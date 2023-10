As melhores carteiras de criptomoedas de 2023

Best Wallet a melhor entre as melhores carteiras de criptomoedas

Best Wallet é um aplicativo Web3 abrangente que tem como objetivo ser mais do que apenas uma plataforma para armazenar criptomoedas. A ideia aqui é oferecer uma solução abrangente que simplifica o gerenciamento de várias criptomoedas em um único aplicativo móvel, numa que uma das melhores carteiras.

Isso significa que os usuários podem armazenar suas moedas, tokens e NFTs no aplicativo móvel Best Wallet com segurança. Juntamente com métodos criptográficos robustos, a Best Wallet também conta com autenticação de dois fatores e identificação biométrica. Isso garante que os ativos digitais dos usuários estejam o mais seguros possível.

O que faz com que a Best Wallet se destaque mais é o recurso de insights de mercado. Por ele, você obtém gráficos de preços avançados, bem como análises de tokens, incluindo tokens de tendência e sentimento de token. Nenhuma outra carteira cripto tem esses recursos.

Compatibilidade com várias redes

Outro ponto forte da Best Wallet é a compatibilidade entre redes. A carteira suporta ativos em várias blockchains, incluindo Ethereum e BNB Smart Chain. A blockchain do Bitcoin está planejada para versões futuras.

A base de todos esses recursos é o token $BEST. Os detentores de $BEST que fizerem staking de seus tokens receberão vários benefícios. Entre eles, acesso antecipado a pré-vendas cripto e recompensas de staking. Os participantes se beneficiarão até mesmo de taxas de gás zero ao fazer transferências.

Aqueles que estiverem ativos nas mídias sociais e usarem a Best Wallet de forma consistente receberão um airdrop de $BEST durante a Fase 6.

Roteiro de Best Wallet

Outro complemento de Best Wallet é a Best DEX. Trata-se de uma bolsa descentralizada na qual você pode trocar suas moedas sem problemas. A melhor parte é que você não precisa abrir uma conta para usá-la. Basta conectar sua carteira cripto e começar a negociar.

Os usuários ativos da Best DEX também serão elegíveis para airdrop de $BEST quando chegar a hora.

Por fim, a Best Wallet foi projetada como um aplicativo que prioriza os dispositivos móveis. Isso garante que o gerenciamento de ativos digitais seja o mais fácil possível. No entanto, aqueles que preferem o acesso ao desktop também serão atendidos com um lançamento futuro de uma extensão de navegador.

De modo geral, a Best Wallet não é apenas uma das melhores carteiras de criptomoedas. É uma plataforma abrangente que promove a interoperabilidade e a segurança do usuário.

👍 Prós

Oferece suporte a ativos de várias blockchains

Contém uma biblioteca de artigos educacionais

Contém uma biblioteca de artigos educacionais Galeria NFT

Galeria NFT Apresenta recursos de segurança de ponta para proteção de ativos

Apresenta recursos de segurança de ponta para proteção de ativos Os usuários ativos da Best Wallet são elegíveis para airdrop do token $BEST, que oferece benefícios como trocas gratuitas de tokens 👎 Contras

Ainda não há extensão de navegador para carteira cripto disponível

Ainda não há extensão de navegador para carteira cripto disponível Taxas de terceiros para comprar criptomoedas com cartão de crédito

Coinbase Wallet

Ainda que só tenha saído a público em abril de 2022, ela já se afirmou com uma das melhores e mais confiáveis carteiras de criptomoedas da indústria. Ainda que alguns investidores digam que esta wallet é mais indicada para principiantes, ela já foi amplamente testada e é uma das soluções mais confiáveis para os vários perfis de utilizadores. Além disso funciona tanto em dispositivos Android como iOS, e tem uma interface muito fácil de navegar.

A empresa não guarda qualquer tipo de dados em servidores próprios nem tem acesso privilegiado às carteiras, o que significa que só os utilizadores-proprietários de cada wallet é que podem aceder a elas através de uma chave privada. Esta carteira suporta vários tipos de cripto-ativos, dando acesso a milhares de criptomoedas da indústria. É compatível também com alguns dispositivos de hardware especializados para armazenamento de cripto-ativos.

Através da carteira da Coinbase poderá armazenar algumas das criptomoedas mais promissoras.

