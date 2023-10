Tudo sobre Contratos Futuros de Criptomoedas: Guia Completo

Os traders de criptomoedas adotam abordagens diversas para negociar ativos digitais, cada um avaliando qual método se encaixa melhor em sua estratégia, sendo a negociação de contratos futuros é igualmente uma vertente importante dela. Embora essas abordagens possam ser proveitosas, é importante destacar que nem todas são ideais para todos os investidores e uma delas é a negociação de contratos futuros de criptomoedas.

A maioria dos traders de criptomoedas, sobretudo os iniciantes, possui uma compreensão mais sólida das opções na negociação à vista, tornando a negociação de contratos futuros de criptomoedas menos frequente. Apesar disso, essa forma de negociação oferece vantagens próprias. Contudo, é crucial adquirir um conhecimento sólido sobre esse método antes de se aventurar nele.

Este artigo revela detalhes essenciais sobre a negociação de contratos futuros, como ele funciona em bolsas regulamentadas e não regulamentadas.

Uma breve descrição de criptomoedas

Os contratos futuros de criptomoedas, são um acordo entre dois traders ou investidores que envolve a compra ou venda de uma moeda virtual em um momento futuro especificado.

Ou seja, este método permite que os participantes do mercado reduzam o risco de mudanças de preço esperadas no ativo selecionado.

Este tipo de contrato surge a partir de modelos de negociação do mercado. Por exemplo, um agricultor prevê em maio que colherá uma quantidade específica de milho até setembro. O agricultor e o comerciante concordariam em um contrato futuro sobre o quanto o comerciante pagaria para entregar a quantidade determinada de milho.

Assim, esse modelo de contrato futuro ajudaria o agricultor e o comerciante a reduzirem seus riscos de preço, já que as variações e flutuações de mercado não podem afetar o negócio já feito. Além de se proteger contra o risco de preço, os contratos futuros permitem que traders e participantes do mercado lucrem com especulações.

Pontos Chave: Os futuros de criptomoedas são negociáveis em corretoras aprovadas para a negociação de contratos futuros de criptomoedas futuros e opções.

Os traders podem escolher entre várias plataformas para negociar contratos futuros mensais. Algumas dessas plataformas operam sob regulamentações governamentais, enquanto outras não.

Contratos futuros permitem que traders e participantes do mercado prevejam o preço de ativos digitais no futuro.

Investir em futuros de criptomoedas é arriscado, principalmente devido à volatilidade inerente dos preços das moedas virtuais.

Entendendo os contratos futuros

Os contratos futuros também são conhecidos como derivados de um ativo original e funcionam como instrumentos financeiros que obtêm seu valor também a partir do ativo original. Esses contratos auxiliam principalmente nas transações entre duas partes envolvidas em investimentos em commodities, permitindo-lhes prever o preço futuro do ativo.

Além disso, o contrato inclui certos parâmetros predefinidos, como procedimentos de precificação, quantidade de unidades, métodos para a liquidação dos contratos e requisitos de margem. Um ponto importante a ser ressaltada é que todas as partes envolvidas no contrato devem aderir a esses parâmetros.

Aqui estão os detalhes do contrato em relação aos futuros de Bitcoin oferecidos pela Chicago Mercantile Exchanges (CME):

Unidade de contrato 5 Bitcoin de acordo com a taxa de referência CF Bitcoin da CME Cotação do preço USD Código do produto BTC Horário para trading Domingo a sexta-feira, das 17h00 às 16h00 Método de liquidação Liquidado financeiramente Requisitos de margem 50% do valor do contrato Contratos listados Os contratos listados são de seis meses consecutivos, com dois contratos extras em dezembro.

Detalhes do Contrato de Futuros de Ethereum (ETH) na CME:

Unidade de contrato 50 Ethereum de acordo com a taxa de referência CF Bitcoin da CME Cotação do preço USD Código do produto ETH Horário para trading Domingo a sexta-feira, das 17h00 às 16h00 Método de liquidação Liquidado financeiramente Requisitos de margem 60% do valor do contrato Contratos listados Os contratos listados são de seis meses consecutivos, com dois contratos extras em dezembro.

