada.

Como vender Bitcoin no eToro

Conforme observado acima, os tokens Bitcoin armazenam-se na carteira da web eToro, por padrão. Isso torna muito fácil vender Bitcoin quando chega a hora.

Primeiro, clique no botão ‘Portfólio’, situado no lado esquerdo do painel da conta. Isso exibirá todos os investimentos atualmente no eToro carteira, com preços em tempo real. Clique em “Bitcoin” seguido do botão “Fechar tudo”. Para confirmar, clique novamente em “Fechar tudo”.

A outra opção é vender apenas uma porcentagem do investimento em Bitcoin. Neste caso, clique em ‘Fechar’ e escolha quanto vender.

De qualquer forma, uma vez que a ordem de venda é colocada, eToro executará instantaneamente a ordem. Os fundos serão então adicionados ao saldo da conta do utilizador. Em qualquer altura, pode efetuar-se um levantamento para o método de pagamento registrado.

Quanto custa comprar Bitcoin no eToro?

É importante compreender que taxas são aplicáveis quando se opta por comprar Bitcoin com eToro. Abaixo, dividimos cada tipo de taxa para que os investidores possam tomar uma decisão informada antes de prosseguir.

Taxas de depósito

Para comprar Bitcoin com eToro, é necessário fazer um depósito. eToro oferece uma estrutura de taxas simples para este caso.

Os pagamentos efetuados em dólares americanos não incorrem em quaisquer taxas

Os pagamentos efectuados em qualquer outra moeda incorrem numa taxa de 0,5%. Esta é uma taxa de câmbio cobrada para converter a moeda em dólares americanos.

As taxas acima são aplicáveis a todos os tipos de pagamento suportados, quer sejam cartões de débito/crédito, carteiras eletrônicas ou transferências bancárias.

Em comparação, muitas bolsas de criptomoedas cobram mais de 3-5% para depositar fundos com moeda fiduciária. Por exemplo, a Coinbase cobra 3,99% em compras de débito / crédito. Enquanto a Bitstamp cobra 5%. Como tal, o eToro é muito competitivo a este respeito.

Comissões de negociação

O eToro não cobra comissões de negociação per se. No entanto, cobra uma margem de lucro sobre o spread do mercado. Esta é uma taxa simples e transparente de 1% tanto nas ordens de compra como nas ordens de venda.

A taxa é deduzida do montante do investimento. Como tal, depois de colocar uma ordem de compra de Bitcoin com eToro, a negociação terá uma perda imediata.

Por exemplo:

Digamos que um investidor quer comprar US$ 1.000 de Bitcoin com eToro

Isto atrairá uma taxa de 1%, pelo que o investidor paga US$ 10

O investidor tem agora US$ 990 em Bitcoin

A carteira mostrará que o investimento desceu US$ 10, ou 1%

O acima exposto também se aplica ao levantamento de fundos. Isto significa que os investidores precisam ter em conta a taxa de 1% ao calcular os ganhos ou perdas.

Taxas de armazenamento

A eToro não cobra quaisquer taxas pelo armazenamento de Bitcoin na sua carteira web. Isto significa que os investidores podem manter os seus tokens Bitcoin em segurança durante o tempo que desejarem. Este é também o caso da carteira cripto eToro Money.

Taxas de levantamento

Os levantamentos efetuados em dólares americanos são isentos de taxas.

Os levantamentos em qualquer outra moeda pagarão uma taxa de US$ 5. Além disso, a eToro cobrará mais uma vez uma taxa cambial de 0,5% sobre os pagamentos que não sejam em dólares americanos. Isto deve-se ao fato de o corretor ter de converter os dólares americanos de volta para a respectiva moeda.

Tenha em atenção que os clientes do nível Diamante não terão de pagar quaisquer taxas de levantamento ou de conversão. Os que estiverem num nível Platinum ou Platinum+ receberão um desconto de 50% nestas taxas.

O que torna o eToro um bom lugar para comprar Bitcoin?

Ainda não tem certeza se escolher comprar Bitcoin com eToro é a opção certa? Nesta seção, exploramos como o eToro se compara a outros corretores e trocas de criptomoedas.

Avaliação do eToro

O eToro foi fundado em 2007 e agora é usado por mais de 30 milhões de clientes. Há vários órgãos a regulamentar a corretora, garantindo que os investidores possam comprar Bitcoin com segurança. Isso inclui licenças com FINRA (EUA), ASIC (Austrália), FCA (Reino Unido) e CySEC (Chipre). Os clientes eToro são cobertos por um desses órgãos financeiros, dependendo de seu país de residência.

Para além da Bitcoin, o eToro suporta mais de 90 outras criptomoedas. Isso torna simples a criação de uma carteira diversificada num único local seguro. E ainda inclui outras criptomoedas de grande capitalização, como Ethereum, BNB, XRP e Cardano. O eToro também suporta criptomoedas emergentes, incluindo Enjin, Maker, Axie Infinity, Curve e muitas outras.