👍 Prós

Dá acesso a mais de 500 criptomoedas

Permite armazenar NFTs

Permite armazenar NFTs Permite aceder a dApps (apps descentralizadas), o que abre portas para aplicações da Web3 👎 Contras

Não tem uma app especializada para desktop

Não tem uma app especializada para desktop Não tem algumas funcionalidades avançadas que encontramos na concorrência

Exodus – uma das melhores carteiras para mais de 200 criptomoedas diferentes

A Exodus é uma das melhores carteiras de criptomoedas para investidores amadores de criptomoedas, graças a uma interface fácil de navegar, com um tipo de utilização intuitiva e as funcionalidades diversas que poderão agradar a vários tipos de clientes. Apesar da facilidade de utilização, a Exodus conta com algumas funcionalidades que apoiam a adoção da carteira por utilizadores mais avançados.

A Exodus dá acesso ao armazenamento e transação de mais de 200 criptomoedas, incluindo Bitcoin, ainda que tenha algumas limitações com redes mais novas de blockchain. Ainda que seja uma wallet perfeita para investidores iniciados, pode não ser ideal para outros utilizadores que procuram um grau elevado de compatibilidades e configurações técnicas mais avançadas.

👍 Prós

Permite fazer staking de criptomoedas

Permite fazer staking de criptomoedas Pode ser usada como app mobile e de desktop

Pode ser usada como app mobile e de desktop Tem taxas customizáveis para Bitcoin

Tem taxas customizáveis para Bitcoin Tem um processo de verificação de pagamentos simples

Tem um processo de verificação de pagamentos simples Tem uma equipa de apoio ao cliente que responde rapidamente 👎 Contras

Não incorpora autenticação multi-fator, o que baixa o seu grau de segurança

Não incorpora autenticação multi-fator, o que baixa o seu grau de segurança Só permite configurações para Bitcoin

Só permite configurações para Bitcoin Não suporta várias assinaturas

Electrum

A Electrum é uma das carteiras de criptomoedas mais antigas da indústria, e também se destaca como uma carteira de referência ainda hoje. Ela permite aos utilizadores armazenarem Bitcoin facilmente e desde há muitos anos, o que é um dos motivos para ter tido tão franca adesão. Uma das novidades de Electrum é que já suporta a rede Lightening Network de Bitcoin, permitindo transações mais rápidas e baratas.

Outro dos pontos fortes sobre Electrum é que tem boas opções de customização. Isso permite aos utilizadores alternarem entre redes Lightening Network e Bitcoin sempre que queiram. Também podem usá-la como wallet de várias assinaturas, cumpre com os padrões de segurança da indústria, incorpora autenticação de dois fatores, entre outras medidas.

👍 Prós

Fornece mais garantias de segurança do que outras carteiras

Fornece mais garantias de segurança do que outras carteiras O código é open source e verificável

O código é open source e verificável Não tem registo de quebras no serviço 👎 Contras

Não é tão indicada para utilizadores amadores

Não é tão indicada para utilizadores amadores Só serve para armazenar Bitcoin

Só serve para armazenar Bitcoin Não tem serviço de Apoio ao Cliente

Guarda Wallet – elevado padrão de qualidade em carteiras de criptomoedas

Se está preocupado com a segurança das suas criptomoedas, então a Guarda é uma das melhores carteiras que poderá instalar neste momento. Tem um padrão de qualidade muito elevado e uma interface amigável. Permite o armazenamento, compra e troca de criptomoedas com a opção de staking.

Ainda que seja relativamente nova, a Guarda Wallet tem ótima reputação e garante uma elevada segurança. Cumpre com quase todas as funcionalidades de outras wallets do mercado. Por exemplo, permite o acesso a 50 blockchains distintas e a mais de 400.000 tokens de criptomoedas.

Tem ainda algumas vantagens adicionais já que está em permanente desenvolvimento. Os utilizadores podem ainda recorrer a alguns recursos educativos fornecidos pela plataforma.

👍 Prós

É possível ganhar criptomoedas, armazena-las ou pedi-las emprestadas, e também trocá-las

É possível ganhar criptomoedas, armazena-las ou pedi-las emprestadas, e também trocá-las Tem um serviço de apoio ao cliente excelente

Tem um serviço de apoio ao cliente excelente Tem wallets de múltipla assinatura

Tem wallets de múltipla assinatura Está disponível para utilizadores Android, iOS e Windows

Está disponível para utilizadores Android, iOS e Windows Tem utilização multi assinatura com autenticação privada 👎 Contras

