Como comprar Frog Wif Hat ($FWIF) moeda meme

Pontos-chave da venda do Frog Wif Hat ($FWIF)

Nesta seção, apresentaremos os principais pontos de que devem estar cientes os investidores que considerarem comprar Frog Wif Hat ($FWIF). A saber, eles são: Frog Wif Hat é uma memecoin que brinca com a cultura francesa;

É provável que a meme coin Dogwifhat tenha inspirado a criação do Frog Wif Hat;

No entanto, no caso do Frog Wif Hat, em vez de um cachorro, o animal com acessório de cabeça que serve de mascote à criptomoeda é uma rã;

A escolha do anfíbio como mascote do Frog Wif Hat deu-se em virtude de sua relação com a culinária francesa;

Frog Wif Hat usa como base o protocolo ERC-20 e, por isso, é compatível com a rede Ethereum, aquela de que os desenvolvedores de aplicativos descentralizados mais fazem uso;

No entanto, no futuro próximo, Frog Wif Hat deverá passar a ser multirrede, pois usará um agregador para obter compatibilidade com a rede Solana; e

O lançamento do Frog Wif Hat aconteceu na última semana de fevereiro deste ano, estando disponível para comprar em seu site ou através da Uniswap, a maior exchange descentralizada; Com o intuito de assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à moeda meme, a equipe do projeto Frog Wif Hat preferiu pôr todos os tokens à disposição, no lançamento, em vez de realizar uma pré-venda antes, como é usual. O suprimento total do Frog Wif Hat é de 1 bilhão de tokens e está disponível para comprar, em sua totalidade.

Como e onde comprar Frog Wif Hat ($FWIF): Passo a passo da compra

Atualmente, apenas a exchange Uniswap oferece o Frog Wif Hat. No entanto, essa situação pode mudar no futuro próximo, pois outras exchanges poderão passar a oferecer o ativo. Os passos para a efetivação compra da memecoin são os seguintes:

Caso ainda não tenha feito isso, baixe e configure uma carteira cripto compatível com criptomoedas do tipo ERC-20. O site do Frog Wif Hat sugere a MetaMask. O site dessa carteira está em https://metamask.io/. Adquira os tokens necessários à compra da quantidade que deseja do Frog Wif Hat. Na Uniswap, as criptomoedas com as quais é possível comprar Frog Wif Hat incluem, por exemplo, Ether (ETH), USD Tether (USDT) e USD Coin (USDC). É possível adquirir essas criptomoedas facilmente em praticamente qualquer exchange. Além disso, é possível obter Ether através da MetaMask embora, nesse caso, a taxa de transação seja um pouco mais alta que o normal. Depois da aquisição da quantidade necessária do criptoativo que trocará por Frog Wif Hat, vá ao site do projeto e faça “Buy now”. Isso o conduzirá à Uniswap. No site da Uniswap, clique no botão para realização da conversão de uma criptomoeda na outra e clique no botão de conexão de sua carteira. Agora, selecione a criptomoeda que gastará e forneça no espaço devido à informação requisitada (a quantidade da criptomoeda que gastará ou a do Frog Wif Hat que adquirirá). Finalmente, se os dados estiverem corretos, confirme a transação.

Assim que houver confirmação da transação, deverá acontecer a transferência de tokens do Frog Wif Hat para a carteira do investidor com o simultâneo êxodo desta dos tokens usados na compra.

O que é Frog Wif Hat?

Como informamos acima, Frog Wif Hat é uma memecoin cujo lançamento aconteceu recentemente e está disponível para comprar. Ela tem como mascote uma rã com boina e baguete, explorando estes e outros estereótipos sobre a França.

A memecoin Frog Wif Hat opera na rede Ethereum, mas deve, em breve, passar a ser compatível com a rede Solana.

Em vez de efetuar uma pré-venda tradicional, a equipe do projeto colocou todos os tokens disponíveis de uma vez na Uniswap. Segundo ela, o objetivo era garantir igualdade de condições no acesso aos tokens do ativo.