Como os contratos futuros funcionam em bolsas regulamentadas?

As bolsas regulamentadas e locais de negociação estão sujeitas, de modo geral, a regulamentações governamentais que estabelecem a alavancagem máxima permitida para a negociação de contratos futuros de criptomoedas.

Portanto, participar da negociação de contratos futuros de Bitcoin exige uma margem de 50% do valor do contrato, o que exige um depósito de margem de $25,000. A quantia restante para a compra do contrato pode ser financiada por meio de alavancagem.

É importante observar que o valor do contrato não é estático, mas varia com o ativo subjacente, que neste caso é o Bitcoin. Além disso, a CME se baseia na Bitcoin Reference Rate, um cálculo diário com base no preço médio ponderado pelo volume do Bitcoin em várias bolsas.

Dependendo dos movimentos de preço do Bitcoin, você tem a flexibilidade de manter seus contratos futuros ou vendê-los a outra parte. Desse modo, quando seus contratos são concluídos, você pode permitir que eles expirem ou rolá-los para novos, coletando seu pagamento em dinheiro devido.

Além disso, os passos envolvidos na negociação de contratos futuros de criptomoedas de Bitcoin são semelhantes aos da negociação de contratos futuros regulares. Tudo começa com a abertura de uma conta com a corretora ou bolsa de sua escolha. Após a aprovação de sua conta, você precisará de permissão do provedor de serviços de negociação para iniciar a negociação contratos futuros de criptomoedas.

Essa segunda aprovação, normalmente, depende de fatores como requisitos de financiamento e sua experiência em negociação de derivativos. Vale lembrar que esses mesmos fatores também influenciam a determinação da alavancagem e dos valores de margem para suas negociações.

Como contratos futuros funcionam em bolsas não regulamentadas

As bolsas de criptomoedas não regulamentadas têm uma narrativa única quando se trata de negociação de contratos futuros de criptomoedas. Pois, elas abraçam um certo nível de liberdade que permite aos traders se envolverem em atividades de alto risco que podem ser consideradas excessivas em outros lugares.

Por exemplo, considere a abordagem da Binance ao introduzir a negociação de futuros em sua plataforma em 2019. Inicialmente, ela ofereceu uma alavancagem impressionante de até 125 vezes o valor de negociação. No entanto, essa postura agressiva foi posteriormente reduzida para 20 vezes o valor de negociação em julho de 2021.

Abordar esse tipo de negociação requer a compreensão da conexão entre maiores índices de alavancagem e aumento da volatilidade das negociações. Portanto, ao considerar o benefício de lucros substanciais, também é crucial reconhecer o alto nível de risco de perdas significativas.

Isso se relaciona principalmente com a sua margem. Em essência, a extensão em que você pode se envolver na negociação de contratos futuros de criptomoedas depende da margem disponível em sua conta. Isso ocorre porque ela serve como o colateral mínimo necessário para executar negociações.

Assim, à medida que o tamanho de sua negociação aumenta, a corretora ou a bolsa exige uma quantia de margem proporcionalmente maior para facilitar a transação. Por exemplo, futuros de Bitcoin podem exigir uma margem de 50%, enquanto futuros de Ethereum podem exigir uma margem de 60% em certas bolsas.

Um fato curioso é que as corretoras que oferecem produtos futuros de várias empresas podem impor seus próprios requisitos de margem, que podem ser adicionais às taxas base definidas pela bolsa.