Aplicam-se custos elevados de utilização

Mycelium – uma das melhores carteiras de criptomoedas para dispositivos móveis

Quer gerir a sua conta em tempo real? A carteira Mycelium é a melhor app de criptomoedas para dispositivos móveis, entre as melhores carteiras. É uma wallet sem custódia e com muitas funcionalidades avançadas que pode usar no smartphone. Tem código aberto, o que permite à sua comunidade editá-lo e auditá-lo livremente. Veja alguns factos sobre a app mobile de Mycelium:

Permite enviar e receber Bitcoin através de códigos QR

Permite transferir cripto-ativos entre wallets de software e hardware

Permite rever todas as transações

Disponibiliza uma conta poupança para aplicações financeiras adicionais

Faz o registo de gastos

👍 Prós

Permite usar a wallet hardware de Trezor

Permite usar a wallet hardware de Trezor Tem funcionalidades avançadas de privacidade

Tem funcionalidades avançadas de privacidade Tem integração com armazenamento frio 👎 Contras

Está disponível apenas para dispositivos móveis

Está disponível apenas para dispositivos móveis Não é tão fácil de utilizar entre utilizadores amadores

Não é tão fácil de utilizar entre utilizadores amadores O serviço de apoio ao cliente não é muito responsivo

Metamask

Se está interessado em cripto-ativos da rede Ethereum, incluindo tokens e dApps variadas, a MetaMask é uma das melhores carteiras de criptomoedas que pode usar. Esta carteira é uma das mais usadas em todo o mundo, estimando-se ter mais de trinta milhões de utilizadores que fazem diariamente transações na rede Ethereum. É uma carteira fácil de instalar e configurar, é muito acessível, e tem um design atrativo que é uma das vantagens que os utilizadores amadores mais apreciam.

A Metamask permite aos utilizadores adicionarem várias redes blockchain na sua app, assim como aceder a mercados de cripto-ativos e NFT como o OpenSea. Outra das grandes vantagens de Metamask é que permite aos traders de criptomoedas acederem ao mundo da Web3 através da Web2. Se a usar com hardware, poderá armazenar NFTs e usá-la como Exchange de criptomoedas.

O top 10 de melhores criptomoedas para investir a longo prazo poderá gerir na Metamask com 100% de suporte e integração. Veja aqui uma introdução à MetaMask através do guia oficial de instalação e utilização da wallet.

👍 Prós

Só é acessível para cada utilizador proprietário de wallet

Só é acessível para cada utilizador proprietário de wallet É atraente e tem uma interface indicada para iniciados

É atraente e tem uma interface indicada para iniciados Permite o acesso a milhares de dApps

Permite o acesso a milhares de dApps Permite o acesso ao mundo dos NFT 👎 Contras

Ainda que seja gratuita, aplicam-se elevadas taxas de transação

Ainda que seja gratuita, aplicam-se elevadas taxas de transação Não armazena diretamente Bitcoin

Trezor

Se é um investidor de criptomoedas que quer comprar e fazer hodling, a Trezor é uma das melhores carteiras fisicas de criptomoedas. Normalmente, quando os investidores procuram uma wallet de hardware, o que querem é o meio mais seguro de garantir os seus investimentos em criptoativos. Ou seja, reduzir ao máximo o risco.

A Trezor é uma boa escolha desse ponto de vista, com funcionalidades elevadas de segurança e funcionalidades úteis para proteger os seus ativos. Alguns aspetos a considerar para a utilização de Trezor são:

Tem um ecrã touchscreen de utilização interativa

Segue padrões de segurança elevados

Incorpora add-ons, por exemplo o Shaamir Backup, e permite a criação de 16 frases de recuperação no caso de perder o seu código

Permite recuperar criptoativos em caso de roubo ou destruição da wallet

👍 Prós

É indicada para utilizadores amadores

É indicada para utilizadores amadores Permite o acesso a mais de 1800 criptomoedas

Permite o acesso a mais de 1800 criptomoedas Está disponível para dispositivos mobile e para desktop 👎 Contras

É um dispositivo um pouco caro, considerando as alternativas de mercado

É um dispositivo um pouco caro, considerando as alternativas de mercado A chave de segurança do hardware só existe com o modelo Trezor T

Conclusão

Existem inúmeras opções de carteiras de criptomoedas com muita qualidade no mercado. Para escolher a wallet que mais se adequa às suas preferências e necessidades, deverá considerar aspetos como a segurança, o tipo de funcionalidades pretendidas, o suporte com diversas redes, o apoio ao cliente, o facto de ser cold ou hot wallet, entre outras opções. Opte por uma das melhores carteiras desta lista de criptomoedas, defina as suas prioridades, e entre no mundo da Web3 com mais confiança.

