Qual é a diferença entre ponzi e pirâmide?

Muitas pessoas já foram vítimas de investimentos e negócios fraudulentos na sua busca por mais fontes de rendimento. Esquemas duvidosos existem desde o século XIX e atraem muitos investidores com promessas de um maior retorno sobre o investimento. Conhecer a diferença entre Ponzi e Pirâmide é fundamental para tomar decisões de investimento ajuizadas, evitando fraudes.

As práticas de investimento para lucro fácil enquadram-se em duas categorias populares: esquemas Ponzi e Pirâmide. Uma característica comum a estes esquemas é a promessa de se obter lucros altos num curto espaço de tempo.

Os esquemas Ponzi e Pirâmide têm conceitos e objetivos semelhantes, mas diferem no seu modus operandi. Diante da ausência de regulamentação da indústria de criptomoedas, estes esquemas tornaram-se predominantes e muitas vezes são difíceis de distinguir de iniciativas de investimento genuínas.

É por isso que é crucial compreender como eles executam as suas manobras e atraem investidores menos experientes. Este artigo vai falar um pouco sobre como identificar a esquemas fraudulentos e a diferença entre Ponzi e Pirâmide, suas características e como evitar ser vítima de golpes.

O que é um esquema Ponzi?

Um esquema Ponzi é uma iniciativa fraudulenta de gestão de investimentos que promete aos investidores retornos altamente lucrativos com pouco ou nenhum risco. Os detalhes do investimento muitas vezes precisam ser mais específicos e mais acessíveis.

Apesar da sua natureza duvidosa, estes esquemas ganham a confiança dos investidores ao seguirem anúncios de personalidades conhecidas e de pessoas famosas. Ao contrário das operações comerciais tradicionais, o Ponzi não tem nenhuma fonte legítima de geração de receitas ou pagamento de dividendos. Em vez disso, depende dos seus investidores para sobreviver.

O esquema Ponzi paga os primeiros investidores com fundos de investidores mais novos que se inscreveram no esquema. Os organizadores da plataforma de investimento dedicam mais energia à captação de novos investidores para que a empresa prospere. Caso contrário, entra em colapso.

O nome esquema Ponzi veio de Charles Ponzi, um empresário ítalo-americano que se tornou popular na década de 1920 após implementar este método. Embora este tipo de investimento fraudulento tenha recebido o nome de Charles Ponzi, ele não foi o inventor do esquema.

Na verdade, segundo a história, o esquema de investimento começou com as mulheres no século XIX. Uma mulher alemã o executou pela primeira vez. Adele Spitzeder, em 1869, estabeleceu o fraudulento Spitzedersche Privatbank na Alemanha.

Em seguida, outra mulher nos Estados Unidos, Sarah Howe, operou a fraudulenta Ladies’ Deposit Company, em meados da década de 1870.

Mas por que o esquema recebeu o nome de Charles Ponzi? O esquema de Charles Ponzi tornou-se muito popular devido aos retornos surpreendentes que ofereceu. Ele fez os investidores acreditarem que seus lucros vinham de um negócio legítimo.

Pontos-chave de um esquema Ponzi Os investimentos Ponzi aumentam as receitas dos investidores mais novos para pagar os retornos dos investidores mais antigos.

A prática comercial fraudulenta sobrevive com a entrada de novos investidores.

Os fundadores do investimento fraudulento se dedicam a atrair novos investidores para a sua plataforma.

Os esquemas Ponzi enganam investidores desavisados, prometendo retornos surpreendentes sobre o investimento.

O esquema geralmente não fornece documentos legais aos investidores.

Esquema Ponzi na indústria cripto

Infelizmente, o esquema Ponzi passou a fazer parte da economia digital global, visando principalmente a indústria cripto. Mesmo sem saber a diferença entre Ponzi e Pirâmide, o mercado é vítima desse tipo de golpe. Como o mercado de criptomoedas envolve tokens altamente descentralizados, que muitas vezes oferecem anonimato, os golpistas aproveitam esta oportunidade para defraudar cripto-entusiastas.