Plataformas populares para negociar contratos futuros

Com base em dados da CoinGecko a partir de 3 de outubro de 2023, as cinco principais plataformas de contratos futuros de criptomoedas de Bitcoin são as seguintes:

Binance: Renomada como a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance dominou o cenário com 294 pares de negociação e mais de $34,1 bilhões em volume de negociação para futuros de Bitcoin. ByBit: Embora não seja tão conhecida dos usuários dos EUA como a Binance, a ByBit se destacou entre os gigantes do mundo das exchanges de criptomoedas. Ela ostentava um volume de negociação de US$10.2 bilhões em 3 de outubro de 2023. Deepcoin: A Deepcoin foi introduzida em 2018, lida com derivativos e apresenta 81 pares de negociação. No mesmo período, exibia um volume de negociação de mais de US$10.6 bilhões, com um interesse aberto de mais de US$4.4 bilhões em 24 horas. OKX: A OKX, outro grande player, ostentava uma ampla variedade de 395 pares de negociação em contratos vitalícios e futuros. Ela relatou um volume de negociação de US$13.1 bilhões em 3 de outubro de 2023. Bitget: Inicialmente estabelecida como uma exchange de derivativos, a Bitget oferecia uma ampla gama de 221 pares de criptomoedas para negociação, incluindo contratos contínuos e futuros. O volume de negociação no mesmo dia estava em US$4.4 bilhões.

Benefícios da negociação de contratos futuros

Os participantes do mercado se beneficiam da negociação de contratos futuros, com a regulamentação sendo um fator chave. Isso se deve à volatilidade do ecossistema, que resulta em grandes oscilações de preços.

Outros benefícios deste método de negociação incluem:

Mitigação de riscos e hedge

Investidores de longo prazo no mundo das criptomoedas podem usar futuros de criptomoedas como um hedge contra o risco de queda. Ao assumir uma posição contrária nos contratos futuros em relação às suas holdings de criptomoedas, eles reduzem o risco de queda a curto prazo e podem potencialmente obter lucros com esses instrumentos de contrato.

Versatilidade na estratégia

Contratos futuros de criptomoedas concedem aos traders um ótimo grau de flexibilidade estratégica. Por exemplo, os traders podem facilmente assumir posições menos arriscadas em ativos caso antecipem uma queda no valor de suas criptomoedas.

Essa facilidade e simplicidade na execução de estratégias não são facilmente encontradas na negociação à vista ou na margem. Essa adaptação também permite que os traders implementem estratégias de scalping de forma eficaz, uma abordagem menos eficiente nos mercados à vista tradicionais.

Precisão nos preços

Como ocorre com contratos futuros tradicionais, os contratos futuros de criptomoedas são permanentes, não tendo datas de vencimento. Consequentemente, esses contratos espelham de perto os preços reais à vista com desvios mínimos. Enquanto os contratos futuros tradicionais podem ser negociados com lucros ou desvalorização dependendo do sentimento do mercado. Os contratos futuros de criptomoedas permanentes aderem aos preços à vista, auxiliados pelo conceito de taxas de financiamento.

Alavancagem financeira

Uma das principais atrações dos futuros de criptomoedas é a utilização de alavancagem financeira, visto que ela permite aos traders o controle de um valor substancial do contrato ligado a um ativo subjacente com apenas uma modesta quantia de capital.

Simplicidade e facilidade de uso

A negociação de contratos futuros de criptomoedas se destaca por sua abordagem amigável ao usuário. Ela simplifica o processo de investimento em ativos de criptomoedas, especulando sobre seus movimentos de preços e obtendo lucros sem possuir e armazenar com segurança as criptomoedas reais.

Ênfase na segurança

A segurança é um aspeto fundamental do mercado de futuros, especialmente para os traders. Como benefício, os contratos futuros de criptomoedas vêm com posições bem definidas e limites de preço, permitindo que os traders amenizem de forma eficaz sua exposição ao risco.

Potencial de lucro aprimorado

O conceito de alavancagem nos contratos futuros oferece aos traders a oportunidade de aumentar seus ganhos potenciais. Esse fator torna particularmente atrativo para traders experientes no espaço de criptomoedas.

O que considerar ao negociar futuras criptomoedas?

Sem dúvida, o cenário de futuros de criptomoedas está testemunhando um crescimento significativo no número de plataformas que oferecem essas opções de negociação, juntamente com um aumento na participação de traders e volumes de negociação.