O suprimento total da criptomoeda, que é de 1 bilhão de tokens, não pode sofrer expansão. Além disso, todos os tokens da moeda meme já estão em circulação.

O lançamento do Frog Wif Hat na exchange Uniswap, em fins de fevereiro, ocorreu durante um rali das criptomoedas. Esse período, aliás, coincidiu com o disparo da cotação de Dogwifhat, memecoin cujo mascote é um cachorro de gorro.

É provável que Dogwifhat tenha inspirado a criação do Frog Wif Hat. O site desta, aliás, até menciona que no mundo das memecoins é normal colocar chapéus em bichos.

Nas condições relativamente auspiciosas em vigor quando do lançamento do Frog Wif Hat na Uniswap, a cotação da memecoin subiu rapidamente. A memecoin chegou a acumular valorização de mais de 700% em poucos dias.

Um dos motivos que provavelmente contribuíram para a explosiva valorização que o Frog Wif Hat sofreu é o desejo dos investidores de identificar o próximo fenômeno do mercado de memecoins. Aliás, o Frog Wif Hat é forte candidato a essa posição.

Tokenomics do Frog Wif Hat e o roadmap da memecoin

Um dos pontos mais interessantes do Frog Wif Hat foi o modelo que sua equipe adotou para a introdução da memecoin no mercado. Ela não passou por pré-venda, em que uma parcela dos tokens da criptomoeda são vendidos antes da introdução do ativo em uma exchange.

Pelo contrário, todo o suprimento de 1 bilhão de tokens do Frog Wif Hat foi colocado de uma vez só à disposição dos interessados em os comprar, na Uniswap.

Dessa maneira, os interessados no ativo podem ter acesso a ele de forma transparente. Ademais, estarão em igualdade de condições uns com os outros.

De acordo com o itinerário presente no site do Frog Wif Hat, os marcos seguintes ao lançamento do ativo na Uniswap, que já aconteceu, devem ser a conclusão da ponte para a rede Solana e a adoção do ativo por mais de mil donos individuais de carteiras.

Mais tarde, a equipe do projeto espera superar a marca de adoção do ativo por mais de mil detentores de carteiras individuais e a marca de 100 milhões de dólares de valorização de mercado. Quando redigimos este texto, a valorização de mercado do Frog Wif Hat era de pouco mais de US$ 1,8 milhão de dólares.

Uma vez que o suprimento do Frog Wif Hat não pode aumentar, se a memecoin alcançar a marca de US$ 100 milhões de dólares de valorização de mercado prevista por seus criadores, a cotação dela terá sofrido um aumento de mais de 50 vezes.

Embora não haja garantia disso, é provável que, no futuro próximo, aconteçam listagens do Frog Wif Hat, em grandes exchanges centralizadas como, por exemplo, KuCoin, Binance e OKX.

Por que comprar Frog Wif Hat?

Há alguns motivos para que consideremos o Frog Wif Hat uma memecoin promissora, ótima para comprar. Um deles é o estado atual do mercado de memecoins, no qual vários ativos vêm obtendo formidáveis valorizações.

Um exemplo é o Pepe, outra moeda meme com um sapo por mascote. No começo de 2023, a cotação desse ativo chegou a subir mais de 7000% em menos de uma quinzena.

Outro exemplo interessante é Dogwifhat, que parece ser a principal inspiração do Frog Wif Hat. Desde o seu lançamento, em fins de 2023, a cotação do Dogwifhat foi subindo gradualmente até disparar em março deste ano.

Sua valorização de mercado estava em US$ 360 milhões de dólares quando elaboramos este texto. Assim, ela estava entre as cinquenta criptomoedas de maior valorização de mercado.

Inegavelmente, a limitação do suprimento do Frog Wif Hat a 1 bilhão de tokens pode contribuir para a valorização do ativo, pois evita o surgimento das pressões inflacionárias da criação de novos tokens.

Ademais, convém lembrar ainda que, como Frog Wif Hat ainda é uma criptomoeda com baixa valorização de mercado, uma pressão de compra relativamente modesta pode ter força suficiente para fazer o ativo sofrer forte valorização.

