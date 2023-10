Os 5 Melhores Aplicativos para Comprar Criptomoedas em 2023 e simplificar o processo de trading

Os 5 principais aplicativos para comprar e vender criptomoedas

Na Internet, encontra vários apps para comprar criptomoedas que oferecem aos usuários serviços transacionais, como: compra, venda e armazenamento de ativos criptográficos. Eles são bastante populares e confiáveis ​​para fazer transações financeiras.

Aqui estão os melhores aplicativos que você pode usar para comprar/vender seus ativos digitais preferidos:

Coinbase

Coinbase é uma Exchange amplamente utilizada, criada e de propriedade da Coinbase Global Inc. É altamente considerada por sua interface e recursos fáceis de usar, tornando-a adequada para iniciantes no mercado de criptomoedas. Ela está disponível como página da web e aplicativo móvel. No entanto, as páginas da web oferecem uma visão mais ampliada das tendências do mercado.

Os investidores de criptomoedas também valorizam e confiam na Coinbase como sendo um dos melhores aplicativos para comprar criptomoedas, devido a suas políticas de liquidez e à sua natureza centralizada. As flutuações de preços e as tendências do mercado tornam volátil o valor da maioria das criptomoedas, e as políticas de liquidez inerentes à plataforma reduzem as perdas e garantem a segurança do investimento. Porém, essas políticas dependem do ativo específico que está sendo negociado.

A Coinbase é, no entanto, peculiar por sua taxa de transação relativamente alta. A taxa de transação nesta plataforma é fixa de 1%. Além disso, se você usar um cartão de crédito para comprar ativos criptográficos, poderá ser necessário pagar até 3,99% em sua transação. Essas taxas de transação e outros fatores tornam a Coinbase indesejável para alguns. No entanto, ela fornece serviços financeiros de qualidade e de alto nível aos seus numerosos usuários em todo o mundo.

Binance

A Binance é uma das exchanges de criptomoedas mais populares do mundo. É usada por grandes corporações financeiras, investidores e entusiastas de criptomoedas. Possui diversos mercados de criptomoedas de baixo custo, o que a torna adequada para qualquer pessoa que entre nesse ecossistema das criptomoedas com um capital relativamente pequeno. Possuindo uma interface excelente e amigável, é um dos melhores aplicativos para comprar criptomoedas. A Binance se orgulha de ter uma criptomoeda proprietária conhecida como Binance Coin (BNB); é amplamente negociada entre entusiastas na plataforma.

Essa Exchange permite aos usuários comprar, vender, enviar, receber e armazenar ativos criptográficos. Ela também fornece tendências de mercado em tempo real e o valor de quase 600 ativos criptográficos. Portanto, você pode ver o valor de qualquer ativo criptográfico de seu interesse, monitorar seu comportamento no mercado e tomar decisões rápidas. A Binance também está disponível como um aplicativo móvel, para que você possa realizar suas transações em qualquer lugar.

Muitos escolhem a plataforma Binance porque ela permite certos benefícios. Por exemplo, você pode realizar transações peer-to-peer (P2P) e trocar ativos criptográficos por moedas emitidas pelo governo. Estas vantagens tornam-na atraente para utilizadores e comerciantes diários. As taxas de negociação na Binance são de até 0,10%, enquanto as transações com cartão de débito podem custar até 4,5%.

Crypto.com

A Crypto.com é outra Exchange bem conhecida, com vários recursos e vantagens fáceis de usar, e tem um dos melhores aplicativos para comprar criptomoedas. Assim como a Binance, a Crypto.com também possui sua própria criptomoeda chamada Cronos (CRO). Ela é negociada na plataforma da Crypto.com e também em outras exchanges notáveis. A Crypto.com hospeda transações para mais de 250 criptomoedas presentes em seu sistema, incluindo CRO.

No entanto, a Crypto.com possui um recurso exclusivo que muitas exchanges não oferecem. Ela oferece a seus usuários um cartão de crédito que torna as transações de criptomoedas perfeitas. Você pode converter facilmente suas criptomoedas em moeda fiduciária e fazer compras usando o cartão de crédito.

Negociar criptomoedas na Crypto.com também é muito fácil. Com o cartão de crédito emitido, você pode comprar criptomoedas para vendê-las imediatamente ou armazená-las para o futuro. Você também pode fazer transações na plataforma da Crypto.com com seu próprio cartão de crédito; você só precisa de uma conta e do capital necessário.

Taxas de transações na Crypto.com dependem do seu volume de transações e se você é um maker ou um taker no mercado. É importante notar que os criadores (maker) são pessoas ou entidades que criam uma ordem de transação no mercado criptográfico (pode ser uma ordem de compra ou venda), enquanto os compradores (takers) aceitam tais ordens. Assim, a taxa de transação varia de 0,4% a 0,04% para os makers e até 0,1% para os takers.

eToro

A eToro está igualmente entre os melhores aplicativos de compra e negociação de criptomoedas. Ela foi projetada com uma interface amigável juntamente com outros recursos. Ela tem uma empresa-mãe bem estabelecida reconhecida e licenciada pelo governo. Essas credenciais fazem com que seja confiável para muitos lidar com suas transações de criptomoedas. Aparentemente, existem vários benefícios em usar o aplicativo eToro.

Um dos benefícios significativos de usar o eToro é a facilidade de comprar criptomoedas na plataforma. Você pode fazer pagamentos usando transferência eletrônica autorizada pelo banco, cartões de crédito e débito e fazer depósitos usando sua moeda emitida pelo governo. Além disso, a plataforma permite negociar até 45 ativos criptográficos, incluindo ativos DeFi. Portanto, você tem uma gama de opções para escolher. Além disso, você pode acessar outros mercados financeiros, como ações e forex, no próprio aplicativo eToro.

Kraken

O Kraken é outro excelente aplicativo onde você pode comprar e vender suas criptomoedas, considerado um dos melhores aplicativos. A plataforma já existe há algum tempo e construiu uma excelente reputação ao longo dos anos. Com mais de dez anos de presença no cenário de criptomoedas e transações financeiras, Kraken se posicionou como uma plataforma confiável, principalmente por seus diversos benefícios.

As taxas de transação do Kraken variam de 0 a 0,26%, uma das taxas mais baixas disponíveis. Ele também permite que seus usuários negociem margens e futuros e armazenem criptomoedas para fins futuros. Também existe volatilidade controlada dos ativos por se tratar de uma plataforma centralizada.

Conclusão

É vital observar que esses aplicativos para comprar criptomoedas têm termos e políticas diferentes em diferentes jurisdições. A maioria dos aplicativos de exchanges exige que os usuários se registrem e abram uma conta em sua plataforma, que funciona como uma carteira segura para compra, venda e armazenamento de ativos. Depois você pode iniciar transações sobre o valor do ativo, com qualquer um dos métodos de pagamento aprovados. Pode ser um depósito em moeda fiduciária ou por meio de cartões de crédito e débito.

Este procedimento funciona para a maioria dos aplicativos para comprar criptomoedas. No entanto, certifique-se de ler seus termos de serviço e políticas de pagamento. Você também pode verificar na web se há comentários de usuários sobre esses aplicativos para comprar criptomoedas; isso pode ajudá-lo a tomar uma decisão inteligente e informada.

FAQs