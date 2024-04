Como comprar Slothana (SLOTH) em 2024: Guia completo da memecoin

Principais recursos do projeto Slothana (SLOTH)

Antes de explicarmos como comprar Slothana, aqui vão alguns pontos que vale a pena conhecer sobre o projeto:

Lançamento e plataforma : Slothana é uma memecoin Solana que arrecadou mais de US$ 1 milhão três dias após o lançamento da pré-venda.

Tokenomics : Atualmente desconhecido.

Pré-venda : O SLOTH está atualmente disponível em pré-venda através do site oficial . Atualmente, 1 Solana (SOL) renderá 10.000 SLOTH.

Staking : Atualmente desconhecido.

Principais recursos : Mais informações estão chegando.

Visão de longo prazo : Slothana pretende se tornar a próxima maior memecoin baseada na rede Solana e construir uma comunidade forte que apoiará seu desenvolvimento a longo prazo.

Roteiro : Atualmente desconhecido.

Como comprar Slothana (SLOTH): Instruções passo a passo

Existem duas maneiras de comprar Slothana: enviando SOL para o endereço de token indicado para receber o airdrop de SLOTH, ou diretamente através do site oficial. De qualquer forma, você precisará de uma carteira compatível com a rede Solana.

Veja como comprar Slothana depositando SOL no endereço do token seguindo estes passos:

1. Crie uma carteira antes de comprar Slothana

Se você já possui uma carteira cripto, pule esta etapa. O Slothana aceita depósitos de qualquer carteira compatível com a rede Solana, como Phantom, Solflare ou Trust, então você não precisa necessariamente usar a carteira da Coinbase.

Porém, se você ainda não possui uma carteira, mostraremos como criar uma usando a Carteira Coinbase como exemplo.

Acesse o site da Coinbase e clique em ‘Cadastre-se’ no topo da página. Insira seus dados, incluindo seu nome legal, e crie uma senha forte. Leia e aceite os Termos e Condições.

Por último, baixe a extensão do navegador Coinbase Wallet ou o aplicativo móvel.

2. Verifique seu e-mail

Após se registrar, você receberá um e-mail solicitando a confirmação do seu endereço de e-mail. Clique no link na mensagem do e-mail. Em seguida, você será solicitado a inserir algumas informações adicionais, como país de residência e data de nascimento.

Não clique em ‘Pular’ no canto superior direito, isso porque é necessário verificar sua identidade e responder a todas as perguntas para negociar com a Coinbase.

3. Deposite fundos em sua carteira

Você só pode comprar SLOTH com SOL, portanto, deverá depositar alguns fundos em sua conta. Para isso, faça login em sua carteira Coinbase.

Selecione ‘Meus ativos’ na barra lateral esquerda e clique em ‘Explorar ativos’. Digite ‘SOL’ na barra de pesquisa e clique em ‘Comprar’ à direita da moeda. Em seguida, escolha o método de pagamento de sua preferência para comprar quantos SOL desejar.

4. Acesse o site oficial do Slothana

Visite o site do Slothana ou a página do X para copiar o endereço do token. Esteja atento a quaisquer fraudes, pois agentes maliciosos muitas vezes tentam replicar sites de projetos cripto. É importante que você use apenas o link oficial.

5. Envie SOL para o endereço designado para comprar Slothana

Abra sua carteira Coinbase novamente e clique em ‘Enviar e Receber’ no canto superior direito. Em seguida, clique na aba ‘Enviar’, selecione SOL, insira o valor e cole o endereço do token copiado. Clique em ‘Enviar’.

6. Aguarde o airdrop do SLOTH

Após enviar SOL para o endereço indicado, aguarde até que os tokens SLOTH apareçam em sua carteira Coinbase.

Alternativamente, pode comprar Slothana (SLOTH) diretamente do site seguindo estas etapas:

1. Acesse o site do Slothana

Abra o site oficial do Slothana e insira a quantidade de SOL que você deseja gastar. Em seguida, clique em ‘Compre agora!’ e escolha sua carteira (no nosso exemplo, a Carteira Coinbase).

2. Faça login na sua carteira cripto para comprar Slothana

Você será solicitado a conectar sua carteira Coinbase (ou outra carteira compatível com Solana) à pré-venda do Slothana. Faça login com suas credenciais e confirme a quantidade de SOL para adquirir seus tokens SLOTH. Quando estiver pronto, clique em Comprar agora.

3. Verifique se há SLOTH em sua carteira

Uma vez feito isso, seus tokens SLOTH deverão aparecer em sua carteira em breve. No caso da Carteira Coinbase, você pode encontrá-los no menu ‘Meus Ativos’, em ‘Minhas Criptomoedas’.

O que é Slothana (SLOTH)?

