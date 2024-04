Como Comprar Dogeverse (DOGEVERSE) em 2024: Guia Completo

Neste guia, vamos ensinar como comprar DOGEVERSE, compartilhar suas principais características e explicar por que atrai investidores.

DOGEVERSE é a nova moeda meme multi-chain baseada na raça de cachorro Shiba Inu.

Lançada em pré-venda em 8 de março, arrecadou mais de US$250 mil em minutos e tem todas as chances de se tornar viral. Assim, pesquisamos a equipe do projeto, whitepaper, roadmap, termos de staking e tokenomics para garantir que seja legítimo.

Além disso, avaliamos a abordagem multi-chain inovadora do Dogeverse e o momento do lançamento para entender seu potencial de mercado. Infelizmente, os golpistas frequentemente tentam replicar sites de pré-venda de tokens populares. Por isso, para comprar DOGEVERSE com segurança, lembre-se de usar apenas o link oficial de pré-venda.

Principais Recursos do Projeto de Criptomoeda Dogeverse

Antes de explicarmos como comprar DOGEVERSE, aqui estão alguns pontos que valem a pena saber sobre o projeto:

Lançamento e Plataforma: DOGEVERSE é um token multi-chain que foi lançado em pré-venda em 8 de março e arrecadou mais de US$250 mil em poucas horas.

DOGEVERSE é um token multi-chain que foi lançado em pré-venda em 8 de março e arrecadou mais de US$250 mil em poucas horas. Tokenomics: Fornecimento total de 200 bilhões de tokens, com 15% alocados para pré-venda, 15% para liquidez, 50% para marketing e desenvolvimento, 10% para staking e 10% para fundos do ecossistema.

Fornecimento total de 200 bilhões de tokens, com 15% alocados para pré-venda, 15% para liquidez, 50% para marketing e desenvolvimento, 10% para staking e 10% para fundos do ecossistema. Pré-venda: DOGEVERSE está disponível em pré-venda através do site oficial e é negociado a US$0,000291 por token.

DOGEVERSE está disponível em pré-venda através do site oficial e é negociado a US$0,000291 por token. Staking: Staking inicial para APY mais alto (até 1445%), distribuído ao longo de dois anos a uma taxa de 6088 $DOGEVERSE por bloco Ethereum, combinado com incentivos de longo prazo.

Staking inicial para APY mais alto (até 1445%), distribuído ao longo de dois anos a uma taxa de 6088 $DOGEVERSE por bloco Ethereum, combinado com incentivos de longo prazo. Recursos Principais: Staking em pré-venda, flexibilidade multi-chain (Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base).

Staking em pré-venda, flexibilidade multi-chain (Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base). Visão de Longo Prazo: Construir uma comunidade forte através de incentivos de staking duradouros e contínuo marketing, tornando-se a próxima maior moeda meme.

Construir uma comunidade forte através de incentivos de staking duradouros e contínuo marketing, tornando-se a próxima maior moeda meme. Roadmap: Cinco fases, com listagens na DEX na Fase 4 e listagens na CEX na Fase 5.

Como comprar Dogeverse (DOGEVERSE): instruções passo a passo

Se sua dúvida é: “onde comprar DOGEVERSE?” A resposta é direta: apenas na pré-venda oficial do Dogeverse.

Para isso, você precisará de uma carteira de criptomoedas compatível e tokens ETH, BNB, MATIC ou USDT. Além disso, você também pode usar dinheiro fiduciário.

Siga os passos abaixo:

Passo 1 – visite o site de pré-venda

Primeiro, acesse o site oficial do Dogeverse. Você verá a pré-venda logo na página inicial. Use apenas o link que fornecemos para evitar golpistas que imitam o projeto.

Passo 2 – conecte sua carteira

Clique em ‘Conectar Carteira’ na parte inferior da janela de pré-venda e selecione sua carteira. Você pode conectar o MetaMask e a Coinbase Wallet diretamente ou outra carteira através da ferramenta Wallet Connect.

Se você ainda não possui uma carteira de criptomoedas, clique em ‘Não tenho uma carteira’, depois em ‘Escolha sua primeira carteira’. Dessa forma, você será direcionado para o site do Ethereum, onde poderá escolher e instalar qualquer carteira que preferir. A maioria dos provedores de carteira fornece instruções detalhadas de instalação na tela.

Além disso, preste atenção à compatibilidade do dispositivo e às etiquetas da carteira ao escolher. Recomendamos que você filtre as carteiras usando a etiqueta ‘Novidade no mundo das moedas digitais’. Isso caso você seja iniciante no universo cripto.

Passo 3 – deposite fundos em sua carteira

Deposite tokens ETH, BNB, MATIC ou USDT em sua carteira se você ainda não tiver fundos suficientes. Assim, você pode comprar qualquer quantidade de DOGEVERSE pelo preço de US$0,000291 por token até o próximo aumento de preço.

Outra opção é usar use dinheiro fiduciário. No entanto, observe que você ainda terá que comprar DOGEVERSE usando uma carteira de criptomoedas.

Passo 4 – selecione a rede

Depois de conectar sua carteira, clique em ‘Comprar com ETH’ no canto inferior direito para selecionar a rede. Em seguida, clique na sua rede preferida (ETH, BNB, MATIC ou AVAX). Vale ressaltar que você só será elegível para staking imediato se comprar DOGEVERSE na rede Ethereum.

Passo 5 – compre tokens

Selecione a criptomoeda abaixo do temporizador de pré-venda. Em seguida, insira a quantidade de ETH, BNB, MATIC, USDT ou USD que você deseja trocar por tokens DOGEVERSE. Dessa forma, você verá a quantidade de DOGEVERSE que receberá no campo dedicado.