Além disso, o alto risco e a volatilidade das criptomoedas levam os investidores a procurar opções de menor risco e com retornos mais elevados, tornando-os um alvo vulnerável para os golpistas.

Como resultado, foram relatados muitos casos Ponzi relacionados com criptomoedas, em que os fraudadores prometiam aos investidores elevados retornos sobre os seus investimentos.

Os esquemas vêm em várias formas, refletindo múltiplas oportunidades de investimento no espaço cripto para suas vítimas. Esses casos incluem os golpes Onecoin, PlusToken, Mining Max, GainBitcoin e Bitconnect.

Vamos examinar o funcionamento de alguns dos principais esquemas Ponzi listados acima.

Mining Max

Mining Max usava um suposto projeto de mineração em nuvem como uma ferramenta enganosa para ocultar suas atividades ilegais. A plataforma afirmava permitir que os investidores capitalizassem o boom das criptomoedas.

Além disso, permitia que os investidores participassem de um ecossistema de mineração multimoedas que poderia gerar altos retornos.

Como todos os esquemas Ponzi, o Mining Max dependeu fortemente de campanhas de marketing massivas para atrair novos investidores. Os golpistas conseguiram atrair mais de 18.000 investidores de 54 países.

Por fim, eles fizeram o projeto parecer legítimo e genuíno e gastaram apenas US$ 70 milhões dos US$ 250 milhões arrecadados em hardware de mineração. Os US$ 180 milhões restantes foram gastos para financiar campanhas de marketing massivas e estilos de vida luxuosos para os membros de sua equipe.

PlusToken

PlusToken foi um dos maiores esquemas Ponzi da história do mundo cripto. A maior parte do marketing da PlusToken foi feita por meio do aplicativo de mensagens chinês WeChat e atraiu investidores com a promessa de retornos mensais de 10% a 30%.

O projeto atraiu mais de 3 milhões de investidores, principalmente na China, Coreia e Japão. O modelo de negócios do projeto girava em torno da alfabetização cripto e do serviço de carteira. Além disso, os fraudadores enganaram os investidores fazendo-os acreditar que poderiam aumentar seus ganhos comprando o token do projeto, PlusToken.

Depois de um ano enganando investidores, o PlusToken fechou, em 2019, e os organizadores fugiram com mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas.

Primeiros orquestradores do esquema Ponzi

Segundo relatos sobre o esquema Ponzi, alguns indivíduos no século XIX operaram esquemas assim antes de Charles Ponzi. Entre os primeiros orquestradores do esquema Ponzi estão Adele Spitzeder, Sarah Howe, Charles Ponzi, e muitos outros.

Adele Spitzeder

Em 1869, Adele Spitzeder fundou o Spitzedersche Privatbank, que cresceu porque ela pagava altas taxas de juros sobre os depósitos. Ela operou a primeira versão do esquema Ponzi para continuar vivendo uma vida de luxo e extravagância.

De acordo com um relatório, ela tinha como alvo apenas as mulheres e prometeu aos seus investidores juros de 10% ao mês. O retorno do investimento que ela ofereceu foi tão fascinante que seus investidores tiveram que chamá-la de “Anjo dos Pobres”.

Seu banco continuou crescendo à medida que novos depositantes colocavam dinheiro nele, mas ela pediu falência quando não conseguiu se reunir para pagar vários depositantes de uma só vez.

Sarah Emily Howe

Em 1879, Sara Howe lançou a Ladies’ Deposit Company. A Ladies’ Deposit Company era um “paraíso das mulheres”, uma “oportunidade de investimento” ou um “banco”, dependendo de com quem Howe conversasse no momento.

Apenas mulheres solteiras com rendimentos mais modestos podiam depositar dinheiro, e ela oferecia uma generosa taxa de juros mensal de 8%.

Ela afirmou que era uma forma de ajudar as mulheres a se tornarem financeiramente independentes. Sua estratégia era atingir públicos menos poderosos, menos influentes e menos propensos a reclamar.

Howe dificultou a retirada do capital e dos juros pelos depositantes, e apenas permitiu a retirada dos juros.

