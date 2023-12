Margem cruzada e margem isolada em criptomoedas

O que é a Margem Cruzada em criptomoeda?

A negociação de margem cruzada em criptomoeda é uma estratégia de gerenciamento de risco em que você utiliza todo o saldo de sua conta como garantia. Além disso, a margem cruzada é conhecida como margem de spread. Ou seja, partilha o saldo disponível de um ativo em todas as posições alavancadas abertas relevantes em uma conta específica.

Isto implica que todos os ativos da conta estão em risco para cobrir perdas comerciais futuras. Portanto, uma conta tem boas margens se todos os requisitos de margem de todas as posições abertas forem inferiores ao saldo disponível.

No entanto, isso torna possível uma maior alavancagem, onde você e os traders entusiastas de criptomoedas podem abrir posições de negociação maiores com menos capital.

Embora os riscos sejam maiores, você evita a liquidação de posições individuais utilizando o saldo da conta como suporte. Para reduzir os riscos, podem ocorrer chamadas de margem. Portanto, é crucial que você mantenha um monitoramento constante de suas posições e estabeleça ordens de stop loss, já que essas ordens desempenham um papel fundamental na mitigação de possíveis perdas.

Se você já é um trader experimente no ramo das criptomoedas, então a negociação com margens cruzadas é mais benéfica para você. Mas, lembre-se de aplicá-la com cautela. Além disso, é necessário que você tenha uma gestão de risco adequada para dominar plenamente esta estratégia.

Entretanto, se você é um iniciante neste universo, é importante que compreenda totalmente as regras e termos de negociação de margem de uma plataforma de negociação.

Como aplicar a margem cruzada na negociação de criptomoedas?

Por exemplo, um trader com 0,1 BTC pode abrir uma negociação longa (compra) de margem cruzada em BTC/USD no valor de US$ 10.000/BTC por um token BTC. Podemos estimar as necessidades de margem inicial desta posição com base na alavancagem máxima permitida para o par de negociação com margem cruzada.

Se o requisito de margem inicial da negociação for 1% de 1 BTC, o trader deverá apostar US$0,02 BTC para a margem inicial, para abrir a posição de negociação.

No entanto, se o preço do BTC cair, a margem inicial também diminuirá. Ou seja, uma posição de margem cruzada baseia-se no saldo total como a sua margem adicional.

Assim, você pode contar com todos os fundos disponíveis para evitar a liquidação da conta. A maioria das plataformas de negociação fará uma chamada de margem se as perdas excederem a garantia. Uma chamada de margem simplesmente é uma solicitação criada por uma bolsa ou corretora para cobrir perdas ou reduzir o tamanho de uma posição de negociação.

Estas chamadas de margem evitam que você perca mais do que o valor total da sua conta. Desse modo, será adicionada a liquidez ou a posição é fechada à força.

O que é uma margem isolada na negociação de criptomoeda?

Contrariamente ao que acontece com a margem cruzada, a negociação com margem isolada é uma estratégia de gerenciamento de risco que permite, ao trader de criptomoedas, alocar uma quantidade específica de garantia para cada posição aberta, individualmente. A margem isolada atua como um escudo protetor tanto para a conta, quanto para as posições em relação a possíveis perdas que possam ocorrer em uma negociação específica.

Portanto, a negociação com margem isolada permite que você controle a exposição ao risco por negociação. Além disso, um montante específico de garantia suporta cada posição aberta, e apenas a garantia atribuída a essa posição está em risco.

Assim, este isolamento do risco evita que o risco se espalhe para outras posições abertas ou liquide o saldo total da conta. Além disso, a alavancagem também ocorre e é permitida em negociações com margens isoladas.

No entanto, é importante que as negociações gerenciem cuidadosamente o tamanho das suas posições e a alocação de garantias para evitar a sobre alavancagem.

Além disso, algumas bolsas podem ativar chamadas de margem se você for solicitado a aumentar as suas garantias ou alterar o tamanho das posições. Se as perdas atingirem um limite especificado, a chamada de margem é acionada.

Como utilizar a margem isolada na negociação de criptomoedas?

Por exemplo, se você está interessado em negociação com margem isolada com um saldo de conta de US$ 10.000 pode negociar ETH e BTC separadamente. Assim, cada negociação é concluída de forma separada com margem distinta e isolada. Portanto, você pode separar US$ 2.000 em uma conta de reserva e distribuir US$ 5.000 para a negociação de BTC.

Além disso, o trader pode comprometer US$ 3.000 para a negociação de ETH. Esta estratégia separa as posições BTC e ETH, limitando potenciais perdas das garantias atribuídas em cada negociação.

No entanto, se o preço do Bitcoin cair e as perdas excederem a garantia de US$ 5.000, uma chamada de margem não será emitida. Observe que, o que quer que aconteça com o preço do BTC, não influenciará o ETH. Com uma margem isolada, um trader pode gerir facilmente os riscos e monitorizar os tamanhos das posições para uma experiência de negociação equilibrada.