Assim, se estiver satisfeito com isso, clique em ‘Comprar Agora‘ e confirme a transação em sua carteira.

Passo 6 – reivindique seus tokens

Você pode reivindicar seus tokens DOGEVERSE quando a pré-venda terminar. As datas de reivindicação e a primeira listagem na DEX serão anunciadas nas redes sociais do projeto.

Passo 7 – mantenha ou faça staking

Se você comprou DOGEVERSE na rede Ethereum, você pode fazer staking imediatamente para ganhar um alto APY.

Para isso abra o menu no cabeçalho do site e selecione ‘Staking’. Em seguida, clique em ‘Comprar e Fazer Staking’ e siga as instruções na tela para fazer staking de seus tokens.

No entanto, se você usou uma rede diferente para comprar DOGEVERSE, você terá que manter seus tokens até o final da pré-venda.

O que é Dogeverse (DOGEVERSE)?

Dogeverse é a nova moeda meme temática do Shiba Inu, baseada nas aventuras do cão viajante Cosmo. O token foi lançado na pré-venda exatamente a tempo do Dogeday, prestando homenagem à criptomoeda meme original Dogecoin.

O projeto arrecadou mais de US$350 mil nas primeiras horas, graças ao momento oportuno e ao marketing sólido. Além disso, no momento da escrita, a pré-venda rapidamente se aproxima da marca de US$1 milhão.

Uma vez que a pré-venda atinja seu soft cap de 30 bilhões de tokens (14,25% do fornecimento total de tokens), o Dogeverse lançará mais 57 bilhões de tokens como seu objetivo de hard cap para uma arrecadação total na pré-venda de US$17 milhões.

Valor de pré-venda

Investidores iniciais podem comprar um DOGEVERSE por US$0,000291.

Esta é uma boa oportunidade para adquirir o token com desconto antes que o preço aumente para seu valor máximo da pré-venda de US$0,00030500.

O suporte multi-chain é o destaque do Dogeverse. Na verdade, é a primeira moeda meme a funcionar simultaneamente na Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base, permitindo que você mova facilmente tokens entre as redes.

Apenas por esse motivo, o Dogeverse se destaca como digno de atenção e de se comprar.

Os investidores iniciais da Ethereum podem obter altas recompensas de staking de até 1411% APY.

Vale ressaltar que espera-se que o APY diminua à medida que mais investidores se juntem ao pool. Além disso, os investidores que compraram Dogeverse usando outras redes terão que esperar até o final da pré-venda para reivindicar seus tokens.

Ademais, o roadmap e o whitepaper do Dogeverse delineiam claramente sua visão de longo prazo. O projeto está agora na Fase 2, focada em aumentar a conscientização e atrair investidores.

A Fase 3 envolve solicitações às populares CoinMarketCap e CoinGecko. Mais adiante, o Dogeverse visa listagens em importantes DEXs e CEXs.

Quanto à tokenomics, o DOGEVERSE é criado na Ethereum e possui um fornecimento total de 200 bilhões de tokens com a seguinte alocação:

15% – Pré-venda

15% – Pré-venda 10% – Recompensas de staking

10% – Recompensas de staking 25% – Desenvolvimento do projeto

25% – Desenvolvimento do projeto 10% – Liquidez

10% – Liquidez 25% – Marketing

25% – Marketing 10% – Fundos do ecossistema

10% – Fundos do ecossistema 5% – Exchanges

A utilidade das recompensas de staking e transações multi-chain, juntamente com um lançamento sólido e dedicação à construção da comunidade, posicionam o Dogeverse para uma jornada de longo prazo.

Por que Comprar Dogeverse (DOGEVERSE)?

Dada a variedade de novas moedas meme no mercado, é difícil entender quais valem a pena comprar. Por isso, aqui estão algumas razões para adquirir DOGEVERSE na pré-venda:

✔️ Compatibilidade multi-chain

O Dogeverse é o primeiro projeto meme multi-chain, permitindo que você faça transações de forma transparente entre Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base. Essa flexibilidade resulta em transações mais rápidas, taxas de gás mais baixas e uma adoção mais ampla do projeto.

✔️ Desconto para investidores iniciais

Você pode adquirir DOGEVERSE com desconto na pré-venda em andamento. O preço aumentará assim que o projeto atingir seu próximo marco, e é esperado que o preço de listagem seja ainda mais alto. A participação na pré-venda oferece uma oportunidade de retornos mais altos à medida que o projeto ganha tração.

✔️ Recompensas de staking

O Dogeverse alocou 10% de seu fornecimento total para recompensas de staking, incentivando mais pessoas a entrarem no pool. Esta é uma oportunidade de renda passiva com um alto APY.

✔️ Comunidade forte

As moedas meme prosperam com o engajamento da comunidade, e o Dogeverse não é exceção. Por isso o projeto reservou 25% de seu fornecimento de tokens para marketing, a fim de aumentar a conscientização e aumentar a adoção. Além disso, os incentivos de staking também contribuem para o crescimento rápido da comunidade do Dogeverse.

✔️ Aproximação do Dogeday

O Dogeverse foi lançado durante a loucura das moedas meme que antecede 20 de abril, o Dia Internacional do Doge. A equipe do projeto entende o poder unificador dos memes do Doge e dá à comunidade mais um motivo para apoiar o novo token.

Conclusão: Deve comprar DOGEVERSE?

Embora não possamos fazer garantias, o Dogeverse parece ser uma das pré-vendas de criptomoeda mais promissoras em 2024. O projeto ainda está em estágios iniciais, e estamos animados para ver se ele alcança seus objetivos ambiciosos.

Esperamos que tenhamos ajudado você a entender como comprar o Dogeverse na pré-venda. Lembre-se de não cair em FOMO e faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda.

Perguntas Frequentes