Quando as pessoas reclamaram, ela explicou que não queria que as pessoas desperdiçassem o seu dinheiro com besteiras. Infelizmente, os investidores perderam US$ 30.000 (uma quantia considerável na época) quando a empresa faliu.

Charles Ponzi

Em 1920, Charles Ponzi fundou a Securities Exchange Company, na cidade de Boston, Estados Unidos. Ele alegou que poderia comprar cupons de resposta postal internacional a granel com taxas de desconto e trocá-los nos EUA.

Esses cupons de resposta postal eram pedaços de papel que os correios trocariam por selos. Isso ajudaria as pessoas a enviar uma carta com postagem de retorno ao buscar uma resposta de um destinatário em outro país.

Ponzi prometeu aos investidores retorno de 50% em 45 dias e 100% em 90 dias. Ele usou o dinheiro dos novos investidores para pagar os investidores mais antigos e, como os primeiros investidores receberam um retorno considerável, mais investidores aderiram.

Devido ao seu notável sucesso, os investidores logo o contataram para receber seu dinheiro. À medida que o negócio avançava, a operação chamou a atenção das autoridades, por isso iniciaram uma investigação criminal federal contra ele.

O relatório chegou à conclusão de que ele roubou US$ 15 milhões de seus investidores nos primeiros oito meses do negócio.

O que é um esquema de Pirâmide?

Um esquema de Pirâmide é um investimento insustentável e fraudulento, que oferece aos investidores retornos rápidos e elevados com pouca ou nenhuma preocupação. A estrutura de negócios ou de investimento é como uma Pirâmide, com algumas pessoas no topo, que são novos membros, para que ela se expanda para baixo.

Um esquema de Pirâmide funciona como um esquema Ponzi, mas aqui, os antigos investidores obtêm os seus retornos recrutando novos investidores. Para isso funcionar, os novos investidores devem pagar um depósito para participar do esquema.

Este depósito é então usado para reembolsar os investidores iniciais, e aos novos membros é prometida uma comissão à medida que o esquema atrai mais novos membros.

Não há necessidade de envolver a venda de produtos ou da existência de uma rede de distribuidores. Em vez disso, a tendência é incluir a venda de produtos ou uma rede de distribuidores apenas para parecer legítimo.

Os esquemas entram em colapso quando não há novos recrutadores, mas os promotores dos esquemas muitas vezes visam grupos próximos para ganhar a confiança dos investidores. Esses grupos incluem famílias, equipes religiosas, sociais, esportivas, estudantes universitários, etc.

Os fundadores promovem alguns investimentos fraudulentos sob nomes como programas de presentes ou clubes de investimento. William Miller perpetrou um exemplo típico deste tipo de fraude no século XIX.

Histórico dos esquemas

Em 1899, William Miller operou o Franklin Syndicate e prometeu um retorno semanal de 101% ou 520% anual.

A impressionante taxa de juros sobre os fundos dos investidores deu-lhe um novo nome, “520 por cento”. Ele alegou trabalhar com pessoas de dentro do mercado de ações para que seus investidores considerassem seus investimentos lucrativos.

Miller começou convencendo três de seus amigos a conseguir mais investidores à medida que o negócio avançava. Ele ofereceu aos investidores mais velhos uma comissão original de 5%. Com isso, eles foram motivados a recrutar amigos e parentes para a plataforma de investimentos Franklin Syndicate.

No entanto, as suas operações de investimento eram mais do que questionáveis, uma vez que não conseguia fornecer detalhes comerciais explícitos, o que o levou a dez anos de prisão.

Pontos-chave do esquema de Pirâmide As Pirâmides prometem aos investidores um retorno rápido e lucrativo dos investimentos.

Os investidores mais antigos recebem retornos ao recrutar novos investidores.

Exige que os investidores paguem uma taxa ou comprem produtos para obter retornos específicos.

Não possui fonte(s) comprovada(s) de receita proveniente de vendas no varejo.

Costuma dar mais ênfase ao recrutamento.

