Melhores canais cripto no YouTube em 2023: Lista dos 10 canais principais

10 Melhores canais do YouTube sobre criptomoedas

Aqui estão os 10 melhores canais cripto do YouTube sobre criptomoedas:

Coin Bureau

Se você está procurando pelos melhores canais cripto do YouTube para análise fundamental, Coin Bureau é uma ótima opção.

Propriedade de um dos principais influenciadores de criptomoedas, Guy Turner, o canal tem mais de 2 milhões de assinantes. Turner fala sobre as últimas notícias no espaço cripto e sobre projetos de criptomoedas em desenvolvimento.

Além disso, o Coin Bureau fornece informações detalhadas sobre a tecnologia Blockchain e o mercado de criptomoedas. Os vídeos deste canal são intuitivos e altamente informativos.

Portanto, se você é novo no mundo das criptomoedas – este é o lugar perfeito para começar.

Discover Crypto

Se você está se perguntando onde obter o melhor conhecimento sobre criptomoedas de uma maneira divertida, espirituosa e simples, então o canal de Discover Crypto – é o lugar certo.

O conteúdo do canal desmistifica termos técnicos e tópicos complexos sobre criptomoedas em vídeos fáceis de entender. Os vídeos abrangem as últimas notícias sobre criptomoedas, dicas de negociação e análises de projetos cripto em alta.

Com três a quatro vídeos por dia, não é à toa que este canal tem um número insano de quase 1,5 milhão de assinantes.

O canal Discover Crypto oferece discussões ao vivo e entrevistas com influenciadores ativos e fundadores de criptomoedas. Essa tertúlia é chamada de “Around the Blockchain“.

O Discover Crypto é, com certeza, um dos melhores canais cripto no YouTube.

Benjamin Cowen

Se tudo o que você precisa é de um excecional especialista em matemática habilidoso em análise técnica, então um dos melhores canais cripto no YouTube para você é o de Benjamin Cowen.

Cowen tem uma abordagem pragmática e científica em relação às criptomoedas. Ele se baseia em métricas para determinar previsões de preços. O canal oferece análises de longo prazo do mercado usando cálculos matemáticos avançados.

E se você estiver em seu canal premium, receberá relatórios de análise de regressão logarítmica, avaliação de dados de baixo risco e atualizações semanais sobre o espaço das criptomoedas. Ele chama isso de “Into the Cryptoverse”.

Cowen ostenta um grande número de assinantes, quase 770.000 – prova que esse cara é extremamente competente no que faz.

Crypto Banter

Certamente, outra ótima opção de melhores canais cripto no YouTube é o Crypto Banter. Este não é apenas um canal que discute criptomoedas, mas sim uma comunidade altamente envolvente que se conecta com a audiência.

Por exemplo, o youtuber oferece aos assinantes atualizações em frequentes transmissões ao vivo sobre as últimas notícias e tendências em criptomoedas, blockchain, DeFi e NFTs. Acredite: nenhum outro canal oferece uma interação de mídia social 24/7 com seu público.

Além disso, o canal Crypto Banter frequentemente entrevista os maiores nomes do mundo das criptomoedas, incluindo CEOs da indústria cripto, bilionários e traders experientes.

O conteúdo do canal é atualizado com frequência para acompanhar as tendências do espaço cripto. É um canal em rápido crescimento com quase 600.000 assinantes.

CryptosRUs

O que você acha de um canal do YouTube no qual você pode fazer perguntas sobre conceitos de criptomoedas e obter respostas acessíveis? Legal, não é mesmo? Bem, é isso que você encontra no CryptosRUs. E o que torna esse um dos melhores canais cripto no YouTube.

George Tung é o cérebro por trás do CryptosRUs, que vem crescendo o canal desde 2017. O que explica os impressionantes 651.000 assinantes.

O aspeto notável de George é que ele simplifica análises técnicas de criptomoedas em vídeos de duração média e realiza uma sessão de perguntas e respostas para seus filmes.

Tung tem formação em tecnologia da informação, tornando-o uma autoridade quando se trata de explicar a tecnologia por trás de criptomoedas e blockchain.