Ao contrário de commodities mais estabelecidas, a negociação de contratos futuros de criptomoedas ainda está em desenvolvimento, o que resulta em suas características únicas:

Volume de negociação: Em relação aos volumes de negociação, os futuros de criptomoedas muitas vezes podem refletir a atividade nos mercados à vista. As flutuações de preços, especialmente durante períodos de alta volatilidade, podem ser significativas.

Durante esses momentos turbulentos, os futuros de criptomoedas podem acompanhar de perto os preços dos mercados à vista ou exibir desvios consideráveis, negociando com lucros ou desvalorizações aos preços. Isso significa que os futuros de Bitcoin, por exemplo, nem sempre podem oferecer proteção adequada contra a volatilidade inerente ao mercado de futuros subjacente.

Em relação aos volumes de negociação, os futuros de criptomoedas muitas vezes podem refletir a atividade nos mercados à vista. As flutuações de preços, especialmente durante períodos de alta volatilidade, podem ser significativas. Durante esses momentos turbulentos, os futuros de criptomoedas podem acompanhar de perto os preços dos mercados à vista ou exibir desvios consideráveis, negociando com lucros ou desvalorizações aos preços. Isso significa que os futuros de Bitcoin, por exemplo, nem sempre podem oferecer proteção adequada contra a volatilidade inerente ao mercado de futuros subjacente. Ambiente regulatório: Apenas algumas plataformas de negociação selecionadas operam sob a supervisão de reguladores, deixando a maioria dessas plataformas não regulamentadas. A CME é uma das poucas plataformas regulamentadas sob a supervisão da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Enquanto isso, a maior exchange de criptomoedas do mundo, a Binance, possui apenas subsidiárias nos Estados Unidos. Como resultado, suas ofertas permanecem limitadas no país.

Opções de contratos futuros

As opções de criptomoedas surgiram como um desenvolvimento relativamente recente no cenário financeiro. Foi em janeiro de 2020 que a CME introduziu pela primeira vez a negociação de opções de Bitcoin, seguida pelas opções de futuros de Ethereum em março de 2022.

Essas opções de criptomoedas funcionam como contratos de opções tradicionais, concedendo ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar criptomoedas a um preço predeterminado.

Neste contexto, o ativo subjacente são os contratos de futuros de criptomoedas negociados na plataforma da CME. Dessa forma, cada contrato de opção corresponde a um contrato de futuros, composto por 5 BTC ou 50 ETH.

Além disso, a CME oferece contratos de opções para seis meses consecutivos a qualquer momento, com datas de vencimento mensais e dois meses adicionais de contrato em dezembro.

Os traders neste mercado podem adquirir opções de compra (call options) se anteciparem um aumento no preço do Bitcoin. Por outro lado, uma opção de venda (put option) é uma aposta de baixa no valor da criptomoeda. É importante observar que os ganhos e as perdas potenciais diferem em cada cenário.

No caso de uma opção de compra, os ganhos podem ser ilimitados, pois o preço do Bitcoin pode aumentar indefinidamente. No entanto, as perdas estão restritas ao prêmio pago pelo contrato.

Por outro lado, as perdas podem ser ilimitadas para as opções de venda, já que o preço pode despencar para zero.

Vale ressaltar que a volatilidade do preço do Bitcoin adiciona um elemento significativo de risco à negociação de opções nesse espaço. A volatilidade implícita dos contratos de opções são notavelmente alta, o que se traduz em preços elevados para opções individuais de Bitcoin. Esses preços elevados podem ampliar as perdas potenciais para os traders.

Conclusão

Os futuros de criptomoedas são contratos especializados derivados dos preços das criptomoedas subjacentes. Eles oferecem aos traders um meio de se envolver com os movimentos de preços sem possuir as criptomoedas fisicamente.

Essa abordagem ajuda a mitigar os riscos associados à aquisição de ativos digitais reais, uma vez que você está essencialmente negociando com base em suas previsões sobre as futuras ações de preço desses ativos.