Todas as moedas cripto disponíveis no eToro podem comprar-se a partir de apenas 10 dólares ou mais. Isto porque há um fracionamento dos investimentos. Mais uma vez, isto faz do eToro uma escolha ideal para comprar muitas criptomoedas diferentes com um pequeno saldo de conta. Como mencionado acima, o eToro cobra uma taxa de 1% sobre as compras de moedas criptografadas. Esta taxa também é cobrada na venda de criptomoedas.

Uma grande vantagem de escolher o eToro é que os cartões de débito/crédito e as carteiras eletrônicas podem utilizar-se sem taxas se se efetuar o pagamento em dólares americanos. Se o pagamento se fizer em outra moeda, é sujeito a uma pequena taxa de câmbio. Compare isto com outras plataformas de moeda criptografada como a Coinbase (3,99% e Bitstamp (5%) – e o eToro é significativamente mais barato.

O depósito mínimo no eToro é de apenas US$ 50, reduzido para US$ 10 para clientes dos EUA e do Reino Unido. Considera-se que o eToro uma ótima opção para investidores iniciantes em Bitcoin. Não apenas em termos de pequenos mínimos de conta, mas a plataforma é super fácil de usar. Além disso, o eToro elimina a necessidade de aprender a usar carteiras criptografadas.

Isso ocorre porque depois de comprar Bitcoin, os tokens são protegidos pelo eToro. Os clientes simplesmente precisam fazer login em sua conta eToro para visualizar ou vender seus tokens. Dito isso, este corretor também oferece um aplicativo de carteira eToro Bitcoin. Isso é separado da carteira principal da web e vem com recursos adicionais. Isso inclui trocas de tokens na carteira e a capacidade de transferir Bitcoin externamente.

Outro recurso popular no eToro é o comércio de cópias. Isso promove uma experiência de negociação passiva, pois os clientes podem copiar as posições de outro investidor eToro. Todas as futuras ordens de compra e venda se espelharão num montante de investimento proporcional. Os clientes podem parar de copiar a qualquer momento, e não se aplicam taxas adicionais.

Para investidores de criptomoedas de longo prazo, também vale a pena considerar os portfólios inteligentes. Estas são carteiras de criptomoedas geridas profissionalmente e com boa diversificação. O eToro reequilibra as carteiras inteligentes em nome dos investidores. Um portfólio inteligente no eToro oferece acesso a 20 criptomoedas diferentes. Isto é ponderado pela capitalização de mercado.

Por exemplo, Bitcoin, Ethereum e BNB têm uma ponderação de 44%, 17% e 11%, respetivamente. Enquanto ApeCoin, Stellar e Uniswap contribuem com apenas 1% cada. Existem outros portfólios inteligentes de criptomoedas para escolher entre vários objetivos. Além das criptomoedas, o eToro também é um corretor de ações regulamentado.

Isso cobre milhares de ações dos mercados dos EUA, Reino Unido e Europa. Isso além dos mercados da Ásia e do Oriente Médio. ETFs, índices, forex e commodities também são suportados. As ações e os ETF podem ser transacionados sem comissões, enquanto outros ativos atraem um modo de fixação de preços apenas com spread.

Por outro lado, o eToro tem alguns inconvenientes, a considerar. Primeiro, descobrimos que o eToro é mais adequado para iniciantes. Embora venha com ferramentas de gráficos e indicadores técnicos, estes provavelmente não serão adequados para comerciantes experientes. Além disso, alguns produtos – incluindo forex, commodities e índices – não estão disponíveis para clientes dos EUA.

Isto deve-se ao fato de que, estes produtos, se negociarem como contratos por diferenças (CFDs). Outra desvantagem a considerar é que o eToro não oferece uma carteira sem custódia. Isto significa que os investidores não controlam as suas chaves privadas. Dito isto, os principiantes são provavelmente mais adequados para carteiras de custódia de qualquer forma, uma vez que não é necessária qualquer experiência prévia.

👍 Prós

Autorizado e regulamentado pela FCA ASIC, CySEC e FINRA. Compre Bitcoin com um cartão de débito / crédito, carteira eletrônica ou transferência bancária.

Compre Bitcoin com um cartão de débito / crédito, carteira eletrônica ou transferência bancária. Mais de 90+ criptos suportados – além de ações, ETFs e outros ativos.

Mais de 90+ criptos suportados – além de ações, ETFs e outros ativos. O painel de controle de fácil utilização irá agradar aos investidores principiantes.