Slothana (SLOTH) é a mais nova memecoin baseada em Solana que atualmente está disponível apenas na pré-venda. Embora a equipe por trás do projeto seja desconhecida, o que é comum no mundo das memecoins, há rumores de que o Slothana está relacionado a outra memecoin de sucesso, o Smog (SMOG).

O Smog também é um projeto Solana e tem apoiado ativamente o Slothana no X.

Além disso, como o Smog, o Slothana adota uma abordagem de pré-venda ligeiramente diferente de outras memecoins. Isso porque você não precisa necessariamente comprá-lo no site e esperar o término da pré-venda para resgatar seus tokens.

Em vez disso, você pode enviar SOL para o endereço do token e fazer com que o SLOTH seja lançado imediatamente. Atualmente, não há informações sobre a economia ou alocação de tokens do Slothana.

A julgar por outras memecoins (particularmente o Smog), provavelmente haverá centenas de milhões, senão bilhões, de tokens no total, sem mecanismos de queima.

Nenhum roteiro também foi anunciado. No entanto, podemos antecipar alguma utilidade, como recompensas de staking ou airdrops de tokens (como é o caso do Smog), se os rumores sobre sua relação forem verdadeiros.

O que é certo é que o Slothana ganhou força rapidamente, o que é um sinal positivo para uma memecoin que depende principalmente de exageros e especulações. Ele ultrapassou a marca de US$ 500 mil oito horas após o início da pré-venda e atingiu US$ 1 milhão no terceiro dia.

Além do mais, o Slothana pretende construir uma comunidade grande e engajada, com milhares de usuários acompanhando sua página no X dias após o lançamento.

Com o apoio do Smog, que tem quase 50 mil seguidores no X no momento em que este artigo foi escrito, o Slothana está ganhando força rapidamente.

Por que comprar Slothana (SLOTH)?

Com tantas memecoins aparecendo no mercado, é difícil entender quais valem a pena comprar. Aqui estão as principais razões para você considerar comprar Slothana.

✔️ Rumores de relação com Smog (SMOG)

O SMOG explodiu 4.600% após seu lançamento na DEX Raydium e agora está disponível em várias outras corretoras, incluindo a Coinbase. A moeda tem um valor de mercado de mais de US$ 136 milhões no momento em que este artigo foi escrito e quase 50 mil seguidores no X.

Além disso, ao contrário de muitas memecoins, o SMOG tem uma utilidade real, que consiste em staking de recompensas, por isso, pode ser seguro assumir que o SLOTH seguirá o seu caminho.

✔️ Aumento de preços do Solana (SOL)

O Solana (SOL) viu o maior aumento de preço de todas as principais criptomoedas em 2024, 840% no acumulado do ano. Para constar, o ETH cresceu 107% e o BTC 161%.

É claro que o preço do SOL é dezenas de vezes inferior ao do ETH ou BTC, mas a tendência ascendente de Solana é evidente, o que impacta outros projetos baseados em Solana, como Smog e, esperançosamente, o Slothana. Por exemplo, o preço do SMOG cresceu 243% no mês passado.

✔️ Lançamento de pré-venda bem-sucedido

Se um token não ganhar força nos primeiros dias, é provável que fracasse logo depois.

Muitas memecoins dependem mais do hype do que de qualquer outra coisa, e isso não é uma coisa ruim. Porém, o lançamento da pré-venda torna-se um ponto crítico neste caso.

Felizmente, o Slothana conseguiu arrecadar US$ 1 milhão em três dias e não mostra sinais de desaceleração. Portanto, pelo menos esse filtro inicial foi superado com louvor.

✔️ Abordagem inovadora para comprar Slothana em pré-venda

São comuns pré-vendas com estágios de preços e cronômetros, onde você tem que esperar até o lançamento do projeto nas exchanges para resgatar seus tokens. No entanto, eles apresentam um risco maior de rug pull.

A abordagem do Slothana é diferente porque você pode obter seus tokens imediatamente. Essa transparência mostra aos investidores que o Slothana é um projeto sério, ainda que baseado em um meme.

✔️ Oportunidade de investimento antecipado ao comprar Slothana

No momento, você pode obter Slothana por um preço inferior ao preço de lançamento esperado.

Atualmente, 1 SOL lhe dará 10k SLOTH.

Isto representa uma oportunidade para retornos mais elevados se o Slothana mantiver a sua dinâmica. Além disso, ao chegar cedo, você pode apoiar o desenvolvimento do projeto e possivelmente obter vantagens especiais que não estarão disponíveis em fases posteriores.

Conclusão: Comprar Slothana, vale a pena?

O Slothana já mostrou seu enorme potencial apesar de ser uma moeda nova. Não se sabe muito sobre o tokenomics e o roteiro até agora, mas o seu sucesso de pré-venda e a possível relação com o Smog fazem dele um projeto que vale a pena seguir.

Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investe. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.



Perguntas frequentes