Meet Kevin

Se você está procurando pelos melhores canais cripto no YouTube focados em conteúdo sobre investimento em criptomoedas, considere dar uma passada no espaço de Kevin Paffrath – Meet Kevin.

Primeiramente, Kevin é um investidor de sucesso que fez milhões com criptomoedas, ações e imóveis. E ele é adorado pelos assinantes por suas análises honestas sobre investimentos cripto.

O canal tem muitos assinantes, quase 1.9 milhão. Isso se deve ao envolvimento ativo de Kevin – ele posta cerca de quatro a cinco vídeos por dia.

Portanto, certifique-se de conferir o Meet Kevin para obter os melhores conselhos sobre investimentos em criptomoedas.

Crypto Kirby Trading

Como o nome sugere, o canal do YouTube Crypto Kirby é estritamente sobre negociação, porém já está entre os melhores canais cripto no YouTube.

O canal posta atualizações regulares sobre previsões de preços usando gráficos de negociação. É um canal no qual iniciantes e traders profissionais podem obter análises de negociações em tempo real, úteis.

Crypto Kirby tem mais de 150.000 assinantes, e o canal continua crescendo. Oferece análise técnica gratuita para assinantes regulares, mas você pode obter mais informações sobre negociações no canal premium.

Portanto, se você está envolvido na negociação de BTC e ETH, vale a pena conferir o Crypto Kirby.

Ivan on Tech

A seguir na nossa lista de melhores canais cripto no YouTube temos o Ivan Liljeqvist, criador do popular canal do YouTube – Ivan on Tech.

Ivan é um influenciador de criptomoedas sueco que é bastante versátil. Ele é um educador em criptomoedas, especialista em blockchain, palestrante internacional e cientista de dados. Ivan realmente está por dentro da tecnologia, não é?

Dessa forma, não surpreende a enorme audiência. O canal de Ivan tem quase 500.000 assinantes. Seus vídeos são sobre análise técnica e suas entrevistas com outros especialistas em criptomoedas. Ele também faz uma transmissão ao vivo semanal sobre as últimas notícias em criptomoedas. Essa sessão do canal é chamada de “Good Morning Crypto”.

Ivan on Tech é um canal informativo importante se você está curioso sobre projetos de criptomoedas e desenvolvimentos futuros em blockchain.

Altcoin Daily

Aqui mais uma boa opção de melhores canais cripto no YouTube. Administrado por dois irmãos – Austin e Aaron Arnold – Altcoin Daily é um canal do YouTube amplamente conhecido no mundo das criptomoedas, com incríveis 1,24 milhão de assinantes.

Em suma, o canal abrange as últimas notícias sobre criptomoedas, análises profundas de mercado e opiniões de líderes do setor. Os irmãos afirmam que o canal é exclusivamente para fins educacionais e não oferece aconselhamento financeiro.

Sendo assim, eles devem sua incrível quantidade de seguidores à postagem frequente de vídeos altamente educacionais. O canal ensina análise fundamental e é muito otimista em relação ao Bitcoin e às altcoins.

Crypto Eri

Para fechar nossa lista de melhores canais cripto no YouTube apresentamos o Crypto Eri, o único canal de propriedade feminina desta lista. Eri é uma influenciadora japonesa que fala sobre o que está acontecendo no espaço das criptomoedas.

O canal do YouTube Crypto Eri tem mais de 100.000 assinantes e cobre tópicos como criptomoedas, DeFi, pagamentos móveis e ativos digitais de alto desempenho.

Mais recentemente, ela tem analisado frequentemente o XRP em seu canal. Portanto, se você também está interessado no XRP ou deseja aprender sobre as tendências globais em criptomoedas, confira o canal dela.

Conclusão

É certo que as criptomoedas estão apenas em seu começo. Ainda há muitas coisas para desvendar sobre esse espaço. O YouTube é uma plataforma com uma infinidade de informações sobre o mundo cripo. Existem muitos influenciadores, canais e vídeos que ensinam tudo sobre criptomoedas.

Portanto, não é tarde demais para começar a aprender sobre criptomoedas. Certamente você irá encontrar respostas para todas as suas perguntas no YouTube.

FAQs sobre os Melhores Canais Cripto do YouTube