O painel de controle de fácil utilização irá agradar aos investidores principiantes. Taxas baixas e transparentes. 👎 Contras Não oferece uma carteira eToro Bitcoin sem custódia

Não oferece uma carteira eToro Bitcoin sem custódia As ferramentas de negociação eToro Bitcoin podem não ser avançadas o suficiente para alguns

O que saber sobre a compra de Bitcoin como um iniciante

Em termos simples, o Bitcoin é uma moeda digital. O Bitcoin opera na blockchain, que é um livro-razão público que registra todas as transações. As transações de Bitcoin são pseudônimas, uma vez que a identidade dos remetentes e destinatários não é revelada. Em vez disso, apenas o endereço da carteira criptografada das partes envolvidas na transação está ligado à transferência.

Agora que explicamos como comprar Bitcoin no eToro, podemos explorar algumas considerações chave a fazer como principiante. Antes de seguir, bom lembrar que a Bitcoin é uma moeda digital que foi criada em 2009. Foi pensado para desafiar o sistema financeiro global como uma alternativa descentralizada à moeda fiduciária.

No entanto, agora o Bitcoin compra-se muito como um veículo de investimento. O seu valor flutua com base na procura e oferta, semelhante às ações. Mas o Bitcoin é muito mais especulativo e volátil do que as ações e outros ativos convencionais. O processo de compra de Bitcoin também é semelhante ao das ações.

Por exemplo, será necessário abrir uma conta num corretor como o eToro. Depois de escolher quanto investir e completar a ordem, o valor do investimento aumentará e diminuirá. Os investidores em Bitcoin podem facilmente vender os seus tokens e voltar a ter a moeda fiduciária, uma vez que os mercados funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a Bitcoin atrai muita liquidez, garantindo que se possa levantar os investimentos, sem problemas.

Lembre-se apenas que os riscos da Bitcoin são muito mais elevados do que os de outros ativos. Afinal de contas, o Bitcoin tem um histórico de apenas 14 anos. É por isso que os investidores avessos ao risco apenas afetarão uma pequena porcentagem da sua carteira à Bitcoin. No entanto, a Bitcoin gerou enormes retornos ao longo da década anterior – que abordaremos mais detalhadamente em breve.

O que é o Bitcoin?

Uma caraterística central do Bitcoin é que ele é descentralizado. Isso significa que ninguém é dono do Bitcoin ou da rede blockchain. Por sua vez, os tokens de Bitcoin mantidos numa carteira privada permanecem no controle total do investidor. Ao contrário das contas bancárias, as carteiras privadas não podem ser congeladas e as transações não podem ser revertidas.

O Bitcoin também opera livre de qualquer governo, nação, estado ou banco central. Isso significa que o fornecimento de Bitcoin não pode ser manipulado. Isso é benéfico para os investidores, pois o Bitcoin não sofre com práticas inflacionárias. Pelo contrário, é a blockchain que dita o fornecimento de Bitcoin.

A cada 10 minutos, um novo Bitcoin entra na oferta circulante. Atualmente, este é de 6.25 BTC. No entanto, este valor reduz para metade aproximadamente de quatro em quatro anos. Este continuará a ser o caso até cerca de 2140, quando todos os 21 milhões de tokens Bitcoin estiverem em circulação.

Para que é que a Bitcoin é utilizada?

O whitepaper do Bitcoin, lançado em 2008, argumentava que o Bitcoin seria uma “versão peer-to-peer de dinheiro eletrónico” ideal. Por outras palavras, o Bitcoin foi criado como um meio de troca. Isso ocorre porque é possível transferir-se, o Bitcoin, de carteira para carteira sem um terceiro, como um banco.

Além disso, as taxas do Bitcoin são baixas e as transações demoram apenas 10 minutos a serem confirmadas na cadeia de blocos. No entanto, o Bitcoin tem agora um novo objetivo – é um veículo de investimento genuíno. Tal como as ações, as pessoas compram Bitcoin para obter ganhos financeiros. Isso é alcançável se o valor do Bitcoin aumentar.

Considere que o Bitcoin não valia nada quando foi lançado pela primeira vez em 2009. Desde então, o Bitcoin atingiu máximos de quase US$ 69.000 – traduzindo-se em ganhos de milhões de por cento. Dito isto, o Bitcoin também tem outros casos de utilização. Por exemplo, um número crescente de comerciantes aceita pagamentos em Bitcoin.

Exemplos notáveis incluem a Microsoft, a Overstock e a Twitch – mas existem milhares de outros. Além disso, o Bitcoin também se utiliza para obter rendimentos passivos. Existem muitas opções a este respeito, incluindo contas de poupança Bitcoin. Os tokens de Bitcoin usam-se então para financiar empréstimos, com os mutuários pagando juros ao investidor.

Por que investir em Bitcoin?

O Bitcoin é uma das classes de ativos com melhor desempenho nos últimos 10 anos. O crescimento exponencial do Bitcoin supera os mercados de ações e imobiliário em montantes consideráveis.