A listagem de $FWIF em grandes exchanges poderá trazer-lhes ganhos de visibilidade, credibilidade e acessibilidade que aumentem o interesse e a demanda por a compra, e levem à alta de sua cotação.

Baixo custo de transação

Em contraste com o que acontece com outros tokens, não há cobrança sobre movimentações da criptomoeda, exceto as taxas cobradas por redes ou exchanges. Ou seja, a equipe do Frog Wif Hat não recebe nenhuma parcela dos valores movimentados pelos detentores de $FWIF.

O modelo de lançamento do Frog Wif Hat também é um fator a favor de comprar o ativo pois, como argumentou Kane Pepi em um artigo que o site Techopedia publicou no começo de março, o fato de todo o suprimento do Frog Wif Hat estar em circulação reduz o risco de golpe.

Só para ilustrar, não mais que 65% do suprimento total de Bonk encontra-se em circulação no momento. Além disso, até o final de março, uma quantidade de tokens do Frog Wif Hat equivalente a cerca de US$ 400 mil dólares à cotação vigente quando redigimos este texto permanecerá em um pool de liquidez.

Ponte entre duas redes importantes

Por fim, lembremos que a equipe do Frog Wif Hat pretende usar o portal Wormhole para alcançar compatibilidade com a rede Solana. Assim, poderá expandir o alcance de sua criptomoeda para um dos mais importantes ecossistemas de memecoins.

Esse ecossistema, aliás, vem apresentando importante atividade nos últimos tempos. Recentemente, o blog da exchange KuCoin postou um artigo que mencionava algumas memecoins com base na rede Solana que vinham despertando grande interesse, para comprar. Só para ilustrar, podemos citar entre elas Bonk (BONK), Dogwifhat (WIF) e MAGA (TRUMP).

Aliás, a rede Solana é especialmente conhecida por sua agilidade e pelo relativo baixo custo de realização de transações.

Portanto, transformação do Frog Wif Hat em uma memecoin multirrede deverá contribuir para a integração natural entre redes, aumentar a visibilidade, a versatilidade e a acessibilidade da moeda meme e facilitar a sua adoção.

Repercussão

Além da explosiva valorização que Frog Wif Hat sofreu, outro sinal do interesse pela memecoin é a repercussão de sua introdução no mercado. Por exemplo, os sites Techopedia e Coingape consideraram possível que Frog Wif Hat venha a multiplicar a sua cotação por 100.

O influenciador cripto Jacob Bury também disse acreditar que é provável que a memecoin em questão venha, em relativamente pouco tempo, a valer 100 vezes mais que agora.

Outro famoso influenciador, Crypto Gains, afirmou, em seu canal no YouTube, acreditar que a cotação Frog Wif Hat vá subir à Lua. Por isso, informou seus seguidores da memecoin assim que houve o lançamento dela.

Conclusão

Frog Wif Hat é uma moeda meme promissora que tem boas chances de se tornar uma das próximas sensações de um mercado de memecoins, em constante transformação.

É inegável que o Frog Wif Hat possui vários pontos fortes que constituem um forte apelo para a comprar. Em jeito de ilustração, citaremos os seguintes: seu suprimento fixo; a transparência de seu lançamento no mercado; o humor do meme que lhe serve de base; e os planos ambiciosos de sua equipe.

Logo depois de seu lançamento, a moeda meme Frog Wif Hat acumulou forte valorização. Será interessante observar se essa memecoin, com um sapo como mascote, poderá ser a sucessora do fenômeno Pepe e se conseguirá concorrer por espaço e atenção com as memecoins de cachorro, como Dogecoin, Shiba Inu e Dogwifhat, que são mais comuns.

Lembramos aos interessados em Frog Wif Hat que, ao comprar, existem riscos inerentes na realização de investimentos, ainda mais em memecoins, que são especialmente voláteis. Por isso, recomendamos que qualquer decisão de investimento tenha como base uma zelosa pesquisa sobre o ativo em questão seguida de cuidadosa análise das informações relevantes.

Perguntas Frequentes