Prós e contras da margem cruzada

👍 Prós A margem cruzada facilita a gestão do risco, mas pode expor o trader a perdas consideráveis, uma vez que utiliza toda a conta como garantia.

A margem cruzada facilita a gestão do risco, mas pode expor o trader a perdas consideráveis, uma vez que utiliza toda a conta como garantia. Oferece maiores oportunidades de maior lucro devido ao aumento da alavancagem.

Oferece maiores oportunidades de maior lucro devido ao aumento da alavancagem. Além disso, a margem bruta pode ser utilizada para o equilíbrio de perdas não realizadas com base em lucros não realizados, reduzindo assim as hipóteses de liquidação de posições.

Além disso, a margem bruta pode ser utilizada para o equilíbrio de perdas não realizadas com base em lucros não realizados, reduzindo assim as hipóteses de liquidação de posições. A margem cruzada é bastante útil para traders que buscam proteger ou apoiar posições existentes. 👎 Contras A margem cruzada expõe todo o seu saldo disponível em risco. Além disso, é inegável a volatilidade do mercado cripto e uma mudança repentina pode fazer com que você perca todo valor.

A margem cruzada expõe todo o seu saldo disponível em risco. Além disso, é inegável a volatilidade do mercado cripto e uma mudança repentina pode fazer com que você perca todo valor. Os traders têm menos controle sobre posições específicas. Portanto, aqueles que buscam gerenciar posições podem optar pela negociação com margem isolada para maior controle.

Prós e contras da margem isolada

👍 Prós A negociação com margem isolada permite que você tenha mais controle sobre as posições individuais. Portanto, utilize em negociações incertas abertas com grande alavancagem.

A negociação com margem isolada permite que você tenha mais controle sobre as posições individuais. Portanto, utilize em negociações incertas abertas com grande alavancagem. Embora as margens isoladas aumentem o risco de liquidação, a margem da posição selecionada pelo trader é a única parcela da conta exposta a riscos. Assim, você terá o saldo remanescente da conta preservado e não estará exposto a perdas.

Embora as margens isoladas aumentem o risco de liquidação, a margem da posição selecionada pelo trader é a única parcela da conta exposta a riscos. Assim, você terá o saldo remanescente da conta preservado e não estará exposto a perdas. Na negociação com margem isolada, você pode gerir a posição aberta para evitar a liquidação, fornecendo margem adicional. 👎 Contras Caso as perdas não realizadas reduzam a margem de sua posição de margem isolada, a negociação será liquidada. Esta liquidação será realizada independentemente do saldo total em sua conta.

Caso as perdas não realizadas reduzam a margem de sua posição de margem isolada, a negociação será liquidada. Esta liquidação será realizada independentemente do saldo total em sua conta. Posições de margem isoladas te expõem a riscos mais elevados. Portanto, você deve gerenciá-los cuidadosamente.

Margem Cruzada e Margem Isolada: qual é a melhor para Trading de Criptomoedas?

Se você é um investidor já familiarizado e se sente confortável com negociação de criptomoedas, a negociação de margem é a melhor opção. No entanto, isso traz alguns riscos e também requer algum conhecimento de negociação além do nível iniciante.

Indiscutivelmente, é uma estratégia mais complexa do que a negociação à vista, exigindo que o trader analise diferentes situações do mercado. Assim, a decisão sobre o uso de uma estratégia de margem cruzada ou de margem isolada na negociação de criptomoedas, depende da preferência, experiência e tolerância ao risco que você está disposto a correr.

Confira as principais diferenças abaixo:

Margem Cruzada Margem Isolada Dá aos traders uma margem em todas as posições ativas do seu portfólio Permite que os traders isolem uma única posição de margem Oferece aos usuários uma chance maior de evitar uma chamada de margem e subsequente liquidação da conta Qualquer margem que esteja em perda fica isolada das demais posições do trader. Uma opção confiável para traders que desejam gerenciar diversas posições abertas ao mesmo tempo É ideal para negociações com margens de alto risco

Conclusão

Neste artigo, analisamos e comparamos as principais vantagens e desvantagens das estratégias de margem cruzada e margem isolada na negociação de criptomoedas. Dada a natureza arriscada e volátil do mercado, tomar uma decisão sobre a negociação com margem pode ser desafiador. No entanto, é inegável que essa abordagem possibilita a busca por lucros mesmo sem possuir todos os recursos necessários.

Além disso, devido a desvios repentinos de preços, a negociação com margem pode tornar-se estressante e bastante exigente. Ademais, você precisa ter uma experiência comercial adequada para utilizar esta estratégia. Portanto, é altamente aconselhável que você aplique técnicas apropriadas de gerenciamento de risco ao buscar lucros em transações bem-sucedidas com margem cruzada e margem isolada no mercado de criptomoedas.

FAQs