É importante compreender a tese de investimento do Bitcoin antes de prosseguir. Abaixo, abordamos as principais razões pelas quais o Bitcoin tornar-se cada vez mais popular entre os investidores.

Ativo de alto crescimento

A principal razão pela qual as pessoas desejam comprar Bitcoin com eToro e outros corretores é para visar grandes ganhos de investimento. Conforme discutido anteriormente, o Bitcoin superou a maioria dos outros ativos desde que foi lançado em 2009.

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

De acordo com a CoinMarketCap , o primeiro preço registrado do Bitcoin foi de US$ 0,062 em 2011.

No seu pico, no final de 2021, o Bitcoin negociava a quase US$ 69.000.

Isso significa que o Bitcoin já retornou mais de 111 milhões por cento

Em tempos mais recentes, vamos supor que um investidor comprou Bitcoin no início de 2020, quando estava sendo negociado a pouco mais de US$ 5.000. Compare isso com os máximos de 2023 de mais de US$ 30,000, e o Bitcoin cresceu 500% em apenas três anos.

Embora o Bitcoin tenha testemunhado grandes ganhos desde a sua criação, o desempenho passado não influencia os retornos futuros. Isto significa que os investidores devem agir com cautela e considerar os riscos antes de prosseguir.

Desconto de 50% em relação aos máximos anteriores

O Bitcoin, tal como as ações e outros ativos, opera num mercado cíclico. Isso significa que os preços do Bitcoin passam por tendências de alta e de baixa. Atualmente, negoceia-se o Bitcoin com um desconto de 50% em relação aos seus máximos anteriores.

Isso atrairá investidores com desconto que gostam de comprar ativos de qualidade a um preço de entrada mais favorável. Embora não haja garantia de que o Bitcoin retornará ao seu pico anterior de US$ 69.000 – se isso acontecer, isso oferece uma vantagem notável com base nos preços atuais.

Isso é semelhante a comprar ações quando os mercados mais amplos estão em baixa, em antecipação a uma reversão de sentimento.

O investimento líquido facilita o levantamento de fundos

Muitos investidores preferem ativos líquidos, que permitem que eles façam levantamentos com facilidade. Este é certamente o caso do Bitcoin, considerando que é um ativo de vários bilhões de dólares que negoceia 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Por outras palavras, os investidores podem vender os seus tokens Bitcoin de volta à moeda fiduciária a qualquer momento. Isso torna o Bitcoin uma ótima alternativa para ativos ilíquidos, como imóveis e títulos.

Facilmente transferível e armazenado

O Bitcoin é uma moeda digital, tornando-o fácil de transferir e armazenar. Por exemplo, as transações realizam-se numa base de carteira para carteira. Não é necessário passar por terceiros para transferir Bitcoin, já que os investidores têm controle total sobre os seus fundos.

Como referido anteriormente, o armazenamento de Bitcoin numa carteira privada oferece um controle ainda maior. Isto porque a carteira só pode ser acessada por aqueles que possuem as suas chaves privadas.

Em termos de taxas de Bitcoin, isso varia de acordo com a demanda da rede. Mas, muitas vezes, está na região de US$ 1-3. Este é o caso independentemente do tamanho da transação, tornando o Bitcoin ideal para grandes transferências.

Quanto é necessário para comprar Bitcoin com eToro?

O Bitcoin é um produto de investimento disponível para todos os orçamentos. Claro, o Bitcoin negoceia-se por dezenas de milhares de dólares. No entanto, o Bitcoin é uma moeda digital, portanto, fracionavel em pequenas unidades. Isso é especialmente ideal para aqueles que se preocupam com os riscos do Bitcoin.

Alguns investidores comprarão uma pequena quantidade de Bitcoin no final de cada mês, construindo sua posição a longo prazo. Enquanto outros investem quantias muito maiores. Dito isso, lembre-se de que a maioria dos corretores de criptomoedas e bolsas têm requisitos mínimos de investimento em vigor. Felizmente, o mínimo no eToro é apenas US$ 10 – garantindo que aende a todos os orçamentos

Conclusão

Em resumo, o eToro é um ótimo lugar para comprar Bitcoin com segurança. O corretor é regulamentado em várias frentes, incluindo FINRA, ASIC, FCA e CySEC.

Seu painel de controle amigável atrairá investidores iniciantes, e o depósito mínimo começa em US$ 10. Pode comprar-se Bitcoin com um cartão de débito/crédito, carteira eletrônica ou transferência bancária.

Também descobrimos que o eToro oferece taxas competitivas. Os pagamentos em USD são isentos de taxas, enquanto outras moedas são cobradas apenas 0,5%. Além disso, o eToro também suporta outras criptomoedas, tornando a diversificação simples.

Perguntas frequentes