Esquema de Pirâmide na indústria cripto

Assim como o Ponzi, os esquemas de Pirâmide já existem há algum tempo. Infelizmente, o esquema da Pirâmide também se infiltrou na indústria cripto, fazendo com que parecesse uma inovação fraudulenta. Um exemplo típico de um dos casos relatados é o golpe Onecoin.

Onecoin

Onecoin foi um dos esquemas de Pirâmide mais antigos no espaço cripto. Foi criado por Ruja Ignatova, uma golpista búlgara chamada Cryptoqueen, e operou entre 2014 e 2017.

Durante esse período, Ignatova acumulou US$ 5,8 bilhões de suas vítimas ao chamar o Onecoin de “assassino do Bitcoin”. Além disso, ela projetou isso como a próxima grande novidade no mercado de criptomoedas.

Sendo um empreendimento comercial de Pyramid, a Onecoin tinha um plano de marketing multicamadas que recompensava os membros com dinheiro sempre que recrutavam um novo investidor. No entanto, quando cresceram as instigações e os questionamentos contra seu projeto, ela desapareceu.

Diferença entre esquemas Ponzi e Pirâmide

Conforme afirmado anteriormente, ambos os esquemas são semelhantes entre si, mas existem algumas coisas que os diferenciam. A tabela abaixo mostra exemplos de diferença entre Ponzi e Pirâmide:

S/N Esquema Ponzi Esquema de Pirâmide 1. Um falso negócio ou investimento baseado exclusivamente no crescimento do dinheiro. Apresenta um produto falso ou real numa fase inicial. 2. Não envolve o esforço dos antigos investidores para serem pagos, tornando-se uma estrutura centralizada. Antigos investidores participam do recrutamento de novos membros para serem pagos, tornando-se uma estrutura hierárquica. 3. É totalmente ilegítimo. Muitas vezes parece legal até ser descoberto. 4. Tende a durar mais. Ele entra em colapso mais rápido

Sinais para identificar esquemas Ponzi e Pirâmide

Retornos altos e pouco realistas

Qualquer investimento que ofereça aos seus investidores retornos lucrativos e irrealistas num curto espaço de tempo é um sinal de alerta.

Falta de transparência

Quando os detalhes de uma operação comercial são questionáveis e incompletos, é um sinal de um potencial esquema Ponzi ou de Pirâmide.

Foco no recrutamento de novos investidores

A maioria das empresas com princípios de funcionamento questionáveis, que se concentram mais no recrutamento de novos investidores, provavelmente são esquemas de Pirâmide.

Investimentos não registrados ou não autorizados

Um negócio ou investimento que sempre recusa ou não demonstra interesse em se registrar para adquirir a documentação adequada é um sinal de alerta.

Táticas de alta pressão e escassez

Os golpistas costumam usar métodos de alta pressão para convencer potenciais investidores a investir em seus projetos o mais rápido possível. Eles podem enfatizar que a oferta termina em breve, avisar que não vai durar ou oferecer ofertas exclusivas para quem agir agora.

Conclusão

Os esquemas Ponzi e Pirâmide são fraudes comerciais ou de investimento implementadas para extorquir potenciais investidores. Os organizadores dos esquemas prometem frequentemente retornos significativos do que qualquer investimento convencional, com pouco ou nenhum risco.

Novamente, as plataformas de investimento não são registradas nem licenciadas pelas autoridades. Além disso, a estratégia de investimento é muitas vezes demasiado complexa para ser compreendida. Observe que o esquema de Pirâmide também recompensa aqueles que estão no topo.

Em resumo, o esquema paga aos que estão no topo com uma parte do dinheiro contribuído pelas pessoas recrutadas. Os que estão na base ganham pouco ou nenhum dinheiro, principalmente quando não existem outras pessoas participando. Embora esses esquemas tenham se infiltrado na indústria de criptomoedas, isso não torna as criptos uma farsa.

Portanto, todos os investidores devem fazer pesquisas aprofundadas antes de investir. Neste artigo sugerimos algumas dicas após explicar a diferença entre Ponzi e Pirâmide.

Perguntas frequentes sobre esquemas fraudulentos Ponzi e Pirâmide e suas diferenças